Saviez-vous que les organisations axées sur les entreprises à but lucratif sont également considérées comme des organisations à but non lucratif ? L'Internal Revenue Service considère ce type d'organisation à but non lucratif comme éligible à l'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(6) de l'Internal Revenue Code.

Supposons que votre organisation ait pour mission de soutenir les entreprises et qu'elle réponde aux critères établis par l'Internal Revenue Service. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux et autres en obtenant le statut 501(c)(6).

Cet article explique la section 501(c)(6), ses avantages, ses inconvénients et ses exigences, et fournit un guide d'enregistrement détaillé.

Table des matières

Qu'est-ce qu'un organisme à but non lucratif 501c6 ?

Une organisation à but non lucratif 501c6 est créée par des personnes ayant des intérêts commerciaux communs. L'organisation représente les intérêts des entreprises plutôt que le grand public.

Il s'agit généralement de chambres immobilières, de chambres de commerce et de ligues professionnelles. Les contributions peuvent être déduites des impôts.

L'objectif principal des organisations 501(c)(6) est de promouvoir l'intérêt commercial commun d'un groupe plus large, généralement des ligues professionnelles, et d'améliorer les processus de l'entreprise. L'organisation ne peut s'engager dans aucune transaction commerciale à des fins lucratives.

Pour bénéficier de l'exonération fiscale fédérale, les bénéfices nets d'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(6) ne doivent pas profiter à un actionnaire privé. Le groupe ne peut pas mener d'activités lucratives.

Caractéristiques principales d'une organisation fiscalement déductible 501(c)(6)

Conçues pour les membres: Ces organisations sont conçues pour bénéficier à leurs membres, qui sont souvent des entreprises, des professionnels ou des organisations unies par un intérêt sectoriel ou commercial commun.

Des recettes provenant des membres: Une part importante du financement provient des cotisations des membres et des droits connexes, ce qui permet à l'organisation de rester au service de son réseau.

Favorable à la défense des intérêts: contrairement aux organisations à but non lucratif de type 501(c)(3), les organisations de type 501(c)(6) peuvent s'engager dans des activités de lobbying significatives pour façonner la législation, à condition que ces activités appuient leur objectif déclaré.

Une adhésion fiscalement avantageuse: Les frais d'adhésion sont généralement déductibles en tant que dépenses professionnelles, ce qui incite les membres à participer tout en soutenant la croissance de leur secteur d'activité.

Exemples d'organisations à but non lucratif de type 501(c)(6)

Réseaux de défense des intérêts des entreprises

Les réseaux de défense des intérêts des entreprises peuvent être des chambres de commerce locales, nationales ou d'État, conçues pour améliorer les communautés d'affaires, stimuler le progrès économique et favoriser les relations entre les entreprises.

Exemple : La Chambre de commerce des États-Unis, connue pour sa capacité à élaborer des politiques favorables aux entreprises traditionnelles.

Collectifs professionnels de l'industrie

Les associations professionnelles représentent des secteurs spécifiques qui offrent des possibilités de défense, d'éducation et de collaboration pour renforcer leur secteur.

Exemples : la National Association of Realtors (NAR), qui soutient les professionnels de l'immobilier, et l'American Beverage Association, qui fédère l'industrie des boissons.

Sociétés de développement professionnel

Les sociétés de développement professionnel donnent des moyens d'action aux personnes exerçant des professions particulières en leur proposant des réseaux, des formations et des ressources pour l'avancement de leur carrière.

Exemples : l'American Bar Association (ABA) pour les professionnels du droit et la National Society of Professional Engineers, qui défend l'innovation dans le domaine de l'ingénierie.

Alliances commerciales de collaboration

Les alliances d'entreprises collaboratives sont des ligues d'entreprises qui se concentrent sur l'amélioration de l'environnement opérationnel des entreprises membres, qu'il s'agisse du commerce de détail, de l'industrie manufacturière ou de la technologie.

Exemple : La National Retail Federation (Fédération nationale du commerce de détail) est le porte-parole des entreprises commerciales à l'échelle nationale.

Conseils de défense de l'immobilier

Les conseils de défense de l'immobilier sont des associations qui soutiennent et défendent les professionnels de l'immobilier en promouvant des pratiques éthiques, en dispensant une formation et en influençant la politique.

