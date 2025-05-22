Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
La liste ultime de 67 ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif (2025)
Guides sur les organisations à but non lucratif

La liste ultime de 67 ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif (2025)

22 mai 2025

Économisez jusqu'à plus de 10 000 $ cette année en utilisant ces outils gratuits et ces réductions conçus pour les organisations à but non lucratif.

Les organisations à but non lucratif se battent bec et ongles pour faire la différence avec des ressources limitées. Il existe une mine d'or d'outils et de ressources gratuits à exploiter. Nous avons rassemblé 67 des meilleurs outils gratuits pour vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. C'est la réponse parfaite à votre recherche de "trucs gratuits pour les organisations à but non lucratif". 

Des logiciels puissants qui rationaliseront vos activités quotidiennes aux modèles prêts à l'emploi qui donneront de l'éclat à votre marketing, ce guide contient tout ce dont vous avez besoin pour améliorer vos activités à but non lucratif. Préparez-vous à économiser des fonds et à faire une plus grande différence en 2025!‍

Meilleur logiciel de CRM et de gestion des donateurs 

Parmi les ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif, le logiciel gratuit de gestion de la relation client (CRM) est essentiel. Vous devez être en mesure de gérer vos donateurs, vos dons et même votre stratégie de médias sociaux. Ces outils peuvent s'avérer très coûteux, c'est pourquoi vous voudrez des options gratuites qui vous aideront à soutenir votre cause. 

1. Zeffy 

Zeffy, plateforme gratuite de gestion des donateurs

Conçu pour toute organisation à but non lucratif cherchant à améliorer ses relations avec les donateurs, Zeffy est un logiciel de collecte de fonds à but non lucratif 100 % gratuit, avec des outils de gestion des donateurs et des collecteurs de fonds. 

Comment l'utiliser ? 

2. Donorbox 

Donorbox CRM pour engager les donateurs

Donorbox est une plateforme facile à utiliser pour les organisations à but non lucratif qui permet aux utilisateurs de collecter et de suivre les dons en ligne. ‍ 

Comment l'utiliser ?  

Comparez Zeffy (100% gratuit) à Donorbox

Logiciel gratuit de collecte de fonds 

Mais pour obtenir un engagement communautaire maximal, vous avez besoin d'un logiciel spécialisé dans la collecte de fonds. Il peut vous fournir des informations précieuses, vous sensibiliser, vous aider dans vos efforts de marketing et dans le suivi de vos dons. De plus, vous pouvez travailler gratuitement avec de nombreuses plateformes. 

3. Zeffy 

Zeffy est un logiciel gratuit de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.

Zeffy est une plateforme gratuite tout-en-un qui aide les acteurs du changement à avoir plus d'impact pour moins cher. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser différents outils pour renforcer leurs équipes, organiser des collectes de fonds et récolter davantage de fonds.

Comment l'utiliser ?  

4. GoFundMe

GoFundMe est une autre plateforme de crowdfunding qui aide les gens à surmonter les difficultés financières avec l'aide de la communauté. 

Comment l'utiliser ?

Consultez notre guide sur les meilleurs logiciels de collecte de fonds

Logiciel gratuit d'enchères silencieuses

Vous voulez les réduire encore plus ? Que diriez-vous d'un logiciel spécialement conçu pour aider votre vente aux enchères silencieuse ? 

5. Zeffy

Zeffy est une plateforme d'enchères silencieuses tout-en-un destinée aux organisations à but non lucratif afin d'amplifier leurs efforts de collecte de fonds. Ses interfaces simples et puissantes permettent aux organisations à but non lucratif d'organiser et de mener des enchères silencieuses. Contrairement à d'autres plateformes qui proposent des images par article ou des notifications aux enchérisseurs moyennant un supplément, l'ensemble des fonctionnalités de Zeffy est gratuit.

Comment l'utiliser ?  

