Économisez jusqu'à plus de 10 000 $ cette année en utilisant ces outils gratuits et ces réductions conçus pour les organisations à but non lucratif.
Les organisations à but non lucratif se battent bec et ongles pour faire la différence avec des ressources limitées. Il existe une mine d'or d'outils et de ressources gratuits à exploiter. Nous avons rassemblé 67 des meilleurs outils gratuits pour vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. C'est la réponse parfaite à votre recherche de "trucs gratuits pour les organisations à but non lucratif".
Des logiciels puissants qui rationaliseront vos activités quotidiennes aux modèles prêts à l'emploi qui donneront de l'éclat à votre marketing, ce guide contient tout ce dont vous avez besoin pour améliorer vos activités à but non lucratif. Préparez-vous à économiser des fonds et à faire une plus grande différence en 2025!
Parmi les ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif, le logiciel gratuit de gestion de la relation client (CRM) est essentiel. Vous devez être en mesure de gérer vos donateurs, vos dons et même votre stratégie de médias sociaux. Ces outils peuvent s'avérer très coûteux, c'est pourquoi vous voudrez des options gratuites qui vous aideront à soutenir votre cause.
Conçu pour toute organisation à but non lucratif cherchant à améliorer ses relations avec les donateurs, Zeffy est un logiciel de collecte de fonds à but non lucratif 100 % gratuit, avec des outils de gestion des donateurs et des collecteurs de fonds.
Comment l'utiliser ?
Donorbox est une plateforme facile à utiliser pour les organisations à but non lucratif qui permet aux utilisateurs de collecter et de suivre les dons en ligne.
Comment l'utiliser ?
Mais pour obtenir un engagement communautaire maximal, vous avez besoin d'un logiciel spécialisé dans la collecte de fonds. Il peut vous fournir des informations précieuses, vous sensibiliser, vous aider dans vos efforts de marketing et dans le suivi de vos dons. De plus, vous pouvez travailler gratuitement avec de nombreuses plateformes.
Zeffy est une plateforme gratuite tout-en-un qui aide les acteurs du changement à avoir plus d'impact pour moins cher. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser différents outils pour renforcer leurs équipes, organiser des collectes de fonds et récolter davantage de fonds.
Comment l'utiliser ?
GoFundMe est une autre plateforme de crowdfunding qui aide les gens à surmonter les difficultés financières avec l'aide de la communauté.
Comment l'utiliser ?
Vous voulez les réduire encore plus ? Que diriez-vous d'un logiciel spécialement conçu pour aider votre vente aux enchères silencieuse ?
Zeffy est une plateforme d'enchères silencieuses tout-en-un destinée aux organisations à but non lucratif afin d'amplifier leurs efforts de collecte de fonds. Ses interfaces simples et puissantes permettent aux organisations à but non lucratif d'organiser et de mener des enchères silencieuses. Contrairement à d'autres plateformes qui proposent des images par article ou des notifications aux enchérisseurs moyennant un supplément, l'ensemble des fonctionnalités de Zeffy est gratuit.
Comment l'utiliser ?
BetterWorld est l'une des principales plateformes de vente aux enchères et de crowdfunding. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'un accès gratuit à vie à des outils de financement pour organiser des ventes aux enchères en direct ou silencieuses.
Comment l'utiliser ?
Le marketing par courrier électronique est un élément essentiel de vos ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif. Vous voudrez envoyer des courriels à vos donateurs pour collecter des fonds, les informer des événements à venir et même planifier des vidéoconférences et des audioconférences.
Zeffy est une plateforme de collecte de fonds tout-en-un qui offre de nombreux outils aux organisations à but non lucratif, y compris le marketing par courrier électronique.
Comment l'utiliser ?
VerticalResponse est un outil de marketing par courriel qui permet de créer et d'envoyer des bulletins d'information, des mises à jour et des appels de fonds.
Comment l'utiliser ?
Pour attirer davantage de donateurs, vous aurez besoin d'un créateur de vidéos en ligne professionnel, d'un outil de montage vidéo et d'un outil permettant aux organisations à but non lucratif d'améliorer leurs efforts de marketing grâce à des images claires et nettes. Voici les options gratuites qui s'offrent à vous.
Google Suite permet d'éditer des documents en collaboration et en temps réel. Google for Nonprofits donne un accès gratuit à Google Drive, Gmail et Google Calendar. Le programme Google Ad Grants permet aux organisations à but non lucratif d'obtenir 10 000 dollars par mois d'annonces gratuites.
Comment l'utiliser ?
Canva est un outil de conception graphique en ligne permettant aux organisations à but non lucratif de créer des designs et des contenus visuels époustouflants.
Comment l'utiliser ?
