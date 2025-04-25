‍

Aujourd'hui plus que jamais, les organisations caritatives ont besoin de logiciels à but non lucratif abordables, innovants et gratuits pour les aider à organiser et à rationaliser leurs efforts, afin d'avoir un plus grand impact. De la gestion des donateurs à la collaboration des équipes, la technologie permet la croissance, et les logiciels de collecte de fonds gratuits la rendent abordable.

‍

Dans ce blog, nous aborderons les meilleurs logiciels de collecte de fonds gratuits pour les organisations à but non lucratif(et les réductions pour les organisations à but non lucratif !) afin d'aider à économiser du temps et de l'argent, y compris les catégories suivantes :

‍

‍

Logiciel gratuit de gestion de la relation client (CRM) et de gestion des donateurs

‍

‍

Logiciel de gestion de la relation client (CRM) Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Zeffy La meilleure plateforme de collecte de fonds qui offre une gestion des donateurs et un CRM pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif qui cherchent à gérer et à établir des relations avec le bon donateur au bon moment. Envoi et suivi de courriels personnalisés à des segments spécifiques d'une base de données de donateurs Aucun 100% gratuit - Pas de frais cachés Donorbox Meilleur logiciel de CRM et de gestion des donateurs pour les dons récurrents. Formulaires de dons personnalisés Accès limité aux fonctionnalités avancées telles que les intégrations Zapier et l'assistance prioritaire pour la gestion d'une base de données de donateurs. Plan gratuit + frais de plateforme potentiels jusqu'à 3,95 %.

Frais de transaction jusqu'à 2,2 % + 0,30 ¢

Les mises à niveau payantes commencent à 150$+/mois

‍

Le logiciel de collecte de fonds Zeffy est un excellent choix pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme de collecte de fonds et de CRM gratuite tout-en-un. Avec une note globale de 4,8/5 sur Capterra, il se distingue par la possibilité d'envoyer des courriels personnalisés à des listes de donateurs segmentées, ce qui permet de renforcer les relations avec les donateurs tout en facilitant l'organisation de campagnes de collecte de fonds. Sans frais ni coûts cachés, Zeffy est entièrement gratuit et idéal pour les organisations en croissance dont le budget est limité.

Donorbox convient mieux aux organisations à but non lucratif qui se concentrent sur les dons récurrents et qui ont besoin d'outils de gestion des donateurs plus avancés. Il propose des formulaires de dons personnalisables mais limite les utilisateurs gratuits avec moins d'intégrations et d'options d'assistance. Donorbox a une note de 4,8/5 sur Capterra.

‍

Ce que les utilisateurs réels disent de Zeffy

"Super facile à utiliser. Design épuré. Excellente interface. Facile à comprendre. Offre toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin et est comparable aux services payants. Zeffy est vraiment génial". - Mark R.

‍

‍

Logiciel gratuit d'IA pour les organisations à but non lucratif

‍

Logiciel d'IA Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Zeffy Génération d'idées de collecte de fonds sur mesure

Outil de recherche de subventions gratuit Générer des recommandations personnalisées pour votre association Aucune - Toutes les fonctionnalités sont disponibles gratuitement à 100%. 100% gratuit Einstein (Salesforce) Meilleur logiciel d'IA pour la connaissance des donateurs L'IA marketing prédictive et générative pour des informations étayées par des données Seule une version d'essai gratuite est disponible, avec un accès à des outils spécifiques tels que la gestion des subventions et des programmes. À partir de 25 $/mois avec essai gratuit Loutre AI Meilleur logiciel d'IA pour la prise de notes Rédiger des courriels et des notes de suivi Le plan gratuit n'autorise qu'un seul utilisateur et limite l'accès à l'administration, au support et aux outils de sécurité. 8,33 $+ par utilisateur/mois en cas de paiement annuel Défilé Meilleur logiciel d'IA pour l'édition et la génération d'images Transformer des images en vidéos Le plan gratuit n'autorise que quelques rédacteurs et n'inclut pas de formation à l'IA. 12 à 76 $ par utilisateur et par mois

‍

Zeffy propose des outils gratuits alimentés par l'IA pour trouver des idées de collecte de fonds sur mesure pour votre organisation à but non lucratif, avec des suggestions personnalisées en fonction de votre objectif et de votre public. Zeffy fait également appel à l'IA pour faire apparaître des possibilités de subventions adaptées à votre organisation en une recherche rapide.

