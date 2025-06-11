Le partenariat avec une entreprise ou une marque par le biais d'une subvention d'entreprise pour financer votre organisation à but non lucratif ne doit pas vous sembler hors de portée. Il se peut que vous soyez à court d'idées, que vous manquiez de temps et que vous ne sachiez pas par où commencer - et c'est bien ainsi !
Ce tour d'horizon présente les étapes à suivre pour obtenir une subvention et décrit neuf subventions d'entreprise que vous pouvez décrocher en tant que petite organisation à but non lucratif (sans avoir besoin de relations sophistiquées). Nous vous montrerons exactement comment réussir vos demandes et mettre en valeur le cœur de votre mission tout en gagnant du temps.
Une recherche rapide et facile sur Zeffy Grant Finder a permis de découvrir un certain nombre d'options permettant aux associations de base de s'associer à des entreprises pour obtenir des financements. Voici ce que nous avons trouvé :
Il ne s'agit pas d'une simple liste de subventions, mais d'une bouée de sauvetage pour développer votre association. Les subventions d'entreprise suivantes sont des exemples de ce que les organisations à but non lucratif les plus audacieuses obtiennent réellement. Elles sont peu exigeantes, accessibles et conçues pour les personnes qui n'ont pas le temps de rédiger une thèse chaque fois qu'elles font une demande de financement.
Wells Fargo offre des subventions aux organisations à but non lucratif nationales et locales pour soutenir leurs programmes et projets. Les fonds ne sont pas illimités et doivent être utilisés pour des initiatives spécifiques. Un nombre limité de parrainages est disponible pour soutenir les événements de collecte de fonds, à condition que les demandes soient reçues au moins 90 jours avant l'événement.
Wells Fargo s'efforce de renforcer les communautés et d'aider à créer des emplois locaux en investissant dans les propriétaires de petites entreprises. C'est pourquoi elle finance des organisations à but non lucratif dont l'objectif est de fournir des capitaux, une assistance technique et des réseaux de soutien aux entrepreneurs.
Wells Fargo accepte les demandes de subvention par le biais d'un processus d'invitation. Vous pouvez soumettre une demande par le biais de leur formulaire d'intérêt pour les subventions si vous répondez à leurs critères.
Les réponses doivent être concises et respecter les lignes directrices. Une fois la proposition approuvée, vous recevrez un paiement dans un délai de quatre mois.
1er avril et 1er octobre
Bloomberg Philanthropies accorde des subventions à des organisations à but non lucratif américaines, canadiennes et mexicaines.
Bloomberg Philanthropies accorde des subventions sur invitation. Si vous recevez une invitation, soumettez une proposition décrivant les objectifs du projet, les résultats visés et la manière dont l'argent sera utilisé.
Conseil d'expert : envisagez de participer à des événements sectoriels ou à des séminaires en ligne auxquels des représentants de Bloomberg Philanthropies pourraient assister afin d'en savoir plus sur leurs priorités de financement et leurs processus de candidature.
Les organisations à but non lucratif qui s'alignent sur les domaines d'intérêt stratégique de Bloomberg Philanthropies :
Délais renouvelables tout au long de l'année
Les subventions d'impact local de NBCUniversal accordent près de 2,5 millions de dollars à des organisations à but non lucratif dans 11 marchés desservis par des stations de télévision appartenant à NBC et à Telemundo.
Posez votre candidature sur le site web des subventions d'impact de votre région. Votre proposition sera évaluée sur la base de facteurs tels que l'impact sur la communauté, l'alignement sur la catégorie choisie et les résultats mesurables.
Les meilleurs candidats accèdent aux phases finales, au cours desquelles les panels locaux de NBC/Telemundo sélectionnent 3 à 8 lauréats par marché, sur la base de la force de l'organisation, de l'impact démontré et des besoins financiers.
Les candidatures sont ouvertes entre mars et avril de chaque année
L'éditeur de logiciels Zendesk offre des subventions aux organisations à but non lucratif dans le cadre de son programme Tech for Good Impact Awards. Ces subventions sont destinées à soutenir les objectifs des projets externes des organisations à but non lucratif dont la mission ou les projets correspondent aux domaines d'intervention de la Zendesk Foundation :
Les subventions vont de 5 000 à 50 000 dollars.
