Vous savez ce qu'on dit : effrayer, c'est soigner! D'accord, ce n'est pas exactement ce qu'ils disent, mais cela ne change rien au fait qu'il existe de nombreux moyens effrayants et amusants de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif à l'occasion d'Halloween.

Nous adorons une bonne liste d'idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif afin d'impliquer les communautés et de collecter des fonds à un tout autre niveau. Halloween est une excellente excuse pour organiser une collecte de fonds et changer le style de votre campagne.

Si vous ne savez pas par où commencer, nous pouvons vous aider. Cette liste de plus de 15 idées amusantes de collecte de fonds pour l'Halloween permettra aux donateurs de tous âges d'organiser une activité de collecte de fonds pour l'Halloween dont ils se souviendront.

D'accord, passons à l'effroi !

‍

‍

‍

Les meilleures idées de collecte de fonds d'Halloween pour les organisations à but non lucratif



1. Nuit des histoires de fantômes

‍

Une soirée d'histoires de fantômes est une activité de collecte de fonds pour Halloween qui invite la communauté à payer l'entrée (ou à faire un don facultatif) pour écouter des histoires effrayantes. Rassemblez des volontaires pour lire des classiques comme "La légende de Sleepy Hollow" ou invitez des élèves de la région à partager leur expérience.

Vous pouvez l'aborder de différentes manières : pour les enfants, pour les adultes seulement, sous la forme d'un concours d'histoires originales, etc. Quelle que soit votre décision, il s'agit d'un excellent moyen de collecter des fonds tout en divertissant les donateurs. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un excellent moyen de collecter des fonds tout en divertissant les donateurs (vous pouvez même préparer des articles ou des en-cas sur le thème d'Halloween). Quelqu'un veut-il du pop-corn en forme de bonbon?)

‍

2. Collecte de fonds pour le film d'Halloween

La liste des grands films d'Halloween est assez longue, ce qui fait de l'organisation d'une soirée cinéma d'Halloween une excellente idée. Organisez une soirée du crépuscule à l'aube ou un événement extérieur de plusieurs nuits (nous avons entendu dire que les cimetières sont très accueillants à cette époque de l'année).

C'est une excellente idée lorsque vous souhaitez inclure des familles et des participants de tous âges qui peuvent acheter des billets de cinéma pour soutenir votre cause. Lors de la (des) projection(s), vous pouvez fournir du pop-corn, des boissons non alcoolisées et des sacs "trick-or-treat" que les participants pourront acheter, ce qui vous donnera d'autres occasions de faire des dons.

‍

‍

3. Un circuit de chasse aux fantômes

Si vous vous sentez plus aventureux, pourquoi ne pas organiser une chasse aux fantômes ou une visite guidée de l'histoire hantée dans votre ville ? Vous pouvez demander des contributions volontaires pour soutenir la cause de votre association, puis emmener vos donateurs dans une promenade inquiétante autour de la ville tout en leur racontant les histoires sinistres et étranges des maisons et des personnes qui y vivaient.

Vous pouvez même vendre des articles de chasse aux fantômes portant le logo de votre association ou une carte personnalisée des fantômes de la région pour collecter encore plus d'argent grâce à cette idée amusante de collecte de fonds à l'occasion d'Halloween.

‍

4. Vente de pâtisseries et concours d'Halloween pour collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif

‍

Pas de mauvais tours, mais des friandises ! Organisez une vente de pâtisseries sur le thème d'Halloween ou transformez-la en une compétition amicale en organisant un concours. Invitez des bénévoles à créer des friandises d'Halloween maison qui seront vendues lors de la vente de pâtisseries.

Les donateurs (et tout le monde, en fait) adoreront déguster quelque chose de sucré tout en observant toutes les façons créatives dont les gens ont décoré leurs pâtisseries. Une vente de pâtisseries est l'une des nombreuses idées de festivals d'automne pour la collecte de fonds à l'école!

5. Fête d'Halloween et concours de déguisements

Presque tout le monde aime se déguiser pour Halloween. Pourquoi ne pas en faire un moyen de collecter des fonds pour votre cause ? Vous pouvez même organiser votre propre concours de costumes en demandant aux participants de confectionner leur costume d'Halloween à la maison ou de suivre un thème, par exemple :

Duos célèbres

Décennies

Animaux et créatures d'extérieur

Personnages du film

Pays

‍

C'est l'occasion idéale pour les donateurs de votre réseau de venir montrer leurs créations costumées, et l'argent récolté grâce à la vente de billets et de bulletins de vote soutiendra la mission de votre association. De plus, vous pouvez vous assurer d'attirer une foule en organisant l'événement dans un parc local et en encourageant les entreprises à installer des stands pour la chasse aux bonbons.