Einstein (Salesforce) est idéal pour améliorer une plateforme de collecte de fonds en ligne avec des informations approfondies sur les donateurs et des outils de marketing prédictif et génératif alimentés par l'IA, avec une note de 4 /5 sur Capterra. Cependant, elle ne propose qu'une version d'essai gratuite, qui offre un accès limité à certaines fonctionnalités, telles que la gestion des subventions et des programmes. Lorsque vous êtes prêt à passer à l'échelle, nos plans payants vont de 0,50 $ à 500 $ par mois, en fonction de vos besoins.

Otter AI a une note de 4,4/5 sur Capterra et constitue un excellent choix si vous avez besoin d'aide pour la prise de notes, en particulier pour la rédaction d'e-mails de suivi et de notes de réunion. Cependant, le plan gratuit ne prend en charge qu'un seul utilisateur et n'inclut pas d'accès administrateur complet, d'assistance ou de fonctions de sécurité. Les formules payantes commencent à 8,33 $ par utilisateur et par mois.

Si vous recherchez quelque chose de plus créatif pour votre stratégie de collecte de fonds en ligne, Runway est idéal pour l'édition d'images et la création de vidéos. Avec une note de 4,5 /5 sur Capterra, il vous permet même de transformer des images en vidéos. Cependant, l'offre gratuite est assez limitée, ne proposant que quelques éditeurs et aucune capacité d'entraînement de modèles d'IA. Les formules payantes vont de 12 à 76 dollars par utilisateur et par mois.

‍

Ce que les utilisateurs réels disent de Salesforce

"Il est personnalisable et possède de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la collecte de fonds et les programmes des organisations à but non lucratif. - Gestion des organisations à but non lucratif

‍

Logiciel gratuit de création de site Internet pour les organisations à but non lucratif

Logiciel de création de sites web Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Wix Meilleur logiciel de création de site web pour construire un site de commerce électronique Créer un site d'événement Wix ne propose qu'un essai gratuit, pas un plan gratuit. 17 $/mois - 159 $/mois. Weebly Meilleur logiciel de création de site web pour créer un site web optimisé pour le référencement Créer une galerie en ligne L'offre gratuite limite les fonctionnalités, l'assistance clientèle, l'accès à la capacité de stockage et l'utilisation sans publicité. 10-26 $ /mois Flux Web Meilleur logiciel de création de sites web pour créer des sites avancés Constructeur d'animation Le plan gratuit ne permet qu'un nombre limité d'éditeurs de contenu et offre moins d'outils de collaboration pour les équipes, ainsi que moins d'assistance et de bande passante. 14+ $ /mois

‍

Wix est idéal pour créer des sites de commerce électronique, en particulier si vous avez besoin d'une plateforme conviviale pour mettre en place votre boutique en ligne. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est la possibilité de créer rapidement un site événementiel, ce qui contribue à sa note de 4,4/5 sur Capterra. Cependant, Wix ne propose qu'une version d'essai gratuite, ce qui signifie que vous devrez éventuellement passer à la version supérieure.

Weebly a une note de 4,3 /5 sur Capterra, et excelle à vous aider à créer un site Web adapté au référencement, ce qui est parfait pour améliorer la visibilité dans les moteurs de recherche. Vous pouvez également créer facilement une galerie en ligne. Le plan gratuit est assez limité, restreignant des fonctionnalités telles que le support client, la capacité de stockage et la possibilité d'utiliser le site sans publicité.

Pour ceux qui ont besoin de sites web plus avancés, Webflow est un choix fantastique, en particulier avec son générateur d'animations pour créer des designs interactifs et sa note de 4,5 /5 sur Capterra. Cependant, le plan gratuit présente des inconvénients, notamment des éditeurs de contenu limités, moins d'outils de collaboration et une assistance réduite.

