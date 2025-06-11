Le partenariat avec une entreprise ou une marque par le biais d'une subvention d'entreprise pour financer votre organisation à but non lucratif ne doit pas vous sembler hors de portée. Il se peut que vous soyez à court d'idées, que vous manquiez de temps et que vous ne sachiez pas par où commencer - et c'est bien ainsi !

Ce tour d'horizon présente les étapes à suivre pour obtenir une subvention et décrit neuf subventions d'entreprise que vous pouvez décrocher en tant que petite organisation à but non lucratif (sans avoir besoin de relations sophistiquées). Nous vous montrerons exactement comment réussir vos demandes et mettre en valeur le cœur de votre mission tout en gagnant du temps.

6 subventions d'entreprises pour les petites organisations à but non lucratif

Une recherche rapide et facile sur Zeffy Grant Finder a permis de découvrir un certain nombre d'options permettant aux associations de base de s'associer à des entreprises pour obtenir des financements. Voici ce que nous avons trouvé :

1. Subventions locales Walmart Spark Good ($250 - $5,000) ‍

Dates limites juillet, octobre et décembre 2025 Pour les organisations locales à but non lucratif qui desservent les communautés situées à proximité des magasins Walmart ou des Sam's Clubs

2. Programme WomensNet Amber Grant ($10,000)

3. Prix Zendesk Tech for Good Impact (à partir de 5 000 $)

Date limite d'août 2025

Pour les organisations à but non lucratif qui ne sont pas des clients actuels ou passés de Zendes ou des bénéficiaires de subventions, favoriser la communauté et la résilience



4. Programme national d'organisation de la base de Ben & Jerry's (Jusqu'à 30 000 $) ‍

Les candidatures sont ouvertes jusqu'en 2025 Pour les organisations à but non lucratif américaines dont le budget de fonctionnement annuel est inférieur à 350 000 dollars et qui utilisent l'organisation de la base comme principale stratégie de changement social.

5. Programme de subventions d'entreprise de Patagonia ($5,000 - $20,000) ‍

Les délais varient tout au long de l'année Pour les organisations à but non lucratif qui s'attaquent aux causes profondes des problèmes environnementaux et aux approches qui protègent les habitats et la biodiversité.

6. Bank of America - Besoins fondamentaux et création de revenus (montant variable) ‍

Les candidatures sont acceptées en février et mars de chaque année. Pour les organisations à but non lucratif américaines qui s'intéressent aux besoins fondamentaux, à la création de revenus, à la stabilité du logement et à l'autonomisation des communautés.

Approfondissement : 9 grandes subventions d'entreprises populaires pour les organisations à but non lucratif





‍Il ne s'agit pas d'une simple liste de subventions, mais d'une bouée de sauvetage pour développer votre association. Les subventions d'entreprise suivantes sont des exemples de ce que les organisations à but non lucratif les plus audacieuses obtiennent réellement. Elles sont peu exigeantes, accessibles et conçues pour les personnes qui n'ont pas le temps de rédiger une thèse chaque fois qu'elles font une demande de financement.

1. Subventions Wells Fargo pour les organisations à but non lucratif

Wells Fargo offre des subventions aux organisations à but non lucratif nationales et locales pour soutenir leurs programmes et projets. Les fonds ne sont pas illimités et doivent être utilisés pour des initiatives spécifiques. Un nombre limité de parrainages est disponible pour soutenir les événements de collecte de fonds, à condition que les demandes soient reçues au moins 90 jours avant l'événement.

Wells Fargo s'efforce de renforcer les communautés et d'aider à créer des emplois locaux en investissant dans les propriétaires de petites entreprises. C'est pourquoi elle finance des organisations à but non lucratif dont l'objectif est de fournir des capitaux, une assistance technique et des réseaux de soutien aux entrepreneurs.

L'éligibilité est basée sur quelques domaines clés des organisations à but non lucratif :

Logement abordable

Santé financière

Croissance et durabilité des petites entreprises

Montants typiques des subventions

Subventions Wells Fargo pour l'éducation : Jusqu'à 50 000

Subventions Wells Fargo pour les arts et la culture : Jusqu'à 50 000

Fonds Wells Fargo Open for Business : Jusqu'à 420 000 000

Comment postuler

Wells Fargo accepte les demandes de subvention par le biais d'un processus d'invitation. Vous pouvez soumettre une demande par le biais de leur formulaire d'intérêt pour les subventions si vous répondez à leurs critères.

