Le choix de la bonne classification pour votre association est crucial pour son statut juridique, ses opérations et sa capacité à remplir sa mission de manière efficace. L'Internal Revenue Service (IRS) reconnaît 32 types distincts d'organisations à but non lucratif, chacun ayant ses propres objectifs et réglementations.

Ce guide complet explique les différents types d'organisations à but non lucratif, vous aidant à comprendre leurs rôles, leurs statuts fiscaux et leurs objectifs opérationnels. Que vous cherchiez à créer une association, à faire un don à une cause ou à élargir vos connaissances professionnelles, ce guide vous aidera à comprendre le paysage des associations.

À la fin, vous aurez une idée plus claire de la place de votre mission ou de vos intérêts dans le secteur à but non lucratif.

Qu'est-ce qu'un organisme à but non lucratif ?

Les organisations à but non lucratif se concentrent sur la promotion de causes spécifiques ou d'avantages sociaux plutôt que sur la réalisation de bénéfices. Elles servent le public, leurs membres ou des groupes de bénéficiaires spécifiques.

Les organisations à but non lucratif sont dotées d'une structure financière unique. Bien qu'elles puissent gagner des revenus par divers moyens - comme la vente de biens et de services, la réception de dons ou l'obtention de subventions - elles doivent réinvestir ces revenus dans leur mission, plutôt que de les distribuer à leurs propriétaires ou à leurs actionnaires.

L'IRS accorde aux organisations admissibles un statut qui les exonère de l'impôt fédéral sur le revenu. Ce statut est assorti de règles strictes : les organisations à but non lucratif doivent éviter l'enrichissement privé, ce qui signifie qu'aucune partie des bénéfices nets de l'organisation ne peut bénéficier à un particulier ou à un actionnaire privé.

Les sources de financement des organisations à but non lucratif sont diverses. Elles peuvent inclure

Dons de particuliers ou d'entreprises

Cotisations des membres

Vente de biens ou de services liés à la mission

Revenus des investissements

Subventions gouvernementales ou privées

Ce modèle financier permet aux organisations à but non lucratif de se concentrer sur leur mission principale, qu'il s'agisse de fournir des services à la communauté, de promouvoir l'éducation, de soutenir les arts ou de s'attaquer à des problèmes sociaux. Le secteur à but non lucratif joue un rôle crucial dans la société, en comblant souvent les lacunes des services publics ou des entreprises à but lucratif.

32 types d'organisations à but non lucratif

L'IRS accorde le statut d'exonération fiscale à de nombreuses organisations à but non lucratif, y compris des organisations caritatives et des fondations privées, des fonds de pension et des associations professionnelles.

La plupart de ces organisations relèvent souvent de l'article 501(c), tandis que les autres entrent dans les autres catégories définies à l'article 501 du code fiscal américain.

1. 501(c)(1) : Sociétés organisées en vertu de lois du Congrès

Comme leur nom l'indique, ces types d'organisations sont créés par une loi du Congrès. Elles ne sont pas tenues de demander un statut d'exonération fiscale ni de remplir une déclaration d'impôt annuelle.

Les coopératives fédérales de crédit, les banques fédérales de réserve, les banques fédérales de crédit immobilier et les associations fédérales d'hypothèques nationales sont des exemples de ce type d'organisations à but non lucratif.

2. 501(c)(2) : Détenteurs de titres pour les sociétés monoparentales

Ces sociétés sont organisées pour détenir des titres de propriété au nom d'autres organisations exonérées d'impôt. Ce type d'organisation à but non lucratif 501(c) ne peut bénéficier de l'exonération fiscale que lorsqu'elle reverse l'intégralité des revenus du bien, déduction faite des dépenses, à l'organisation exonérée d'impôt.

3. 501(c)(3) : Organismes caritatifs publics et fondations privées

Le type d'organisation à but non lucratif le plus répandu, 501(c)(3), est une organisation caritative organisée et gérée exclusivement à des fins caritatives, religieuses, littéraires, scientifiques ou éducatives.

Il comprend également les organisations à but non lucratif dont la mission est de faire progresser les compétitions sportives nationales et internationales, de prévenir la cruauté envers les animaux ou les enfants, et de tester la sécurité publique.