‍

Ce que les utilisateurs réels disent de Wix

"Nous utilisons Wix pour notre site web depuis des années maintenant et nous ne pouvons pas imaginer revenir en arrière. Nous sommes passés d'une autre société de conception de sites web populaire à Wix, qui s'est avéré tellement plus convivial. Certains membres de notre personnel qui ne sont pas des experts en technologie ont même appris à mettre à jour le site web sans avoir besoin d'une formation supplémentaire. La courbe d'apprentissage n'était tout simplement pas aussi raide que celle de la dernière plateforme que nous utilisions". - Bonnie M.

‍

Logiciel gratuit d'édition de documents et de graphisme à but non lucratif

‍

Logiciels d'édition de documents et de graphisme Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Google Suite Meilleur logiciel d'édition de documents et de graphiques pour une collaboration en direct Édition collaborative de documents Le plan gratuit limite la quantité de stockage, l'assistance, le nombre de participants aux réunions et les mesures de sécurité. 3,50 $ et plus par utilisateur et par mois Canva Meilleurs logiciels d'édition de documents et de graphisme pour la conception graphique Créer des graphiques pour les médias sociaux Accès limité à des fonctionnalités avancées telles que la suppression de l'arrière-plan, les kits de marque et la programmation des médias sociaux. 10$/mois/par utilisateur pour les équipes ou 15$/mois/par utilisateur pour les particuliers.

*Les organisations à but non lucratif ont également accès à une réduction Canva. Unsplash Meilleur logiciel d'édition de documents et de graphisme pour la recherche d'images de stock Bibliothèque d'images libres de droits Pas d'accès à des contenus exclusifs. 20 $/mois

‍

Google Suite est noté 4,7 /5 sur Capterra et constitue un choix de premier ordre pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin de collaborer en temps réel sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations. Sa force réside dans la facilité d'édition collaborative en temps réel au sein des équipes. Le plan gratuit convient à une utilisation de base, mais il est assorti de limitations de stockage, d'un nombre réduit de participants aux réunions et de fonctions de sécurité réduites.

‍

Canva, qui bénéficie également d'une note de 4,7/5 sur Capterra, est idéal pour créer des graphiques pour les médias sociaux et des supports marketing sans avoir besoin d'une formation en conception. Bien que la version gratuite soit généreuse, elle limite l'accès à des outils tels que la suppression de l'arrière-plan, les kits de marque et la planification du contenu.

You can also create social media graphics using tools like Canva’s Background Remover to produce clean, professional images in seconds.

‍

Unsplash est une ressource précieuse pour trouver des images de haute qualité, libres de droits, qui conviennent aux sites web, aux messages sur les médias sociaux ou aux présentations. L'offre gratuite permet d'accéder à une vaste photothèque, mais ne comprend pas de contenu exclusif ni de fonctionnalités premium.

‍

‍Ce que les utilisateurs réels disent de Canva

"En tant que rédacteur non professionnel, j'ai trouvé Canva plus facile à utiliser que d'autres plateformes et services professionnels. En particulier, j'ai beaucoup aimé le module complémentaire de l'application Charts, que j'utilise pour créer des tableaux et des graphiques interactifs que j'intègre ensuite à mon site web. La plateforme Canva offre de nombreux modules complémentaires utiles et des fonctions de partage, ainsi que des intégrations avec des applications tierces telles que Mailchimp et LinkedIn." - Hasan T.

‍

Logiciel de construction de formulaires gratuits pour les organisations à but non lucratif

‍

Logiciel de construction de formulaires Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Jotform Meilleur logiciel de construction de formulaires gratuits pour créer des applications bénévoles automatisées Créer un formulaire de don en ligne La formule payante limite le nombre de formulaires que les utilisateurs peuvent créer et le nombre de consultations de formulaires par mois. 34$+ /mois. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 50 %. Survey Monkey Meilleur logiciel de construction de formulaires libres pour Rationalisation des prix et des candidatures Les utilisateurs gratuits ne peuvent créer que des enquêtes ou des formulaires de dix questions, avec des limites de réponse. 30+ $ /utilisateur/mois

‍

Jotform est un choix solide pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'applications automatisées pour les bénévoles ou de formulaires personnalisables, tels que les formulaires de dons en ligne, avec une note de 4,7/5 sur Capterra. Le plan gratuit comporte des limites quant au nombre de formulaires que vous pouvez créer et au nombre d'affichages par mois.