Les réponses doivent être concises et respecter les lignes directrices. Une fois la proposition approuvée, vous recevrez un paiement dans un délai de quatre mois.

Qui peut en bénéficier ?

Organismes à but non lucratif bénéficiant d'une exonération fiscale en vertu du code 501(c)(3) de l'IRS.

Une agence gouvernementale qualifiée, une école publique, un système scolaire ou une entité tribale

Organisations qui fournissent des services répondant aux besoins essentiels de la communauté

Ceux qui bénéficient d'une stabilité fiscale et administrative

Dates limites importantes

1er avril et 1er octobre

2. Subventions de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies accorde des subventions à des organisations à but non lucratif américaines, canadiennes et mexicaines.

‍

Montants typiques des subventions

‍Bloomberg Philanthropies Asphalt Art Initiative : 25 000 $ - 100 000 $ ‍Bloomberg Philanthropies Asphalt Art Initiative : 25 000 $ - 100 000

Programme de subvention de l'accélérateur numérique de Bloomberg Philanthropies : Jusqu'à 200 000

Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge : jusqu'à 5 millions de dollars

Comment postuler

Bloomberg Philanthropies accorde des subventions sur invitation. Si vous recevez une invitation, soumettez une proposition décrivant les objectifs du projet, les résultats visés et la manière dont l'argent sera utilisé.

Conseil d'expert : envisagez de participer à des événements sectoriels ou à des séminaires en ligne auxquels des représentants de Bloomberg Philanthropies pourraient assister afin d'en savoir plus sur leurs priorités de financement et leurs processus de candidature.

Qui peut en bénéficier ?

Les organisations à but non lucratif qui s'alignent sur les domaines d'intérêt stratégique de Bloomberg Philanthropies :

La santé publique : Aborder des questions de santé essentielles telles que la lutte contre le tabagisme, la prévention de l'obésité et la sécurité routière.

Environnement : Lutte contre le changement climatique par des initiatives en matière d'énergie propre, de conservation des océans et de développement urbain durable

Organisations artistiques à but non lucratif : Accroître l'accès aux arts, améliorer la gestion des organisations culturelles et soutenir les initiatives d'art public qui renforcent la communauté.

L'éducation : Améliorer les écoles publiques dans les zones mal desservies, renforcer le leadership et la qualité de l'enseignement, et favoriser la réussite des élèves

Innovation gouvernementale : Favoriser l'innovation au sein des administrations municipales afin d'améliorer l'efficacité, la prise de décision fondée sur les données et la prestation de services publics.

Dates limites importantes

Délais renouvelables tout au long de l'année

3. Subventions à l'impact local de NBCUniversal

Les subventions d'impact local de NBCUniversal accordent près de 2,5 millions de dollars à des organisations à but non lucratif dans 11 marchés desservis par des stations de télévision appartenant à NBC et à Telemundo. ‍

Montants typiques des subventions

À partir de 2 500 000

Comment postuler

Posez votre candidature sur le site web des subventions d'impact de votre région. Votre proposition sera évaluée sur la base de facteurs tels que l'impact sur la communauté, l'alignement sur la catégorie choisie et les résultats mesurables.

Les meilleurs candidats accèdent aux phases finales, au cours desquelles les panels locaux de NBC/Telemundo sélectionnent 3 à 8 lauréats par marché, sur la base de la force de l'organisation, de l'impact démontré et des besoins financiers.‍

Qui peut en bénéficier ?

Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) qui travaillent dans le domaine d'intervention de NBCUniversal peuvent bénéficier de subventions.

Doit fonctionner depuis plus d'un an

Se situer dans l'un des 11 marchés télévisuels appartenant à NBC et à Telemundo.

Avoir un revenu annuel compris entre 100 000 et 1 000 000 $.

Travailler dans l'un des domaines suivants :

L'éducation et l'autonomisation des jeunes

Les conteurs de la prochaine génération

Engagement communautaire

Dates limites importantes

Les candidatures sont ouvertes entre mars et avril de chaque année

4. Subventions Zendesk Tech for Good pour le développement de sites web

L'éditeur de logiciels Zendesk offre des subventions aux organisations à but non lucratif dans le cadre de son programme Tech for Good Impact Awards. Ces subventions sont destinées à soutenir les objectifs des projets externes des organisations à but non lucratif dont la mission ou les projets correspondent aux domaines d'intervention de la Zendesk Foundation :

Favoriser la communauté

Promouvoir la résilience en temps de crise

Créer des parcours de carrière dans la technologie

Montants typiques des subventions

Les subventions vont de 5 000 à 50 000 dollars.

