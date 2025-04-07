Comment Zeffy peut être gratuit ?
Alors que les feuilles tournent et que l'air se rafraîchit, les écoles de tout le pays se préparent à l'un des événements communautaires les plus passionnants de la saison : les festivals d'automne ! Ces célébrations sont plus qu'un simple divertissement ; elles sont l'occasion de rassembler les familles, de stimuler l'esprit d'école et de collecter des fonds de manière créative et attrayante.

Que vous soyez à la recherche de nouvelles idées de collecte de fonds pour votre école, d'activités éducatives pour les festivals d'automne ou de moyens uniques pour stimuler la participation de la communauté, ce guide vous couvre. Avec 38 idées inspirantes de festivals d'automne, vous serez en mesure de créer un événement inoubliable qui non seulement ravira les élèves et les familles, mais soutiendra également les programmes et les ressources de votre école. 

Nous allons nous y mettre et faire du festival de cette année le meilleur de tous les temps !

Nos idées de festivals d'automne pour les écoles


Idées de stands scolaires pour les festivals

1 - Patch de pommes ou de citrouilles

Que serait un festival d'automne sans cueillette de citrouilles ou de pommes ? Cette activité simple et amusante n'est pas une tradition sans raison. Associez-vous à une exploitation locale de pommes ou de citrouilles et offrez aux enfants une activité amusante en dehors de l'école.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

cueillette de pommes, cueillette de pommes, femme

2- L'arrachage de pommes

Une autre activité traditionnelle de l'automne à ajouter à vos idées de festivals d'automne est le bobinage de pommes. Invitez des groupes d'âge différents à tenter leur chance à la pêche aux pommes. Encouragez la participation en attribuant des prix à tous les participants.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

3- Peinture sur visage

Un stand de peinture faciale est indispensable à tout événement pour enfants. Faites des économies en achetant des crayons de maquillage en ligne et demandez aux parents et aux enseignants de partager leurs talents artistiques.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

4- Photomaton

Un photomaton est une idée de festival amusante pour la saison d'automne. Comme presque tous les élèves possèdent un smartphone, les écoles peuvent installer un ou deux photomatons avec des décorations et des costumes d'automne, et les élèves peuvent prendre des selfies qu'ils partageront en ligne.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

5- Labyrinthe de balles de foin

Un labyrinthe de bottes de foin devrait certainement figurer sur votre liste d'idées de festivals d'automne amusants pour les enfants de tous âges. Empilez les bottes de foin pour créer un immense labyrinthe, ou gardez-le simple pour que les jeunes enfants puissent y jouer et s'y amuser.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

Festival d'automne pour les familles et les écoles

6- Tournoi de Cornhole

Installez plusieurs tables de cornhole et organisez un tournoi de lancer de sacs de fèves pour les enfants et les adultes. Offrez un prix au vainqueur du tournoi de sacs.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

7- Saut en tas de feuilles

Les jeunes enfants adorent sauter dans les tas de feuilles à l'automne. Votre école peut remplir de grands récipients de feuilles artificielles ou naturelles et en faire un jeu en cachant de petites récompenses que les enfants devront trouver.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

8- Jeu de devinettes sur le maïs

Remplissez un bocal et demandez aux enfants de deviner le nombre de bonbons qu'il contient. Le plus proche de la réalité gagne le bocal.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

9- Course à relais des épouvantails

Les membres de l'équipe de votre course de relais doivent habiller un épouvantail en courant jusqu'à une pile de vêtements, en enfilant un article et en le rendant au suivant dans la file d'attente. Essayez une course d'obstacles supplémentaire pour augmenter la compétition pour les enfants plus âgés.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

10- La queue du chat noir

Mettez une touche de fête d'automne sur le thème "Épinglez la queue de l'âne". Bandez les yeux des participants et demandez-leur d'épingler la queue d'un chat noir.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

11- Bowling à la citrouille

Demandez aux participants de choisir la citrouille la plus ronde qu'ils peuvent trouver et envoyez-la doucement sur un chemin pour faire tomber les quilles comme dans un jeu de quilles traditionnel. Amusez-vous avec une boule de bowling en citrouille, en creusant des trous pour faciliter la prise en main.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

Jeux d'automne amusants pour les écoles et idées de carnaval

12- Le lancer d'anneaux de citrouille

Le lancer d'anneaux de citrouille est un jeu facile et abordable pour tous les groupes d'âge. Installez des citrouilles de différentes tailles sur des supports et donnez aux joueurs des anneaux à lancer autour ou au-dessus des tiges de la citrouille.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

13- Course à la cuillère à gland

Vous avez déjà entendu parler des courses d'œufs, n'est-ce pas ? Cet automne, vous pouvez organiser une course avec des glands et encourager les enfants à courir autour d'un parcours d'obstacles. Le premier à atteindre la ligne d'arrivée gagne un prix.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