SurveyMonkey a reçu une note de 4,6/5 sur Capterra et est idéal pour les organisations qui cherchent à rationaliser les soumissions de prix, les candidatures ou la collecte de commentaires. Il est facile à utiliser, mais la version gratuite est assez limitée : vous ne pouvez créer que des sondages comportant jusqu'à 10 questions, et le nombre de réponses est plafonné.

‍

‍‍What real users say about Jotform

"Jotform est une plateforme extrêmement flexible qui permet d'intégrer de multiples fonctions commerciales en un seul endroit avec un besoin relativement limité de connaissances techniques. Elle est robuste, digne de confiance et dispose d'un excellent support client. Il est facile de travailler avec Jotform, le prix est raisonnable et les fonctionnalités sont nombreuses par rapport à la concurrence. - Tom B.

‍

Logiciel de comptabilité gratuit pour les organisations à but non lucratif

‍

Logiciel de comptabilité Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Vague Meilleur logiciel de comptabilité pour la facturation Envoi de rappels de factures Pas d'accès aux reçus mobiles et aux outils de paie 16$+/mois Livres Zoho Meilleur logiciel de comptabilité pour la gestion des flux de trésorerie et des rapports financiers Envoyer les reçus de paiement Le plan gratuit prévoit un seul utilisateur pour les organisations dont le revenu annuel est inférieur à 50 000 dollars par an. 20$+ par organisation/mois

‍

Wave est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de facturation simples et fiables, avec une note de 4,4 /5 sur Capterra. Vous pouvez facilement envoyer des factures et des rappels de factures automatisés, ce qui le rend parfait pour les petites équipes qui gèrent des dons ou des frais de service. Le plan gratuit est solide, mais n'inclut pas la numérisation mobile des reçus ou les outils de paie.

Zoho Books a également une note de 4,4 /5 sur Capterra et est idéal pour les organisations à but non lucratif qui veulent garder le contrôle de leurs flux de trésorerie et de leurs rapports financiers. Vous pouvez envoyer des reçus de paiement et gérer les comptes efficacement, mais le plan gratuit est limité à un utilisateur et n'est disponible que pour les organisations dont le revenu annuel est inférieur à 50 000 $. Si vous avez besoin de fonctionnalités ou d'utilisateurs supplémentaires, les plans payants commencent à 20 $ par mois et par organisation.

‍

Ce que les utilisateurs réels disent de Zoho Books

"J'utilise Zoho books depuis plus d'un an avec succès. J'ai pu facilement migrer après une mauvaise expérience avec quickbooks et depuis j'ai pu l'adapter légèrement à mes besoins. J'apprécie la façon dont il s'intègre à leur outil de suivi des dépenses et à PayPal." - Alfredo

‍

Logiciel gratuit de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

‍

Logiciel de collecte de fonds Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Zeffy Meilleur logiciel de collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution de collecte de fonds tout-en-un et gratuite Gestion de campagnes peer-to-peer Aucun 100% gratuit - pas de frais cachés GoFundMe Meilleur logiciel de collecte de fonds en ligne pour le crowdfunding Une audience mondiale Aucun Jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction

‍

Zeffy est idéal pour les organisations à but non lucratif qui recherchent une solution gratuite et tout-en-un pour collecter des dons en ligne, gérer des événements, inscrire des participants, organiser des ventes aux enchères, des tirages au sort et faciliter la collecte de fonds de pair à pair. Grâce à des fonctionnalités telles que l'application Tap to Pay, qui permet d'effectuer des transactions en personne le jour de l'événement, Zeffy rend la coordination de votre événement à la fois facile et abordable.

GoFundMe est surtout connu pour ses capacités de crowdfunding et son aptitude à atteindre rapidement un public mondial, avec une note de 4,3 /5 sur Capterra. La plateforme est largement utilisée pour les collectes de fonds individuelles, mais elle offre également des fonctionnalités pour les organisations à but non lucratif. Bien qu'il n'y ait pas de frais de plateforme, vous devrez payer jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ par transaction en frais de traitement.

