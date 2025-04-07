Alors que les feuilles tournent et que l'air se rafraîchit, les écoles de tout le pays se préparent à l'un des événements communautaires les plus passionnants de la saison : les festivals d'automne ! Ces célébrations sont plus qu'un simple divertissement ; elles sont l'occasion de rassembler les familles, de stimuler l'esprit d'école et de collecter des fonds de manière créative et attrayante.

Que vous soyez à la recherche de nouvelles idées de collecte de fonds pour votre école, d'activités éducatives pour les festivals d'automne ou de moyens uniques pour stimuler la participation de la communauté, ce guide vous couvre. Avec 38 idées inspirantes de festivals d'automne, vous serez en mesure de créer un événement inoubliable qui non seulement ravira les élèves et les familles, mais soutiendra également les programmes et les ressources de votre école.

Nous allons nous y mettre et faire du festival de cette année le meilleur de tous les temps !

Nos idées de festivals d'automne pour les écoles

Idées de stands scolaires pour les festivals

1 - Patch de pommes ou de citrouilles

Que serait un festival d'automne sans cueillette de citrouilles ou de pommes ? Cette activité simple et amusante n'est pas une tradition sans raison. Associez-vous à une exploitation locale de pommes ou de citrouilles et offrez aux enfants une activité amusante en dehors de l'école.

Instructions d'installation :

Préparez des tables avec des marqueurs et d'autres décorations amusantes.

Disposer les citrouilles ou les pommes dans une zone désignée pour faciliter la cueillette.

Fixer un délai pour la décoration une fois que tout le monde a fait son choix.



Matériel nécessaire :

Citrouilles ou pommes

Matériel décoratif comme de la peinture, des paillettes, des marqueurs ou des autocollants

Matériel de nettoyage à disposer pour éviter le désordre

Variations de la collecte de fonds :

Faites-en un concours de décoration

Ajoutez une toile de fond à votre événement pour des photos de famille ou d'amis qui resteront gravées dans les mémoires.

2- L'arrachage de pommes

Une autre activité traditionnelle de l'automne à ajouter à vos idées de festivals d'automne est le bobinage de pommes. Invitez des groupes d'âge différents à tenter leur chance à la pêche aux pommes. Encouragez la participation en attribuant des prix à tous les participants.

Instructions d'installation :

Remplissez des bacs d'eau et ajoutez-y des pommes pour les faire flotter.

Donner des indications sur l'endroit où placer les pommes une fois qu'elles ont été récupérées.

Placez des serviettes à proximité pour faciliter le nettoyage.



Matériel nécessaire :

Grandes baignoires

Des seaux pour les pommes qui ont été bobinées

Eau pour remplir les baignoires

Pommes fraîches

Serviettes

Variations de la collecte de fonds :

Ajoutez des prix à l'intérieur des pommes pour une motivation supplémentaire.

Créez différents niveaux de difficulté pour différents groupes d'âge.

3- Peinture sur visage

Un stand de peinture faciale est indispensable à tout événement pour enfants. Faites des économies en achetant des crayons de maquillage en ligne et demandez aux parents et aux enseignants de partager leurs talents artistiques.

‍

Instructions d'installation :

Installez une table avec de la peinture pour le visage et des pinceaux.

Proposez des idées inspirantes parmi lesquelles vous pourrez choisir.

Préparez les artistes à partir d'un espace confortable.



Matériel nécessaire :

Peinture pour le visage (crayons de couleur ou peintures non toxiques)

Brosses et éponges

Palettes de peinture

Un livre d'inspiration

Un endroit confortable pour faire asseoir les enfants

Variations de la collecte de fonds :

Proposez des motifs à thème pour l'automne, comme les épouvantails et les monstres.

Organisez un mini-concours de peinture sur visage qui peut inciter les gens à gagner un prix.

4- Photomaton

Un photomaton est une idée de festival amusante pour la saison d'automne. Comme presque tous les élèves possèdent un smartphone, les écoles peuvent installer un ou deux photomatons avec des décorations et des costumes d'automne, et les élèves peuvent prendre des selfies qu'ils partageront en ligne.

‍

Instructions d'installation :

Choisissez une toile de fond aux couleurs de l'automne ou un thème.

Pensez à des accessoires pour rendre les choses plus amusantes.

Décidez qui prendra les photos et si vous voulez offrir des appareils photo ou demander aux gens d'utiliser leur téléphone.



Matériel nécessaire :

Toile de fond

Accessoires

Appareil photo (en option)

Variations de la collecte de fonds :

Offrez une bande photo à impression instantanée pour vous souvenir de l'événement avec votre logo et vos informations.

Créez un défi photo comme "le plus créatif" ou "les duos dynamiques" où les participants peuvent gagner des points en s'amusant.

Ajoutez un élément de média social avec un hashtag pour que tous ceux qui partagent des photos puissent s'engager et proposez du contenu que votre organisation peut facilement rediffuser.

5- Labyrinthe de balles de foin

Un labyrinthe de bottes de foin devrait certainement figurer sur votre liste d'idées de festivals d'automne amusants pour les enfants de tous âges. Empilez les bottes de foin pour créer un immense labyrinthe, ou gardez-le simple pour que les jeunes enfants puissent y jouer et s'y amuser.

‍

Instructions d'installation :

Disposez les bottes de foin de manière à créer un labyrinthe.

Proposez des indications ou des indices tout au long de la visite pour aider les gens à trouver leur chemin.

Ajoutez des protocoles de sécurité comme des cordes ou des guides.

