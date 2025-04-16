Vous vous demandez ce qu'est une association 501(c)(3) et comment obtenir ce statut d'exonération fiscale pour alimenter votre association ?

Vous avez besoin des bonnes informations et des bonnes étapes pour déposer une demande d'enregistrement en tant que 501(c)(3) afin d'obtenir le financement crucial, les avantages fiscaux et la crédibilité dont vous avez besoin pour vous développer. Le 501(c)(3) est le type d'organisation à but non lucratif le plus courant, et nous vous aiderons à partir du bon pied pour vous développer et prendre de l'ampleur.

Ne risquez pas de vous perdre dans le processus. Voyons ce qu'est une association 501(c)(3), pourquoi elle change la donne et comment l'appliquer pour que vous puissiez démarrer sur les chapeaux de roues !

Table des matières

Qu'est-ce que 501(c)(3) ?

La section 501(c)(3) est une catégorie fiscale spécifique pour une société à but non lucratif en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC), qui permet des exonérations fiscales pour les organisations à but non lucratif. L'IRC est la loi fiscale publiée par le Trésor des États-Unis par l'intermédiaire de l' IRS.

L'IRS reconnaît plus de 30 types d'organisations à but non lucratif, mais seules celles qui bénéficient du statut 501(c)(3) peuvent prétendre à des dons déductibles des impôts.

Les organisations dotées du statut 501(c)(3) reçoivent des dons et des subventions à but non lucratif de la part du gouvernement fédéral américain. En tant qu'entités exonérées d'impôts, elles peuvent demander :

Financement des gouvernements et des entreprises

Dons individuels

Subventions de la Fondation

Les organisations de type 501(c)(3) s'appuient sur des contributions privées, des subventions et des efforts de collecte de fonds pour couvrir les coûts opérationnels, tels que les dépenses administratives et les dépenses liées aux programmes. Bien qu'elles puissent facturer des frais pour certains services ou événements, la plupart des revenus proviennent de dons et de subventions plutôt que de revenus gagnés.

Elles opèrent dans un but reconnu par l'IRS pour l'exonération fiscale fédérale, ce qui inclut

Charitable

Religieux

Éducation

Scientifique

Droits de l'homme et droits civils

Littéraire

Organismes de protection sociale

Essais pour la sécurité publique

Encourager les compétitions sportives amateurs nationales ou internationales

Prévention de la cruauté envers les enfants ou les animaux

Ce que les organisations 501(c)(3) peuvent et ne peuvent pas faire (règles et restrictions)

Les organisations 501(c)(3), également connues sous le nom d'organisations caritatives, bénéficient d'un statut d'exonération fiscale accordé par l'IRS. Ce statut s'accompagne toutefois de règles et de restrictions spécifiques qui régissent leurs activités.

Ce qu'ils peuvent faire :

1. Restrictions relatives à l'objet: Se concentrer sur les activités caritatives, éducatives, religieuses, scientifiques, littéraires, les tests de sécurité publique, la promotion des compétitions nationales ou internationales de sport amateur et la prévention de la cruauté envers les enfants ou les animaux.



2. Exonération fiscale: Exemption de l'impôt fédéral sur le revenu pour les activités et les dons admissibles.



3. Recevoir des contributions déductibles des impôts: Les donateurs peuvent déduire les contributions versées aux organisations 501(c)(3) de leur déclaration fédérale d'impôt sur le revenu.



4. Exercer des activités de lobbying (dans certaines limites): Ils sont autorisés à exercer des activités de lobbying, mais celles-ci ne doivent pas constituer une part substantielle de l'ensemble de leurs activités.



5. Exploiter des entreprises liées (avec des restrictions): Il est possible d'exploiter des entreprises non liées, mais les revenus générés par ces activités peuvent être soumis à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées (UBIT).



6. Activité politique (limitée): Peut s'engager dans des activités éducatives non partisanes liées à la politique publique, mais doit s'abstenir de soutenir ou de s'opposer à des candidats politiques.