Découvrez le logiciel d'enchères silencieuses 100% gratuit de Zeffy pour les organisations à but non lucratif.

6. BetterWorld

BetterWorld est l'une des principales plateformes de vente aux enchères et de crowdfunding. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'un accès gratuit à vie à des outils de financement pour organiser des ventes aux enchères en direct ou silencieuses. 

Comment l'utiliser ?  

Logiciel gratuit de marketing par courriel 

Le marketing par courrier électronique est un élément essentiel de vos ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif. Vous voudrez envoyer des courriels à vos donateurs pour collecter des fonds, les informer des événements à venir et même planifier des vidéoconférences et des audioconférences. 

7. Zeffy 

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds tout-en-un qui offre de nombreux outils aux organisations à but non lucratif, y compris le marketing par courrier électronique. 

Comment l'utiliser ?  

8. VerticalResponse 

Outil de marketing par courriel de Verticalresponse pour les organisations à but non lucratif

VerticalResponse est un outil de marketing par courriel qui permet de créer et d'envoyer des bulletins d'information, des mises à jour et des appels de fonds. 

Comment l'utiliser ? 

Outils gratuits pour le marketing et la productivité 

Graphiques gratuits 

Pour attirer davantage de donateurs, vous aurez besoin d'un créateur de vidéos en ligne professionnel, d'un outil de montage vidéo et d'un outil permettant aux organisations à but non lucratif d'améliorer leurs efforts de marketing grâce à des images claires et nettes. Voici les options gratuites qui s'offrent à vous. 

9. Google Suite 

Google Suite pour les organisations à but non lucratif

Google Suite permet d'éditer des documents en collaboration et en temps réel. Google for Nonprofits donne un accès gratuit à Google Drive, Gmail et Google Calendar. Le programme Google Ad Grants permet aux organisations à but non lucratif d'obtenir 10 000 dollars par mois d'annonces gratuites.

Comment l'utiliser ?  

10. Canva 

Canva pour les organisations à but non lucratif

Canva est un outil de conception graphique en ligne permettant aux organisations à but non lucratif de créer des designs et des contenus visuels époustouflants.  

Comment l'utiliser ?  

Outils de marketing des médias sociaux pour une organisation à but non lucratif

Après le marketing par courrier électronique et la conception de sites web, les outils de marketing des médias sociaux sont essentiels. Vous pouvez créer des collages de photos et publier des informations sur les possibilités de bénévolat et les événements locaux.  

11. Tampon 

Buffer pour les organisations à but non lucratif

Buffer simplifie la gestion des médias sociaux et la programmation sur différentes plateformes afin de maintenir une présence en ligne cohérente. 

Comment l'utiliser ?  

12. Hootsuite 

Hootsuite pour les organisations à but non lucratif

Hootsuite est une plateforme de gestion des médias sociaux qui permet aux organisations à but non lucratif de programmer des posts et de s'engager auprès de leur public. 

Comment l'utiliser ?  

Les meilleurs logiciels d'IA pour les organisations à but non lucratif

L'IA peut être l'une des ressources gratuites les plus puissantes pour les organisations à but non lucratif lorsqu'il s'agit de gérer des campagnes de collecte de fonds. Grâce à l'automatisation et à l'apprentissage automatique, les utilisateurs peuvent gérer une base de données en ligne et améliorer le développement professionnel, tout en sensibilisant le public et en collectant des fonds.  

13. Zeffy AI Fundraiser + Grant Finder 

Avec Zeffy, il vous suffit de saisir votre cause et votre région dans la barre de recherche de subventions, et notre outil de recherche de subventions vous indiquera plusieurs, et souvent des dizaines, de subventions disponibles, des plus populaires aux plus obscures. 

Et c'est entièrement gratuit, sans aucune limite d'utilisation.

Essayez Zeffy Grant Finder maintenant

14. Einstein (Salesforce) 

Einstein de Salesforce est une solution CRM avancée qui permet aux utilisateurs d'utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer la gestion des donateurs et optimiser les stratégies de collecte de fonds. 