Exemple : Les comités locaux liés à l'Association nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors), qui contribuent à façonner le marché du logement.

Organisations de dirigeants sportifs

Ces organisations sportives professionnelles et ces ligues de sport amateur élèvent leur sport, connectent les joueurs et développent des stratégies pour améliorer l'industrie. Les ligues de football professionnel font partie de cette catégorie.

Exemple : La Ligue nationale de football (National Football League), qui défend le football par le biais du leadership et de l'éducation.

Associations sectorielles spécialisées

Les associations sectorielles spécialisées sont des groupes adaptés à des niches industrielles qui fournissent des informations, des outils et des conseils aux entreprises membres.

Exemples : Automotive Service Association pour les ateliers de réparation et les prestataires de services, et National Restaurant Association, qui soutient les établissements de restauration dans tout le pays.

Comment créer une association 501(c)(6)

Lorsque vous créez votre organisation 501(c)(6), vous pouvez commencer à rassembler les professionnels, les entreprises et les leaders de votre secteur autour d'une mission commune. Cela peut prendre un certain temps, mais il est essentiel de suivre les étapes appropriées pour rester en conformité et commencer à fonctionner en douceur avec toutes les cases cochées.

Voici une marche à suivre complète pour obtenir le statut d'exonération fiscale 501(c)(6) :

1. Définir votre objectif

Rédigez une déclaration de mission pour expliquer la raison d'être de votre organisation caritative.

Questions à se poser :

Qui voulez-vous aider ?

Pourquoi les gens devraient-ils contribuer à votre organisation ?

Exemples d'énoncés de mission pour une association 501(c)(6) :

"Promouvoir la croissance économique et renforcer notre communauté d'affaires en encourageant la collaboration, en préconisant des améliorations politiques et en fournissant des ressources qui permettent aux entreprises de prospérer.

Promouvoir les intérêts du [nom de l'industrie] en réunissant les professionnels, en défendant des politiques bénéfiques et en offrant aux entreprises membres une formation, des ressources et des possibilités de réseautage".

"Soutenir et élever [nom de la profession] en encourageant l'innovation, en proposant un développement professionnel et en défendant des normes qui garantissent l'excellence et l'intégrité.

Créez ensuite des statuts qui définissent l'objectif, la structure et les lignes directrices opérationnelles de votre organisation. L'étape suivante consiste à donner un nom à votre organisation, ce qui peut être soumis à des exigences différentes d'un État à l'autre. Vérifiez les lois locales et nationales avant d'aller de l'avant.

2. Recruter des membres

Conformément aux exigences de l'IRS, vous devez obtenir des adhésions pour être considéré comme une organisation 501(c)(6). Les cotisations des membres représenteront une part importante du budget de votre association.

‍

Voici quelques conseils pour recruter et fidéliser les membres :

Créez un formulaire d'adhésion en ligne personnalisé pour faciliter l'adhésion à votre association. Le formulaire d'adhésion de Zeffy pour les associations et les organisations à but non lucratif vous permet de gérer les demandes d'adhésion, de suivre les informations relatives aux membres et de générer des cartes d'adhésion, le tout sur une seule plateforme et gratuitement.

Offrez des avantages intéressants qui correspondent à l'objectif de votre organisation et qui attirent les membres que vous visez. Envisagez de proposer des ressources exclusives, des possibilités de mise en réseau et des remises sur des produits liés à l'industrie.

Maintenez une communication forte avec vos membres pour qu'ils restent engagés et investis dans votre organisation. Des bulletins d'information réguliers, des événements et des contacts personnalisés peuvent favoriser un sentiment de communauté et de loyauté.

En vous concentrant sur une expérience d'adhésion transparente et en offrant des avantages tangibles, vous pouvez attirer et conserver une base de membres solide pour soutenir votre organisation à but non lucratif 501(c)(6).

3. Constituer un conseil d'administration de l'association

Le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif est un organe utile composé de personnes en qui vous pouvez avoir confiance pour donner à votre nouvelle organisation ses fondements et maintenir son intégrité au fur et à mesure de son développement.

