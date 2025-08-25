‍

Clarification de l'idée fausse de la subvention de 10 000 $ pour les annonces Google

Si vous êtes un dirigeant d'organisation à but non lucratif et que vous cherchez à savoir comment obtenir des subventions publicitaires de Google, vous avez probablement entendu la promesse alléchante de "10 000 $ par mois en publicité gratuite". Bien que cela soit techniquement vrai, la réalité est plus nuancée et le fait de comprendre le programme dès le départ vous mettra sur la voie du succès.

Voici ce que les organisations qui se qualifient reçoivent réellement : 329 $ de crédits Google Ads par jour (environ 10 000 $ par mois). Il s'agit d'une allocation quotidienne à utiliser ou à perdre, et vos annonces n'apparaîtront que dans les résultats de recherche de Google et dans Google Maps. (Cela signifie, par exemple, que les bannières publicitaires sur d'autres sites web ne sont pas prises en compte).

Si vous travaillez avec une seule personne ou si vous portez plusieurs chapeaux en tant que directeur de programme surchargé, voici ce à quoi vous devez vous attendre : La plupart des petites organisations à but non lucratif ont du mal à dépenser ne serait-ce que la moitié de leur allocation mensuelle au départ. Une banque alimentaire de base qui n'a aucune expérience en marketing peut raisonnablement utiliser 2 000 à 4 000 dollars par mois pendant qu'elle apprend les ficelles du métier - et c'est tout à fait normal et incroyablement précieux.

Les petites organisations peuvent également bénéficier d'un écosystème plus large d'outils gratuits ou à prix réduit. Google Ad Grants n'est pas un programme autonome, mais un élément du programme Google pour les organisations à but non lucratif. Une fois approuvé, votre organisme peut activer un espace de travail Google gratuit, des avantages YouTube, des remises sur les outils d'intelligence artificielle, etc.

‍

Éligibilité aux subventions publicitaires de Google : Au-delà de l'essentiel

Maintenant que vous comprenez mieux ce que les subventions Google Ad Grants peuvent offrir à votre organisation à but non lucratif, déterminons si votre organisation est prête à en faire la demande. Pour réussir, il ne suffit pas de répondre aux critères d'admissibilité de base. Votre organisation a besoin des bonnes ressources et d'attentes réalistes pour que cette opportunité de 10 000 $ par mois en vaille la peine.

‍

Le programme de subventions de Google : examen de la réalité

Google Ad Grants n'est pas une solution "prête à l'emploi", en particulier pour les organisations à but non lucratif qui disposent d'un budget serré et d'un personnel limité. Si vous êtes un fondateur solitaire ou un service marketing composé d'une seule personne, attendez-vous à une courbe d'apprentissage qui prendra un certain temps, et soyez patient avec vous-même.

Vos annonces sont diffusées dans le cadre de l'enchère secondaire de Google, ce qui signifie que vous ne verrez que l'espace publicitaire que les annonceurs payants n ' achètent pas dans le cadre de l'enchère principale. Bien que cette réalité crée des défis uniques, ne vous laissez pas décourager. Même de petits efforts et de petites améliorations peuvent conduire à de grands résultats pour votre organisation si vous adoptez une pensée créative et un état d'esprit itératif.

Que vous gériez des campagnes en interne avec un membre de l'équipe technique ou en partenariat avec un fournisseur externe, les subventions publicitaires nécessitent de l'huile de coude. Sans cela, vous risquez de n'obtenir que des résultats minimes et de perdre un temps précieux.

‍

Avant de vous inscrire à Google pour les organisations à but non lucratif

Si vous n'avez pas encore de compte Google pour les organisations à but non lucratif, vérifiez d'abord votre éligibilité à la subvention Google Ad Grant. Cette simple étape pourrait vous épargner des semaines de frustration et vous aider à éviter les pièges les plus courants. La présentation suivante vous aidera à déterminer si votre organisation est réellement prête à tirer parti de cette opportunité.

