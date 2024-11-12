Les subventions de marketing changent la donne pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à amplifier leur message et leur impact. Ces possibilités de financement spécialisées offrent la solidité financière et l'expertise nécessaires pour lancer de puissantes campagnes de sensibilisation, souvent sans grever des ressources limitées.
Dans le monde numérique d'aujourd'hui, un marketing efficace peut faire la différence entre une organisation à but non lucratif prospère et une autre qui peine à se faire entendre. Les subventions marketing sont une bouée de sauvetage qui permet aux organisations d'investir dans des stratégies, des outils et des talents professionnels qui seraient autrement hors de portée.
Ce guide explore neuf subventions marketing remarquables disponibles pour les organisations à but non lucratif en 2024. Nous nous pencherons sur leurs offres uniques, les conditions d'éligibilité et les processus de demande.
Les subventions de marketing offrent aux organisations à but non lucratif un soutien financier pour leurs activités promotionnelles. Ces subventions peuvent prendre la forme d'un financement direct, de crédits publicitaires ou de services et d'outils de marketing gratuits. Des fondations, des entreprises et parfois des agences gouvernementales offrent ces subventions aux organisations à but non lucratif.
Vous pouvez utiliser ces fonds pour plusieurs activités, telles que
Les subventions de marketing offrent des avantages transformateurs qui vont au-delà d'une simple visibilité accrue :
Le programme Google Ad Grants offre aux organisations à but non lucratif éligibles jusqu'à 10 000 dollars par mois en crédits publicitaires sur Google Ads. Les organisations peuvent ainsi créer des campagnes en ligne ciblées, susceptibles d'accroître leur visibilité et le trafic sur leur site web. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ces crédits pour promouvoir leur mission, leurs événements et leurs initiatives de collecte de fonds sur le réseau de recherche de Google.
Pour être éligible, votre association doit répondre aux critères d'éligibilité définis par votre pays pour les associations à but non lucratif. Après avoir confirmé votre éligibilité, vous devez créer un compte Google pour les organisations à but non lucratif et vous faire vérifier. Vous pouvez ensuite activer votre compte Google Ad pour recevoir des fonds.
Note : Certains types d'organisations ne sont pas éligibles à ce programme, notamment :
La bourse des faiseurs de vagues de Big Sea offre des services de marketing gratuits d'une valeur maximale de 30 000 dollars pour transformer vos idées uniques en campagnes numériques puissantes. Lorsque vous obtenez une bourse Wavemakers, vous bénéficiez d'une expertise personnalisée et d'outils essentiels. Ces ressources vous aident à amplifier votre voix et à avoir un impact durable en ligne.
Au-delà de l'aide financière, les bénéficiaires ont également accès à de précieuses opportunités de réseautage et de mentorat.
La subvention de Big Sea se concentre sur les organisations à but non lucratif axées sur une mission et qui souhaitent renforcer leur impact grâce au marketing.
Les candidats idéaux sont des organisations qui ont déjà investi dans des ressources marketing dédiées. Il peut s'agir d'une personne ou d'une équipe. Cette configuration permet à Big Sea de travailler avec vos talents internes pour mettre les plans en œuvre.
La Fondation Awesome est un réseau mondial composé de nombreuses sections locales qui accordent des micro-subventions de 1 000 dollars chaque mois. La plupart des sections sont basées dans des régions spécifiques, quelques-unes se concentrant sur des thèmes particuliers.
Lorsque vous posez votre candidature, recherchez la section dans laquelle votre organisation a ses racines, car ce lien peut augmenter vos chances de réussite.
La plupart des sections préfèrent les organisations ou les projets qui soutiennent la croissance de leur communauté. Dans certains cas, les candidatures provenant de régions plus éloignées seront prises en considération.
Le seul moyen de s'en assurer est de poser sa candidature sur le site web de la Fondation Awesome. Certains types de projets dont la portée communautaire est limitée ne sont généralement pas soutenus.
Le programme GlobalGiving Accelerator est une formation virtuelle combinée à une campagne de crowdfunding. Il offre la possibilité de développer des compétences, d'accéder à des outils de marketing et d'augmenter le nombre de vos sympathisants.
Le programme commence par une formation facultative d'une semaine, suivie de la phase de campagne d'accélération. Pour obtenir leur diplôme, les organisations doivent collecter au moins 5 000 dollars auprès d'au moins 40 donateurs uniques.
Toute organisation à but non lucratif enregistrée dans le monde peut poser sa candidature.
Le programme Jumpstart de Bonterra permet aux organisations à but non lucratif de renforcer leurs capacités grâce à la technologie. Il vous offre une formation à la collecte de fonds et des outils pour améliorer vos finances et la sensibilisation à votre mission.
Le voyage commence par un camp d'entraînement intensif sur les données, où les participants choisissent un coach personnel et rencontrent leur équipe de soutien dévouée. Cette phase initiale jette les bases de votre croissance.
Les organisations à but non lucratif doivent être situées dans les régions desservies par Bonterra et avoir fait la preuve de leur capacité à collecter des fonds. Les candidats doivent consacrer au moins cinq heures par semaine à des activités de collecte de fonds et utiliser le logiciel fourni. La réalisation d'une évaluation initiale est obligatoire pour que la demande de subvention soit prise en compte.
La Fondation Knight Marketing Grants est disponible dans 26 villes et villages qui partagent un lien unique : Ce sont des lieux où James L. Knight et John S. Knight ont autrefois dirigé des journaux. Les subventions sont accordées sur invitation et couvrent trois domaines clés : le journalisme, les arts et le développement communautaire.
Toute organisation caritative enregistrée aux États-Unis dans le domaine des arts, du journalisme ou du développement communautaire peut poser sa candidature.
