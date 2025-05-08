Il existe de nombreux types d'organisations à but non lucratif, et le statut 501(c)(7) est réservé aux organisations de clubs sociaux ou récréatifs. Bien que les bénéfices nets ne servent pas un objectif caritatif, ils sont exonérés de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de la section 501(c)(7) de l'Internal Revenue Service (IRS).

Le statut aide les clubs sociaux à rester financièrement sûrs pour continuer à proposer des activités récréatives, agréables et autres activités non lucratives.

Si votre club offre un accès à des installations de loisirs, telles que des terrains de golf, des hobbies, des clubhouses et des piscines, il est judicieux de demander le statut 501(c)(7).

Cet article explique la signification de cette exonération fiscale, ses exigences, ses avantages et les étapes à suivre pour créer un club social à but non lucratif.

Table des matières :

Qu'est-ce qu'une organisation ou un club social 501(c)(7) ?

Une organisation 501(c)(7) est un club social ou récréatif qui bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu fédéral par l'IRS s'il est "organisé pour le plaisir, les loisirs et d'autres fins non lucratives". Cette organisation diffère de nombreuses organisations caritatives publiques ou 501(c)3 à des fins d'exonération fiscale, où les fonds sont principalement versés sous forme de dons.

L'organisation 501(c)(7) ne compte pas sur les dons ou la collecte de fonds pour soutenir son club. Comme d'autres entités exonérées d'impôt, une organisation 501(c)(7) collecte des fonds principalement par le biais des cotisations des membres et des droits versés par les membres du club. Ces organisations existent pour le bénéfice privé.

Parmi les organisations susceptibles de bénéficier du statut 501(c)(7) de l'IRS, on peut citer un club organisé en tant que.. :

Fraternités et sororités universitaires

Clubs sportifs

Country clubs

Dîners clubs

Clubs de loisirs

Associations de propriétaires

D'autres types de statut d'exonération fiscale de l'IRS sont à connaître si vous entrez dans ces catégories :

501c: statut d'exonération fiscale qui permet aux organisations à but non lucratif de consacrer davantage de ressources à leurs objectifs caritatifs ou sociaux en réduisant leurs obligations fiscales.

501c3: statut d'exonération fiscale pour les organisations caritatives qui reçoivent des dons et des subventions du gouvernement fédéral américain pour couvrir leurs frais de fonctionnement.

501c6: statut d'exonération fiscale pour les organisations caritatives créées par des individus ayant des intérêts commerciaux communs plutôt que par le public.

Quelle est la différence entre les statuts d'exonération fiscale 501(c)(3) et 501(c)(7) ?

‍

Tableau réactif 501(c)(3) - Organisations caritatives 501(c)(7) - Clubs sociaux Qui servent-ils ? Public (grand public ou groupes spécifiques d'individus) Membres (réservé aux membres du club) Dons déductibles des impôts Oui, les dons sont déductibles des impôts pour les donateurs. Non, les dons ne sont pas déductibles fiscalement pour les donateurs. Exigences en matière de dépôt Formulaire 1023 (Demande de reconnaissance d'exonération) Formulaire 1024 (Demande de reconnaissance d'exonération) Modèle de recettes Principalement des dons, des subventions et des activités de collecte de fonds Droits d'adhésion, cotisations et activités sociales Cas d'utilisation Les objectifs caritatifs, éducatifs, religieux ou scientifiques Clubs récréatifs ou sociaux (par exemple, country clubs, clubs de loisirs)

Bien que les clubs sociaux 501(c)(3) et 501(c)(7) soient tous deux des organisations exonérées d'impôts, il existe des différences notables entre les deux. Tout d'abord, les organisations 501(c)(3) se concentrent sur des causes caritatives, tandis que les organisations à but non lucratif 501(c)(7) visent à offrir des activités sociales ou récréatives.

Cela signifie que les entités exonérées d'impôt en vertu de l'article 501(c)(3) peuvent tirer la majeure partie de leurs revenus de dons publics ou d'entités gouvernementales. Les clubs sociaux 501(c)(7) doivent être financés principalement par les cotisations, les droits et les évaluations des membres. Les clubs sociaux exonérés d'impôts 501(c)(3) servent le grand public et n'offrent pas d'avantages à des membres ou groupes spécifiques, tandis que les clubs sociaux 501(c)(7) existent pour servir leurs membres et leurs électeurs.