Le formulaire de demande est disponible en ligne. Les candidats doivent montrer comment les nouvelles technologies et le financement par subvention soutiendront les objectifs de leur programme et les communautés bénéficiaires. Le site web de Zendesk Tech For Good contient une section détaillant le processus d'évaluation des candidatures.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août
La compagnie State Farm s'engage à contribuer à la construction de communautés plus sûres, plus fortes et mieux éduquées. Avec son programme Good Neighbor Citizenship, l'organisation soutient des initiatives à but non lucratif dans les domaines suivants :
À partir de 10 000
State Farm invite les organisations à but non lucratif à recevoir des subventions, mais permet également aux organisations de manifester leur intérêt pour son programme de subventions. Vous pouvez soumettre un questionnaire décrivant les domaines d'intérêt de votre association et les initiatives proposées.
Vous pouvez soumettre un formulaire d'intérêt pour une subvention tout au long de l'année
Le projet Unless soutient les organisations à but non lucratif qui ont des solutions de transformation mais des ressources limitées.
Il s'agit d'un programme de subvention et d'accélération mis en place par A Little Better Co. ou ALBC, une société de marketing et de relations publiques.
Les organisations à but non lucratif sélectionnées ont accès à un programme intensif de six mois dont la valeur peut atteindre 150 000 dollars en ressources et en services. Bien que le gagnant reçoive une petite subvention de 2 500 dollars, la valeur du programme réside dans les conseils d'experts en matière d'image de marque, de stratégie, de marketing, d'analyse et de services connexes.
Le processus de candidature en ligne commence par un questionnaire d'éligibilité. Votre candidature fait ensuite l'objet d'une série d'examens, et les équipes internes et les conseillers externes votent à son sujet.
Le programme est actuellement en cours de remodelage après un lancement réussi en 2024. Pour connaître les prochaines étapes, inscrivez-vous aux mises à jour ici.
Costco se concentre sur les programmes à but non lucratif qui soutiennent les enfants, l'éducation, la santé et les services à la personne. Le programme Costco Wholesale Grant se concentre sur les régions où Costco possède des magasins.
La procédure de candidature se fait en ligne et vous aurez besoin des documents suivants :
Les organisations peuvent soumettre une demande de financement par année fiscale (septembre à août), les demandes étant acceptées tout au long de l'année.
Les options suivantes ne sont pas des subventions en espèces, mais elles offrent un pouvoir numérique important. Allons-y !
Big Sea Wavemakers offre aux petites organisations à but non lucratif des services de marketing gratuits pour les aider à atteindre davantage de donateurs et à développer leur mission en ligne. Pour étendre leur portée, elles peuvent créer ou améliorer leur site web, leur marque et leur message.
Les services de marketing gratuits dont bénéficient les organisations à but non lucratif représentent une valeur de 30 000 dollars.
Postulez en ligne sur le site web de la bourse Big Sea Wavemakers.
Les subventions 2026 seront annoncées prochainement et vous pouvez vous inscrire ici pour recevoir des mises à jour.
Google soutient les organisations caritatives par le biais de ressources qui les aident à faire plus avec moins. Il s'agit notamment de subventions, de programmes de bénévolat et d'outils numériques.
Avec un compte Google pour les organisations à but non lucratif, vous bénéficiez également d'un accès gratuit à d'autres outils, notamment Google Maps, Google Workspace et le programme YouTube pour les organisations à but non lucratif.
Les subventions publicitaires permettent d'investir jusqu'à 10 000 dollars par mois dans des annonces de recherche, ce qui peut vous aider à trouver des bénévoles, à attirer des donateurs et à accroître la notoriété de votre organisation.
Pour commencer, inscrivez-vous à Google pour les organisations à but non lucratif et vérifiez votre statut d'organisation à but non lucratif auprès de TechSoup ou d'un partenaire similaire. Une fois la vérification terminée, vous recevrez une notification par courrier électronique dans les trois ou quatre jours. Vous pourrez alors activer votre compte Google Ad pour recevoir des fonds.
Le programme est proposé tout au long de l'année
Les subventions d'entreprise sont une source de financement provenant des entreprises, qui les accordent généralement pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Il s'agit d'une situation gagnant-gagnant, car les marques peuvent s'engager à faire plus de bien à l'échelle mondiale et atteindre leurs objectifs en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), tandis que les organisations à but non lucratif reçoivent plus d'argent pour faire ce qu'elles ont décidé de faire.
Avantages pour les entreprises :
Avantages pour les organisations à but non lucratif :
Vous n'avez pas le temps de rédiger des propositions de 10 pages ? Vous n'êtes pas le seul, et nous vous aiderons à prendre de l'élan sans prendre des heures de votre temps.
Vous n'avez pas besoin de parcourir des sites d'entreprises en espérant tomber sur une subvention à laquelle vous pouvez prétendre. Zeffy a créé un outil gratuit de recherche de subventions pour que vous n'ayez pas à le faire.