14- Concours de sculpture sur citrouille

Organisez un concours de sculpture sur citrouille et demandez aux enfants de décorer des citrouilles et de gagner un prix pour les dessins les plus drôles, les plus effrayants et les plus imaginatifs. Si vous voulez vraiment impressionner, vous pouvez engager un artiste spécialisé dans la conception de citrouilles et organiser un concours de décoration de citrouilles.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

Idées de repas pour les festivals d'automne dans les écoles

15- Pommes au caramel

Offrez aux participants un stand de décoration de pommes au caramel. Préparez les pommes et le caramel à tremper, et fournissez des noix, des pépites de beurre de cacahuètes au chocolat et des paillettes.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

16- Popcorn au caramel

 Vendez des sachets de pop-corn au caramel ou créez des boules de pop-corn au caramel pour les enfants.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

17- Bar à Smores

Préparez une station de s'mores avec des biscuits graham, des barres de chocolat et des guimauves. Laissez les familles faire griller les guimauves sur un foyer ou un réchaud portable.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

18- Chili et pain de maïs

Votre festival d'automne aura besoin de vrais aliments pour les enfants. Faites cuire une grande marmite de chili et prévoyez des garnitures comme du fromage râpé, de la crème aigre et des oignons verts hachés. Proposez du pain de maïs savoureux en accompagnement.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

19- Donuts à la citrouille

Associez-vous à une boulangerie locale et servez des beignets frais aux épices de citrouille avec du sucre à la cannelle ou un glaçage glacé. Ces délicieuses friandises suffiront à attirer les gens à votre foire année après année.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

20- Maïs en épi

Les enfants ne remarqueront pas que c'est sain avec tout le beurre, le sel et les autres assaisonnements qu'ils peuvent ajouter.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations potentielles :

21- Chocolat chaud, cidre de pomme et café latte à la citrouille et aux épices

Associez-vous à un café ou préparez vous-même ces délicieuses boissons d'automne. À cette époque de l'année, tout le monde aime un bon cidre de pomme ou une boisson épicée à la citrouille.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

‍22- BBQ familial d'automne

Apportez tout ce qu'il faut, des hot-dogs à la root beer, tous les aliments réconfortants de l'automne, pour rassembler les familles et les élèves. C'est aussi un excellent moyen d'ajouter une possibilité de don facultatif pour ceux qui apprécient leur temps, en leur rappelant que c'est la communauté qui permet à ces événements d'exister.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

Idées de décoration pour les festivals d'automne dans les écoles

23- Décoration d'épouvantails

Récupérez de vieux vêtements et des dons dans les friperies et invitez les participants à créer des épouvantails. Cette pratique durable de réutilisation des vêtements, du papier hygiénique, du foin et d'autres matériaux ne manquera pas d'enthousiasmer toute la famille lors d'un carnaval d'automne.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

24- Couronnes d'automne

Demandez à des bénévoles de décorer et d'accrocher des couronnes aux couleurs, aux senteurs et aux rappels de la saison automnale sur les portes, les murs et les entrées de l'école. Les familles pourront ainsi rapporter leurs créations à la maison ou les offrir en guise de cadeau attentionné et fait main.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

25- Lumières scintillantes

Une expérience mémorable et agréable peut être aussi simple que d'accrocher des lanternes et des lumières scintillantes, même s'il s'agit simplement d'égayer votre école et de créer un environnement festif. Le parking de l'école est un endroit idéal pour créer un espace pour toute la famille.

Instructions d'installation :


Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

26- Festival hanté

Il n'y a pas de collecte de fonds d'automne sans un peu d'effroi. L'automne étant la saison d'Halloween, les écoles peuvent décorer leur festival d'automne avec des décorations effrayantes, et les enseignants peuvent se déguiser pour créer un festival de maison hantée effrayante.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

Idées de festivals de récolte d'automne avec tirage au sort

27- Panier cadeau à la citrouille

L'épice de la citrouille est un assaisonnement populaire pendant l'automne. Les festivals d'automne des écoles offrent un panier de bougies à la citrouille, de bombes de bain, de gels douche, de lattes à la citrouille et de chocolat chaud.‍

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

28- Pack familial d'automne

Vous cherchez une idée de panier de tombola familiale amusante ? Combinez des billets pour des champs de citrouilles locaux, des labyrinthes de maïs, des promenades en foin, des collations et des friandises pour que tout le monde puisse en profiter.‍

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

29- Kit de cheminée pour l'extérieur

Les feux de joie sont une autre tradition automnale pour tous les âges. Le festival d'automne de votre école peut être l'occasion de tirer au sort un kit de foyer extérieur comprenant des bâtons de guimauve, des ingrédients de smores gastronomiques, une couverture design et des chaises.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

30- Pack d'aventures en plein air pour l'automne

Préparez du matériel de randonnée, des pique-niques, un thermos pour le chocolat chaud et des guides des sentiers de randonnée pour les élèves les plus aventureux et leurs familles.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

31- Forfait soirée jeux en famille

La soirée jeux est une autre activité familiale amusante. Ajoutez à votre panier de tombola quelques jeux de société, jeux de cartes, puzzles et livres d'activités adaptés aux enfants de différents âges.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

Idées d'engagement communautaire pour les festivals d'automne

32- Cercle de contes

Un cercle de narration crée un espace où les membres de la communauté peuvent partager des histoires, des souvenirs et des traditions sur l'automne et votre communauté. Installez des bottes de foin autour d'un feu de camp pour donner une touche amusante à l'activité et invitez les participants à s'y joindre. 