5‍01c7 Conditions d'adhésion

L'IRS définit plusieurs conditions d'exemption pour les clubs sociaux 501c7 afin qu'ils puissent se qualifier et obtenir le statut d'organisation exonérée d'impôt 501(c)(7). Il est essentiel de s'assurer que votre groupe remplit chacune de ces conditions.

Objet : les clubs sociaux et leurs activités doivent exister uniquement pour le plaisir et les loisirs de leurs membres, comme c'est le cas de nombreux clubs de loisirs. Vous ne devez pas prétendre offrir des biens et des services au grand public ni percevoir des revenus bruts liés à l'intérêt général.

Contact personnel : Vous devez offrir à vos membres la possibilité d'interagir face à face, d'avoir des contacts personnels et de travailler en réseau. Pensez aux country clubs et aux clubs sociaux qui réunissent souvent des personnes pour des réunions et des rencontres.

Nombre limité de membres : Les clubs sociaux doivent limiter le nombre de leurs membres, en offrant leurs installations et leurs activités uniquement aux membres et à leurs invités, et non au grand public. Il peut s'agir d'une activité sociale ou récréative, par exemple :

Admission au club de tennis : Associations communautaires Rassemblements pour la pratique d'une religion particulière Fonctionnement des clubs à des fins récréatives Organisations caritatives cherchant à collecter des fonds Ligues d'entreprises pour le sport ou le renforcement de la communauté Des événements au service des membres Un country club avec des conditions d'adhésion Autres clubs sportifs

‍Funding: Les droits d'adhésion, les cotisations et les contributions doivent permettre aux clubs sociaux de dégager des bénéfices nets afin de bénéficier d'une exonération de l'impôt fédéral. Jusqu'à 35 % de vos revenus peuvent provenir de sources autres que l'adhésion, y compris les revenus d'investissement. Il est essentiel de collecter des recettes brutes pour se mettre en conformité.

‍501c7revenus : Les revenus de votre club social 501c7 provenant des membres doivent être utilisés uniquement pour renforcer ses activités et son objectif. Ils ne doivent pas être utilisés pour le bénéfice privé d'un membre du club.

‍Egalité: Vous ne devez pas exercer de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de sa couleur, de sa race ou de sa religion. Vous pouvez limiter l'adhésion aux membres de n'importe quelle confession uniquement si l'objectif du club est de promouvoir l'enseignement d'une religion particulière.

Faut-il créer un club social 501(c)(7) ?

‍La création d'un club social est complexe, mais elle présente des avantages et des inconvénients. Nous vous aiderons à les comprendre ci-dessous afin que vous puissiez prendre la décision la plus éclairée possible.

‍

Avantages de la création d'un club social 501(c)(7)

Selon l'IRS, la création d'une organisation 501(c)(7) offre des avantages fiscaux, car ces organisations sont exonérées d'impôts fédéraux. Vous pouvez réinvestir les revenus générés par les activités du club dans le club social, ce qui vous permet d'améliorer vos objectifs de loisirs.

Le statut 501(c)(7) offre aux clubs sociaux de la crédibilité et de la confiance, ce qui permet d'attirer de nouveaux membres et des organisations partenaires.

Lorsque vous créez un club, vous rencontrez des personnes qui partagent vos valeurs, ce qui vous permet d'avoir un impact plus important au sein de votre communauté.

Inconvénients de la création d'un club social 501(c)(7)

Étant donné que l'association 501(c)(7) n'est pas une organisation caritative, les donateurs peuvent ne pas bénéficier d'une déduction fiscale sur les dons ou les contributions. Il se peut même que vous deviez payer des impôts sur les fonds collectés lors de l'organisation d'événements et d'activités de collecte de fonds 501 c7 pour les clubs sociaux.

Les clubs sociaux exonérés d'impôts doivent être très prudents en ce qui concerne leurs activités et leurs programmes. Vous devez vous assurer que vous êtes en conformité avec l'objectif d'exonération fiscale de l'IRS. Vous ne pouvez pas louer les installations de votre club pour d'autres événements destinés aux clubs sociaux.

Vous devez déposer le formulaire 990 de l'IRS chaque année pour garantir la conformité de votre club social 501(c)(7). Bien qu'il existe plusieurs types de formulaire 990, celui que vous devez remplir dépend des recettes brutes de votre organisation.