‍

Exigences incontournables

Le statut 501(c)(3) en votre nom: Aux États-Unis, vous devez avoir votre propre statut d'exonération fiscale fédérale. Les organisations à parrainage fiscal ne sont pas éligibles.

✅ Certificat SSL valide: Votre site web doit avoir "https://" et non "http://". Ceci n'est pas négociable pour des raisons de sécurité.

Google Analytics 4 et/ou Google Tag Manager: Vous devrez les connecter pour suivre les conversions telles que le défilement, le clic ou la soumission de formulaires. Commencez à configurer cela dès maintenant - il faut du temps pour collecter des données significatives.

‍

Disqualifications automatiques

Ces types d'organisations ne peuvent pas participer :

✖️ Entités ou organisations gouvernementales.

✖️ Hôpitaux ou organisations de soins de santé (les fondations caritatives associées aux soins de santé sont éligibles).

✖️ Écoles, institutions académiques ou universités (les branches philanthropiques des organisations éducatives sont éligibles).

✖️ Organisations qui pratiquent une discrimination fondée sur la race, la religion, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

‍

⚠️ Important: ne créez jamais un compte Google Ads payant en premier lieu, en supposant que vous le convertirez plus tard. Le compte Google Grant ne requiert pas d'informations relatives à une carte de crédit et fonctionne différemment des comptes payants. Si vous devez diffuser des annonces payantes parallèlement à votre subvention (ce que font certains organismes), vous aurez besoin de comptes distincts.

‍

Exigences du site web

Votre site web a besoin d'un contenu substantiel, axé sur la mission, tel que

Explication claire de vos programmes et de leur impact.

✅ Conception adaptée aux mobiles (testez-la sur votre téléphone).

✅ Plusieurs pages de contenu significatif - pas seulement une page d'atterrissage de base.

✅ Des vitesses de chargement rapides (vous pouvez vérifier la vôtre ici).

✅ Pas de publicité excessive de tiers ou de Google AdSense.

‍

💡 Conseil rapide pour les petites organisations: Assurez-vous que votre site Web offre aux visiteurs des choses à faire, comme soumettre un formulaire, envoyer un courriel, faire un don ou regarder une vidéo. Cela rendra le suivi des événements clés - des moyens de comprendre si vos publicités incitent à l'action - beaucoup plus facile et plus significatif plus tard dans la configuration de votre compte.

‍

Temps et ressources

Voici ce qu'exige une gestion réussie des subventions :

Quelqu'un qui a des connaissances de base en marketing numérique (ou qui est prêt à apprendre).

Un effort mensuel constant -il ne s'agit pas d'un travail saisonnier.

La durée de l'installation initialedépend de vos connaissances et de votre expérience.

1 à 2 heures par semaine pour la gestion et l'optimisation des campagnes.

‍

Pour l'équipe composée d'une seule personne : Commencez par consacrer 2 à 3 heures par semaine à l'installation, puis 1 heure à la gestion courante.

Pour les organisations locales : Envisagez un partenariat avec un étudiant en marketing local ou un bénévole qui peut apprendre aux côtés de votre organisation.

Si cela vous semble insurmontable : De nombreuses petites organisations à but non lucratif commencent par des campagnes de marque de base - c'est-à-dire que les mots clés sont leur nom officiel et ses variantes - et les développent progressivement au fur et à mesure qu'elles gagnent en confiance et obtiennent des résultats.

‍

Vous pouvez également vous demander si une gestion professionnelle vaut la peine d'être investie. De nombreuses organisations à but non lucratif estiment que l'investissement dans une gestion experte est rentabilisé par le gain de temps et l'amélioration des résultats.

‍

⚠️ Erreur fréquente de la première fois : De nombreuses organisations à but non lucratif sous-estiment la courbe d'apprentissage et l'engagement continu. Réservez du temps sur votre calendrier chaque semaine et adoptez le processus.

