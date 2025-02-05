Félicitations pour l'obtention du statut 501(c)(3) ! Il est maintenant temps d'étudier la possibilité d'obtenir des subventions. Voici comment aborder cette opportunité de manière stratégique et avec succès.
Avant de soumettre votre première demande, assurez-vous que vous avez :
Conseil de pro : Gardez ces documents à jour et facilement accessibles pour une soumission rapide des demandes.
Zeffy propose un outil complet de recherche de subventions conçu spécialement pour les organisations à but non lucratif.
Cet outil vous aidera à trouver des subventions correspondant à votre mission ou à votre localisation.
Description claire et concise des personnes que vous aidez et de la manière dont vous les aidez
Utiliserun système de suivi simple pour enregistrer les informations suivantes :
Nom de la subvention | Montant | Date limite | Statut | Date de suivi | Notes
L'obtention d'une subvention ne se résume pas à l'obtention de fonds, mais à l'établissement de relations durables avec des bailleurs de fonds qui croient en votre mission. Commencez modestement, soyez rigoureux et développez votre activité de manière stratégique.
