Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Le guide ultime de TechSoup pour les organisations à but non lucratif
Guides sur les organisations à but non lucratif

Le guide ultime de TechSoup pour les organisations à but non lucratif

28 avril 2024

Découvrez la puissance de TechSoup, une plateforme mondiale qui permet aux organisations à but non lucratif d'utiliser la technologie et d'amplifier leur impact. Plus de 1,2 million d'organisations à but non lucratif ont bénéficié de la grande variété de solutions de TechSoup, y compris des produits matériels et logiciels à prix réduit et une communauté mondiale massive.  

Ce guide complet explore comment les offres technologiques, les ressources éducatives et les communautés de collaboration de TechSoup peuvent aider votre organisation.

Que vous soyez une petite organisation locale ou une ONG internationale bien établie, cet article vous fournira des informations précieuses qui vous aideront à utiliser les offres de TechSoup et à mener votre mission vers de nouveaux sommets. 

Comment TechSoup a-t-il été lancé ?

Lorsque son fondateur, Daniel Ben-Horin, s'est rendu compte que les besoins technologiques des organisations à but non lucratif étaient économiquement limités, il a réfléchi : Pourquoi ne pas créer un programme visant à recruter des personnes possédant des compétences technologiques afin d'aider les organisations à adopter des solutions informatiques (technologies de l'information) ?

C'est ainsi qu'en 1987, TechSoup a été lancé sous le nom de CompuMentor. Aujourd'hui, TechSoup est devenu un réseau d'organisations non gouvernementales (ONG) internationales qui aident les organisations à but non lucratif en leur fournissant des outils technologiques et un soutien afin d'améliorer les conditions de vie dans le monde. 

La mission de TechSoup

Les associations fonctionnent avec des ressources limitées, dépendant de dons, de subventions gouvernementales et d'autres sources de financement, ce qui limite leurs budgets pour divers processus.

TechSoup vise à combler ce fossé et à permettre aux acteurs du changement et aux organisations de la société civile d'accéder aux ressources nécessaires pour poursuivre leur mission de manière plus efficace et plus économique.

TechSoup dote les organisations à but non lucratif de compétences transformatrices et de solutions technologiques, notamment :

Le réseau international et l'impact de TechSoup

TechSoup s'est associé à 63 des plus grandes organisations de la société civile dans le monde, dans le but de changer des vies grâce à la technologie. La plateforme s'est également associée à des entreprises technologiques de premier plan présentes dans le monde entier. Il s'agit de géants de la technologie tels que :

Le réseau mondial TechSoup offre un large éventail de programmes qui contribuent à améliorer les capacités technologiques des organisations à but non lucratif dans le monde entier. 

À ce jour, TechSoup a aidé 1,2 million d' organisations à but non lucratif dans 236 pays et territoires. La plateforme a également fourni des solutions technologiques à des organisations à but non lucratif dont la valeur marchande s'élève aujourd'hui à 15 milliards de dollars.

Les offres de TechSoup : Logiciels et services

TechSoup s'engage à offrir des solutions innovantes pour le bien de tous. La plateforme présente un large éventail d'outils et de services technologiques.

Solutions technologiques

TechSoup présente une place de marché technologique pour les organisations à but non lucratif. Les organisations éligibles peuvent acheter des solutions technologiques transformatrices et des services de formation à des prix réduits. La place de marché de TechSoup propose plus de 375 produits provenant de 100 entreprises technologiques de premier plan.

Prix des produits/solutions
Produit/Solution Tarifs TechSoup Tarification normale
Intuit Quickbooks Abonnement d'un an pour 25 utilisateurs $170 $200
Adobe Acrobat Pro DC 1 an d'abonnement individuel Frais d'administration uniques : 5 $
14,99 $ par mois		 19,99 $ par mois
Norton Small Business Abonnement d'un an pour 10 utilisateurs Frais administratifs : 45 $164.99

La plateforme offre également un accès à des dons de technologie fournis par des partenaires de services technologiques.

Services de validation globale

Les autorités gouvernementales compétentes, les organismes subventionnaires et les entreprises vérifient généralement la légitimité d'une organisation à but non lucratif avant de lui offrir des dons en nature ou en espèces.

TechSoup dispose d'un système solide qui fournit des données précises sur les ONG. Il aide les organisations à but non lucratif à entrer efficacement en contact avec les sources de financement. La plateforme respecte toutes les normes en matière de données afin de garantir la conformité légale dans 236 pays.