‍

Google pour les organisations à but non lucratif - Guide de candidature étape par étape

Avant d'accéder aux annonces gratuites pour les associations dans le cadre du programme Ad Grant, vous devez d'abord remplir le formulaire de demande Google pour les associations. Voici la marche à suivre, étape par étape, pour que votre demande ait toutes les chances d'être approuvée.

‍

Étape 1 : Inscription à Google pour les organisations à but non lucratif

1. Rendez-vous sur Google.com/nonprofits et cliquez sur "Get Started".

2. Utilisez l'adresse électronique de votre organisation (et non votre adresse Gmail personnelle).

3. Préparez votre EIN, le nom légal de votre organisation et votre déclaration de mission.

‍

La plupart des demandes sont examinées dans un délai de 3 à 5 jours, mais le budget peut aller jusqu'à 14 jours ouvrables. Goodstack, le partenaire de validation de Google, se charge de la vérification et peut vous contacter pour vous demander des documents supplémentaires. Surveillez votre boîte de réception (et votre dossier de courrier indésirable) pour les courriers électroniques provenant de [email protected].

‍

⚠️ Important : assurez-vous d'être connecté au compte Google de votre organisation (ou créez-en un spécifiquement pour votre organisation). N'utilisez pas votre compte personnel. Pour chaque produit Google que vous prévoyez d'utiliser - Analytics, Search Console, Business Profile - connectez-les tous à ce même compte d'organisation. Croyez-moi, mélanger les comptes personnels et organisationnels est source de maux de tête par la suite.

‍

Étape 2 : Activation de votre compte Google pour les organisations à but non lucratif

Une fois que Google a approuvé votre demande d'inscription à Google pour les organisations à but non lucratif (3 à 5 jours en général), vous recevez un courrier électronique. Voici la marche à suivre pour configurer correctement votre compte.

L'approbation du compte vous permet d'activer les produits de la suite individuellement. Pour la subvention publicitaire, les étapes sont les suivantes :

‍

Étape 2a : Vérifier que votre site web est sécurisé

1. Connectez-vous à Google pour les organisations à but non lucratif.

2. Cliquez sur "Commencer" sous Google Ad Grants.

3. Saisissez le site web que votre organisation utilisera pour les annonces.

4. Cliquez sur "Soumettre le site web" pour vérifier s'il est sécurisé.

‍

Étape 2b : Regarder la vidéo de bienvenue requise

1. Regardez la vidéo de 5 minutes sur le programme, comme demandé.

2. Confirmez que vous avez terminé la vidéo en cliquant sur la case à cocher pour confirmer.

‍

Étape 2c : Soumettre votre activation pour examen

1. Cliquez sur Soumettre une demande d'activation pour soumettre votre activation à l'examen.

2. Votre demande d'activation sera examinée dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.

‍

Étape 2d : Choisir le mode classique

1. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un type de campagne,choisissez le compte Google Ads "classique" (et non "Smart Campaign" ou "Smart Setup") afin de pouvoir utiliser le compte au maximum de ses capacités.

‍

Étape 3 : Mise en place d'un suivi de base

Vous devrez utiliser Google Analytics 4 et/ou Google Tag Manager pour suivre les résultats de vos annonces et utiliser les stratégies basées sur la conversion exigées par la subvention. Si cela vous semble intimidant, demandez à la personne qui gère votre site web : elle peut généralement mettre cela en place assez rapidement. Nous reviendrons sur ce sujet dans le prochain article.

‍

Éviter les ennuis (Les règles incontournables)

Google a mis en place des règles pour que votre compte reste actif. Ne vous inquiétez pas, elles sont simples à comprendre une fois que vous les connaissez.

🚨 Règles essentielles (les enfreindre = suspension possible du compte)

✅ Taux de clics : Maintenir le taux de clics à plus de 5%.

Traduction : Vos annonces doivent être pertinentes par rapport à ce que les gens recherchent

✅ Cohérence du site web : Ne faites de la publicité que pour votre URL approuvée

Traduction : Pas de lien vers Facebook, Eventbrite ou quoi que ce soit d'autre qui ne se trouve pas sur votre site web.

