Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Comment créer une association 501(c)(3) : Le guide des organisations à but non lucratif (2025)
Comment créer une association à but non lucratif

Comment créer une association 501(c)(3) : Le guide des organisations à but non lucratif (2025)

16 avril 2025

Vous vous demandez ce qu'est une association 501(c)(3) et comment obtenir ce statut d'exonération fiscale pour alimenter votre association ? 

Vous avez besoin des bonnes informations et des bonnes étapes pour déposer une demande d'enregistrement en tant que 501(c)(3) afin d'obtenir le financement crucial, les avantages fiscaux et la crédibilité dont vous avez besoin pour vous développer. Le 501(c)(3) est le type d'organisation à but non lucratif le plus courant, et nous vous aiderons à partir du bon pied pour vous développer et prendre de l'ampleur.

Ne risquez pas de vous perdre dans le processus. Voyons ce qu'est une association 501(c)(3), pourquoi elle change la donne et comment l'appliquer pour que vous puissiez démarrer sur les chapeaux de roues !

Table des matières

Qu'est-ce que 501(c)(3) ?

La section 501(c)(3) est une catégorie fiscale spécifique pour une société à but non lucratif en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC), qui permet des exonérations fiscales pour les organisations à but non lucratif. L'IRC est la loi fiscale publiée par le Trésor des États-Unis par l'intermédiaire de l' IRS.

L'IRS reconnaît plus de 30 types d'organisations à but non lucratif, mais seules celles qui bénéficient du statut 501(c)(3) peuvent prétendre à des dons déductibles des impôts. 

Les organisations dotées du statut 501(c)(3) reçoivent des dons et des subventions à but non lucratif de la part du gouvernement fédéral américain. En tant qu'entités exonérées d'impôts, elles peuvent demander :

Les organisations de type 501(c)(3) s'appuient sur des contributions privées, des subventions et des efforts de collecte de fonds pour couvrir les coûts opérationnels, tels que les dépenses administratives et les dépenses liées aux programmes. Bien qu'elles puissent facturer des frais pour certains services ou événements, la plupart des revenus proviennent de dons et de subventions plutôt que de revenus gagnés.

Elles opèrent dans un but reconnu par l'IRS pour l'exonération fiscale fédérale, ce qui inclut

Ce que les organisations 501(c)(3) peuvent et ne peuvent pas faire (règles et restrictions)

Les organisations 501(c)(3), également connues sous le nom d'organisations caritatives, bénéficient d'un statut d'exonération fiscale accordé par l'IRS. Ce statut s'accompagne toutefois de règles et de restrictions spécifiques qui régissent leurs activités. 

Ce qu'ils peuvent faire :

Ce qu'ils ne peuvent pas faire :

Organisation à but non lucratif ou organisation bénéficiant d'une exonération fiscale

Les organisations exonérées d'impôt et les organisations à but non lucratif sont souvent utilisées de manière interchangeable, mais toutes ne sont pas exonérées d'impôt.  

Même avec un statut d'exonération fiscale, un organisme à but non lucratif doit payer des impôts. Les organisations bénéficiant d'une exonération fiscale fédérale ne sont pas tenues de payer l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés sur les recettes provenant de leurs activités liées à leur objet.

L'organisation doit payer l'impôt fédéral sur les sociétés sur les revenus nets qu'elle tire d'activités commerciales autres que celles exonérées d'impôt, appelé impôt sur les revenus d'entreprise non liés (UBIT). Le taux d'imposition des revenus d'entreprise non liés est actuellement de 21 %.

Les recettes publicitaires sont la forme la plus courante d'UBIT. Une organisation exonérée d'impôt est limitée dans les revenus qu'elle peut gagner sans compromettre son statut d'exonération.

Qu'est-ce qu'un 501(c)3 ou un 501(c)4 ?