Un cercle de contes effrayants peut également constituer un excellent complément à une maison hantée communautaire. Vous pourriez choisir de l'ajouter à une liste d'activités éducatives pour les festivals d'automne.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

33- Rencontre avec des politiciens et des célébrités locales

Invitez des célébrités locales, des hommes politiques et des responsables de la communauté à votre festival d'automne. C'est une excellente occasion pour les élèves et les parents de poser des questions et de s'informer sur les événements à venir et les initiatives communautaires.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

34- Le coin du marché

Installez un mini-marché de producteurs lors de votre festival d'automne. Proposez des produits frais, des confitures maison, de l'artisanat et des pâtisseries sur le thème de l'automne.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

35- Nuit de l'astronomie d'automne

Invitez les élèves et les parents à observer les constellations d'automne comme Andromède, Cassiopée et Pégase. Proposez une visite guidée des étoiles aux passionnés d'astronomie. Servez du chocolat chaud et incluez l'observation au télescope si possible.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

36- Représentations communautaires

Ajoutez du divertissement à votre festival en mettant en valeur les talents locaux grâce à des représentations de groupes musicaux, de troupes de danse, de compagnies théâtrales et de chorales de la région.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

37- Projet artistique communautaire

Stimulez les élèves et les familles avec un projet artistique à grande échelle. Il peut s'agir d'une peinture murale, d'une courtepointe communautaire ou d'une sculpture réalisée avec des matériaux respectueux de l'environnement.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

38- Concours de costumes

Les déguisements peuvent être une activité qui rassemble toute la communauté scolaire. Demandez aux enfants, aux étudiants locaux ou aux familles de participer à une compétition amicale pour voir qui créera les meilleurs costumes. Le travail d'équipe et la créativité peuvent briller avec de telles idées de collecte de fonds.

Instructions d'installation :

Matériel nécessaire :

Variations de la collecte de fonds :

Bonus : Comment intégrer le programme scolaire dans vos idées de récoltes d'automne ?

Nous savons à quel point il peut être important d'ajouter une valeur éducative à l'amusement, c'est pourquoi nous avons ajouté ces trois idées pour stimuler votre créativité en fonction de vos élèves et de votre programme scolaire. 

Défi STEM de la catapulte à citrouille 

Transformez la physique et l'ingénierie en plaisir pratique ! Installez une station de catapulte en forme de citrouille (ou de mini-courge) où les élèves conçoivent et testent différents mécanismes de lancement. Incorporez des leçons sur la force, les angles et la trajectoire, ce qui en fait un moyen passionnant d'allier la science à l'amusement saisonnier.

Chasse au trésor sur l'histoire des récoltes 

Enseignez aux élèves les origines des traditions automnales, des fêtes de la moisson à Thanksgiving, à l'aide d'une chasse au trésor interactive. Placez des faits historiques autour du festival et demandez aux participants de répondre à des questions ou de collecter des timbres pour gagner des prix - l'histoire prend vie grâce à l'exploration !

Station mathématique et culinaire "de la ferme à la table 

Installez un stand où les enfants utilisent les mesures et les fractions pour préparer des friandises automnales simples comme du cidre de pomme ou des parfaits à la citrouille. Cette approche pratique transforme les mathématiques en une délicieuse expérience d'apprentissage tout en renforçant les applications des nombres et des proportions dans le monde réel.

Comment le Sunny Sky Shelter a-t-il pu collecter près de 10 000 dollars l'automne dernier ?

Sunny Sky Animal Rescue a transformé une vieille ferme en une forêt de la peur avec un sentier hanté et une grange remplie de frayeurs. Un prix d'entrée abordable couvrant de nombreuses activités effrayantes pour les enfants plus âgés et les adultes, ainsi qu'un appel de fonds clair, ont incité les donateurs à collecter près de 10 000 dollars. Les outils de collecte de fonds en ligne gratuits de Zeffy leur ont permis d'économiser 493 $ en frais.

Les festivals d'automne évoquent des images de champs de citrouilles, de défilés costumés et d'enfants s'amusant et mangeant de délicieuses friandises. Les événements d'automne peuvent aider votre communauté à profiter de la saison avec de bonnes idées et des décorations festives. 

Lorsque vous planifiez votre prochain festival d'automne, économisez de l'argent grâce à l 'outil gratuit de vente de billets d'événements de Zeffy

Rédigé par
Jessica Woloszyn

