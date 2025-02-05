Comment créer une association à but non lucratif

Félicitations pour l'obtention du statut 501(c)(3) ! Il est maintenant temps d'étudier la possibilité d'obtenir des subventions. Voici comment aborder cette opportunité de manière stratégique et avec succès.

‍

Commencer par des bases solides

Avant de soumettre votre première demande, assurez-vous que vous avez :

Documentation essentielle

Des dossiers financiers clairs

Données initiales sur l'impact

Plan stratégique sur 2 ou 3 ans

Lettres de soutien de la Communauté

Cadre d'évaluation des programmes

‍

Conseil de pro : Gardez ces documents à jour et facilement accessibles pour une soumission rapide des demandes.‍

‍

Fixer des objectifs réalistes

‍Pourles nouvelles associations :

Objectif : 10 à 20 % du budget provenant de subventions

Se concentrer sur les subventions inférieures à 10 000

Viser 3 à 5 candidatures retenues au cours de la première année

Établir des relations avec les bailleurs de fonds locaux

‍

Trouver les bonnes opportunités

‍Utiliserl'outil de recherche de subventions de Zeffy

Zeffy propose un outil complet de recherche de subventions conçu spécialement pour les organisations à but non lucratif.

Cet outil vous aidera à trouver des subventions correspondant à votre mission ou à votre localisation.

‍

‍

Concentrez-vous d'abord sur ces sources :

Fondations communautaires locales

Petites fondations familiales

Subventions aux organisations à but non lucratif pour la première fois

Possibilités de financement sans restriction

Fondations d'entreprise à vocation sociale

‍

Composants clés de vos applications

‍Déclarationde mission (50 mots maximum)

Description claire et concise des personnes que vous aidez et de la manière dont vous les aidez

‍

Mesures d'impact :

Nombre spécifique de personnes desservies

Résultats concrets

Retour d'information de la communauté

Premières réussites

‍

Aperçu du budget :

Des plans d'allocation clairs

Sources de financement multiples

Approche durable

‍

La stratégie d'application intelligente

‍Mois1-2 :

Recherche de 10 à 15 opportunités potentielles

Créer des modèles d'application de base

Rassembler les pièces justificatives

Établir des relations avec les bailleurs de fonds locaux

‍

Mois 3-4 :

Soumettre 2 ou 3 demandes de petites subventions

Détails de la soumission d'une piste

Assurer un suivi approprié

Documenter le retour d'information reçu

‍

Les pièges à éviter

‍Don't :

Soumettre des demandes génériques

Demander des montants irréalistes

Ignorer les lignes directrices des bailleurs de fonds

Procédure de candidature accélérée

Oubliez les exigences en matière de rapports

‍

Suivre l'évolution de votre subvention

‍Utiliserun système de suivi simple pour enregistrer les informations suivantes :

Nom de la subvention | Montant | Date limite | Statut | Date de suivi | Notes

‍

Apprendre de chaque soumission

‍Aprèschaque application :

Documenter le processus

Noter les exigences particulières

Sauvegarder les éléments réussis

Suivi du retour d'information

Mettre à jour les modèles en conséquence

‍

Aller de l'avant

Constituez votre portefeuille de subventions :

Commencez par 3 à 5 petites subventions locales

Progresser vers des opportunités régionales plus importantes

S'étendre aux fondations nationales

Développer des flux de financement multiples

‍

Les clés de la réussite à long terme

‍Remember:

La qualité plutôt que la quantité

Établir d'abord des relations

Tout documenter

Rester centré sur sa mission

Maintenir la transparence

‍

L'obtention d'une subvention ne se résume pas à l'obtention de fonds, mais à l'établissement de relations durables avec des bailleurs de fonds qui croient en votre mission. Commencez modestement, soyez rigoureux et développez votre activité de manière stratégique.