Ce qu'ils ne peuvent pas faire :

1. Avantage privé: il est interdit d'accorder des avantages privés à des personnes ou à des groupes qui ne contribuent pas à la réalisation de leurs objectifs exonérés. Les activités doivent bénéficier principalement au public ou à une catégorie caritative appropriée.



2. Activités législatives ou politiques substantielles: Ne peuvent consacrer une part substantielle de leurs activités à des activités de lobbying ou de campagne politique.



3. Exploitation à des fins commerciales: Ne peut être exploité principalement à des fins lucratives.



4. L'affectation des bénéfices nets: Les bénéfices nets ne peuvent pas profiter à des actionnaires privés ou à des particuliers.



5. Rémunération excessive: Il est interdit d'accorder des rémunérations excessives ou des avantages privés aux dirigeants, aux administrateurs ou aux initiés.



6. Activités contraires à l'ordre public: Les activités ne doivent pas être contraires à la politique publique ni donner lieu à des pratiques illégales ou contraires à l'éthique.

Organisation à but non lucratif ou organisation bénéficiant d'une exonération fiscale

Les organisations exonérées d'impôt et les organisations à but non lucratif sont souvent utilisées de manière interchangeable, mais toutes ne sont pas exonérées d'impôt.

Même avec un statut d'exonération fiscale, un organisme à but non lucratif doit payer des impôts. Les organisations bénéficiant d'une exonération fiscale fédérale ne sont pas tenues de payer l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés sur les recettes provenant de leurs activités liées à leur objet.

L'organisation doit payer l'impôt fédéral sur les sociétés sur les revenus nets qu'elle tire d'activités commerciales autres que celles exonérées d'impôt, appelé impôt sur les revenus d'entreprise non liés (UBIT). Le taux d'imposition des revenus d'entreprise non liés est actuellement de 21 %.

Les recettes publicitaires sont la forme la plus courante d'UBIT. Une organisation exonérée d'impôt est limitée dans les revenus qu'elle peut gagner sans compromettre son statut d'exonération.

Qu'est-ce qu'un 501(c)3 ou un 501(c)4 ?

Les organisations 501(c)(3) et 501(c)(4) peuvent toutes deux bénéficier d'une exonération fiscale. Il s'agit de deux organisations exonérées d'impôt en vertu de l'IRC des États-Unis, mais elles présentent quelques différences essentielles :

‍

Organisations 501(c)(3) bénéficiant d'une exonération fiscale :

Fins caritatives : Buts caritatifs, religieux, éducatifs, scientifiques, littéraires, tests de sécurité publique, promotion du sport amateur ou prévention de la cruauté envers les enfants ou les animaux.

Déductibilité fiscale : Les dons sont déductibles des impôts pour les donateurs.

Activité politique : Limitée. Il n'est pas possible de s'engager dans des activités de lobbying substantielles ou dans des campagnes politiques.

Divulgation : les donateurs de 5 000 dollars ou plus doivent être déclarés à l'IRS (bien que cette information ne soit pas publique).

Exemples : Bibliothèques, organisations religieuses, etc.

Objet : Aide sociale ou associations locales de salariés.

Déductibilité fiscale : Les dons ne sont généralement pas déductibles fiscalement pour les donateurs.

Activité politique : Elles peuvent exercer des activités de lobbying illimitées liées à leur mission et certaines activités politiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de leur objectif principal.

Divulgation : Les informations relatives aux donateurs ne doivent pas être divulguées à l'IRS.

Exemples : groupes et organisations de protection sociale, organisations de défense des droits de l'homme et des droits civiques, organisations qui veillent à ce que les droits civiques soient garantis, etc.

Types d'organisations caritatives 501(c)(3)

1. Charité publique

Les organismes publics de bienfaisance sont le principal type d' organisations 501(c)(3) bénéficiant d'une exonération fiscale. Ces organisations ont des programmes actifs et reçoivent une grande partie de leurs fonds du gouvernement ou du public.