La fondation Make-a-Wish, Habitat for Humanity, Healthcare for the Homeless, Nomi Network, Word on Fire Catholic Ministries et bien d'autres sont des exemples d'organisations caritatives relevant de l'article 501(c)(3).

4. 501(c)(4) : Organisations communautaires d'aide sociale et ligues civiques

Une organisation 501(c)(4) est une organisation à but non lucratif exonérée d'impôt qui opère au profit de la communauté, par opposition à un groupe privé, à des employés ou à une société.

L'organisation doit bénéficier à la communauté dans son ensemble et non à certains groupes ou populations au sein de la communauté. Elle peut rester exonérée d'impôt grâce à ses objectifs d'"éducation de la population sur des questions particulières de protection sociale".

Les associations de propriétaires, les services de pompiers volontaires et les associations civiques en sont des exemples.

5. 501(c)(5) : Organisations syndicales, agricoles et horticoles

Les organisations syndicales, agricoles et horticoles relèvent de la catégorie des organisations à but non lucratif 501(c)(5). Ces organisations visent à améliorer les conditions de travail, à accroître l'efficacité ou à améliorer les produits dans leurs domaines respectifs.

Les organisations syndicales sont constituées par un groupe de personnes travaillant dans un secteur ou un métier spécifique. Elles négocient collectivement avec leurs employés pour obtenir de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés.

Les organisations agricoles ou horticoles travaillent avec des animaux ou des légumes, notamment en élevant du bétail, en récoltant des cultures, en cultivant des terres ou en gérant des ressources aquatiques.

6. 501(c)(6) : Ligues d'affaires

Les organisations à but non lucratif 501(c)(6 ) sont composées de ligues d'entreprises, notamment :

Chambres de commerce

Chambres de commerce

Ligues de football professionnel

Chambres immobilières

Ces organisations sont soit engagées dans le même secteur d'activité, soit situées dans la même ville. Ces organisations se concentrent sur l'amélioration des pratiques et des normes commerciales. Elles dépendent des cotisations de leurs membres et des revenus provenant d'activités liées à leur objectif d'exonération fiscale.

7. 501(c)(7) : Clubs sociaux et récréatifs

Les clubs sociaux et récréatifs organisés pour le plaisir, les loisirs et d'autres objectifs non lucratifs relèvent de la catégorie 501(c)(7). Il s'agit par exemple des fraternités universitaires, des clubs de loisirs, des ligues athlétiques, des country clubs et des associations d'anciens élèves.

Pour bénéficier du statut d'exonération fiscale, les organisations de type 501(c)(7 ) doivent :

Ne pas exercer de discrimination à l'encontre d'une caste, d'un sexe ou d'une race.

Avoir un nombre limité de membres

Assurer un financement uniquement à partir des droits d'adhésion, des cotisations et des évaluations

Ne pas vendre de biens immobiliers, de produits ou de services

8. 501(c)(8) : Sociétés bénéficiaires fraternelles

Les sociétés bénéficiaires fraternelles sont des organisations de membres qui fonctionnent selon le système de la "loge". Ce système implique des sections locales (loges) régies par une organisation mère plus importante. Ces sociétés offrent divers avantages à leurs membres, tels qu'une assurance-vie ou d'autres formes de soutien financier.

L'objectif premier de ces organisations est d'offrir à leurs membres un soutien financier en cas de décès, de maladie, d'accident et d'autres avantages. Les Chevaliers de Colomb, les Francs-maçons et les Elks Lodge sont des exemples d'organisations relevant de la catégorie 501(c)(8 ).

9. 501(c)(9) : Associations de salariés bénéficiaires volontaires

Les organisations 501(c)(9 ) sont également appelées "voluntary employees' beneficiary associations" (VEBA). Elles financent le versement de prestations en cas de décès, d'accident, de maladie ou autres à leurs membres volontaires. Ces prestations peuvent également s'étendre aux membres, aux bénéficiaires et aux personnes à charge.

La VEBA inclut les employés liés par un syndicat, un employeur commun ou une convention collective. Une VEBA 501(c)(9) est un moyen fiscalement avantageux pour les employeurs d'offrir des avantages intéressants à leurs employés.

