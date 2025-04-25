Aujourd'hui plus que jamais, les organisations caritatives ont besoin de logiciels à but non lucratif abordables, innovants et gratuits pour les aider à organiser et à rationaliser leurs efforts, afin d'avoir un plus grand impact. De la gestion des donateurs à la collaboration des équipes, la technologie permet la croissance, et les logiciels de collecte de fonds gratuits la rendent abordable.
Dans ce blog, nous aborderons les meilleurs logiciels de collecte de fonds gratuits pour les organisations à but non lucratif(et les réductions pour les organisations à but non lucratif !) afin d'aider à économiser du temps et de l'argent, y compris les catégories suivantes :
Le logiciel de collecte de fonds Zeffy est un excellent choix pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme de collecte de fonds et de CRM gratuite tout-en-un. Avec une note globale de 4,8/5 sur Capterra, il se distingue par la possibilité d'envoyer des courriels personnalisés à des listes de donateurs segmentées, ce qui permet de renforcer les relations avec les donateurs tout en facilitant l'organisation de campagnes de collecte de fonds. Sans frais ni coûts cachés, Zeffy est entièrement gratuit et idéal pour les organisations en croissance dont le budget est limité.
Donorbox convient mieux aux organisations à but non lucratif qui se concentrent sur les dons récurrents et qui ont besoin d'outils de gestion des donateurs plus avancés. Il propose des formulaires de dons personnalisables mais limite les utilisateurs gratuits avec moins d'intégrations et d'options d'assistance. Donorbox a une note de 4,8/5 sur Capterra.
"Super facile à utiliser. Design épuré. Excellente interface. Facile à comprendre. Offre toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin et est comparable aux services payants. Zeffy est vraiment génial". - Mark R.
Zeffy propose des outils gratuits alimentés par l'IA pour trouver des idées de collecte de fonds sur mesure pour votre organisation à but non lucratif, avec des suggestions personnalisées en fonction de votre objectif et de votre public. Zeffy fait également appel à l'IA pour faire apparaître des possibilités de subventions adaptées à votre organisation en une recherche rapide.
Einstein (Salesforce) est idéal pour améliorer une plateforme de collecte de fonds en ligne avec des informations approfondies sur les donateurs et des outils de marketing prédictif et génératif alimentés par l'IA, avec une note de 4 /5 sur Capterra. Cependant, elle ne propose qu'une version d'essai gratuite, qui offre un accès limité à certaines fonctionnalités, telles que la gestion des subventions et des programmes. Lorsque vous êtes prêt à passer à l'échelle, nos plans payants vont de 0,50 $ à 500 $ par mois, en fonction de vos besoins.
Otter AI a une note de 4,4/5 sur Capterra et constitue un excellent choix si vous avez besoin d'aide pour la prise de notes, en particulier pour la rédaction d'e-mails de suivi et de notes de réunion. Cependant, le plan gratuit ne prend en charge qu'un seul utilisateur et n'inclut pas d'accès administrateur complet, d'assistance ou de fonctions de sécurité. Les formules payantes commencent à 8,33 $ par utilisateur et par mois.
Si vous recherchez quelque chose de plus créatif pour votre stratégie de collecte de fonds en ligne, Runway est idéal pour l'édition d'images et la création de vidéos. Avec une note de 4,5 /5 sur Capterra, il vous permet même de transformer des images en vidéos. Cependant, l'offre gratuite est assez limitée, ne proposant que quelques éditeurs et aucune capacité d'entraînement de modèles d'IA. Les formules payantes vont de 12 à 76 dollars par utilisateur et par mois.
"Il est personnalisable et possède de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la collecte de fonds et les programmes des organisations à but non lucratif. - Gestion des organisations à but non lucratif
Wix est idéal pour créer des sites de commerce électronique, en particulier si vous avez besoin d'une plateforme conviviale pour mettre en place votre boutique en ligne. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est la possibilité de créer rapidement un site événementiel, ce qui contribue à sa note de 4,4/5 sur Capterra. Cependant, Wix ne propose qu'une version d'essai gratuite, ce qui signifie que vous devrez éventuellement passer à la version supérieure.