‍

Voici quelques exemples :

Organisations éducatives

Organismes de recherche médicale

Banques alimentaires

Organisations d'aide

Organisations environnementales

Organisations de défense des droits de l'homme

Selon la loi fédérale, pour être qualifiées d'organismes publics de bienfaisance au titre de l'article 501(c)(3), les organisations à but non lucratif doivent recevoir au moins un tiers de leur soutien total du grand public, y compris des particuliers, des entreprises et d'autres organismes publics de bienfaisance. Elles sont davantage axées sur le bien-être général et l'intérêt public que sur le service d'un actionnaire privé.

Les donateurs individuels peuvent bénéficier d'une déduction fiscale sur les dons couvrant jusqu'à 60 % de leurs revenus, tandis que les déductions fiscales pour les entreprises sont généralement limitées à 25 %.

Le conseil d'administration des organismes publics de bienfaisance doit être composé de personnes non apparentées par le sang, le mariage ou d'autres relations d'affaires.

2. Fondation privée

Une fondation privée est appelée fondation non opérationnelle, car elle n'a généralement pas de programmes actifs. Ces organisations soutiennent souvent les programmes des organismes publics de bienfaisance au titre de l'impôt fédéral sur le revenu par le biais de subventions. Les dons à ces organisations à but non lucratif peuvent être déduits de l'impôt pour les donateurs individuels à hauteur de 30 % de leur revenu brut ajusté.

Les fondations privées doivent dépenser chaque année un certain montant d'argent ou de biens pour des œuvres de bienfaisance. Dans le cas contraire, elles s'exposent à une taxe d'accise de 30 % au titre de l'article 4942 sur l'ensemble des revenus non distribués.

La gouvernance d'une fondation privée est également distincte de celle des organismes publics de bienfaisance et est plus étroite. Par exemple, une fondation familiale est une fondation privée dirigée et gérée par une seule famille.

Fondations d'exploitation privées (FOP)

Les fondations d'exploitation privées ont des programmes actifs, comme les organismes publics de bienfaisance, avec des attributs similaires à ceux des fondations privées.

L'Internal Revenue Service définit une fondation privée opérationnelle comme suit : "toute fondation privée qui consacre au moins 85 % de son revenu net ajusté ou de son rendement d'investissement minimum, le montant le moins élevé étant retenu, à la conduite active de ses activités exonérées".

‍

Les FOP doivent également répondre à l'un des critères suivants :

Test des actifs

Test de dotation

Test de soutien

Contrairement aux fondations privées, les fondations d'exploitation privées ne sont pas soumises à une taxe d'accise de 30 % en cas de non-distribution de revenus. Étant donné que l'institut ne les gère pas, elles peuvent également recevoir des distributions qualifiées de la part d'une fondation privée.

Cette organisation caritative a une gouvernance proche de celle des fondations privées et est généralement considérée comme hybride. La déductibilité fiscale des dons individuels à ces organisations à but non lucratif est limitée à 50 % du revenu brut ajusté d'un donateur individuel.

3. Églises et organisations religieuses

Les organisations telles que les églises, les écoles religieuses et d'autres organisations peuvent demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(3).

Les églises et les organisations religieuses n'ont pas besoin d'une reconnaissance officielle et ne doivent pas déposer de déclaration d'impôt annuelle lorsqu'elles soumettent une demande au titre de l'article 501(c)(3).

Les groupes religieux n'ont pas besoin d'officialiser leur désignation 501(c)(3), mais doivent remplir les mêmes conditions que les autres organisations caritatives.

‍

Exigences d'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3)

Outre l'objectif approuvé par l'Internal Revenue Service, une organisation caritative doit remplir d'autres conditions pour être reconnue comme 501(c)(3).

Une organisation caritative ne doit pas servir des intérêts privés pour obtenir l'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(3). Cela inclut les intérêts de :

Les fondateurs

Famille des fondateurs

Les actionnaires

Membres à but non lucratif désignés

Aucun montant des recettes d'une organisation à but non lucratif ne peut bénéficier à des actionnaires privés. L'argent est uniquement destiné à la cause caritative.

Un organisme de bienfaisance 501(c)(3) ne peut pas influencer la législation ou participer à des activités de campagne susceptibles de soutenir ou de s'opposer à des candidats politiques. Les organisations à but non lucratif doivent verser à leurs employés un salaire raisonnable basé sur la juste valeur marchande (FMV).

