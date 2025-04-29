Qu'est-ce que Salesforce pour les organisations à but non lucratif ?

Salesforce pour les organisations à but non lucratif est l'une des meilleures solutions logicielles de gestion des donateurs disponibles pour les organisations caritatives. Il s'agit d'un outil numérique permettant d'organiser les informations relatives aux donateurs, aux bénévoles et aux bénéficiaires.

Cette plateforme offre des fonctionnalités personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation. Ainsi, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Salesforce pour diverses tâches telles que la gestion des demandes de subvention et l'analyse des données des programmes.

Quelle est la différence entre Salesforce Nonprofit Cloud et le Nonprofit Success Pack (NPSP) ?

Salesforce Nonprofit Cloud et le Nonprofit Success Pack (NPSP) font tous deux partie de l'écosystème Salesforce et sont conçus pour soutenir les organisations à but non lucratif, mais ils ont des objectifs légèrement différents :

Salesforce Nonprofit Cloud : Salesforce Nonprofit Cloud offre une suite plus complexe et plus complète d'outils et de solutions pour les organisations à but non lucratif. Il comprend une gamme de fonctionnalités telles que le suivi des programmes, la gestion des bénévoles et l'automatisation du marketing.

Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) : Le Nonprofit Success Pack est un peu plus simple en comparaison et offre un ensemble de configurations et de personnalisations préétablies qui s'appuient sur la plateforme Salesforce. NPSP est considéré comme une solution "prête à l'emploi" qui comprend des fonctionnalités telles que la gestion des donateurs, la collecte de fonds et la gestion des relations avec les administrés ou la gestion de la relation client (CRM).

Quels types d'associations bénéficient le plus de Salesforce ?

Salesforce peut bénéficier à un large éventail d'organisations à but non lucratif, mais il tend à apporter le plus de valeur aux organisations dont les opérations sont complexes, qui comptent de nombreux groupes de parties prenantes et qui ont besoin d'une gestion robuste des données, notamment :

Les organisations à but non lucratif de grande taille ou en pleine croissance : Centralisation des données relatives aux donateurs, aux bénévoles et aux programmes afin de soutenir les activités complexes de collecte de fonds, de marketing et de croissance.



Organisations de défense et de politique : Gère l'engagement des supporters à travers les canaux et mène des campagnes ciblées avec des rapports en temps réel.



Fournisseurs d'éducation et de bourses d'études : Suivi des étudiants, des bourses, des donateurs et des résultats dans un seul système pour faciliter la gestion et l'établissement de rapports.



Organismes à but non lucratif dans le domaine de la santé et des services sociaux : Rationalise les services clients, la gestion des dossiers, les relations avec les donateurs et le suivi de l'impact au sein d'une plateforme unifiée.

Salesforce est-il un bon CRM pour les petites organisations à but non lucratif ?

Salesforce est un CRM puissant et hautement personnalisable, mais pour de nombreuses petites organisations à but non lucratif, il peut représenter plus que ce dont elles ont besoin (et plus que ce qu'elles peuvent gérer).

Si vous êtes une petite ou moyenne organisation à but non lucratif à la recherche d'une solution plus facile à utiliser et véritablement conçue pour votre taille, c'est là qu'une plateforme comme Zeffy brille vraiment. Zeffy n'est pas seulement gratuit - il n'y a jamais de frais de plateforme ou de transaction. De plus, il combine la gestion des donateurs avec des outils de collecte de fonds, d'inscription à des événements, de billetterie et bien plus encore, le tout en un seul endroit.

Avantages et inconvénients de l'utilisation de Salesforce pour les organisations à but non lucratif

Comme pour toute solution logicielle destinée aux organisations à but non lucratif, l'utilisation de Salesforce présente quelques avantages et inconvénients que les organisations à but non lucratif doivent prendre en compte.

Avantages de l'utilisation de Salesforce pour les organisations à but non lucratif

Plate-forme complète : Salesforce offre un large éventail de fonctionnalités et d'outils, notamment pour la gestion des donateurs, le suivi des programmes, la gestion des bénévoles et l'automatisation du marketing.

Personnalisation : Salesforce est très flexible, ce qui permet aux organisations d'adapter la plate-forme à leurs flux de travail et processus uniques.

Intégration : Salesforce est une solution CRM pour les organisations à but non lucratif qui s'intègre à un grand nombre d'applications et de services tiers, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de connecter leurs outils et systèmes existants de manière transparente.

Évolutivité : Qu'il s'agisse d'une organisation à but non lucratif qui débute ou qui existe depuis des années, le logiciel Salesforce CRM s'adapte à ses besoins au fur et à mesure qu'elle se développe et qu'elle évolue.

