Économisez jusqu'à plus de 10 000 $ cette année en utilisant ces outils gratuits et ces réductions conçus pour les organisations à but non lucratif.

Les organisations à but non lucratif se battent bec et ongles pour faire la différence avec des ressources limitées. Il existe une mine d'or d'outils et de ressources gratuits à exploiter. Nous avons rassemblé 67 des meilleurs outils gratuits pour vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. C'est la réponse parfaite à votre recherche de "trucs gratuits pour les organisations à but non lucratif".

Des logiciels puissants qui rationaliseront vos activités quotidiennes aux modèles prêts à l'emploi qui donneront de l'éclat à votre marketing, ce guide contient tout ce dont vous avez besoin pour améliorer vos activités à but non lucratif. Préparez-vous à économiser des fonds et à faire une plus grande différence en 2025!‍

Meilleur logiciel de CRM et de gestion des donateurs

Parmi les ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif, le logiciel gratuit de gestion de la relation client (CRM) est essentiel. Vous devez être en mesure de gérer vos donateurs, vos dons et même votre stratégie de médias sociaux. Ces outils peuvent s'avérer très coûteux, c'est pourquoi vous voudrez des options gratuites qui vous aideront à soutenir votre cause.

1. Zeffy

Conçu pour toute organisation à but non lucratif cherchant à améliorer ses relations avec les donateurs, Zeffy est un logiciel de collecte de fonds à but non lucratif 100 % gratuit, avec des outils de gestion des donateurs et des collecteurs de fonds.

Comment l'utiliser ?

Intégration avec d'autres outils de financement et d'organisation d'événements

Gérer les relations avec les donateurs

Créer des rapports de données personnalisés

2. Donorbox

Donorbox est une plateforme facile à utiliser pour les organisations à but non lucratif qui permet aux utilisateurs de collecter et de suivre les dons en ligne. ‍

Comment l'utiliser ?

Suivi des communications avec les donateurs

Créer des alertes et des notifications personnalisées

Envoi et suivi des dons et des reçus

Logiciel gratuit de collecte de fonds

Mais pour obtenir un engagement communautaire maximal, vous avez besoin d'un logiciel spécialisé dans la collecte de fonds. Il peut vous fournir des informations précieuses, vous sensibiliser, vous aider dans vos efforts de marketing et dans le suivi de vos dons. De plus, vous pouvez travailler gratuitement avec de nombreuses plateformes.

3. Zeffy

Zeffy est une plateforme gratuite tout-en-un qui aide les acteurs du changement à avoir plus d'impact pour moins cher. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser différents outils pour renforcer leurs équipes, organiser des collectes de fonds et récolter davantage de fonds.

Comment l'utiliser ?

Tombolas et gestion des tombolas en ligne

Collecte de fonds en ligne entièrement gratuite (sans frais de traitement des paiements)

4. GoFundMe

GoFundMe est une autre plateforme de crowdfunding qui aide les gens à surmonter les difficultés financières avec l'aide de la communauté.

Comment l'utiliser ?

Atteindre un public mondial

Tirer parti de la collecte de fonds dans les médias sociaux

Créer une campagne de crowdfunding

Logiciel gratuit d'enchères silencieuses

Vous voulez les réduire encore plus ? Que diriez-vous d'un logiciel spécialement conçu pour aider votre vente aux enchères silencieuse ?

5. Zeffy

Zeffy est une plateforme d'enchères silencieuses tout-en-un destinée aux organisations à but non lucratif afin d'amplifier leurs efforts de collecte de fonds. Ses interfaces simples et puissantes permettent aux organisations à but non lucratif d'organiser et de mener des enchères silencieuses. Contrairement à d'autres plateformes qui proposent des images par article ou des notifications aux enchérisseurs moyennant un supplément, l'ensemble des fonctionnalités de Zeffy est gratuit.

Comment l'utiliser ?

Utilisez des modèles d'e-mails prédéfinis pour informer les gagnants.