Weebly a une note de 4,3 /5 sur Capterra, et excelle à vous aider à créer un site Web adapté au référencement, ce qui est parfait pour améliorer la visibilité dans les moteurs de recherche. Vous pouvez également créer facilement une galerie en ligne. Le plan gratuit est assez limité, restreignant des fonctionnalités telles que le support client, la capacité de stockage et la possibilité d'utiliser le site sans publicité.
Pour ceux qui ont besoin de sites web plus avancés, Webflow est un choix fantastique, en particulier avec son générateur d'animations pour créer des designs interactifs et sa note de 4,5 /5 sur Capterra. Cependant, le plan gratuit présente des inconvénients, notamment des éditeurs de contenu limités, moins d'outils de collaboration et une assistance réduite.
"Nous utilisons Wix pour notre site web depuis des années maintenant et nous ne pouvons pas imaginer revenir en arrière. Nous sommes passés d'une autre société de conception de sites web populaire à Wix, qui s'est avéré tellement plus convivial. Certains membres de notre personnel qui ne sont pas des experts en technologie ont même appris à mettre à jour le site web sans avoir besoin d'une formation supplémentaire. La courbe d'apprentissage n'était tout simplement pas aussi raide que celle de la dernière plateforme que nous utilisions". - Bonnie M.
Google Suite est noté 4,7 /5 sur Capterra et constitue un choix de premier ordre pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin de collaborer en temps réel sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations. Sa force réside dans la facilité d'édition collaborative en temps réel au sein des équipes. Le plan gratuit convient à une utilisation de base, mais il est assorti de limitations de stockage, d'un nombre réduit de participants aux réunions et de fonctions de sécurité réduites.
Canva, qui bénéficie également d'une note de 4,7/5 sur Capterra, est idéal pour créer des graphiques pour les médias sociaux et des supports marketing sans avoir besoin d'une formation en conception. Bien que la version gratuite soit généreuse, elle limite l'accès à des outils tels que la suppression de l'arrière-plan, les kits de marque et la planification du contenu.
You can also create social media graphics using tools like Canva’s Background Remover to produce clean, professional images in seconds.
Unsplash est une ressource précieuse pour trouver des images de haute qualité, libres de droits, qui conviennent aux sites web, aux messages sur les médias sociaux ou aux présentations. L'offre gratuite permet d'accéder à une vaste photothèque, mais ne comprend pas de contenu exclusif ni de fonctionnalités premium.
"En tant que rédacteur non professionnel, j'ai trouvé Canva plus facile à utiliser que d'autres plateformes et services professionnels. En particulier, j'ai beaucoup aimé le module complémentaire de l'application Charts, que j'utilise pour créer des tableaux et des graphiques interactifs que j'intègre ensuite à mon site web. La plateforme Canva offre de nombreux modules complémentaires utiles et des fonctions de partage, ainsi que des intégrations avec des applications tierces telles que Mailchimp et LinkedIn." - Hasan T.
Jotform est un choix solide pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'applications automatisées pour les bénévoles ou de formulaires personnalisables, tels que les formulaires de dons en ligne, avec une note de 4,7/5 sur Capterra. Le plan gratuit comporte des limites quant au nombre de formulaires que vous pouvez créer et au nombre d'affichages par mois.
SurveyMonkey a reçu une note de 4,6/5 sur Capterra et est idéal pour les organisations qui cherchent à rationaliser les soumissions de prix, les candidatures ou la collecte de commentaires. Il est facile à utiliser, mais la version gratuite est assez limitée : vous ne pouvez créer que des sondages comportant jusqu'à 10 questions, et le nombre de réponses est plafonné.
"Jotform est une plateforme extrêmement flexible qui permet d'intégrer de multiples fonctions commerciales en un seul endroit avec un besoin relativement limité de connaissances techniques. Elle est robuste, digne de confiance et dispose d'un excellent support client. Il est facile de travailler avec Jotform, le prix est raisonnable et les fonctionnalités sont nombreuses par rapport à la concurrence. - Tom B.
Wave est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de facturation simples et fiables, avec une note de 4,4 /5 sur Capterra. Vous pouvez facilement envoyer des factures et des rappels de factures automatisés, ce qui le rend parfait pour les petites équipes qui gèrent des dons ou des frais de service. Le plan gratuit est solide, mais n'inclut pas la numérisation mobile des reçus ou les outils de paie.
