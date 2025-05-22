Vous voulez faire décoller votre organisation à but non lucratif. Vous avez besoin de fonds. Vous pensez peut-être que c'est sans espoir, mais rien n'est moins vrai.

Trouver votre première subvention à but non lucratif ne devrait pas ressembler à trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est pourtant ce à quoi sont confrontés de nombreux fondateurs lorsqu'ils recherchent des "subventions pour les startups à but non lucratif".

Certaines organisations à but non lucratif avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont qualifié les subventions d'"argent caché", car il est très difficile de trouver une subvention appropriée à demander.

C'est pourquoi nous avons créé Zeffy's Grant Finder AI - de Zeffy afin de rendre la recherche de subventions rapide, facile et gratuite pour les nouvelles organisations à but non lucratif. Mais avant de vous lancer, voyons ce que sont les subventions de démarrage, où les trouver et comment notre outil peut vous aider à les obtenir plus rapidement.

Dans cet article, nous examinerons quelques-unes des meilleures subventions disponibles pour les organisations à but non lucratif et nous vous guiderons dans le processus de sélection des options de subvention les plus appropriées pour votre organisation.

Table des matières

Que sont les subventions de démarrage pour les organisations à but non lucratif ?

Les subventions apportent un soutien financier aux organisations à but non lucratif, les aidant à couvrir des aspects spécifiques de la création d'une nouvelle organisation sans s'endetter. À l'instar des fonds d'amorçage que les entreprises reçoivent des investisseurs, ces subventions peuvent financer les coûts initiaux tels que la constitution en société, le marketing, l'équipement de base ou l'élaboration du programme initial.

La plupart des bailleurs de fonds ont des lignes directrices sur l'utilisation des fonds et sur l'examen de la santé financière de l'organisation. Il est important de comprendre ces règles pour rester en conformité avec l'organisme de financement. Le non-respect de ces règles peut entraîner l'arrêt du financement ou une demande de remboursement des fonds non utilisés.

Voici quelques sources de subventions de démarrage pour les organisations à but non lucratif:

1. Les fondations privées

Les fondations privées sont l'une des meilleures sources de subventions pour les nouvelles organisations, car la plupart de ces fondations existent uniquement pour améliorer la société en soutenant les organisations à but non lucratif. Il peut s'agir de fondations familiales, individuelles, confessionnelles ou communautaires.

Le plus grand exemple est la Fondation Robert Wood Johnson, qui se concentre principalement sur la communication marketing pour la santé. Un autre exemple est la subvention "Wavemaker" de la Big Sea, qui se concentre sur les organisations cherchant à faire la différence dans leurs communautés.

Vous pouvez rechercher des fondations potentielles par le biais de ressources locales telles que le conseil municipal ou la chambre de commerce locale. Effectuez des recherches dans des bases de données de subventions en ligne qui vous permettent de filtrer par État, région et ville.

2. Les sociétés

De nombreuses grandes entreprises disposent de plus de ressources et cherchent à avoir un impact positif dans le monde en soutenant des organisations à but non lucratif qui correspondent à leurs valeurs, telles que le développement durable ou le développement communautaire. Voici quelques exemples notables :

Fondation communautaire de la Silicon Valley

Amazon

Google

State Farm

Home Depot

Subventions Wells Fargo pour les organisations à but non lucratif.

Ces entreprises sont bien connues pour leur soutien aux organisations artistiques à but non lucratif et à ceux qui cherchent à faire des études supérieures, en particulier.

Les subventions d'entreprise peuvent prendre la forme de fonds, d'outils ou de programmes d'accélération. Les nouvelles organisations à but non lucratif doivent consulter la section du site web de l'entreprise consacrée à la responsabilité d'entreprise pour trouver des détails sur un programme de subvention.

3. Subventions fédérales

Le gouvernement fédéral accorde des subventions fédérales pour soutenir des projets spécifiques ou des coûts de démarrage, en particulier pour les communautés mal desservies, le développement de la main-d'œuvre, le développement économique, le développement de la petite enfance et l'éducation des jeunes. Bien que la candidature à un programme de subvention de ce type nécessite beaucoup de temps et de paperasserie, les montants offerts sont importants et renforcent votre crédibilité.

Pour rechercher des subventions fédérales, inscrivez-vous sur Grants.gov, où vous pourrez consulter les subventions accordées par plus de 24 agences. La plateforme vous permet de filtrer les subventions relatives à votre secteur d'activité pour vos propositions de subventions.

