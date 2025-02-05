Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Comment créer une association à but non lucratif

Obtenir vos premières subventions : Un guide pour les nouvelles organisations à but non lucratif de type 501(c)(3)

5 février 2025

Félicitations pour l'obtention du statut 501(c)(3) ! Il est maintenant temps d'étudier la possibilité d'obtenir des subventions. Voici comment aborder cette opportunité de manière stratégique et avec succès.

Commencer par des bases solides

Avant de soumettre votre première demande, assurez-vous que vous avez :

Conseil de pro : Gardez ces documents à jour et facilement accessibles pour une soumission rapide des demandes.‍

Fixer des objectifs réalistes

‍Pourles nouvelles associations :

Trouver les bonnes opportunités

‍Utiliserl'outil de recherche de subventions de Zeffy

Zeffy propose un outil complet de recherche de subventions conçu spécialement pour les organisations à but non lucratif.

Cet outil vous aidera à trouver des subventions correspondant à votre mission ou à votre localisation.

Accédez à l'outil de recherche de subventions de Zeffy ici

Concentrez-vous d'abord sur ces sources :

Composants clés de vos applications

‍Déclarationde mission (50 mots maximum)

Description claire et concise des personnes que vous aidez et de la manière dont vous les aidez

Mesures d'impact :

Aperçu du budget :

La stratégie d'application intelligente

‍Mois1-2 :

Mois 3-4 :

Les pièges à éviter

‍Don't :

Suivre l'évolution de votre subvention

‍Utiliserun système de suivi simple pour enregistrer les informations suivantes :

Nom de la subvention | Montant | Date limite | Statut | Date de suivi | Notes

Apprendre de chaque soumission

‍Aprèschaque application :

Aller de l'avant

Constituez votre portefeuille de subventions :

Les clés de la réussite à long terme

‍Remember:

L'obtention d'une subvention ne se résume pas à l'obtention de fonds, mais à l'établissement de relations durables avec des bailleurs de fonds qui croient en votre mission. Commencez modestement, soyez rigoureux et développez votre activité de manière stratégique.

