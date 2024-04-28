Guides sur les organisations à but non lucratif

Découvrez la puissance de TechSoup, une plateforme mondiale qui permet aux organisations à but non lucratif d'utiliser la technologie et d'amplifier leur impact. Plus de 1,2 million d'organisations à but non lucratif ont bénéficié de la grande variété de solutions de TechSoup, y compris des produits matériels et logiciels à prix réduit et une communauté mondiale massive.

Ce guide complet explore comment les offres technologiques, les ressources éducatives et les communautés de collaboration de TechSoup peuvent aider votre organisation.

Que vous soyez une petite organisation locale ou une ONG internationale bien établie, cet article vous fournira des informations précieuses qui vous aideront à utiliser les offres de TechSoup et à mener votre mission vers de nouveaux sommets.

‍

Comment TechSoup a-t-il été lancé ?

Lorsque son fondateur, Daniel Ben-Horin, s'est rendu compte que les besoins technologiques des organisations à but non lucratif étaient économiquement limités, il a réfléchi : Pourquoi ne pas créer un programme visant à recruter des personnes possédant des compétences technologiques afin d'aider les organisations à adopter des solutions informatiques (technologies de l'information) ?

C'est ainsi qu'en 1987, TechSoup a été lancé sous le nom de CompuMentor. Aujourd'hui, TechSoup est devenu un réseau d'organisations non gouvernementales (ONG) internationales qui aident les organisations à but non lucratif en leur fournissant des outils technologiques et un soutien afin d'améliorer les conditions de vie dans le monde.

‍

La mission de TechSoup

Les associations fonctionnent avec des ressources limitées, dépendant de dons, de subventions gouvernementales et d'autres sources de financement, ce qui limite leurs budgets pour divers processus.

TechSoup vise à combler ce fossé et à permettre aux acteurs du changement et aux organisations de la société civile d'accéder aux ressources nécessaires pour poursuivre leur mission de manière plus efficace et plus économique.

TechSoup dote les organisations à but non lucratif de compétences transformatrices et de solutions technologiques, notamment :

Matériel informatique, logiciels et services technologiques à prix réduits.

Des ressources informatives telles que des articles, des webinaires, des forums, etc.

Communauté pour construire votre réseau ou faire partie d'un réseau.

Un réseau mondial d'ONG dans différents domaines.

‍

Le réseau international et l'impact de TechSoup

TechSoup s'est associé à 63 des plus grandes organisations de la société civile dans le monde, dans le but de changer des vies grâce à la technologie. La plateforme s'est également associée à des entreprises technologiques de premier plan présentes dans le monde entier. Il s'agit de géants de la technologie tels que :

Microsoft

Adobe

Cisco

Symantec

Le réseau mondial TechSoup offre un large éventail de programmes qui contribuent à améliorer les capacités technologiques des organisations à but non lucratif dans le monde entier.

À ce jour, TechSoup a aidé 1,2 million d' organisations à but non lucratif dans 236 pays et territoires. La plateforme a également fourni des solutions technologiques à des organisations à but non lucratif dont la valeur marchande s'élève aujourd'hui à 15 milliards de dollars.

‍

Les offres de TechSoup : Logiciels et services

TechSoup s'engage à offrir des solutions innovantes pour le bien de tous. La plateforme présente un large éventail d'outils et de services technologiques.

‍

Solutions technologiques

TechSoup présente une place de marché technologique pour les organisations à but non lucratif. Les organisations éligibles peuvent acheter des solutions technologiques transformatrices et des services de formation à des prix réduits. La place de marché de TechSoup propose plus de 375 produits provenant de 100 entreprises technologiques de premier plan.

Prix des produits/solutions Produit/Solution Tarifs TechSoup Tarification normale Intuit Quickbooks Abonnement d'un an pour 25 utilisateurs $170 $200 Adobe Acrobat Pro DC 1 an d'abonnement individuel Frais d'administration uniques : 5 $

14,99 $ par mois 19,99 $ par mois Norton Small Business Abonnement d'un an pour 10 utilisateurs Frais administratifs : 45 $164.99

‍

La plateforme offre également un accès à des dons de technologie fournis par des partenaires de services technologiques.

‍

Services de validation globale

Les autorités gouvernementales compétentes, les organismes subventionnaires et les entreprises vérifient généralement la légitimité d'une organisation à but non lucratif avant de lui offrir des dons en nature ou en espèces.

TechSoup dispose d'un système solide qui fournit des données précises sur les ONG. Il aide les organisations à but non lucratif à entrer efficacement en contact avec les sources de financement. La plateforme respecte toutes les normes en matière de données afin de garantir la conformité légale dans 236 pays.

