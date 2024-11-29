Saviez-vous que les organisations axées sur les entreprises à but lucratif sont également considérées comme des organisations à but non lucratif ? L'Internal Revenue Service considère ce type d'organisation à but non lucratif comme éligible à l'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(6) de l'Internal Revenue Code.
Supposons que votre organisation ait pour mission de soutenir les entreprises et qu'elle réponde aux critères établis par l'Internal Revenue Service. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux et autres en obtenant le statut 501(c)(6).
Cet article explique la section 501(c)(6), ses avantages, ses inconvénients et ses exigences, et fournit un guide d'enregistrement détaillé.
Une organisation à but non lucratif 501c6 est créée par des personnes ayant des intérêts commerciaux communs. L'organisation représente les intérêts des entreprises plutôt que le grand public.
Il s'agit généralement de chambres immobilières, de chambres de commerce et de ligues professionnelles. Les contributions peuvent être déduites des impôts.
L'objectif principal des organisations 501(c)(6) est de promouvoir l'intérêt commercial commun d'un groupe plus large, généralement des ligues professionnelles, et d'améliorer les processus de l'entreprise. L'organisation ne peut s'engager dans aucune transaction commerciale à des fins lucratives.
Pour bénéficier de l'exonération fiscale fédérale, les bénéfices nets d'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(6) ne doivent pas profiter à un actionnaire privé. Le groupe ne peut pas mener d'activités lucratives.
Les réseaux de défense des intérêts des entreprises peuvent être des chambres de commerce locales, nationales ou d'État, conçues pour améliorer les communautés d'affaires, stimuler le progrès économique et favoriser les relations entre les entreprises.
Exemple : La Chambre de commerce des États-Unis, connue pour sa capacité à élaborer des politiques favorables aux entreprises traditionnelles.
Les associations professionnelles représentent des secteurs spécifiques qui offrent des possibilités de défense, d'éducation et de collaboration pour renforcer leur secteur.
Exemples : la National Association of Realtors (NAR), qui soutient les professionnels de l'immobilier, et l'American Beverage Association, qui fédère l'industrie des boissons.
Les sociétés de développement professionnel donnent des moyens d'action aux personnes exerçant des professions particulières en leur proposant des réseaux, des formations et des ressources pour l'avancement de leur carrière.
Exemples : l'American Bar Association (ABA) pour les professionnels du droit et la National Society of Professional Engineers, qui défend l'innovation dans le domaine de l'ingénierie.
Les alliances d'entreprises collaboratives sont des ligues d'entreprises qui se concentrent sur l'amélioration de l'environnement opérationnel des entreprises membres, qu'il s'agisse du commerce de détail, de l'industrie manufacturière ou de la technologie.
Exemple : La National Retail Federation (Fédération nationale du commerce de détail) est le porte-parole des entreprises commerciales à l'échelle nationale.
Les conseils de défense de l'immobilier sont des associations qui soutiennent et défendent les professionnels de l'immobilier en promouvant des pratiques éthiques, en dispensant une formation et en influençant la politique.
Exemple : Les comités locaux liés à l'Association nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors), qui contribuent à façonner le marché du logement.
Ces organisations sportives professionnelles et ces ligues de sport amateur élèvent leur sport, connectent les joueurs et développent des stratégies pour améliorer l'industrie. Les ligues de football professionnel font partie de cette catégorie.
Exemple : La Ligue nationale de football (National Football League), qui défend le football par le biais du leadership et de l'éducation.
Les associations sectorielles spécialisées sont des groupes adaptés à des niches industrielles qui fournissent des informations, des outils et des conseils aux entreprises membres.
Exemples : Automotive Service Association pour les ateliers de réparation et les prestataires de services, et National Restaurant Association, qui soutient les établissements de restauration dans tout le pays.