Les organisations 501(c)(3) et 501(c)(4) peuvent toutes deux bénéficier d'une exonération fiscale. Il s'agit de deux organisations exonérées d'impôt en vertu de l'IRC des États-Unis, mais elles présentent quelques différences essentielles :

Organisations 501(c)(3) bénéficiant d'une exonération fiscale :

Organisations 501(c)(4) bénéficiant d'une exonération fiscale :

Types d'organisations caritatives 501(c)(3)

1. Charité publique

Les organismes publics de bienfaisance sont le principal type d' organisations 501(c)(3) bénéficiant d'une exonération fiscale. Ces organisations ont des programmes actifs et reçoivent une grande partie de leurs fonds du gouvernement ou du public.

Voici quelques exemples :

Selon la loi fédérale, pour être qualifiées d'organismes publics de bienfaisance au titre de l'article 501(c)(3), les organisations à but non lucratif doivent recevoir au moins un tiers de leur soutien total du grand public, y compris des particuliers, des entreprises et d'autres organismes publics de bienfaisance. Elles sont davantage axées sur le bien-être général et l'intérêt public que sur le service d'un actionnaire privé.

Les donateurs individuels peuvent bénéficier d'une déduction fiscale sur les dons couvrant jusqu'à 60 % de leurs revenus, tandis que les déductions fiscales pour les entreprises sont généralement limitées à 25 %.

Le conseil d'administration des organismes publics de bienfaisance doit être composé de personnes non apparentées par le sang, le mariage ou d'autres relations d'affaires. 

2. Fondation privée

Une fondation privée est appelée fondation non opérationnelle, car elle n'a généralement pas de programmes actifs. Ces organisations soutiennent souvent les programmes des organismes publics de bienfaisance au titre de l'impôt fédéral sur le revenu par le biais de subventions. Les dons à ces organisations à but non lucratif peuvent être déduits de l'impôt pour les donateurs individuels à hauteur de 30 % de leur revenu brut ajusté. 

Les fondations privées doivent dépenser chaque année un certain montant d'argent ou de biens pour des œuvres de bienfaisance. Dans le cas contraire, elles s'exposent à une taxe d'accise de 30 % au titre de l'article 4942 sur l'ensemble des revenus non distribués.

La gouvernance d'une fondation privée est également distincte de celle des organismes publics de bienfaisance et est plus étroite. Par exemple, une fondation familiale est une fondation privée dirigée et gérée par une seule famille.

Fondations d'exploitation privées (FOP)

Les fondations d'exploitation privées ont des programmes actifs, comme les organismes publics de bienfaisance, avec des attributs similaires à ceux des fondations privées. 

L'Internal Revenue Service définit une fondation privée opérationnelle comme suit : "toute fondation privée qui consacre au moins 85 % de son revenu net ajusté ou de son rendement d'investissement minimum, le montant le moins élevé étant retenu, à la conduite active de ses activités exonérées".

Les FOP doivent également répondre à l'un des critères suivants :

Contrairement aux fondations privées, les fondations d'exploitation privées ne sont pas soumises à une taxe d'accise de 30 % en cas de non-distribution de revenus. Étant donné que l'institut ne les gère pas, elles peuvent également recevoir des distributions qualifiées de la part d'une fondation privée.

Cette organisation caritative a une gouvernance proche de celle des fondations privées et est généralement considérée comme hybride. La déductibilité fiscale des dons individuels à ces organisations à but non lucratif est limitée à 50 % du revenu brut ajusté d'un donateur individuel. 

3. Églises et organisations religieuses

Les organisations telles que les églises, les écoles religieuses et d'autres organisations peuvent demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(3).

Les églises et les organisations religieuses n'ont pas besoin d'une reconnaissance officielle et ne doivent pas déposer de déclaration d'impôt annuelle lorsqu'elles soumettent une demande au titre de l'article 501(c)(3).

Les groupes religieux n'ont pas besoin d'officialiser leur désignation 501(c)(3), mais doivent remplir les mêmes conditions que les autres organisations caritatives.

Exigences d'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3)

Outre l'objectif approuvé par l'Internal Revenue Service, une organisation caritative doit remplir d'autres conditions pour être reconnue comme 501(c)(3).