Après le marketing par courrier électronique et la conception de sites web, les outils de marketing des médias sociaux sont essentiels. Vous pouvez créer des collages de photos et publier des informations sur les possibilités de bénévolat et les événements locaux.
Buffer simplifie la gestion des médias sociaux et la programmation sur différentes plateformes afin de maintenir une présence en ligne cohérente.
Comment l'utiliser ?
Hootsuite est une plateforme de gestion des médias sociaux qui permet aux organisations à but non lucratif de programmer des posts et de s'engager auprès de leur public.
Comment l'utiliser ?
L'IA peut être l'une des ressources gratuites les plus puissantes pour les organisations à but non lucratif lorsqu'il s'agit de gérer des campagnes de collecte de fonds. Grâce à l'automatisation et à l'apprentissage automatique, les utilisateurs peuvent gérer une base de données en ligne et améliorer le développement professionnel, tout en sensibilisant le public et en collectant des fonds.
Avec Zeffy, il vous suffit de saisir votre cause et votre région dans la barre de recherche de subventions, et notre outil de recherche de subventions vous indiquera plusieurs, et souvent des dizaines, de subventions disponibles, des plus populaires aux plus obscures.
Et c'est entièrement gratuit, sans aucune limite d'utilisation.
Einstein de Salesforce est une solution CRM avancée qui permet aux utilisateurs d'utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer la gestion des donateurs et optimiser les stratégies de collecte de fonds.
Comment l'utiliser ?
Otter AI permet aux utilisateurs de transcrire et d'organiser les réunions importantes des donateurs pour une documentation précise.
Comment l'utiliser ?
Au fait, Zeffy propose des outils alimentés par l'IA conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, aidant les organisations à découvrir des opportunités de financement et à générer de nouvelles idées de collecte de fonds, le tout gratuitement. Avec Zeffy, vous pouvez :
Avant même de penser aux plateformes de médias sociaux, aux messages sur les médias sociaux et aux publicités vidéo, vous avez besoin d'un site web avec plusieurs pages. Vous aurez besoin d'une base de données en ligne, reliée à Google Analytics, et tout commence par votre site web, qui peut coûter très cher. Heureusement, vous pouvez choisir des entreprises qui offrent des services gratuits !
Wix est un constructeur de sites web convivial qui propose des modèles et des fonctions personnalisables pour créer des sites web professionnels.
Comment l'utiliser ?
Weebly offre une fonctionnalité "glisser-déposer" pour créer des sites web afin d'améliorer la présence en ligne.
Comment l'utiliser ?
Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de créer gratuitement des pages de collecte de fonds, des formulaires de dons et des sites de billetterie sans payer de frais d'hébergement ni de frais de transaction. Avec Zeffy, vous pouvez :
Un autre outil de votre bibliothèque à but non lucratif doit être un logiciel de comptabilité pour suivre vos dépenses et vos dons. Cela vous aidera à rendre compte de vos finances à la fin de chaque année et à examiner vos rapports pour fixer de nouveaux objectifs chaque année. Chacune de ces options permet aux organisations à but non lucratif d'accéder aux ressources comptables dont elles ont besoin.
Zoho Books est un logiciel de comptabilité qui permet de gérer les finances, de suivre les dépenses et de générer des rapports financiers détaillés.
Comment l'utiliser ?
Wave propose des outils de comptabilité, de facturation et des services de numérisation des reçus pour la gestion financière des organisations à but non lucratif.
Comment l'utiliser ?
Parmi les ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif, les logiciels de gestion d'événements vous aideront à préparer des événements spécifiques.
Zeffy est le seul logiciel d'inscription à des événements 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif, leur permettant d'organiser des événements virtuels, en personne ou hybrides.
Comment l'utiliser ?
Eventbrite est une plateforme de billetterie événementielle qui organise et promeut des événements. Pour plus d'options, consultez ces alternatives à Eventbrite.
Comment l'utiliser ?
Vous voulez savoir pourquoi de plus en plus d'organisations à but non lucratif choisissent Zeffy pour leurs événements ?
Découvrez comment organiser des collectes de fonds réussies sans frais de plateforme dans notre guide complet des logiciels de collecte de fonds pour les événements.
Lorsqu'il s'agit de gérer les donateurs, de communiquer avec les membres du conseil d'administration, d'assigner des tâches et même de collecter des dons, les outils de gestion de projet sont des ressources essentielles pour les organisations à but non lucratif.
Trello est un outil visuel de gestion de projet qui organise les tâches et permet aux utilisateurs de collaborer facilement sur les projets.
Comment l'utiliser ?
Monday.com est un système d'exploitation du travail qui permet de gérer les projets, de suivre les progrès et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe.
