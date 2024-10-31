Les collectes de fonds sont une excellente occasion pour les enfants de développer des compétences essentielles comme le travail d'équipe, le leadership et la responsabilité financière. En faisant participer les enfants à ces activités, vous récoltez des fonds pour une bonne cause et vous développez chez eux un esprit de service communautaire et d'empathie.

Avec un peu de créativité et des activités amusantes, la collecte de fonds peut être une expérience agréable et gratifiante pour les enfants. Voici notre liste des 403+ meilleures idées de collecte de fonds pour les enfants.

‍

‍

Nos 46 idées préférées de collecte de fonds pour les enfants

‍

Idées de collectes de fonds alimentaires pour les enfants

1. Vendre des barres chocolatées

La vente de barres chocolatées est un excellent moyen d'impliquer les enfants dans les activités de collecte de fonds. Les enfants peuvent participer avec enthousiasme en vendant ces friandises à l'école, à l'église ou lors d'événements communautaires.

De nombreuses entreprises proposent également des réductions pour les collectes de fonds. Contactez donc les distributeurs ou les fabricants locaux pour obtenir des barres chocolatées à des prix réduits. Distribuez les friandises au sein de votre équipe et mettez les enfants au défi de vendre tout le stock.

Les recettes peuvent contribuer au financement de votre association tout en enseignant aux enfants des leçons précieuses en matière de fixation d'objectifs, de communication et de persévérance.

‍

2. Préparer et vendre des friandises

Organisez une vente de pâtisseries au cours de laquelle les enfants créent de délicieuses friandises à vendre. Collaborez avec les parents pour garantir la qualité des pâtisseries et le respect des mesures de sécurité alimentaire.

Installez un stand attrayant dans des lieux très fréquentés tels que les manifestations scolaires, les rassemblements communautaires ou les marchés locaux. Encouragez les enfants à dialoguer avec les clients et à faire connaître la cause qui sous-tend la collecte de fonds.

Les gens adorent les crêpes, et vous pouvez les inclure pour varier votre menu et attirer plus de monde. Par exemple, le PTO de l'école primaire Crocker/Riverside a organisé un petit-déjeuner de crêpes et a vendu des billets pour cet événement via Zeffy. Ils ont récolté 7 900 dollars et économisé 395 dollars de frais, Zeffy étant 100 % gratuit.

‍

3. Concours de chili

Organisez un concours de chili au cours duquel les participants présentent leurs meilleures recettes tout en collectant des fonds. Faites payer un droit d'entrée à chaque équipe participante et vendez des tickets de dégustation aux participants.

Faites appel à des célébrités locales ou à des experts en gastronomie en tant que juges pour ajouter du piquant à l'événement. Offrez des prix pour le chili gagnant, le choix du public et la recette la plus créative. Complétez l'événement par de la musique en direct, des jeux et une atmosphère dynamique pour attirer une plus grande foule.

‍

4. Vendre de la pâte à biscuits

La vente de pâte à biscuits offre une alternative aux ventes de pâtisseries traditionnelles, car les enfants peuvent vendre un produit facile à préparer et dont la durée de conservation est plus longue.

Les collectes de fonds à base de pâte à biscuits ont un potentiel de gain élevé et répondent à des goûts variés. Proposez des variétés de pâtes à biscuits surgelées, de pâtes à biscuits en rayon et de mélanges secs. Organisez une démonstration de cuisson en direct pour attirer les acheteurs.

Élargissez la gamme de produits avec des friandises telles que des barres chocolatées, des collations aux fruits ou des sucettes pour stimuler les ventes.

5. Concours de décoration de biscuits

La décoration de biscuits est l'une des idées de collecte de fonds les plus amusantes pour les enfants. Voici comment organiser un concours de décoration de biscuits réussi :

Choisissez un lieu approprié, comme le jardin d'une école locale ou un parc communautaire.

Faites la promotion du concours à l'avance pour donner aux enfants et aux parents le temps de rassembler des idées et de planifier leur emploi du temps en fonction de l'événement.

Utilisez une billetterie ou un formulaire d'inscription en ligne pour collecter des fonds avant l'événement.

Créez des campagnes peer-to-peer distinctes pour les enfants. Encouragez les sympathisants à faire un don sur la page de don des enfants s'ils aiment leur travail. Cela motivera les enfants et augmentera les dons.

Offrez des biscuits et du matériel de décoration et faites payer une petite somme qui s'ajoutera aux fonds de votre association. Établissez un partenariat avec une entreprise locale pour fournir et promouvoir les éléments essentiels en échange.

Offrez un prix pour les biscuits les mieux décorés et pour l'équipe qui aura récolté le plus d'argent.

‍

6. Stand de limonade

Un bon vieux stand de limonade est le moyen le plus simple de collecter des fonds pour votre cause et l'une des meilleures idées de collecte de fonds d'été pour les enfants.

