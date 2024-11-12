Les subventions de marketing changent la donne pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à amplifier leur message et leur impact. Ces possibilités de financement spécialisées offrent la solidité financière et l'expertise nécessaires pour lancer de puissantes campagnes de sensibilisation, souvent sans grever des ressources limitées.

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, un marketing efficace peut faire la différence entre une organisation à but non lucratif prospère et une autre qui peine à se faire entendre. Les subventions marketing sont une bouée de sauvetage qui permet aux organisations d'investir dans des stratégies, des outils et des talents professionnels qui seraient autrement hors de portée.

Ce guide explore neuf subventions marketing remarquables disponibles pour les organisations à but non lucratif en 2024. Nous nous pencherons sur leurs offres uniques, les conditions d'éligibilité et les processus de demande.

Les 9 meilleures subventions de marketing pour les organisations à but non lucratif

Que sont les subventions de marketing pour les organisations à but non lucratif ?

Les subventions de marketing offrent aux organisations à but non lucratif un soutien financier pour leurs activités promotionnelles. Ces subventions peuvent prendre la forme d'un financement direct, de crédits publicitaires ou de services et d'outils de marketing gratuits. Des fondations, des entreprises et parfois des agences gouvernementales offrent ces subventions aux organisations à but non lucratif.

Vous pouvez utiliser ces fonds pour plusieurs activités, telles que

Marketing des médias sociaux

Développement de sites web et optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Relations publiques et publicité

Image de marque et conception graphique

Marketing par courrier électronique et publipostage

Conférences, séminaires et autres événements en personne

Avantages des subventions de marketing pour les organisations à but non lucratif

Les subventions de marketing offrent des avantages transformateurs qui vont au-delà d'une simple visibilité accrue :

Renforcement des capacités: Investissez dans des stratégies à long terme pour améliorer votre marque et votre présence en ligne. Accès à l'expertise: Bénéficiez de services de conseil et de partenariats avec des professionnels du marketing. Rentabilité: Accédez à des outils et des services professionnels sans grever votre budget, ce qui vous permet de libérer des fonds pour vos programmes de base. Alliance à long terme: Établir des relations avec les organismes subventionnaires, ce qui pourrait déboucher sur des opportunités et des collaborations futures.

1. Subventions Google Ad

Le programme Google Ad Grants offre aux organisations à but non lucratif éligibles jusqu'à 10 000 dollars par mois en crédits publicitaires sur Google Ads. Les organisations peuvent ainsi créer des campagnes en ligne ciblées, susceptibles d'accroître leur visibilité et le trafic sur leur site web. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser ces crédits pour promouvoir leur mission, leurs événements et leurs initiatives de collecte de fonds sur le réseau de recherche de Google.

Principales caractéristiques de la subvention

Créez des campagnes en ligne ciblées basées sur la localisation, les mots-clés et les données démographiques pour vous assurer que votre message touche les personnes susceptibles de s'engager.

Augmentez l'impact de votre association en amenant plus de personnes sur les pages clés, telles que les campagnes de collecte de fonds, les formulaires de dons, les événements ou les inscriptions.

Analyser et surveiller les performances afin d'optimiser les campagnes et de créer une présence en ligne plus forte.

Atteindre un plus grand nombre de sympathisants en apparaissant en haut de la page des résultats de recherche

Conditions d'éligibilité

Pour être éligible, votre association doit répondre aux critères d'éligibilité définis par votre pays pour les associations à but non lucratif. Après avoir confirmé votre éligibilité, vous devez créer un compte Google pour les organisations à but non lucratif et vous faire vérifier. Vous pouvez ensuite activer votre compte Google Ad pour recevoir des fonds.

Note : Certains types d'organisations ne sont pas éligibles à ce programme, notamment :

Entité gouvernementale

Hôpital ou organisme de soins de santé

École, établissement d'enseignement ou université

2. Subvention "faiseurs de vagues" de Big Sea

La bourse des faiseurs de vagues de Big Sea offre des services de marketing gratuits d'une valeur maximale de 30 000 dollars pour transformer vos idées uniques en campagnes numériques puissantes. Lorsque vous obtenez une bourse Wavemakers, vous bénéficiez d'une expertise personnalisée et d'outils essentiels. Ces ressources vous aident à amplifier votre voix et à avoir un impact durable en ligne.

