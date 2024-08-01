Des idées de collecte de fonds pour la saison d'automne

Les jours raccourcissent, l'air est plus détendu et l'école bat son plein. Cela ne peut que signifier que l'automne est officiellement arrivé.

La saison automnale peut être chargée, mais c'est aussi une excellente occasion de trouver de nouvelles idées de collecte de fonds pour votre organisation à but non lucratif. Nouveau ne veut pas dire compliqué, et quelques idées d'événements simples pourraient bien être l'étincelle qui déclenchera les dons de fin d'année au sein de votre organisation à but non lucratif.

Nous avons donc conçu quelques idées de collectes de fonds d'automne pour les organisations à but non lucratif et les avons même classées selon l'effort minimum, moyen et maximum. Quel que soit le niveau d'occupation de votre agenda ou de votre personnel, il y a toujours un moyen amusant de collecter des fonds en ces mois de grande générosité.

Si vous souhaitez faire participer les élèves en particulier, consultez nos articles sur les festivals d'automne pour les écoles!

Pourquoi organiser des événements de collecte de fonds à l'automne ?

Une collecte de fonds à l'automne est un excellent moyen de lancer la plus grande saison de dons pour les organisations à but non lucratif. Entre le Giving Tuesday en novembre et la générosité de fin d'année qui s'accroît en décembre, c'est le moment idéal pour engager vos donateurs actuels et établir de nouvelles relations avec ceux qui s'intéressent à votre cause.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Américains ont donné 3,1 milliards de dollars à des organisations caritatives lors du Mardi de la générosité 2023, lorsque le monde s'unit pour faire le bien. Des études ont montré qu'un quart de l'ensemble des revenus des organisations à but non lucratif en 2023 a été collecté en décembre.

L'automne est une saison connue pour son réconfort, le temps passé ensemble et la générosité. Les organisations à but non lucratif peuvent exploiter ces émotions saisonnières et attirer des donateurs qui reviendront peut-être donner lors des collectes de fonds organisées pendant les fêtes.

Qu'est-ce qui distingue les collectes de fonds d'automne ?

L'attrait saisonnier : Un temps plus frais et une atmosphère festive peuvent attirer davantage de participants et créer une expérience mémorable.

Engagement de la communauté : Les festivals d'automne sont l'occasion d'unir la communauté, de renforcer les relations et de susciter un sentiment d'unité pour les causes locales.

Les dons pour les fêtes de fin d'année : À l'approche des fêtes de fin d'année, les gens font preuve d'un esprit de générosité qui les rend plus enclins à faire des dons et à apporter leur soutien.

Dons de fin d'année : De nombreux particuliers et entreprises font des dons de bienfaisance en fin d'année pour des raisons fiscales, ce qui peut conduire à des contributions plus importantes.

Visibilité et sensibilisation : L'organisation d'événements à l'automne, lorsque les gens sont plus sociables et actifs, peut accroître la visibilité et la sensibilisation à votre mission et à vos objectifs.

L'élan de la collecte de fonds : Les événements d'automne réussis peuvent créer une dynamique pour la nouvelle année, en aidant à lancer les efforts et les campagnes de collecte de fonds à venir.

Thèmes créatifs : Nous ne pouvons pas oublier de mentionner toutes les idées de thèmes étonnants qui viennent avec l'automne, vous aidant à faire passer une collecte de fonds à un niveau supérieur et à exploiter la créativité.

Interaction avec la communauté : Les entreprises locales peuvent rehausser votre événement en personne ou votre campagne de collecte de fonds en ligne tout en établissant des liens significatifs.

Découvrez les 24 meilleures idées de collecte de fonds pour l'automne

Vous trouverez ci-dessous une liste complète d'idées de collecte de fonds pour l'automne afin de stimuler votre créativité. Ces idées peuvent être adaptées et personnalisées en fonction des segments de donateurs idéaux que vous essayez d'atteindre.

Il est toujours bon de se fixer des objectifs à l'avance afin de savoir quelles idées correspondent à votre vision, à votre temps et à vos ressources.

1. Sensibiliser le public en organisant une journée de volontariat

Le bénévolat est un excellent moyen d'établir des relations et ne demande pas beaucoup d'efforts. Invitez les sympathisants curieux à venir découvrir votre cause lors d'une journée de bénévolat au cours de laquelle ils pourront vous aider à accomplir diverses tâches tout en apprenant à se connaître les uns les autres.