9 étapes pour créer une organisation 501(c)(7)

Étape 1 : Vérifier les exigences

Consultez les lignes directrices de l'IRS relatives aux clubs sociaux pour vous assurer que vous répondez aux critères de création d'une organisation 501(c)(7).

Étape 2 : Sélectionner un nom

Une fois que vous avez pris votre décision, il est temps de choisir un nom unique et passionnant pour votre club social. Consultez le site web du secrétariat d'État de votre État pour vérifier si le nom que vous avez choisi est disponible et enregistrez-le dès que possible. Vérifiez également la disponibilité du nom de domaine pour créer facilement un site web.

Le nom que vous donnez à votre organisation est essentiel à son succès, car il la différencie des autres. Un bon nom vous rendra mémorable tout en donnant au monde une idée de votre mission. Il encouragera également les sympathisants potentiels à en savoir plus sur votre organisation à but non lucratif. Prenez le temps de trouver un nom qui corresponde à l'objectif de votre club.

Étape 3 : Créer votre tableau

Toute organisation à but non lucratif doit avoir un conseil d'administration, dont le nombre de membres dépend de la législation de l'État. Certains États n'exigent que deux membres, mais la plupart en exigent au moins trois.

Votre conseil d'administration doit être composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Vous pouvez également engager un vice-président ou un co-président. Assurez-vous que les membres du conseil d'administration de votre association ont les compétences, les connaissances et l'expérience nécessaires pour servir l'objectif de votre club.

Étape 4 : Création des statuts et de l'acte constitutif de la société

Lors de la rédaction de ces documents pour les clubs sociaux, il convient de tenir compte des exigences propres à l'État ou à la ville.

L'aide d'un avocat local ayant de l'expérience dans le domaine des organisations exonérées d'impôts permettra de garantir la conformité avec les lois locales et nationales.

Selon les règles de l'IRS, les statuts de votre association à but non lucratif doivent être votés et adoptés/acceptés par le conseil d'administration. Ces documents expliquent le fonctionnement de votre organisation et guident votre club en interne. L'IRS examinera vos statuts pour s'assurer que votre objectif et vos procédures sont conformes aux exigences de la loi 501(c)(7).

Vos statuts doivent être bien rédigés et toutes les personnes impliquées dans votre club social 501 c7 doivent en avoir une copie.

Les statuts sont nécessaires pour que votre organisation devienne une entité légale dans l'État où vous exercez vos activités. Ce document comprendra le nom de votre club, son adresse, le nom et l'adresse des membres du conseil d'administration, ainsi que son objectif.

Remarque : ces deux documents seront envoyés à l'IRS pour examen.

Étape 5 : Obtenir un numéro d'identification de l'employeur

Un numéro d'identification de l'employé (EIN) est essentiel pour plusieurs raisons. Ce numéro à 9 chiffres vous permet de déposer une demande d'exonération fiscale auprès de l'IRS, de créer un compte bancaire pour votre club et de verser des salaires si votre club s'agrandit.

Pour demander le statut d'EIN, vous devez remplir le formulaire SS-4 de l'IRS en ligne et fournir des informations, notamment le numéro de sécurité sociale de la personne de contact principale de l'organisation.

Étape 6 : Ouvrir un compte bancaire à but non lucratif

Une fois que vous avez obtenu le numéro d'identification électronique (EIN), ouvrez le compte bancaire de votre organisation à but non lucratif. Trouvez une banque qui offre des avantages intéressants aux clubs sociaux et récréatifs. Prenez en compte des caractéristiques telles que des frais minimes, des outils bancaires numériques, un rendement élevé et l'alignement sur vos valeurs.

Lors de l'ouverture de votre compte, munissez-vous des documents suivants :

Statuts d'une association à but non lucratif

Statuts de la société

Détails de l'EIN

Une liste des membres du personnel avec leur carte d'identité

Étape 7 : Demande de statut d'exonération fiscale

Remplissez le formulaire 1024 de l'IRS pour obtenir le statut d'exonération fiscale. Vous pouvez le remplir en ligne ou télécharger le formulaire et le compléter. Étant donné que le formulaire de l'IRS est long et qu'il peut être rejeté pour une erreur mineure, il est préférable de faire appel à un expert juridique pour vous guider dans les formalités administratives.

