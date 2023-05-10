ChatGPT peut faire beaucoup de choses, et aider les rédacteurs de demandes de subventions à but non lucratif avec leurs demandes de subventions est l'une d'entre elles. Mais il n'est pas parfait.

Pouvez-vous et devriez-vous utiliser ChatGPT pour vous aider à rédiger des demandes de subvention? Est-ce que ChatGPT peut remplir les demandes de subventions pour vous... AKA, est-ce un rêve devenu réalité ? ChatGPT est-il la meilleure solution ? Y a-t-il des problèmes avec les connaissances et le savoir-faire de ChatGPT en matière de demandes de subventions ?

Dans cet article, nous allons explorer ce que ChatGPT peut, ne peut pas et ne devrait probablement pas faire lorsqu'il s'agit d'aider les organisations à but non lucratif à rédiger des demandes de subvention.

ChatGPT peut-il aider les organisations à but non lucratif à rédiger une demande de subvention ?

Oui ! ChatGPT peut vous aider, vous et votre organisme à but non lucratif, à rédiger une demande de subvention, mais il ne peut pas tout faire à votre place. Nous avons quelques conseils qui vous aideront à aider ChatGPT à fournir les meilleures réponses possibles. (Vous devrez quand même vérifier son travail).

Pour tirer le meilleur parti de ChatGPT, donnez-lui des instructions claires et précises.

Vous devez développer une relation avec ChatGPT. Sérieusement. Plus vous l'utiliserez et plus vous vous servirez de vos chats précédents, plus il sera à même de répondre à vos questions. Des questions ambiguës ou vagues (entrées) peuvent donner lieu à des résultats plutôt aléatoires, non pertinents ou tout simplement inutiles.

La façon dont vous posez une question à ChatGPT est importante. Plus votre question est précise, plus le résultat de ChatGPT sera précis.

Par exemple, au lieu de demander à ChatGPT de : " Rédigez un résumé de ce que fait [le nom de votre association] ", vous pourriez lui demander de : " Décrivez la mission de [le nom de votre association] et les principaux programmes et services que nous offrons : "Décrivez la mission de [nom de votre association] et les principaux programmes et services que nous offrons "1.

Si votre message ne fonctionne pas la première fois (ChatGPT a besoin d'apprendre à connaître), vous pouvez toujours réessayer - il est important de continuer à utiliser le même chat.

Ce faisant, vous éliminez une grande partie du travail de devinette et permettez à ChatGPT de rechercher et d'assembler les informations que vous recherchez. (N'oubliez pas que ChatGPT est en fait basé sur une version avancée d'une technologie de texte prédictif similaire à celle utilisée par Gmail pour suggérer des mots et des phrases au fur et à mesure que vous tapez).

Quelques conseils utiles de ChatGPT pour les rédacteurs de demandes de subvention :

Que fait [le nom de votre association] ?

Quelle est notre mission fondatrice et quelles sont nos activités ? (Il se peut que vous deviez donner à ChatGPT votre site web pour l'aider à trouver les informations dont il a besoin).

À quel problème/question/besoin de la communauté [le nom de votre association] répond-il?

Résumez les campagnes de collecte de fonds suivantes. [Collez ici les données relatives à la campagne de collecte de fonds].

Quelles sont les dépenses associées à un projet/programme de [type de projet/programme] ?

Quels sont les moyens de mesurer le succès ou l'échec d'un projet ou d'un programme [Type de projet/programme] ?

Trouvez des exemples d'organisations à but non lucratif qui ont réalisé des projets ou des programmes similaires à [Type de projet/programme] et quels étaient ces projets/programmes.

Rédigez une biographie de [x caractères] à partir de ces informations : [Coller l'info ici].

Raccourcissez la réponse suivante en [x] caractères.

Transformez ce [Coller le paragraphe ici] en puces.

Réécrivez ce [Coller le paragraphe ici] pour inclure ce qui suit: [Coller le paragraphe ici] : [Coller le paragraphe ici].