‍

‍

Ce que les utilisateurs réels disent de Zeffy's fundraising

"C'est très intuitif ! Facile à utiliser, facile à éditer. Un véritable gain de temps, en particulier pour les projets de dernière minute. C'est vous qui le dirigez, ce n'est pas lui qui vous dirige. J'aime le fait que vous puissiez insérer vos propres œuvres d'art ou photos. J'adore le générateur de liens et de codes QR. ET, j'ai utilisé l'outil Clone pour la première fois aujourd'hui et j'ai pu générer un formulaire avec un préavis de 5 minutes de la part de mon patron. -MarletteW.

‍

‍

Logiciel gratuit de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif

‍

Logiciel de marketing par courriel Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Zeffy Les meilleurs outils de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution de marketing gratuite et tout-en-un Courriels de rappel automatisés Aucun 100% gratuit - pas de frais cachés Réponse verticale Meilleur logiciel d'email marketing pour le suivi des performances des campagnes Concevoir et distribuer des enquêtes Les organisations à but non lucratif reçoivent gratuitement jusqu'à 10 000 courriels par mois 13$+ /mois + réduction pour les organisations à but non lucratif Mailchimp Meilleur logiciel d'email marketing pour le marketing omnicanal Tests A/B Le plan gratuit limite le nombre d'e-mails et de destinataires d'e-mails, l'accès à l'assistance et à des outils plus avancés. 20$+/mois + réduction pour les organisations à but non lucratif

‍

Zeffy est une excellente solution pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent disposer d'une plateforme de marketing et de collecte de fonds tout-en-un et gratuite. Elle inclut même des courriels de rappel automatisés, ce qui permet de rester facilement en contact avec les donateurs. Enfin, Zeffy est 100 % gratuit, sans frais cachés, ce qui est parfait pour les organisations soucieuses de leur budget.

VerticalResponse est idéal si vous vous concentrez sur le suivi des performances de la campagne et si vous souhaitez concevoir et distribuer des enquêtes en même temps que vos courriels. La plateforme a une note de 3,9/5 sur Capterra, et les organisations à but non lucratif peuvent envoyer gratuitement jusqu'à 10 000 courriels par mois.

Mailchimp obtient une note de 4,5 /5 sur Capterra, et constitue un choix solide pour les organisations à but non lucratif qui recherchent des outils de marketing omnicanal et des fonctionnalités, telles que les tests A/B, pour optimiser les résultats. Le plan gratuit est assorti de limitations, notamment un nombre réduit d'e-mails, des listes de contacts plus petites et un accès restreint à l'assistance et aux outils avancés.

‍

Ce que les utilisateurs réels disent des fonctions d'email marketing de Zeffy

"En tant que nouveau programme au cours de notre première année d'activité, Zeffy a changé la donne et je le recommanderais à tout le monde. La plateforme et la création de formulaires ont été faciles à utiliser. Les donateurs ont également été satisfaits des documents et des courriels relatifs à leurs dons. Nous sommes reconnaissants de la structure tarifaire. L'assistance à la clientèle a été réactive et utile lors de la mise en place initiale. - Stacey H.

‍

Logiciel gratuit de marketing des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif

‍

Logiciel de marketing des médias sociaux Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Tampon Meilleur logiciel de marketing des médias sociaux pour créer un calendrier de contenu Réutilisation du contenu Le plan gratuit permet de programmer jusqu'à 10 posts avec des outils limités d'engagement et d'analyse. 5+ $ / mois pour 1 canal + 50% de réduction pour les organisations à but non lucratif Hootsuite Meilleur logiciel de marketing des médias sociaux pour gérer le contenu payant et organique et les campagnes de marketing Outils d'écoute sociale Hootsuite n'offre aux organisations qu'une période d'essai gratuite de 30 jours. 99$+ /mois + 75% de réduction pour les organisations à but non lucratif LinkedIn pour les organisations à but non lucratif Meilleur logiciel de marketing des médias sociaux pour la notoriété de la marque Outils d'embauche Accès limité aux fonctions avancées. 59,99$+ /mois + 75% de réduction pour les organisations à but non lucratif

‍

Buffer a une note de 4,5/5 sur Capterra et est une excellente option pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à rester organisées avec un calendrier de contenu et à réutiliser facilement le contenu sur les plates-formes de médias sociaux. Le plan gratuit vous permet de programmer jusqu'à 10 posts à la fois, mais limite l'accès aux outils d'analyse et d'engagement.