Les limonades sont faciles à préparer pour les enfants, car la mise en place ne demande qu'un minimum d'efforts. Vous n'avez besoin que de pots et de verres pour distribuer la limonade. Demandez aux entreprises locales et aux sympathisants de faire don d'ingrédients pour la limonade et d'autres fournitures.

Laissez les enfants décorer le stand pour le rendre plus attrayant. Encouragez-les à inviter leurs amis, leurs familles et un réseau plus large afin d'augmenter le nombre de participants.

‍

7. Fête de la pizza

Une soirée pizza est l'une des collectes de fonds les plus faciles et les plus amusantes pour les enfants, car vous pouvez vous associer à une pizzeria locale pour obtenir une réduction pour l'association.

Choisissez plusieurs garnitures pour plaire aux enfants, et il est toujours bon de proposer des options saines comme une croûte de blé entier pour les parents. Faites payer la tranche et offrez des rabais pour les commandes en vrac.

‍

8. La guerre des cupcakes

La guerre des cupcakes est une version enfantine des concours de cuisine, qui satisfait les amateurs de sucreries.

Les participants préparent et décorent des cupcakes de manière créative. Les supporters votent pour leurs préférés, et l'enfant qui obtient le plus de voix gagne.

Faites payer une petite participation pour collecter des fonds pour votre cause. Vous devriez également classer les participants par tranche d'âge afin de garantir une concurrence équitable.

‍

9. Collecte de pop-corn

Les collectes de pop-corn sont des idées peu coûteuses pour les enfants, car elles nécessitent peu d'efforts et de ressources.

Le pop-corn est peu coûteux et facile à préparer pour les enfants. Vous pouvez également vous associer à des écoles, des églises, des sports et des événements amusants.

Pendant la vente, les enfants peuvent expliquer la mission de votre association aux acheteurs. Récompensez leurs efforts en leur offrant des paniers de friandises ou de petits cadeaux. Vous pouvez également vendre du pop-corn pour des ventes impulsives lors d'événements caritatifs tels que des journées sportives ou des marches.

Grâce à la fonction de billetterie de Zeffy, vous pouvez créer différents niveaux de billets pour les événements qui incluent la vente de pop-corn. Pour stimuler la collecte de fonds, ajoutez une option de dons supplémentaires en plus des achats.

‍

Idées de collectes de fonds sportives pour les enfants

10. Créer une course d'obstacles

Concevez une course d'obstacles attrayante qui met les participants au défi tout en collectant des fonds. Utilisez les parcs locaux ou les cours d'école, en incorporant des obstacles adaptés à l'âge des participants, comme des pistes de pneus, des poutres d'équilibre et des tunnels de reptation.

Faites payer un droit d'entrée aux participants et offrez des prix pour les temps les plus rapides dans les différentes catégories d'âge. Encourager les spectateurs à faire des dons pour chaque obstacle franchi. Établir des partenariats avec des entreprises locales pour le parrainage et la location d'équipement afin d'améliorer le parcours.

‍

11. Accueillir un camp sportif

Organisez un camp sportif où les enfants pourront perfectionner leurs compétences tout en soutenant une cause. Faites appel à des entraîneurs expérimentés ou à des étudiants-athlètes pour animer des séances dans différents sports comme le football, le basket-ball ou le volley-ball.

Prévoir des frais d'inscription pour couvrir les dépenses du camp et collecter des fonds. Conclure le camp par un mini-tournoi et une cérémonie de remise des prix, en invitant les familles à encourager les participants.

‍

12. Tournoi de balle au prisonnier

Un tournoi de balle au prisonnier permet aux enfants de bouger et de s'amuser avec beaucoup d'énergie. Les enfants forment des équipes et s'affrontent tout en collectant des fonds.

Obtenir des parrainages d'entreprises offrant des possibilités de promotion, de placement de nom/logo et de prise de parole.

Récompenser l'équipe gagnante et reconnaître tous les supporters. Organiser une cérémonie de clôture pour remettre les prix à l'équipe gagnante.

‍

13. Journée sur le terrain

Organisez une journée en plein air avec des jeux adaptés à l'âge des enfants comme le tir à la corde, le kickball, le lancer de ballons d'eau, la course à trois jambes et la course en sac.

Vous pouvez également organiser une collecte de chaussures en parallèle et encourager les supporters à donner des chaussures de sport et des chaussures de tous les jours.

‍

14. Chasse au trésor

Organisez une chasse au trésor - parfaite pour s'amuser en famille avec un minimum d'efforts. Voici comment organiser une chasse au trésor attrayante pour les enfants :

Choisissez un jour clair pour l'événement.

Choisissez un thème adapté aux enfants, comme "La découverte d'un trésor perdu".

Planifiez l'itinéraire de la chasse au trésor dans un endroit accessible et sûr du quartier.

Trouvez des indices et des énigmes amusants pour chaque objet.

Donner des conseils si nécessaire.

Faites participer toute la famille à la recherche d'indices.