Comment postuler

Le formulaire de demande est disponible en ligne. Les candidats doivent montrer comment les nouvelles technologies et le financement par subvention soutiendront les objectifs de leur programme et les communautés bénéficiaires. Le site web de Zendesk Tech For Good contient une section détaillant le processus d'évaluation des candidatures.

Qui peut en bénéficier ?

Organisations caritatives vérifiées, y compris les organisations caritatives publiques américaines 501(c)(3) et les organisations internationales.

Les organisations à but non lucratif dont les activités s'inscrivent dans les principaux domaines d'action de la Fondation.

Les organisations qui ne sont pas des clients actuels de Zendesk ou des bénéficiaires actuels et passés de Zendesk.

Dates limites importantes

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août

4. State Farm Good Neighbor Citizenship Company Grants (subventions de l'entreprise de bon voisinage)

La compagnie State Farm s'engage à contribuer à la construction de communautés plus sûres, plus fortes et mieux éduquées. Avec son programme Good Neighbor Citizenship, l'organisation soutient des initiatives à but non lucratif dans les domaines suivants :

Sécurité : Sécurité domestique et automobile et préparation aux catastrophes

Développement communautaire : Logement abordable et durable, éducation financière personnelle, formation professionnelle, développement des petites entreprises, parmi d'autres besoins des quartiers.

L'éducation : Enseignement supérieur, résultats scolaires de la maternelle à la 12e année, éducation financière et réussite universitaire et professionnelle

Montants typiques des subventions

À partir de 10 000

Comment postuler

State Farm invite les organisations à but non lucratif à recevoir des subventions, mais permet également aux organisations de manifester leur intérêt pour son programme de subventions. Vous pouvez soumettre un questionnaire décrivant les domaines d'intérêt de votre association et les initiatives proposées.

Qui peut en bénéficier ?

Organisations caritatives à but non lucratif 501(c)(3)

501(c)(4) compagnies de pompiers volontaires

Établissements d'enseignement ayant besoin d'un soutien financier

Programmes menés par le gouvernement fédéral ou de l'État, les municipalités et les comtés qui s'alignent sur l'objectif caritatif de State Farm.

Dates limites importantes

Vous pouvez soumettre un formulaire d'intérêt pour une subvention tout au long de l'année

6. Le projet Unless

Le projet Unless soutient les organisations à but non lucratif qui ont des solutions de transformation mais des ressources limitées.

Il s'agit d'un programme de subvention et d'accélération mis en place par A Little Better Co. ou ALBC, une société de marketing et de relations publiques.

Montants typiques des subventions

Les organisations à but non lucratif sélectionnées ont accès à un programme intensif de six mois dont la valeur peut atteindre 150 000 dollars en ressources et en services. Bien que le gagnant reçoive une petite subvention de 2 500 dollars, la valeur du programme réside dans les conseils d'experts en matière d'image de marque, de stratégie, de marketing, d'analyse et de services connexes.

Comment postuler

Le processus de candidature en ligne commence par un questionnaire d'éligibilité. Votre candidature fait ensuite l'objet d'une série d'examens, et les équipes internes et les conseillers externes votent à son sujet. ‍

Qui peut en bénéficier ?

Les organisations à but non lucratif qui remplissent les conditions requises doivent avoir une mission en phase avec les objectifs de l'UE :

Durabilité environnementale Progrès social et plaidoyer Santé humaine et bien-être Activisme artistique



Les candidats doivent avoir un budget de fonctionnement annuel inférieur à 3 000 000 de dollars.

Dates limites importantes

Le programme est actuellement en cours de remodelage après un lancement réussi en 2024. Pour connaître les prochaines étapes, inscrivez-vous aux mises à jour ici.

7. Subvention Costco Wholesale

Costco se concentre sur les programmes à but non lucratif qui soutiennent les enfants, l'éducation, la santé et les services à la personne. Le programme Costco Wholesale Grant se concentre sur les régions où Costco possède des magasins.