Procédure de dépôt initial auprès de l'IRS pour obtenir le statut 501c7

Si vous êtes un... Remplir ce formulaire Coût estimé Chronologie Maintien du statut 501(c)(3) Association caritative Formulaire 1023 ou 1023-EZ $275-$600 2-12 mois Remplir chaque année le formulaire 990, tenir des registres des activités caritatives et veiller à ce que les objectifs d'exonération fiscale soient respectés en permanence. 501(c)(7) Club social Formulaire 1024 $600 ~6-12 mois Déposer le formulaire 990 ou 990-EZ chaque année, éviter les revenus excessifs des non-membres (généralement pas plus de 35 % du revenu total), déposer le formulaire 990-T pour l'UBI, se conformer aux exigences nationales/locales, maintenir une bonne gouvernance (listes de membres, statuts, critères), et éviter les bénéfices privés et les activités politiques.

Étape 8 : Trouver un logiciel de gestion des adhésions en ligne

Une fois que vous avez réglé les aspects juridiques de l'organisation 501(c)(7), vous pouvez vous concentrer sur son aspect opérationnel.

Vous aurez besoin d'une solution solide pour collecter les cotisations et organiser les données de vos membres - coordonnées, statut de l'adhésion, dates de renouvellement et historique de l'engagement.

Zeffy est un logiciel de gestion des adhésions 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif qui vous permet de transformer les sympathisants en membres.

Étape 9 : Identifier les membres et commencer à promouvoir votre club

Maintenant que vous avez créé votre organisation 501(c)(7), vous devez identifier vos membres idéaux. Selon le type de club social 507c7 que vous exploitez, vos membres seront des amis, des camarades de classe, des membres de la communauté, des voisins, des collègues et des communautés en ligne.

Créez une liste de membres potentiels et faites la promotion de votre club auprès d'eux par le biais de différents canaux de communication. Utilisez les médias sociaux, le publipostage, les courriels et le bouche-à-oreille pour accroître la visibilité de votre club. Dans vos promotions, mettez en avant toutes les activités sociales et récréatives proposées par votre club.

Étude de cas : Comment l'association 501c7 Delta Sigma Theta Sorority a économisé plus de 14 000 dollars de frais grâce au logiciel d'adhésion gratuit de Zeffy.

L'East Harris Chambers Liberty County Alumnae Chapter of Delta Sigma Theta a été confronté à un défi commun aux clubs sociaux : concilier les exigences de l'IRS et la création d'une expérience attrayante pour les membres. En outre, ils doivent stimuler la participation et favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté par le biais d'événements et d'expériences sociales.

‍

Avec Zeffy, ils ont pu tout faire gratuitement, y compris :

Collecter les cotisations des membres : Avec Zeffy, Delta Sigma Theta a collecté les cotisations en ligne (mobile + desktop), automatisé les rappels et les renouvellements, et suivi le statut des membres et les revenus en un seul endroit. En conséquence, ils ont collecté 114 000 dollars grâce aux cotisations des membres et ont économisé 5 680 dollars en frais de carte de crédit et de plateforme.



Organisez des événements et stimulez l'engagement : Grâce à la billetterie gratuite de Zeffy, ils ont organisé une trentaine d'événements amusants (fête de Noël en pull-over moche, soirée de collecte de fonds pour la cuisson de l'écrevisse, tapis rouge, etc. Ils ont ainsi récolté 152 000 dollars et économisé 7 632 dollars de frais.

Au total, Delta Sigma Theta a pu collecter 285 133 $ grâce à Zeffy et économiser 14 527 $ en frais - tout en restant conforme aux exigences de l'IRS 501(c)(7) ET en offrant une expérience exceptionnelle à ses membres.

Comment les clubs sociaux 501(c)(7) peuvent se développer avec Zeffy

La création d'une organisation 501(c)(7) nécessite une planification minutieuse, le respect des directives légales et une vision claire de la promotion de la communauté parmi les membres.

Zeffy permet aux clubs 501(c)(7) de se développer grâce à des outils à coût zéro qui maintiennent la conformité avec les règles de l'IRS tout en stimulant la croissance. De la gestion des membres à la gestion transparente des événements qui stimule l'engagement et la fréquentation, Zeffy élimine des milliers de frais de traitement et de maux de tête administratifs.

Le résultat ? Plus de ressources pour créer des expériences exceptionnelles pour les membres et une présence professionnelle et cohérente du club qui attire et fidélise les membres.