Comment l'utiliser ?  

15. Loutre AI 

Loutre AI

Otter AI permet aux utilisateurs de transcrire et d'organiser les réunions importantes des donateurs pour une documentation précise. ‍ 

Comment l'utiliser ?  

Bonus : 

‍Au fait, Zeffy propose des outils alimentés par l'IA conçus spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, aidant les organisations à découvrir des opportunités de financement et à générer de nouvelles idées de collecte de fonds, le tout gratuitement. Avec Zeffy, vous pouvez :

Constructeurs de sites web avec un plan ou un essai gratuit 

Avant même de penser aux plateformes de médias sociaux, aux messages sur les médias sociaux et aux publicités vidéo, vous avez besoin d'un site web avec plusieurs pages. Vous aurez besoin d'une base de données en ligne, reliée à Google Analytics, et tout commence par votre site web, qui peut coûter très cher. Heureusement, vous pouvez choisir des entreprises qui offrent des services gratuits !

16. Wix 

Wix peut être utilisé par les organisations à but non lucratif

Wix est un constructeur de sites web convivial qui propose des modèles et des fonctions personnalisables pour créer des sites web professionnels. 

Comment l'utiliser ?  

17. Weebly 

Constructeur de site web Weebly

Weebly offre une fonctionnalité "glisser-déposer" pour créer des sites web afin d'améliorer la présence en ligne. 

Comment l'utiliser ?  

Consultez notre guide des 9 meilleurs constructeurs de sites web pour les organisations à but non lucratif.

Bonus :

‍Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de créer gratuitement des pages de collecte de fonds, des formulaires de dons et des sites de billetterie sans payer de frais d'hébergement ni de frais de transaction. Avec Zeffy, vous pouvez :

Objets gratuits et réductions accordées par les entreprises

Logiciel de comptabilité 

Un autre outil de votre bibliothèque à but non lucratif doit être un logiciel de comptabilité pour suivre vos dépenses et vos dons. Cela vous aidera à rendre compte de vos finances à la fin de chaque année et à examiner vos rapports pour fixer de nouveaux objectifs chaque année. Chacune de ces options permet aux organisations à but non lucratif d'accéder aux ressources comptables dont elles ont besoin. 

18. Zoho 

Logiciel de comptabilité Zoho pour les organisations à but non lucratif

Zoho Books est un logiciel de comptabilité qui permet de gérer les finances, de suivre les dépenses et de générer des rapports financiers détaillés.

Comment l'utiliser ?  

19. Vague  

Logiciel de comptabilité gratuit Wave pour les organisations à but non lucratif

Wave propose des outils de comptabilité, de facturation et des services de numérisation des reçus pour la gestion financière des organisations à but non lucratif. 

Comment l'utiliser ?  

Les meilleurs logiciels gratuits de gestion d'événements pour les organisations à but non lucratif

Parmi les ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif, les logiciels de gestion d'événements vous aideront à préparer des événements spécifiques. 

20. Zeffy 

Zeffy est le seul logiciel d'inscription à des événements 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif, leur permettant d'organiser des événements virtuels, en personne ou hybrides.   

Comment l'utiliser ?  

 

21. Evénementiel

Eventbrite pour la vente de billets

Eventbrite est une plateforme de billetterie événementielle qui organise et promeut des événements. Pour plus d'options, consultez ces alternatives à Eventbrite.

Comment l'utiliser ?  

Comparez Zeffy (100% gratuit) à Eventbrite

Vous voulez savoir pourquoi de plus en plus d'organisations à but non lucratif choisissent Zeffy pour leurs événements ?

Découvrez comment organiser des collectes de fonds réussies sans frais de plateforme dans notre guide complet des logiciels de collecte de fonds pour les événements.