Consultez la campagne de collecte de fonds pour les costumes de 'WEEN DREAM pour plus d'inspiration! 'WEEN DREAM aide à fournir des costumes d'Halloween gratuits aux enfants dans le besoin.

6. Collecte de fonds pour les grammes de bonbons d'Halloween

Si vous pensiez que les grammes de bonbons étaient réservés à la Saint-Valentin, détrompez-vous ! La vente de grammes de bonbons pour Halloween est un moyen créatif pour votre association de collecter des fonds pendant la saison effrayante.

‍

Tout ce que vous avez à faire, c'est.. :

Fabriquez ou achetez vos grammes de bonbons. (N'oubliez pas d'inclure un bonbon !)

Fixez votre prix.

Faites savoir aux gens où ils peuvent les acheter.

Délivrez-les !

‍

Vous pouvez également organiser un événement "trunk or treat" pour les enfants afin de célébrer Halloween avec une méthode sûre de distribution de bonbons et de collecte de fonds.

‍

7. Course de zombies

L' événement de collecte de fonds typique de type marche/course de 5 km a fait son temps ! Dans l'esprit d'Halloween, mélangez les choses avec une course de zombies ! Recrutez quelques coureurs passionnés au sein de votre organisation pour qu'ils se déguisent en zombies et courent avec vos participants le jour de la course. Vos invités seront ravis de participer à une véritable chasse aux zombies tout en soutenant une bonne cause !

Faites-en une journée en encourageant les participants à se déguiser eux aussi en zombies ! Ils peuvent même faire un don supplémentaire pour avoir une chance de gagner le meilleur (ou le pire) costume le jour de la course.

‍

8. Stand de maquillage de zombies

Nous n'en avons pas encore fini avec les idées de collecte de fonds pour l'Halloween des zombies. Un stand où des maquilleurs ou des bénévoles peuvent transformer les participants en créatures effrayantes est toujours une bonne idée.

Recueillez un petit don par personne et aidez votre communauté à se mettre dans l'ambiance. Vous pouvez organiser cette action lors d'un festival d'automne, d'une fête d'Halloween, de votre course de zombies ou partout où les gens se rassemblent !

‍

9. Collecte de fonds pour la maison hantée

Une maison hantée peut offrir de nombreux divertissements tout au long de l'automne. Créez une série d'événements à thème invitant les gens à une expérience immersive conçue pour les effrayer un peu chaque week-end du mois d'octobre.

Ainsi, les efforts que vous consacrez à la mise en place de votre maison hantée peuvent se traduire par un potentiel de collecte de fonds plus important. Les participants peuvent payer un droit d'entrée pour traverser les décorations d'Halloween, les sons sinistres, les effets spéciaux et les bénévoles déguisés en fantômes, en monstres et autres personnages effrayants.

‍

10. Concours de poésie effrayante

Nous avons parlé d'histoires d'horreur, mais que se passerait-il si vous organisiez également un concours pour voir qui peut créer le meilleur poème sur le thème d'Halloween ? Un concours de poésie sur le thème de l'horreur est un événement créatif et engageant dans le cadre duquel vous invitez les participants à écrire et à soumettre leurs poèmes effrayants.

Les participants peuvent payer un droit d'entrée pour assister à la lecture à haute voix de chaque poème. Un jury peut juger les inscriptions et déterminer le(s) gagnant(s). Ce type de collecte de fonds tire parti de l'effervescence d'Halloween et de l'exutoire créatif qu'est la poésie, que tant de gens apprécient.

11. Une randonnée hantée

Transformez un espace extérieur en un sentier sinistre et hanté où vous pourrez organiser une randonnée. Vous pouvez faire preuve de créativité dans la décoration avec des accessoires et des divertissements sur le thème d'Halloween pour que les gens puissent en profiter à tout moment.

L'activité physique et les festivités peuvent attirer un large éventail de participants. Pour collecter des fonds, vous pouvez demander à chaque participant de couvrir ses frais d'inscription en organisant une campagne de collecte de fonds de pair à pair, ce qui permet de sensibiliser un plus grand nombre de sympathisants.

12. Course d'obstacles pour Halloween

Une course d'obstacles pour Halloween permet aux participants de relever des défis et de collecter des fonds pour une organisation à but non lucratif. Les obstacles peuvent être choisis en fonction du public que vous essayez d'attirer et de son niveau d'aptitude athlétique.

Par exemple, vous pouvez demander à de jeunes enfants de parcourir un simple labyrinthe de maïs, à des adultes d'escalader des barrières "hantées" ou d'esquiver des "zombies". Les participants peuvent s'acquitter d'un droit d'entrée et vous pouvez également envisager des activités de collecte de fonds, comme la vente d'articles sur le thème d'Halloween, l'organisation d'une fête d'après-course avec de la nourriture et des boissons, et l'organisation d'une tombola.

