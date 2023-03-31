ChatGPT et les médias sociaux vont de pair, comme le lait et les biscuits.

La nature éphémère des médias sociaux, associée à la demande constante de nouveaux contenus, signifie que le suivi des réseaux sociaux de votre organisation peut être très exigeant en termes de temps. C'est là que ChatGPT entre en jeu. ChatGPT est une véritable machine à produire autant de messages sociaux que vous le souhaitez.

Voici comment.

‍

Créez un calendrier de contenu des médias sociaux pour votre association. (Planifiez à l'avance.)

Ceci est un gain de temps considérable - et peut-être même le meilleur conseil de cette liste. Avec ChatGPT, il est presque amusant de remplir le calendrier des médias sociaux de votre association pour la semaine ou le mois. Tout ce que vous avez à faire, c'est

Choisir le(s) thème(s).

Fournir un contenu et un contexte de base.

Indiquez le nombre de chaque type de message que vous souhaitez. (Vous pouvez même demander à ChatGPT de : " Générer un calendrier de contenu pour les médias sociaux pour la semaine prochaine[Nom de l'organisation] sur ces sujets : [liste de sujets]."

ChatGPT utilisera les informations que vous lui fournirez pour produire des premières versions assez impressionnantes. (Vous pourrez même en utiliser certains tels quels).

‍

Indiquez à ChatGPT les plateformes utilisées par votre association.

Comme vous le savez, chaque plateforme de médias sociaux a son propre ensemble de règles qu'elle met à jour très souvent. Twitter a une limite de 140 caractères. Ou est-ce 280 ? Ou 4 000?1 Facebook propose différentes limites de caractères en fonction du type de message que vous partagez. (Les messages organiques ont une longueur d'environ 80 caractères)2. LinkedIn est assez ouvert, tout comme Instagram.

En indiquant à ChatGPT la plateforme sur laquelle vous partagerez le message de votre association, il se chargera de compter les caractères, les hashtags, etc. pour vous.

‍

Demandez des limites de caractères.

Plus vous donnez d'informations et de contexte à ChatGPT sur votre association, mieux c'est. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez lui demander de réviser son travail. Ainsi, si vous pensez que le message LinkedIn qu'il a proposé pour votre prochain événement ou annonce de collecte de fonds est trop long, vous pouvez lui demander de le réécrire pour qu'il tienne dans une certaine limite de caractères. C'est aussi simple que cela.

‍

Indiquez à ChatGPT à qui vous souhaitez vous adresser (donateurs actuels, anciens donateurs, etc.) et comment vous souhaitez que votre message social soit perçu.

ChatGPT est un outil impressionnant, mais il est aussi très amusant. Disons que c'est Halloween et que vous voulez partager un message terrifiant pour annoncer l'événement de collecte de fonds de la maison hantée de votre organisation à but non lucratif. Vous entrez toutes les informations pertinentes dans ChatGPT et lui demandez de vous proposer quelques posts sur les médias sociaux.

Honnêtement, ils fonctionneraient tels quels. Mais amusons-nous un peu et demandons à ChatGPT de réécrire les messages en tant que Dracula.

Et si vous avez besoin d'une autre version qui s'adresse directement aux anciens donateurs (ou si vous n'aimez pas trop Halloween), demandez-la :

‍

Utilisez un appel à l'action pour diriger les donateurs au bon endroit.

ChatGPT est assez doué pour ajouter un appel à l'action (CTA) dans les posts de votre organisation sur les médias sociaux - il a été formé sur un grand nombre de posts passés sur les médias sociaux après tout. Mais, juste au cas où il oublierait ou si vous avez un CTA spécifique à l'esprit, vous pouvez toujours demander à ChatGPT d'en inclure un.

‍

Créez des messages sur les médias sociaux pour votre association à partir de contenus existants.

D'accord, cette astuce est vraiment utile. Disons, par exemple, que vous devez partager un article récent, une étude ou même une loi sur vos plateformes de médias sociaux mais, comme tout le monde, vous n'êtes pas un grand fan de la rédaction de résumés. C'est là que ChatGPT entre en jeu. Tout ce que vous avez à faire, c'est :

Copiez et collez le lien vers l'article, l'étude, la loi, etc. que vous voulez résumer. Demandez-lui de créer un message sur les médias sociaux (autant que nécessaire sur les plateformes sur lesquelles vous souhaitez partager). Examinez les options proposées. C'est tout.

‍

Partagez ce qui est important pour votre association avec ChatGPT.

Tout au long de cet article, nous avons montré des exemples de la différence qu'il y a à être précis et à fournir un contexte. Mais c'est suffisamment important pour que nous le mentionnions à nouveau. Plus vous fournissez d'informations sur votre événement de collecte de fonds, votre organisation à but non lucratif ou votre message, plus ChatGPT sera précis. Voici quelques informations que vous pouvez inclure :

Le nom de votre association.

Les informations relatives à l'événement. (Date, heure, lieu, etc.)

‍

‍

Un public cible. (anciens donateurs, nouveaux donateurs, mamans et papas, marathoniens, amateurs d'Halloween, etc.)

Un ton ou un style spécifique. (Rédiger un message sur les médias sociaux en tant que Dracula ou dans le style de Ryan Reynolds).

Une citation d'un article. (Il suffit de fournir le lien vers l'article).

Une limite de caractères.

Les plateformes de médias sociaux que vous utilisez.

Le nombre de messages que vous souhaitez.

‍

N'oubliez pas d'utiliser des images.

Celle-ci ne compte presque pas parce que ChatGPT ne peut pas vraiment vous aider à ce sujet. Il s'agit simplement d'un rappel amical que lorsque vous incluez des images dans les messages de votre organisation sur les médias sociaux, ils sont généralement plus performants.

‍

Réviser. Réviser. Réviser.

Enfin, et surtout, réviser le travail proposé par ChatGPT. Pourquoi ? Parce qu'il est loin d'être parfait. La nature éphémère des médias sociaux fait que les fautes de frappe peuvent passer inaperçues, mais les dates, les faits et autres anomalies méritent d'être corrigés avant d'être partagés.