La plateforme aide les donateurs à déterminer si une organisation à but non lucratif est légitime dans leur pays. Elle intègre également les données dans les systèmes qui soutiennent leurs programmes de dons. 

Parmi les entreprises qui utilisent les services de validation des données de TechSoup, on peut citer

Connexions avec une communauté mondiale d'organisations à but non lucratif

La collaboration est la clé du changement dans votre communauté et au-delà. Les organisations à but non lucratif peuvent apprendre les unes des autres grâce à la communauté en ligne et hors ligne de TechSoup.

Ils organisent différents webinaires et événements pour soutenir les organisations à but non lucratif. 

Ces communautés soutiennent différents types de collaborations, permettant aux organisations à but non lucratif de travailler ensemble. Le forum en ligne vous permet également de poser des questions et de demander des conseils sur certains sujets.

La plateforme gère également des répertoires d'ONG, tels que GuideStar India, GuideStar UK et GuideStar USA.

Un contenu éducatif piloté par des experts

Outre les outils technologiques, TechSoup aide votre équipe à acquérir de nouvelles compétences. La plateforme propose des cours en ligne allant du marketing par courriel à Google Analytics. 

TechSoup dispose d'experts en la matière pour dispenser des leçons précieuses sur tous les sujets.

Outre les cours dispensés par des experts, vous trouverez du contenu d'apprentissage gratuit sur leur site web, notamment des blogs informatifs, des guides pratiques et des webinaires.

Ces ressources vous mettent en contact avec les innovations technologiques en cours et les solutions aux défis des organisations à but non lucratif. 

Vous pouvez vous abonner à leurs lettres d'information pour accéder à un contenu précieux dans votre boîte de réception. 

Les partenaires de TechSoup organisent également des ateliers éducatifs en personne pour un apprentissage plus collaboratif.

Programmes et cours TechSoup notables pour soutenir votre mission

TechSoup propose des programmes très utiles pour améliorer les capacités de votre organisation. Voici une liste de leurs cours et projets les plus populaires.

GuideStar International

GuideStar International est un service mondial qui offre un accès illimité à des données fiables sur les ONG. Ce service favorise la transparence et aide les donateurs à prendre des décisions éclairées.

NGOsource et TechSoup Connect

NGOsource simplifie le processus de détermination de l'équivalence pour les organismes subventionnaires américains. Il fournit une certification légale aux ONG non américaines, confirmant leur équivalence avec une organisation caritative publique américaine. 

TechSoup Connect rassemble les organisations à but non lucratif par le biais d'événements en ligne et hors ligne sur le thème de la technologie au service du bien.

NetSquared

Ce programme facilite les collaborations hyperlocales par le biais de rencontres. Le programme connecte les communautés locales dans plus de 88 groupes à travers 34 pays.

Programme de résilience numérique (PRN)

Le PRD aide les petites organisations à but non lucratif à accélérer leur transformation numérique. En plus des conseils d'experts, il offre un financement pour les nouveaux outils technologiques et la formation.

Quadruple

Quad est un service d'abonnement qui sert de communauté de pairs. Les organisations à but non lucratif peuvent se connecter avec des experts en technologie et d'autres organisations à but non lucratif pour apprendre et partager leurs expériences. 

Dernières réflexions sur TechSoup

TechSoup est un allié précieux pour les organisations à but non lucratif, les aidant à exceller dans leur parcours numérique. Grâce à TechSoup, les organisations à but non lucratif peuvent accéder à des logiciels et des services pertinents, et surmonter les défis auxquels elles sont confrontées :

TechSoup a un impact considérable sur le secteur mondial des organisations à but non lucratif grâce à des programmes de réduction, des ressources éducatives et des services de validation. 

FAQ sur TechSoup

TechSoup propose une place de marché technologique pour les ONG, où ces dernières peuvent obtenir des outils et du matériel technologique à des prix réduits. Il propose également des cours en ligne pour les organisations à but non lucratif et des services de validation pour simplifier les processus d'octroi de subventions pour les donateurs.

Bien que l'adhésion à TechSoup soit gratuite, la plateforme facture des frais d'administration pour chaque demande de don.

Oui, les églises ayant le statut d'organisation caritative fédérale 501(c)(3) peuvent accéder aux dons de TechSoup.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Aucun élément n'a été trouvé.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.