Conseils pour choisir les membres du conseil d'administration d'associations professionnelles à but non lucratif :

S'aligner sur la mission: Assurez-vous que les membres potentiels du conseil d'administration sont passionnés par les objectifs et les valeurs de l'organisation et qu'ils y adhèrent.

Des compétences variées: Recherchez des personnes possédant des compétences variées, telles que des connaissances juridiques, financières, marketing et sectorielles, afin d'apporter une perspective élargie à la prise de décision.

Expérience dans le secteur: Privilégiez les candidats ayant une expérience approfondie du secteur ou du métier que représente votre 501(c)(6), afin de vous assurer qu'ils comprennent les défis et les opportunités qui se présentent dans ce domaine.

De solides qualités de leadership: Recherchez des membres du conseil d'administration qui sont des communicateurs efficaces, qui ont l'esprit d'équipe et qui ont l'habitude de diriger des initiatives ou des organisations.

Engagement et disponibilité: Choisissez des personnes qui peuvent consacrer du temps et des efforts pour assister aux réunions, contribuer à la planification stratégique et soutenir les activités de l'organisation.

Réputation et intégrité: Choisissez des membres du conseil d'administration dont la réputation professionnelle et les normes éthiques sont solides, afin de renforcer la confiance et la crédibilité de votre organisation.

Le choix des membres du conseil d'administration est une tâche importante :

Rédiger les statuts de l'association

Établir des règlements

Influencer les membres

Prendre des décisions stratégiques

Examiner les finances de l'association

Créez votre fondation à but non lucratif 501(c)(6)

Au fur et à mesure que l'organisation se développe, les responsabilités du conseil d'administration augmentent également. Vous devez trouver des dirigeants potentiels capables d'occuper les postes de président, de vice-président et d'autres postes de direction au sein de la structure de l'organisation à but non lucratif.

4. Soumettre le formulaire SS-4 de l'IRS pour les impôts locaux et d'État

Demandez un numéro d'identification d'employeur à l'aide du formulaire SS-4 de l'Internal Revenue Service pour constituer votre organisation à but non lucratif.

L'EIN est un numéro à neuf chiffres attribué à chaque organisation et à chaque personne enregistrée aux États-Unis. Vous pouvez l'utiliser pour déclarer vos impôts et réclamer des fonds déductibles.

5. Acquérir les statuts

Vous avez besoin de statuts pour établir légalement votre organisation 501 c 6 et en faire une entité officielle dans votre État. Ces documents décrivent l'objectif et la structure de votre organisation, ce qui est nécessaire pour demander le statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS.

Sans eux, vous ne pouvez pas fonctionner légalement ni protéger les membres de votre conseil d'administration de toute responsabilité personnelle. Il s'agit d'une étape cruciale pour la mise en place et le fonctionnement de votre organisation.

Exigences essentielles pour le dépôt des statuts :

Le nom officiel de votre association. Comprenez les exigences de votre État en matière de dénomination d'une organisation avant de choisir un nom.

L'adresse physique de votre association.

Nom et adresse de l'agent agréé. L'agent agréé recevra tous les documents juridiques au nom de votre association. Il peut s'agir d'une personne physique ou d'une société ayant un siège dans votre Etat.

Liste des membres du conseil d'administration et leur adresse. Un constituant signera les statuts de votre association au nom de celle-ci. Il peut être ou non membre du conseil d'administration.

Un objectif clair pour votre association. Utilisez la formulation exacte de votre but sur tous les documents juridiques que vous soumettez à l'État et au gouvernement fédéral.

Veuillez consulter les détails du programme d'adhésion, car vous devez avoir des membres pour vous qualifier en tant qu'organisation 501 c 6.

La date de création de votre organisation. En général, il s'agit de la date à laquelle votre constitution en société est approuvée. Certains services de l'État peuvent vous permettre de choisir une autre date.

Veuillez noter que la procédure peut varier selon les départements de l'État. Par exemple, en Pennsylvanie, vous devez publier votre intention de constituer une association dans deux journaux au cours de la procédure. Assurez-vous de connaître les tenants et les aboutissants de la création d'une association à but non lucratif afin d'éviter tout obstacle spécifique à l'État.