Fixer une date de début et de fin de l'appel d'offres

Personnalisez facilement votre formulaire d'enchère silencieuse avec des éléments de marque

Processus automatisé de post-enchère pour facturer les enchérisseurs gagnants

Recouvrer facilement les paiements des gagnants des ventes aux enchères

Contrôler les offres en temps réel

Des notifications de surenchère pour maintenir l'intérêt des soumissionnaires

Options de paiement en espèces

6. BetterWorld

BetterWorld est l'une des principales plateformes de vente aux enchères et de crowdfunding. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'un accès gratuit à vie à des outils de financement pour organiser des ventes aux enchères en direct ou silencieuses.

Comment l'utiliser ?

Envoyer des courriels de rappel automatisés

Utilisez la bibliothèque d'images pour concevoir une belle vente aux enchères

Contacter directement les soumissionnaires par le biais de messages textuels et de notifications

Concevoir des formulaires pour les donateurs

Logiciel gratuit de marketing par courriel

Le marketing par courrier électronique est un élément essentiel de vos ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif. Vous voudrez envoyer des courriels à vos donateurs pour collecter des fonds, les informer des événements à venir et même planifier des vidéoconférences et des audioconférences.

7. Zeffy

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds tout-en-un qui offre de nombreux outils aux organisations à but non lucratif, y compris le marketing par courrier électronique.

Comment l'utiliser ?

Afficher des statistiques telles que le taux d'ouverture, les clics et les désabonnements

Mettre en place des courriels de rappel automatisés

8. VerticalResponse

VerticalResponse est un outil de marketing par courriel qui permet de créer et d'envoyer des bulletins d'information, des mises à jour et des appels de fonds.

Comment l'utiliser ?

Permet aux utilisateurs de créer des campagnes de courrier électronique

Envoyer des courriels automatiques

Outils gratuits pour le marketing et la productivité

Graphiques gratuits

Pour attirer davantage de donateurs, vous aurez besoin d'un créateur de vidéos en ligne professionnel, d'un outil de montage vidéo et d'un outil permettant aux organisations à but non lucratif d'améliorer leurs efforts de marketing grâce à des images claires et nettes. Voici les options gratuites qui s'offrent à vous.

9. Google Suite

Google Suite permet d'éditer des documents en collaboration et en temps réel. Google for Nonprofits donne un accès gratuit à Google Drive, Gmail et Google Calendar. Le programme Google Ad Grants permet aux organisations à but non lucratif d'obtenir 10 000 dollars par mois d'annonces gratuites.

Comment l'utiliser ?

Télécharger des documents en un seul endroit

Collaborer sur un même document (Google Docs et Google Sheets)

Utiliser le chat en direct pour travailler avec les membres de l'équipe

10. Canva

Canva est un outil de conception graphique en ligne permettant aux organisations à but non lucratif de créer des designs et des contenus visuels époustouflants.

‍

Comment l'utiliser ?

Créer des sites web

Élaborer des propositions

Créer des graphiques pour les médias sociaux

Outils de marketing des médias sociaux pour une organisation à but non lucratif

Après le marketing par courrier électronique et la conception de sites web, les outils de marketing des médias sociaux sont essentiels. Vous pouvez créer des collages de photos et publier des informations sur les possibilités de bénévolat et les événements locaux.

11. Tampon

Buffer simplifie la gestion des médias sociaux et la programmation sur différentes plateformes afin de maintenir une présence en ligne cohérente.

‍

Planifier et publier du contenu pour tous les canaux de médias sociaux

Réutiliser le contenu

Programmer le contenu

12. Hootsuite

Hootsuite est une plateforme de gestion des médias sociaux qui permet aux organisations à but non lucratif de programmer des posts et de s'engager auprès de leur public.

Comment l'utiliser ?

Obtenir des informations grâce aux outils d'écoute sociale

Gérer le contenu payant et organique

Les meilleurs logiciels d'IA pour les organisations à but non lucratif

L'IA peut être l'une des ressources gratuites les plus puissantes pour les organisations à but non lucratif lorsqu'il s'agit de gérer des campagnes de collecte de fonds. Grâce à l'automatisation et à l'apprentissage automatique, les utilisateurs peuvent gérer une base de données en ligne et améliorer le développement professionnel, tout en sensibilisant le public et en collectant des fonds.