Principales caractéristiques de la subvention

Raffinement et construction de la marque

Clarification du message

Développement de sites web

Conception de matériel de marketing

Stratégies de croissance de la communauté des donateurs

Au-delà de l'aide financière, les bénéficiaires ont également accès à de précieuses opportunités de réseautage et de mentorat.

Conditions d'éligibilité

La subvention de Big Sea se concentre sur les organisations à but non lucratif axées sur une mission et qui souhaitent renforcer leur impact grâce au marketing.

Les candidats idéaux sont des organisations qui ont déjà investi dans des ressources marketing dédiées. Il peut s'agir d'une personne ou d'une équipe. Cette configuration permet à Big Sea de travailler avec vos talents internes pour mettre les plans en œuvre.

3. La subvention de la Fondation Awesome

La Fondation Awesome est un réseau mondial composé de nombreuses sections locales qui accordent des micro-subventions de 1 000 dollars chaque mois. La plupart des sections sont basées dans des régions spécifiques, quelques-unes se concentrant sur des thèmes particuliers.

Lorsque vous posez votre candidature, recherchez la section dans laquelle votre organisation a ses racines, car ce lien peut augmenter vos chances de réussite.

Principales caractéristiques de la subvention

Subventions de 1 000 dollars pour divers projets

Les fonds peuvent être utilisés pour des campagnes de marketing

Ouvert aux projets locaux et communautaires

Conditions d'éligibilité

La plupart des sections préfèrent les organisations ou les projets qui soutiennent la croissance de leur communauté. Dans certains cas, les candidatures provenant de régions plus éloignées seront prises en considération.

Le seul moyen de s'en assurer est de poser sa candidature sur le site web de la Fondation Awesome. Certains types de projets dont la portée communautaire est limitée ne sont généralement pas soutenus.

4. Programme d'accélération GlobalGiving

Le programme GlobalGiving Accelerator est une formation virtuelle combinée à une campagne de crowdfunding. Il offre la possibilité de développer des compétences, d'accéder à des outils de marketing et d'augmenter le nombre de vos sympathisants.

Le programme commence par une formation facultative d'une semaine, suivie de la phase de campagne d'accélération. Pour obtenir leur diplôme, les organisations doivent collecter au moins 5 000 dollars auprès d'au moins 40 donateurs uniques.

Principales caractéristiques de la subvention

Adhésion à la communauté GlobalGiving

Un kit média personnalisé pour vous aider à promouvoir votre organisation

Possibilités de promotion par le biais du site web de GlobalGiving ou des médias sociaux

Offre aux organisations participantes un financement de contrepartie de 30 000 dollars et des récompenses sous forme de primes.

Conditions d'éligibilité

Toute organisation à but non lucratif enregistrée dans le monde peut poser sa candidature.

5. Le programme Jumpstart de Bonterra

Le programme Jumpstart de Bonterra permet aux organisations à but non lucratif de renforcer leurs capacités grâce à la technologie. Il vous offre une formation à la collecte de fonds et des outils pour améliorer vos finances et la sensibilisation à votre mission.

Le voyage commence par un camp d'entraînement intensif sur les données, où les participants choisissent un coach personnel et rencontrent leur équipe de soutien dévouée. Cette phase initiale jette les bases de votre croissance.

Principales caractéristiques de la subvention

Coaching personnalisé en matière de collecte de fonds et formation axée sur les données

Accès à la suite d'outils et de logiciels de collecte de fonds de Bonterra

Un camp d'entraînement intensif pour établir des bases solides pour la collecte de fonds

Soutien continu grâce à l'assistance technique et au personnel spécialisé

Conditions d'éligibilité

Les organisations à but non lucratif doivent être situées dans les régions desservies par Bonterra et avoir fait la preuve de leur capacité à collecter des fonds. Les candidats doivent consacrer au moins cinq heures par semaine à des activités de collecte de fonds et utiliser le logiciel fourni. La réalisation d'une évaluation initiale est obligatoire pour que la demande de subvention soit prise en compte.