Gestion des tâches et des projets pour les organisations à but non lucratif 

Lorsqu'il s'agit de gérer les donateurs, de communiquer avec les membres du conseil d'administration, d'assigner des tâches et même de collecter des dons, les outils de gestion de projet sont des ressources essentielles pour les organisations à but non lucratif. 

22. Trello 

Trello est un outil visuel de gestion de projet qui organise les tâches et permet aux utilisateurs de collaborer facilement sur les projets. 

Comment l'utiliser ?  

23. Lundi 

Lundi pour les organisations à but non lucratif

Monday.com est un système d'exploitation du travail qui permet de gérer les projets, de suivre les progrès et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe. 

Comment l'utiliser ? 

Outils de partage de fichiers pour les organisations à but non lucratif

Bien entendu, vous souhaitez pouvoir stocker et conserver vos fichiers et toutes vos données. Vous souhaitez également partager ces informations avec vos collaborateurs. Heureusement, vous pouvez utiliser ces ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif à partir de plusieurs options. 

24. Boîte de dépôt 

Dropbox

Dropbox est un outil de partage et de stockage de fichiers basé sur le cloud. Il aide les organisations à but non lucratif à collaborer sur des projets, à partager des fichiers et à accéder à des ressources en ligne. 

Comment l'utiliser ? 

25. Google Drive 

Google Drive est une plateforme basée sur le cloud qui permet de partager des fichiers et de rendre les opérations quotidiennes plus rapides, plus faciles et moins contraignantes. 

Comment l'utiliser ? 

Communication

Oui, bien sûr, vous voulez pouvoir communiquer avec vos bénévoles, les membres du conseil d'administration et les membres de votre comité. Voici les outils gratuits disponibles. 

26. Fente 

Slack

Slack est une plateforme de messagerie et de collaboration qui permet aux organisations à but non lucratif de rester en contact et de partager des informations.

Comment l'utiliser ? 

27. Lieu de travail par Facebook 

Workplace by Facebook offre aux organisations à but non lucratif un espace sécurisé et collaboratif pour communiquer, partager des documents et créer un sentiment de communauté parmi les membres de l'équipe.

Comment l'utiliser ? 

Logiciel d'automatisation avec plans gratuits 

Attendez, vous voulez dire que vous pouvez automatiser des tâches pour votre association ? Oui ! Vous pouvez le faire.

28. Zapier 

Zapier pour les organisations à but non lucratif

Zapier est un outil d'automatisation permettant de connecter des applications et d'automatiser des flux de travail. Il aide les organisations à but non lucratif à établir des flux de travail fluides et à gagner du temps.

Comment l'utiliser ?

29. Faire

Créer une plateforme d'automatisation

Make est une plateforme d'automatisation qui permet de créer des flux de travail personnalisés sans connaissances techniques. 

Comment l'utiliser ?  

Découvrez les 36 logiciels et outils gratuits pour les organisations à but non lucratif en 2025

Modèles gratuits pour les organisations à but non lucratif 

Si vous recherchez des modèles spécifiques pour les organisations à but non lucratif, consultez les options suivantes. 

30. Lettres de donation

Les lettres de donation permettent aux organisations à but non lucratif d'obtenir des fonds pour des causes et des missions. Le guide de Zeffy sur les lettres de donation vous permettra de ne rater aucune opportunité de financement. 

Consultez notre guide pour rédiger des lettres de donation percutantes (+11 modèles)

31. Exemple de calendrier de collecte de fonds

Ce plan de collecte de fonds est un plan directeur pour l'approche de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif. Notre modèle vous aidera à organiser vos idées et à rédiger des descriptions claires pour créer un plan de collecte de fonds.

Télécharger notre modèle de calendrier de collecte de fonds

32. Modèle de règlement intérieur d'une association à but non lucratif

Les associations doivent respecter plusieurs règles et règlements. Les statuts permettent de créer des règles internes pour assurer le bon fonctionnement de l'association, y compris les rôles et les responsabilités des membres du conseil d'administration.