13. Zeffy AI Fundraiser + Grant Finder

Avec Zeffy, il vous suffit de saisir votre cause et votre région dans la barre de recherche de subventions, et notre outil de recherche de subventions vous indiquera plusieurs, et souvent des dizaines, de subventions disponibles, des plus populaires aux plus obscures.

Et c'est entièrement gratuit, sans aucune limite d'utilisation.

14. Einstein (Salesforce)

Einstein de Salesforce est une solution CRM avancée qui permet aux utilisateurs d'utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer la gestion des donateurs et optimiser les stratégies de collecte de fonds.

Comment l'utiliser ?

Construire des parcours clients hautement personnalisés

Utiliser l'IA pour le marketing prédictif et génératif

15. Loutre AI

Otter AI permet aux utilisateurs de transcrire et d'organiser les réunions importantes des donateurs pour une documentation précise. ‍

Comment l'utiliser ?

Résumer les réunions et rédiger des notes

Rédiger des courriels et des notes de suivi

Bonus :

‍Au fait, Zeffy propose des outils alimentés par l'IA conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, aidant les organisations à découvrir des opportunités de financement et à générer de nouvelles idées de collecte de fonds, le tout gratuitement. Avec Zeffy, vous pouvez :

Trouvez instantanément des subventions adaptées à votre mission grâce à l'outil AI Grant Finder.



Susciter de nouvelles idées d'événements avec le générateur d'idées de collecte de fonds



Gardez chaque dollar que vous collectez, sans frais de plateforme

Constructeurs de sites web avec un plan ou un essai gratuit

Avant même de penser aux plateformes de médias sociaux, aux messages sur les médias sociaux et aux publicités vidéo, vous avez besoin d'un site web avec plusieurs pages. Vous aurez besoin d'une base de données en ligne, reliée à Google Analytics, et tout commence par votre site web, qui peut coûter très cher. Heureusement, vous pouvez choisir des entreprises qui offrent des services gratuits !

16. Wix

Wix est un constructeur de sites web convivial qui propose des modèles et des fonctions personnalisables pour créer des sites web professionnels.

Comment l'utiliser ?

Créez votre site web

Créer une application mobile

Créer un blog

17. Weebly

Weebly offre une fonctionnalité "glisser-déposer" pour créer des sites web afin d'améliorer la présence en ligne.

Comment l'utiliser ?

Créer une boutique en ligne

Intégrer l'automatisation du courrier électronique dans un site web

Créer une galerie

Bonus :

‍Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de créer gratuitement des pages de collecte de fonds, des formulaires de dons et des sites de billetterie sans payer de frais d'hébergement ni de frais de transaction. Avec Zeffy, vous pouvez :

Créez gratuitement une page de don ou de collecte de fonds

Mise en place d'une billetterie et d'une tombola en ligne

Création d'un site web de collecte de fonds personnalisé qui recueille 100 % des dons collectés

Objets gratuits et réductions accordées par les entreprises

Logiciel de comptabilité

Un autre outil de votre bibliothèque à but non lucratif doit être un logiciel de comptabilité pour suivre vos dépenses et vos dons. Cela vous aidera à rendre compte de vos finances à la fin de chaque année et à examiner vos rapports pour fixer de nouveaux objectifs chaque année. Chacune de ces options permet aux organisations à but non lucratif d'accéder aux ressources comptables dont elles ont besoin.

18. Zoho

Zoho Books est un logiciel de comptabilité qui permet de gérer les finances, de suivre les dépenses et de générer des rapports financiers détaillés.

Comment l'utiliser ?

Voir les principales finances

Évaluer les flux de trésorerie

19. Vague

Wave propose des outils de comptabilité, de facturation et des services de numérisation des reçus pour la gestion financière des organisations à but non lucratif.

Comment l'utiliser ?

Gérer les recettes, enregistrer les paiements et rapprocher les comptes.

Envoi de rappels de factures

Les meilleurs logiciels gratuits de gestion d'événements pour les organisations à but non lucratif

Parmi les ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif, les logiciels de gestion d'événements vous aideront à préparer des événements spécifiques.