FAQ sur le statut 501(c)(7) et les organisations exonérées d'impôts

Les dons effectués dans le cadre de l'initiative 501(c)(7) sont-ils déductibles des impôts ? Selon l'Internal Revenue Service, les dons aux organisations de type 501(c)(7) ne sont pas déductibles des impôts. Toutefois, s'ils sont ordinaires et nécessaires à l'activité du contribuable, ils peuvent être déductibles en tant que dépenses d'entreprise ou de commerce avec des recettes brutes valables. L'organisation doit faire certaines déclarations et payer une taxe de procuration liée aux paiements dus.

Une association 501(c)(7) peut-elle gagner de l'argent ? Une organisation de type 501(c)(7) est conçue pour servir les intérêts personnels et privés de ses membres, en se concentrant sur la fourniture d'avantages sociaux et récréatifs plutôt que de servir l'intérêt public au sens large.

Une organisation 501(c)(7) peut générer des revenus sur la base des recettes brutes, mais elle doit se conformer à des règles spécifiques de l'Internal Revenue Service pour conserver son statut d'exonération fiscale. Les organisations telles que les country clubs ou les clubs sociaux doivent tirer leur revenu principal des cotisations, des droits et des contributions de leurs membres, et non d'un intérêt privé ou d'un revenu d'entreprise non lié.

Ces fonds doivent profiter aux membres dans le cadre des activités récréatives, sociales ou similaires du club. Les clubs sociaux peuvent tirer des revenus d'autres sources, mais ils sont soumis à des restrictions. L'Internal Revenue Service autorise ces organisations à recevoir jusqu'à 35 % de leurs recettes brutes de sources autres que les revenus d'investissement des non-membres.

Qu'est-ce qui est considéré comme un revenu d'entreprise non lié pour un club social 501(c)(7) ? Les revenus commerciaux non liés sont les revenus que votre organisation exonérée d'impôt 501(c)(7) tire de la conduite d'activités non liées à ses objectifs d'exonération d'impôt. Ces revenus sont soumis à l'impôt sur les bénéfices non liés. Voici quelques-unes de ces activités commerciales non liées pour les clubs sociaux : La location des installations du club à des non-membres pour des événements. Vente de bois coupé sur les terres du club. Vendre de la nourriture et des boissons à des non-membres. Accepter la publicité dans les bulletins d'information du club ou dans d'autres publications. Produit de la liquidation totale ou partielle des actifs du club.

Que faut-il savoir sur les revenus des investissements ? Pour l'objectif d'exonération du club social, une organisation 501(c)(7) doit connaître les revenus d'investissement et la manière dont ils sont liés aux intérêts personnels et privés des membres. Les dividendes et les intérêts sont soumis à l'impôt sur le revenu des entreprises non liées (UBIT). Les revenus des non-membres ne peuvent représenter plus de 35 % des recettes totales du club social et l'utilisation des installations par les non-membres ne peut représenter plus de 15 % des recettes totales du club social. Les clubs sociaux financés par les revenus des non-membres doivent savoir que les revenus des non-membres ne peuvent représenter plus de 35 % des revenus totaux du club social et que l'utilisation des installations par les non-membres ne peut représenter plus de 15 % des revenus totaux du club social. Les infractions compromettent l'impôt sur le revenu et le statut d'organisme exonéré.

Comment puis-je demander l'autorisation de créer une société 501c7 au Texas ? Pour demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(7) au Texas, vous devez déposer les statuts de votre organisation auprès de l'État, demander un numéro d'identification de l'employeur (EIN) auprès de l'Internal Revenue Service et soumettre le formulaire 1024 de l'IRS pour obtenir la reconnaissance de l'exonération fiscale. N'oubliez pas de créer un règlement intérieur et de veiller à ce que votre objectif soit conforme aux lignes directrices des clubs sociaux.

Un fan-club sportif peut-il être une 501c7 ? Les clubs de supporters sportifs peuvent être qualifiés d'organisations 501(c)(7) pour autant qu'ils fonctionnent principalement à des fins récréatives ou sociales et qu'ils répondent aux exigences de l'Internal Revenue Service pour les clubs sociaux fondés sur l'adhésion.

Où puis-je obtenir 501c7 Indiana ? Pour créer une association 501(c)(7) dans l'Indiana, vous devez constituer votre club auprès du secrétaire d'État de l'Indiana, obtenir un EIN auprès de l'Internal Revenue Service et demander le statut d'exonération fiscale fédérale à l'aide du formulaire 1024. N'oubliez pas de vérifier les règles spécifiques de l'Indiana pour les organisations à but non lucratif !

‍