Consultez nos modèles de statuts pour les organisations à but non lucratif

33. Lettres de remerciement

Il est essentiel de montrer sa gratitude pour les contributions des donateurs. Votre association peut rédiger des lettres de remerciement personnalisées afin de fidéliser les donateurs et d'établir des relations avec eux.

Découvrez nos 11 lettres de remerciement uniques

34. Modèles de rapports annuels

Les rapports annuels contribuent à la transparence et à la responsabilisation de vos efforts de collecte de fonds. Ils vous donnent une idée claire de vos activités actuelles et de leur impact, tout en établissant des plans et une vision pour l'avenir.

Explorez ce modèle pour créer votre (vos) rapport(s) annuel(s) à but non lucratif.

35. Modèles de billets de tombola

Les billets de tombola sont une méthode de collecte de fonds essentielle pour inviter des sympathisants et collecter des fonds. Utilisez les modèles pour personnaliser ces billets en fonction des besoins de votre collecte de fonds. 

Consultez nos modèles de billets de tombola gratuits

Modèles bonus

Outils gratuits de construction de formulaires 

Des modèles pour annoncer des événements gratuits à la création de formulaires de contact, vous aurez besoin d'outils de création de formulaires gratuits à votre disposition.

36. Jotform 

JotForm propose des formulaires et des modèles pour les organisations à but non lucratif

JotForm offre une interface intuitive pour créer et gérer des formulaires en ligne pour les inscriptions à des événements, les enquêtes et la collecte de dons. 

Comment l'utiliser ?  

37. Enquête Monkey  

Surveymonkey pour simplifier le processus de donation

SurveyMonkey est un outil en ligne polyvalent qui permet de créer des enquêtes et de recevoir les commentaires des donateurs, des bénévoles et des membres de la communauté. 

Comment l'utiliser ?  

Modèles, guides et cours gratuits pour les organisations à but non lucratif

Entreprises offrant des réductions aux organisations à but non lucratif

Quelles sont les entreprises qui proposent des réductions aux organisations à but non lucratif? Il suffit de regarder. 

38. Zeffy

Zeffy est une plateforme gratuite et complète de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

39. GoFundMe

GoFundMe est un site de crowdfunding qui permet aux particuliers et aux organisations à but non lucratif d'organiser des campagnes de dons au sein de leurs réseaux. Les organisations à but non lucratif basées aux États-Unis peuvent collecter des fonds gratuitement, en ne payant que des frais de traitement.

40. Atlassian

Atlassian aide à construire des outils de productivité et de collaboration pour le développement de logiciels afin d'améliorer la collaboration. Les organisations à but non lucratif peuvent accéder aux abonnements cloud avec une réduction de 75 % sur le prix catalogue.

41. Salesforce

Salesforce for Nonprofit propose des solutions CRM personnalisées. Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent s'inscrire au programme Power of Us pour obtenir gratuitement les dix premiers utilisateurs. 

42. ActiveCampaign

ActiveCampaign est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) convivial pour les organisations à but non lucratif, avec des outils tels que la segmentation des donateurs et l'automatisation de l'envoi d'e-mails. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une remise de 20 % sur sa solution CRM. 

43. Wix 

Wix aide à concevoir et à gérer sans connaissances en codage. Les organisations caritatives éligibles peuvent bénéficier d'une réduction de 70 % sur un abonnement premium à Wix pendant deux ans.

44. Moniteur de campagne

Campaign Monitor est un créateur d'emails qui propose plus de 100 modèles d'emails et d'autres fonctions exclusives de marketing par email. La plateforme offre une réduction pour les organisations à but non lucratif allant jusqu'à 15 %.

45. Payer

PayPal aide les organisations à but non lucratif à accepter des dons par le biais de paiements par carte de crédit ou de comptes PayPal. Les associations éligibles peuvent bénéficier d'un tarif réduit de 1,99 % + 0,49 $ par don.