Signalisation de l'entrée et de la sortie.



Matériel nécessaire :

Balles de foin

Signalisation

Mesures de sécurité

Variations de la collecte de fonds :

Ajoutez une touche effrayante avec des surprises cachées ou des décorations pour les enfants plus âgés.

Créez une course dans un labyrinthe ou un 5 km pour créer une saine compétition.

Festival d'automne pour les familles et les écoles

6- Tournoi de Cornhole

Installez plusieurs tables de cornhole et organisez un tournoi de lancer de sacs de fèves pour les enfants et les adultes. Offrez un prix au vainqueur du tournoi de sacs.

‍

Instructions d'installation :

Installez vos tables de cornhole à une distance raisonnable les unes des autres.

Organisez les équipes et les tranches pour votre tournoi.

Établissez un calendrier pour chaque match.

Disposez des sacs de haricots prêts à l'emploi pour les participants.



Matériel nécessaire :

Planches de cornhole

Sacs à fèves

Prix

Variations de la collecte de fonds :

Ajouter une composante de collecte de fonds de pair à pair pour les participants.

Créer des niveaux pour différents groupes d'âge afin d'augmenter la participation.

7- Saut en tas de feuilles

Les jeunes enfants adorent sauter dans les tas de feuilles à l'automne. Votre école peut remplir de grands récipients de feuilles artificielles ou naturelles et en faire un jeu en cachant de petites récompenses que les enfants devront trouver.

‍

Instructions d'installation :

Remplissez de grands récipients ou des piscines pour enfants avec des feuilles (vraies ou fausses - c'est vous qui décidez !).

Aménagez une aire de saut pour les enfants, sans danger pour la sécurité.



Matériel nécessaire :

Feuilles artificielles ou naturelles.

Des conteneurs ou des pataugeoires pour sauter dans l'eau.

Variations de la collecte de fonds :

Ajoutez un élément de "chasse au trésor" en cachant des prix dans les feuilles.

Créez une course de relais avec plusieurs tas de feuilles à atteindre en chemin jusqu'à la ligne d'arrivée.

8- Jeu de devinettes sur le maïs

Remplissez un bocal et demandez aux enfants de deviner le nombre de bonbons qu'il contient. Le plus proche de la réalité gagne le bocal.

‍

Instructions d'installation :

Remplissez un bocal ou un récipient avec des bonbons.

Notez le nombre total quelque part.

Préparez du papier et des stylos pour encourager les invités à deviner combien il y en a.

Choisissez un prix.



Matériel nécessaire :

Maïs en bonbons

Grand conteneur

Papier

Stylos

Prix

Variations de la collecte de fonds :

Dédier les devinettes à une œuvre de bienfaisance et faire payer chaque participation, par exemple "chaque 5 $ deviné sera utilisé pour fournir des repas chauds pour les déjeuners scolaires".

Créez d'autres catégories de devinettes telles que "Devinez le poids" ou "Devinez où le candy corn a été acheté".

9- Course à relais des épouvantails

Les membres de l'équipe de votre course de relais doivent habiller un épouvantail en courant jusqu'à une pile de vêtements, en enfilant un article et en le rendant au suivant dans la file d'attente. Essayez une course d'obstacles supplémentaire pour augmenter la compétition pour les enfants plus âgés.

‍

Instructions d'installation :

Aménagez un espace avec des vêtements et des accessoires pour construire un épouvantail.

Marquez votre départ et votre arrivée.

Désigner la taille des équipes.

Mettez au point vos règles et affichez-les à l'intention des participants.



Matériel nécessaire :

Vieux vêtements, chapeaux et accessoires pour un épouvantail

Éléments de parcours d'obstacles tels que cônes ou hoola hoops

Signalisation du départ et de l'arrivée

Variations de la collecte de fonds :

Ajoutez une limite de temps et poursuivez la course jusqu'à ce qu'un vainqueur soit désigné.

Ajoutez un élément "design d'épouvantail" où des points bonus sont attribués aux mieux habillés.

10- La queue du chat noir

Mettez une touche de fête d'automne sur le thème "Épinglez la queue de l'âne". Bandez les yeux des participants et demandez-leur d'épingler la queue d'un chat noir.

‍

Instructions d'installation :

Dessinez ou achetez une grande photo de chat noir.

Accrochez le chat noir à un endroit où les gens peuvent facilement y accéder.

Fournir des découpes de "queue" que les participants épingleront.

Choisissez un point de départ et demandez à chaque participant de tenter sa chance.



Matériel nécessaire :

Poster d'un chat noir

Queues de papier

Ruban ou adhésif

Variations de la collecte de fonds :

Ajoutez de la musique en arrière-plan pour augmenter le plaisir et créez plusieurs niveaux pour prolonger l'expérience.

Enregistrez les tentatives pour les médias sociaux, ce qui incitera d'autres participants à les essayer et à se joindre à eux.

11- Bowling à la citrouille

Demandez aux participants de choisir la citrouille la plus ronde qu'ils peuvent trouver et envoyez-la doucement sur un chemin pour faire tomber les quilles comme dans un jeu de quilles traditionnel. Amusez-vous avec une boule de bowling en citrouille, en creusant des trous pour faciliter la prise en main.

‍

Instructions d'installation :

Placez les quilles en ligne droite ou dans la formation de votre choix.

Marquez clairement vos "pistes de bowling".

Proposez des citrouilles plus rondes à utiliser comme boules de bowling et mettez-les de côté.