La note de 4,4 /5 attribuée à Hootsuite par Capterra montre que la plateforme est idéale pour les équipes qui souhaitent gérer le contenu payant et organique en un seul endroit, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que l'écoute sociale pour suivre l'engagement et les tendances qui vous aident à collecter des fonds et à gérer des campagnes. Cela peut vous aider à promouvoir vos pages de dons adaptées aux téléphones portables.

LinkedIn for Nonprofits excelle dans le développement de la notoriété de la marque et dans l'utilisation de ses outils de recrutement pour attirer des talents en phase avec leur mission, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de collecter des fonds. Bien que des comptes gratuits soient disponibles, les outils conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif ont un accès limité au niveau gratuit.

‍

Ce que les utilisateurs réels disent de Hootsuite

"Auparavant, nous passions des heures chaque jour à créer du contenu et à travailler sur des engagements qui nous obligeaient à utiliser plusieurs plateformes pour nos tâches liées aux médias sociaux. Hootsuite nous permet de gérer tout cela sur une seule plateforme. Dans Hootsuite, nous pouvons d'un seul coup d'œil avoir une vue d'ensemble de tous nos canaux de médias sociaux et, mieux encore, nous pouvons nous engager avec nos clients directement dans Hootsuite - plus besoin de se connecter à plusieurs plateformes." - Justin B.

‍

Logiciel gratuit de gestion d'événements et d'inscription pour les organisations à but non lucratif

‍

Logiciel de gestion d'événements et d'inscription Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Zeffy La meilleure façon de gérer les données des donateurs et les pages d'inscription aux événements pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une solution de gestion d'événements gratuite et tout-en-un. Application Tap to Pay pour les ventes en personne le jour de l'événement Aucun 100% gratuit - pas de frais cachés Eventbrite Meilleur logiciel de gestion d'événements et d'inscription pour les pages d'événements Application pour les organisateurs d'événements Aucun À partir de 7,50 $ par mois après réduction pour les organisations à but non lucratif

‍

Zeffy est idéal pour les organisations à but non lucratif qui recherchent une solution gratuite et tout-en-un pour collecter des dons en ligne, gérer des événements, inscrire des participants, organiser des ventes aux enchères, des tirages au sort et faciliter la collecte de fonds de pair à pair. Grâce à des fonctionnalités telles que l'application Tap to Pay, qui permet d'effectuer des transactions en personne le jour de l'événement, la coordination de votre événement est à la fois facile et abordable. Zeffy offre également des ressources gratuites avec des conseils pour la collecte de fonds afin d'améliorer vos opportunités de collecte de fonds et l'engagement des donateurs.

Eventbrite a une note de 4,6/5 sur Capterra, et est un excellent choix si vous vous concentrez sur la création de pages d'événements de qualité professionnelle et si vous avez besoin d'outils tels que l'application Eventbrite Organizer pour gérer les inscriptions et les ventes. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de prix réduits après avoir appliqué leur réduction pour organisations à but non lucratif.

‍

‍What real users say about Zeffy for events

"Zeffy est une plateforme idéale pour les inscriptions aux événements de mes organisations à but non lucratif. La mise en place d'événements et la gestion des inscriptions sont rapides et faciles. Les formulaires d'inscription peuvent inclure des questions personnalisées, ce qui est essentiel pour nos événements. La possibilité d'accepter des dons facultatifs s'est avérée utile. La structure tarifaire qui garantit que notre association reçoit 100 % des recettes des inscriptions et des dons est formidable". - Cynthia L.

