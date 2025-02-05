Votre premier événement communautaire n'a pas besoin d'être élaboré pour avoir un impact. Voici comment créer un lien significatif avec vos sympathisants tout en conservant une organisation simple et efficace.

Choisir le bon format

Restez simple et accessible :

Cocktail après le travail

Rencontre matinale autour d'un café

Déjeuner et session d'apprentissage

Brunch du week-end

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Il s'agit de formats familiers qui ne nécessitent pas de planification complexe ni de budget important.

Les bases de la planification intelligente

‍Timeline

Fixer la date 3 semaines ou plus à l'avance

Choisissez un délai de 2 à 3 heures

Choisir un lieu facilement accessible

Prévoir environ 20 à 30 personnes

Sélection du lieu

Prendre en compte les espaces communautaires

Recherche de sites partenaires

Assurer un bon accès aux parkings et aux transports en commun

Vérifier les caractéristiques d'accessibilité

Proposition de déroulement du programme

‍2-HourFormat de l'événement :

30 min - Accueil et inscription

20 min - Présentation de la mission

20 min - Histoires d'impact

30 min - Discussion ouverte

20 min - Appel à l'action et mise en réseau

Les présentations doivent être brèves et se concentrer sur la connexion.

Une approche respectueuse du budget

Partenariat avec des entreprises locales

Rechercher des dons en nature

Proposer des contributions volontaires

Minimiser les décorations

Privilégier la conversation plutôt que la production

Calendrier des communications essentielles

‍BeforeEvent :

Invitation initiale (3 semaines avant)

Premier rappel (1 semaine avant)

Dernier rappel (2 jours à l'avance)

Après l'événement :

Notes de remerciement (dans les 24 heures)

Partage de photos (dans les 48 heures)

Mise à jour de l'impact (dans un délai d'une semaine)

Liste de contrôle pour le jour de l'événement

‍EssentialItems :

Liste d'inscription

Porte-noms

Matériel de présentation de base

Méthode de collecte des dons

Appareil photo pour les photos

Documents à distribuer

Les clés de la réussite

‍Do:

Privilégier les relations personnelles

Partager des exemples concrets d'impact

Des présentations courtes

Encourager les questions

Faciliter le suivi

Ne le faites pas :

Surcharger l'emploi du temps

Faire de longs discours

Établir des barrières à l'entrée

Oublier de documenter

Manquer des occasions de remercier

Utiliser Zeffy pour faciliter la gestion des événements

‍Zeffysimplifie l'organisation d'événements. Vous pouvez :

Créer des pages d'événements professionnelles

Gestion automatique des inscriptions

Envoyer des rappels automatiques

Traiter les paiements en toute sécurité

Suivi facile des présences

Conseil de pro : Les outils de gestion d'événements de Zeffy sont également entièrement gratuits, ce qui vous permet de maximiser l'impact de votre événement.

‍Mesurerl'impact

‍Trackingthese metrics :

Taux de fréquentation

Acquisition de nouveaux donateurs

Fonds collectés

Inscription des bénévoles

Intérêts sur les événements futurs

Perspectives d'avenir

‍Votrepremier événement n'est qu'un début. En fonction de son succès, envisagez d'organiser d'autres types d'événements à l'avenir, comme par exemple :

Ventes aux enchères caritatives

Tirages et loteries

Ventes de produits

Dîners de collecte de fonds

Événements sportifs

Ateliers éducatifs

etc.

Conseil de pro : Quel que soit le type d'événement que vous choisissez, Zeffy a probablement un modèle de formulaire qui répond à vos besoins. Explorez nos différentes options de gestion d'événements pour trouver celle qui convient le mieux à votre rassemblement.

‍Remember: L'objectif n'est pas la perfection - il s'agit de créer des liens authentiques avec vos sympathisants. Restez simple, concentrez-vous sur votre mission et laissez transparaître l'histoire de votre impact.

‍