20. Zeffy

Zeffy est le seul logiciel d'inscription à des événements 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif, leur permettant d'organiser des événements virtuels, en personne ou hybrides.

Comment l'utiliser ?

Outils de billetterie électronique avec reçus fiscaux automatiques

Assistance illimitée et gratuite

Gestion des donateurs

21. Evénementiel

Eventbrite est une plateforme de billetterie événementielle qui organise et promeut des événements. Pour plus d'options, consultez ces alternatives à Eventbrite.

Comment l'utiliser ?

Créer des pages d'événements personnalisées

Proposer un processus de paiement facile

Vous voulez savoir pourquoi de plus en plus d'organisations à but non lucratif choisissent Zeffy pour leurs événements ?

Découvrez comment organiser des collectes de fonds réussies sans frais de plateforme dans notre guide complet des logiciels de collecte de fonds pour les événements.

Gestion des tâches et des projets pour les organisations à but non lucratif

Lorsqu'il s'agit de gérer les donateurs, de communiquer avec les membres du conseil d'administration, d'assigner des tâches et même de collecter des dons, les outils de gestion de projet sont des ressources essentielles pour les organisations à but non lucratif.

22. Trello

Trello est un outil visuel de gestion de projet qui organise les tâches et permet aux utilisateurs de collaborer facilement sur les projets.

Comment l'utiliser ?

Automatiser les tâches et les flux de travail

S'organiser sur les initiatives de collecte de fonds, les tâches, etc.

23. Lundi

Monday.com est un système d'exploitation du travail qui permet de gérer les projets, de suivre les progrès et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

Comment l'utiliser ?

Visualiser l'ensemble de la chaîne des dons

Gérer les demandes de subventions

Outils de partage de fichiers pour les organisations à but non lucratif

Bien entendu, vous souhaitez pouvoir stocker et conserver vos fichiers et toutes vos données. Vous souhaitez également partager ces informations avec vos collaborateurs. Heureusement, vous pouvez utiliser ces ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif à partir de plusieurs options.

24. Boîte de dépôt

Dropbox est un outil de partage et de stockage de fichiers basé sur le cloud. Il aide les organisations à but non lucratif à collaborer sur des projets, à partager des fichiers et à accéder à des ressources en ligne.

Comment l'utiliser ?

Stocker et protéger les fichiers

Collaborer avec les membres de l'équipe

25. Google Drive

Google Drive est une plateforme basée sur le cloud qui permet de partager des fichiers et de rendre les opérations quotidiennes plus rapides, plus faciles et moins contraignantes.

Comment l'utiliser ?

Stocker des fichiers et les partager avec plusieurs membres du personnel

Collaborer avec des équipes et intégrer des applications Google

Partager les dossiers avec les directeurs exécutifs et les autres membres du conseil d'administration.

Communication

Oui, bien sûr, vous voulez pouvoir communiquer avec vos bénévoles, les membres du conseil d'administration et les membres de votre comité. Voici les outils gratuits disponibles.

26. Fente

Slack est une plateforme de messagerie et de collaboration qui permet aux organisations à but non lucratif de rester en contact et de partager des informations.

Comment l'utiliser ?

Message instantané ou envoi de clips audio et vidéo

Accéder à un espace organisé pour le partage de fichiers

27. Lieu de travail par Facebook

Workplace by Facebook offre aux organisations à but non lucratif un espace sécurisé et collaboratif pour communiquer, partager des documents et créer un sentiment de communauté parmi les membres de l'équipe.

Comment l'utiliser ?

Créer une bibliothèque de connaissances

Créer des groupes de travail spécifiques

Logiciel d'automatisation avec plans gratuits

Attendez, vous voulez dire que vous pouvez automatiser des tâches pour votre association ? Oui ! Vous pouvez le faire.

28. Zapier

Zapier est un outil d'automatisation permettant de connecter des applications et d'automatiser des flux de travail. Il aide les organisations à but non lucratif à établir des flux de travail fluides et à gagner du temps.

Comment l'utiliser ?