46. Bitly

Bitly a mis en place un programme Spotlight on Inclusion qui permet aux organisations à but non lucratif d'utiliser gratuitement son raccourcisseur d'URL, ses codes QR personnalisés et d'autres fonctionnalités. 

47. Zapier

Zapier permet de créer des flux de travail fluides et automatisés et de connecter des applications telles que Salesforce CRM, Microsoft Teams et Zendesk. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 15 % sur les plans payants de Zapier, qui commencent à 19,99 $/mois. 

Besoin d'aide pour savoir par où commencer ? Comment faire du marketing ? Comment sensibiliser le public ? Comment suivre les finances ? Quelles sont les étapes à suivre et dans quel ordre ? C'est à cela que servent ces guides gratuits. 

Guides sur les organisations à but non lucratif

48. Le blog de Zeffy

Les ressources du blog de Zeffy vous accompagnent tout au long du processus de création d'une organisation à but non lucratif, des idées de collecte de fonds, de l'engagement des donateurs, de l'organisation d'événements, et bien plus encore. Tous les guides, listes de contrôle et outils de collecte de fonds sont 100 % gratuits pour les organisations à but non lucratif. 

49. Innovations à but non lucratif

Les guides d'Innovative Nonprofit offrent des idées et des conseils pratiques sur la gestion efficace d'une organisation. Par exemple, vous pouvez accéder à des guides gratuits sur la manière de conserver et d'accroître votre base de donateurs. 

50. HubSpot

HubSpot est une excellente ressource pour trouver des guides pour les organisations à but non lucratif couvrant des sujets allant du marketing à la planification et au reporting. Sa bibliothèque de contenu comprend toutes les ressources gratuites disponibles à tout moment pour les organisations à but non lucratif afin d'améliorer l'impact global de leur mission.

Cours gratuits pour les organisations à but non lucratif

Allez plus loin et suivez l'une de ces formations gratuites. 

51. Gestion des organisations à but non lucratif

52. Marketing numérique

53. Gestion financière

Webinaires et ateliers gratuits pour les organisations à but non lucratif

Vous pouvez même participer à ces webinaires et ateliers gratuits par audioconférence. 

54. Formation au leadership

55. Adoption des technologies

Opportunités de mise en réseau gratuites pour les organisations à but non lucratif 

L'une des premières leçons que vous apprendrez dans le domaine de la collecte de fonds est la puissance de votre réseau. Mais comment commencer à construire ce réseau ? Avec l'une de ces ressources gratuites. 

56. Communautés en ligne 

57. Plateformes de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif 

58. Conférences et rencontres

Publications et abonnements gratuits 

Lire les bonnes publications et s'abonner aux bonnes ressources peut vous aider à apprendre et à vous développer. C'est une excellente opportunité de développement professionnel dans le domaine de la collecte de fonds. 

59. NonProfit Times

Le journal en ligne NonProfit Times propose des idées et des conseils sur la collecte de fonds, la comptabilité, les questions de gestion et la gestion des ressources humaines. Un abonnement est nécessaire pour la publication imprimée et numérique.

60. Revue de l'innovation sociale de Stanford

La Stanford Social Innovation Review (SSIR) est un magazine trimestriel et un site web qui publie des recherches et des idées sur les questions et les innovations sociales. 

61. Bibliothèque à but non lucratif

Inscrivez-vous gratuitement sur Nonprofit Library pour assister aux démonstrations en direct ou pour accéder à des outils ou à des démonstrations de services destinés aux organisations à but non lucratif afin de mener à bien leur mission.

62. Conseil national des organisations à but non lucratif

L'adhésion au National Council of Nonprofits, sur invitation uniquement, vous permettra de bénéficier d'informations et de rapports sur les questions émergentes dans le secteur des organisations à but non lucratif. 