Après l'événement, vous pouvez automatiser une série d'e-mails pour maintenir l'implication des bénévoles et partager les événements à venir tout au long de la saison.

2. Organisez un échange de costumes afin de collecter des fonds pour votre association.

Un échange de costumes attirera certainement l'attention de vos donateurs. Utilisez le logiciel de vente de billets en ligne Zeffy pour organiser un événement de troc de costumes où les gens peuvent apporter leurs costumes légèrement usagés et les échanger contre d'autres.

Vous pouvez percevoir des droits d'entrée ou, pour être un peu plus créatif, faire payer un droit par costume ramené à la maison. C'est un excellent moyen de promouvoir le développement durable tout en aidant les familles à économiser de l'argent sur les costumes.

3. Vente de pâtisseries sur le thème de l'automne

Vous pouvez transformer votre stand en une vente de pâtisseries avec des friandises d'inspiration automnale telles que des biscuits à la citrouille, des tartes aux pommes ou des pommes au caramel, ce qui sera un vrai régal ! Vous pouvez même demander aux visiteurs s'ils préfèrent une farce ou une friandise et, s'ils disent une farce, prévoir un jongleur ou un acrobate !

4. Feu de joie

Le feu de joie d'automne est un excellent moyen d'exploiter les jeux et les s'mores qui unissent les gens. Demandez des dons aux entreprises locales et collaborez avec les pompiers pour assurer la sécurité si vous avez besoin d'un coup de main.

Vous pouvez faire payer l'entrée et recruter des bénévoles pour animer des cercles de contes et aider les gens à tisser des liens. Prenez une tournure effrayante en organisant un concours d'histoires effrayantes.

Vous pouvez également informer les participants de vos activités de collecte de fonds pour la saison et souligner l'importance des dons en ligne pour votre organisation en ajoutant un code QR à votre page de don que les gens peuvent scanner.

5. Collecte de barres chocolatées

Envisagez de vendre des barres chocolatées pour collecter des fonds pour votre cause, en tirant parti de l'attrait des friandises sucrées comme d'un moyen facile de s'impliquer. Cette méthode est particulièrement efficace à l'automne, en raison de l'augmentation des activités sociales et des événements, ce qui permet d'atteindre facilement un large public.

Vous pouvez même ajouter des marques personnalisées aux barres chocolatées ou y attacher des objets qui serviront également à promouvoir votre collecte de fonds de fin d'année.

6. Concours de mangeurs de tartes

Un concours de mangeurs de tartes est une activité ludique et amusante. Les participants s'affrontent pour engloutir des mini-tartes, tout en attirant des spectateurs et des dons, puisque vous faites payer l'entrée. Faire équipe avec un restaurant local n'est jamais une mauvaise idée non plus.

Cette idée de collecte de fonds parfaite pour l'automne s'appuie sur les thèmes de la saison des récoltes et sur l'amour des activités festives et amusantes, attirant des membres de la communauté de tous âges. Essayez plutôt un concours de tartes pour rendre cette idée un peu moins salissante, tout en collectant des fonds et en faisant participer votre communauté.

7. Ligue de football fantastique

Une collecte de fonds par le biais du football fantastique tire parti de l'excitation de la saison de football, en engageant des participants qui aiment créer et gérer leurs équipes fantaisistes. L'automne marque le début de la saison de football, attirant des fans désireux de combiner leur passion pour ce sport avec le soutien d'une cause.

Faire payer une somme modique à tous ceux qui veulent s'inscrire et permettre aux participants de gérer et de créer leurs équipes tout au long de la saison, en offrant une célébration au vainqueur à la fin.

8. Soirée cinéma d'automne

Organisez une soirée cinéma pour collecter des fonds en projetant un film populaire et en faisant payer l'entrée pour soutenir votre cause. Vous pouvez choisir un film sur le thème de l'automne ou diffuser un documentaire lié à une initiative à venir qui passionne votre organisation, afin de sensibiliser le public.

Les soirées cinéma sont idéales pour l'automne, car les soirées plus fraîches créent un cadre parfait pour des rassemblements confortables à l'extérieur ou à l'intérieur, attirant les familles et les amis à la recherche d'un divertissement saisonnier.