6. Demande de statut d'exonération fiscale

Une fois que vous avez obtenu l'EIN et les statuts, vous pouvez demander le statut d'organisation 501(c)(6) auprès de l'Internal Revenue Service. La demande d'exonération fiscale en tant qu'organisation 501 c 6 est essentielle car elle permet à votre organisation d'éviter de payer des impôts fédéraux sur les cotisations et les activités des membres.

Cela vous permet d'économiser de l'argent et de renforcer votre crédibilité, ce qui vous aide à attirer des membres et des partenaires. En outre, elle vous permet de rester en conformité avec les règles de l'IRS, protégeant ainsi votre organisation et ses dirigeants de futurs problèmes juridiques.

Vous devez soumettre le formulaire 1024 avec les documents requis en ligne ou par courrier.

La demande doit également comprendre

L'objectif de votre association.

Liste des activités spécifiques de votre association et autres détails.1

L'objet du libellé doit être exactement le même que celui des statuts. Toute erreur peut entraîner un refus de la part de l'Internal Revenue Service.

Vous devez également fournir des états financiers, le cas échéant. Ceux-ci peuvent inclure des détails sur les dépenses ordinaires de votre association, ses revenus et le budget proposé pour l'année à venir.

Bon à savoir : lorsque vous soumettez des pièces jointes, chaque pièce jointe doit indiquer le nom et l'EIN de votre organisation. Elle doit également indiquer qu'il s'agit d'une pièce jointe à votre formulaire de demande et identifier la partie et le numéro de ligne auxquels elle s'applique.

7. Obtenir la lettre de détermination de l'IRS

La lettre de détermination de l'Internal Revenue Service est la preuve du statut d'exonération fiscale de votre association. La lettre de détermination est importante car elle confirme officiellement votre statut d'exonération fiscale 501(c)(6) auprès de l'IRS.

Il montre que votre organisation répond à toutes les exigences, ce qui vous aide à gagner la confiance des membres, des donateurs et des partenaires. En outre, elle vous permet de rester en conformité avec les règles de l'IRS et peut vous aider à éviter de futurs problèmes juridiques ou fiscaux.

Vous devez joindre le formulaire 8718 au formulaire 1024 lors de la demande d'exonération fiscale. Ce formulaire est soumis à une taxe de 600 dollars.

Une fois votre demande approuvée, vous recevrez une lettre de détermination. Vous pourrez alors demander une exonération des impôts locaux et d'État.

8. Se mettre en relation avec les services fiscaux des localités, des comtés et des États

Le cas échéant, renseignez-vous auprès des autorités locales sur les exigences supplémentaires concernant le statut d'exonération fiscale de votre association. Ce statut peut varier d'un État à l'autre, et certains n'offrent pas d'exonération fiscale.

501(c)(3) vs 501(c)(6)

La principale différence entre les organisations à but non lucratif 501(c)(3) et 501c6 est l'objectif de l'organisation. Alors qu'une organisation à but non lucratif 501(c)(3) travaille à des fins caritatives, une organisation 501c6 est une entreprise ou une association à but non lucratif.

Voici quelques différences entre les deux types d'organisations à but non lucratif :

1. Objectif et activité

Les organisations à but non lucratif 501(c)(3) sont avant tout des organisations caritatives. Elles œuvrent au bénéfice de leur communauté par le biais d'activités qui peuvent inclure :

Apporter une aide aux pauvres ou aux défavorisés

Construction ou entretien d'édifices ou de monuments publics

Promotion de la religion, de l'éducation ou de la science

Réduire les tensions de voisinage

Organismes de protection sociale

Élimination de la discrimination

Défendre les droits de l'homme et les droits civils

Lutte contre la détérioration des communautés et la maltraitance des enfants

Les organisations 501(c)(6) sont généralement des associations d'entreprises ou des associations commerciales dont l'objectif est de servir les intérêts de leurs membres. Elles s'efforcent de soutenir leur industrie ou leur profession par le biais d'activités telles que :

Promouvoir la croissance économique et la création d'emplois au sein de l'industrie

Faire progresser les normes et les meilleures pratiques du secteur

Plaider en faveur de politiques qui profitent aux membres ou au secteur dans son ensemble

Proposer des ressources éducatives et des opportunités de développement professionnel

Faciliter la mise en réseau et la collaboration entre les membres

Améliorer l'image publique et la réputation du secteur ou de la profession

2. Statut d'exonération fiscale

Les modalités de déclaration et d'organisation des revenus aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu diffèrent considérablement entre les associations 501(c)(3) et 501(c)(6). Alors que les deux types d'associations bénéficient d'une exonération d'impôts, les associations 501(c)(6) peuvent être tenues de payer des impôts locaux et d'État. Il s'agit d'impôts substantiels qui peuvent avoir un impact sur les projets d'une organisation à but non lucratif.