Le statut 501(c)(3) est valable tant que l'association existe, à condition qu'elle reste fidèle à son objectif. Une organisation à but non lucratif doit informer l'Internal Revenue Service de tout changement dans ses activités et sa mission.

Les organisations à but non lucratif sont exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés, mais doivent retenir l'impôt sur les salaires de leurs employés. Elles doivent également payer les taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie.

Statut/De l'idée à l'IRS : Le calendrier complet de la création d'une association 501(c)(3)

1. Choisir un objectif pour votre association

Calendrier : Semaine 1-2

Votre association doit poursuivre l'une des finalités imposées par la législation fiscale fédérale. Veillez à ce que l'association soit conçue pour bénéficier au public.

Posez des questions telles que

Qui bénéficiera de l'offre de votre organisation à but non lucratif ?

Quelle est la mission de votre organisation à but non lucratif ? Rédigez une déclaration de mission pour fixer des objectifs clairs.

Où atteindrez-vous les objectifs de votre organisation à but non lucratif ? Quelle est la portée de vos initiatives ? S'agit-il d'un projet local, national ou régional ? Aura-t-il un impact international ?

Comment allez-vous atteindre vos objectifs ? Quel sera votre plan de collecte de fonds?

2. Constituer une société

Calendrier : Semaine 2-4

Les sociétés sont créées au niveau de l'État ; renseignez-vous sur la réglementation de l'État dans lequel votre organisation sera basée.

Les étapes générales sont les suivantes :

Donner un nom à la société : Choisissez un nom unique qui reflète la mission de votre organisation à but non lucratif. Vérifiez auprès du secrétaire d'État si le nom est disponible. Consultez le site web du ministère américain du commerce pour vous assurer qu'il n'est pas protégé par une marque déposée.

Nommer un conseil d'administration, assurer : un texte

Un tiers des membres du conseil d'administration doit être capable de collecter des fonds en votre nom. Un tiers des membres du conseil d'administration sont des experts en finance, en marketing ou en droit. Un tiers des membres du conseil d'administration sont liés à la communauté. Ils doivent avoir de l'expérience et de l'expertise dans les services que vous offrez à la communauté.

un texte

Déposer les statuts de l'association : Constituez votre société dans l'État où vous envisagez de mener vos activités caritatives. Les frais de dépôt peuvent varier d'un État à l'autre.

‍

Structure organisationnelle

Procédures de réunion

Élections

Droits de vote

Autres politiques organisationnelles

3. Déposer une demande d'exonération de l'impôt fédéral sur le revenu au titre de l'article 501(c)(3) auprès de l'IRS.

Calendrier : Semaine 5-8

Après avoir satisfait aux exigences de l'État en matière de création de société, demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(3).

Demander le numéro d'identification de l'employeur fédéral(EIN)

Remplir et déposer le formulaire 1023 de l'Internal Revenue Service, intitulé "Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3)" de l'IRC, et attendre la lettre de détermination.

Voici quelques conseils rapides pour demander votre EIN 501(c)(3) :

Vous pouvez demander votre EIN dès la création de votre association - il n'est pas nécessaire d'attendre l'approbation de la loi 501(c)(3) ! Faites-le sans tarder pour que les choses avancent.

Oubliez les tracas et faites votre demande directement sur le site web de l'IRS. C'est rapide et gratuit, et vous obtiendrez votre EIN instantanément.

Préparez le nom, l'adresse postale et la mission de votre association. Vous aurez également besoin d'une "partie responsable" (généralement le fondateur ou un membre du conseil d'administration) pour signer.

Soyez précis lorsque vous décrivez la mission de votre association. L'IRS veut savoir précisément comment votre organisation s'inscrit dans le champ de la bienfaisance.

La demande d'EIN est gratuite. Évitez donc tout service qui tente de vous faire payer la procédure. C'est l'une des choses les plus faciles à faire !