Élaborer des processus plus rapidement

Rationaliser les données CRM

29. Faire

Make est une plateforme d'automatisation qui permet de créer des flux de travail personnalisés sans connaissances techniques.

Comment l'utiliser ?

Génération de leads

Offrir une expérience d'intégration transparente

Modèles gratuits pour les organisations à but non lucratif

Si vous recherchez des modèles spécifiques pour les organisations à but non lucratif, consultez les options suivantes.

30. Lettres de donation

Les lettres de donation permettent aux organisations à but non lucratif d'obtenir des fonds pour des causes et des missions. Le guide de Zeffy sur les lettres de donation vous permettra de ne rater aucune opportunité de financement.

‍

31. Exemple de calendrier de collecte de fonds

Ce plan de collecte de fonds est un plan directeur pour l'approche de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif. Notre modèle vous aidera à organiser vos idées et à rédiger des descriptions claires pour créer un plan de collecte de fonds.

‍

32. Modèle de règlement intérieur d'une association à but non lucratif

Les associations doivent respecter plusieurs règles et règlements. Les statuts permettent de créer des règles internes pour assurer le bon fonctionnement de l'association, y compris les rôles et les responsabilités des membres du conseil d'administration.

‍

33. Lettres de remerciement

Il est essentiel de montrer sa gratitude pour les contributions des donateurs. Votre association peut rédiger des lettres de remerciement personnalisées afin de fidéliser les donateurs et d'établir des relations avec eux.

‍

34. Modèles de rapports annuels

Les rapports annuels contribuent à la transparence et à la responsabilisation de vos efforts de collecte de fonds. Ils vous donnent une idée claire de vos activités actuelles et de leur impact, tout en établissant des plans et une vision pour l'avenir.

‍

35. Modèles de billets de tombola

Les billets de tombola sont une méthode de collecte de fonds essentielle pour inviter des sympathisants et collecter des fonds. Utilisez les modèles pour personnaliser ces billets en fonction des besoins de votre collecte de fonds.

‍

Modèles bonus

Modèle de demande de subvention pour un organisme à but non lucratif: Utilisez ces modèles pour rédiger une demande de subvention à but non lucratif convaincante afin d'obtenir des fonds de sources externes telles que des subventions de développement communautaire, des subventions d'entreprise, etc.

Modèles de plan marketing: Planifiez et exécutez des campagnes de marketing efficaces à l'aide de ces modèles de plan marketing.

Outils gratuits de construction de formulaires

Des modèles pour annoncer des événements gratuits à la création de formulaires de contact, vous aurez besoin d'outils de création de formulaires gratuits à votre disposition.

36. Jotform

JotForm offre une interface intuitive pour créer et gérer des formulaires en ligne pour les inscriptions à des événements, les enquêtes et la collecte de dons.

Comment l'utiliser ?

Créer un formulaire de don en ligne

Créer des formulaires d'inscription à des événements

37. Enquête Monkey

SurveyMonkey est un outil en ligne polyvalent qui permet de créer des enquêtes et de recevoir les commentaires des donateurs, des bénévoles et des membres de la communauté.

‍

Comment l'utiliser ?

Obtenir des informations permettant de prendre des décisions en matière de sensibilisation et de programmation

Simplifier le processus de don

Modèles, guides et cours gratuits pour les organisations à but non lucratif

Entreprises offrant des réductions aux organisations à but non lucratif

Quelles sont les entreprises qui proposent des réductions aux organisations à but non lucratif? Il suffit de regarder.

38. Zeffy

Zeffy est une plateforme gratuite et complète de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif:

Billetterie événementielle

Collecte de fonds de pair à pair

Gestion des donateurs

Ventes aux enchères en ligne

39. GoFundMe

GoFundMe est un site de crowdfunding qui permet aux particuliers et aux organisations à but non lucratif d'organiser des campagnes de dons au sein de leurs réseaux. Les organisations à but non lucratif basées aux États-Unis peuvent collecter des fonds gratuitement, en ne payant que des frais de traitement.

