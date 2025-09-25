Vous avez mis en place la première annonce de marque de votre association sur votre compte Google Ad Grant et vous avez vu les premiers clics arriver. Mais vous vous demandez maintenant : que pouvez-vous faire d'autre avec ces 10 000 dollars mensuels de subvention Google pour la publicité ? La réponse est plus que vous ne le pensez.

Alors que de nombreuses organisations à but non lucratif s'en tiennent à la promotion de leur nom et à une collecte de fonds directe, les bénéficiaires de subventions les plus performants utilisent les campagnes de manière créative pour créer de multiples voies permettant aux gens d'entrer en contact avec leur cause.

Un dicton classique en matière de collecte de fonds dit que demander à quelqu'un de faire un don la première fois qu'il entend parler de votre organisation revient à faire une demande en mariage lors du premier rendez-vous. Si c'est la première fois que quelqu'un entend parler de votre organisation, lui demander de faire un don n'est pas une mince affaire.

Pensez-y de la manière suivante : une personne n'est peut-être pas prête à faire un don aujourd'hui, mais elle s'inscrira à votre bulletin d'information. Elle ne fera peut-être pas de bénévolat ce mois-ci, mais elle assistera à votre webinaire éducatif. Chaque point de contact permet d'instaurer un climat de confiance et de familiarité, ce qui favorise l'émergence de sympathisants qui s'engageront plus profondément au fil du temps.

Voici 11 types de campagnes éprouvées qui fonctionnent particulièrement bien pour les comptes Google Ad Grant, avec des exemples utilisant notre organisation fictive Hope Animal Rescue Austin que vous pouvez adapter à votre organisation.

‍

‍

1. 🙋‍♀️ Campagnes de recrutement de volontaires

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Les personnes qui recherchent des "opportunités de bénévolat près de chez moi" ou des "bénévoles dans des refuges pour animaux à Austin" ont une intention élevée et cherchent activement à donner de leur temps. Ces recherches sont souvent mieux converties que les campagnes axées sur les dons, car la barrière à l'entrée est moins importante que les dons financiers.

Convient le mieux à : Les organisations ayant des besoins réguliers en matière de bénévolat, les organisations à but non lucratif ayant plusieurs rôles de bénévole et les groupes ayant des opportunités de bénévolat basées sur l'emplacement.

Exemple de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler "bénévolat dans un refuge pour animaux à Austin", "possibilités de promener des chiens bénévolement", "bénévolat dans un refuge pour animaux près de chez moi" et "bénévolat de fin de semaine dans une organisation à but non lucratif à Austin".

⏭️ Prochaine étape : Créer un formulaire de recrutement de volontaires (gratuit !) dans Zeffy en utilisant un formulaire d'événement avec des inscriptions gratuites.

‍

2. 📚 Contenu éducatif et campagnes de sensibilisation

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Les campagnes éducatives positionnent votre organisation comme une ressource de confiance tout en établissant des relations à long terme. Les personnes à la recherche d'informations découvrent votre expertise et reviennent souvent lorsqu'elles sont prêtes à s'engager plus profondément.

Convient le mieux à : Les organisations à but non lucratif dans le domaine de la santé et de la médecine, les organisations environnementales, les agences de services sociaux et les autres organisations à but non lucratif qui produisent et partagent régulièrement des ressources et des webinaires.

Exemple de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler "comment présenter un chat à un chien", "processus d'adoption d'un animal de compagnie à Austin" et "conseils pour les nouveaux propriétaires de chiens".

‍

3. 🎉 Campagnes de promotion d'événements

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Les événements créent des opportunités d'engagement immédiates et servent souvent d'activités d'ouverture pour les nouveaux sympathisants. Les personnes qui recherchent des événements locaux sont activement à la recherche de moyens de s'impliquer dans leur communauté.

Convient le mieux à : Les organisations qui organisent des événements publics, des galas de collecte de fonds, des programmes d'éducation communautaire et des événements saisonniers ou récurrents.

Exemple de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler "événements d'adoption de chiens à Austin ce week-end", "foire d'adoption d'animaux près de chez moi", "collecte de fonds pour le sauvetage d'animaux à Austin 2025" et "événements familiaux pour les animaux à Austin".

💡 Remarque importante : évitez d'utiliser le mot "ticket" dans votre texte d'annonce. C'est un mot qui fait croire à Google que vous êtes un lieu d'événement ou un revendeur de billets, ce qui nécessite un processus d'approbation entièrement différent.

