Si vous avez l'impression que tout le monde parle de ChatGPT en ce moment, vous n'êtes pas le seul.

Nous en avons fait une obsession ici à Zeffy, lui demandant d'écrire des titres pour notre site web, de tout résumer, de prédire l'avenir, et même de nous aider à rédiger cet article. Et, vous savez quoi, une fois qu'on a oublié la possibilité terrifiante que ChatGPT prenne un jour le contrôle du monde et nous laisse tous sans emploi, c'est plutôt amusant. Mais...

ChatGPT n'est pas une solution magique qui peut tout faire à votre place. Il s'agit plutôt d'un stagiaire ou d'un membre de l'équipe junior qui peut vous aider en produisant un premier projet solide que vous devrez absolument examiner. Dans ce webinaire, François de Kerret, co-fondateur et PDG de Zeffy, explique aux organisations à but non lucratif ce que ChatGPT peut (et ne devrait probablement pas) faire pour elles.