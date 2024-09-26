Les subventions des fondations sont essentielles au financement des organisations à but non lucratif, car elles leur fournissent des ressources cruciales pour atteindre leurs objectifs. Ces subventions, offertes par des fondations caritatives, soutiennent un large éventail de projets et de programmes à fort impact.

Si les dons et les financements publics sont importants, les subventions des fondations offrent souvent un soutien plus substantiel et plus ciblé. Cependant, il n'est pas toujours facile de trouver les bonnes subventions.

Compte tenu des nombreuses possibilités offertes et des processus de demande complexes, l'identification de la solution la mieux adaptée à votre association nécessite une planification et une recherche minutieuses. Nous expliquerons ce qu'est une subvention de fondation, mettrons en lumière neuf grandes fondations offrant des subventions et vous accompagnerons dans le processus de candidature afin d'améliorer vos chances d'obtenir un financement.

‍

9 subventions de fondations pour les organisations à but non lucratif aux États-Unis

‍

‍

Qu'est-ce qu'une subvention de fondation ?

Ces subventions sont des ressources financières fournies par différents types de fondations, telles que les fondations privées, que les individus ou les familles créent généralement pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Il s'agit également de fondations d'entreprise financées par des entreprises et de fondations communautaires qui mettent en commun les ressources de donateurs locaux pour soutenir des initiatives régionales.

Chaque type de fondation a ses propres objectifs et priorités de financement, mais toutes visent à soutenir des causes importantes par le biais de subventions.

Les organisations à but non lucratif peuvent demander ces subventions pour les aider à financer leurs projets. Les subventions peuvent être utilisées à des fins très diverses, telles que le lancement de nouveaux programmes, l'expansion des services, la couverture des coûts opérationnels, le soutien à la recherche, le renforcement des capacités organisationnelles ou le financement de campagnes d'investissement. Chaque subvention peut être axée sur des domaines spécifiques en fonction des priorités de la fondation.

‍

Les 9 meilleures subventions de fondations à explorer pour les organisations à but non lucratif

1. Fondation Walmart

La Walmart Foundation accorde des subventions trimestrielles allant de 250 à 5 000 dollars à des organisations locales à but non lucratif pour des projets communautaires. Ces subventions se concentrent sur quatre domaines : la santé et le bien-être, l'éducation, le développement de la main-d'œuvre et les opportunités économiques, et la durabilité environnementale.

‍

Critères d'éligibilité :

Pour bénéficier de ces subventions, les organisations à but non lucratif doivent

Créer un compte Spark Good pour commencer le processus de candidature Effectuer la procédure de vérification de l'acte de propriété avant de soumettre une demande. L'accès à la vérification de l'acte de propriété et à la demande en ligne est disponible via le compte Spark Good du demandeur.

‍

Quand poser sa candidature ?

Les candidatures sont acceptées et examinées trois fois par an, avec des dates limites adaptées à partir de :

1er mars - 15 juillet

6 août - 15 octobre

1er nov. - 31 déc.

‍

2. Fondation W.K. Kellogg

La Fondation W.K. Kellogg se concentre sur plusieurs domaines clés, notamment les enfants et les jeunes, l'éducation, le développement économique, la santé, l'inclusion sociale et la sécurité alimentaire.

La fondation se consacre à la promotion de la justice sociale et de l'équité en soutenant des initiatives qui améliorent le bien-être des enfants, des familles et des communautés, en s'attaquant aux inégalités systémiques et en créant des opportunités équitables pour tous.

‍

Critères d'éligibilité :

Les organisations à but non lucratif qui s'inscrivent dans les domaines d'intervention de la fondation peuvent déposer leur candidature à tout moment. La fondation met fortement l'accent sur les partenariats stratégiques, ce qui signifie que toutes les organisations à but non lucratif alignées ne seront pas forcément prises en considération pour l'obtention d'un financement

‍

Quand poser sa candidature ?

Les demandes peuvent être soumises tout au long de l'année, car il n'y a pas de date limite ou de cycle d'attribution spécifique.

‍

3. Fondation Home Depot - Programme de subventions pour le logement des vétérans

La Fondation Home Depot accorde des subventions à des organisations à but non lucratif pour la construction ou la réhabilitation de logements permanents avec services de soutien pour les anciens combattants. Les montants des subventions varient généralement entre 100 000 et 500 000 dollars.