⏭️ Prochaine étape : Organisez votre prochain événement avec le logiciel de collecte de fonds 100% événementiel de Zeffy.

‍

4. 🏪 Boutique en ligne et campagnes de publicité

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? La vente d'articles liés à la mission génère des revenus tout en sensibilisant le public. Les gens portent ou utilisent les articles de votre marque, ce qui crée des opportunités de marketing organique au-delà de la vente initiale.

Convient le mieux à : Les organisations dont la marque est reconnue, les organisations à but non lucratif dont les produits sont créatifs et les groupes dont les sites web intègrent du commerce électronique.

Exemple de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler des "t-shirts de chiens de sauvetage Austin", des "articles de sauvetage d'animaux", des "cadeaux pour les amoureux des chiens Austin" et des "vêtements de soutien pour les sauveteurs d'animaux locaux".

⚠️ N'oubliez pas : Tout ce que vous vendez par l'intermédiaire d'un tiers doit être intégré à votre site web ou vendu par l'intermédiaire de votre domaine pour respecter les règles de Google en matière d'annonces.

⏭️ Prochaine étape : Créez votre boutique de commerce électronique gratuite en utilisant Zeffy.

‍

5. 🤝 Campagnes de dons en nature

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Les dons en nature semblent souvent plus accessibles que les dons en espèces, surtout en période de difficultés économiques. Les gens aiment aussi donner des choses au lieu de les jeter et cherchent souvent des moyens de le faire. Ces campagnes suscitent également l'engagement de la communauté et peuvent déboucher sur des relations de soutien à long terme.

Convient le mieux à : Les banques alimentaires, les services à l'enfance et à la jeunesse, les refuges pour sans-abri, les sauvetages d'animaux et les organisations de secours en cas de catastrophe.

Exemple de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler "don de nourriture pour animaux Austin", "collecte de fournitures pour les refuges pour animaux", "don de couvertures pour les chiens en détresse" et "besoin de dons de jouets pour animaux Austin".

‍

6. 📧 Inscription à la newsletter et aimants de plomb

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? La constitution d'une liste d'adresses électroniques crée des opportunités de relations permanentes sans nécessiter d'actions immédiates à fort engagement. Les aimants à prospects offrent une valeur immédiate tout en capturant les informations de contact en vue d'un engagement futur.

Convient le mieux à : Les organisations ayant une programmation régulière à promouvoir, les organisations à but non lucratif ayant un contenu éducatif à partager, et les groupes établissant des relations à long terme avec leurs supporters.

Exemples de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler "guide gratuit d'adoption d'animaux de compagnie à Austin", "bulletin d'information sur les conseils de dressage de chiens", "histoires de réussite en matière de sauvetage d'animaux" et "liste de contrôle pour les soins aux animaux de compagnie à télécharger".

‍

7. 🎯 Campagnes axées sur les services

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? La promotion de vos services directs touche les personnes qui recherchent activement de l'aide, ce qui a un impact immédiat tout en faisant connaître le programme au sein de votre communauté.

Convient le mieux à : Les organisations à but non lucratif dont les exigences en matière de subventions sont liées au nombre de personnes desservies, les organisations travaillant sur des sujets tabous (car les gens se tournent vers Google au lieu de demander des recommandations à leurs amis), les agences de services sociaux, les organisations à but non lucratif de soins de santé, les organisations de santé mentale et les fournisseurs de services éducatifs.

Exemple de mots-clés : Si Hope Animal Rescue Austin propose des services de dressage, il pourrait cibler "cours de dressage de chiens à Austin", "programmes de socialisation des chiots", "consultation sur le comportement animal" et "dressage d'animaux de compagnie près de chez moi à un prix abordable".

‍

8. 🏢 Campagnes de partenariat avec les entreprises

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Les entreprises à la recherche d'opportunités en matière de responsabilité sociale ou d'activités de renforcement de l'esprit d'équipe représentent des perspectives de partenariat de grande valeur avec un impact potentiel important.

Convient le mieux à : Les organisations à but non lucratif établies qui recherchent des partenariats avec des entreprises, les organisations qui offrent des possibilités de bénévolat de groupe et les organisations à but non lucratif qui proposent des programmes de responsabilité sociale d'entreprise.