Si le formulaire EIN est simple, la mise en place des éléments fondamentaux (tels que les statuts et les membres du conseil d'administration) facilitera encore davantage les choses.

Une fois que vous avez obtenu votre EIN, vous êtes prêt à déposer des demandes et à ouvrir des comptes bancaires, ce qui vous rapproche de l'entrée officielle de votre association.

4. Satisfaire à toutes les exigences nationales et locales

Calendrier : Semaine 8-10 (et suivantes)

Après avoir bénéficié d'une exonération fiscale fédérale, vous devez être exonéré d'impôt au niveau de l'État et au niveau local. Cela vous permettra d'éviter de payer l'impôt sur le revenu des sociétés ou l'impôt foncier au niveau de l'État.

Vous aurez également besoin d'autres permis et licences pour exercer votre activité. Veillez à examiner attentivement les codes de construction et les autres règles qui peuvent s'appliquer localement.

Exemples d'exigences nationales et locales :

Enregistrement auprès de l'Etat: Certains États exigent que vous enregistriez votre organisation à but non lucratif auprès du procureur général de l'État ou d'un bureau similaire au moment de sa création.

Enregistrement des sollicitations caritatives: Si vous demandez des dons, de nombreux États exigent que vous vous enregistriez avant de commencer à collecter des fonds.

Exonération de la taxe sur les ventes: Si vous êtes éligible, vous devrez demander à l'État une exonération de la taxe sur les ventes pour vos achats.

Les licences commerciales locales: Votre association peut avoir besoin d'une licence commerciale locale pour fonctionner légalement, en fonction de votre lieu d'implantation.

Exonération de l'impôt foncier: Certains États et localités offrent des exonérations de taxes foncières aux organisations à but non lucratif, mais vous devez en faire la demande.

Impôts sur le personnel: Si vous embauchez du personnel, vous devrez vous conformer à la réglementation locale en matière d'impôts sur les salaires, notamment en ce qui concerne le chômage et l'indemnisation des accidents du travail.

5. Maintenir votre statut d'organisme à but non lucratif

Calendrier : En cours (à partir de l'année 1)

Le maintien du statut d'exonération fiscale d'une organisation à but non lucratif est un processus permanent. Si vous ne le faites pas, votre enregistrement 501(c)(3) peut être révoqué.

Voici quelques lignes directrices pour conserver le statut d'exonération fiscale :

Respectez votre objectif et votre structure opérationnelle.

Organisez des réunions régulières du conseil d'administration et prenez note des questions importantes.

Se conformer aux exigences annuelles de l'Internal Revenue Service en ce qui concerne le dépôt du formulaire 990 ou du formulaire 990-EZ. Ces formulaires vous permettront de rendre compte de vos activités, de votre gouvernance, de vos actifs et de vos dépenses.

Obtenir un financement public adéquat, car les organisations caritatives 501(c)(3) sont essentiellement destinées au public.

Tenir des registres financiers impeccables afin d'être prêt pour un audit soudain.

Ne permettez pas à votre organisation de prendre part à des campagnes politiques.

Ne pas soutenir des objectifs non exonérés ou des actes illégaux.

Ne laissez pas les activités de votre organisation influencer la législation.

Évitez de gagner des RMI par l'intermédiaire de votre organisation à but non lucratif.

Si vous avez plusieurs employés, envisagez un plan de retraite qualifié pour eux. Il s'agit de plans spécialisés pour les organisations à but non lucratif, qui ressemblent beaucoup aux plans 401k.

6. Collecter des dons

Calendrier : Après approbation de l'IRS

Une fois que votre organisation a obtenu le statut 501(c)(3), l' élaboration d'une stratégie de collecte de fonds pour commencer à récolter des fonds par le biais de contributions caritatives donnera un coup de fouet à votre mission. Il peut s'agir d'un mélange de dons individuels, de subventions, de parrainages d'entreprises et d'événements de collecte de fonds.

Une fois que votre organisation a obtenu le statut 501(c)(3), l' élaboration d'une stratégie de collecte de fonds pour commencer à récolter des fonds par le biais de contributions caritatives donnera un coup de fouet à votre mission. Il peut s'agir d'un mélange de dons individuels, de subventions, de parrainages d'entreprises et d'événements de collecte de fonds.