En outre, vérifiez les deux plus grands organismes fédéraux d'octroi de subventions, à savoir les National Endowments (dotations nationales) :

National Endowment for the Arts (NEA) : Il s'agit de subventions artistiques destinées à des projets à but non lucratif qui créent de nouvelles œuvres d'art américaines ou qui élargissent l'accès des communautés à des activités artistiques.

National Endowment for the Humanities (NEH) : Pour les organisations qui se concentrent sur des sujets sociaux, historiques, littéraires et éducatifs.

4. Subventions de l'État ou des collectivités locales

Les États et les collectivités locales sont plus enclins à offrir des possibilités de financement pour la croissance des petites et nouvelles organisations dans leur région. Les subventions NBCUniversal Local Impact, les subventions Google Ad et le YouTube Nonprofit Program en sont des exemples. Pour trouver un programme de subvention ciblé de la part des autorités locales qui s'appuie sur des fonds communautaires tels que ceux-ci, explorez les ressources suivantes :

Site web du gouvernement de votre État ou de votre ville

Conseils d'État du NEH

Bases de données consultables sur les fondations philanthropiques (filtrées par état et région)

Agences gouvernementales de l'État et dotations

Commissions régionales et municipales

Les 6 subventions les plus populaires pour les nouvelles organisations à but non lucratif

1. La Fondation Draper Richards Kaplan (DRK)

La Fondation DRK est l'une des organisations à but non lucratif qui offre un financement de démarrage axé sur la résolution de problèmes sociaux et environnementaux urgents. Ses domaines de prédilection sont les organisations opérant en Afrique, en Europe, en Amérique latine, en Inde et aux États-Unis. Les organisations indépendantes et les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3), ainsi que les organisations bénéficiant d'un soutien fiscal dans certains cas, peuvent poser leur candidature.

Son objectif est de trouver des entrepreneurs sociaux aux idées dynamiques et de leur fournir un capital illimité pendant trois ans. DRK offre également un soutien continu en rejoignant le conseil d'administration et en s'associant à la direction de l'organisation pour aider à renforcer les capacités et à accroître l'impact.

Le formulaire de demande de subvention peut être soumis en ligne et est accepté tout au long de l'année. La DRK distribue des opportunités de financement deux fois par an sur une période de trois ans, pour un total de 300 000 dollars.

Vous trouverez sur leur site web des lignes directrices détaillées sur ce qu'ils financent et sur le processus de sélection afin de vous faire une idée plus précise de la procédure de candidature.

2. Fondation Ben & Jerry's

La Fondation Ben & Jerry's soutient les organisations communautaires de base qui s'attaquent à la durabilité environnementale et à l'injustice sociale. Son National Grassroots Organizing Program (NGO) accorde des subventions de deux ans à de petites organisations à but non lucratif et à des organisations de base dirigées par des citoyens aux États-Unis et dans ses territoires.

Ces subventions pour les organisations à but non lucratif offrent un soutien au fonctionnement général sans restriction. Les organisations peuvent recevoir jusqu'à 30 000 dollars par an, le montant moyen des subventions étant de 20 000 dollars par an.

Pour que sa candidature soit prise en considération, chaque organisation candidate doit

Avoir un budget de fonctionnement annuel inférieur à 350 000

être une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) ou disposer d'un agent fiscal ayant ce statut

Être axé sur les États-Unis ou basé aux États-Unis

Utiliser les campagnes d'organisation au niveau de la base comme principale stratégie pour créer un changement social

Les demandes pour chaque programme de subvention sont acceptées tout au long de l'année sur leur site web.

3. Subventions de la Bank of America Charitable Foundation

La Bank of America Foundation soutient des organisations qui se concentrent sur des questions fondamentales pour la mobilité économique dans les communautés à faibles et moyens revenus. Elle propose deux programmes de subventions différents :

Mobilité économique axée sur les besoins des personnes et des familles : Ce programme est axé sur les organisations au service des personnes et des familles de la communauté dans certains domaines. Il s'agit notamment des possibilités de financement dans les domaines de la santé, de l'emploi, de la formation de la main-d'œuvre, etc.

Mobilité économique axée sur les besoins de la communauté : Les organisations qui proposent des logements abordables, la résilience des petites entreprises et la revitalisation des quartiers sont privilégiées.

Pour postuler, les organisations à but non lucratif doivent répondre au questionnaire d'éligibilité. Soumettre une proposition de subvention avec le montant demandé.