‍

Impôts fédéraux sur le revenu : Les organisations 501(c)(3) et 501(c)(6) bénéficient toutes deux de déductions fiscales. Il s'agit d'un avantage majeur pour les organisations à but non lucratif, qui peuvent ainsi consacrer leurs ressources à leur mission au lieu d'envoyer de l'argent au fisc. Cependant, le type d'activités qu'elles sont autorisées à poursuivre en vertu de cette exemption varie considérablement :

Les organisations exonérées d'impôt titulaires d'un 501(c)(3) doivent s'en tenir à une mission religieuse, caritative, éducative ou scientifique. Elles sont strictement limitées en ce qui concerne l'engagement politique ou le lobbying - un peu est acceptable, mais trop peut compromettre le statut d'exonération fiscale de l'organisation.

Les organisations exonérées d'impôt de type 501(c)(6), en revanche, sont conçues pour défendre des intérêts. Elles existent pour promouvoir des intérêts commerciaux communs et peuvent donc s'engager dans des activités de lobbying et même des campagnes politiques liées à leur mission sans trop d'inquiétude.

Impôts nationaux et locaux :

Les 501(c)(3) bénéficient souvent d'une exonération des impôts locaux et d'État, tels que les impôts fonciers et les taxes sur les ventes, tant que leur statut d'exonération fiscale fédérale est reconnu.

Les 501(c)(6) n'ont pas cette chance. En fonction de l'État, elles peuvent devoir faire des pieds et des mains pour bénéficier de ces exonérations, voire ne pas en bénéficier du tout. Cela peut se traduire par des factures fiscales inattendues qui grèvent leur budget.

Déductibilité pour les donateurs :

Les organisations de type 501(c)(3) bénéficient d'un avantage considérable à cet égard. Lorsque quelqu'un fait un don à une association 501(c)(3), il peut généralement déduire ce don de ses impôts. C'est une grande motivation pour les particuliers et les entreprises de contribuer.

Les 501(c)(6) n'offrent pas les mêmes avantages. Les dons de charité ne sont pas déductibles des impôts. Le bon côté des choses ? Les entreprises peuvent parfois déduire les cotisations des membres ou les parrainages en tant que frais professionnels s'ils sont directement liés à leurs activités.

Activités commerciales et impôts : Les deux organisations peuvent être soumises à des impôts si elles se lancent dans des activités commerciales non liées (par exemple, une organisation à but non lucratif qui exploite un café ou vend des produits qui ne sont pas liés à sa mission principale). C'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu des entreprises non liées (UBIT):

Pour les 501(c)(3), l'IRS est assez strict quant à la séparation de ces activités de leur objectif principal. Un revenu d'entreprise trop important et sans rapport avec l'objet principal peut déclencher des signaux d'alerte.

Les 501(c)(6) bénéficient d'une marge de manœuvre un peu plus grande, car leur "objectif connexe" peut être interprété de manière plus large, principalement lorsque les revenus soutiennent l'industrie ou le commerce de leurs membres.

Rester conforme : Quel que soit leur type, les organisations à but non lucratif doivent respecter les règles pour conserver leur statut d'exonération fiscale.

Les associations 501(c)(3) font l'objet d'une surveillance plus stricte de la part de l'IRS. Elles doivent prouver qu'elles servent le bien public et éviter de donner l'impression de bénéficier à des individus ou à des groupes financés par des fonds privés.

Les organisations de type 501(c)(6) doivent également éviter l'enrichissement privé (l'attribution de bénéfices à des initiés), mais elles disposent d'une plus grande souplesse dans d'autres domaines, tels que le lobbying.

Toutes deux doivent remplir des documents annuels (le formulaire 990, par exemple) pour rester dans les bonnes grâces de l'IRS. Le fait de ne pas remplir ces documents ou de s'écarter de leur objectif peut avoir de graves conséquences, notamment la perte de leur statut d'organisme exonéré d'impôt, ce que personne ne souhaite.