9. Décorez votre porche pour la collecte de fonds

Une collecte de fonds "Décorez votre porche" invite les membres de votre communauté à présenter leurs plus belles décorations sur le thème de l'automne, créant ainsi une atmosphère festive tout en collectant des fonds. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est de fixer les règles, de choisir des juges et de laisser le plaisir commencer.

Il convient parfaitement à la saison qui met l'accent sur la décoration intérieure et les rassemblements en plein air, encourageant ainsi la participation et la créativité de la communauté.

10. Le défi de la pomme à la bobine

Celui-ci est un vrai classique. Pour organiser une compétition de pomme-bobbing, il suffit de quelques grands seaux remplis d'eau et de pommes. Lorsque les visiteurs de la foire passeront, ils s'affronteront pour récupérer les pommes à l'aide de leur seule bouche. N'oubliez pas d'offrir des prix pour le plus rapide ou le plus grand nombre de pommes récupérées à la fin de la journée.

11. Mettez vos bénévoles à contribution en organisant une collecte de fonds automnale pour le ramassage des feuilles.

Vous avez bien lu, un service de ratissage. Mais ne vous inquiétez pas ! Cela ne demande pas autant d'efforts que vous le pensez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rassembler des bénévoles et de vous préparer à ramasser les dons ! En organisant une collecte de fonds pour le ramassage des feuilles, votre organisme sans but lucratif peut recueillir des fonds tout en faisant une différence dans la communauté.

Pour le coût du don, vos bénévoles se mettront au travail pour ratisser les feuilles des donateurs. Comment garderez-vous la trace de tout cela ? Le logiciel de collecte de fonds et la vente de billets de Zeffy (avec des billets scannables à usage unique) vous faciliteront la tâche !

12. Un concours de déguisements pour animaux de compagnie

Organisez un concours de déguisements d'animaux dans un parc, un centre communautaire, un gymnase, une église ou n'importe où. Vous n'avez besoin que d'une promenade pour chats (ou chiens), de quelques collations pour humains et animaux, et du plus grand nombre possible d'animaux prêts pour Halloween.

Tout ce que vos donateurs doivent faire, c'est habiller leurs animaux avec des tenues créatives sur le thème de l'automne ou d'Halloween, verser un droit d'entrée (ou acheter un billet à scanner) et se présenter. Il ne vous reste plus qu'à trouver un lieu, à déléguer la préparation des collations à un camion-restaurant ou à des bénévoles, à inviter la communauté (cette partie sera facile - qui ne voudrait pas assister à un défilé d'animaux de compagnie costumés) et à décerner quelques prix.

Vous pouvez offrir des prix pour différentes catégories, telles que "Meilleur costume", "Plus créatif" ou "Plus drôle". Vous pouvez même organiser tout cela à l'aide du logiciel de gestion d'événements 100 % gratuit de Zeffy.

13. Cabine de voyance

Pour monter un stand de voyance lors d'un festival d'automne ou d'un événement communautaire, déguisez-vous en diseuse de bonne aventure et proposez des lectures de cartes de tarot, de lignes de la main ou d'autres expériences mystiques. Vendez des billets pour chaque lecture et indiquez qu'il s'agit d'une bonne cause et d'un divertissement uniquement. (À moins que vous ne connaissiez une vraie diseuse de bonne aventure)

14. Concours de sculpture sur citrouille

Organisez un concours de sculpture de citrouille où les participants tentent de sculpter la citrouille la plus belle, la plus effrayante ou la plus drôle. Les frais d'inscription (don) doivent inclure tout ce dont ils ont besoin : une citrouille, des outils de coupe, de la musique effrayante et quelques bonbons pour un regain d'énergie bien nécessaire.

N'oubliez pas d'exposer les citrouilles sculptées et d'inviter la communauté à voter pour ses préférées.

15. Soirée Trivia pour récolter des fonds

L'organisation d'une soirée trivia sur le thème de l'automne dans un pub local ou un centre communautaire est un excellent moyen de combiner un événement social avec une collecte de fonds amusante. Trouvez un lieu (la plupart des pubs seront ravis d'offrir l'espace si vous promettez de le remplir lors d'une soirée plus calme), préparez vos questions, rédigez vos règles et organisez l'événement !