Matériel nécessaire :

Citrouilles rondes

Quilles de bowling

Corde ou marqueur pour les couloirs

‍

Variations de la collecte de fonds :

Placez les prix sur différentes quilles que les participants doivent essayer de toucher.

Créez un mini-tournoi en encourageant les familles à s'encourager les unes les autres.

Jeux d'automne amusants pour les écoles et idées de carnaval

12- Le lancer d'anneaux de citrouille

Le lancer d'anneaux de citrouille est un jeu facile et abordable pour tous les groupes d'âge. Installez des citrouilles de différentes tailles sur des supports et donnez aux joueurs des anneaux à lancer autour ou au-dessus des tiges de la citrouille.

‍

Instructions d'installation :

Disposez des citrouilles de différentes tailles sur des bottes de foin, des caisses ou des supports décoratifs.

Attribuer des valeurs de points différentes en fonction de la taille de la citrouille ou de la distance.

Tracez une ligne de lancer et donnez à chaque participant un nombre déterminé d'anneaux à lancer.

Comptez les points ou laissez les joueurs gagner de petits prix en fonction des lancers réussis.



Matériel nécessaire :

Des citrouilles de différentes tailles (de préférence avec de longues tiges)

Cerceaux ou anneaux de corde (à faire soi-même avec de la corde et du ruban adhésif)

Balles de foin ou caisses (pour varier la hauteur)

Variations de la collecte de fonds :

Utilisez des bâtons lumineux en guise d'anneaux et placez des lumières LED à l'intérieur des citrouilles sculptées pour une version nocturne.

Placez une citrouille surdimensionnée à une grande distance pour un prix bonus si quelqu'un la réussit.

Faites flotter des citrouilles gonflables dans une piscine pour enfants pour une touche aquatique.

Disposez des mini-citrouilles dans une grille et laissez les enfants chercher à faire atterrir les anneaux dans une rangée, comme dans un tic tac toe de citrouille.

13- Course à la cuillère à gland

Vous avez déjà entendu parler des courses d'œufs, n'est-ce pas ? Cet automne, vous pouvez organiser une course avec des glands et encourager les enfants à courir autour d'un parcours d'obstacles. Le premier à atteindre la ligne d'arrivée gagne un prix.

‍

Instructions d'installation :

Tracez une piste de course avec des cônes ou des bottes de foin, en ajoutant de petits obstacles comme des cerceaux.

Chaque participant place un gland en équilibre sur une cuillère et court jusqu'à la ligne d'arrivée sans le faire tomber.

Si quelqu'un fait tomber le gland, il doit retourner au point de départ.



Matériel nécessaire :

Grandes cuillères

Glands

Cônes ou bottes de foin

Variations de la collecte de fonds :

Une course de relais où les équipes se passent le gland sans le faire tomber pour renforcer le travail d'équipe.

Incorporez des tunnels, des poutres d'équilibre ou des cerceaux à traverser.

Un joueur a les yeux bandés tandis qu'un coéquipier le guide verbalement tout au long du parcours.

Au lieu de porter un seul gland, les participants collectent et portent plusieurs glands sans les faire tomber.

14- Concours de sculpture sur citrouille

Organisez un concours de sculpture sur citrouille et demandez aux enfants de décorer des citrouilles et de gagner un prix pour les dessins les plus drôles, les plus effrayants et les plus imaginatifs. Si vous voulez vraiment impressionner, vous pouvez engager un artiste spécialisé dans la conception de citrouilles et organiser un concours de décoration de citrouilles.

‍

Instructions d'installation :

Installez des stations de sculpture avec des cuillères à citrouille, des outils de sculpture et des gabarits.

Attribuez des catégories : La plus drôle, la plus effrayante, la plus créative et la meilleure dans son ensemble.

Il faut prévoir du temps pour la sculpture et la décoration avant le jugement.

Faites appel à un jury ou laissez les participants voter pour les gagnants.



Matériel nécessaire :

Citrouilles

Kits de sculpture sur citrouille

Peintures, marqueurs et paillettes

Bougies chauffe-plat ou LED

‍

Variations de la collecte de fonds :

Défi de sculpture rapide où les participants ont un temps limité pour sculpter leur meilleur dessin.

Visages de citrouilles de célébrités sur le thème de la culture pop ou du cinéma.

L'art de la citrouille à la lumière noire en utilisant de la peinture phosphorescente pour créer des chefs-d'œuvre en néon.

Décoration sans sculpture avec des autocollants, des rubans et du matériel de bricolage pour ceux qui ne veulent pas sculpter.

Idées de repas pour les festivals d'automne dans les écoles

15- Pommes au caramel

Offrez aux participants un stand de décoration de pommes au caramel. Préparez les pommes et le caramel à tremper, et fournissez des noix, des pépites de beurre de cacahuètes au chocolat et des paillettes.

‍

Instructions d'installation :

Préparez une station de trempage de caramel avec des pommes sur des bâtonnets.

Ajouter du caramel fondu et éventuellement du chocolat.

Proposez des garnitures dans des bols séparés pour que les invités puissent y tremper leurs pommes.

Matériel nécessaire :

Pommes

Caramel

Garnitures

Variations de la collecte de fonds :

Pommes au caramel à l'intérieur (évider les pommes et les remplir de caramel chaud avant de les servir).

Nachos aux pommes avec des tranches de pommes et un filet de caramel, de chocolat et de garnitures.

Les tranches de pommes trempées sont disponibles pour les petits enfants, qui peuvent les déguster sans avoir à se soucier des pommes entières.