40. Atlassian

Atlassian aide à construire des outils de productivité et de collaboration pour le développement de logiciels afin d'améliorer la collaboration. Les organisations à but non lucratif peuvent accéder aux abonnements cloud avec une réduction de 75 % sur le prix catalogue.

41. Salesforce

Salesforce for Nonprofit propose des solutions CRM personnalisées. Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent s'inscrire au programme Power of Us pour obtenir gratuitement les dix premiers utilisateurs.

42. ActiveCampaign

ActiveCampaign est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) convivial pour les organisations à but non lucratif, avec des outils tels que la segmentation des donateurs et l'automatisation de l'envoi d'e-mails. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une remise de 20 % sur sa solution CRM.

43. Wix

Wix aide à concevoir et à gérer sans connaissances en codage. Les organisations caritatives éligibles peuvent bénéficier d'une réduction de 70 % sur un abonnement premium à Wix pendant deux ans.

44. Moniteur de campagne

Campaign Monitor est un créateur d'emails qui propose plus de 100 modèles d'emails et d'autres fonctions exclusives de marketing par email. La plateforme offre une réduction pour les organisations à but non lucratif allant jusqu'à 15 %.

45. Payer

PayPal aide les organisations à but non lucratif à accepter des dons par le biais de paiements par carte de crédit ou de comptes PayPal. Les associations éligibles peuvent bénéficier d'un tarif réduit de 1,99 % + 0,49 $ par don.

46. Bitly

Bitly a mis en place un programme Spotlight on Inclusion qui permet aux organisations à but non lucratif d'utiliser gratuitement son raccourcisseur d'URL, ses codes QR personnalisés et d'autres fonctionnalités.

47. Zapier

Zapier permet de créer des flux de travail fluides et automatisés et de connecter des applications telles que Salesforce CRM, Microsoft Teams et Zendesk. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 15 % sur les plans payants de Zapier, qui commencent à 19,99 $/mois.

Besoin d'aide pour savoir par où commencer ? Comment faire du marketing ? Comment sensibiliser le public ? Comment suivre les finances ? Quelles sont les étapes à suivre et dans quel ordre ? C'est à cela que servent ces guides gratuits.

Guides sur les organisations à but non lucratif

48. Le blog de Zeffy

Les ressources du blog de Zeffy vous accompagnent tout au long du processus de création d'une organisation à but non lucratif, des idées de collecte de fonds, de l'engagement des donateurs, de l'organisation d'événements, et bien plus encore. Tous les guides, listes de contrôle et outils de collecte de fonds sont 100 % gratuits pour les organisations à but non lucratif.

49. Innovations à but non lucratif

Les guides d'Innovative Nonprofit offrent des idées et des conseils pratiques sur la gestion efficace d'une organisation. Par exemple, vous pouvez accéder à des guides gratuits sur la manière de conserver et d'accroître votre base de donateurs.

50. HubSpot

HubSpot est une excellente ressource pour trouver des guides pour les organisations à but non lucratif couvrant des sujets allant du marketing à la planification et au reporting. Sa bibliothèque de contenu comprend toutes les ressources gratuites disponibles à tout moment pour les organisations à but non lucratif afin d'améliorer l'impact global de leur mission.

Cours gratuits pour les organisations à but non lucratif

Allez plus loin et suivez l'une de ces formations gratuites.

51. Gestion des organisations à but non lucratif

Coursera: Plateforme d'apprentissage en ligne réputée et fiable, Coursera propose des cours en ligne adaptés à la gestion des organisations à but non lucratif. Bien qu'elle n'offre pas de réduction spécifique pour les organisations à but non lucratif, vous pouvez trouver de nombreux cours gratuits sur le sujet.

edX: De grandes universités comme Harvard et le MIT collaborent avec edX pour offrir des cours de gestion, y compris des cours spécifiques aux organisations à but non lucratif. Aucune réduction spéciale n'est disponible pour les organisations à but non lucratif, mais vous pouvez accéder à tous les cours gratuits sur le leadership, l'impact social, la collecte de fonds et la rédaction de demandes de subventions.