‍

13. Concours de décoration pour Halloween

Invitez des particuliers, des familles ou des entreprises à participer au concours en décorant leurs maisons, leurs cours et les devantures de leurs magasins sur le thème d'Halloween. Vous pouvez créer une page de dons en ligne pour chaque participation et demander aux membres de la communauté de faire des dons pour voter pour leurs préférés.

À la fin, celui qui a recueilli le plus d'argent est couronné vainqueur, et votre cause ressent l'impact des totaux de la collecte de fonds. L'ajout de prix pour les gagnants, tels que des chèques-cadeaux ou des entrées dans une ferme locale pour s'amuser à l'automne, peut motiver la participation à cette idée amusante.



14. Vente aux enchères d'Halloween

Une vente aux enchères est un excellent moyen de collecter des fonds tout en organisant un événement agréable. Une vente aux enchères pour Halloween est donc un excellent moyen de collecter des fonds à l'automne. La vente aux enchères peut être organisée en personne, en ligne ou sous la forme d'un événement hybride pour une plus grande participation.

‍

Les articles mis aux enchères pourraient comprendre

Décorations d'Halloween

Costumes

Paniers cadeaux à thème

Billets pour des maisons hantées

Événements d'Halloween

Expériences

‍

Toutes les enchères et les recettes soutiennent votre cause, et vous pouvez attirer un large éventail de donateurs et de sympathisants en choisissant des prix qui les enthousiasment. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ajouter des activités sur le thème d'Halloween, telles qu'un concours de costumes, de la musique sinistre, des rafraîchissements à thème et des décorations.

‍

‍

15. Concours de sculpture sur citrouille

Un concours de sculpture sur citrouille est un événement vivant et engageant au cours duquel les participants créent et présentent leurs meilleures créations après avoir payé un droit d'entrée pour participer à l'événement. Vous pouvez permettre aux participants d'apporter leurs propres outils de sculpture sur citrouille ou leur fournir du matériel en fonction de vos ressources.

À partir de là, vous pouvez choisir des catégories dans lesquelles concourir, allant de la créativité et de l'originalité aux dessins les plus effrayants et les plus ridicules. La promotion de l'événement par le biais des médias sociaux, des médias locaux et des réseaux communautaires peut attirer des participants et sensibiliser à votre cause.

‍

16. Soirée artisanale d'Halloween

La sculpture sur citrouille n'est pas la seule activité créative qui constitue une excellente base pour les fêtes d'Halloween. Essayez d'organiser une collecte de fonds pour l'artisanat d'Halloween où un droit d'entrée permet aux familles et aux amis de passer une nuit à explorer leur esprit festif et à trouver de nouvelles idées.

Il vous suffit de fournir du matériel de bricolage, de l'inspiration et des espaces de travail. À partir de là, les gens peuvent profiter de leur temps comme ils l'entendent, avec des rafraîchissements de saison comme du cidre de pomme ou des beignets à la citrouille pour agrémenter l'événement.

‍

Voici quelques idées d'activités manuelles que vous pouvez prévoir :

Une toile d'araignée faite de cordes

Une maison en pain d'épices hantée

Araignées en papier à main

Marque-pages monstres

Lanternes fantômes

Bocaux de maïs

Gobelets de pudding en forme de vers de terre et de saletés

‍

BONUS : Des idées de collecte de fonds très amusantes pour Halloween

Si vous vous sentez encore plus motivé pour rendre votre idée de collecte de fonds pour Halloween encore plus amusante, nous avons inclus quelques idées supplémentaires qui en valent la peine. Ces idées s'adressent également à un public adulte désireux de vivre une expérience plus approfondie.

‍

Soirée meurtre et mystère en peer-to-peer

Une soirée meurtre et mystère entre pairs ne manquera pas d'attirer des invités du monde entier. La composante virtuelle peut rendre cette idée de collecte de fonds encore plus intéressante en élargissant votre champ d'action.

‍

Voici comment cela fonctionne :

Demandez aux participants de créer des pages de collecte de fonds en ligne lors de l'inscription et encouragez les dons de leurs réseaux avant l'événement. Il est conseillé de fixer un seuil minimum de collecte de fonds à atteindre pour pouvoir jouer ou de sélectionner la dizaine de participants ayant collecté le plus de fonds pour participer au jeu.

Attribuez aux participants des rôles dans une histoire fictive impliquant un certain type de crime, y compris des suspects, des enquêteurs et d'autres personnages clés. Fournissez aux participants des scripts et des scénarios pour les aider à se préparer.

Le soir de votre fête, invitez les participants dans une salle Zoom, que vous pouvez éventuellement diffuser à tous vos supporters. L'histoire se déroule au fur et à mesure que les joueurs rassemblent des indices pour résoudre le grand mystère qui les entoure.