Elle exige une clause de non-discrimination, et les avantages sont les mêmes pour tous les employés, quelle que soit leur rémunération. Un syndicat est un exemple d'organisation 501(c)(9).

10. 501(c)(10) : Sociétés fraternelles nationales

Les sociétés fraternelles nationales fonctionnent selon le système de la "loge", qui consiste en des sections locales (loges) supervisées par une organisation mère. Contrairement aux organisations 501(c)(8), les sociétés 501(c)(10) ne fournissent pas de prestations d'assurance à leurs membres, mais se concentrent sur des activités caritatives, religieuses ou éducatives au sein de leur communauté.

Au sein d'une loge, ils collectent des fonds pour soutenir des objectifs caritatifs, religieux, littéraires, éducatifs ou fraternels, entre autres.

11. 501(c)(11) : Associations de fonds de retraite des enseignants

Les associations à but non lucratif 501(c)(11) sont des associations locales qui gèrent des fonds de retraite pour les enseignants et les autres employés des écoles.

Son objectif est d'offrir des prestations de retraite aux enseignants et aux autres employés des écoles, comme les bibliothécaires. Ces organisations sont financées par les dons des membres, les revenus des investissements et les impôts.

12. 501(c)(12) : Associations locales d'assurance-vie bienveillante, irrigation mutuelle, compagnies de téléphone et autres organisations similaires.

Les organisations 501(c)(12) ont pour but d'offrir des assurances-vie, des services d'irrigation, des services de compagnie de téléphone et d'autres organisations similaires. Ces organisations à but non lucratif doivent collecter environ 85 % de leurs revenus auprès de leurs membres.

13. 501(c)(13) : Entreprises de cimetière créées pour fournir des services d'inhumation aux membres.

Les organisations 501(c)(13) sont spécifiquement destinées aux cimetières ou aux services d'inhumation. Bien qu'ils puissent vendre des articles connexes tels que des fleurs ou des monuments, ils se distinguent des morgues, qui s'occupent de la préparation des funérailles. Elles peuvent en revanche vendre des fleurs, des monuments, des caveaux et des plaques pour le cimetière.

14. 501(c)(14) : Coopératives de crédit et fonds de réserve mutuels agréés par l'État

501(c)(14) comprend les coopératives de crédit agréées par l'État et gérées en vertu de la loi fédérale sur les coopératives de crédit (Federal Credit Union Act). Elles comprennent également les fonds de réserve mutuels et d'autres organisations financières coopératives, telles que les coopératives de crédit desservant des communautés spécifiques. Ces organismes doivent être des sociétés, ne pas avoir de capital social et avoir existé avant le 1er septembre 1957.

Ce type d'organisation à but non lucratif propose des crédits aux membres à revenus faibles ou modérés. Ces coopératives de crédit servent des membres qui partagent un lien commun, comme le fait de vivre dans la même communauté ou de travailler pour le même employeur.

15. 501(c)(15) : Sociétés d'assurance mutuelle

Les organisations à but non lucratif 501(c)(15) sont de petites compagnies d'assurance communautaires qui fonctionnent sur une base mutuelle, ce qui signifie que les assurés sont également propriétaires, partageant les risques et les bénéfices.

Ces organisations offrent une assurance à leurs membres à un coût raisonnable. Elles couvrent les dépenses liées aux dommages matériels, aux funérailles et aux enterrements.

16. 501(c)(16) : Organisations coopératives pour le financement d'organisations agricoles

La désignation 501(c)(16) concerne les associations coopératives créées pour soutenir les activités de leurs membres. Ces opérations comprennent la culture, l'entreposage, l'équipement agricole, l'expédition et la commercialisation.

Parmi les exemples d'organisations 501(c)(16), on peut citer une association coopérative d'agriculteurs ou une société locale de crédit pour le bétail.

17. 501(c)(17) : Fiducies de prestations complémentaires de chômage

L'organisation 501(c)(17) est une fiducie de prestations complémentaires de chômage. Son but est d'aider les personnes qui ont été licenciées de façon permanente ou temporaire. La fiducie doit fournir une compensation supplémentaire à tous les membres sans discrimination.