16- Popcorn au caramel

Vendez des sachets de pop-corn au caramel ou créez des boules de pop-corn au caramel pour les enfants.

‍

Instructions d'installation :

Préparez du pop-corn frais et enrobez-le de caramel chaud.

Laisser refroidir sur les plaques de cuisson avant de les emballer dans des sacs ou des tasses.

Matériel nécessaire :

Grains de maïs soufflé

Sauce caramel

Beurre et sucre roux

Sacs ou tasses pour le service

Variations de la collecte de fonds :

‍Pumpkin spice popcorn avec de la cannelle, de la noix de muscade et des épices de citrouille pour une touche saisonnière.

Mélanges gourmands combinant du pop-corn au caramel avec des bretzels, des noix ou un filet de chocolat blanc.

Barre de pop-corn bricolée où les enfants ajoutent des ingrédients tels que des morceaux de Reese's, des canneberges séchées ou des morceaux de caramel.

17- Bar à Smores

Préparez une station de s'mores avec des biscuits graham, des barres de chocolat et des guimauves. Laissez les familles faire griller les guimauves sur un foyer ou un réchaud portable.

‍

Instructions d'installation :

Fournissez des bâtons à rôtir et un foyer sûr ou des mini-brûleurs de table.

Proposez une variété de biscuits graham, de chocolats et de guimauves.



Matériel nécessaire :

Craquelins Graham

Barres de chocolat (lait, noir et blanc)

Guimauves (classiques, aromatisées ou géantes)

Bâtons à rôtir

Variations de la collecte de fonds :

Les cônes S'mores, où l'on remplit des cônes de gaufre de guimauves, de chocolat et de biscuits Graham, puis on les réchauffe dans une feuille d'aluminium.

Shakes qui proposent des milk-shakes mélangés garnis de guimauves grillées et de chocolat.

Bananes de feu de camp farcies d'ingrédients de s'mores et grillées.

18- Chili et pain de maïs

Votre festival d'automne aura besoin de vrais aliments pour les enfants. Faites cuire une grande marmite de chili et prévoyez des garnitures comme du fromage râpé, de la crème aigre et des oignons verts hachés. Proposez du pain de maïs savoureux en accompagnement.

‍

Instructions d'installation :

Préparer le chili dans de grandes mijoteuses.

Proposer des garnitures en libre-service.

Servir avec du pain de maïs chaud.



Matériel nécessaire :

Bœuf haché ou haricots végétariens

Tomates, oignons et poivrons

Épices pour chili

Muffins au pain de maïs

‍

Variations de la collecte de fonds :

Préparer des mini gaufres au pain de maïs pour le service.

Organisez un bar à macaronis et à chili qui permet aux enfants d'ajouter du chili aux macaronis et au fromage.

19- Donuts à la citrouille

Associez-vous à une boulangerie locale et servez des beignets frais aux épices de citrouille avec du sucre à la cannelle ou un glaçage glacé. Ces délicieuses friandises suffiront à attirer les gens à votre foire année après année.

‍

Instructions d'installation :

Associez-vous à une boulangerie locale ou fabriquez-les sur place.

Proposer des options de sucre à la cannelle, de glaçage et de bruine à l'érable.



Matériel nécessaire :

Beignets à la citrouille

Glaçage au sucre de cannelle et glaçage

Supports ou assiettes à beignets

‍

Variations de la collecte de fonds :

Des mini-trous de beignets faciles à emporter pour les enfants.

Des churros à la citrouille qui ajoutent une touche de style churro au donut classique.

Un bar à garnitures permet aux invités de tremper dans différentes sauces comme le caramel ou le chocolat.

20- Maïs en épi

Les enfants ne remarqueront pas que c'est sain avec tout le beurre, le sel et les autres assaisonnements qu'ils peuvent ajouter.

‍

Instructions d'installation :

Faire bouillir ou griller le maïs et le servir en bâtonnets.

Proposer des options de beurre et d'assaisonnement.



Matériel nécessaire :

Maïs frais

Beurre et assaisonnements

Porte-maïs

Variations potentielles :

‍Maïs de rue mexicain avec de la mayo, du fromage, du citron vert et de la poudre de chili.

Beurre infusé aux herbes avec des options de beurre à l'ail, au romarin ou au miel.

Les côtes de maïs sont coupées en quatre pour faciliter la consommation.

21- Chocolat chaud, cidre de pomme et café latte à la citrouille et aux épices

Associez-vous à un café ou préparez vous-même ces délicieuses boissons d'automne. À cette époque de l'année, tout le monde aime un bon cidre de pomme ou une boisson épicée à la citrouille.

‍

Instructions d'installation :

Installez un stand décoré avec des distributeurs de boissons isothermes.

Proposez des garnitures telles que de la crème fouettée, du caramel et des bâtons de cannelle.

Vendez les boissons à l'unité ou offrez un mug du festival pour des remplissages à prix réduit.



Matériel nécessaire :

Distributeurs de boissons isothermes

Gobelets, couvercles et manchons

Crème fouettée, bâtons de cannelle, caramel, guimauves

Bâtonnets, serviettes et signalisation

‍

Variations de la collecte de fonds :

Un club de tasses où vous pouvez vendre des tasses réutilisables sur le thème de l'automne pour 15 $ ; les recharges sont gratuites toute la nuit !

Station de selfie où les gens donnent 5 $ pour poser avec leur boisson dans un décor mignon sur le thème de l'automne.

Tirage au sort d'une gorgée d'or où un gobelet aléatoire contient une marque unique pour un prix de festival gratuit !