Zoho Books a également une note de 4,4 /5 sur Capterra et est idéal pour les organisations à but non lucratif qui veulent garder le contrôle de leurs flux de trésorerie et de leurs rapports financiers. Vous pouvez envoyer des reçus de paiement et gérer les comptes efficacement, mais le plan gratuit est limité à un utilisateur et n'est disponible que pour les organisations dont le revenu annuel est inférieur à 50 000 $. Si vous avez besoin de fonctionnalités ou d'utilisateurs supplémentaires, les plans payants commencent à 20 $ par mois et par organisation.
"J'utilise Zoho books depuis plus d'un an avec succès. J'ai pu facilement migrer après une mauvaise expérience avec quickbooks et depuis j'ai pu l'adapter légèrement à mes besoins. J'apprécie la façon dont il s'intègre à leur outil de suivi des dépenses et à PayPal." - Alfredo
Zeffy est idéal pour les organisations à but non lucratif qui recherchent une solution gratuite et tout-en-un pour collecter des dons en ligne, gérer des événements, inscrire des participants, organiser des ventes aux enchères, des tirages au sort et faciliter la collecte de fonds de pair à pair. Grâce à des fonctionnalités telles que l'application Tap to Pay, qui permet d'effectuer des transactions en personne le jour de l'événement, Zeffy rend la coordination de votre événement à la fois facile et abordable.
GoFundMe est surtout connu pour ses capacités de crowdfunding et son aptitude à atteindre rapidement un public mondial, avec une note de 4,3 /5 sur Capterra. La plateforme est largement utilisée pour les collectes de fonds individuelles, mais elle offre également des fonctionnalités pour les organisations à but non lucratif. Bien qu'il n'y ait pas de frais de plateforme, vous devrez payer jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ par transaction en frais de traitement.
"C'est très intuitif ! Facile à utiliser, facile à éditer. Un véritable gain de temps, en particulier pour les projets de dernière minute. C'est vous qui le dirigez, ce n'est pas lui qui vous dirige. J'aime le fait que vous puissiez insérer vos propres œuvres d'art ou photos. J'adore le générateur de liens et de codes QR. ET, j'ai utilisé l'outil Clone pour la première fois aujourd'hui et j'ai pu générer un formulaire avec un préavis de 5 minutes de la part de mon patron. -MarletteW.
Zeffy est une excellente solution pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent disposer d'une plateforme de marketing et de collecte de fonds tout-en-un et gratuite. Elle inclut même des courriels de rappel automatisés, ce qui permet de rester facilement en contact avec les donateurs. Enfin, Zeffy est 100 % gratuit, sans frais cachés, ce qui est parfait pour les organisations soucieuses de leur budget.
VerticalResponse est idéal si vous vous concentrez sur le suivi des performances de la campagne et si vous souhaitez concevoir et distribuer des enquêtes en même temps que vos courriels. La plateforme a une note de 3,9/5 sur Capterra, et les organisations à but non lucratif peuvent envoyer gratuitement jusqu'à 10 000 courriels par mois.
Mailchimp obtient une note de 4,5 /5 sur Capterra, et constitue un choix solide pour les organisations à but non lucratif qui recherchent des outils de marketing omnicanal et des fonctionnalités, telles que les tests A/B, pour optimiser les résultats. Le plan gratuit est assorti de limitations, notamment un nombre réduit d'e-mails, des listes de contacts plus petites et un accès restreint à l'assistance et aux outils avancés.
"En tant que nouveau programme au cours de notre première année d'activité, Zeffy a changé la donne et je le recommanderais à tout le monde. La plateforme et la création de formulaires ont été faciles à utiliser. Les donateurs ont également été satisfaits des documents et des courriels relatifs à leurs dons. Nous sommes reconnaissants de la structure tarifaire. L'assistance à la clientèle a été réactive et utile lors de la mise en place initiale. - Stacey H.
Buffer a une note de 4,5/5 sur Capterra et est une excellente option pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à rester organisées avec un calendrier de contenu et à réutiliser facilement le contenu sur les plates-formes de médias sociaux. Le plan gratuit vous permet de programmer jusqu'à 10 posts à la fois, mais limite l'accès aux outils d'analyse et d'engagement.
La note de 4,4 /5 attribuée à Hootsuite par Capterra montre que la plateforme est idéale pour les équipes qui souhaitent gérer le contenu payant et organique en un seul endroit, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que l'écoute sociale pour suivre l'engagement et les tendances qui vous aident à collecter des fonds et à gérer des campagnes. Cela peut vous aider à promouvoir vos pages de dons adaptées aux téléphones portables.