‍

4. Subventions de State Farm pour le développement communautaire

State Farm accorde des subventions à des groupes à but non lucratif qui aident les communautés, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, de l'éducation et de la croissance. Les subventions de State Farm pour le développement communautaire ciblent les organisations qui investissent dans des quartiers plus forts et les développent en offrant.. :

Logement abordable - y compris la réparation et la construction de logements

Programmes de formation professionnelle

Initiatives en faveur des petites entreprises et du développement commercial

Éducation à la culture financière

Solutions durables en matière de logement et de transport

Programmes de lutte contre l'insécurité alimentaire

Projets de revitalisation des quartiers

Ces programmes de subventions visent à soutenir les organisations à but non lucratif qui travaillent activement à l'amélioration des programmes artistiques, de l'infrastructure communautaire, des opportunités économiques et de la qualité de vie en général dans les zones défavorisées. Il s'agit souvent d'aider les jeunes à accéder à l'enseignement supérieur.

5. Le programme de subventions de la Fondation de New York

Le programme de subventions de la New York Foundation soutient les organisations nouvellement créées ou émergentes, en particulier celles qui ont un accès limité aux financements institutionnels. Il offre 47 500 dollars par an, pour une durée maximale de cinq ans, à des groupes à but non lucratif émergents.

Au-delà des possibilités de financement, ils offrent un accès à des ressources de renforcement des capacités, notamment des ateliers, des séances individuelles, des services juridiques bénévoles, etc.

Les projets éligibles au programme de subvention de la NY Foundation doivent :

Être basé à New York

Être une organisation 501(c)(3) ou être parrainée fiscalement par une organisation 501(c)(3)

Utiliser la défense des intérêts de la base et l'organisation de la communauté comme stratégies principales pour s'attaquer aux causes profondes de l'oppression.

S'attaquer à la pauvreté, aux inégalités ou à d'autres problèmes sociaux

6. Subventions du projet de pollinisation (TPP)

Le TPP soutient les acteurs du changement au niveau local et communautaire qui œuvrent à la création d'un monde plus compatissant. Il accorde jusqu'à 1 000 dollars de financement de démarrage aux organisations à but non lucratif en phase de démarrage dont le budget annuel est inférieur à 50 000 dollars. Le TPP offre également un soutien au renforcement des capacités et des connexions avec d'autres acteurs du changement au sein de son réseau mondial.

Les demandes de subventions pour ces programmes sont examinées par des conseillers bénévoles qui ont déjà obtenu des fonds du PPT.

Subventions moins populaires trouvées grâce à l'outil gratuit de recherche de subventions de Zeffy

Pour vous donner un petit aperçu de ce que notre outil de recherche de subventions doté d'une intelligence artificielle peut faire, nous avons recherché des subventions plus obscures. Ces exemples ne sont qu'un petit aperçu de ce que vous pourriez trouver pour vos besoins spécifiques :

1. Le Fonds du Colorado pour la surpopulation des animaux de compagnie

Le Colorado Pet Overpopulation Fund (Fonds du Colorado pour la surpopulation des animaux de compagnie) fait de grandes choses. Vous souhaitez contribuer à la stérilisation des animaux de compagnie dans l'État du Colorado ? Il existe plusieurs subventions qui regroupent des fonds provenant des droits d'immatriculation, des prélèvements fiscaux, etc.

2. Subventions pour la santé mentale dans le Kentucky

Vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé mentale et vous souhaitez servir les habitants des Appalaches. Rien que dans l'État du Kentucky, il existe 68 subventions différentes pour la santé mentale qui aideront les organisations à but non lucratif, les organisations et les cliniciens à faire la différence.

‍

3. Santé dentaire en Louisiane

Ou peut-être voulez-vous aider les gens à améliorer leur santé dentaire dans le Bayou. C'est vrai. Il existe une organisation entière, le fonds LDA, dont la mission est d'aider les dentistes et les hygiénistes à servir les habitants de l'État et à leur permettre d'accéder à des soins dentaires appropriés.

Ce qu'il faut retenir ? Si vous souhaitez rendre service à votre association, Zeffy peut vous aider à trouver les subventions dont vous avez besoin pour démarrer. Il vous suffit de taper votre cause et votre région dans la barre et nous vous proposerons de nombreuses options.

7 étapes pour obtenir une subvention de démarrage

Trouver les bonnes subventions de démarrage peut s'avérer être un véritable labyrinthe, en particulier lorsque vous venez de lancer votre association.

Zeffy propose désormais un moteur de recherche de subventions alimenté par l'IA pour vous aider à trouver les sources de financement adéquates, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éviter les approximations (recherche illimitée et gratuite à 100 %).

Mais, que vous utilisiez ou non notre outil, voici sept étapes qui vous permettront de vous rapprocher de l'obtention de votre première subvention.