‍

‍22- BBQ familial d'automne

Apportez tout ce qu'il faut, des hot-dogs à la root beer, tous les aliments réconfortants de l'automne, pour rassembler les familles et les élèves. C'est aussi un excellent moyen d'ajouter une possibilité de don facultatif pour ceux qui apprécient leur temps, en leur rappelant que c'est la communauté qui permet à ces événements d'exister.

‍

Instructions d'installation :

Installez une station de grillades et une zone de service de type buffet.

Proposer des offres de repas comprenant un plat principal, un accompagnement et une boisson.

Prévoir une station de dons et des liasses de billets de tombola.



Matériel nécessaire :

Gril, propane/charbon, outils pour grillades

Hot-dogs, hamburgers, options végétariennes, petits pains, condiments

Plats d'accompagnement

Assiettes, ustensiles, serviettes, poubelles

‍

Variations de la collecte de fonds :

Un défi de maître grillardin où vous payez 10 $ pour participer à un mini-concours de barbecue (les invités votent en faisant un don à leur favori).

Les invités paient 5 $ pour frapper un bénévole ou un enseignant au visage !

Des musiciens locaux jouent pendant que les invités font des dons pour demander des chansons.

‍

23- Décoration d'épouvantails

Récupérez de vieux vêtements et des dons dans les friperies et invitez les participants à créer des épouvantails. Cette pratique durable de réutilisation des vêtements, du papier hygiénique, du foin et d'autres matériaux ne manquera pas d'enthousiasmer toute la famille lors d'un carnaval d'automne.

‍

Instructions d'installation :

Fournir les bases des épouvantails et le matériel de décoration.

Mettez en place une zone de concours où les participants votent pour les gagnants.

Attribuez des prix pour les différentes catégories (la plus drôle, la plus effrayante, la plus créative).



Matériel nécessaire :

Vieux vêtements

Sacs de toile de jute ou tissu pour les têtes

Paille ou papier journal

Piquets en bois, ficelle, marqueurs et colle

‍

Variations de la collecte de fonds :

Les épouvantails gagnants sont vendus aux enchères pour décorer des entreprises ou des maisons.

Faites un don de 5 $ pour prendre une photo avec l'épouvantail le plus drôle !

Les entreprises locales peuvent payer pour que leur logo figure sur la tenue d'un épouvantail.

‍

24- Couronnes d'automne

Demandez à des bénévoles de décorer et d'accrocher des couronnes aux couleurs, aux senteurs et aux rappels de la saison automnale sur les portes, les murs et les entrées de l'école. Les familles pourront ainsi rapporter leurs créations à la maison ou les offrir en guise de cadeau attentionné et fait main.

‍

Instructions d'installation :

Fournir des bases de couronnes préfabriquées avec des fournitures de décoration.

Proposez une station de bricolage guidée avec des pistolets à colle chaude et du fil de fer floral.

Vendez des couronnes finies ou faites payer la séance d'artisanat.



Matériel nécessaire :

Base de la couronne en vigne ou en fil de fer

Feuilles artificielles, fleurs, rubans, pommes de pin

Pistolet à colle chaude, fil floral, ciseaux

‍

Variations de la collecte de fonds :

Les participants votent pour leur couronne préférée en versant de l'argent dans un pot pour chaque couronne.

Parrainer une couronne où les entreprises font un don pour que leur nom figure sur une couronne finie vendue aux enchères.

Un marché de bricolage pour vendre des kits de couronnes à emporter par les familles.

‍

25- Lumières scintillantes

Une expérience mémorable et agréable peut être aussi simple que d'accrocher des lanternes et des lumières scintillantes, même s'il s'agit simplement d'égayer votre école et de créer un environnement festif. Le parking de l'école est un endroit idéal pour créer un espace pour toute la famille.

‍

Instructions d'installation :

Accrochez des lumières scintillantes, des citrouilles et des décorations d'automne.

Proposez un photomaton professionnel ou bricolé avec des accessoires.

Frais par photo imprimée ou numérique.

Matériel nécessaire :

Guirlandes lumineuses, lanternes, guirlandes d'automne

Bottes de foin, citrouilles et décors rustiques

Accessoires photo

Installation d'un appareil photo ou d'un smartphone pour les photos

Variations de la collecte de fonds :

Un pass photo VIP qui offre un accès illimité au photobooth pour un prix fixe, désigné par un bracelet d'une certaine couleur.

Des cabines photos à thème qui offrent plus d'options aux participants, comme les feuilles d'automne, l'effroi d'Halloween ou la douceur de l'automne.

26- Festival hanté

Il n'y a pas de collecte de fonds d'automne sans un peu d'effroi. L'automne étant la saison d'Halloween, les écoles peuvent décorer leur festival d'automne avec des décorations effrayantes, et les enseignants peuvent se déguiser pour créer un festival de maison hantée effrayante.

‍

Instructions d'installation :

1. Désigner des zones pour les attractions hantées (maison hantée, sentiers effrayants ou zones d'effroi).

2. Décorez avec des machines à brouillard, des éclairages sinistres et des accessoires effrayants.

3. Vendre des billets d'entrée pour les expériences hantées et les activités à thème.





Matériel nécessaire :

Machines à brouillard, lumières noires, décorations d'Halloween

Costumes pour le personnel/bénévole

Effets sonores, musique sinistre, accessoires

Billets d'entrée ou bracelets

Variations de la collecte de fonds :

Faites-en un événement "effrayer pour une cause" où les bénévoles enregistrent le nombre de fois où les invités crient tout au long de l'événement, et faites payer 1 $ par cri à une œuvre de bienfaisance.