LinkedIn for Nonprofits excelle dans le développement de la notoriété de la marque et dans l'utilisation de ses outils de recrutement pour attirer des talents en phase avec leur mission, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de collecter des fonds. Bien que des comptes gratuits soient disponibles, les outils conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif ont un accès limité au niveau gratuit.
"Auparavant, nous passions des heures chaque jour à créer du contenu et à travailler sur des engagements qui nous obligeaient à utiliser plusieurs plateformes pour nos tâches liées aux médias sociaux. Hootsuite nous permet de gérer tout cela sur une seule plateforme. Dans Hootsuite, nous pouvons d'un seul coup d'œil avoir une vue d'ensemble de tous nos canaux de médias sociaux et, mieux encore, nous pouvons nous engager avec nos clients directement dans Hootsuite - plus besoin de se connecter à plusieurs plateformes." - Justin B.
Zeffy est idéal pour les organisations à but non lucratif qui recherchent une solution gratuite et tout-en-un pour collecter des dons en ligne, gérer des événements, inscrire des participants, organiser des ventes aux enchères, des tirages au sort et faciliter la collecte de fonds de pair à pair. Grâce à des fonctionnalités telles que l'application Tap to Pay, qui permet d'effectuer des transactions en personne le jour de l'événement, la coordination de votre événement est à la fois facile et abordable. Zeffy offre également des ressources gratuites avec des conseils pour la collecte de fonds afin d'améliorer vos opportunités de collecte de fonds et l'engagement des donateurs.
Eventbrite a une note de 4,6/5 sur Capterra, et est un excellent choix si vous vous concentrez sur la création de pages d'événements de qualité professionnelle et si vous avez besoin d'outils tels que l'application Eventbrite Organizer pour gérer les inscriptions et les ventes. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de prix réduits après avoir appliqué leur réduction pour organisations à but non lucratif.
"Zeffy est une plateforme idéale pour les inscriptions aux événements de mes organisations à but non lucratif. La mise en place d'événements et la gestion des inscriptions sont rapides et faciles. Les formulaires d'inscription peuvent inclure des questions personnalisées, ce qui est essentiel pour nos événements. La possibilité d'accepter des dons facultatifs s'est avérée utile. La structure tarifaire qui garantit que notre association reçoit 100 % des recettes des inscriptions et des dons est formidable". - Cynthia L.
Trello a une note de 4,5 /5 sur Capterra et est un excellent outil d'entrée de gamme pour les penseurs visuels qui aiment les listes de tâches collaboratives et veulent commencer à automatiser les flux de travail. Il est simple à utiliser et parfait pour les petites équipes, mais le plan gratuit limite les fonctions d'administration et de sécurité, le volume de la liste de contrôle et le stockage des fichiers.
La note de 4,6/5 attribuée par Monday.com à Capterra souligne sa capacité à fonctionner correctement pour les organisations à but non lucratif qui gèrent des projets plus complexes, tels que des demandes de subvention ou des tâches de suivi d'événements, y compris des formulaires de retour d'information après l'événement. Le plan gratuit vous donne les bases, mais limite l'automatisation, les intégrations et les permissions.
Asana se distingue pour les équipes qui ont besoin d'une gestion des tâches transparente et d'une collaboration inter-équipes, avec une note de 4,5/5 sur Capterra. Bien que la version gratuite comprenne les fonctionnalités de base, vous n'aurez pas accès aux outils avancés tels que l'automatisation, la création de rapports et la personnalisation du flux de travail.
"C'est l'outil de gestion de projet parfait qui a transformé notre outil de gestion de système traditionnel. De la multiplateforme à la cotumisation, l'interface conviviale est superbe. Excellent TRELLO !" - Juan D.
Dropbox soutient les organisations à but non lucratif en proposant des plans à prix réduit par l'intermédiaire de TechSoup, offrant ainsi un accès abordable à des outils de collaboration et de stockage de fichiers sécurisés. Les équipes des organisations à but non lucratif peuvent ainsi rester organisées, travailler efficacement depuis n'importe où et consacrer plus d'énergie à leur mission.