Montants typiques des subventions

Les montants des bourses varient, et Costco suggère aux organisations de soumettre des propositions ne représentant pas plus de 10 % du budget global de leur programme.

Pour les nouveaux demandeurs, il est conseillé de soumettre des demandes conservatrices

Comment postuler

La procédure de candidature se fait en ligne et vous aurez besoin des documents suivants :

W-9

Lettre de motivation

Détails budgétaires de l'organisation (année précédente et année en cours)

Informations sur le budget du programme

Résultats mesurables/rapport d'impact (uniquement requis si votre organisation a obtenu un financement dans le passé)

Qui peut en bénéficier ?

Organisations à but non lucratif 501(c)(3)

Se concentrer sur le soutien aux enfants, à l'éducation et/ou à la santé et aux services sociaux

Les exceptions à l'éligibilité sont les suivantes

Organisations politiques Agences gouvernementales Organisations religieuses Écoles primaires et secondaires individuelles, PTO et PTA



Dates limites importantes

Les organisations peuvent soumettre une demande de financement par année fiscale (septembre à août), les demandes étant acceptées tout au long de l'année.

Les options suivantes ne sont pas des subventions en espèces, mais elles offrent un pouvoir numérique important. Allons-y !

8. Subvention pour les faiseurs de vagues de Big Sea

Big Sea Wavemakers offre aux petites organisations à but non lucratif des services de marketing gratuits pour les aider à atteindre davantage de donateurs et à développer leur mission en ligne. Pour étendre leur portée, elles peuvent créer ou améliorer leur site web, leur marque et leur message.

‍

Les services de marketing gratuits dont bénéficient les organisations à but non lucratif représentent une valeur de 30 000 dollars.

‍

Postulez en ligne sur le site web de la bourse Big Sea Wavemakers.

Qui peut en bénéficier ?

Les organisations à but non lucratif dont la mission est orientée vers un objectif précis

Les subventions conviennent mieux aux organisations qui disposent d'une personne pouvant s'associer à Big Sea Wavemakers en tant que point de contact marketing.

Dates limites importantes

Les subventions 2026 seront annoncées prochainement et vous pouvez vous inscrire ici pour recevoir des mises à jour.

9. Subventions Google Ad Grants

Google soutient les organisations caritatives par le biais de ressources qui les aident à faire plus avec moins. Il s'agit notamment de subventions, de programmes de bénévolat et d'outils numériques.

Avec un compte Google pour les organisations à but non lucratif, vous bénéficiez également d'un accès gratuit à d'autres outils, notamment Google Maps, Google Workspace et le programme YouTube pour les organisations à but non lucratif.

Montants typiques des subventions

Les subventions publicitaires permettent d'investir jusqu'à 10 000 dollars par mois dans des annonces de recherche, ce qui peut vous aider à trouver des bénévoles, à attirer des donateurs et à accroître la notoriété de votre organisation.

Comment postuler

Pour commencer, inscrivez-vous à Google pour les organisations à but non lucratif et vérifiez votre statut d'organisation à but non lucratif auprès de TechSoup ou d'un partenaire similaire. Une fois la vérification terminée, vous recevrez une notification par courrier électronique dans les trois ou quatre jours. Vous pourrez alors activer votre compte Google Ad pour recevoir des fonds.

Qui peut en bénéficier ?

Organisations à but non lucratif reconnues par l'IRS

Il ne peut s'agir d'une entité gouvernementale, de soins de santé ou d'enseignement.

Le candidat doit disposer d'un site web de haute qualité conforme à la politique d'Ad Grants en matière de sites web.

Dates limites importantes

Le programme est proposé tout au long de l'année

Une plongée plus profonde : Qu'est-ce qu'une subvention d'entreprise ?

Les subventions d'entreprise sont une source de financement provenant des entreprises, qui les accordent généralement pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Il s'agit d'une situation gagnant-gagnant, car les marques peuvent s'engager à faire plus de bien à l'échelle mondiale et atteindre leurs objectifs en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), tandis que les organisations à but non lucratif reçoivent plus d'argent pour faire ce qu'elles ont décidé de faire.