Prenez régulièrement des nouvelles des enfants pour vous assurer qu'ils sont sur la bonne voie.

‍

Pour motiver les enfants à trouver le plus grand nombre d'objets, préparez de petits prix pour les gagnants. Vous pouvez combiner une chasse au trésor avec d'autres idées de collecte de fonds pour les enfants, comme une course d'obstacles ou un carnaval scolaire.

Envisagez d'installer un stand de concession et des buvettes pour augmenter vos revenus.

‍

15. Course de 5 km

Organisez une course de 5 km tout au long de l'année pour promouvoir des modes de vie sains. La course de 5 km est une idée de collecte de fonds parfaite pour une collecte de fonds après l'école ou pendant les vacances.

Ajoutez de la créativité avec une course de couleur - les participants sont vêtus de blanc et les spectateurs lancent des poudres colorées.

L'organisation d'une course de 5 km comprend le choix d'une date et d'un lieu, ainsi que l'établissement d'un parcours. Vous pouvez ajouter une touche créative à une course de 5 km classique en la transformant en une course de couleurs. Le FRSD PTO a proposé une soirée dansante en couleur lorsque les participants franchissaient la ligne d'arrivée. En partenariat avec Zeffy, ils ont collecté 35 500 dollars tout en économisant 1 775 dollars de frais. Zeffy offre des fonctionnalités 100% gratuites pour les donateurs et les organisations à but non lucratif.

Les courses de 5 km peuvent également être organisées comme des collectes de fonds. Les participants peuvent solliciter des promesses de dons pour votre cause, correspondant à leur passage sur la ligne d'arrivée.

‍

‍

Événements de collecte de fonds conviviaux pour les familles

16. Soirée jeux en famille

Organisez une soirée de jeux pour que les enfants puissent passer du temps de qualité avec leur famille. Faites payer un petit droit d'entrée à chaque famille pour participer aux jeux.

Choisissez une grande salle pour accueillir toutes les familles et proposez différents jeux de société, cartes et jeux de fête. Vous pouvez également encourager les familles à apporter leurs jeux de société préférés.

Vous pouvez également en faire un tournoi de famille à famille et demander à un animateur de l'animer. Ajoutez de la musique et des rafraîchissements pour rendre cette collecte de fonds pour enfants plus attrayante.

La famille gagnante peut recevoir un trophée ou un bon pour un dîner gratuit dans un restaurant local.

Encouragez tous les participants à mener des campagnes d'égal à égal et àcréer des pages de dons en ligne que chacun pourra partager au sein de son réseau.

‍

17. Journée de la photo de famille

Les enfants grandissent vite ! Les journées de la photo de famille permettent de conserver à jamais de précieux souvenirs.

Engagez un photographe professionnel et choisissez un lieu de prise de vue magnifique. Pour collecter des fonds, invitez les familles à participer à des séances de photos individuelles ou de groupe. Proposez différents cadres pour les photos ou vendez des tasses et des objets personnalisés sur lesquels figurent les photos.

Faites connaître l'événement par le biais des médias sociaux, des journaux locaux et des centres communautaires. Encouragez les familles à acheter des forfaits photos ou à payer ce qu'elles peuvent.

Pour augmenter les revenus, installez un stand de vente de snacks et de boissons.

Créez différents niveaux de tickets pour différents forfaits photos avec Zeffy. Vous pouvez également ajouter une option de don supplémentaire pour obtenir plus de fonds.

‍

18. Collecte de fonds pour les anniversaires

Les fêtes d'anniversaire excitent les enfants avec la joie de recevoir des cadeaux. Rendez cette journée encore plus spéciale en permettant aux enfants de découvrir la joie de donner grâce à des collectes de fonds pour les anniversaires.

Encouragez les sympathisants à fêter les anniversaires des enfants en contribuant à votre cause. Invitez votre famille et vos amis et demandez-leur de faire un don en guise de cadeau d'anniversaire.

Créez une page de collecte de fonds au nom de l'enfant avec l'autorisation des parents. Partagez la page et collectez des fonds en votre nom. Offrez des récompenses créatives, comme des cartes faites à la main ou des œuvres d'art créées par les enfants, en fonction des différents niveaux de dons.

Vous pouvez collecter de l'argent pour votre cause sans effort et sensibiliser l'opinion publique.

Vos sympathisants éprouvent la satisfaction de faire quelque chose de significatif pour une cause qu'ils soutiennent.

Les enfants développent leur sens de la générosité.

‍

19. Soirée cinéma

Une soirée cinéma en plein air avec la famille, les amis et les camarades de classe est une activité de collecte de fonds agréable pour les enfants. Avec les autorisations nécessaires, vous pouvez installer un grand écran de cinéma dans un parc local ou un jardin communautaire.

Préparez des collations, des décors et des tentes sur le thème du cinéma pour que les enfants puissent y passer la nuit. Vous pouvez aussi louer une piscine et un écran pour organiser une soirée cinéma au bord de la piscine.