La plateforme aide les donateurs à déterminer si une organisation à but non lucratif est légitime dans leur pays. Elle intègre également les données dans les systèmes qui soutiennent leurs programmes de dons.

Parmi les entreprises qui utilisent les services de validation des données de TechSoup, on peut citer

Okta

Kintone

Airbnb

Amazon Web Services

Google pour les organisations à but non lucratif

Walt Disney

Banque mondiale

‍

Connexions avec une communauté mondiale d'organisations à but non lucratif

La collaboration est la clé du changement dans votre communauté et au-delà. Les organisations à but non lucratif peuvent apprendre les unes des autres grâce à la communauté en ligne et hors ligne de TechSoup.

Ils organisent différents webinaires et événements pour soutenir les organisations à but non lucratif.

Ces communautés soutiennent différents types de collaborations, permettant aux organisations à but non lucratif de travailler ensemble. Le forum en ligne vous permet également de poser des questions et de demander des conseils sur certains sujets.

La plateforme gère également des répertoires d'ONG, tels que GuideStar India, GuideStar UK et GuideStar USA.

‍

Un contenu éducatif piloté par des experts

Outre les outils technologiques, TechSoup aide votre équipe à acquérir de nouvelles compétences. La plateforme propose des cours en ligne allant du marketing par courriel à Google Analytics.

TechSoup dispose d'experts en la matière pour dispenser des leçons précieuses sur tous les sujets.

Outre les cours dispensés par des experts, vous trouverez du contenu d'apprentissage gratuit sur leur site web, notamment des blogs informatifs, des guides pratiques et des webinaires.

Ces ressources vous mettent en contact avec les innovations technologiques en cours et les solutions aux défis des organisations à but non lucratif.

Vous pouvez vous abonner à leurs lettres d'information pour accéder à un contenu précieux dans votre boîte de réception.

Les partenaires de TechSoup organisent également des ateliers éducatifs en personne pour un apprentissage plus collaboratif.

‍

Programmes et cours TechSoup notables pour soutenir votre mission

TechSoup propose des programmes très utiles pour améliorer les capacités de votre organisation. Voici une liste de leurs cours et projets les plus populaires.

‍

GuideStar International

GuideStar International est un service mondial qui offre un accès illimité à des données fiables sur les ONG. Ce service favorise la transparence et aide les donateurs à prendre des décisions éclairées.

‍

NGOsource et TechSoup Connect

NGOsource simplifie le processus de détermination de l'équivalence pour les organismes subventionnaires américains. Il fournit une certification légale aux ONG non américaines, confirmant leur équivalence avec une organisation caritative publique américaine.

TechSoup Connect rassemble les organisations à but non lucratif par le biais d'événements en ligne et hors ligne sur le thème de la technologie au service du bien.

‍

NetSquared

Ce programme facilite les collaborations hyperlocales par le biais de rencontres. Le programme connecte les communautés locales dans plus de 88 groupes à travers 34 pays.

‍

Programme de résilience numérique (PRN)

Le PRD aide les petites organisations à but non lucratif à accélérer leur transformation numérique. En plus des conseils d'experts, il offre un financement pour les nouveaux outils technologiques et la formation.

‍

Quadruple

Quad est un service d'abonnement qui sert de communauté de pairs. Les organisations à but non lucratif peuvent se connecter avec des experts en technologie et d'autres organisations à but non lucratif pour apprendre et partager leurs expériences.

‍

Dernières réflexions sur TechSoup

TechSoup est un allié précieux pour les organisations à but non lucratif, les aidant à exceller dans leur parcours numérique. Grâce à TechSoup, les organisations à but non lucratif peuvent accéder à des logiciels et des services pertinents, et surmonter les défis auxquels elles sont confrontées :

Manque d'expertise technologique.

Budget et ressources limités.

TechSoup a un impact considérable sur le secteur mondial des organisations à but non lucratif grâce à des programmes de réduction, des ressources éducatives et des services de validation.

‍

FAQ sur TechSoup

A quoi sert TechSoup ? TechSoup propose une place de marché technologique pour les ONG, où ces dernières peuvent obtenir des outils et du matériel technologique à des prix réduits. Il propose également des cours en ligne pour les organisations à but non lucratif et des services de validation pour simplifier les processus d'octroi de subventions pour les donateurs.

TechSoup est-il gratuit ? Bien que l'adhésion à TechSoup soit gratuite, la plateforme facture des frais d'administration pour chaque demande de don.