Ciblage géographique : Se concentrer sur les zones pertinentes, et non pas "partout".

Traduction : Ciblez les endroits où vos sympathisants vivent ou se rendent réellement.

✅ Activité mensuelle : Se connecter et optimiser au moins une fois par mois

Traduction : Veillez à mettre à jour le compte régulièrement

‍

⚠️Common L'erreur de la première fois : Lorsque vous créez une nouvelle annonce, l'emplacement par défaut est "partout". Vous devez toujours le modifier en cours de route pour respecter les règles du programme de subvention. (Par ailleurs, il est inutile de cibler "partout", cela ne fait que vous aider).

‍

Que se passe-t-il après l'approbation ?

Obtenir l'autorisation de diffuser des annonces gratuites pour les organisations à but non lucratif grâce au programme de subvention de Google vous permet d'atteindre de nouveaux sympathisants et d'amplifier votre mission.

Mais l'obtention de la subvention n'est qu'un début. Le véritable travail - et la récompense - consiste à apprendre à utiliser efficacement ces 10 000 dollars de crédits mensuels.

La plupart des organisations à but non lucratif qui réussissent commencent par promouvoir leur marque et leurs principaux programmes. Au fur et à mesure que vous apprenez ce qui fonctionne pour votre organisation, vous pouvez passer au recrutement de bénévoles, aux campagnes de sensibilisation ou à la promotion d'événements.

Prêt à aller plus loin ? Dans notre prochain guide, nous verrons comment créer vos premières campagnes, mettre en place un suivi des conversions et optimiser les résultats, le tout sans avoir besoin d'un diplôme en marketing.

‍

Questions fréquemment posées

‍

Qui peut bénéficier des subventions Google pour la publicité ? Les conditions d'éligibilité aux subventions publicitaires de Google sont simples. Consultez les règles du programme et du site web pour déterminer si votre organisation à but non lucratif remplit les conditions requises pour bénéficier d'une subvention. Les organisations gouvernementales, les hôpitaux et les établissements d'enseignement ne sont pas éligibles.

‍

Pourquoi les campagnes publicitaires Google sont-elles importantes ? Une campagne publicitaire Google est idéale pour générer des prospects. Ces annonces sont très ciblées et permettent d'atteindre votre public. Elles permettent également d'exploiter des sources de trafic importantes et de grande qualité. En gérant correctement les subventions Google ad, vous pouvez augmenter vos ventes de manière significative. Votre stratégie de gestion des subventions publicitaires Google doit tenir compte des besoins spécifiques de votre entreprise pour obtenir des résultats optimaux.

‍

Que font les subventions publicitaires de Google ? Les subventions publicitaires de Google permettent de diffuser votre message auprès d'un public à la recherche d'organisations comme la vôtre. Toutes les organisations à but non lucratif éligibles peuvent obtenir jusqu'à 10 000 dollars par mois en annonces de recherche. Il est également possible d'acheter des subventions publicitaires sur un compte séparé.

Le programme de subventions publicitaires de Google comprend trois étapes : la demande d'adhésion au programme Google pour les organisations à but non lucratif, l'activation des subventions publicitaires et le lancement de votre campagne de subventions publicitaires.

‍

Quelle est la différence entre Google Ad Grants et Google Ads ? Les subventions publicitaires de Google et les annonces payantes sont différentes pour diverses raisons. Les subventions publicitaires apparaissent toujours en dessous des annonces payantes. Le programme Google Ad Grants vous permet d'accéder à 10 000 $ par mois en crédits publicitaires gratuits. Une fois vérifié, vous n'aurez jamais besoin de saisir les données de votre carte de crédit.

Vous ne risquez pas de dépasser votre budget. Il y a beaucoup de place pour l'expérimentation. Avec les annonces payantes, votre budget est entièrement sous votre contrôle. Il n'y a aucune limite au montant que vous pouvez dépenser.

‍