1. Recherche d'organisations à but non lucratif similaires

Commencez votre recherche de programmes de subventions en recherchant des organisations à but non lucratif et des organisations caritatives qui offrent des subventions à des organisations ayant des missions similaires aux vôtres. Visitez leurs sites web et recherchez des pages consacrées aux subventions ou des liens vers leurs formulaires fiscaux.

Vous pouvez également utiliser des sites web tels que Charity Navigator et GuideStar, qui fournissent des informations sur les finances et les programmes des organisations à but non lucratif du monde entier. Ces sites peuvent vous aider à trouver des formulaires fiscaux et une liste des sources de subventions gouvernementales et de fondations que ces organisations ont reçues. En outre, prenez contact avec d'autres organisations à but non lucratif de votre région pour vous renseigner sur les stratégies de financement de démarrage possibles.

Une fois que vous aurez dressé une liste des subventions de démarrage pertinentes, approfondissez vos recherches et consultez leur site web officiel ou des bases de données de subventions en ligne pour obtenir des lignes directrices détaillées sur les possibilités de financement et sur la manière dont vous pouvez obtenir un financement.

2. Commencer modestement avec les possibilités de subventions pour les organisations à but non lucratif

Bien qu'il puisse être tentant de demander des subventions plus importantes, il est important de concentrer votre temps là où il aura le plus d'impact. Certaines grandes fondations, en particulier les fondations nationales, peuvent bénéficier d'une plus grande stabilité financière, mais elles peuvent se montrer plus prudentes lorsqu'il s'agit de soutenir de nouvelles organisations à but non lucratif, même si les politiques varient d'une fondation à l'autre.

Concentrez-vous sur les programmes de subventions, comme les subventions aux petites entreprises, pour lesquels votre organisation remplit toutes les conditions d'éligibilité, ce qui augmente vos chances de succès. Commencez par demander des subventions locales et plus modestes dans votre ville, puis passez à des opportunités plus importantes afin d'attirer des donateurs.

3. Prêter attention aux lignes directrices relatives aux subventions

Les lignes directrices relatives aux subventions varient considérablement d'un organisme privé, d'une entreprise, d'un État ou d'une agence fédérale indépendante à l'autre. Chaque programme de subvention possède également ses propres critères d'attribution des fonds.

Il est préférable de prendre le temps de s'assurer que vos opérations générales répondent aux exigences plutôt que de travailler dur sur des applications qui finiront par échouer.

Se familiariser avec les lignes directrices, c'est aussi comprendre les exigences postérieures à l'attribution de la subvention. Les organismes subventionnaires exigent généralement des rapports sur l'utilisation des fonds et les progrès réalisés grâce à la subvention accordée.

4. Mettez de l'ordre dans vos papiers

Préparez les documents suivants à l'avance afin de simplifier le processus de demande de subvention :

Historique de l'organisation

Informations générales sur les fondateurs d'organisations à but non lucratif

Mission et vision de l'association, y compris les nouvelles initiatives

Une déclaration soulignant le caractère unique de vos programmes

5. Établir des relations

Vous avez plus de chances d'obtenir une subvention de démarrage pour une organisation à but non lucratif si vous avez des relations personnelles. Les membres de votre conseil d'administration ou les parties prenantes ont-ils des relations avec des établissements d'enseignement supérieur, des subventions pour les petites entreprises, des fondations ou des entreprises ?

Ils peuvent vous mettre en contact avec les bonnes personnes et organiser des réunions de présentation informelles pour exposer la vision de votre association. Vous pouvez également demander à votre personnel, à vos bénévoles et à d'autres sympathisants s'ils ont des liens avec des organismes subventionnaires.

Il peut également s'avérer utile de créer votre propre réseau. Trouvez des moyens de nouer des relations avec des entreprises et des fondations locales par l'intermédiaire de groupes communautaires ou de la chambre de commerce locale.

S'adresser à d'autres organisations à but non lucratif pour obtenir des conseils, des introductions et des possibilités de réseautage en rapport avec les bailleurs de fonds pour les demandes de subventions.

6. Tenir compte du retour d'information

Lorsque vous posez votre candidature auprès de diverses fondations subventionnaires, il est probable que vous n'obteniez pas de réponse de toutes. Toutefois, cela ne signifie pas que les demandes rejetées ont été une perte de temps.

Contactez plutôt les financeurs et voyez s'ils peuvent vous faire des suggestions. Tout retour d'information de la part des financeurs doit être enregistré et appliqué à d'autres demandes. S'ils ne peuvent pas fournir d'informations, partagez la demande avec votre réseau professionnel et demandez des commentaires.