Pour augmenter le taux de participation, interrogez les enfants à l'avance sur leurs préférences en matière de films. Générez ensuite des revenus grâce à la vente de billets et à des stands de nourriture/concession.

Encouragez les bénévoles de la communauté et faites participer les enfants à l'installation et au nettoyage.

‍

Idées de collectes de fonds pour les enfants pendant les fêtes de fin d'année

20. Vente d'arbres et de couronnes de Noël

Offrez une belle décoration intérieure en organisant une collecte de fonds pour des arbres de Noël ou des couronnes pendant les vacances. Établissez des partenariats avec des fermes ou des pépinières locales pour louer un espace et exposer votre collection d'arbres et de couronnes.

Faites participer les enfants de la communauté à la décoration des arbres avec des lumières et des ornements. Les enfants profitent des festivités pendant que vous récoltez des fonds en vendant les arbres et les couronnes décorés. Proposez des offres groupées, comme des arbres avec des couronnes, ou des remises pour les commandes en gros.

Mettre en place une boutique en ligne pour permettre aux sympathisants d'effectuer leurs achats depuis leur domicile. Faire du marketing par le biais des médias sociaux, de la publicité locale et de la distribution de prospectus en porte-à-porte dans les quartiers.

Créez votre boutique à but non lucratif gratuitement avec Zeffy. Personnalisez votre boutique pour mettre en avant les fêtes de fin d'année, proposez plusieurs options de paiement et envoyez des reçus fiscaux automatisés aux donateurs.

‍

21. Photos avec le Père Noël

Les enfants adorent partager leur liste de souhaits de Noël avec le Père Noël. Organisez une collecte de fonds en organisant un stand de photos avec le Père Noël pour leur éviter les files d'attente dans les centres commerciaux.

Trouvez un photographe ou un étudiant en photographie pour participer bénévolement à l'événement. Décorez une toile de fond festive et préparez des costumes de Père Noël. Faites payer des forfaits photos ou des photos à la carte.

Vendre des friandises et des boissons pendant que les familles attendent. Commercialisez vos produits dans les écoles, les centres communautaires et les entreprises locales. Pour plus de commodité, proposez la vente de billets en ligne à l'aide d'une plateforme de collecte de fonds et incluez des extras tels que l'impression de photos ou les téléchargements numériques.

Voici comment organiser l'événement :

Demandez à un membre de votre communauté de se porter volontaire pour jouer le rôle du Père Noël.

Louez un costume de Père Noël.

Demandez à un photographe local de se porter volontaire ou proposez-lui un tarif préférentiel.

Mettre en place un stand animé.

‍

Votre équipe peut se déguiser en elfes pour tenir le stand. Vous pouvez également installer un stand pour vendre des sucres d'orge, des petits gâteaux et du chocolat chaud afin de récolter plus d'argent.

‍

22. Collecte de fonds pour la sculpture sur citrouille

Pour la collecte de fonds d'automne, organisez une fête de sculpture de citrouille - un événement facile qui ne nécessite que des citrouilles, des outils de sculpture et de la peinture. Faites payer l'entrée aux enfants pour qu'ils participent aux festivités créatives. Après la fête, vendez les citrouilles sculptées aux sympathisants pour recueillir des dons supplémentaires.

Améliorez l'expérience avec de la musique, des en-cas et des décorations d'Halloween. Laissez les enfants présenter leurs chefs-d'œuvre sculptés dans un mini-parc à citrouilles.

Proposez des gabarits de sculpture ou des pochoirs pour les plus petits. Établissez des partenariats avec des épiceries locales ou des champs de citrouilles pour obtenir des fournitures pour citrouilles à des prix réduits. Faites la promotion de l'événement dans les écoles, les conseils communautaires et les groupes de quartier.

‍

23. Lettres au Père Noël

Écrire des lettres au Père Noël est une tradition de Noël très appréciée des enfants. Transformez cette tradition en une collecte de fonds créative en installant des stations d'écriture de lettres et en combinant cette activité avec des ventes de pâtisseries ou des stands de limonade.

Prévoyez des tables, du papier, des stylos et une boîte aux lettres du Père Noël pour que les enfants puissent déposer leurs listes de souhaits, en veillant à ce que les noms et les adresses soient clairs. Les parents paient ensuite pour recevoir des lettres de réponse personnalisées du Père Noël.

Créez des modèles de lettres à différents prix que les parents pourront personnaliser en y ajoutant le nom et l'adresse de leur enfant.

Faites part de votre mission de collecte de fonds pour encourager la participation et offrez des accessoires tels que du papier à lettres coloré, des timbres du Père Noël ou de petits cadeaux accompagnant les lettres-réponses. Faites votre promotion dans les écoles, les centres communautaires et les listes d'événements de vacances.

‍

24. Petit-déjeuner avec le Père Noël

Organisez un "petit-déjeuner avec le Père Noël" magique pour les enfants pendant la période des fêtes afin d'attirer un public plus large. Établissez un partenariat avec un restaurant local ou un centre communautaire pour accueillir le petit-déjeuner.