3. Flux de financement

Contrairement aux organisations 501(c)(6) exonérées de certains impôts, les organisations à but non lucratif 501(c)(3) peuvent recevoir des dons déductibles des impôts. Ces dons sont considérés comme des contributions caritatives, que les donateurs peuvent déclarer dans leur déclaration d'impôt annuelle.

Les déductions fiscales donnent aux associations 501(c)(3) un avantage sur les associations 501(c)(6) en matière de collecte de fonds.

Les deux types d'organisations à but non lucratif peuvent collecter des fonds par le biais des cotisations, et les organisations de type 501(c)(6) peuvent les déclarer en tant que dépenses d'entreprise.

Quelques exemples de sources de financement déductibles des impôts

Tableau réactif 501(c)(3) 501(c)(6) Contributions caritatives Subventions Parrainages Contributions en nature Legs et dons planifiés Cotisations des membres Parrainage d'événements Subventions de collaboration Recettes des publications Cotisations des membres Parrainages Frais de conférence Recettes publicitaires Frais de formation et de certification Contributions de l'industrie à la recherche Parrainage d'événements Subventions de collaboration Recettes des publications

Pour solliciter des dons, l'IRS peut exiger qu'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(6) indique clairement que les dons ne sont pas déductibles de l'impôt. L'organisation peut également demander une taxe de remplacement pour les cotisations qu'elle perçoit.

4. Rapports et conformité

L'IRS impose des exigences strictes en matière de déclaration et de conformité pour les organisations à but non lucratif 501(c)(3) et 501(c)(6). Bien qu'elles ne paient pas d'impôts fédéraux, les associations 501(c)(3) et 501(c)(6) doivent remplir des déclarations d'impôts sur le revenu au niveau fédéral et au niveau de l'État.

Elles doivent également tenir des registres de toutes leurs activités financières à des fins d'audit. Le non-respect de ces exigences peut entraîner la suspension du statut d'exonération fiscale des deux associations.

Conseils aux organisations 501(c)(6) pour rester en conformité :

Gardez votre mission au premier plan : Veillez à ce que tout ce que vous faites soutienne les intérêts commerciaux communs de vos membres.

Restez à jour dans vos déclarations : Remplissez toujours le formulaire 990 dans les délais afin de garantir votre statut d'exonération fiscale.

Jouez franc jeu avec les finances : Évitez de laisser les profits ou les avantages profiter aux initiés - c'est un moyen rapide de s'attirer des ennuis.

Suivre les activités de lobbying : Le lobbying est une bonne chose, mais il convient de le documenter soigneusement afin d'éviter tout dépassement.

Soyez organisé avec votre argent : Pour plus de transparence, tenez un registre clair de vos revenus et de vos dépenses.

Connaître les règles locales : Pour rester en conformité, il convient de respecter les règles fiscales et d'enregistrement propres à chaque État.

Concentrez-vous sur les avantages pour les membres : Assurez-vous que vos offres, comme les événements ou les formations, servent clairement vos membres.

Documenter les décisions clés : Des réunions régulières du conseil d'administration, accompagnées de notes appropriées, témoignent d'une bonne gouvernance.

‍Staycurrent : Suivez les mises à jour de l'IRS pour éviter les surprises.

5. Activités politiques

Les organisations de type 501(c)(3) peuvent faire du lobbying en faveur de leurs initiatives et de leurs missions, mais cela doit se limiter aux activités exonérées de l'organisation. L'IRS rappelle qu'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) ne peut pas :

Mener des activités pour influencer la législation

Participer aux campagnes des partis politiques

Avoir des conditions commerciales pour soutenir l'élection d'un candidat spécifique à un poste local, étatique ou fédéral.

Les organisations financées par des fonds privés et bénéficiant du statut 501(c)(3) ne peuvent pas faire de lobbying, mais peuvent financer les activités de lobbying d'autres organisations à but non lucratif. En revanche, les organisations à but non lucratif relevant de la section 501(c)(6) sont libres de participer à des activités de lobbying illimitées, pour autant qu'elles soient liées à leur objectif.