‍

Critères d'éligibilité :

Les organisations à but non lucratif qui sont en règle avec l'Internal Revenue Service depuis au moins cinq ans. Les organisations qui disposent d'un budget de fonctionnement courant d'au moins 300 000 dollars et qui fournissent des états financiers vérifiés pour les trois dernières années. Les candidats qui ont une expérience préalable dans le développement ou la gestion de propriétés destinées spécifiquement aux vétérans. Les organisations qui ont un intérêt de plus de 15 ans dans la propriété de leurs projets de développement Organisations actives dans le Continuum de soins ou ayant participé aux efforts locaux pour mettre fin au sans-abrisme dans leur communauté.

‍

Quand poser sa candidature ?

Les cycles de subventions pour 2024 sont terminés. Les décisions finales pour ces cycles ont été prises en avril et en août 2024, respectivement. Le calendrier normal d'examen en trois cycles reprendra en 2025.

‍

4. Subventions pour son village (Boundless Futures Foundation)

Les subventions Her Village soutiennent les femmes entrepreneurs qui privilégient l'impact social dans leurs produits ou pratiques commerciales. Cette fondation accorde des subventions pour travailler sur des défis sociaux, améliorer les systèmes existants ou rendre intentionnellement la pareille en combinant le profit et l'objectif.

‍

Critères d'éligibilité :

Les organisations à but non lucratif qui fournissent aux femmes les compétences et les ressources nécessaires pour créer et maintenir des entreprises par le biais de programmes ou de services axés sur l'esprit d'entreprise. Les femmes qui font preuve d'un engagement fort et constant pour susciter des changements positifs par le biais d'entreprises ayant un impact social significatif et efficace, en s'attaquant à des questions telles que

Pauvreté et faim

Durabilité et environnement

Des communautés fortes

‍

Quand poser sa candidature ?

Il y a deux cycles de candidature par an : les candidatures sont ouvertes en janvier et en juillet, et les subventions sont accordées au printemps et à l'automne.

‍

5. Fondation communautaire de la Silicon Valley

La Silicon Valley Community Foundation se concentre sur trois domaines d'impact principaux : l'amélioration de la stabilité financière, le développement de la petite enfance et le logement. En outre, par le biais du programme de subventions d'action communautaire, elle soutient des organisations qui encouragent la créativité et renforcent le pouvoir de la communauté.

‍

Critères d'éligibilité :

octroie des subventions dans le cadre du programme de subventions d'action communautaire par le biais d'un appel à propositions (AAP) ouvert Cette candidature est ouverte aux organisations engagées dans les domaines suivants :

Arts et culture

Environnement

Foi et voisinage

Santé

Journalisme local

Création de mouvements et de pouvoirs

‍

Quand poser sa candidature ?

Le processus de candidature pour le cycle 2024 s'est achevé en septembre. Consultez le site web pour connaître les modalités de candidature pour 2025.

‍

6. Fondation Bill & Melinda Gates

Les subventions de la Fondation Bill & Melinda Gates sont accordées à des organisations à but non lucratif qui luttent contre la pauvreté, les maladies et les inégalités dans le monde. Bien que la plupart des propositions soient soumises sur invitation uniquement, il existe des opportunités occasionnelles par le biais de demandes de propositions (RFP).

‍

Critères d'éligibilité :

Les organisations à but non lucratif qui s'alignent sur les priorités de la fondation, notamment l'amélioration de la santé mondiale, la réduction de la pauvreté et l'élargissement des possibilités d'éducation. Les organisations 501(c)(3) et les autres organisations exonérées d'impôts identifiées par leur personnel peuvent demander des subventions.

‍

Quand poser sa candidature ?

Ils peuvent émettre des appels à propositions à tout moment. Pour vous tenir au courant des possibilités d'appels d'offres, consultez régulièrement les possibilités de subventions.

‍

Subventions de la fondation pour les organisations à but non lucratif par lieu

Certaines subventions de fondations ne sont disponibles que dans certains États ou régions. Ces subventions sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions.

‍

7. Fondation Georgia's Own

La Georgia's Own Foundation, qui fait partie de la Georgia's Own Credit Union, accorde chaque année environ 25 subventions à des organisations à but non lucratif qui soutiennent les communautés locales et diverses causes.

Fourchette de subventions : Généralement entre 200 et 5 000 dollars, des subventions plus importantes étant parfois accordées lors d'événements spéciaux tels que le Golf Challenge annuel.

