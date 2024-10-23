Si toutes les subventions profitent aux organisations à but non lucratif, les subventions de fonctionnement sont particulièrement précieuses pour la viabilité à long terme. Ces fonds non affectés peuvent couvrir un large éventail de dépenses essentielles, depuis le loyer et les services publics jusqu'aux efforts de collecte de fonds, donnant ainsi à votre organisation la flexibilité dont elle a besoin pour prospérer.

Les subventions de fonctionnement vous permettent d'améliorer l'efficacité de votre organisation, de planifier votre croissance à long terme et, en fin de compte, d'accroître votre impact sur les communautés que vous servez. Dans cet article, nous examinerons les principales subventions opérationnelles disponibles pour les organisations à but non lucratif et nous vous donnerons des conseils sur la manière de choisir les bonnes subventions pour votre organisation.

‍

Les 11 meilleures subventions de fonctionnement pour les organisations à but non lucratif

‍

Que sont les subventions de fonctionnement pour les organisations à but non lucratif ?

Les subventions de fonctionnement, également appelées subventions non affectées ou subventions de fonctionnement, fournissent un financement flexible pour soutenir les activités quotidiennes de votre organisation à but non lucratif. Contrairement aux subventions destinées à des projets spécifiques, elles ne sont pas affectées à des initiatives particulières et peuvent être utilisées pour couvrir une variété de dépenses essentielles telles que :

Loyer

Utilitaires

Salaires du personnel

Fournitures de bureau

Dépenses administratives

Ces subventions jouent un rôle clé dans l'amélioration de la durabilité de votre organisation et vous assurent le financement nécessaire pour poursuivre votre mission et vos objectifs à long terme. Grâce aux subventions de fonctionnement, vous pouvez vous concentrer sur vos activités principales. Vous n'aurez pas à vous préoccuper autant de votre trésorerie, car ce financement aide votre organisation à rester à flot et à se développer.

11 meilleurs programmes de subventions de fonctionnement pour les organisations à but non lucratif

‍

‍

1. Soutien au fonctionnement général de la Fondation Ford

La Fondation Ford est l'un des plus grands bailleurs de fonds privés aux États-Unis et gère de nombreux programmes de subventions. L'un de ses principaux programmes est BUILD, qui aide les groupes de défense de la justice sociale à se renforcer. Le cycle actuel de subventions BUILD attribuera 1 milliard de dollars jusqu'en janvier 2026.

BUILD offre un soutien opérationnel général pendant cinq ans, parallèlement à des initiatives ciblées de renforcement organisationnel. Son objectif est de doter les organisations des connaissances, des ressources et de la clarté stratégique dont elles ont besoin pour avoir un impact significatif.

‍

Comment postuler ?

BUILD n'est ouvert que sur invitation aux bénéficiaires actuels de la Fondation et les demandes de subvention non sollicitées ne sont pas acceptées. Consultez la page des opportunités de subvention pour connaître les types de subventions actuellement disponibles.

‍

2. Le soutien au fonctionnement général de la Fondation Kresge

La Fondation Kresge accorde des subventions de différentes manières, en travaillant de manière indépendante et en collaboration pour offrir des subventions annuelles et pluriannuelles. Ces subventions permettent de financer les frais généraux, des projets spécifiques et des travaux de planification. La plupart des subventions sont accordées à des organisations à but non lucratif aux États-Unis qui travaillent dans les domaines suivants :

Villes américaines

Arts et culture

L'éducation

Environnement

Santé

Services à la personne

Pratique de l'investissement social

Chaque année, Kresge accorde plus de 400 subventions à des organisations à but non lucratif, conformément aux directives de l'IRS qui prévoient la distribution d'au moins 5 % de la dotation sur une période de cinq ans.

‍

Comment postuler ?

Kresge invite les candidats à soumettre leur candidature, mais lance occasionnellement des appels à propositions dans des domaines spécifiques. Pour certaines initiatives, il utilise un processus de demande de propositions pour financer des efforts spécifiques dans le cadre d'un modèle de cohorte.

La Fondation Kresge utilise également les opportunités de subventions partagées sur la page des opportunités de financement actuelles chaque fois qu'elles sont disponibles. La Fondation Kresge s'appuie sur la plateforme Fluxx pour gérer le processus d'octroi de subventions. Vous devez créer un compte sur cette plateforme pour soumettre des propositions de subventions, recevoir des mises à jour sur les demandes et fournir des rapports.

‍

3. Programme de subventions de fonctionnement Clif Bar

La Fondation de la famille Clif Bar accorde des subventions pour soutenir les coûts de fonctionnement quotidiens d'organisations locales et de projets spécifiques. En général, les subventions durent un an et vont de 5 000 à 50 000 dollars. Les organisations enregistrées ou parrainées en vertu de l'article 501(c)(3) peuvent présenter une demande de financement, et la priorité est accordée à celles qui :

Concentrer leurs travaux principalement sur les États-Unis et leurs territoires organisés et incorporés.