"J'utilise Dropbox tous les jours. J'adore la facilité avec laquelle je peux trouver N'IMPORTE QUOI, très rapidement. Tous les fichiers de nos clients depuis des années sont facilement accessibles, partageables et toujours là. Et vous pouvez contrôler la possibilité de partage et la révoquer si nécessaire à la fin d'un projet." - DF
Slack est un choix de prédilection pour les organisations à but non lucratif, avec une note de 4,7/5 sur Capterra, et offre une messagerie instantanée rapide et facile avec leurs équipes. Il offre des outils pratiques comme le partage de fichiers, mais le plan gratuit limite le nombre de flux de travail et d'intégrations que vous pouvez utiliser. Vous pouvez créer des enregistrements d'écran de marque, mais l'offre gratuite vous limite à 25 vidéos, d'une durée maximale de 5 minutes chacune.
Zoom reste un choix solide pour les réunions et événements virtuels, avec une note de 4,6/5 sur Capterra. Il inclut désormais un planificateur de rendez-vous, mais les réunions gratuites sont limitées à 40 minutes et à 100 participants.
Discord convient parfaitement aux organisations à but non lucratif qui souhaitent créer des canaux privés basés sur des sujets, que ce soit pour les bénévoles, les membres de la communauté ou les équipes internes. La version gratuite comprend la plupart des fonctionnalités de base, mais l'accès à des outils plus avancés est possible avec le forfait de 2,99 $ par mois, qui obtient une note de 4,7 /5 sur Capterra.
"Cette application est géniale ! Elle est simple à utiliser et rend la communication fluide et efficace. L'envoi de messages est rapide et fiable, et elle est parfaite pour tenir les collègues au courant des dernières mises à jour et actualités de l'entreprise. Il aide vraiment tout le monde à rester connecté et informé. Hautement recommandé pour les équipes qui ont besoin de rester organisées et informées". - Jose Antonio P.
Zapier est un outil logiciel précieux pour les organisations à but non lucratif qui automatise les flux de travail et rationalise les tâches, telles que la gestion des données CRM et la facilitation des connexions avec les donateurs. Le plan gratuit permet d'effectuer jusqu'à 100 tâches, mais si vous avez besoin de plus de tâches ou de fonctionnalités avancées, un plan payant à partir de 19,99 $ par mois est nécessaire, ce qui lui vaut une note de 4,7/5 sur Capterra.
Make (anciennement Integromat) a une excellente note de 4,8 /5 sur Caperra et est parfait pour automatiser les données en temps réel et les processus d'intégration transparents. Le plan gratuit offre un stockage limité et moins d'applications premium, mais c'est un choix solide pour les petites équipes. Les offres payantes démarrent à 9 $ par mois, avec des fonctionnalités et un espace de stockage supplémentaires.
"Chaque fois que nous devions déplacer quelque chose d'un endroit à un autre, c'était le bazar, jusqu'à l'arrivée de Zapier. Nous avons réussi à créer des "Zaps" (automatisations) qui font dialoguer les applications entre elles sans écrire une seule ligne de code. Désormais, chaque fois que nous recevons un courriel avec une pièce jointe, Zapier l'enregistre automatiquement et nous en informe. C'est comme si un assistant personnel faisait le travail à votre place ! Nous pouvons connecter presque tout avec n'importe quoi d'autre : CRM, feuilles de calcul, outils marketing, e-commerce... tout, et cela se fait en arrière-plan sans que je bouge le petit doigt." - Rohit A.
La mission de votre association est soutenue par une pléthore d'outils gratuits qui permettent de stocker les informations relatives aux donateurs, de gérer des pages de collecte de fonds performantes, de gérer les données relatives aux campagnes, de créer des canaux d'engagement, d'améliorer l'expérience des donateurs, et bien plus encore.
Des outils gratuits sont à votre disposition pour vous permettre d'atteindre un plus grand nombre de donateurs potentiels susceptibles de soutenir vos objectifs.
Voici les meilleurs logiciels de collecte de fonds (avec option gratuite) pour obtenir des dons pour votre organisation à but non lucratif ou votre association caritative.
Les organisations à but non lucratif gérées par des bénévoles perdent jusqu'à 10 % de chaque vente de billets en raison des frais. Comparez les meilleures plateformes gratuites et simples d'inscription aux événements, conçues pour les petites équipes, et la seule option sans frais.