Vous pouvez également contacter un service professionnel de subventions ou un rédacteur de subventions et leur demander d'examiner votre demande et de vous aider à rédiger votre proposition.

7. Rechercher différentes possibilités de financement

Ne dépendez pas uniquement des subventions de démarrage pour votre association ; intégrez plutôt une variété de sources de financement dans votre stratégie financière. Si les subventions peuvent être précieuses, elles sont souvent assorties de restrictions quant à l'utilisation des fonds, ce qui risque de limiter la flexibilité de votre organisation.

En diversifiant vos sources de financement, vous donnerez à votre association plus de liberté pour fonctionner et s'adapter à l'évolution des besoins, y compris à des solutions évolutives. Cela garantit une plus grande durabilité à long terme et un meilleur impact sur les besoins de la communauté.

Si vous avez du mal à trouver les bonnes subventions, envisagez d'utiliser notre outil de recherche de subventions basé sur l'intelligence artificielle. Il vous aidera à trouver les organisations les mieux adaptées à votre cause.

Voici quelques options de financement à prendre en considération :

Dons individuels : Créez une page de don en ligne. Demandez à votre réseau immédiat de la partager avec leurs pairs et d'obtenir des dons.

Collecte de fonds sur les médias sociaux : Créez un profil sur des canaux de médias sociaux comme Facebook ou Instagram. Utilisez la fonction de don propre à leur plateforme, comme les autocollants "Donate Now", pour collecter des fonds.

Événements de collecte de fonds : Organisez un événement de lancement, virtuel ou en personne. Cela vous permettra de collecter des fonds tout en faisant connaître la mission de votre association.

Parrainage fiscal : Un partenariat avec une organisation à but non lucratif établie qui agit en tant que sponsor fiscal vous permet de collecter des fonds sous son égide avant d'obtenir votre statut 501(c)(3). Cela peut simplifier le processus d'obtention d'un financement initial.

Dons en nature : Au lieu d'argent liquide, recherchez des dons en nature. Il peut s'agir d'espaces de bureaux, d'équipements ou de services professionnels (juridiques, comptables, etc.) fournis par des entreprises locales ou des particuliers.

Derniers mots sur les aides à la création d'entreprise

L'obtention d'un financement de démarrage est une étape essentielle pour donner vie à la vision de votre association. Si les subventions peuvent apporter un soutien initial essentiel, elles ne sont qu'un élément d'une stratégie de financement globale. En explorant les différentes possibilités de subventions, n'oubliez pas que la diversification est la clé de la viabilité à long terme.

En combinant vos efforts de recherche de subventions avec d'autres méthodes de collecte de fonds, vous augmentez non seulement vos chances d'obtenir des fonds, mais vous créez également une communauté solide autour de votre cause.

Pour relever les défis du financement des organisations à but non lucratif, pensez à utiliser des outils et des plateformes modernes pour rationaliser vos efforts. Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif. En utilisant de telles ressources, vous pouvez consacrer davantage d'énergie à la poursuite de votre mission et à la création d'un impact significatif.

Vous commencez petit ? Trouvez de vraies subventions à but non lucratif qui correspondent à vos besoins - rapide, gratuit et conçu pour les nouvelles organisations.

En créant une association, on peut avoir l'impression de tout construire à partir de zéro, car c'est le cas. Et soyons honnêtes, la plupart des plateformes de subvention ne sont pas conçues pour les groupes qui se lancent dans l'aventure.

C'est pourquoi Zeffy a créé un outil de recherche de subventions 100 % gratuit qui élimine la surcharge de travail et aide les petites équipes à obtenir rapidement des options de financement réelles. Dites-lui simplement ce que fait votre association, où vous êtes basé, et laissez l'outil faire le travail. Pas de frais, pas de filtres, pas de configuration confuse. Juste des subventions réelles pour lesquelles vous pouvez faire une demande.

FAQ sur les subventions de démarrage pour les organisations à but non lucratif

Les nouvelles associations sans antécédents peuvent-elles recevoir des subventions ? Oui. Les nouvelles associations peuvent recevoir des subventions, mais il peut être plus difficile d'établir leur réputation. Employez des conteurs de nouvelle génération capables de démontrer et de communiquer clairement la mission, la vision et les valeurs de votre association.

Quelle est la durée habituelle de la procédure de candidature ? Les délais pour les demandes de subvention varient considérablement en fonction de l'organisation. Les petites administrations locales peuvent répondre en quelques semaines. Les organisations plus importantes peuvent prendre des mois ou jusqu'à un an. Certaines entreprises et certains gouvernements ont une date limite de dépôt des demandes spécifique, il convient donc d'être attentif aux détails.

‍