Démontrer des liens étroits avec la communauté

Faire progresser les propriétés stratégiques de la fondation et s'aligner sur ses valeurs.

Avoir un budget de fonctionnement inférieur à 3 millions de dollars

Agir à la base pour mettre en œuvre des changements au niveau national, étatique ou local.

‍

Comment postuler ?

La Fondation Clif Bar examine les candidatures deux fois par an, les dates limites étant le 1er mars et le 1er août. Le processus de candidature se déroule entièrement en ligne sur le site Web de la Fondation.

‍

4. Les subventions de fonctionnement général de la Fondation David et Lucile Packard

Le programme de subventions locales David et Lucile Packard accorde un soutien opérationnel général pluriannuel à des organisations locales pour leur permettre de remplir leurs missions au sein de la communauté.

Ils soutiennent généralement des organisations dans cinq comtés contigus : San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Monterey et San Benito. Dans ces cinq comtés, la fondation soutient cinq domaines d'intervention principaux :

Arts

Enfants et jeunes

Conservation et science

Nourriture et logement

Population et santé génésique

‍

Comment postuler ?

Les propositions sont examinées tout au long de l'année. Le processus de candidature se déroule en ligne via la plateforme Fluxx.

‍

5. Les subventions de la Fondation Annenberg

‍Lessubventions de la Fondation Annenberg soutiennent principalement des organisations à but non lucratif dans les comtés de Los Angeles, Ventura, Riverside, Orange et San Bernardino. Elle donne la priorité aux organisations qui investissent dans le bien-être et la santé à long terme de leurs communautés.

Les subventions Annenberg sont accordées pour un an et vont de 10 000 à 100 000 dollars. Les subventions de fonctionnement général sont généralement limitées à 10 % ou moins du budget total de l'organisation. Ils évaluent également les organisations sur la base de leur mise en œuvre des meilleures pratiques dans des domaines clés tels que :

Diversité et inclusion

Viabilité financière

Développement des infrastructures

Gouvernance du conseil d'administration

Développement du personnel

Programmes et services

Collaboration et mise en réseau des pairs

‍

Comment postuler ?

Après la pandémie, Annenberg continue d'octroyer des subventions sur invitation uniquement.

‍

6. Soutien général de la Fondation du bien-être public

La Public Welfare Foundation offre des subventions de soutien général pour couvrir les frais de fonctionnement quotidiens ou pour faire avancer le travail de l'organisation. Elle attribue des fonds à des organisations caritatives qui s'alignent sur ses valeurs fondamentales :

Équité raciale

Bien-être économique

L'équité fondamentale pour tous

La fondation ne finance que des organisations ayant le statut 501(c)(3) reconnu par l'IRS et opérant aux Etats-Unis. Les organisations à but non lucratif bénéficiant d'un soutien financier peuvent également poser leur candidature. Cependant, la fondation ne soutient pas les individus, les services directs, les bourses d'études ou les projets internationaux.

‍

Comment postuler ?

La Public Welfare Foundation a une procédure de demande en deux étapes. Tout d'abord, les organisations à but non lucratif éligibles doivent envoyer une lettre d'information (LOI). Une fois la lettre d'intention examinée, la Fondation demande des propositions de subventions complètes.

‍

7. Subvention de la California Wellness Foundation Advancing Wellness

Le programme de subventions de la California Wellness Foundation, Advancing Wellness, soutient les services directs, les travaux de politique publique et la création d'organisations plus solides, en accordant plus de 35 millions de dollars chaque année.

Ce financement permet d'améliorer la santé et le bien-être dans les communautés, les villes et les comtés de Californie. Ils recherchent des groupes qui s'alignent sur au moins l'un de leurs domaines prioritaires, à savoir

Bien-être de la communauté

Améliorer l'accès aux soins de santé

Sécurité économique et dignité

Lutter pour la justice raciale

‍

Comment postuler ?

Le processus de demande de subvention de la California Wellness Foundation se déroule en ligne. Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent soumettre une lettre d'intérêt, après quoi elles sont invitées à remplir un formulaire et à soumettre leur proposition.

‍

8. Soutien opérationnel de l'Open Society Foundation (OSF)

L'OSF octroie des subventions pour diverses activités, allant de projets spécifiques au soutien opérationnel général. Elle recherche des bénéficiaires ayant une vision et dont les efforts conduisent à un changement social durable. L'Open Society Foundation soutient principalement des organisations caritatives qui promeuvent les principes démocratiques, la justice sociale et les droits de l'homme.

‍

Comment postuler ?