Rien de tel que la puissance de l'IA pour faire apparaître en un coup d'œil les subventions pertinentes pour votre organisation à but non lucratif. Il vous suffit d'effectuer des recherches telles que "subventions pour le marketing" ou "subventions pour les écoles du Texas" pour trouver les meilleurs résultats, les dates limites, les conditions d'éligibilité, les coordonnées et un lien rapide pour déposer une demande.
Certaines petites organisations à but non lucratif ne souhaitent peut-être pas s'en remettre à des échéances annuelles qui se présentent à elles à la dernière minute. Vous pourriez envisager des subventions mensuelles ou des subventions dont la période de candidature est mobile, ce qui signifie que vous pouvez faire votre demande tout au long de l'année, au moment qui vous convient le mieux.
Qui n'aimerait pas les gros sous ? Parfois, les subventions les plus importantes sont plus difficiles à obtenir et moins fréquentes tout au long de l'année.
N'ayez pas peur de demander des subventions inférieures à 10 000 dollars et de les voir s'accumuler. Le fait de demander plusieurs subventions permet également de créer une dynamique et une crédibilité en vue d'un financement futur.
Vous n'avez pas de rédacteur de demande de subvention ? Pas de problème. Ce qui distingue une proposition de subvention, c'est l'authenticité qui la sous-tend. En d'autres termes, il vous suffit de parler avec votre cœur lorsque vous commencez à rédiger.
Au lieu d'essayer d'impressionner avec de gros chiffres ou du jargon, partagez l'histoire de votre fondation ou quelques histoires vraies sur des personnes que votre association a aidées. Pensez-y :
Il y a de fortes chances que vous ayez une vieille lettre d'information, une langue de site web, une mise à jour annuelle ou un message sur les médias sociaux dont le contenu est intéressant. Il n'y a aucune honte à les réutiliser dans vos demandes de subvention.
Il n'est pas nécessaire de repartir de zéro. Il suffit de faire un copier/coller et de le nettoyer. Essayez ceci :
Vous pouvez également optimiser le temps consacré à la rédaction d'une proposition de subvention en la réutilisant dans le cadre de vos efforts de marketing.
Les bailleurs de fonds ne veulent pas seulement entendre parler de vous. Ils veulent ressentir l'impact humain en entendant ce que les autres disent de vous. Les citations peuvent prouver que votre travail est important, et elles n'ont pas besoin d'être polies ou longues.
Quelques idées :
Lorsque vous manquez de temps, toutes les subventions ne valent pas la peine d'être recherchées. Certaines prennent beaucoup trop de temps pour une récompense insuffisante. Voici quelques réflexions finales pour vous aider à déterminer celles qui vous conviennent le mieux :
Avant toute chose, définissez clairement vos objectifs.
Les subventions de fonctionnement peuvent également être une excellente option si vous envisagez une croissance à long terme plutôt que des besoins immédiats. En sachant cela dès le départ, vous pourrez dire oui aux bonnes opportunités et non à celles qui vous font perdre du temps.
Votre recherche de subventions est beaucoup plus rapide lorsque vous recherchez exactement ce que vous voulez. Au lieu de "subventions d'entreprises pour les organisations à but non lucratif", cherchez "subventions d'entreprises californiennes pour les petites banques alimentaires".
L'outil gratuit de recherche de subventions de Zeffy, alimenté par l'IA, vous proposera également des suggestions basées sur vos critères de recherche.
Vous pouvez également consulter le site :
Vous pouvez également trouver des opportunités auprès de votre chambre de commerce locale. Elle sait parfois quelles sont les entreprises qui font des dons dans votre région.
Avant de consacrer du temps à votre candidature, assurez-vous de remplir les conditions requises en posant des questions :
Zeffy Grant Finder est votre ressource de référence pour rechercher des subventions qui correspondent réellement à votre mission, sans perdre de temps ni d'argent à effectuer des recherches auprès de multiples sources. Au lieu de cela, notre outil de recherche alimenté par l'IA vous permet de saisir toutes les informations que vous souhaitez, telles que votre mission, votre emplacement et vos besoins, et d'obtenir des résultats personnalisés avec des détails clés sur les subventions en un coup d'œil et un lien direct pour faire une demande.
Nous avons créé cet outil gratuit avec un nombre illimité de recherches et de fonctionnalités, sans jamais tomber sur un mur payant, parce que nous pensons que votre argent et votre temps sont précieux, et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à les consacrer à votre mission.