Une organisation caritative ne doit pas servir des intérêts privés pour obtenir l'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(3). Cela inclut les intérêts de :

Aucun montant des recettes d'une organisation à but non lucratif ne peut bénéficier à des actionnaires privés. L'argent est uniquement destiné à la cause caritative. 

Un organisme de bienfaisance 501(c)(3) ne peut pas influencer la législation ou participer à des activités de campagne susceptibles de soutenir ou de s'opposer à des candidats politiques. Les organisations à but non lucratif doivent verser à leurs employés un salaire raisonnable basé sur la juste valeur marchande (FMV). 

Le statut 501(c)(3) est valable tant que l'association existe, à condition qu'elle reste fidèle à son objectif. Une organisation à but non lucratif doit informer l'Internal Revenue Service de tout changement dans ses activités et sa mission.

Les organisations à but non lucratif sont exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés, mais doivent retenir l'impôt sur les salaires de leurs employés. Elles doivent également payer les taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie.

Statut/De l'idée à l'IRS : Le calendrier complet de la création d'une association 501(c)(3)

1. Choisir un objectif pour votre association

Calendrier : Semaine 1-2

Votre association doit poursuivre l'une des finalités imposées par la législation fiscale fédérale. Veillez à ce que l'association soit conçue pour bénéficier au public. 

Posez des questions telles que

2. Constituer une société

Calendrier : Semaine 2-4

Les sociétés sont créées au niveau de l'État ; renseignez-vous sur la réglementation de l'État dans lequel votre organisation sera basée. 

Les étapes générales sont les suivantes :

Organiser une réunion du conseil d'administration pour organiser les documents et les statuts : Le règlement intérieur comprendra les règles de fonctionnement internes de votre organisation concernant :

3. Déposer une demande d'exonération de l'impôt fédéral sur le revenu au titre de l'article 501(c)(3) auprès de l'IRS.

Calendrier : Semaine 5-8

Après avoir satisfait aux exigences de l'État en matière de création de société, demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(3).

Voici quelques conseils rapides pour demander votre EIN 501(c)(3) :

Une fois que vous avez obtenu votre EIN, vous êtes prêt à déposer des demandes et à ouvrir des comptes bancaires, ce qui vous rapproche de l'entrée officielle de votre association.

4. Satisfaire à toutes les exigences nationales et locales

Calendrier : Semaine 8-10 (et suivantes)

Après avoir bénéficié d'une exonération fiscale fédérale, vous devez être exonéré d'impôt au niveau de l'État et au niveau local. Cela vous permettra d'éviter de payer l'impôt sur le revenu des sociétés ou l'impôt foncier au niveau de l'État.

Vous aurez également besoin d'autres permis et licences pour exercer votre activité. Veillez à examiner attentivement les codes de construction et les autres règles qui peuvent s'appliquer localement. 

Exemples d'exigences nationales et locales :

5. Maintenir votre statut d'organisme à but non lucratif

Calendrier : En cours (à partir de l'année 1)

Le maintien du statut d'exonération fiscale d'une organisation à but non lucratif est un processus permanent. Si vous ne le faites pas, votre enregistrement 501(c)(3) peut être révoqué.

Voici quelques lignes directrices pour conserver le statut d'exonération fiscale :

6. Collecter des dons

Calendrier : Après approbation de l'IRS

Une fois que votre organisation a obtenu le statut 501(c)(3), l' élaboration d'une stratégie de collecte de fonds pour commencer à récolter des fonds par le biais de contributions caritatives donnera un coup de fouet à votre mission. Il peut s'agir d'un mélange de dons individuels, de subventions, de parrainages d'entreprises et d'événements de collecte de fonds. 

Pour rationaliser vos efforts de collecte de fonds, envisagez de vous associer à une plateforme comme Zeffy. Cette plateforme offre une gamme d'outils pour aider les organisations à but non lucratif à collecter des dons, à gérer des événements et à s'engager auprès de leurs sympathisants.