Lorsque vous créez votre organisation 501(c)(6), vous pouvez commencer à rassembler les professionnels, les entreprises et les leaders de votre secteur autour d'une mission commune. Cela peut prendre un certain temps, mais il est essentiel de suivre les étapes appropriées pour rester en conformité et commencer à fonctionner en douceur avec toutes les cases cochées.
Voici une marche à suivre complète pour obtenir le statut d'exonération fiscale 501(c)(6) :
Rédigez une déclaration de mission pour expliquer la raison d'être de votre organisation caritative.
Questions à se poser :
Exemples d'énoncés de mission pour une association 501(c)(6) :
Créez ensuite des statuts qui définissent l'objectif, la structure et les lignes directrices opérationnelles de votre organisation. L'étape suivante consiste à donner un nom à votre organisation, ce qui peut être soumis à des exigences différentes d'un État à l'autre. Vérifiez les lois locales et nationales avant d'aller de l'avant.
Conformément aux exigences de l'IRS, vous devez obtenir des adhésions pour être considéré comme une organisation 501(c)(6). Les cotisations des membres représenteront une part importante du budget de votre association.
Voici quelques conseils pour recruter et fidéliser les membres :
En vous concentrant sur une expérience d'adhésion transparente et en offrant des avantages tangibles, vous pouvez attirer et conserver une base de membres solide pour soutenir votre organisation à but non lucratif 501(c)(6).
Le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif est un organe utile composé de personnes en qui vous pouvez avoir confiance pour donner à votre nouvelle organisation ses fondements et maintenir son intégrité au fur et à mesure de son développement.
Conseils pour choisir les membres du conseil d'administration d'associations professionnelles à but non lucratif :
Le choix des membres du conseil d'administration est une tâche importante :
Au fur et à mesure que l'organisation se développe, les responsabilités du conseil d'administration augmentent également. Vous devez trouver des dirigeants potentiels capables d'occuper les postes de président, de vice-président et d'autres postes de direction au sein de la structure de l'organisation à but non lucratif.
Demandez un numéro d'identification d'employeur à l'aide du formulaire SS-4 de l'Internal Revenue Service pour constituer votre organisation à but non lucratif.
L'EIN est un numéro à neuf chiffres attribué à chaque organisation et à chaque personne enregistrée aux États-Unis. Vous pouvez l'utiliser pour déclarer vos impôts et réclamer des fonds déductibles.
Vous avez besoin de statuts pour établir légalement votre organisation 501 c 6 et en faire une entité officielle dans votre État. Ces documents décrivent l'objectif et la structure de votre organisation, ce qui est nécessaire pour demander le statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS.
Sans eux, vous ne pouvez pas fonctionner légalement ni protéger les membres de votre conseil d'administration de toute responsabilité personnelle. Il s'agit d'une étape cruciale pour la mise en place et le fonctionnement de votre organisation.
Exigences essentielles pour le dépôt des statuts :
Veuillez noter que la procédure peut varier selon les départements de l'État. Par exemple, en Pennsylvanie, vous devez publier votre intention de constituer une association dans deux journaux au cours de la procédure. Assurez-vous de connaître les tenants et les aboutissants de la création d'une association à but non lucratif afin d'éviter tout obstacle spécifique à l'État.
Une fois que vous avez obtenu l'EIN et les statuts, vous pouvez demander le statut d'organisation 501(c)(6) auprès de l'Internal Revenue Service. La demande d'exonération fiscale en tant qu'organisation 501 c 6 est essentielle car elle permet à votre organisation d'éviter de payer des impôts fédéraux sur les cotisations et les activités des membres.
Cela vous permet d'économiser de l'argent et de renforcer votre crédibilité, ce qui vous aide à attirer des membres et des partenaires. En outre, elle vous permet de rester en conformité avec les règles de l'IRS, protégeant ainsi votre organisation et ses dirigeants de futurs problèmes juridiques.
Vous devez soumettre le formulaire 1024 avec les documents requis en ligne ou par courrier.
La demande doit également comprendre
L'objet du libellé doit être exactement le même que celui des statuts. Toute erreur peut entraîner un refus de la part de l'Internal Revenue Service.