18. 501(c)(18) : Fonds de pension financés par les salariés, créés avant 1959

Les organisations 501(c)(18) sont des fonds de pension établis avant le 25 juin 1959. Il s'agit de fonds de pension financés par les employés qui fournissent des prestations de retraite à leurs membres.

19. 501(c)(19) : Organisations d'anciens combattants

L'association 501(c)(19) est une organisation exonérée d'impôts au service des anciens combattants des forces armées des États-Unis. Elle se concentre uniquement sur l'amélioration de la vie des anciens et actuels vétérans de l'armée, de la marine, du corps des marines, de l'armée de l'air, des garde-côtes ou de l'armée de l'espace. Les prestations de l'organisation s'étendent aux personnes à charge des vétérans, y compris les conjoints et les enfants.

Pour obtenir le statut d'exonération fiscale, au moins 75 % des membres doivent faire ou avoir fait partie des forces armées. Parmi les exemples d'organisations 501(c)(19 ), on peut citer le Wounded Warrior Project, les Veterans of Foreign Wars et Disabled American Veterans Charity.

20. 501(c)(21) : Fonds d'indemnisation des victimes du poumon noir (Black lung benefit trusts)

La désignation 501(c)(21) est détenue par des fiducies de prestations du poumon noir, qui ont été conçues pour verser des prestations au titre de la loi de 1969 sur les prestations du poumon noir (Black Lung Benefits Act). Cette loi stipule que les mineurs de charbon qui sont handicapés en raison d'une maladie des poumons noirs après avoir été exposés à la poussière de charbon recevront une indemnité mensuelle.

Le Congrès a modifié la loi en 1977 pour placer ces fonds dans un trust. Les exploitants de mines de charbon soutiennent ces fonds et paient les primes d'assurance, d'accident et de santé des mineurs, de leurs conjoints et des personnes à leur charge.

21. 501(c)(22) : Fonds de paiement de la responsabilité en cas de retrait

Ce type d'organisme à but non lucratif est conçu pour aider à couvrir la responsabilité des employeurs qui retirent des fonds de régimes de retraite multi-employeurs.

22. 501(c)(23) : Organisations d'anciens combattants (avant 1880)

Une organisation 501(c)(23) a été créée avant 1880 et fournit une assurance et d'autres avantages aux anciens combattants et aux personnes à leur charge. Comme les organisations d'anciens combattants 501(c)(19), ce type d'organisation à but non lucratif exige également que plus de 75 % de ses membres soient d'anciens ou d'actuels membres des forces armées.

23. 501(c)(25) : Sociétés détentrices de titres ou fiducies pour des sociétés mères multiples

Un 501(c)(25) est un type d'organisation à but non lucratif qui doit être une fiducie ou une société et qui peut avoir un maximum de 35 actionnaires. Elles détiennent des titres de propriété immobilière, tels que des terrains ou des bâtiments, pour le compte d'organisations caritatives exonérées d'impôt.

24. 501(c)(26) : Organisations de couverture de santé à haut risque parrainées par l'État

501(c)(26) est une organisation de couverture médicale parrainée par l'État qui s'adresse aux personnes à haut risque n'ayant pas accès à des soins de santé adéquats. Ce type d'organisation propose une assurance ou conclut des accords avec une organisation de maintien de la santé (HMO) pour offrir les services nécessaires.

25. 501(c)(27) : Organismes d'indemnisation des accidents du travail qualifiés parrainés par l'État

En vertu de l'article 501(C)(27) de l'Internal Revenue Code, il existe deux types d'organisations :

501(C)(27)(a) : Cette section offre une exonération fiscale aux organisations constituées avant juin 1996. Ces organisations remboursent exclusivement leurs membres. Les membres doivent être des personnes et des entités gouvernementales qui délivrent des assurances contre les accidents du travail.

501(c)(27)(b) : Cette section regroupe les organisations créées après décembre 1997. Elles sont créées par la législation de l'État et offrent une indemnisation des travailleurs.

26. 501(c)(28) : National Railroad Retirement Investment Trust

501(c)(28) s'applique au National Railroad Retirement Investment Trust. Il s'agit d'une organisation exonérée d'impôt créée par le Railroad Retirement and Survivors' Improvement Act (loi sur l'amélioration de la retraite des cheminots et des survivants) de 2001.