Comment l'utiliser ?
Bien entendu, vous souhaitez pouvoir stocker et conserver vos fichiers et toutes vos données. Vous souhaitez également partager ces informations avec vos collaborateurs. Heureusement, vous pouvez utiliser ces ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif à partir de plusieurs options.
Dropbox est un outil de partage et de stockage de fichiers basé sur le cloud. Il aide les organisations à but non lucratif à collaborer sur des projets, à partager des fichiers et à accéder à des ressources en ligne.
Comment l'utiliser ?
Google Drive est une plateforme basée sur le cloud qui permet de partager des fichiers et de rendre les opérations quotidiennes plus rapides, plus faciles et moins contraignantes.
Comment l'utiliser ?
Oui, bien sûr, vous voulez pouvoir communiquer avec vos bénévoles, les membres du conseil d'administration et les membres de votre comité. Voici les outils gratuits disponibles.
Slack est une plateforme de messagerie et de collaboration qui permet aux organisations à but non lucratif de rester en contact et de partager des informations.
Comment l'utiliser ?
Workplace by Facebook offre aux organisations à but non lucratif un espace sécurisé et collaboratif pour communiquer, partager des documents et créer un sentiment de communauté parmi les membres de l'équipe.
Comment l'utiliser ?
Attendez, vous voulez dire que vous pouvez automatiser des tâches pour votre association ? Oui ! Vous pouvez le faire.
Zapier est un outil d'automatisation permettant de connecter des applications et d'automatiser des flux de travail. Il aide les organisations à but non lucratif à établir des flux de travail fluides et à gagner du temps.
Comment l'utiliser ?
Make est une plateforme d'automatisation qui permet de créer des flux de travail personnalisés sans connaissances techniques.
Comment l'utiliser ?
Si vous recherchez des modèles spécifiques pour les organisations à but non lucratif, consultez les options suivantes.
Les lettres de donation permettent aux organisations à but non lucratif d'obtenir des fonds pour des causes et des missions. Le guide de Zeffy sur les lettres de donation vous permettra de ne rater aucune opportunité de financement.
Ce plan de collecte de fonds est un plan directeur pour l'approche de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif. Notre modèle vous aidera à organiser vos idées et à rédiger des descriptions claires pour créer un plan de collecte de fonds.
Les associations doivent respecter plusieurs règles et règlements. Les statuts permettent de créer des règles internes pour assurer le bon fonctionnement de l'association, y compris les rôles et les responsabilités des membres du conseil d'administration.
Il est essentiel de montrer sa gratitude pour les contributions des donateurs. Votre association peut rédiger des lettres de remerciement personnalisées afin de fidéliser les donateurs et d'établir des relations avec eux.
Les rapports annuels contribuent à la transparence et à la responsabilisation de vos efforts de collecte de fonds. Ils vous donnent une idée claire de vos activités actuelles et de leur impact, tout en établissant des plans et une vision pour l'avenir.
Les billets de tombola sont une méthode de collecte de fonds essentielle pour inviter des sympathisants et collecter des fonds. Utilisez les modèles pour personnaliser ces billets en fonction des besoins de votre collecte de fonds.
Des modèles pour annoncer des événements gratuits à la création de formulaires de contact, vous aurez besoin d'outils de création de formulaires gratuits à votre disposition.
JotForm offre une interface intuitive pour créer et gérer des formulaires en ligne pour les inscriptions à des événements, les enquêtes et la collecte de dons.
Comment l'utiliser ?
SurveyMonkey est un outil en ligne polyvalent qui permet de créer des enquêtes et de recevoir les commentaires des donateurs, des bénévoles et des membres de la communauté.
Comment l'utiliser ?
Quelles sont les entreprises qui proposent des réductions aux organisations à but non lucratif? Il suffit de regarder.
Zeffy est une plateforme gratuite et complète de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif:
GoFundMe est un site de crowdfunding qui permet aux particuliers et aux organisations à but non lucratif d'organiser des campagnes de dons au sein de leurs réseaux. Les organisations à but non lucratif basées aux États-Unis peuvent collecter des fonds gratuitement, en ne payant que des frais de traitement.
Atlassian aide à construire des outils de productivité et de collaboration pour le développement de logiciels afin d'améliorer la collaboration. Les organisations à but non lucratif peuvent accéder aux abonnements cloud avec une réduction de 75 % sur le prix catalogue.
Salesforce for Nonprofit propose des solutions CRM personnalisées. Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent s'inscrire au programme Power of Us pour obtenir gratuitement les dix premiers utilisateurs.
ActiveCampaign est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) convivial pour les organisations à but non lucratif, avec des outils tels que la segmentation des donateurs et l'automatisation de l'envoi d'e-mails. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une remise de 20 % sur sa solution CRM.