Faites payer un droit d'entrée qui comprend un délicieux repas et une photo mémorable avec le Père Noël. Installez une station de bricolage où les enfants peuvent écrire des lettres au Père Noël ou créer des œuvres d'art de Noël pour les associer à d'autres idées. Vous pouvez également organiser des activités et des jeux sur le thème de Noël pour maintenir l'intérêt des enfants.

Encouragez les parents à s'inscrire à l'avance en ligne pour assurer le bon déroulement de l'événement. Proposez une variété d'options pour le petit-déjeuner afin de répondre aux différents besoins et préférences alimentaires. Par exemple, le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a récolté 3 040 dollars en vendant des billets en ligne pour son "Petit-déjeuner avec le Père Noël". En s'associant à Zeffy, une plateforme 100 % gratuite, ils ont économisé 152 dollars de frais.

‍

25. Plongeon polaire

Si votre association se trouve dans une région froide pendant les vacances, organisez une collecte de fonds sous forme de plongeon polaire, idéale pour les enfants plus âgés, comme les lycéens. Organisez l'événement près d'un lac ou d'un étang, pour que le temps soit frais mais que l'eau ne soit pas dangereusement gelée.

Exiger la présence et la supervision des parents pour tous les participants. Prévoir des frais d'inscription pour le plongeon ou recueillir des dons supplémentaires auprès des spectateurs. Attribuer des prix aux meilleurs collecteurs de fonds ou aux concours de déguisements créatifs.

Fournir des tentes et des vestiaires chauffés. Vendez des boissons chaudes et des en-cas. S'associer avec des entreprises locales pour sponsoriser des lampes chauffantes et des serviettes, ou faire don de vêtements confortables pour les plongeons.

‍

26. Vendre des fleurs

Une vente de fleurs est une excellente idée de collecte de fonds pour les enfants, en particulier lors de fêtes comme la fête des mères ou la Saint-Valentin. Associez-vous à un fleuriste local pour acheter des fleurs à prix réduit. Expliquez votre cause et les avantages promotionnels qu'ils recevront pour encourager les réductions.

Demandez aux enfants de la communauté de vendre les fleurs dans les écoles, les quartiers et les événements locaux. Proposez des fleurs à la douzaine ou créez des bouquets personnalisés pour les occasions spéciales.

Commercialisez la vente par le biais des médias sociaux, de prospectus et en demandant à des enfants de faire du porte-à-porte pour prendre des pré-commandes. Installez des stands de fleurs dans des lieux très fréquentés comme les parcs, les centres communautaires ou à l'extérieur des épiceries. Laissez les enfants confectionner des emballages de bouquets ou des décorations simples pour embellir les fleurs.

Pour plus de commodité, il est possible de commander en ligne en utilisant la plateforme de commerce électronique de Zeffy. Les clients peuvent sélectionner les variétés de fleurs, les quantités et les options d'enlèvement et de livraison. Inclure une option pour des notes personnelles ou des messages cadeaux avec les commandes.

‍

Des collectes de fonds faciles et engageantes pour les enfants

27. Spectacle de talents

Organisez un spectacle de talents pour permettre aux enfants de montrer leurs compétences et leurs talents cachés. Les idées de collecte de fonds de ce type susciteront la participation des parents, qui adorent voir leurs enfants sur scène.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un lieu et d'artistes talentueux. Vendez des billets pour que leur famille et d'autres sympathisants puissent assister au spectacle et encourager les enfants. Faites la promotion du spectacle sur les médias sociaux et distribuez des prospectus dans le quartier.

Par exemple, le CTP de l'école primaire Liberty a vendu des billets pour son spectacle de talents, récoltant ainsi 1 600 dollars tout en économisant 80 dollars de frais grâce au système de billetterie de Zeffy.

Essayez de vendre des concessions ou de la marchandise de marque pour obtenir de l'argent supplémentaire.

‍

28. Vente aux enchères silencieuse pour les enfants

Une vente aux enchères silencieuse est une excellente idée de collecte de fonds qui suscitera l'enthousiasme des enfants. Créez des paniers de vente aux enchères adaptés aux enfants, sur lesquels ils aimeront enchérir.

‍

Voici quelques idées de paniers de vente aux enchères que les enfants vont adorer :

Un panier sur le thème du cinéma avec des tickets de cinéma, des bonbons et du pop-corn.

Panier fantaisie de fournitures scolaires avec crayons, boîte de géométrie, cahiers, etc.

Une collection de romans pour jeunes adultes destinée aux amateurs de littérature.

Un panier avec de délicieux biscuits, des bonbons et des coupons de réduction pour des restaurants locaux.

Un panier sur le thème du sport avec un maillot, des équipements de jeu, des bouteilles de sirop et des billets pour un prochain match.