Après l'événement, partagez les résultats et le plaisir qu'il a procuré, en plus de la valeur incroyable que la participation de chacun aura pour votre cause.

‍

Soirée dansante pour les sorcières

Réunissez vos invités pour une soirée pleine de danse et de rencontres autour d'un délicieux dîner et en compagnie d'autres personnes. La fête d'Halloween peut prendre une forme différente pour ceux qui cherchent à sortir de chez eux et à s'amuser avec d'autres adultes.

Vous pouvez créer une ambiance avec un DJ, des accessoires à thème et une invitation à revêtir le plus beau costume de sorcière que vos partisans pourront trouver. Pour faire de cette soirée un moment inoubliable, proposez de la bonne nourriture provenant d'entreprises locales.

Cette idée de collecte de fonds étant plus élaborée, votre association peut être en mesure de faire payer les billets un peu plus cher. Dans l'ensemble, vous pouvez vous amuser tout en collectant des fonds pour votre cause auprès de personnes passionnées par l'aide.

‍

Principaux avantages de l'organisation d'une collecte de fonds à l'occasion d'Halloween

Les organisations à but non lucratif peuvent prendre une longueur d'avance sur la collecte de fonds de l'automne en profitant d'Halloween pour susciter l'intérêt et la participation de la communauté. Halloween est une toile de fond idéale pour des événements tels que des courses amusantes, des concours de déguisements, des fêtes à thème et toutes les autres idées créatives que votre équipe peut avoir.

L'excitation et la créativité d'Halloween peuvent accroître l'engagement, la participation et les dons à l'approche de la fin de l'année. Ce thème saisonnier crée une expérience amusante et mémorable pour les participants. Il offre en outre des possibilités de publicité et de couverture médiatique qui soutiennent la mission de l'association et ses objectifs de collecte de fonds.

‍

Résultats d'une collecte de fonds bien menée pour Halloween

Des totaux de collecte de fonds qui dépassent les objectifs et alimentent les objectifs de dons de fin d'année

Acquisition de donateurs grâce à la participation de nouvelles personnes aux événements et aux campagnes

Fidélisation des donateurs et réengagement des anciens donateurs grâce à des moyens ludiques de s'impliquer

Partenariats avec des entreprises locales et des organisations communautaires

Sensibilisation aux médias sociaux, les gens partageant leur expérience avec des paysages photogéniques et des thèmes d'événements.

Établissement de relations à entretenir avant le Mardi de la générosité

Un réseau de bénévoles à exploiter pour les fêtes de fin d'année

Retour d'information et possibilités d'apprentissage à intégrer dans vos campagnes de vacances et de fin d'année

‍



‍

Conseils pour que votre collecte de fonds d'Halloween se démarque

Adoptez votre thème: N'hésitez pas à sortir le grand jeu avec des décors, des costumes et des activités bonus pour créer une expérience de collecte de fonds mémorable et immersive.

Soyez unique: Démarquez-vous des autres événements de collecte de fonds et même de vos campagnes habituelles en apportant une touche unique à l'Halloween et en faisant briller votre créativité.

Appuyez-vous sur votre communauté: Établissez des partenariats avec des entreprises locales, des restaurants, des bars, des écoles ou des groupes communautaires pour obtenir le soutien de bénévoles, des fournitures, des ressources et une plus grande portée.

Soyez social: Faites la promotion de votre collecte de fonds pour Halloween sur les médias sociaux afin d'attirer les jeunes générations et facilitez la participation rapide grâce à un hashtag et à une page d'inscription simple.

Pensez à l'accessibilité: Réfléchissez à ce qui rendra votre événement accessible au plus grand nombre, y compris aux personnes handicapées ou ayant des préférences différentes.

Incluez un appel à l'action fort: Veillez à ce que chaque participant reparte en sachant exactement quel était l'objectif de votre collecte de fonds, comment il a joué son rôle et comment il peut continuer à s'engager auprès de votre association.

Montrez votre reconnaissance: Après l'événement, envoyez des lettres de remerciement aux participants, aux sponsors et aux bénévoles pour leur faire part de l'impact des fonds collectés et de la valeur que vous accordez à chaque personne qui s'est présentée.

‍

‍

Billetterie en ligne gratuite pour votre prochaine collecte de fonds à l'occasion d'Halloween avec Zeffy

Vous avez besoin d'une plateforme de billetterie en ligne pour votre collecte de fonds d'Halloween ? Zeffy est tellement bon qu'il en est presque effrayant ! Avec le système de billetterie en ligne gratuit de Zeffy, vous pouvez créer des formulaires d'inscription, générer des billets et gérer votre événement gratuitement. Pas de frais de plateforme. Pas de frais de transaction. Jamais de frais.

‍

‍