La formule gagnant-gagnant

Avantages pour les entreprises :

Renforcer les liens communautaires

Stimuler le moral des employés

Soutenir les industries auxquelles ils sont liés

Avantages pour les organisations à but non lucratif :

Plus d'argent pour vos efforts

Partenariats qui ouvrent la porte (mentorat, bénévolat, parrainage d'événements)

Moins de paperasserie que pour les subventions publiques

Conseils de démarrage rapide pour simplifier votre stratégie de subventionnement des entreprises

Vous n'avez pas le temps de rédiger des propositions de 10 pages ? Vous n'êtes pas le seul, et nous vous aiderons à prendre de l'élan sans prendre des heures de votre temps.

1. Utiliser une base de données de subventions pour gagner du temps

Vous n'avez pas besoin de parcourir des sites d'entreprises en espérant tomber sur une subvention à laquelle vous pouvez prétendre. Zeffy a créé un outil gratuit de recherche de subventions pour que vous n'ayez pas à le faire.

Rien de tel que la puissance de l'IA pour faire apparaître en un coup d'œil les subventions pertinentes pour votre organisation à but non lucratif. Il vous suffit d'effectuer des recherches telles que "subventions pour le marketing" ou "subventions pour les écoles du Texas" pour trouver les meilleurs résultats, les dates limites, les conditions d'éligibilité, les coordonnées et un lien rapide pour déposer une demande.

2. Rechercher des subventions avec des échéances "glissantes".

Certaines petites organisations à but non lucratif ne souhaitent peut-être pas s'en remettre à des échéances annuelles qui se présentent à elles à la dernière minute. Vous pourriez envisager des subventions mensuelles ou des subventions dont la période de candidature est mobile, ce qui signifie que vous pouvez faire votre demande tout au long de l'année, au moment qui vous convient le mieux.

3. Ne pas ignorer les "petites" subventions

Qui n'aimerait pas les gros sous ? Parfois, les subventions les plus importantes sont plus difficiles à obtenir et moins fréquentes tout au long de l'année.

N'ayez pas peur de demander des subventions inférieures à 10 000 dollars et de les voir s'accumuler. Le fait de demander plusieurs subventions permet également de créer une dynamique et une crédibilité en vue d'un financement futur.

Comment faire ressortir votre proposition de subvention (même sans rédacteur de subvention)

Vous n'avez pas de rédacteur de demande de subvention ? Pas de problème. Ce qui distingue une proposition de subvention, c'est l'authenticité qui la sous-tend. En d'autres termes, il vous suffit de parler avec votre cœur lorsque vous commencez à rédiger.

Voici quelques conseils pour réussir vos premières candidatures :

Raconter une histoire

Au lieu d'essayer d'impressionner avec de gros chiffres ou du jargon, partagez l'histoire de votre fondation ou quelques histoires vraies sur des personnes que votre association a aidées. Pensez-y :

Le catalyseur qui a donné naissance à votre association

Les antécédents d'une famille ayant bénéficié d'une aide alimentaire la saison dernière

Le chemin d'un étudiant vers l'université grâce à votre bourse d'études

Votre évolution au cours de l'année écoulée

Réutiliser les victoires passées

Il y a de fortes chances que vous ayez une vieille lettre d'information, une langue de site web, une mise à jour annuelle ou un message sur les médias sociaux dont le contenu est intéressant. Il n'y a aucune honte à les réutiliser dans vos demandes de subvention.

Il n'est pas nécessaire de repartir de zéro. Il suffit de faire un copier/coller et de le nettoyer. Essayez ceci :

Prenez un paragraphe de votre dernier courriel de collecte de fonds

Réutiliser les 2 ou 3 statistiques que vous avez publiées dans un rapport d'impact

Mettez en avant une réussite passée que vous avez déjà bien racontée

Vous pouvez également optimiser le temps consacré à la rédaction d'une proposition de subvention en la réutilisant dans le cadre de vos efforts de marketing.

Ajouter des voix réelles

Les bailleurs de fonds ne veulent pas seulement entendre parler de vous. Ils veulent ressentir l'impact humain en entendant ce que les autres disent de vous. Les citations peuvent prouver que votre travail est important, et elles n'ont pas besoin d'être polies ou longues.

‍

Recueillir quelques brefs témoignages de participants à votre programme

Envoi d'une enquête de retour d'information aux bénévoles

Demandez à une organisation partenaire de rédiger une ou deux phrases rapides sur la façon dont vous collaborez.

Faire une capture d'écran des commentaires positifs (avec autorisation) dans les textes, les messages instantanés ou les courriels.

Comment choisir la bonne subvention d'entreprise ?