Vous devez également fournir des états financiers, le cas échéant. Ceux-ci peuvent inclure des détails sur les dépenses ordinaires de votre association, ses revenus et le budget proposé pour l'année à venir.
Bon à savoir : lorsque vous soumettez des pièces jointes, chaque pièce jointe doit indiquer le nom et l'EIN de votre organisation. Elle doit également indiquer qu'il s'agit d'une pièce jointe à votre formulaire de demande et identifier la partie et le numéro de ligne auxquels elle s'applique.
La lettre de détermination de l'Internal Revenue Service est la preuve du statut d'exonération fiscale de votre association. La lettre de détermination est importante car elle confirme officiellement votre statut d'exonération fiscale 501(c)(6) auprès de l'IRS.
Il montre que votre organisation répond à toutes les exigences, ce qui vous aide à gagner la confiance des membres, des donateurs et des partenaires. En outre, elle vous permet de rester en conformité avec les règles de l'IRS et peut vous aider à éviter de futurs problèmes juridiques ou fiscaux.
Vous devez joindre le formulaire 8718 au formulaire 1024 lors de la demande d'exonération fiscale. Ce formulaire est soumis à une taxe de 600 dollars.
Une fois votre demande approuvée, vous recevrez une lettre de détermination. Vous pourrez alors demander une exonération des impôts locaux et d'État.
Le cas échéant, renseignez-vous auprès des autorités locales sur les exigences supplémentaires concernant le statut d'exonération fiscale de votre association. Ce statut peut varier d'un État à l'autre, et certains n'offrent pas d'exonération fiscale.
La principale différence entre les organisations à but non lucratif 501(c)(3) et 501c6 est l'objectif de l'organisation. Alors qu'une organisation à but non lucratif 501(c)(3) travaille à des fins caritatives, une organisation 501c6 est une entreprise ou une association à but non lucratif.
Voici quelques différences entre les deux types d'organisations à but non lucratif :
Les organisations à but non lucratif 501(c)(3) sont avant tout des organisations caritatives. Elles œuvrent au bénéfice de leur communauté par le biais d'activités qui peuvent inclure :
Les organisations 501(c)(6) sont généralement des associations d'entreprises ou des associations commerciales dont l'objectif est de servir les intérêts de leurs membres. Elles s'efforcent de soutenir leur industrie ou leur profession par le biais d'activités telles que :
Les modalités de déclaration et d'organisation des revenus aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu diffèrent considérablement entre les associations 501(c)(3) et 501(c)(6). Alors que les deux types d'associations bénéficient d'une exonération d'impôts, les associations 501(c)(6) peuvent être tenues de payer des impôts locaux et d'État. Il s'agit d'impôts substantiels qui peuvent avoir un impact sur les projets d'une organisation à but non lucratif.
Impôts fédéraux sur le revenu : Les organisations 501(c)(3) et 501(c)(6) bénéficient toutes deux de déductions fiscales. Il s'agit d'un avantage majeur pour les organisations à but non lucratif, qui peuvent ainsi consacrer leurs ressources à leur mission au lieu d'envoyer de l'argent au fisc. Cependant, le type d'activités qu'elles sont autorisées à poursuivre en vertu de cette exemption varie considérablement :
Impôts nationaux et locaux :
Déductibilité pour les donateurs :
Activités commerciales et impôts : Les deux organisations peuvent être soumises à des impôts si elles se lancent dans des activités commerciales non liées (par exemple, une organisation à but non lucratif qui exploite un café ou vend des produits qui ne sont pas liés à sa mission principale). C'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu des entreprises non liées (UBIT):
Rester conforme : Quel que soit leur type, les organisations à but non lucratif doivent respecter les règles pour conserver leur statut d'exonération fiscale.