‍

Vous pouvez vous associer à des entreprises locales pour organiser les paniers de la vente aux enchères. Une autre façon d'organiser une vente aux enchères silencieuse est de faire participer les enfants à la création d'objets à vendre, comme des œuvres d'art ou des peintures. Les parents seront ravis d'enchérir sur les œuvres d'art de leurs enfants.

La fonction de vente aux enchères de Zeffy vous permet d'organiser gratuitement des ventes aux enchères silencieuses en ligne. Surveillez vos enchères et vos ventes et permettez aux enchérisseurs de parcourir facilement les articles.

‍

29. Peinture sur visage

Un événement de peinture sur visage est l'une des meilleures idées de collecte de fonds pour les enfants, car vous pouvez l'organiser en même temps qu'une autre collecte de fonds, comme le carnaval de l'école.

Même si vous organisez une collecte de fonds pour les adultes, un stand de peinture sur visage maintiendra l'intérêt des enfants. Il peut également permettre de collecter des fonds supplémentaires pour votre association.

Il s'agit de l'une des idées de collecte de fonds les plus rentables, qui peut être réalisée avec un minimum de planification. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une table, de chaises, de pinceaux, de peinture sans danger pour la peau et de lingettes humides.

Faites payer une somme modique aux enfants pour qu'ils se fassent peindre le visage. Si le stand de maquillage fait partie d'un événement plus important, faites-en la promotion en ligne et sur votre page de collecte de fonds.

‍

30. Tombola de l'ours en peluche

Une tombola d'ours en peluche est un moyen facile et efficace de collecter des fonds pour faire participer les enfants. Recueillez des ours en peluche auprès des enfants de la communauté et des boutiques de cadeaux locales. Triez la collection en veillant à ce que chaque ours soit en bon état. Vous pouvez également faire preuve de créativité en donnant un nom à tous les ours en peluche afin de susciter l'enthousiasme.

Inscrivez le nom de chaque ours sur deux feuilles de papier. Placez l'un d'eux dans un bocal à tombola et épinglez l'autre sur l'ourson correspondant. Les enfants font des dons pour tirer les billets de tombola du bocal et gagner l'ours qui porte le nom correspondant. Prévoyez quelques billets vierges pour encourager les enfants à tirer des billets et à faire des dons.

Transformez l'événement en une journée entière en vendant des billets de tombola en même temps que d'autres jeux, activités et stands de nourriture. Laissez les enfants tenir des mini stands ou animer des activités pour gagner des heures de bénévolat.

Vous pouvez également organiser une tombola en ligne plus pratique avec l'outil de tombola en ligne 100 % gratuit de Zeffy. Créez des formulaires de tombola personnalisés, générez automatiquement des billets et suivez les achats de billets.

‍

31. Atelier de fabrication de Slime

Rassemblez des ingrédients comme de la colle, du bicarbonate de soude et des colorants alimentaires, et organisez un atelier de fabrication de bave ! Les enfants peuvent inviter leurs amis et demander une petite participation. Pour rendre l'activité plus excitante, proposez différentes recettes de slime (comme le glitter slime ou le glow-in-the-dark slime). Après l'atelier, les enfants peuvent ramener leurs créations à la maison.

‍

32. Rédaction et vente de livres d'histoires

Organisez un atelier d'écriture de livres d'histoires où les enfants peuvent écrire et illustrer leurs propres histoires courtes. Une fois les livres terminés, organisez une "foire aux livres d'histoires" où les parents et les membres de la communauté pourront acheter ces créations uniques.

Proposez des histoires personnalisées dans lesquelles les enfants peuvent inclure les noms de leurs amis ou de leurs animaux de compagnie en tant que personnages. Vous pouvez également collaborer avec une imprimerie locale pour relier les livres de manière professionnelle.

‍

33. Kindness Rocks Garden

Rassemblez des pierres lisses et du matériel de peinture, puis organisez une activité de peinture sur les "Roches de la gentillesse". Les enfants peuvent peindre des messages et des dessins encourageants sur les rochers. Ensuite, vendez les rochers ou demandez des dons pour les ajouter à un jardin communautaire ou à une cour d'école.

Pour une collecte de fonds encore plus amusante, créez une option "Pay-It-Forward" où les acheteurs peuvent acheter une pierre qui sera placée anonymement dans un espace public pour répandre la gentillesse.

‍

34. Salon de l'art recyclé

Encouragez les enfants à créer des projets artistiques en utilisant des matériaux recyclés tels que du carton, des bouteilles en plastique et de vieux magazines. Organisez une foire artistique communautaire où ces œuvres d'art seront exposées et vendues.

Collaborez avec des entreprises locales pour sponsoriser des prix pour les conceptions les plus créatives, les plus respectueuses de l'environnement ou les plus innovantes. Vous pouvez également organiser un atelier sur le recyclage et ses avantages.

‍

35. Vente aux enchères de services communautaires

Les enfants peuvent offrir leur temps pour diverses tâches telles que tondre la pelouse, garder les animaux ou laver les voitures, et ces services peuvent être vendus aux enchères au plus offrant de la communauté.