Wix aide à concevoir et à gérer sans connaissances en codage. Les organisations caritatives éligibles peuvent bénéficier d'une réduction de 70 % sur un abonnement premium à Wix pendant deux ans.
Campaign Monitor est un créateur d'emails qui propose plus de 100 modèles d'emails et d'autres fonctions exclusives de marketing par email. La plateforme offre une réduction pour les organisations à but non lucratif allant jusqu'à 15 %.
PayPal aide les organisations à but non lucratif à accepter des dons par le biais de paiements par carte de crédit ou de comptes PayPal. Les associations éligibles peuvent bénéficier d'un tarif réduit de 1,99 % + 0,49 $ par don.
Bitly a mis en place un programme Spotlight on Inclusion qui permet aux organisations à but non lucratif d'utiliser gratuitement son raccourcisseur d'URL, ses codes QR personnalisés et d'autres fonctionnalités.
Zapier permet de créer des flux de travail fluides et automatisés et de connecter des applications telles que Salesforce CRM, Microsoft Teams et Zendesk. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 15 % sur les plans payants de Zapier, qui commencent à 19,99 $/mois.
Besoin d'aide pour savoir par où commencer ? Comment faire du marketing ? Comment sensibiliser le public ? Comment suivre les finances ? Quelles sont les étapes à suivre et dans quel ordre ? C'est à cela que servent ces guides gratuits.
Les ressources du blog de Zeffy vous accompagnent tout au long du processus de création d'une organisation à but non lucratif, des idées de collecte de fonds, de l'engagement des donateurs, de l'organisation d'événements, et bien plus encore. Tous les guides, listes de contrôle et outils de collecte de fonds sont 100 % gratuits pour les organisations à but non lucratif.
Les guides d'Innovative Nonprofit offrent des idées et des conseils pratiques sur la gestion efficace d'une organisation. Par exemple, vous pouvez accéder à des guides gratuits sur la manière de conserver et d'accroître votre base de donateurs.
HubSpot est une excellente ressource pour trouver des guides pour les organisations à but non lucratif couvrant des sujets allant du marketing à la planification et au reporting. Sa bibliothèque de contenu comprend toutes les ressources gratuites disponibles à tout moment pour les organisations à but non lucratif afin d'améliorer l'impact global de leur mission.
Allez plus loin et suivez l'une de ces formations gratuites.
Vous pouvez même participer à ces webinaires et ateliers gratuits par audioconférence.
L'une des premières leçons que vous apprendrez dans le domaine de la collecte de fonds est la puissance de votre réseau. Mais comment commencer à construire ce réseau ? Avec l'une de ces ressources gratuites.
Lire les bonnes publications et s'abonner aux bonnes ressources peut vous aider à apprendre et à vous développer. C'est une excellente opportunité de développement professionnel dans le domaine de la collecte de fonds.
Le journal en ligne NonProfit Times propose des idées et des conseils sur la collecte de fonds, la comptabilité, les questions de gestion et la gestion des ressources humaines. Un abonnement est nécessaire pour la publication imprimée et numérique.
La Stanford Social Innovation Review (SSIR) est un magazine trimestriel et un site web qui publie des recherches et des idées sur les questions et les innovations sociales.
Inscrivez-vous gratuitement sur Nonprofit Library pour assister aux démonstrations en direct ou pour accéder à des outils ou à des démonstrations de services destinés aux organisations à but non lucratif afin de mener à bien leur mission.
L'adhésion au National Council of Nonprofits, sur invitation uniquement, vous permettra de bénéficier d'informations et de rapports sur les questions émergentes dans le secteur des organisations à but non lucratif.
TechSoup fournit des outils et des services pour aider les organisations à but non lucratif à améliorer leurs capacités technologiques et à accomplir leurs missions plus efficacement. Voici les principales offres :
Finalement, Zeffy remplace :
Que faire alors ?
Simplifier et économiser.
Passez à Zeffy dès aujourd'hui et faites confiance à la gratuité pour toujours.
Consultez notre liste de 12 applications pour les organisations à but non lucratif dont toutes les organisations ont besoin. Nous avons inclus les meilleures applications pour la gestion des donateurs, la productivité, le marketing et bien plus encore !
Faites de grosses économies en 2024 grâce à notre liste des 51 meilleures entreprises offrant des réductions exclusives aux organisations à but non lucratif. Explorez les meilleures offres pour votre organisation dès maintenant !
Les meilleurs logiciels à bas prix pour les organisations à but non lucratif peuvent être difficiles à trouver. Nous avons donc dressé une liste des meilleures ressources pour les organisations à but non lucratif sur Internet.