Les participants peuvent s'inscrire à l'avance via la plateforme de billetterie de Zeffy, ou vous pouvez demander des dons à l'entrée. N'oubliez pas d'offrir quelques prix pour maintenir l'intérêt. (Le bar pourrait même participer à quelques parties !)

16. Concours de chili

Un concours de cuisine au chili est un bon moyen d'inviter les participants à présenter leurs recettes créatives et familiales. Les participants font un don pour goûter et voter pour leurs recettes préférées. C'est une activité idéale en automne, car le temps plus détendu se marie parfaitement avec un chili chaud et copieux, ce qui en fait un événement communautaire populaire et agréable.

17. Un bon vieux tailgate

Pourquoi se contenter de soutenir votre équipe préférée quand vous pouvez soutenir votre cause préférée ? Organisez une collecte de fonds lors de votre prochain événement sportif local. Préparez pour vos bénévoles de la nourriture et des boissons à vendre aux participants, demandez aux bénévoles de s'habiller aux couleurs de leur équipe préférée, et peut-être même organisez quelques événements supplémentaires de la liste d'idées de collecte de fonds d'automne ici.

18. Tournoi de Touch Football

Un tournoi de touch football est un excellent moyen d'inciter les donateurs, les bénévoles et la communauté à venir jouer pour votre association. Organisez-le comme une campagne peer-to-peer classique et demandez aux participants de payer un droit d'entrée pour créer leur équipe et leurs pages personnelles de collecte de fonds. Invitez ensuite les équipes à collecter des fonds avant le tournoi.

19. Soirée peinture et dégustation d'automne

Organisez une soirée de collecte de fonds "peinture et boisson" pour une expérience unique où les participants peignent tout en dégustant des boissons ou des mocktails. Choisissez une formule formelle avec dégustation de vins, cours de peinture ou une formule décontractée de peinture libre sous les étoiles.

Vous pouvez faire preuve de créativité en choisissant le niveau de peinture qui convient à votre communauté, ou envisager de diviser l'événement en plusieurs niveaux afin d'attirer tout le monde, des jeunes enfants aux personnes souhaitant simplement se rassembler pour l'ambiance.

20. Atelier de fabrication de bougies

L'une des meilleures choses de l'automne est de rentrer du froid et de se blottir dans son canapé avec une boisson chaude, sa couverture préférée et une bougie pour parfaire l'ambiance. Alors, pourquoi organiser une collecte de fonds pour la fabrication de bougies afin que vos donateurs puissent créer leurs propres bougies au parfum d'automne ?

Pour le prix d'un billet, les donateurs obtiendront toutes les fournitures nécessaires à la fabrication de leur bougie en cire de soja et profiteront d'une soirée pour mélanger des épices de citrouille, des pommes au caramel et bien d'autres parfums d'automne pour leur maison, tout en contribuant à votre cause !

21. Organiser une course de zombies, un événement de collecte de fonds entre pairs.

Une course de zombies pour collecter des fonds pour une bonne cause est l'une de ces choses. Il s'agit d'une course familiale avec une touche d'Halloween.

Les participants s'inscrivent, créent leur page de collecte de fonds de pair à pair à l'aide de Zeffy, collectent des fonds en demandant à des entreprises de les parrainer ou en sollicitant des dons, se déguisent et courent, boitent, rampent, se traînent ou font tout ce que leur zombie peut faire pour franchir la ligne d'arrivée. Vous pouvez même organiser un concours de déguisements !

22. Dîner de la récolte

Une collecte de fonds automnale basée sur la nourriture tire parti de l'atmosphère festive de la saison et de l'amour des aliments réconfortants pour attirer et encourager les participants. Vous pouvez offrir à la communauté un moyen agréable de soutenir votre cause tout en favorisant un sentiment de solidarité.

L'organisation de dîners dans des restaurants locaux est un excellent moyen de collecter des fonds, en particulier pendant les fêtes de fin d'année, lorsque les gens veulent être à l'aise et ont l'esprit tourné vers le dîner de Thanksgiving. Proposez des échantillons de bière ou de la musique live, vendez des billets pour les places assises et assurez-vous des parrainages en faisant figurer votre marque sur les vêtements de l'événement, les sites de dons et les pages d'inscription.