‍

8. Fondation des femmes d'Atlanta

L'Atlanta Women's Foundation s'efforce d'améliorer la vie des femmes et des jeunes filles en finançant des organisations locales à but non lucratif. Son objectif est d'aider les femmes et les jeunes filles à mener une vie sûre, indépendante et épanouie grâce à des subventions stratégiques.

Gamme de subventions : Offre des subventions allant de 200 à 5 000 dollars. La fondation propose divers programmes de subventions, notamment son programme d'autonomisation économique " Breaking Barriers, Building Women ". Les montants des subventions peuvent varier en fonction du programme spécifique et des besoins des organisations candidates.

‍

9. Fondation communautaire pour la Géorgie du Nord-Est

Depuis plus de 30 ans, la Community Foundation for Northeast Georgia relie les donateurs à des causes importantes. Elle s'efforce de renforcer la communauté en soutenant divers projets tels que des programmes éducatifs locaux, des initiatives en matière de santé et de bien-être et des efforts de conservation de l'environnement par le biais de la philanthropie.

Montant de la subvention : Varie en fonction de la portée et des besoins du projet

‍

Comment obtenir des subventions de fondations pour votre organisation à but non lucratif ?

Procédure de candidature

Tout d'abord, les organisations à but non lucratif doivent trouver des fondations qui correspondent à leur mission en recherchant celles qui financent le type de travail qu'elles effectuent.

Une fois que vous avez trouvé un bon partenaire, vous devez remplir une demande de subvention, qui vous demandera des détails sur votre association, le projet à financer et la manière dont vous comptez utiliser les fonds de la subvention.

Certaines fondations peuvent également demander une proposition détaillée.

‍

Processus de sélection

Une fois que vous aurez soumis votre demande, la fondation l'examinera en fonction de l'adéquation de votre projet avec ses objectifs, de l'impact potentiel de votre travail et des succès antérieurs de votre organisation à but non lucratif.

Le processus peut être compétitif, il est donc important de présenter des arguments solides pour expliquer pourquoi votre association mérite le financement.

‍

Approbation et financement

Si votre demande est approuvée, la fondation vous informera du montant de la subvention et de la date de versement prévue.

Les fonds sont généralement versés par étapes et vous devrez peut-être fournir des mises à jour sur l'avancement de votre projet.

‍

Dernières réflexions sur les subventions des fondations pour les organisations à but non lucratif

Les subventions sont un excellent moyen pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds et devraient faire partie de votre plan de collecte de fonds. Tout en recherchant les meilleures subventions, pensez également à utiliser des campagnes simples et créatives pour collecter des fonds supplémentaires. Consultez nos autres ressources sur la rédaction de demandes de subvention et les stratégies de collecte de fonds qui peuvent vous aider à obtenir un financement durable pour votre mission.

Une approche diversifiée, combinant les subventions avec d'autres méthodes de collecte de fonds, assure la stabilité financière et élargit la base de soutien de votre organisation.

Zeffy propose également une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif - nous prenons en charge tous les frais de logiciel et de transaction.

‍

FAQ sur les subventions de la fondation pour les organisations à but non lucratif

Quelle est la différence entre une fondation et un organisme à but non lucratif ? Les fondations apportent un soutien financier à d'autres organisations à but non lucratif, en se concentrant sur des causes spécifiques telles que l'éducation ou la santé. Elles ont défini des priorités qui orientent leurs subventions vers des projets ayant un potentiel d'impact significatif. Les organisations à but non lucratif mettent en œuvre des programmes et des services directement pour aider les individus ou les communautés. Elles s'appuient sur une combinaison de dons, de subventions et d'événements de collecte de fonds pour maintenir leurs opérations et faire avancer leur mission.

Existe-t-il différents types de subventions pour les organisations à but non lucratif ? Oui, il existe différents types de subventions pour les organisations à but non lucratif aux États-Unis, notamment des subventions gouvernementales (subventions fédérales, subventions d'État, subventions locales), des subventions de fondations (subventions privées, subventions communautaires, subventions d'entreprises), des subventions de fonds fédérés (comme United Way) et des fonds orientés par les donateurs. Chaque type sert des objectifs différents, tels que le financement de programmes spécifiques, d'opérations générales ou d'efforts de renforcement des capacités.