‍

Logiciel gratuit de gestion des tâches et des projets

‍

Logiciel de gestion des tâches et des projets Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Trello Meilleur outil de gestion des tâches et des projets pour l'automatisation des flux de travail Listes de tâches collaboratives Le plan gratuit restreint les outils d'administration ainsi que l'accès aux fonctions de sécurité, à un plus grand volume de listes de contrôle et à l'espace de stockage. 5+ $ /par utilisateur/par mois Lundi Meilleur outil de gestion des tâches et des projets pour la gestion des demandes de subventions Formulaires de retour d'information après l'événement Le plan gratuit limite le nombre d'automatisations, d'autorisations, d'intégrations et d'assistance. 9$+/siège/mois + 70% de réduction pour chaque siège supplémentaire Asana Meilleure plateforme de gestion des tâches et des projets pour la collaboration Gestion des tâches Les plans gratuits offrent une sécurité limitée, l'automatisation, des flux de travail avancés, des rapports, etc. 10,99$+ par utilisateur / par mois + 50% de réduction

‍

Trello a une note de 4,5 /5 sur Capterra et est un excellent outil d'entrée de gamme pour les penseurs visuels qui aiment les listes de tâches collaboratives et veulent commencer à automatiser les flux de travail. Il est simple à utiliser et parfait pour les petites équipes, mais le plan gratuit limite les fonctions d'administration et de sécurité, le volume de la liste de contrôle et le stockage des fichiers.

La note de 4,6/5 attribuée par Monday.com à Capterra souligne sa capacité à fonctionner correctement pour les organisations à but non lucratif qui gèrent des projets plus complexes, tels que des demandes de subvention ou des tâches de suivi d'événements, y compris des formulaires de retour d'information après l'événement. Le plan gratuit vous donne les bases, mais limite l'automatisation, les intégrations et les permissions.

Asana se distingue pour les équipes qui ont besoin d'une gestion des tâches transparente et d'une collaboration inter-équipes, avec une note de 4,5/5 sur Capterra. Bien que la version gratuite comprenne les fonctionnalités de base, vous n'aurez pas accès aux outils avancés tels que l'automatisation, la création de rapports et la personnalisation du flux de travail.

‍

‍‍What real users say about Trello

"C'est l'outil de gestion de projet parfait qui a transformé notre outil de gestion de système traditionnel. De la multiplateforme à la cotumisation, l'interface conviviale est superbe. Excellent TRELLO !" - Juan D.

‍

Logiciel gratuit de partage de fichiers à but non lucratif

‍

Logiciel de partage de fichiers Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Dropbox Meilleur logiciel de partage de fichiers pour le stockage et la protection des fichiers Demande de signatures La formule gratuite offre un espace de stockage limité (2 Go). 16,58 $+ / mois

‍

Dropbox soutient les organisations à but non lucratif en proposant des plans à prix réduit par l'intermédiaire de TechSoup, offrant ainsi un accès abordable à des outils de collaboration et de stockage de fichiers sécurisés. Les équipes des organisations à but non lucratif peuvent ainsi rester organisées, travailler efficacement depuis n'importe où et consacrer plus d'énergie à leur mission.

‍

Ce que les utilisateurs réels disent de Dropbox

"J'utilise Dropbox tous les jours. J'adore la facilité avec laquelle je peux trouver N'IMPORTE QUOI, très rapidement. Tous les fichiers de nos clients depuis des années sont facilement accessibles, partageables et toujours là. Et vous pouvez contrôler la possibilité de partage et la révoquer si nécessaire à la fin d'un projet." - DF

‍

Logiciel gratuit de communication à but non lucratif

‍

Logiciel de communication Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Slack Meilleur logiciel de communication pour la messagerie instantanée Partage de fichiers L'offre gratuite limite le nombre de flux de travail et d'intégrations. 4,38+ /mo/par utilisateur + 85% de réduction Métier à tisser Meilleur logiciel de communication pour l'enregistrement d'écran Créer des vidéos de marque Le plan gratuit permet de diffuser jusqu'à 25 vidéos, d'une durée maximale de 5 minutes par vidéo. 15 $+ utilisateur/mois Zoom Meilleur logiciel de communication pour la vidéoconférence Planificateur de rendez-vous Le plan gratuit limite le temps de réunion à 40 min/réunion et le nombre de participants (100). 13,32+/mois/utilisateur + 50% de réduction Discord Meilleur logiciel de communication pour les canaux privés Canaux thématiques Moins d'accès aux outils avancés 2,99 $/mois

‍

Slack est un choix de prédilection pour les organisations à but non lucratif, avec une note de 4,7/5 sur Capterra, et offre une messagerie instantanée rapide et facile avec leurs équipes. Il offre des outils pratiques comme le partage de fichiers, mais le plan gratuit limite le nombre de flux de travail et d'intégrations que vous pouvez utiliser. Vous pouvez créer des enregistrements d'écran de marque, mais l'offre gratuite vous limite à 25 vidéos, d'une durée maximale de 5 minutes chacune.