Assistance : Salesforce dispose d'une communauté importante et active d'utilisateurs, de développeurs et de partenaires qui se consacrent au soutien des organisations à but non lucratif. De nombreuses ressources sont disponibles, notamment des forums en ligne, de la documentation et des programmes de formation, pour aider les organisations à tirer le meilleur parti de la plate-forme.

Inconvénients de l'utilisation de Salesforce pour les organisations à but non lucratif

Le coût : Bien que l'implémentation de Salesforce offre des tarifs réduits pour les organisations à but non lucratif, elle peut s'avérer coûteuse, en particulier pour les petites organisations dont les budgets sont limités.

"Le coût de l'assistance de premier plan est prohibitif, surtout si l'on considère l'évolution dans le temps. -Amber E.

Complexité : Salesforce est une plate-forme puissante, mais elle peut aussi être complexe et écrasante, en particulier pour les utilisateurs qui ne la connaissent pas. Les organisations à but non lucratif peuvent avoir besoin d'une formation et d'une assistance continue pour utiliser efficacement toutes ses fonctionnalités et capacités.

"Bien que très personnalisable, la réalisation de ces personnalisations nécessite une connaissance du système en amont. Il est donc nécessaire d'engager un programmeur ou quelqu'un d'autre." - Daisy G.

Courbe d'apprentissage : En raison de sa complexité, Salesforce présente souvent une courbe d'apprentissage, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Les organisations à but non lucratif peuvent avoir besoin d'investir du temps et des efforts dans la formation du personnel et des bénévoles à l'utilisation efficace de Salesforce.

"L'installation prend un certain temps, surtout si vous êtes novice en matière de Salesforce. Cela dépend beaucoup du partenaire de mise en œuvre choisi." - Justin H.

Principales fonctionnalités de Salesforce pour les organisations à but non lucratif

Gestion des relations avec les administrés (CRM) : Salesforce propose un système CRM robuste adapté aux besoins des organisations à but non lucratif, qui leur permet de gérer et de suivre les interactions avec les donateurs, les bénévoles, les membres et les autres parties prenantes.

Gestion des donateurs : Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Salesforce pour suivre les informations relatives aux donateurs, gérer les dons et créer des campagnes de collecte de fonds ciblées. La plate-forme permet aux organisations de segmenter les donateurs en fonction de divers critères et de personnaliser les communications pour entretenir les relations.

Gestion des programmes : Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Salesforce pour suivre les résultats des programmes, mesurer l'impact et gérer les données liées aux programmes. La plate-forme permet aux organisations de fixer des objectifs, de suivre les progrès et de générer des rapports pour démontrer l'efficacité de leurs programmes.

Automatisation du marketing : Salesforce propose des outils d'automatisation du marketing qui permettent aux organisations à but non lucratif de créer et d'exécuter des campagnes de marketing ciblées sur plusieurs canaux. Les organisations peuvent automatiser les communications par courrier électronique, la diffusion sur les médias sociaux et la promotion d'événements afin d'impliquer les sympathisants et de les sensibiliser.

Salesforce est puissant, mais complexe. Zeffy est simple, axé sur les organisations à but non lucratif et gratuit.

Salesforce est-il vraiment gratuit pour les organisations à but non lucratif ?

Nonprofit Cloud offre aux organisations à but non lucratif éligibles 10 licences gratuites si elles postulent et sont acceptées dans le programme Power of Us. Mais une fois ces licences utilisées, le prix de Nonprofit Cloud passe à 60 $/mois par utilisateur pour le plan Entreprise et à 100 $/mois par utilisateur pour le plan Illimité.

Quelles sont les alternatives gratuites à Salesforce pour les organisations à but non lucratif ?

Voici quelques alternatives gratuites à Salesforce pour les organisations à but non lucratif :

Zeffy - Outils de gestion des donateurs et de collecte de fonds 100% gratuits, conçus pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif.



Bloomerang (niveau gratuit) - Offre un plan limité pour les petites organisations.



HubSpot CRM - CRM gratuit à usage général avec des fonctionnalités de base pour le suivi des donateurs.



CiviCRM - CRM open-source conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, mais nécessitant une configuration technique.





Zeffy se distingue par l'absence de frais sur les dons, les événements et la billetterie, ce qui en fait une solution tout-en-un idéale pour les petites organisations à but non lucratif.

Comment Zeffy se compare-t-il à Salesforce pour les organisations à but non lucratif ?

Si Salesforce pour les organisations à but non lucratif est une option intéressante pour de nombreuses organisations, elle peut rapidement devenir onéreuse. Pour de nombreuses organisations caritatives qui cherchent à se développer et à s'adapter, et à acheminer toutes les contributions de leurs donateurs vers leur cause, cela peut devenir un problème.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent suivre leurs donateurs, dialoguer avec eux et accéder à une gamme complète d'autres outils de collecte de fonds, et ce, tout à fait gratuitement. Contrairement à Salesforce pour les organisations à but non lucratif, Zeffy ne facture jamais un centime aux organisations caritatives, quels que soient les outils ou les fonctionnalités dont elles ont besoin pour changer le monde.