Donnez des exemples de ChatGPT.

Croyez-le ou non, ChatGPT adore les exemples. Un ou deux exemples de style ou d'écriture, une question et une réponse similaires provenant d'une autre demande de subvention, et même des exemples de projets de votre association, etc. aideront ChatGPT à produire une réponse plus précise et plus pertinente.1,2

Vous pouvez (et devriez probablement) développer et affiner les réponses de ChatGPT sur plusieurs questions.

Tout comme les êtres humains, ChatGPT n'atteindra que rarement la perfection du premier coup. Pensez-vous qu'une section particulière serait plus claire sous forme de puces ? Souhaitez-vous ajouter ou supprimer une information spécifique ? ChatGPT s'est-il encore trompé dans les dates ? Vous pouvez demander à ChatGPT de clarifier une idée, de vérifier ses recherches, de reformater une section, de la raccourcir ou de la rallonger.

Et de poser à nouveau la question :

Et encore :

ChatGPT ne sait pas (encore) tout et peut fournir des réponses biaisées.

ChatGPT trouve ses réponses en passant au peigne fin d'énormes quantités de données qu'OpenAI a rassemblées sur Internet et d'autres sources datant de 2021 et avant. La façon dont il sait quoi et comment répondre est basée sur la façon dont il a été formé (avec des connaissances basées sur des informations datant de 2021 et avant) et sur la façon dont nous structurons nos messages-guides et nos questions.

En d'autres termes, l'internet regorge d'informations et d'opinions. Pour l'instant, les résultats de ChatGPT reflètent la partialité des données sur lesquelles il a été formé. Ainsi, étant donné qu'Internet est un espace massif où certaines voix sont plus représentées que d'autres, les personnes et les communautés qui ont été marginalisées tout au long de l'histoire de l'humanité seront sous-représentées dans les résultats de ChatGPT.2

Cette réalité est évidemment un gros défaut qui est particulièrement problématique pour les organisations à but non lucratif qui veulent utiliser ChatGPT pour les aider à rédiger leurs demandes de subvention. Pourquoi ? Qu'est-ce qui différencie une demande de subvention d'une autre ? Le niveau d'émotion, d'empathie et d'exemples du monde réel que ChatGPT n'a tout simplement pas.

OpenAI est en train de former ChatGPT pour qu'il soit un peu plus informé et sensible à certains sujets, mais, pour l'instant, tout cela se fait au cas par cas. Il faut donc se méfier et vérifier le travail de ChatGPT avant de le soumettre.

Utilisez une grammaire et une structure de phrase correctes.

ChatGPT n'est pas conscient de lui-même. Il prend nos invites, trouve ce qu'il pense être des informations pertinentes dans son vaste volume de données d'entraînement et les convertit en paragraphes de texte. Ce qui, ne vous méprenez pas, est très cool et utile. Il peut apprendre des questions et des informations que nous lui donnons (ce qui est bon et mauvais - et si nous lui disons un mensonge ?), mais il n'est pas encore autonome à 100 %.

Encore une fois, ChatGPT est basé sur un générateur de texte prédictif avancé. Il est donc possible qu'il imite votre style d'écriture si vous ne l'incitez pas à le faire.

ChatGPT est un outil puissant pour les rédacteurs de demandes de subvention - et non un rédacteur de demandes de subvention.

Dans l'ensemble, ChatGPT peut aider les rédacteurs de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif, mais il ne peut pas encore remplacer un rédacteur de demandes de subvention. ChatGPT peut aider les organisations à but non lucratif à faire un brainstorming, à trier les idées et à produire une première version solide.4 Ensuite, c'est au rédacteur de la demande de subvention de la modifier, de l'affiner et de s'assurer qu'elle répond aux normes de l'organisation pour laquelle elle est rédigée.

Maintenant que nous savons que ChatGPT peut aider les organisations à but non lucratif à rédiger des demandes de subvention. Devrait-il le faire ?