La procédure de demande de subvention varie d'un programme à l'autre. Certains exigent des propositions, tandis que d'autres invitent à envoyer des lettres de demande ou des documents conceptuels, et d'autres encore n'acceptent des propositions que sur invitation. Chaque programme ayant des lignes directrices spécifiques, il est préférable de consulter les pages et les bases de données des programmes de FOP sur son site web.

‍

9. Programme de subventions majeures de la Fondation Helen J. Serini

Le programme de subventions majeures de la Fondation HJS vise à améliorer les communautés en s'attaquant aux causes sous-jacentes des problèmes sociaux.

Il offre des subventions générales de fonctionnement sans restriction entre 5 000 et 20 000 dollars par an et soutient les organisations qui se concentrent sur l'élimination des obstacles qui empêchent l'accès aux besoins essentiels, y compris les soins de santé, la sécurité, le logement et les possibilités de croissance.

La fondation soutient des approches innovantes pour traiter ces questions, en se concentrant sur les domaines où elle est présente localement, notamment :

Comté d'Anne Arundel

Ville de Baltimore

Comté de Baltimore

Comté de Frederick Maryland

‍

Comment postuler ?

La Fondation Helen J. Serini accepte les demandes de financement une fois par an. Les demandes de lettres d'information sont ouvertes en février et doivent être déposées avant la mi-avril. Toutes les demandes doivent être soumises en ligne sur le portail de la Fondation.

HJS propose sur son site web des exemples de documents de procédure pour aider à la préparation des candidatures, y compris des documents modifiables pour suivre le nombre de caractères ou partager les réponses avec les membres avant la soumission.

‍

10. Fondation Weingart : soutien opérationnel sans restriction

La Fondation Weingart offre des subventions pluriannuelles sans restriction pour renforcer les capacités et l'efficacité à long terme. Le montant des subventions varie généralement entre 50 000 et 200 000 dollars sur deux ans, en fonction de divers facteurs et des besoins des candidats.

La fondation soutient des organisations, des coalitions et des collaborations qui :

Renforcer le pouvoir des communautés ou offrir des services essentiels aux communautés indigènes, noires, latines, arabes, asiatiques et autres qui sont les plus touchées par les inégalités raciales et socio-économiques.

Travailler ou être présent de manière substantielle dans au moins l'un des cinq comtés suivants de Californie du Sud : Riverside, Orange, Los Angeles, San Bernardino et Ventura.

Démontrer un engagement en faveur de la diversité et de l'équité raciale au sein de leur organisation

‍

Comment postuler ?

Le processus de candidature se fait uniquement sur invitation. Les demandes non sollicitées ne sont pas acceptées, mais vous pouvez contacter l'un des responsables de programme pour toute question. Vous pouvez même vous inscrire à leur lettre d'information pour en savoir plus sur la fondation et nouer des liens avec elle.

‍

11. Subvention de fonctionnement général de la Fondation PATH

La fondation PATH accorde jusqu'à 75 000 dollars de fonds de fonctionnement général sans restriction pour permettre aux organisations à but non lucratif de remplir leur mission. Ces subventions soutiennent les organisations 501(c)(3) dans les comtés de Rappahannock, Fauquier et Culpeper.

Pour être éligibles, les organisations doivent s'aligner sur la mission, les valeurs et les quatre domaines d'intervention de la fondation :

Bien-être de l'enfant

Santé mentale

Services aux personnes âgées

Accès à la santé

‍

Comment postuler ?

Les organisations à but non lucratif intéressées par une demande de subvention doivent consulter les lignes directrices et le site web de la Fondation PATH. Toutes les demandes peuvent être soumises via le portail de subvention en ligne de la Fondation PATH.

‍

5 étapes pour choisir les bonnes subventions de fonctionnement pour votre association

1. Évaluer vos besoins opérationnels

Identifiez les domaines de votre association qui ont besoin d'être financés. Il peut s'agir des frais généraux, des salaires du personnel, du loyer, des services publics ou des efforts de collecte de fonds.

‍

2. Établir un budget de fonctionnement

Élaborez un budget opérationnel clair et détaillé qui décrit les dépenses récurrentes de votre association.

Un budget bien préparé justifie votre demande et montre que le montant de la subvention demandée correspond à vos besoins réels. Cela rend votre association plus attrayante pour les bailleurs de fonds qui veulent voir comment leurs fonds seront utilisés pour soutenir efficacement vos activités.

‍

3. Recherche d'options de subventions

Recherchez des subventions spécifiquement conçues pour le soutien au fonctionnement plutôt que pour le financement de programmes spécifiques. Les sites web des fondations, les bases de données de subventions et les portails gouvernementaux tels que Grants.gov sont de bonnes ressources.

Privilégier les subventions pluriannuelles non affectées, car elles offrent un financement stable sur une période plus longue, ce qui évite de devoir présenter une nouvelle demande chaque année.