Zoom reste un choix solide pour les réunions et événements virtuels, avec une note de 4,6/5 sur Capterra. Il inclut désormais un planificateur de rendez-vous, mais les réunions gratuites sont limitées à 40 minutes et à 100 participants.

Discord convient parfaitement aux organisations à but non lucratif qui souhaitent créer des canaux privés basés sur des sujets, que ce soit pour les bénévoles, les membres de la communauté ou les équipes internes. La version gratuite comprend la plupart des fonctionnalités de base, mais l'accès à des outils plus avancés est possible avec le forfait de 2,99 $ par mois, qui obtient une note de 4,7 /5 sur Capterra.

‍

‍Ce que les utilisateurs réels disent de Slack

"Cette application est géniale ! Elle est simple à utiliser et rend la communication fluide et efficace. L'envoi de messages est rapide et fiable, et elle est parfaite pour tenir les collègues au courant des dernières mises à jour et actualités de l'entreprise. Il aide vraiment tout le monde à rester connecté et informé. Hautement recommandé pour les équipes qui ont besoin de rester organisées et informées". - Jose Antonio P.

‍

Logiciel gratuit d'automatisation pour les organisations à but non lucratif

‍

‍

Logiciel d'automatisation Meilleur pour Caractéristique particulière Limites du plan gratuit Tarification (pour les plans avancés) Zapier Meilleur logiciel d'automatisation pour les flux de travail Rationaliser les données CRM et les clients sans but lucratif Jusqu'à 100 tâches 19,99$+ /mois + 15% de réduction Faire Meilleur logiciel d'automatisation pour les données en temps réel Une intégration sans faille La formule gratuite offre moins d'espace de stockage et moins d'accès aux applications premium. 9+ $ /mois

‍

Zapier est un outil logiciel précieux pour les organisations à but non lucratif qui automatise les flux de travail et rationalise les tâches, telles que la gestion des données CRM et la facilitation des connexions avec les donateurs. Le plan gratuit permet d'effectuer jusqu'à 100 tâches, mais si vous avez besoin de plus de tâches ou de fonctionnalités avancées, un plan payant à partir de 19,99 $ par mois est nécessaire, ce qui lui vaut une note de 4,7/5 sur Capterra.

Make (anciennement Integromat) a une excellente note de 4,8 /5 sur Caperra et est parfait pour automatiser les données en temps réel et les processus d'intégration transparents. Le plan gratuit offre un stockage limité et moins d'applications premium, mais c'est un choix solide pour les petites équipes. Les offres payantes démarrent à 9 $ par mois, avec des fonctionnalités et un espace de stockage supplémentaires.

‍

‍What real users say about Zapier

"Chaque fois que nous devions déplacer quelque chose d'un endroit à un autre, c'était le bazar, jusqu'à l'arrivée de Zapier. Nous avons réussi à créer des "Zaps" (automatisations) qui font dialoguer les applications entre elles sans écrire une seule ligne de code. Désormais, chaque fois que nous recevons un courriel avec une pièce jointe, Zapier l'enregistre automatiquement et nous en informe. C'est comme si un assistant personnel faisait le travail à votre place ! Nous pouvons connecter presque tout avec n'importe quoi d'autre : CRM, feuilles de calcul, outils marketing, e-commerce... tout, et cela se fait en arrière-plan sans que je bouge le petit doigt." - Rohit A.

‍

Choisir un logiciel de collecte de fonds

La mission de votre association est soutenue par une pléthore d'outils gratuits qui permettent de stocker les informations relatives aux donateurs, de gérer des pages de collecte de fonds performantes, de gérer les données relatives aux campagnes, de créer des canaux d'engagement, d'améliorer l'expérience des donateurs, et bien plus encore.

Des outils gratuits sont à votre disposition pour vous permettre d'atteindre un plus grand nombre de donateurs potentiels susceptibles de soutenir vos objectifs.

‍