Prêt pour les organisations à but non lucratif: Plate-forme gratuite d'apprentissage et de ressources, spécialement destinée aux professionnels des organisations à but non lucratif. Elle couvre des sujets tels que la collecte de fonds, l'engagement des bénévoles et d'autres compétences et stratégies essentielles à la gestion d'une organisation à but non lucratif prospère.

52. Marketing numérique

Grandir avec Google (anciennement Google Digital Garage) : Les cours gratuits de marketing numérique de Google sont parfaits pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à améliorer leur présence en ligne. Grâce à l'apprentissage des médias sociaux, du courrier électronique, du référencement et du marketing publicitaire en ligne, les organisations à but non lucratif peuvent toucher davantage de personnes et amplifier leur impact.

Académie HubSpot: HubSpot est une plateforme gratuite pour apprendre le marketing numérique, la création de contenu, les stratégies de médias sociaux, etc. Les cours sont disponibles à la demande, et les organisations à but non lucratif peuvent les utiliser pour apprendre à construire des campagnes plus efficaces pour promouvoir leur cause.

53. Gestion financière

Université de l'Illinois à Chicago: L'Université de l'Illinois Chicago propose des cours en ligne pour les organisations à but non lucratif, et ces cours contribuent à améliorer vos compétences financières. Le cours sur la gestion financière est disponible pour 550 $ et peut aider le personnel des organisations à but non lucratif qui débute dans la finance et les dirigeants responsables des décisions financières des organisations à but non lucratif.

Webinaires et ateliers gratuits pour les organisations à but non lucratif

Vous pouvez même participer à ces webinaires et ateliers gratuits par audioconférence.

54. Formation au leadership

Laboratoire d'apprentissage à but non lucratif: Propose des webinaires gratuits pour les organisations à but non lucratif sur des sujets tels que le marketing, la technologie des organisations à but non lucratif, l'équité, l'inclusivité, etc.

Centre de leadership à but non lucratif: Les plateformes vous permettent d'accéder à des webinaires à la demande pour aider les organisations à améliorer leurs stratégies et fonctions de leadership et de gestion d'équipe.

55. Adoption des technologies

TechSoup: TechSoup n'est pas seulement une ressource pour les webinaires et les formations, c'est aussi une excellente plateforme pour les organisations à but non lucratif qui leur permet d'accéder aux offres technologiques et à la communauté. Accédez à toutes les ressources précieuses sur les technologies innovantes et les outils pour les organisations à but non lucratif afin d'amplifier leur impact.

Opportunités de mise en réseau gratuites pour les organisations à but non lucratif

L'une des premières leçons que vous apprendrez dans le domaine de la collecte de fonds est la puissance de votre réseau. Mais comment commencer à construire ce réseau ? Avec l'une de ces ressources gratuites.

56. Communautés en ligne

Hub à but non lucratif: Nonprofit Hub offre une plateforme en ligne pour le travail et le réseautage avec d'autres professionnels du secteur à but non lucratif. Vous pouvez poser des questions, demander un retour d'information et vous engager avec d'autres acteurs du changement.

Idéaliste: Idealist est une plateforme permettant aux organisations à but non lucratif de se connecter, de collaborer, de trouver des opportunités de bénévolat et d'embaucher du personnel.

‍Meetup: La meilleure plateforme en ligne pour rejoindre des groupes de rencontre dans votre région ou dans le domaine d'intérêt de votre association. Elle vous permet d'entrer en contact avec des personnes et des organisations partageant les mêmes idées.

57. Plateformes de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif

Facebook: Recherchez des groupes Facebook dédiés aux professionnels du secteur à but non lucratif ou à des causes similaires à la vôtre. Ces groupes partagent souvent des ressources et des opportunités de réseautage.

‍LinkedIn: Rejoignez les groupes LinkedIn pour entrer en contact avec d'autres professionnels du secteur à but non lucratif, développer votre réseau et faire connaître votre mission.

58. Conférences et rencontres

Association des professionnels de la collecte de fonds (AFP): Cette association renommée propose une adhésion sur le web uniquement et des réductions sur les conférences et les réunions.