Tableau réactif Fonctionnalité Zeffy Salesforce Personnalisation Grande personnalisation (formulaires, campagnes, suivi des donateurs) CRM hautement personnalisable, flux de travail, tableaux de bord, automatisation Facilité d'utilisation Très facile à utiliser ; conçu pour les utilisateurs non techniciens Courbe d'apprentissage plus prononcée ; peut nécessiter un accueil/une formation et un soutien administratif Intégration S'intègre bien à diverses plates-formes Nombreuses intégrations avec des tiers Coût Gratuit Réductions pour les organisations à but non lucratif, mais le coût des consultants et de la personnalisation peut s'avérer élevé. Caractéristiques spécifiques aux organisations à but non lucratif Formulaires de dons, billetterie, collecte de fonds de pair à pair, inscription à des événements Gestion des dons, suivi des bénévoles, gestion des dossiers, engagement des citoyens Support client Assistance par courrier électronique et par chat ; documents d'aide destinés aux organisations à but non lucratif Options de soutien étendues (chat, téléphone, communauté, partenaires, plans de réussite) Meilleur pour Petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche d'outils de collecte de fonds gratuits ou peu coûteux Les organisations à but non lucratif de taille moyenne à grande qui ont besoin d'une personnalisation poussée, d'une automatisation et d'une puissance CRM. Cas d'utilisation Collecte de fonds en ligne, billetterie événementielle, gestion des donateurs Gestion complète du cycle de vie des donateurs, suivi des subventions, besoins complexes en matière de gestion de la relation client (CRM), automatisation

Choisissez Zeffy si...

Vous souhaitez qu' il n'y ait pas de frais de plateforme et que les donateurs soient d'accord pour couvrir les coûts de transaction.



et que les donateurs soient d'accord pour couvrir les coûts de transaction. Vous avez une petite ou moyenne équipe qui ne dispose pas d'une personne dédiée à la technique ou à l'administration.



qui ne dispose pas d'une personne dédiée à la technique ou à l'administration. Vous avez besoin des outils simples et efficaces pour :

Dons en ligne

Billetterie pour les événements

Collecte de fonds de pair à pair



pour : Vous souhaitez vous lancer rapidement , sans avoir à vous préoccuper de la configuration ou de la courbe d'apprentissage.



, sans avoir à vous préoccuper de la configuration ou de la courbe d'apprentissage. Votre budget est serré et vous préférez ne pas payer de logiciels ou de consultants.



Idéal pour : Les organisations de base, les nouvelles organisations à but non lucratif, les petites et moyennes organisations axées sur la collecte de fonds plutôt que sur la complexité de la gestion de la relation client.

✅ Choisissez Salesforce pour les organisations à but non lucratif si...

Vous avez besoin d'un CRM robuste pour gérer des relations complexes (donateurs, bénévoles, partenaires).



pour gérer des relations complexes (donateurs, bénévoles, partenaires). Vous souhaitez automatiser les processus , suivre l'engagement et élaborer des rapports détaillés.



, suivre l'engagement et élaborer des rapports détaillés. Vous disposez d'une personne ou d'un budget dédié aux opérations/administrations pour les partenaires Salesforce.



ou d'un budget aux pour les partenaires Salesforce. Vous prévoyez de faire évoluer votre entreprise de manière significative et vous voulez un système qui évolue avec vous.



et vous voulez un système qui évolue avec vous. Vous avez besoin de flux de travail personnalisés pour des activités telles que les subventions, la gestion de programmes ou le plaidoyer.



Idéal pour : Les organisations à but non lucratif de grande taille ou en pleine croissance, celles qui ont des besoins complexes en matière de données/rapports, ou les organisations qui utilisent déjà Salesforce ailleurs.

Salesforce pour les organisations à but non lucratif - Foire aux questions (FAQ)

Salesforce est-il adapté aux organisations à but non lucratif ? Oui, Salesforce fonctionne pour les organisations à but non lucratif. Il offre une gamme de fonctionnalités et d'outils spécialement conçus pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif, tels que la gestion des donateurs, le suivi des bénévoles, la gestion des programmes et les capacités de collecte de fonds.

Salesforce pour les organisations à but non lucratif est-il vraiment gratuit ? Bien que Salesforce pour les organisations à but non lucratif offre des licences gratuites dans le cadre du programme Power of Us, ce n'est pas entièrement gratuit. Les organisations à but non lucratif reçoivent leurs 10 premières licences gratuitement, mais les licences supplémentaires et certaines fonctionnalités premium peuvent être payantes. Le prix varie en fonction du plan choisi (Entreprise ou Illimité) et du nombre d'utilisateurs. Découvrez les 6 meilleures alternatives gratuites de CRM pour les organisations à but non lucratif

‍