Ajoutez un stand de diseuse de bonne aventure pour faire payer les dons en vue de connaître la bonne aventure.

Idées de festivals de récolte d'automne avec tirage au sort

27- Panier cadeau à la citrouille

L'épice de la citrouille est un assaisonnement populaire pendant l'automne. Les festivals d'automne des écoles offrent un panier de bougies à la citrouille, de bombes de bain, de gels douche, de lattes à la citrouille et de chocolat chaud.‍

‍

Instructions d'installation :

1. Collecter ou acheter des objets sur le thème des épices de citrouille.

2. Disposez les articles dans un panier décoratif avec un emballage sur le thème de l'automne.

3. Vendre des billets de tombola avant et pendant le festival.





Matériel nécessaire :

Bougies, lotions et bombes de bain aux épices de citrouille

Café aux épices de citrouille, lattes et cacao chaud

Panier et matériel d'emballage sur le thème de l'automne

Variations de la collecte de fonds :

Organisez un défi de selfie PSL où les gens peuvent faire un don de 5 $ pour une séance de photos sur le thème de l'épice de citrouille, en encourageant la créativité et en enregistrant du contenu pour les médias sociaux.

Organisez une tombola pour un café gratuit et offrez des billets de tombola à chaque achat d'une boisson gazeuse, ce qui vous permettra également de constituer une liste d'adresses électroniques à laquelle vous pourrez vous adresser une fois le festival terminé.

Mettez du piment dans votre vie en souscrivant à un abonnement pour le mois d'octobre et offrez à un heureux gagnant une surprise gratuite sur le thème de la citrouille et des épices chaque semaine d'octobre.

28- Pack familial d'automne

Vous cherchez une idée de panier de tombola familiale amusante ? Combinez des billets pour des champs de citrouilles locaux, des labyrinthes de maïs, des promenades en foin, des collations et des friandises pour que tout le monde puisse en profiter.‍

‍

Instructions d'installation :

1. Établir des partenariats avec des fermes locales et des centres d'événements pour obtenir des dons de billets.

2. Assemblez un panier à thème amusant contenant des friandises et des articles essentiels pour l'automne.

3. Vendre des billets de tombola avant et pendant le festival.





Matériel nécessaire :

Billets pour un parc de citrouilles, une promenade en foin ou un labyrinthe de maïs

En-cas d'automne (pommes au caramel, kettle corn, mélange de cidre)

Idées d'activités pour les familles (chasse au trésor d'automne, kit de pressage de feuilles, événement "tronc ou friandise")

Variations de la collecte de fonds :

Prévoyez des séances de photos de famille à l'automne, car elles sont peu coûteuses et peuvent vous permettre de faire participer toute l'équipe.

Ajoutez un pack d'aventures mystérieuses où les gagnants peuvent choisir entre deux expériences automnales, avec un billet d'entrée plus cher.

29- Kit de cheminée pour l'extérieur

Les feux de joie sont une autre tradition automnale pour tous les âges. Le festival d'automne de votre école peut être l'occasion de tirer au sort un kit de foyer extérieur comprenant des bâtons de guimauve, des ingrédients de smores gastronomiques, une couverture design et des chaises.

‍

Instructions d'installation :

1. Rassemblez les accessoires du foyer et disposez-les dans un panier festif.

2. Vendre des billets de tombola avant et pendant l'événement.

3. Annoncer le gagnant à la fin du festival.





Matériel nécessaire :

Petit foyer portable

Bâtons de guimauve à rôtir, chocolat gourmet, biscuits graham

Couverture douillette, chaises d'extérieur

Variations de la collecte de fonds :

Un défi "smores" qui offre un prix à la meilleure création, en utilisant les dons comme moyen de vote.

Proposez un chocolat chaud en option, moyennant une participation supplémentaire à la tombola ou un don supplémentaire.

Faites participer les visiteurs de tous âges en organisant une soirée "feu et étoiles" qui fait intervenir des guides astronomiques tout au long de l'expérience.‍

30- Pack d'aventures en plein air pour l'automne

Préparez du matériel de randonnée, des pique-niques, un thermos pour le chocolat chaud et des guides des sentiers de randonnée pour les élèves les plus aventureux et leurs familles.

‍

Instructions d'installation :

1. Rassemblez du matériel de randonnée de qualité et des accessoires adaptés à l'automne.

2. Créez un présentoir attrayant sur le thème de l'aventure.

3. Vendre des billets de tombola tout au long de l'événement.





Matériel nécessaire :

Sac à dos de randonnée, bouteilles d'eau réutilisables

Thermos pour les boissons chaudes, couverture de pique-nique

Guide des sentiers, carte des randonnées d'automne

Variations de la collecte de fonds :

Proposez un tirage au sort d'un sentier mystérieux, où les gagnants remportent une randonnée guidée surprise ou une expérience similaire.

Intégrez une collecte de fonds sous forme de défi de pas où les participants peuvent suivre leurs pas de randonnée pour gagner des prix supplémentaires, et demandez à leurs amis et à leur famille de faire des dons dans le cadre d'une campagne de pair-à-pair avant la randonnée pour les encourager.

31- Forfait soirée jeux en famille

La soirée jeux est une autre activité familiale amusante. Ajoutez à votre panier de tombola quelques jeux de société, jeux de cartes, puzzles et livres d'activités adaptés aux enfants de différents âges.