Réseau technologique à but non lucratif (NTEN): L'adhésion au NTEN est possible à des prix réduits pour la Nonprofit Technology Conference et d'autres événements. Vous pouvez devenir membre pour seulement 25 $ par an.

Publications et abonnements gratuits

Lire les bonnes publications et s'abonner aux bonnes ressources peut vous aider à apprendre et à vous développer. C'est une excellente opportunité de développement professionnel dans le domaine de la collecte de fonds.

59. NonProfit Times

Le journal en ligne NonProfit Times propose des idées et des conseils sur la collecte de fonds, la comptabilité, les questions de gestion et la gestion des ressources humaines. Un abonnement est nécessaire pour la publication imprimée et numérique.

60. Revue de l'innovation sociale de Stanford

La Stanford Social Innovation Review (SSIR) est un magazine trimestriel et un site web qui publie des recherches et des idées sur les questions et les innovations sociales.

61. Bibliothèque à but non lucratif

Inscrivez-vous gratuitement sur Nonprofit Library pour assister aux démonstrations en direct ou pour accéder à des outils ou à des démonstrations de services destinés aux organisations à but non lucratif afin de mener à bien leur mission.

62. Conseil national des organisations à but non lucratif

L'adhésion au National Council of Nonprofits, sur invitation uniquement, vous permettra de bénéficier d'informations et de rapports sur les questions émergentes dans le secteur des organisations à but non lucratif.

63. TechSoup pour les organisations à but non lucratif

TechSoup fournit des outils et des services pour aider les organisations à but non lucratif à améliorer leurs capacités technologiques et à accomplir leurs missions plus efficacement. Voici les principales offres :

Pourquoi utiliser 20 outils gratuits alors qu'une seule plateforme gratuite peut faire 80 % du travail ?

Finalement, Zeffy remplace :



Logiciel de collecte de fonds



Logiciel de vente aux enchères



Inscription à l'événement



Gestion des donateurs



Marketing par courrier électronique



Recherche de subventions



Générateur d'idées de collecte de fonds





Que faire alors ?

Simplifier et économiser.

Passez à Zeffy dès aujourd'hui et faites confiance à la gratuité pour toujours.

Ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif FAQ

Comment puis-je faire de la publicité gratuite pour des organisations locales à but non lucratif ? Voici quelques moyens peu coûteux de faire de la publicité pour les organisations locales à but non lucratif : Utilisez des plateformes gratuites de marketing par courriel pour envoyer des bulletins d'information et informer les abonnés des activités de collecte de fonds. Créez une stratégie de médias sociaux en utilisant des outils de marketing pour promouvoir votre OBNL. Diffuser les communiqués de presse dans les médias locaux (magazines, radio, journaux) et sur des plateformes en ligne telles que Newswire. Participez à des événements locaux et à des conférences pour faire connaître votre cause. Rechercher des possibilités de subventions locales et des sponsors au sein de la communauté. Organiser des événements locaux en envoyant des invitations.

Comment demander de l'argent pour une organisation à but non lucratif ? Pour demander des dons pour une organisation à but non lucratif, suivez les étapes suivantes : Recherche de donateurs potentiels : Identifiez et apprenez à connaître les donateurs potentiels qui s'alignent sur votre mission. Établir des relations : Engagez-vous auprès des donateurs par une communication personnalisée et des mises à jour régulières. Élaborer un dossier convaincant : Expliquez clairement les besoins et l'impact des dons. Choisissez le bon canal : Utilisez le courrier direct, les courriels, les appels téléphoniques ou les réunions en personne en fonction des préférences des donateurs. Soyez direct et précis : Faites une demande claire et directe et précisez comment les dons seront utilisés. Assurer le suivi et faire preuve de gratitude : Remerciez rapidement les donateurs et tenez-les informés de l'impact de leurs contributions.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles obtenir une assistance juridique gratuite ? Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une assistance juridique gratuite par l'intermédiaire d'organisations telles que Lawyers Alliance, qui met en relation les organisations à but non lucratif avec des avocats bénévoles qui les conseillent sur des questions juridiques telles que la constitution en société, la conformité fiscale et la rédaction de contrats.

‍