Elles sont également autorisées à soutenir ou à appuyer des candidats politiques. Les membres des organisations à but non lucratif de type 501(c)(6) doivent connaître le pourcentage de leurs cotisations investi dans le lobbying. Si une organisation n'informe pas ses membres, l'IRS imposera une pénalité fiscale.

6. Possibilités de subventions

Les subventions sont des dons caritatifs provenant du gouvernement, d'entreprises et de fondations privées. Si les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) et 501(c)(6) ont toutes deux besoin de subventions, les premières en sont plus dépendantes.

Plusieurs organisations offrant des subventions aux organisations à but non lucratif exigent que les bénéficiaires soient impliqués dans des activités caritatives et aient un statut d'organisation à but non lucratif exonérée d'impôt. Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont donc avantagées, bien que certaines organisations autorisent les organisations à but non lucratif de type 501(c)(6) à présenter une demande de subvention.

Pourquoi demander le statut d'organisation à but non lucratif 501(c)(6) ?

L'obtention du statut 501(c)(6) offre des avantages intéressants aux organisations à but non lucratif :

Bénéficier d'une exonération fiscale : Le fait de ne pas avoir à payer d'impôt fédéral sur le revenu vous permet de mieux contrôler les dépenses de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser l'argent économisé pour développer votre entreprise et travailler à l'amélioration des processus de l'entreprise.

Mener des activités de lobbying illimitées et participer à des campagnes politiques : Vos activités de lobbying sont illimitées tant qu'elles sont liées à votre objectif. Vous pouvez également participer activement à des activités politiques.

Protéger les informations relatives aux donateurs : Une organisation de type 501(c)(6) n'est pas tenue de divulguer les informations relatives à ses donateurs. Si vos donateurs le souhaitent, vous pouvez garder leurs informations confidentielles.

Plus de légitimité : Le statut d'exonération fiscale approuvé par l'IRS confère davantage de reconnaissance et de crédibilité à vos activités de plaidoyer.

Vous devez également prendre en compte les inconvénients avant de vous porter candidat, à savoir

Pas de dons caritatifs déductibles des impôts, ce qui a un impact sur les efforts de collecte de fonds.

Moins de chances d'obtenir des subventions gouvernementales et privées

Dernières réflexions sur l'article 501(c)(6)

Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(6) jouent un rôle important dans la défense des intérêts des entreprises. Elles encouragent également les collaborations locales, étatiques et nationales afin de stimuler la portée et la croissance de leur communauté.

Si vous êtes une association à but non lucratif œuvrant dans l'intérêt commun de votre communauté, la désignation 501(c)(6) peut s'avérer avantageuse. Toutefois, ce n'est qu'après avoir bien compris les avantages et les inconvénients de cette désignation que vous pourrez suivre les étapes simples qui vous permettront d'obtenir votre statut d'exonération fiscale.

FAQ sur le statut fiscal 501(c)(6)

Les dons à l'association 501(c)(6) sont-ils déductibles des impôts ? Non. Bien qu'une organisation 501(c)(6) bénéficie d'exonérations fiscales fédérales, elle ne peut pas recevoir de dons déductibles des impôts. Cet inconvénient rend la collecte de fonds difficile pour ces organisations.Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(6) peuvent obtenir des fonds par le biais des cotisations de leurs membres. ‍

Elles peuvent offrir à leurs membres la possibilité de payer leurs cotisations mensuellement, trimestriellement, annuellement ou semestriellement. Si un organisme subventionnaire l'autorise, elles peuvent également demander des subventions.

Quel est le formulaire de l'IRS pour 501(c)(6) ? Les organisations doivent soumettre le formulaire 1024 à l'IRS pour demander à être reconnues en tant qu'organisation à but non lucratif 501(c)(6) pour une ligue commerciale en vertu de l'Internal Revenue Code. Cela leur permet de payer l'impôt fédéral sur le revenu et de bénéficier d'une exonération.

Quelle est la classification fiscale fédérale d'une 501c6 ? Une association 501(c)(6) a une classification fiscale fédérale de "business league", ce qui signifie qu'elle est exonérée d'impôt mais n'est pas une organisation caritative. Elle bénéficie à ses membres en promouvant leurs intérêts plutôt qu'en servant directement le public.