Instructions d'installation :

1. Rassemblez une variété de jeux adaptés à la famille.

2. Disposez-les dans un panier à thème avec des friandises et des accessoires douillets.

3. Vendre des billets de tombola avant l'événement.





Matériel nécessaire :

Jeux de société classiques (Monopoly, Scrabble, Cluedo)

Jeux de cartes, puzzles et livres d'activités

Popcorn, bonbons et couvertures douillettes

Variations de la collecte de fonds :

Ajoutez un amusant "tour de roue pour des entrées supplémentaires" où les participants font un don pour faire tourner une roue de prix afin d'obtenir des tickets de tombola supplémentaires.

font un don pour faire tourner une roue de prix afin d'obtenir des tickets de tombola supplémentaires. Demandez aux participants de voter pour le jeu le plus populaire ; les bonnes réponses donnent droit à une entrée supplémentaire.

Organisez une soirée de jeux en famille où la famille gagnante sera présentée sur les médias sociaux du festival.

Idées d'engagement communautaire pour les festivals d'automne

32- Cercle de contes

Un cercle de narration crée un espace où les membres de la communauté peuvent partager des histoires, des souvenirs et des traditions sur l'automne et votre communauté. Installez des bottes de foin autour d'un feu de camp pour donner une touche amusante à l'activité et invitez les participants à s'y joindre.

Un cercle de contes effrayants peut également constituer un excellent complément à une maison hantée communautaire. Vous pourriez choisir de l'ajouter à une liste d'activités éducatives pour les festivals d'automne.

‍

Instructions d'installation :

1. Installez des balles de foin ou des couvertures autour d'un petit foyer.

2. Invitez un conteur local ou un membre de la communauté à raconter des histoires.

3. Faire payer un droit d'entrée modique ou accepter les dons.





Matériel nécessaire :

Foyer ou lanternes pour l'ambiance

Sièges (bottes de foin, couvertures, chaises)

Suggestions d'histoires pour les invités qui souhaitent participer

Variations de la collecte de fonds :

Ajoutez l'option de contribuer à une histoire d'automne amusante pour un don de 5 $.

Vendez des snacks et du chocolat chaud pour collecter des fonds pendant l'événement.

33- Rencontre avec des politiciens et des célébrités locales

Invitez des célébrités locales, des hommes politiques et des responsables de la communauté à votre festival d'automne. C'est une excellente occasion pour les élèves et les parents de poser des questions et de s'informer sur les événements à venir et les initiatives communautaires.

‍

Instructions d'installation :

1. Contactez les politiciens locaux, les célébrités et les personnes influentes.

2. Mettre en place un panel ou une zone de rencontre.

3. Faire payer l'accès VIP ou les questions-réponses basées sur les dons.





Matériel nécessaire :

Chaises et tables pour les orateurs invités

Microphones ou système de sonorisation

Toile de fond pour photos et zone d'autographes

‍

Variations de la collecte de fonds :

Organisez une séance de questions-réponses et demandez un don pour chaque question posée par le public.

Vendre un accès premium pour des photos avec les invités.

Invitez les invités à voter pour une initiative communautaire amusante en faisant de petits dons.

34- Le coin du marché

Installez un mini-marché de producteurs lors de votre festival d'automne. Proposez des produits frais, des confitures maison, de l'artisanat et des pâtisseries sur le thème de l'automne.

‍

Instructions d'installation :

1. Établir des partenariats avec des agriculteurs, des artisans et des entreprises de la région pour obtenir des produits donnés ou à prix réduit.

2. Organiser des stands ou des tables présentant des produits frais, des confitures, des produits de boulangerie et des décorations d'automne.

3. Faire payer un droit d'entrée aux vendeurs ou demander un pourcentage de donation sur les ventes.





Matériel nécessaire :

Tables, tentes et panneaux pour chaque vendeur

Décor sur le thème de l'automne (citrouilles, bottes de foin, caisses rustiques)

Options de paiement (espèces, paiements mobiles, pots de donation)

Variations de la collecte de fonds :

Ajoutez à cela une dégustation de cidre de pommes provenant de fermes et de vendeurs locaux, en faisant payer la possibilité de choisir son cidre préféré et d'en emporter une bouteille.

Proposer une carte d'achat VIP offrant un accès anticipé à des articles haut de gamme susceptibles d'être épuisés, moyennant un don supplémentaire.

35- Nuit de l'astronomie d'automne

Invitez les élèves et les parents à observer les constellations d'automne comme Andromède, Cassiopée et Pégase. Proposez une visite guidée des étoiles aux passionnés d'astronomie. Servez du chocolat chaud et incluez l'observation au télescope si possible.

‍

Instructions d'installation :

1. S'associer à un astronome local ou à un professeur de sciences pour organiser des visites guidées des constellations.

2. Installez les télescopes et les sièges dans un espace ouvert.

3. Faites payer un droit d'entrée et offrez du chocolat chaud ou des souvenirs phosphorescents en échange de dons.





Matériel nécessaire :

Télescopes, cartes des étoiles et pointeurs laser

Couvertures, chaises de camping ou bottes de foin

Station de chocolat chaud et bâtons lumineux pour l'ambiance

Variations de la collecte de fonds :

Engagez votre communauté en offrant aux participants la possibilité de "nommer" une étoile avec un certificat.

la possibilité de "nommer" une étoile avec un certificat. Prévoyez plus de temps pour raconter des histoires à la lumière des étoiles et pour observer les étoiles en toute tranquillité, moyennant un droit d'entrée qui vous permettra d'augmenter le montant total de vos collectes de fonds.