6. Fondation John S et James L Knight

La Fondation Knight Marketing Grants est disponible dans 26 villes et villages qui partagent un lien unique : Ce sont des lieux où James L. Knight et John S. Knight ont autrefois dirigé des journaux. Les subventions sont accordées sur invitation et couvrent trois domaines clés : le journalisme, les arts et le développement communautaire.

‍

Principales caractéristiques de la subvention

soutient des projets qui renforcent les communautés par le biais du journalisme local, des arts publics et de l'engagement civique.

Financement d'initiatives novatrices en faveur de la liberté d'expression, de l'engagement démocratique et de l'accès à une information de qualité

Conditions d'éligibilité

Toute organisation caritative enregistrée aux États-Unis dans le domaine des arts, du journalisme ou du développement communautaire peut poser sa candidature.

La Fondation Knight ne soutient pas :

Demande d'événements de collecte de fonds

Organismes de bienfaisance gérés par les clubs philanthropiques

Recherche médicale et hôpitaux

Organismes de santé ayant pour mission de prévenir, de réduire ou d'éradiquer les effets de certaines maladies

Mémoriaux et bourses d'études pour les particuliers

Voyages en groupe

Activités ou programmes religieux limités à une foi ou à une confession spécifique

Honoraires des conférenciers invités et frais de voyage du groupe, sauf indication contraire dans les initiatives de la fondation

7. Le projet Unless

Le projet Unless apporte un soutien important à des organisations à but non lucratif qui s'attaquent à des problèmes mondiaux cruciaux dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la défense des intérêts sociaux. Chaque année, quatre organisations à but non lucratif sont sélectionnées pour bénéficier d'un soutien global.

Principales caractéristiques de la subvention

Offre jusqu'à 150 000 dollars de services, notamment en matière de stratégie de marque, de marketing et de relations publiques, afin de renforcer l'impact des organisations à but non lucratif.

Fournit 2 500 dollars supplémentaires pour couvrir les dépenses imprévues.

Les lauréats sont soumis à un processus en six étapes, couvrant la stratégie, les opérations, l'image de marque, le marketing, etc.

Conditions d'éligibilité

Les organisations à but non lucratif dont le budget de fonctionnement annuel est inférieur à 3 millions de dollars, qui sont basées aux États-Unis et qui se consacrent à la santé, au développement durable ou à la défense des intérêts sociaux peuvent poser leur candidature.

8. Subvention non affectée de la Fondation Weingart

La Fondation Weingart offre un soutien financier sans restriction aux organisations à but non lucratif, en particulier à celles qui œuvrent en faveur de l'équité raciale, sociale et économique. Ces fonds permettent aux organisations d'allouer des ressources là où elles sont le plus nécessaires, notamment en matière de marketing et de sensibilisation.

Principales caractéristiques de la subvention

Des subventions allant de 50 000 à 200 000 dollars, avec la possibilité d'utiliser les fonds pour les opérations, le marketing ou d'autres besoins essentiels.

Priorité aux organisations à but non lucratif qui font progresser la justice raciale, sociale et économique au sein des communautés mal desservies.

Soutien aux organisations travaillant dans les comtés de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino et Ventura

Conditions d'éligibilité

Les organisations à but non lucratif qui renforcent le pouvoir de la communauté et font preuve d'un engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion au niveau de leur personnel et de leur gouvernance peuvent poser leur candidature. Les candidatures se font uniquement sur invitation.

9. Subventions à l'impact local de NBCUniversal

Les subventions d'impact local de NBCUniversal apportent un soutien financier important aux organisations à but non lucratif qui travaillent sur l'éducation des jeunes, l'engagement communautaire et le développement de voies d'accès pour les talents émergents. Le programme se concentre sur l'autonomisation de la prochaine génération de conteurs issus de communautés sous-représentées, en les aidant à explorer des carrières dans les domaines de l'art, de l'information, du sport et du divertissement.

Principales caractéristiques de la subvention

Les subventions vont de 100 000 à 1 000 000 de dollars, ce qui offre des ressources financières substantielles pour les initiatives locales.

Elle soutient des projets dans trois domaines clés : l'autonomisation des jeunes, l'engagement communautaire et la narration de la prochaine génération.