La Fondation Knight ne soutient pas :
Le projet Unless apporte un soutien important à des organisations à but non lucratif qui s'attaquent à des problèmes mondiaux cruciaux dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la défense des intérêts sociaux. Chaque année, quatre organisations à but non lucratif sont sélectionnées pour bénéficier d'un soutien global.
Les organisations à but non lucratif dont le budget de fonctionnement annuel est inférieur à 3 millions de dollars, qui sont basées aux États-Unis et qui se consacrent à la santé, au développement durable ou à la défense des intérêts sociaux peuvent poser leur candidature.
La Fondation Weingart offre un soutien financier sans restriction aux organisations à but non lucratif, en particulier à celles qui œuvrent en faveur de l'équité raciale, sociale et économique. Ces fonds permettent aux organisations d'allouer des ressources là où elles sont le plus nécessaires, notamment en matière de marketing et de sensibilisation.
Les organisations à but non lucratif qui renforcent le pouvoir de la communauté et font preuve d'un engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion au niveau de leur personnel et de leur gouvernance peuvent poser leur candidature. Les candidatures se font uniquement sur invitation.
Les subventions d'impact local de NBCUniversal apportent un soutien financier important aux organisations à but non lucratif qui travaillent sur l'éducation des jeunes, l'engagement communautaire et le développement de voies d'accès pour les talents émergents. Le programme se concentre sur l'autonomisation de la prochaine génération de conteurs issus de communautés sous-représentées, en les aidant à explorer des carrières dans les domaines de l'art, de l'information, du sport et du divertissement.
Ces subventions sont ouvertes à deux types d'organisations : les organisations à but non lucratif bénéficiant du statut d'exonération fiscale 501(c)(3) et les groupes ayant des sponsors fiscaux.
Ils doivent répondre à des critères spécifiques pour pouvoir en bénéficier :
Il est essentiel pour les organisations à but non lucratif de travailler avec des organisations qui partagent leurs valeurs et leur mission afin d'établir des partenariats durables. Un alignement solide contribue à maintenir votre réputation et à renforcer les relations avec les donateurs et les sympathisants. Lorsque vous étudiez les possibilités de subventions, ne vous limitez pas au montant du financement, mais cherchez à comprendre les valeurs fondamentales du bailleur de fonds et l'impact sur la communauté.
Les bailleurs de fonds recherchent également des organisations à but non lucratif qui partagent leurs valeurs. Avant de déposer votre demande, vérifiez soigneusement le site web, les médias sociaux et la couverture médiatique de l'organisme de financement. Cela vous permettra de vous assurer que vous choisissez un organisme de financement qui partage les mêmes valeurs que vous.
Les bases de données de subventions sur des plateformes telles que GrantStation et Candid Foundation Directory sont idéales pour lancer votre recherche.
Examinez attentivement les conditions spécifiques de chaque subvention avant de déposer votre demande, car les critères et l'éligibilité peuvent varier considérablement d'un bailleur de fonds à l'autre.
Assurez-vous que votre organisation à but non lucratif remplit toutes les conditions énoncées et que vous disposez des ressources nécessaires pour préparer une demande solide. Cet examen initial vous permet de vous concentrer sur les opportunités les plus appropriées, augmentant ainsi vos chances de réussite et évitant les efforts inutiles.
Utilisez un logiciel de gestion des subventions pour organiser la liste des programmes, des demandes et des échéances.
Incluez un plan de marketing bien conçu dans votre demande de subvention. Cela permet de montrer que votre association a une vision claire et une approche stratégique. Il justifie le besoin de financement, montre que vous êtes préparé et donne de la clarté aux financeurs.
Lors de l'élaboration de votre plan de marketing, présentez une stratégie détaillée décrivant comment les fonds de la subvention seront utilisés pour atteindre des objectifs de marketing spécifiques.
Cultiver des liens avec des bailleurs de fonds potentiels par le biais de différents canaux. Contactez les fondations par courriel ou par téléphone pour discuter des objectifs de votre organisation.
Participer à des événements communautaires et à des conférences afin de nouer des contacts avec des bailleurs de fonds potentiels. Suivez les organismes de financement sur les médias sociaux et participez à des interactions significatives. L'établissement de ces relations peut fournir des informations précieuses et permettre de découvrir de nouvelles possibilités de financement.
Participez à des ateliers ou à des cours de rédaction de demandes de subvention afin d'améliorer vos compétences en la matière. Ces sessions, disponibles localement ou en ligne, offrent un aperçu des priorités des financeurs et enseignent des techniques efficaces de rédaction de propositions.
Outre l'amélioration de vos demandes de subvention, ces ateliers offrent souvent des possibilités de mise en réseau et peuvent vous faire découvrir des sources de subvention jusqu'alors inconnues.
Consultez notre guide sur les 15 certifications en rédaction de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif.
En vous associant à un rédacteur de demandes de subvention, vous augmentez considérablement vos chances d'obtenir des subventions de marketing à but non lucratif. Un professionnel expérimenté apporte une expertise précieuse à votre équipe.
Ils vous aident à naviguer facilement dans le processus de demande de subvention. Ils savent où trouver des subventions de marketing, ce qu'il faut rechercher et comment rédiger de bonnes propositions pour un impact maximal.
Lisez notre guide pour en savoir plus sur la rédaction de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif.
Les subventions de marketing peuvent considérablement amplifier la portée et l'impact de votre association. En vous associant à des bailleurs de fonds partageant les mêmes idées, en développant des relations solides et en élaborant des propositions convaincantes, vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir ces précieuses ressources.
Lorsque vous sollicitez des subventions de marketing, pensez à des outils complémentaires pour améliorer vos efforts de collecte de fonds. Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour aider les organisations à but non lucratif dans leur démarche de collecte de fonds.
