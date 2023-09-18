Dans ce webinaire, l'équipe de la réussite des clients de Zeffy partage quelques conseils et astuces sur l'utilisation de la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour tirer le meilleur parti de la campagne de collecte de fonds d'automne de votre association.

Nous avons divisé le webinaire en sections pour vous, ou vous pouvez le regarder en entier - nous pensons vraiment qu'il vaut la peine d'être regardé ! Gaspard explique pourquoi l' automne est une saison de collecte de fonds si importante. idées de collecte de fonds à l'automne), les types de formulaires et quand les utiliser, les astuces CRM pour engager et fidéliser les donateurs (emailing , lettres de remerciement, etc.), lettres de remerciement), et Gaspard parle brièvement de l'application gratuite Tap-to-Pay de Zeffy.

‍

Pourquoi votre association devrait-elle organiser une campagne de collecte de fonds à l'automne ?

La plupart d'entre nous sont rentrés chez eux après l'été. C'est un bon moyen pour les anciens membres et les membres de l'équipe, les bénévoles et les donateurs de se retrouver et d'apprendre à se connaître. C'est le moment idéal pour recruter de nouveaux bénévoles grâce à des événements tels que le GivingTuesday.

‍

‍

Voir le webinaire complet :

‍

Quelques idées de collecte de fonds pour l'automne :

M. Gaspard présente quelques idées de campagnes de collecte de fonds pour l'automne, telles qu'une soirée cinéma d'Halloween, une course de zombies et le GivingTuesday.

Pour plus d'idées, rendez-vous sur : Vous tomberez sous le charme de ces 8 idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ou de ces 35 idées de festivals d'automne pour les collectes de fonds scolaires.

Dans cette section, vous découvrirez

Billetterie multi-dates pour vos événements.

Billetterie pour les premiers inscrits afin d'encourager les gens à s'inscrire rapidement à votre événement de collecte de fonds.

Des suppléments supplémentaires (tels que des collations et des produits dérivés).

‍

Un cours accéléré sur la façon dont Zeffy gagne de l'argent :

Zeffy est financé par des contributions volontaires. Lorsque les donateurs font un don en utilisant la plateforme Zeffy, ils peuvent choisir de donner une contribution supplémentaire. Tous les donateurs ne donnent pas à chaque fois et c'est normal. Collectivement, nous faisons en sorte que cela fonctionne.

‍

ChatGPT peut vous aider à planifier votre campagne de collecte de fonds d'automne.

‍

Découvrez comment mettre en place une campagne de collecte de fonds d'automne de pair à pair sur Zeffy.

Pour en savoir plus sur les campagnes de collecte de fonds de pair à pair réussies, regardez notre webinaire : Organiser une campagne de collecte de fonds de pair à pair sur Zeffy.

‍

Découvrez les fonctions avancées de Zeffy qui sont, comme tout ce qui se trouve sur la plateforme de collecte de fonds de Zeffy, 100 % gratuites.

‍

Les types de formulaires de collecte de fonds et d'événements proposés par Zeffy.

Zeffy peut vous aider à mettre en place un formulaire de billetterie.

Formulaires de dons pour collecter des dons en ligne sur votre site web.

Formulaires pair-à-pair personnalisables.

Formulaires et tickets de vente de billets de tombola et de loterie.

Nous travaillons également sur une série d'articles qui examinent en profondeur les règles et réglementations relatives aux tombolas et aux loteries dans chaque province du Canada et dans chaque État des États-Unis. (C'est un travail en cours ! Si votre province ou votre état n'y figure pas, faites-le nous savoir et nous nous mettrons au travail).

Zeffy peut aider votre association à mettre en place une boutique en ligne.

Vous pouvez vendre des abonnements en utilisant la plateforme gratuite de Zeffy.