‍23. Attirer les donateurs avec une maison hantée ou un cimetière

Il n'y a rien de nouveau. Mais lorsqu'une idée fonctionne, elle fonctionne. Pour créer votre maison hantée effrayante, installez des décorations qui donnent la chair de poule, concevez des pièces à thème, engagez des acteurs pour faire peur et faites preuve de créativité avec vos dons.

Bien sûr, vendez des billets, mais n'ayez pas peur de faire payer un supplément aux gens s'ils oublient de crier ou de décerner des prix à ceux qui crient le plus.

24. Fête de la bière

Bratwurst, bretzels et bière... oh mon Dieu ! Organisez un festival de la bière allemande afin de transformer un événement automnal classique en une occasion de collecter des fonds pour votre cause. Associez-vous à des pubs locaux pour fournir de la nourriture à vos invités et maintenez l'intérêt avec une vente aux enchères silencieuse sur le thème de l'automne.

Idées créatives de collecte de fonds pour l'automne FAQs

Quelle est la signification de la collecte de fonds d'automne ? La collecte de fonds d'automne fait référence à tous les efforts et événements que les organisations organisent pendant l'automne pour collecter des fonds. En général, ces collectes de fonds s'accompagnent de thèmes et d'activités saisonniers afin d'attirer les participants et les donateurs.

Les collectes de fonds d'automne peuvent inclure des collectes de fonds scolaires ou des événements annuels qui se déroulent à l'automne, lorsque la générosité est élevée.

Quel est le meilleur mois pour collecter des fonds ? Le meilleur mois pour collecter des fonds dépend de plusieurs facteurs, notamment des objectifs de votre organisation et de la pertinence de la saison. En général, le mois de novembre marque le début d'une saison de dons avec le Giving Tuesday et se termine en décembre en raison des dons de fin d'année et de la générosité des fêtes de fin d'année.

Le meilleur mois correspond également à des événements spécifiques ou à des thèmes automnaux pertinents pour votre cause.

6 conseils pour votre campagne de collecte de fonds de Noël

Quelle collecte de fonds rapporte le plus d'argent ? La collecte de fonds qui rapporte le plus d'argent varie en fonction du type d'événement et du public cible. Les événements de collecte de fonds tels que les galas, les ventes aux enchères importantes ou les événements communautaires à grande échelle peuvent permettre de collecter des fonds, en particulier à l'automne.

L'essentiel est de choisir un événement qui corresponde bien à votre base de donateurs et qui offre des possibilités d'engagement substantielles, de sorte que l'impact se fasse sentir bien au-delà d'un simple don.

Apprenez à obtenir des dons grâce à 10 conseils efficaces pour les collecteurs de fonds.

Quelle est la collecte de fonds la moins chère ? La collecte de fonds la moins onéreuse nécessite des coûts initiaux minimes et une participation importante. Vous pouvez tirer parti des ressources existantes et des logiciels gratuits. En vous concentrant sur des stratégies créatives et peu coûteuses, vous pouvez maximiser les fonds collectés tout en minimisant l'investissement financier.

Commencez à utiliser la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour économiser de l'argent sur chaque campagne.

Quel est le meilleur logiciel de collecte de fonds pour donner vie aux idées de collecte de fonds de l'automne ? Le meilleur logiciel de collecte de fonds offre aux organisations les fonctionnalités dont elles ont besoin pour attirer, engager et fidéliser les donateurs tout en produisant des campagnes créatives pour l'automne et au-delà. Zeffy permet d'économiser sur les frais de transaction et de plateforme tout en offrant aux organisations à but non lucratif tout ce dont elles ont besoin pour faire bonne impression pendant la période la plus chargée de la saison des dons. La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy facilite la collecte de fonds: Vendre et gérer les billets pour les événements de l'automne Faciliter les dons grâce à des formulaires personnalisables pour chaque campagne d'automne Organiser une campagne de pair à pair au sein de la communauté Inviter les donateurs à enchérir sur les articles mis aux enchères Accepter des paiements en personne lors de festivals et de rencontres avec un iPhone Ouvrir une boutique en ligne pour vendre des articles sur le thème de l'automne Personnaliser les programmes d'adhésion qui durent toute l'année Organiser une tombola pour lancer une collecte de fonds à l'automne Gérer et mobiliser les donateurs tout au long de l'année En savoir plus sur les meilleurs logiciels de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.