Toutes deux doivent remplir des documents annuels (le formulaire 990, par exemple) pour rester dans les bonnes grâces de l'IRS. Le fait de ne pas remplir ces documents ou de s'écarter de leur objectif peut avoir de graves conséquences, notamment la perte de leur statut d'organisme exonéré d'impôt, ce que personne ne souhaite.
Contrairement aux organisations 501(c)(6) exonérées de certains impôts, les organisations à but non lucratif 501(c)(3) peuvent recevoir des dons déductibles des impôts. Ces dons sont considérés comme des contributions caritatives, que les donateurs peuvent déclarer dans leur déclaration d'impôt annuelle.
Les déductions fiscales donnent aux associations 501(c)(3) un avantage sur les associations 501(c)(6) en matière de collecte de fonds.
Les deux types d'organisations à but non lucratif peuvent collecter des fonds par le biais des cotisations, et les organisations de type 501(c)(6) peuvent les déclarer en tant que dépenses d'entreprise.
Quelques exemples de sources de financement déductibles des impôts
Pour solliciter des dons, l'IRS peut exiger qu'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(6) indique clairement que les dons ne sont pas déductibles de l'impôt. L'organisation peut également demander une taxe de remplacement pour les cotisations qu'elle perçoit.
L'IRS impose des exigences strictes en matière de déclaration et de conformité pour les organisations à but non lucratif 501(c)(3) et 501(c)(6). Bien qu'elles ne paient pas d'impôts fédéraux, les associations 501(c)(3) et 501(c)(6) doivent remplir des déclarations d'impôts sur le revenu au niveau fédéral et au niveau de l'État.
Elles doivent également tenir des registres de toutes leurs activités financières à des fins d'audit. Le non-respect de ces exigences peut entraîner la suspension du statut d'exonération fiscale des deux associations.
Conseils aux organisations 501(c)(6) pour rester en conformité :
Les organisations de type 501(c)(3) peuvent faire du lobbying en faveur de leurs initiatives et de leurs missions, mais cela doit se limiter aux activités exonérées de l'organisation. L'IRS rappelle qu'une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) ne peut pas :
Les organisations financées par des fonds privés et bénéficiant du statut 501(c)(3) ne peuvent pas faire de lobbying, mais peuvent financer les activités de lobbying d'autres organisations à but non lucratif. En revanche, les organisations à but non lucratif relevant de la section 501(c)(6) sont libres de participer à des activités de lobbying illimitées, pour autant qu'elles soient liées à leur objectif.
Elles sont également autorisées à soutenir ou à appuyer des candidats politiques. Les membres des organisations à but non lucratif de type 501(c)(6) doivent connaître le pourcentage de leurs cotisations investi dans le lobbying. Si une organisation n'informe pas ses membres, l'IRS imposera une pénalité fiscale.
Les subventions sont des dons caritatifs provenant du gouvernement, d'entreprises et de fondations privées. Si les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) et 501(c)(6) ont toutes deux besoin de subventions, les premières en sont plus dépendantes.
Plusieurs organisations offrant des subventions aux organisations à but non lucratif exigent que les bénéficiaires soient impliqués dans des activités caritatives et aient un statut d'organisation à but non lucratif exonérée d'impôt. Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) sont donc avantagées, bien que certaines organisations autorisent les organisations à but non lucratif de type 501(c)(6) à présenter une demande de subvention.
L'obtention du statut 501(c)(6) offre des avantages intéressants aux organisations à but non lucratif :
Vous devez également prendre en compte les inconvénients avant de vous porter candidat, à savoir
Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(6) jouent un rôle important dans la défense des intérêts des entreprises. Elles encouragent également les collaborations locales, étatiques et nationales afin de stimuler la portée et la croissance de leur communauté.
Si vous êtes une association à but non lucratif œuvrant dans l'intérêt commun de votre communauté, la désignation 501(c)(6) peut s'avérer avantageuse. Toutefois, ce n'est qu'après avoir bien compris les avantages et les inconvénients de cette désignation que vous pourrez suivre les étapes simples qui vous permettront d'obtenir votre statut d'exonération fiscale.
