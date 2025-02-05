Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Organiser votre premier événement communautaire à but non lucratif : Un guide simple pour réussir
Comment créer une association à but non lucratif

Organiser votre premier événement communautaire à but non lucratif : Un guide simple pour réussir

5 février 2025

Votre premier événement communautaire n'a pas besoin d'être élaboré pour avoir un impact. Voici comment créer un lien significatif avec vos sympathisants tout en conservant une organisation simple et efficace.

Choisir le bon format

Restez simple et accessible :

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Il s'agit de formats familiers qui ne nécessitent pas de planification complexe ni de budget important.

Les bases de la planification intelligente

‍Timeline

Sélection du lieu

Proposition de déroulement du programme

‍2-HourFormat de l'événement :

Les présentations doivent être brèves et se concentrer sur la connexion.

Une approche respectueuse du budget

Calendrier des communications essentielles

‍BeforeEvent :

Après l'événement :

Liste de contrôle pour le jour de l'événement

‍EssentialItems :

Les clés de la réussite

‍Do:

Ne le faites pas :

Utiliser Zeffy pour faciliter la gestion des événements

‍Zeffysimplifie l'organisation d'événements. Vous pouvez :

Conseil de pro : Les outils de gestion d'événements de Zeffy sont également entièrement gratuits, ce qui vous permet de maximiser l'impact de votre événement.

‍Mesurerl'impact

‍Trackingthese metrics :

Perspectives d'avenir

‍Votrepremier événement n'est qu'un début. En fonction de son succès, envisagez d'organiser d'autres types d'événements à l'avenir, comme par exemple :

Découvrez d'autres idées de collecte de fonds sur la page d'inspiration de Zeffy.

Conseil de pro : Quel que soit le type d'événement que vous choisissez, Zeffy a probablement un modèle de formulaire qui répond à vos besoins. Explorez nos différentes options de gestion d'événements pour trouver celle qui convient le mieux à votre rassemblement.

‍Remember: L'objectif n'est pas la perfection - il s'agit de créer des liens authentiques avec vos sympathisants. Restez simple, concentrez-vous sur votre mission et laissez transparaître l'histoire de votre impact.

Vous avez besoin d'aide pour organiser votre événement sur Zeffy ?
Accédez à notre guide étape par étape ici.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Michel Ferry

Continuez à lire :

Guides sur les organisations à but non lucratif
Organiser un événement caritatif : 8 étapes pour les organisations à but non lucratif

Vous êtes novice en matière de collecte de fonds ? Ce guide complet en 8 étapes aide les organisations à but non lucratif à planifier des événements en toute confiance. Téléchargez votre kit de planification gratuit et découvrez comment augmenter les dons, sans frais cachés.

En savoir plus
Idées de collecte de fonds
50+ idées d'événements de collecte de fonds pour les petites organisations à but non lucratif (2025)

Vous organisez une collecte de fonds avec un budget serré et peu de temps ? Découvrez plus de 50 idées d'événements simples et peu coûteux utilisés par de vraies associations locales et apprenez à conserver 100 % des dons que vous récoltez.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Votre guide complet de planification d'événements à but non lucratif (liste de contrôle 2025 + modèles gratuits)

Vous avez besoin d'aide pour organiser votre prochain événement ? Utilisez notre guide ultime de planification d'événements à but non lucratif - ainsi qu'une liste de contrôle et des modèles gratuits - pour commencer.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.