FAQ

Le statut 501(c)(3) signifie que l'IRS reconnaît votre organisation comme étant exonérée d'impôt ou caritative. Essentiellement, cela vous permet de recevoir des dons déductibles des impôts pour les donateurs et de demander des subventions et certaines exemptions fiscales. Il s'agit d'une étape importante pour gagner en crédibilité et débloquer des opportunités de collecte de fonds pour votre association.

Pour conserver votre statut 501(c)(3), vous devez respecter quelques règles essentielles :

  • But caritatif : votre organisation doit fonctionner à des fins caritatives, éducatives, religieuses ou scientifiques.
  • Pas de distribution de bénéfices : Tous les revenus doivent être réinvestis dans l'organisation afin de poursuivre sa mission. Cela signifie que les membres, les administrateurs et les dirigeants ne peuvent pas recevoir de bénéfices.
  • Restrictions relatives aux activités politiques : Vous ne pouvez pas participer à des campagnes politiques ou à des activités de lobbying excessives.
  • Soutien du public : Votre organisation doit généralement recevoir une part importante de son soutien du public, et pas seulement de quelques particuliers ou entreprises.

    • Si le terme "sans but lucratif" désigne toute organisation qui ne distribue pas de bénéfices à ses propriétaires ou à ses membres, une organisation caritative 501(c)(3) est un type particulier d'organisation sans but lucratif qui a demandé et obtenu le statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS.
    Toutes les organisations à but non lucratif ne sont pas des 501(c)(3), mais toutes les 501(c)(3) sont des organisations à but non lucratif. La grande différence est que les organisations 501(c)(3) peuvent offrir des déductions fiscales aux donateurs, demander des subventions fédérales et bénéficier d'autres avantages fiscaux que les autres types d'organisations à but non lucratif n'obtiennent pas.

    Une organisation caritative 501(c)(3) peut dépenser pour des activités liées à sa mission caritative exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu. Aucun fonds ou actif ne doit être utilisé à des fins personnelles, car l'organisation est principalement gérée pour le bien public.

    Le délai d'obtention de l'agrément 501(c)(3) peut varier en fonction de la complexité de votre demande et de la charge de travail de l'Internal Revenue Service. En moyenne, le processus prend de 3 à 6 mois à partir du moment où l'IRS reçoit votre demande complète.

    Vous pouvez utiliser des outils en ligne réputés, tels que Nonprofit Explorer de ProPublica ou Charity Navigator, pour vérifier si une organisation à but non lucratif a le statut 501(c)(3). Ces plateformes vous permettent de rechercher des organisations par leur nom et fournissent des informations sur leur statut d'exonération de l'impôt fédéral sur le revenu, leurs données financières et les documents déposés auprès de l'Internal Revenue Service. Vous pouvez facilement déterminer si l'organisation est gérée exclusivement à des fins caritatives. Vous pouvez également rechercher l'organisation à l'aide de l'outil Tax Exempt Organization Search de l'IRS, qui répertorie les organisations éligibles pour les contributions déductibles de l'impôt.

    Les organisations qui ne sont pas des 501(c)(3) mais qui peuvent néanmoins bénéficier d'une exonération fiscale ou avoir des racines caritatives sont notamment les suivantes

  • Organisations participant à des campagnes politiques
  • Clubs sociaux
  • Ligues civiques et ligues d'entreprises
  • Compétition internationale de sport amateur
  • Sociétés fraternelles
  • Organisations syndicales et agricoles
  • Coopératives de crédit fédérales
  • Associations volontaires de salariés
  • Plusieurs autres peuvent relever de divers autres types d'organisations 501(c).

    • Oui, vous pouvez toujours accepter légalement des dons sans avoir le statut 501(c)(3). Vous pouvez organiser une collecte de dons ou lancer une campagne de crowdfunding, par exemple, sans être une organisation caritative légale.

    Continuez à lire :