63. TechSoup pour les organisations à but non lucratif

TechSoup fournit des outils et des services pour aider les organisations à but non lucratif à améliorer leurs capacités technologiques et à accomplir leurs missions plus efficacement. Voici les principales offres :

Pourquoi utiliser 20 outils gratuits alors qu'une seule plateforme gratuite peut faire 80 % du travail ?

Finalement, Zeffy remplace :

Que faire alors ? 

Simplifier et économiser. 

Passez à Zeffy dès aujourd'hui et faites confiance à la gratuité pour toujours.

Ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif FAQ

Voici quelques moyens peu coûteux de faire de la publicité pour les organisations locales à but non lucratif :

  • Utilisez des plateformes gratuites de marketing par courriel pour envoyer des bulletins d'information et informer les abonnés des activités de collecte de fonds.
  • Créez une stratégie de médias sociaux en utilisant des outils de marketing pour promouvoir votre OBNL.
  • Diffuser les communiqués de presse dans les médias locaux (magazines, radio, journaux) et sur des plateformes en ligne telles que Newswire.
  • Participez à des événements locaux et à des conférences pour faire connaître votre cause.
  • Rechercher des possibilités de subventions locales et des sponsors au sein de la communauté.
  • Organiser des événements locaux en envoyant des invitations.

    • Pour demander des dons pour une organisation à but non lucratif, suivez les étapes suivantes :

  • Recherche de donateurs potentiels : Identifiez et apprenez à connaître les donateurs potentiels qui s'alignent sur votre mission.
  • Établir des relations : Engagez-vous auprès des donateurs par une communication personnalisée et des mises à jour régulières.
  • Élaborer un dossier convaincant : Expliquez clairement les besoins et l'impact des dons.
  • Choisissez le bon canal : Utilisez le courrier direct, les courriels, les appels téléphoniques ou les réunions en personne en fonction des préférences des donateurs.
  • Soyez direct et précis : Faites une demande claire et directe et précisez comment les dons seront utilisés.
  • Assurer le suivi et faire preuve de gratitude : Remerciez rapidement les donateurs et tenez-les informés de l'impact de leurs contributions.

    • Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une assistance juridique gratuite par l'intermédiaire d'organisations telles que Lawyers Alliance, qui met en relation les organisations à but non lucratif avec des avocats bénévoles qui les conseillent sur des questions juridiques telles que la constitution en société, la conformité fiscale et la rédaction de contrats.

    Lorsqu'il s'agit de ressources gratuites pour la collecte de fonds à but non lucratif, Zeffy se distingue comme étant la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite. Zeffy fournit un logiciel complet pour gérer les dons, organiser des événements et mener des campagnes de collecte de fonds sans frais de plateforme ou de transaction.
    Avec des outils tels que des formulaires de dons personnalisables et des reçus fiscaux automatisés, Zeffy s'assure que tous vos besoins en matière de collecte de fonds sont satisfaits de manière efficace et sans frais pour votre organisation.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Camille Duboz

    Continuez à lire :

    Logiciel pour les organisations à but non lucratif
    12 applications à but non lucratif que chaque organisation devrait prendre en considération

    Consultez notre liste de 12 applications pour les organisations à but non lucratif dont toutes les organisations ont besoin. Nous avons inclus les meilleures applications pour la gestion des donateurs, la productivité, le marketing et bien plus encore !

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Les 51 premières entreprises offrant des réductions aux organisations à but non lucratif en 2024

    Faites de grosses économies en 2024 grâce à notre liste des 51 meilleures entreprises offrant des réductions exclusives aux organisations à but non lucratif. Explorez les meilleures offres pour votre organisation dès maintenant !

    En savoir plus
    Logiciel pour les organisations à but non lucratif
    Les 15 meilleures ressources en ligne pour les organisations à but non lucratif.

    Les meilleurs logiciels à bas prix pour les organisations à but non lucratif peuvent être difficiles à trouver. Nous avons donc dressé une liste des meilleures ressources pour les organisations à but non lucratif sur Internet.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.