Les fonds peuvent être utilisés pour le marketing, les opérations ou la mise en œuvre de projets.

Conditions d'éligibilité

Ces subventions sont ouvertes à deux types d'organisations : les organisations à but non lucratif bénéficiant du statut d'exonération fiscale 501(c)(3) et les groupes ayant des sponsors fiscaux.

Ils doivent répondre à des critères spécifiques pour pouvoir en bénéficier :

Avoir des dépenses totales comprises entre 100 000 et 1 000 000 $.

être en activité pendant au moins une année complète

Maintenir une présence dans l'un des 11 marchés télévisuels de NBC/Telemundo

Ne pas avoir reçu de financement antérieur de la part de :

Comcast NBCUniversal

Une chaîne de télévision appartenant à Telemundo

Une chaîne de télévision appartenant à NBC

6 conseils pour trouver et obtenir des subventions de marketing pour votre association

1. Trouver des subventions qui correspondent à vos valeurs

Il est essentiel pour les organisations à but non lucratif de travailler avec des organisations qui partagent leurs valeurs et leur mission afin d'établir des partenariats durables. Un alignement solide contribue à maintenir votre réputation et à renforcer les relations avec les donateurs et les sympathisants. Lorsque vous étudiez les possibilités de subventions, ne vous limitez pas au montant du financement, mais cherchez à comprendre les valeurs fondamentales du bailleur de fonds et l'impact sur la communauté.

Les bailleurs de fonds recherchent également des organisations à but non lucratif qui partagent leurs valeurs. Avant de déposer votre demande, vérifiez soigneusement le site web, les médias sociaux et la couverture médiatique de l'organisme de financement. Cela vous permettra de vous assurer que vous choisissez un organisme de financement qui partage les mêmes valeurs que vous.

Les bases de données de subventions sur des plateformes telles que GrantStation et Candid Foundation Directory sont idéales pour lancer votre recherche.

2. Vérifier deux fois ses exigences

Examinez attentivement les conditions spécifiques de chaque subvention avant de déposer votre demande, car les critères et l'éligibilité peuvent varier considérablement d'un bailleur de fonds à l'autre.

Assurez-vous que votre organisation à but non lucratif remplit toutes les conditions énoncées et que vous disposez des ressources nécessaires pour préparer une demande solide. Cet examen initial vous permet de vous concentrer sur les opportunités les plus appropriées, augmentant ainsi vos chances de réussite et évitant les efforts inutiles.

Utilisez un logiciel de gestion des subventions pour organiser la liste des programmes, des demandes et des échéances.

3. Élaborer un plan de marketing clair

Incluez un plan de marketing bien conçu dans votre demande de subvention. Cela permet de montrer que votre association a une vision claire et une approche stratégique. Il justifie le besoin de financement, montre que vous êtes préparé et donne de la clarté aux financeurs.

Lors de l'élaboration de votre plan de marketing, présentez une stratégie détaillée décrivant comment les fonds de la subvention seront utilisés pour atteindre des objectifs de marketing spécifiques.

4. Établir des relations avec les fondations

Cultiver des liens avec des bailleurs de fonds potentiels par le biais de différents canaux. Contactez les fondations par courriel ou par téléphone pour discuter des objectifs de votre organisation.

Participer à des événements communautaires et à des conférences afin de nouer des contacts avec des bailleurs de fonds potentiels. Suivez les organismes de financement sur les médias sociaux et participez à des interactions significatives. L'établissement de ces relations peut fournir des informations précieuses et permettre de découvrir de nouvelles possibilités de financement.

5. Participer à des ateliers ou à des cours sur la rédaction de demandes de subvention

Participez à des ateliers ou à des cours de rédaction de demandes de subvention afin d'améliorer vos compétences en la matière. Ces sessions, disponibles localement ou en ligne, offrent un aperçu des priorités des financeurs et enseignent des techniques efficaces de rédaction de propositions.

Outre l'amélioration de vos demandes de subvention, ces ateliers offrent souvent des possibilités de mise en réseau et peuvent vous faire découvrir des sources de subvention jusqu'alors inconnues.

Consultez notre guide sur les 15 certifications en rédaction de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif.