Il a pour objet de financer les prestations de retraite des cheminots et de leurs ayants droit. En tant que système de retraite par répartition, les actifs de retraite des chemins de fer sont investis pour garantir les prestations de retraite des membres.

27. 501(c)(29) : Émetteurs d'assurance maladie à but non lucratif

Les organisations 501(c)(29) font partie de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), qui offre un statut d'exonération fiscale à tous les émetteurs d'assurance maladie à but non lucratif. Ces émetteurs reçoivent une subvention ou un prêt dans le cadre du programme de coopératives de services Medicare et Medicaid.

28. 501(d) : Associations religieuses et apostoliques

Le statut d'exonération fiscale 501(d) s'applique aux organisations religieuses ou aux groupes apostoliques qui fonctionnent avec une trésorerie commune. Ces entités suivent les principes du christianisme apostolique, dont les pratiques remontent souvent aux enseignements des apôtres de Jésus-Christ.

Les principales caractéristiques des organisations 501(d) sont les suivantes :

Les membres mettent en commun leurs revenus dans un fonds commun

Ils fonctionnent généralement comme des communautés soudées

Nombre d'entre eux soutiennent leurs membres dans l'agriculture, l'industrie manufacturière ou d'autres activités commerciales

La communauté est généralement propriétaire de tous les biens collectivement

Contrairement à d'autres types d'organisations à but non lucratif, elles peuvent participer à des activités politiques.

Bien que semblables aux monastères ou aux couvents, les organisations 501(d) se distinguent par leur capacité à mener des activités à but lucratif. Cette structure unique leur permet de maintenir leurs pratiques religieuses tout en répondant aux besoins économiques de leur communauté.

29. 501(e) : Organisations coopératives de services hospitaliers

501(e) couvre les organisations coopératives de services hospitaliers qui offrent un ou plusieurs de ces services à deux ou plusieurs hôpitaux exonérés d'impôts :

Traitement des données

Facturation

Achats

Collecte

Entreposage

Clinique

Alimentation

Laboratoire

Impression

Le personnel

Génie industriel

Communications

Tenue de registres

Ce type d'organisation fait partie d'un complexe médical plus important ou est géré et détenu par une entité gouvernementale admissible.

30. 501(f) : Organisations de services coopératifs d'organisations éducatives opérationnelles

Les organisations à but non lucratif 501(f) sont des organisations de services coopératifs qui servent exclusivement les organisations éducatives.

Elles mettent en commun l'argent des membres et l'investissent dans des actions et des titres. Elles distribuent ensuite les revenus de ces investissements aux mêmes membres des organisations éducatives.

31. 501(k) : Organisations de garde d'enfants

Un 501(k) est un organisme public de garde d'enfants qui fournit des services de garde aux enfants en dehors de leur domicile, permettant ainsi à leurs parents de travailler.

Ce type d'organisation à but non lucratif bénéficie d'une exonération fiscale parce qu'elle agit dans l'intérêt général en donnant aux parents la possibilité de travailler. Au moins 85 % de ses services doivent être fournis aux parents qui travaillent dans la population générale, plutôt qu'à des employeurs spécifiques.

32. 501(n) : Pools de risques caritatifs

Les organisations 501(n) sont des pools de risques caritatifs qui permettent à plusieurs organisations à but non lucratif de gérer collectivement leurs besoins en matière d'assurance, ce qui permet de réduire les coûts et d'améliorer la couverture.

Ces organisations ne se contentent pas de mettre en commun les risques d'assurance, elles offrent également des services précieux de gestion des risques et de contrôle des pertes. Les revenus générés par les organisations 501(n) sont généralement exonérés de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'article 501(n) de l'Internal Revenue Code.

Comment décidez-vous du type d'organisation à but non lucratif à créer ?

1. Quelle est la raison pour laquelle vous avez créé une association ?

Vous devez avoir une raison précise de vouloir créer votre propre association. Que vous souhaitiez travailler sur une cause caritative, défendre la justice sociale ou créer une nouvelle association professionnelle, il existe un type d'association qui vous convient.

Avec un objectif ou une mission claire à l'esprit, vous pouvez facilement identifier le type d'organisation à but non lucratif qui correspond à votre vision.

2. À qui s'adresse votre association ?