36- Représentations communautaires

Ajoutez du divertissement à votre festival en mettant en valeur les talents locaux grâce à des représentations de groupes musicaux, de troupes de danse, de compagnies théâtrales et de chorales de la région.

Instructions d'installation :

1. Inviter les orchestres scolaires, les artistes de la communauté et les groupes d'étudiants à participer.

2. Installer une scène ou un espace de représentation avec des éclairages et des sièges.

3. Vendez des billets pour des places de choix et proposez une entrée générale basée sur le don.





Matériel nécessaire :

Scène, microphones et haut-parleurs

Éclairage et sièges pour le public

Table de collecte de fonds avec pots de donation et marchandises

Variations de la collecte de fonds :

Invitez votre public à faire un don pour écouter leurs chansons préférées.

L'expérience est renforcée par la possibilité de voter pour le meilleur numéro et par des rencontres avec les artistes.

37- Projet artistique communautaire

Stimulez les élèves et les familles avec un projet artistique à grande échelle. Il peut s'agir d'une peinture murale, d'une courtepointe communautaire ou d'une sculpture réalisée avec des matériaux respectueux de l'environnement.

‍

Instructions d'installation :

1. Choisir un projet artistique (peinture murale, courtepointe, sculpture) représentant la communauté.

2. Prévoir un espace où les participants peuvent apporter leur contribution.

3. Mettre l'œuvre finale aux enchères ou vendre des parties de l'œuvre d'art pour obtenir des dons.





Matériel nécessaire :

Toile, peintures, pinceaux ou tissu pour un quilt

Tables et chaises pour les participants

Des panneaux expliquant le projet et les possibilités de dons

Variations de la collecte de fonds :

Un événement de parrainage d'un pinceau où les invités font un don pour peindre une partie de l'œuvre d'art.

Organisez une vente aux enchères silencieuse pour la dernière pièce que le plus offrant emportera chez lui.

L'enthousiasme est encore plus grand lorsque l'on propose des impressions artistiques personnalisées du travail final.

38- Concours de costumes

Les déguisements peuvent être une activité qui rassemble toute la communauté scolaire. Demandez aux enfants, aux étudiants locaux ou aux familles de participer à une compétition amicale pour voir qui créera les meilleurs costumes. Le travail d'équipe et la créativité peuvent briller avec de telles idées de collecte de fonds.

Instructions d'installation :

1. Installez une zone de concours avec une piste ou un jury.

2. Créez des catégories (le plus créatif, le meilleur bricolage, le plus drôle, le plus effrayant, etc.)

3. Faites payer un droit d'entrée modique et offrez des prix aux gagnants.





Matériel nécessaire :

Scène ou zone de concours désignée

Paquets de prix pour les gagnants des catégories

Juges ou bulletins de vote

‍

Variations de la collecte de fonds :

Demandez aux spectateurs de voter pour leurs costumes préférés sous la forme d'un don.

Intégrez une expérience photo où vous pouvez faire payer des photos professionnelles ou des photos en costume à thème.‍

Bonus : Comment intégrer le programme scolaire dans vos idées de récoltes d'automne ?

Nous savons à quel point il peut être important d'ajouter une valeur éducative à l'amusement, c'est pourquoi nous avons ajouté ces trois idées pour stimuler votre créativité en fonction de vos élèves et de votre programme scolaire.

Défi STEM de la catapulte à citrouille

Transformez la physique et l'ingénierie en plaisir pratique ! Installez une station de catapulte en forme de citrouille (ou de mini-courge) où les élèves conçoivent et testent différents mécanismes de lancement. Incorporez des leçons sur la force, les angles et la trajectoire, ce qui en fait un moyen passionnant d'allier la science à l'amusement saisonnier.

Chasse au trésor sur l'histoire des récoltes

Enseignez aux élèves les origines des traditions automnales, des fêtes de la moisson à Thanksgiving, à l'aide d'une chasse au trésor interactive. Placez des faits historiques autour du festival et demandez aux participants de répondre à des questions ou de collecter des timbres pour gagner des prix - l'histoire prend vie grâce à l'exploration !

Station mathématique et culinaire "de la ferme à la table

Installez un stand où les enfants utilisent les mesures et les fractions pour préparer des friandises automnales simples comme du cidre de pomme ou des parfaits à la citrouille. Cette approche pratique transforme les mathématiques en une délicieuse expérience d'apprentissage tout en renforçant les applications des nombres et des proportions dans le monde réel.

Comment le Sunny Sky Shelter a-t-il pu collecter près de 10 000 dollars l'automne dernier ?

Sunny Sky Animal Rescue a transformé une vieille ferme en une forêt de la peur avec un sentier hanté et une grange remplie de frayeurs. Un prix d'entrée abordable couvrant de nombreuses activités effrayantes pour les enfants plus âgés et les adultes, ainsi qu'un appel de fonds clair, ont incité les donateurs à collecter près de 10 000 dollars. Les outils de collecte de fonds en ligne gratuits de Zeffy leur ont permis d'économiser 493 $ en frais.

Vendre gratuitement des billets d'événements de collecte de fonds sur Zeffy

Les festivals d'automne évoquent des images de champs de citrouilles, de défilés costumés et d'enfants s'amusant et mangeant de délicieuses friandises. Les événements d'automne peuvent aider votre communauté à profiter de la saison avec de bonnes idées et des décorations festives.

Lorsque vous planifiez votre prochain festival d'automne, économisez de l'argent grâce à l 'outil gratuit de vente de billets d'événements de Zeffy.