6. Engager un rédacteur pour les subventions

En vous associant à un rédacteur de demandes de subvention, vous augmentez considérablement vos chances d'obtenir des subventions de marketing à but non lucratif. Un professionnel expérimenté apporte une expertise précieuse à votre équipe.

Ils vous aident à naviguer facilement dans le processus de demande de subvention. Ils savent où trouver des subventions de marketing, ce qu'il faut rechercher et comment rédiger de bonnes propositions pour un impact maximal.

Lisez notre guide pour en savoir plus sur la rédaction de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif.

Derniers mots sur les subventions de marketing pour les organisations à but non lucratif

Les subventions de marketing peuvent considérablement amplifier la portée et l'impact de votre association. En vous associant à des bailleurs de fonds partageant les mêmes idées, en développant des relations solides et en élaborant des propositions convaincantes, vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir ces précieuses ressources.

Lorsque vous sollicitez des subventions de marketing, pensez à des outils complémentaires pour améliorer vos efforts de collecte de fonds. Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour aider les organisations à but non lucratif dans leur démarche de collecte de fonds.

FAQ sur la commercialisation des subventions aux organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif, quelle que soit leur taille, peuvent-elles solliciter des subventions de marketing ? Les organisations à but non lucratif, quelle que soit leur taille, peuvent demander des subventions de marketing, et l'éligibilité dépend souvent des exigences spécifiques de l'organisme qui accorde la subvention. Certaines subventions sont ouvertes à un large éventail d'organisations, tandis que d'autres se concentrent sur des causes particulières ou sur certains types d'organisations à but non lucratif. Malgré la diversité des offres de subventions, il existe un critère sur lequel la plupart des financeurs s'accordent : Le demandeur doit être une organisation 501(c)(3) aux États-Unis avec une mission bien définie.

Existe-t-il des restrictions quant à l'utilisation de l'argent de la subvention ? Les subventions de marketing sont soumises à des règles strictes en matière de dépenses. Elles couvrent les activités de marketing et de publicité : création de contenu, publicités en ligne, développement de sites web, etc. Les coûts opérationnels, les salaires, les programmes et les projets sont généralement interdits. Vous devez examiner attentivement les conditions de la subvention pour vous assurer de leur conformité et maximiser les avantages du financement. Toute utilisation abusive peut entraîner l'exclusion des subventions futures.

Comment rédiger une proposition de subvention marketing gagnante ? La rédaction d'une proposition de subvention marketing percutante nécessite une approche claire et bien structurée. Voici les principales étapes : Faites vos devoirs : Apprenez à connaître la subvention de fond en comble. À quoi sert-elle ? Quelles sont les règles ? Choisissez des subventions qui correspondent à votre mission.

Apprenez à connaître la subvention de fond en comble. À quoi sert-elle ? Quelles sont les règles ? Choisissez des subventions qui correspondent à votre mission. Fixez des objectifs clairs : Expliquez clairement vos objectifs de marketing. Faites en sorte qu'ils soient spécifiques et mesurables. Montrez comment ils s'inscrivent dans le cadre général de votre association.

Expliquez clairement vos objectifs de marketing. Faites en sorte qu'ils soient spécifiques et mesurables. Montrez comment ils s'inscrivent dans le cadre général de votre association. Élaborez un plan solide : Décrivez les stratégies de marketing que vous allez mettre en œuvre, telles que les campagnes numériques, le marketing des médias sociaux, le référencement ou le marketing de contenu. Incluez des calendriers et des indicateurs clés de performance (ICP).

Décrivez les stratégies de marketing que vous allez mettre en œuvre, telles que les campagnes numériques, le marketing des médias sociaux, le référencement ou le marketing de contenu. Incluez des calendriers et des indicateurs clés de performance (ICP). Établissez un budget : Décrivez comment vous dépenserez chaque dollar. Soyez précis et réaliste. Assurez-vous que chaque dépense est liée à votre plan de marketing.

Décrivez comment vous dépenserez chaque dollar. Soyez précis et réaliste. Assurez-vous que chaque dépense est liée à votre plan de marketing. Montrez l'impact : mettez en évidence l'impact durable, tel qu'une visibilité accrue, l'engagement des donateurs et l'implication de la communauté. Expliquez clairement comment le succès sera mesuré.