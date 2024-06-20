Google pour les organisations à but non lucratif est une initiative révolutionnaire qui permet aux organisations axées sur leur mission d’amplifier leur impact. En donnant accès à une suite d’outils et de ressources puissants, Google permet aux organisations à but non lucratif de rationaliser leurs opérations, d’augmenter leur productivité et d’étendre leur portée.
Dans ce guide complet, nous allons explorer les différentes offres du programme Google pour les associations. Découvrez les critères d’éligibilité et le processus de candidature pour obtenir les bonnes ressources pour votre organisation à but non lucratif.
Table des matières
Qu’est-ce que Google pour les associations ?
Qu’est-ce qui est inclus dans Google pour les associations ?
Qui est éligible à Google pour les associations ?
Comment postuler à Google pour les organisations à but non lucratif
Réflexions finales sur Google pour les organisations à but non lucratif
FAQ sur Google pour les associations
Dans le cadre du programme Google pour les associations , les organisations à but non lucratif éligibles peuvent accéder à des outils premium tels que Google Ad Grants et Google Workspace. Ces outils gratuits permettent aux organisations à but non lucratif d’améliorer leurs opérations sans épuiser leurs fonds.
Le programme Google pour les associations est disponible dans plus de 65 pays.
L’accès à ce programme est facile : vous devez remplir les critères d’admissibilité de base et attendre que votre demande soit approuvée. Une fois votre admissibilité confirmée, vous aurez accès à tous les outils gratuits et pourrez activer ceux qui sont essentiels à vos opérations.
Google vous donne 10 000 $ par mois via Google Ad Grants, ce qui en fait l’outil le plus utile du programme Google pour les associations.
Vous pouvez dépenser cette subvention pour promouvoir votre organisation et collecter des fonds par le biais d’annonces au paiement par clic (PPC).
Vous devez suivre les règles de Google pour rester dans le programme. Vous devez maintenir :
Les subventions Google Ad peuvent vous aider à augmenter le trafic vers votre site Web à but non lucratif.
Faites la promotion de votre événement de collecte de fonds, acquérez des abonnés par e-mail et attirez des donateurs et des sympathisants sans effort à l’aide des annonces de recherche Google.
C’est gratuit et vous pouvez gagner jusqu’à 10 000 $ par mois sur les annonces Google PPC, ce qui peut aider à générer des dons.
Google Workspace pour les organisations à but non lucratif aide les organisations à rationaliser le flux de travail et à augmenter leur productivité avec un investissement minimal. La suite Google Workspace contient des outils de productivité basés sur le cloud auxquels les organisations à but non lucratif peuvent accéder gratuitement ou à un prix réduit.
Toutes les organisations à but non lucratif utilisent le courrier électronique, le calendrier, la messagerie instantanée, le chat vidéo, les documents et les feuilles de calcul. Avec Google Workspace, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Gmail, Google Agenda, Google Drive, Google Docs et Sheets pour effectuer efficacement leurs tâches quotidiennes.
L’un des principaux avantages de Google Workspace pour les organisations à but non lucratif est que votre équipe peut travailler de n’importe où et n’importe quand. Comme les outils sont basés sur le cloud, Google héberge également toutes les données, ce qui vous permet d’économiser de l’espace sur votre serveur.
Vous pouvez également archiver automatiquement les e-mails sur Gmail pour automatiser la maintenance et obtenir un contrôle total sur vos données. Cela garantit la sécurité totale des données organisationnelles cruciales.
Le programme YouTube pour les organisations à but non lucratif aide les organisations à but non lucratif à utiliser la plus grande plateforme de partage de vidéos au monde pour faire avancer leur mission.
Utilisez des outils et des fonctionnalités exclusifs comme YouTube Giving, permettant aux spectateurs de faire un don à votre organisation sans quitter YouTube. Vous pouvez également puiser dans un vaste réseau de créateurs de contenu et forger des relations précieuses.
Les fonctionnalités vous permettent également de personnaliser la mise en page et l’image de marque de votre chaîne pour refléter l’identité de votre organisation. Vous bénéficiez également d’une formation et de ressources gratuites pour vous aider à créer et à promouvoir du contenu vidéo de haute qualité. Cela comprend des conseils sur :
Raconter l’histoire de votre organisation à but non lucratif de manière engageante peut aider à sensibiliser et à accumuler des fonds efficacement. Les vidéos YouTube peuvent vous aider, et le programme à but non lucratif peut améliorer vos efforts.
YouTube est entièrement gratuit.
Grâce à Google Earth Outreach, vous pouvez acquérir les données satellitaires et cartographiques de Google pour effectuer un travail de développement international inégalé.
Un accès complet aux programmes Google Earth et Google Maps peut aider votre organisation à but non lucratif à :
Chaque utilisateur de la plateforme Google Maps a reçu 200 $ de crédit mensuel récurrent. Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent obtenir des crédits supplémentaires à partir de 250 $/mois.
Conformément à la politique de Google, les organisations éligibles doivent remplir les conditions suivantes pour accéder à Google pour les organisations à but non lucratif :
Certaines organisations à but non lucratif ne sont pas éligibles au programme Google pour les associations, quel que soit leur statut d’organisation caritative. Il s’agit notamment de :
Le programme Google pour les organisations à but non lucratif est une excellente occasion pour les organisations à but non lucratif d’exploiter la puissance de la technologie et d’amplifier leur impact. En tirant parti de divers outils et ressources, les organisations à but non lucratif peuvent rationaliser leurs opérations, engager leurs soutiens et allouer davantage de fonds à leurs objectifs principaux.
En plus de Google Ads Grant et de Workspace, utilisez un outil dédié aux organisations à but non lucratif pour vous aider à atteindre vos objectifs de collecte de fonds. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les donateurs et les organisations à but non lucratif. Gérez votre équipe à but non lucratif sur Google tout en collectant des fonds à l’aide des fonctionnalités complètes de Zeffy.