Certains statuts d'exonération fiscale limitent les bénéficiaires de l'organisation à but non lucratif. Par exemple, les associations 501(c)(9), également appelées VEBA, ne peuvent représenter qu'un groupe d'individus qui ont un employeur commun ou qui sont liés par une convention collective.

Les restrictions concernant les bénéficiaires peuvent varier selon les différents types d'organisations exonérées d'impôt. Par exemple, les organisations 501(c)(3) (caritatives, religieuses, éducatives, scientifiques, etc.) disposent généralement d'une plus grande souplesse quant aux personnes qu'elles peuvent servir, pour autant qu'elles agissent uniquement à des fins caritatives. De même, les organisations d'anciens combattants relevant de l'article 501(c)(19) ne soutiennent que les membres actuels et passés des forces armées.

3. Qui est à l'origine de l'association ?

Lorsqu'il s'agit de choisir une organisation à but non lucratif, il faut se demander qui la créera. La plupart des statuts d'organisations à but non lucratif limitent les personnes qui peuvent créer de telles organisations.

Par exemple, une organisation 501(c)(1) ne peut être créée que par une loi du Congrès. Un simple citoyen ne peut pas tenter d'obtenir ce statut d'organisation à but non lucratif.

Conclusion sur les différents types d'organisations à but non lucratif

Comprendre les différents types d'organisations à but non lucratif peut vous aider à devenir un meilleur dirigeant d'organisation à but non lucratif et à positionner votre organisation de manière à ce qu'elle soit opérationnelle.

Une fois que vous avez déterminé le type d'organisation à but non lucratif qui vous convient le mieux, vérifiez les règles et réglementations spécifiques en vigueur dans votre pays.

Au début de votre parcours associatif, envisagez d'utiliser le logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy. Il est particulièrement bien adapté aux nouvelles organisations et vous permet de concentrer vos ressources sur votre mission plutôt que sur les coûts opérationnels.

Avec Zeffy, vous pouvez gérer les dons, créer des campagnes et mobiliser les sympathisants sans vous soucier des frais ou des charges cachées, ce qui donne à votre nouvelle association une base financière solide dès le premier jour.

FAQ sur les types d'organisations à but non lucratif

Quels sont les types d'associations les plus courants ? Il existe cinq types d'organisations à but non lucratif : 501(c)(3) organisations caritatives à but non lucratif 501(c)(2) sociétés fiduciaires détentrices de titres de propriété 501(c)(4) organismes communautaires d'aide sociale 501(c)(6) organisations de ligue civique 501(c)(19) organisations d'anciens combattants

Quelles sont les catégories pour les organisations à but non lucratif ? Les principales catégories d'organisations à but non lucratif sont les organisations caritatives, ecclésiastiques et religieuses, les organisations politiques, les fondations privées et d'autres organisations à but non lucratif diverses.

Les catégories diverses comprennent les organisations de services hospitaliers, les pools de risques et les fonds de retraite.

Quel est le type d'organisation à but non lucratif le plus répandu aux États-Unis ? Le type d'organisation à but non lucratif le plus courant aux États-Unis est l'organisation 501(c)(3). Ces organisations caritatives, qui comprennent les organisations caritatives publiques et les fondations privées, représentent plus de 1,48 million d'entités, soit environ les trois quarts du secteur à but non lucratif.

Une organisation à but non lucratif peut-elle s'engager dans des activités politiques ? Les organisations à but non lucratif relevant de la catégorie 501(c)(3) sont limitées dans leurs activités politiques, en particulier en ce qui concerne le lobbying et les campagnes électorales. Les organisations relevant de la catégorie 501(c)(4), telles que les organisations de protection sociale, disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour s'engager dans des activités de lobbying et des activités politiques, à condition que ces efforts soutiennent leur mission de protection sociale.

Quels sont les avantages fiscaux dont bénéficient les organisations à but non lucratif ? Les organisations à but non lucratif bénéficient généralement d'une exonération de l'impôt fédéral sur le revenu, d'une éligibilité aux subventions publiques et privées et de contributions déductibles des impôts. Les avantages spécifiques peuvent varier en fonction de la classification de l'organisation à but non lucratif, comme le statut 501(c)(3) ou 501(c)(4).

‍