Associez chaque service à un bon fait maison, ce qui rend la transaction plus personnelle. Proposez des services groupés, comme le "Weekend Helper Package", pour augmenter les dons.

‍

36. Défilé de mode écologique

Les enfants peuvent concevoir et modéliser des tenues fabriquées à partir de matériaux écologiques ou recyclés, tels que de vieux vêtements, du papier ou des chutes de tissu. Organisez un défilé de mode pour lequel la communauté peut acheter des billets.

Inclure une "station de mode bricolage" où les spectateurs peuvent créer leurs propres accessoires ou recycler de vieux vêtements. Établissez des partenariats avec des marques locales soucieuses de l'environnement pour qu'elles sponsorisent ou fassent don de matériel.

‍

37. Projet de livre de cuisine pour enfants

Recueillir les recettes préférées des enfants de la communauté et les compiler dans un livre de cuisine. Incluez des illustrations, des photos et des conseils culinaires amusants. Une fois l'ouvrage terminé, vendez les livres de cuisine à la famille, aux amis et lors d'événements communautaires.

Organisez un "événement de dégustation" au cours duquel les enfants préparent et servent des plats tirés du livre de cuisine, et les participants peuvent goûter les recettes avant d'acheter le livre. Établissez des partenariats avec des chefs ou des restaurants locaux pour renforcer le soutien et la crédibilité.

‍

38. Bourse et vente de livres

Organisez un échange de livres où les enfants apportent des livres d'occasion dont ils n'ont plus besoin. Pour chaque livre donné, ils reçoivent un jeton qu'ils peuvent utiliser pour choisir un nouveau livre dans la bourse d'échange. Les livres restants peuvent être vendus à un prix modique à la communauté.

Prévoir une zone de dédicace où les enfants peuvent écrire des messages personnels ou faire des dessins sur les livres qu'ils ont donnés. Proposer une section spéciale pour les livres à thème, tels que les mystères, les aventures ou la fantaisie, afin de répondre à différents centres d'intérêt.

‍

39. Expo-sciences bricolée

Encouragez les enfants à créer des projets ou des expériences scientifiques simples à la maison. Organisez une foire scientifique où ils pourront présenter leurs projets et faites payer un droit d'entrée aux participants. La foire peut inclure des démonstrations interactives, permettant aux enfants d'expliquer et de présenter leurs expériences.

Proposez une station "Construisez votre propre expérience" où les participants peuvent s'essayer à des activités scientifiques simples, comme la fabrication d'un volcan ou la création d'électricité statique. Attribuez des prix au projet le plus créatif, le plus éducatif ou le plus drôle.

‍

40. Mur d'art communautaire

Fixez un mur dans un espace public ou dans une école et invitez les enfants à contribuer à la réalisation d'une grande peinture murale communautaire. Faites payer une somme modique à chaque participant pour qu'il peigne une partie du mur. Vous pouvez également offrir la possibilité de peindre des carreaux ou des toiles individuels qui seront ensuite assemblés pour former la fresque.

Organisez une cérémonie d'inauguration au cours de laquelle la communauté pourra voir la peinture murale achevée, avec une vente aux enchères ou une vente de reproductions et de petites œuvres d'art réalisées par les enfants. Incluez une performance artistique en direct, comme du speed painting ou une œuvre collaborative.

‍

41. Hôpital des jouets

Créez un "hôpital du jouet" où les enfants peuvent apporter leurs jouets cassés ou anciens pour les faire réparer ou nettoyer. Faites payer un droit pour chaque jouet réparé, avec des options pour des réparations de base comme la couture d'un animal en peluche ou le remplacement des piles. Offrez des certificats de "renaissance du jouet" pour les jouets réparés et affichez des photos avant et après les réparations.

‍

42. Soirée karaoké pour les enfants

Organisez une soirée karaoké au cours de laquelle les enfants pourront chanter leurs chansons préférées devant un public. Faites payer un droit d'entrée et vendez des rafraîchissements comme du pop-corn et des boissons. Proposez une variété de genres musicaux et de chansons.

Proposez un forfait "Star Performer" qui permet aux participants de faire enregistrer leur prestation et de recevoir une copie de la vidéo. Prévoir une station de déguisement où les enfants peuvent se déguiser en leurs chanteurs ou personnages préférés avant de se produire.

‍

43. Parade et exposition d'animaux de compagnie

Organisez un défilé d'animaux de compagnie où les enfants peuvent déguiser leurs animaux et les promener dans un défilé. Faites payer un droit d'entrée aux participants et vendez des billets aux spectateurs. Prévoyez des catégories telles que "Meilleur costume", "Meilleur tour" et "Animal de compagnie le plus insolite".

