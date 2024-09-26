Les subventions des fondations sont essentielles au financement des organisations à but non lucratif, car elles leur fournissent des ressources cruciales pour atteindre leurs objectifs. Ces subventions, offertes par des fondations caritatives, soutiennent un large éventail de projets et de programmes à fort impact.
Si les dons et les financements publics sont importants, les subventions des fondations offrent souvent un soutien plus substantiel et plus ciblé. Cependant, il n'est pas toujours facile de trouver les bonnes subventions.
Compte tenu des nombreuses possibilités offertes et des processus de demande complexes, l'identification de la solution la mieux adaptée à votre association nécessite une planification et une recherche minutieuses. Nous expliquerons ce qu'est une subvention de fondation, mettrons en lumière neuf grandes fondations offrant des subventions et vous accompagnerons dans le processus de candidature afin d'améliorer vos chances d'obtenir un financement.
Ces subventions sont des ressources financières fournies par différents types de fondations, telles que les fondations privées, que les individus ou les familles créent généralement pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Il s'agit également de fondations d'entreprise financées par des entreprises et de fondations communautaires qui mettent en commun les ressources de donateurs locaux pour soutenir des initiatives régionales.
Chaque type de fondation a ses propres objectifs et priorités de financement, mais toutes visent à soutenir des causes importantes par le biais de subventions.
Les organisations à but non lucratif peuvent demander ces subventions pour les aider à financer leurs projets. Les subventions peuvent être utilisées à des fins très diverses, telles que le lancement de nouveaux programmes, l'expansion des services, la couverture des coûts opérationnels, le soutien à la recherche, le renforcement des capacités organisationnelles ou le financement de campagnes d'investissement. Chaque subvention peut être axée sur des domaines spécifiques en fonction des priorités de la fondation.
La Walmart Foundation accorde des subventions trimestrielles allant de 250 à 5 000 dollars à des organisations locales à but non lucratif pour des projets communautaires. Ces subventions se concentrent sur quatre domaines : la santé et le bien-être, l'éducation, le développement de la main-d'œuvre et les opportunités économiques, et la durabilité environnementale.
Pour bénéficier de ces subventions, les organisations à but non lucratif doivent
Les candidatures sont acceptées et examinées trois fois par an, avec des dates limites adaptées à partir de :
La Fondation W.K. Kellogg se concentre sur plusieurs domaines clés, notamment les enfants et les jeunes, l'éducation, le développement économique, la santé, l'inclusion sociale et la sécurité alimentaire.
La fondation se consacre à la promotion de la justice sociale et de l'équité en soutenant des initiatives qui améliorent le bien-être des enfants, des familles et des communautés, en s'attaquant aux inégalités systémiques et en créant des opportunités équitables pour tous.
Les demandes peuvent être soumises tout au long de l'année, car il n'y a pas de date limite ou de cycle d'attribution spécifique.
La Fondation Home Depot accorde des subventions à des organisations à but non lucratif pour la construction ou la réhabilitation de logements permanents avec services de soutien pour les anciens combattants. Les montants des subventions varient généralement entre 100 000 et 500 000 dollars.
Les cycles de subventions pour 2024 sont terminés. Les décisions finales pour ces cycles ont été prises en avril et en août 2024, respectivement. Le calendrier normal d'examen en trois cycles reprendra en 2025.
Les subventions Her Village soutiennent les femmes entrepreneurs qui privilégient l'impact social dans leurs produits ou pratiques commerciales. Cette fondation accorde des subventions pour travailler sur des défis sociaux, améliorer les systèmes existants ou rendre intentionnellement la pareille en combinant le profit et l'objectif.
Il y a deux cycles de candidature par an : les candidatures sont ouvertes en janvier et en juillet, et les subventions sont accordées au printemps et à l'automne.
La Silicon Valley Community Foundation se concentre sur trois domaines d'impact principaux : l'amélioration de la stabilité financière, le développement de la petite enfance et le logement. En outre, par le biais du programme de subventions d'action communautaire, elle soutient des organisations qui encouragent la créativité et renforcent le pouvoir de la communauté.
Le processus de candidature pour le cycle 2024 s'est achevé en septembre. Consultez le site web pour connaître les modalités de candidature pour 2025.
Les subventions de la Fondation Bill & Melinda Gates sont accordées à des organisations à but non lucratif qui luttent contre la pauvreté, les maladies et les inégalités dans le monde. Bien que la plupart des propositions soient soumises sur invitation uniquement, il existe des opportunités occasionnelles par le biais de demandes de propositions (RFP).
Ils peuvent émettre des appels à propositions à tout moment. Pour vous tenir au courant des possibilités d'appels d'offres, consultez régulièrement les possibilités de subventions.
Certaines subventions de fondations ne sont disponibles que dans certains États ou régions. Ces subventions sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions.
La Georgia's Own Foundation, qui fait partie de la Georgia's Own Credit Union, accorde chaque année environ 25 subventions à des organisations à but non lucratif qui soutiennent les communautés locales et diverses causes.
Fourchette de subventions : Généralement entre 200 et 5 000 dollars, des subventions plus importantes étant parfois accordées lors d'événements spéciaux tels que le Golf Challenge annuel.
L'Atlanta Women's Foundation s'efforce d'améliorer la vie des femmes et des jeunes filles en finançant des organisations locales à but non lucratif. Son objectif est d'aider les femmes et les jeunes filles à mener une vie sûre, indépendante et épanouie grâce à des subventions stratégiques.
Gamme de subventions : Offre des subventions allant de 200 à 5 000 dollars. La fondation propose divers programmes de subventions, notamment son programme d'autonomisation économique " Breaking Barriers, Building Women ". Les montants des subventions peuvent varier en fonction du programme spécifique et des besoins des organisations candidates.
Depuis plus de 30 ans, la Community Foundation for Northeast Georgia relie les donateurs à des causes importantes. Elle s'efforce de renforcer la communauté en soutenant divers projets tels que des programmes éducatifs locaux, des initiatives en matière de santé et de bien-être et des efforts de conservation de l'environnement par le biais de la philanthropie.
Montant de la subvention : Varie en fonction de la portée et des besoins du projet
Les subventions sont un excellent moyen pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds et devraient faire partie de votre plan de collecte de fonds. Tout en recherchant les meilleures subventions, pensez également à utiliser des campagnes simples et créatives pour collecter des fonds supplémentaires. Consultez nos autres ressources sur la rédaction de demandes de subvention et les stratégies de collecte de fonds qui peuvent vous aider à obtenir un financement durable pour votre mission.
Une approche diversifiée, combinant les subventions avec d'autres méthodes de collecte de fonds, assure la stabilité financière et élargit la base de soutien de votre organisation.