‍

FAQ

Que signifie l'existence d'une société 501c3 ? Le statut 501(c)(3) signifie que l'IRS reconnaît votre organisation comme étant exonérée d'impôt ou caritative. Essentiellement, cela vous permet de recevoir des dons déductibles des impôts pour les donateurs et de demander des subventions et certaines exemptions fiscales. Il s'agit d'une étape importante pour gagner en crédibilité et débloquer des opportunités de collecte de fonds pour votre association.

Quelles sont les règles de base d'une société 501c3 ? Pour conserver votre statut 501(c)(3), vous devez respecter quelques règles essentielles : But caritatif : votre organisation doit fonctionner à des fins caritatives, éducatives, religieuses ou scientifiques. Pas de distribution de bénéfices : Tous les revenus doivent être réinvestis dans l'organisation afin de poursuivre sa mission. Cela signifie que les membres, les administrateurs et les dirigeants ne peuvent pas recevoir de bénéfices. Restrictions relatives aux activités politiques : Vous ne pouvez pas participer à des campagnes politiques ou à des activités de lobbying excessives. Soutien du public : Votre organisation doit généralement recevoir une part importante de son soutien du public, et pas seulement de quelques particuliers ou entreprises.

Quelle est la différence entre une association à but non lucratif et une association caritative 501c3 ? Si le terme "sans but lucratif" désigne toute organisation qui ne distribue pas de bénéfices à ses propriétaires ou à ses membres, une organisation caritative 501(c)(3) est un type particulier d'organisation sans but lucratif qui a demandé et obtenu le statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS.

Toutes les organisations à but non lucratif ne sont pas des 501(c)(3), mais toutes les 501(c)(3) sont des organisations à but non lucratif. La grande différence est que les organisations 501(c)(3) peuvent offrir des déductions fiscales aux donateurs, demander des subventions fédérales et bénéficier d'autres avantages fiscaux que les autres types d'organisations à but non lucratif n'obtiennent pas.

À quoi une association 501(c)(3) peut-elle consacrer de l'argent ? Une organisation caritative 501(c)(3) peut dépenser pour des activités liées à sa mission caritative exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu. Aucun fonds ou actif ne doit être utilisé à des fins personnelles, car l'organisation est principalement gérée pour le bien public.

Combien de temps faut-il pour obtenir l'agrément 501(c)(3) ? Le délai d'obtention de l'agrément 501(c)(3) peut varier en fonction de la complexité de votre demande et de la charge de travail de l'Internal Revenue Service. En moyenne, le processus prend de 3 à 6 mois à partir du moment où l'IRS reçoit votre demande complète.

Comment savoir si une organisation à but non lucratif est une 501(c)(3) ? Vous pouvez utiliser des outils en ligne réputés, tels que Nonprofit Explorer de ProPublica ou Charity Navigator, pour vérifier si une organisation à but non lucratif a le statut 501(c)(3). Ces plateformes vous permettent de rechercher des organisations par leur nom et fournissent des informations sur leur statut d'exonération de l'impôt fédéral sur le revenu, leurs données financières et les documents déposés auprès de l'Internal Revenue Service. Vous pouvez facilement déterminer si l'organisation est gérée exclusivement à des fins caritatives. Vous pouvez également rechercher l'organisation à l'aide de l'outil Tax Exempt Organization Search de l'IRS, qui répertorie les organisations éligibles pour les contributions déductibles de l'impôt. Les organisations qui ne sont pas des 501(c)(3) mais qui peuvent néanmoins bénéficier d'une exonération fiscale ou avoir des racines caritatives sont notamment les suivantes Organisations participant à des campagnes politiques Clubs sociaux Ligues civiques et ligues d'entreprises Compétition internationale de sport amateur Sociétés fraternelles Organisations syndicales et agricoles Coopératives de crédit fédérales Associations volontaires de salariés Plusieurs autres peuvent relever de divers autres types d'organisations 501(c).

