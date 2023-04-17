Nous en avons fait une obsession ici à Zeffy, lui demandant d'écrire des titres pour notre site web, de tout résumer, de prédire l'avenir, et même de nous aider à rédiger cet article. Et, vous savez quoi, une fois qu'on a oublié la possibilité terrifiante que ChatGPT prenne un jour le contrôle du monde et nous laisse tous sans emploi, c'est plutôt amusant. Mais...
ChatGPT n'est pas une solution magique qui peut tout faire à votre place. Il s'agit plutôt d'un stagiaire ou d'un membre de l'équipe junior qui peut vous aider en produisant un premier projet solide que vous devrez absolument examiner. Dans ce webinaire, François de Kerret, co-fondateur et PDG de Zeffy, explique aux organisations à but non lucratif ce que ChatGPT peut (et ne devrait probablement pas) faire pour elles.
Vous prévoyez une collecte de fonds ? ChatGPT peut vous aider à planifier le prochain événement de collecte de fonds de votre association. Bien sûr, la plateforme de billetterie gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif peut également vous aider.
Un guide pratique pour les organisations à but non lucratif sur l'utilisation de ChatGPT pour rédiger des messages sur les médias sociaux. Créez un calendrier de contenu, spécifiez une plateforme, demandez des limites de caractères, et plus encore.
ChatGPT peut faire beaucoup de choses, notamment aider les rédacteurs de demandes de subvention d'organisations à but non lucratif à rédiger leurs demandes, et connaître les bons messages-guides peut être utile.