Proposez un "coin adoption" où les refuges locaux peuvent amener des animaux disponibles pour l'adoption. Incluez des vendeurs spécialisés dans les animaux de compagnie ou une station de bricolage de jouets pour animaux de compagnie où les enfants peuvent fabriquer des jouets pour leurs propres animaux de compagnie ou en faire don au refuge.

‍

44. Puzzle-a-Thon

Organisez une compétition de puzzles où des équipes d'enfants travaillent ensemble pour réaliser des puzzles. Les participants peuvent recueillir des parrainages ou des dons en fonction du nombre de pièces qu'ils réalisent dans un certain délai.

Créez des puzzles personnalisés avec des points de repère locaux ou des mascottes d'école, et proposez un espace "échange de puzzles" où les participants peuvent échanger leurs puzzles après l'événement. Attribuez des prix aux participants ayant terminé le puzzle le plus rapidement ou ayant adopté les stratégies les plus créatives.

‍

45. Salle d'évasion pour enfants

Créez une salle d'évasion adaptée aux enfants avec des énigmes et des défis adaptés à leur âge. Faites payer un droit d'entrée aux équipes qui tenteront de s'échapper dans un délai donné. Les thèmes peuvent inclure les pirates, les aventures dans l'espace ou les mystères des détectives.

Incluez des indices cachés ou des défis qui intègrent un contenu éducatif, comme des problèmes de mathématiques ou des faits historiques. Offrez de petits prix ou des certificats aux équipes qui réussissent à s'échapper.

‍

46. Mini Jeux Olympiques

Organisez des mini-olympiades avec des jeux simples et amusants tels que des courses en sac, des courses à trois jambes et des concours de cerceaux. Faites payer un droit d'entrée aux participants et vendez des rafraîchissements aux spectateurs.

Créez des équipes de pays et désignez des enfants pour représenter les différentes nations, avec des drapeaux miniatures et des hymnes nationaux. Offrez des médailles ou des rubans aux meilleurs élèves et organisez un "défilé des nations" pour donner le coup d'envoi de l'événement.

‍

Comment les idées de collecte de fonds de cette association pour les enfants ont permis de récolter plus de 4 000 dollars - gratuitement

La BTC Area Youth Benefit Corporation (BTC AYBC) est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la vie des jeunes de la région de la CTB en apportant un soutien financier à des programmes éducatifs et récréatifs. L'un de leurs événements de collecte de fonds les plus attendus en 2024 était la Color Obstacle Fun Run. Mais pour que cet événement soit couronné de succès, ils avaient besoin d'une plateforme de billetterie qui les aiderait à collecter des fonds - et à diriger autant de fonds que possible vers la cause. C'est là que Zeffy est intervenu.

Grâce à la plateforme de billetterie de Zeffy, la 2024 AYBC Color Obstacle Fun Run a connu un énorme succès, récoltant un total de 4 055 $. Grâce à Zeffy, l'AYBC a également pu économiser 203 $ en frais, ce qui signifie qu'elle a pu allouer plus de ressources directement à ses programmes, poursuivant ainsi sa mission de soutien aux jeunes de la communauté.

‍

‍

Fin des idées de collecte de fonds pour les enfants

En mettant en œuvre ces idées créatives et agréables de collecte de fonds, vous pouvez créer des expériences mémorables qui incitent les enfants à devenir des acteurs du changement au sein de leur communauté.

Profitez du pouvoir de la jeunesse dans la philanthropie et voyez votre cause prospérer. Vous pouvez également amplifier toutes les idées de collecte de fonds en personne avec des options de dons numériques. Créez une page de collecte de fonds en ligne que vous partagerez lors de la promotion de vos événements de collecte de fonds.

Découvrez la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy qui offre un ensemble complet d'outils pour organiser des événements de collecte de fonds réussis pour les enfants. Zeffy ne facture aucun frais de plateforme ou de transaction aux donateurs ou à votre association - obtenez 100 $ pour un don de 100 $ !

‍

‍

FAQ sur les idées de collecte de fonds pour les enfants

‍

Comment fait-on pour collecter de l'argent quand on est enfant ? Il existe plusieurs idées de collecte de fonds pour les enfants qui peuvent les aider à collecter des fonds pour une cause qu'ils soutiennent. Ils peuvent : Effectuer de petites tâches à la maison ou dans le quartier. Nourrir les animaux et promener les chiens. Organisez des ventes aux enchères en ligne ou en personne. Participez à une vente de pâtisseries ou tenez un stand de limonade. Enseigner certaines compétences à d'autres enfants. Promouvoir auprès de leurs pairs la collecte de fonds en ligne de l'association qu'ils ont choisie.

‍

Quel est l'événement de collecte de fonds le plus rentable ? Les collectes de fonds alimentaires, telles que les ventes de pâtisseries et les concours de chili, peuvent vous aider à collecter des fonds importants, car les gens sont naturellement attirés par les événements impliquant de la nourriture.

Les collectes de dons jumelés sont une autre idée de collecte de fonds rentable qui vous permet de doubler vos dons instantanément.

‍