Exemple de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler "team building d'entreprise bénévole à Austin", "opportunités de bénévolat d'entreprise pour les animaux", "parrainage d'entreprise pour le sauvetage d'animaux" et "projets de service communautaire d'entreprise à Austin".

💼 Étude de cas : Découvrez comment une école primaire a utilisé la plateforme gratuite de Zeffy pour créer son formulaire de parrainage d'entreprise.

‍

9. 💝 Campagnes de fin d'année et de dons en héritage

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Les campagnes de dons saisonniers exploitent les intentions caritatives accrues à certaines périodes de l'année, tandis que les campagnes de dons par héritage touchent les personnes qui planifient activement leur succession.

Convient le mieux à : Les organisations à but non lucratif établies qui ont de solides relations avec les donateurs, les organisations qui ont des programmes de dons planifiés et les groupes qui organisent des campagnes de collecte de fonds en fin d'année.

Exemple de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler "don de fin d'année déductible de l'impôt", "don de legs d'animaux Austin", "don commémoratif en l'honneur d'un animal de compagnie décédé" et "défi de don jumelé".

💡 Astuce : Utilisez Zeffy pour créer des campagnes de collecte de fonds spécifiques, gratuitement, qui engagent les partisans.

💼 Étude de cas : Découvrez comment le Young People's Symphony Orchestra a utilisé une page de crowdfunding Zeffy gratuite pour mobiliser ses soutiens et aider l'organisation à atteindre son objectif de fin d'année.

‍

10. ✊ Campagnes de plaidoyer et de pétition

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Les campagnes de plaidoyer engagent des personnes qui se sentent concernées par votre cause, mais qui ne sont peut-être pas prêtes à s'engager financièrement. La signature d'une pétition conduit souvent à un engagement plus profond au fil du temps.

Convient le mieux à : Les organisations de défense des droits, les organisations environnementales à but non lucratif, les groupes de défense des droits civils et les organisations axées sur les politiques.

Exemple de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler "soutenir la législation sur le bien-être des animaux au Texas", "demander une réglementation sur les usines à chiots", "plaider pour des lois sur la protection des animaux" et "contacter les législateurs sur les droits des animaux".

‍

11. 📖 Listes de recommandations et listes de ressources

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Les gens recherchent fréquemment des recommandations et des listes de "best of", ce qui crée des occasions de positionner votre organisation comme une ressource utile et fiable. Ces campagnes attirent des personnes en mode recherche qui ne sont peut-être pas prêtes à s'engager directement, mais qui se souviendront de votre expertise.

Convient le mieux à : Les organisations à but non lucratif ayant une expertise à partager, les organisations desservant des communautés spécifiques ayant des besoins uniques, et les groupes souhaitant développer un leadership éclairé dans leur domaine d'action.

Exemple de mots-clés : Hope Animal Rescue Austin pourrait cibler les "meilleurs livres sur le dressage des chiens", les "fournitures recommandées pour les nouveaux propriétaires", les "meilleurs documentaires sur le bien-être des animaux" et les "éléments essentiels de la liste de contrôle pour l'adoption d'un animal de compagnie".

‍

Prêt, paré, en pleine croissance avec votre subvention Google Ad Grant

Il ne s'agit pas d'une liste de contrôle, mais d'un menu. Commencez par choisir quelques options qui correspondent le mieux à vos programmes et capacités actuels.

Surveillez les campagnes qui génèrent l'engagement le plus significatif (et pas seulement des clics) et mettez l'accent sur ce qui fonctionne. Laissez tomber les expériences qui ne décollent pas et remplacez-les par de nouvelles. Ne vous préoccupez pas des échecs, profitez-en. La subvention offre à votre organisation un moyen idéal et gratuit d'expérimenter.

Une fois que vous êtes à l'aise, ajoutez progressivement des campagnes plus sophistiquées qui correspondent aux objectifs et à la capacité de votre organisation.

N'oubliez pas de prendre du recul et d'avoir une vue d'ensemble. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir des conversions immédiates ; il s'agit plutôt de sensibiliser les gens à votre cause, de leur inspirer confiance et de leur offrir de multiples possibilités de s'associer à votre cause.

L'essentiel est de réfléchir de manière créative à toutes les façons dont les gens peuvent découvrir votre cause et s'y associer, et de les rencontrer là où ils en sont dans leur parcours pour devenir des sympathisants.