Lorsque vous manquez de temps, toutes les subventions ne valent pas la peine d'être recherchées. Certaines prennent beaucoup trop de temps pour une récompense insuffisante. Voici quelques réflexions finales pour vous aider à déterminer celles qui vous conviennent le mieux :

1. Déterminez ce dont vous avez besoin

Avant toute chose, définissez clairement vos objectifs.

Combien d'argent voulez-vous obtenir ?

Pourquoi en avez-vous besoin ?

Disposez-vous du temps et des personnes nécessaires pour mener à bien votre projet si vous obtenez la subvention ?





Les subventions de fonctionnement peuvent également être une excellente option si vous envisagez une croissance à long terme plutôt que des besoins immédiats. En sachant cela dès le départ, vous pourrez dire oui aux bonnes opportunités et non à celles qui vous font perdre du temps.

2. Recherche plus spécifique

Votre recherche de subventions est beaucoup plus rapide lorsque vous recherchez exactement ce que vous voulez. Au lieu de "subventions d'entreprises pour les organisations à but non lucratif", cherchez "subventions d'entreprises californiennes pour les petites banques alimentaires".

L'outil gratuit de recherche de subventions de Zeffy, alimenté par l'IA, vous proposera également des suggestions basées sur vos critères de recherche.

Vous pouvez également consulter le site :



Vous pouvez également trouver des opportunités auprès de votre chambre de commerce locale. Elle sait parfois quelles sont les entreprises qui font des dons dans votre région.

‍

3. Ne sautez pas les petits caractères

Avant de consacrer du temps à votre candidature, assurez-vous de remplir les conditions requises en posant des questions :

Cette subvention est-elle adaptée au type de travail que vous effectuez ?

L'argent peut-il être utilisé selon vos besoins ?

L'échéance est-elle trop lointaine ?

La subvention concerne-t-elle uniquement les programmes ou peut-elle également couvrir le loyer et les fournitures ?

Recherche de subventions sans frais grâce à Zeffy Grant Finder

Zeffy Grant Finder est votre ressource de référence pour rechercher des subventions qui correspondent réellement à votre mission, sans perdre de temps ni d'argent à effectuer des recherches auprès de multiples sources. Au lieu de cela, notre outil de recherche alimenté par l'IA vous permet de saisir toutes les informations que vous souhaitez, telles que votre mission, votre emplacement et vos besoins, et d'obtenir des résultats personnalisés avec des détails clés sur les subventions en un coup d'œil et un lien direct pour faire une demande.

Des exemples concrets pour vous aider à trouver votre bonheur :

"Subventions de fonctionnement pour les organisations à but non lucratif à New York".

"2025 subventions pour les organisations à but non lucratif de lutte contre la faim".

"Subventions d'entreprises pour les organisations à but non lucratif de base".

"Subventions pour les nouvelles organisations à but non lucratif"

Nous avons créé cet outil gratuit avec un nombre illimité de recherches et de fonctionnalités, sans jamais tomber sur un mur payant, parce que nous pensons que votre argent et votre temps sont précieux, et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à les consacrer à votre mission.

FAQ sur les subventions aux entreprises

Les subventions d'entreprise sont-elles réservées aux grandes organisations à but non lucratif ? Les subventions d'entreprise sont accessibles aux organisations à but non lucratif de toutes tailles, et pas seulement aux grandes organisations. Les entreprises privilégient l'alignement des missions plutôt que la taille de l'organisation, ce qui signifie que les petites organisations à but non lucratif au service des communautés locales ont autant de chances d'être sélectionnées.

Les subventions d'entreprise sont-elles assorties d'exigences en matière de rapports et de conformité ? Oui, les subventions d'entreprise sont assorties d'exigences spécifiques en matière de rapports et de conformité. Ces exigences sont généralement les suivantes Rapports d'avancement périodiques États financiers de fin d'année Preuve de l'utilisation des fonds et de leur impact Les entreprises peuvent également vous demander de prouver que vous respectez leurs réglementations, ce qui peut inclure la non-discrimination et le respect des normes de responsabilité sociale et environnementale. Le respect de ces exigences est essentiel pour conserver votre subvention actuelle et obtenir d'autres financements à l'avenir. Vous vous interrogez sur la conformité ? Voici une liste de contrôle complète de tout ce que les organisations à but non lucratif doivent savoir.