‍

4. S'aligner sur les priorités des bailleurs de fonds

Avant de présenter une demande, assurez-vous que les priorités de l'organisme subventionnaire correspondent à l'objectif de votre association. Lisez attentivement les directives de financement, les profils des anciens bénéficiaires et les objectifs stratégiques. Adaptez votre demande pour montrer comment votre travail correspond à ce qui intéresse le financeur. Cette préparation minutieuse permet de créer une demande solide qui répond aux intérêts du bailleur de fonds.

‍

5. Comprendre les exigences de l'application

Certaines subventions opérationnelles, comme celles offertes par les fondations communautaires, sont plus simples à demander. En revanche, de nombreuses subventions destinées aux entreprises nécessitent des propositions détaillées et des états financiers. Sélectionnez les subventions pour lesquelles votre organisation dispose des ressources nécessaires pour les solliciter avec succès.

Veillez à bien comprendre les obligations en matière de rapports qui accompagnent la subvention. Il se peut que vous deviez présenter régulièrement des rapports d'avancement, un suivi des dépenses ou des évaluations des résultats. Assurez-vous de pouvoir répondre à ces exigences sans dépasser vos capacités.

‍

Derniers mots sur les subventions de fonctionnement aux organisations à but non lucratif

Les subventions de fonctionnement constituent la base de l'impact durable de votre association. En obtenant ce financement flexible, vous pouvez renforcer vos opérations de base, investir dans le développement du personnel et étendre votre portée.

Lorsque vous recherchez des subventions de fonctionnement, réfléchissez à la manière dont vous pouvez maximiser chaque dollar reçu. Une gestion financière efficace et des processus de collecte de fonds rationalisés peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de vos ressources.

Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, conçue pour compléter vos efforts de recherche de subventions. Nos outils simplifient l'engagement des donateurs et les activités de collecte de fonds, ce qui vous permet de consacrer plus d'énergie à votre mission et à vos demandes de subventions.

‍

FAQ sur les subventions de fonctionnement

Comment les petites associations peuvent-elles améliorer leurs chances d'obtenir une subvention de fonctionnement ? Les subventions de fonctionnement sont très recherchées, ce qui rend le processus de demande très compétitif. Voici quelques conseils à l'intention des petites organisations à but non lucratif pour améliorer leurs chances d'obtenir ces subventions : Définir la mission et l'impact : Les bailleurs de fonds veulent savoir comment leurs fonds feront la différence. Expliquez clairement votre mission, les communautés que vous servez et l'impact mesurable de vos programmes.

Les bailleurs de fonds veulent savoir comment leurs fonds feront la différence. Expliquez clairement votre mission, les communautés que vous servez et l'impact mesurable de vos programmes. Recherchez des organismes subventionnaires qui s'alignent sur votre mission : Recherchez des organismes subventionnaires dont les valeurs et les priorités s'alignent naturellement sur la mission de votre organisation. Cela garantit un partenariat plus authentique et plus durable.

Recherchez des organismes subventionnaires dont les valeurs et les priorités s'alignent naturellement sur la mission de votre organisation. Cela garantit un partenariat plus authentique et plus durable. Démontrez votre stabilité financière : Présentez les finances et les budgets de l'année précédente afin de démontrer la capacité de votre organisation à gérer les fonds de manière responsable.

Présentez les finances et les budgets de l'année précédente afin de démontrer la capacité de votre organisation à gérer les fonds de manière responsable. Mettez en évidence les plans de renforcement des capacités : Décrivez comment les fonds opérationnels seront utilisés pour des activités de renforcement des capacités, y compris le développement du personnel ou l'amélioration des infrastructures.

Décrivez comment les fonds opérationnels seront utilisés pour des activités de renforcement des capacités, y compris le développement du personnel ou l'amélioration des infrastructures. Envisagez de faire appel à des services professionnels de rédaction de demandes de subvention : Les experts peuvent créer des demandes convaincantes et exemptes d'erreurs qui répondent à toutes les exigences requises, augmentant ainsi vos chances d'obtenir un financement.

Existe-t-il des exigences spécifiques pour les subventions de fonctionnement ? Les fondations qui accordent des subventions ont des règles différentes, mais la plupart des subventions d'exploitation sont soumises aux exigences suivantes : Être une organisation à but non lucratif éligible 501(c)(3) en règle avec l'IRS.

Proposez un plan clair sur la manière dont vous utiliserez la subvention de fonctionnement pour les organisations à but non lucratif.

Fournissez des détails sur la mission, les programmes, les services et les réalisations de votre organisation.

Partagez des informations sur les revenus et les dépenses de votre organisation, y compris les salaires et les frais généraux.

Soumettre une proposition engageante expliquant la nécessité de l'argent et le montant demandé.