Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Salesforce pour les organisations à but non lucratif : Le guide ultime [2025]
Salesforce pour les organisations à but non lucratif : Le guide ultime [2025]

29 avril 2025

Qu'est-ce que Salesforce pour les organisations à but non lucratif ?

Salesforce pour les organisations à but non lucratif est l'une des meilleures solutions logicielles de gestion des donateurs disponibles pour les organisations caritatives. Il s'agit d'un outil numérique permettant d'organiser les informations relatives aux donateurs, aux bénévoles et aux bénéficiaires.

Cette plateforme offre des fonctionnalités personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation. Ainsi, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Salesforce pour diverses tâches telles que la gestion des demandes de subvention et l'analyse des données des programmes.

Quelle est la différence entre Salesforce Nonprofit Cloud et le Nonprofit Success Pack (NPSP) ?

Salesforce Nonprofit Cloud et le Nonprofit Success Pack (NPSP) font tous deux partie de l'écosystème Salesforce et sont conçus pour soutenir les organisations à but non lucratif, mais ils ont des objectifs légèrement différents :

Quels types d'associations bénéficient le plus de Salesforce ?

Salesforce peut bénéficier à un large éventail d'organisations à but non lucratif, mais il tend à apporter le plus de valeur aux organisations dont les opérations sont complexes, qui comptent de nombreux groupes de parties prenantes et qui ont besoin d'une gestion robuste des données, notamment :

Salesforce est-il un bon CRM pour les petites organisations à but non lucratif ?

Salesforce est un CRM puissant et hautement personnalisable, mais pour de nombreuses petites organisations à but non lucratif, il peut représenter plus que ce dont elles ont besoin (et plus que ce qu'elles peuvent gérer).

Si vous êtes une petite ou moyenne organisation à but non lucratif à la recherche d'une solution plus facile à utiliser et véritablement conçue pour votre taille, c'est là qu'une plateforme comme Zeffy brille vraiment. Zeffy n'est pas seulement gratuit - il n'y a jamais de frais de plateforme ou de transaction. De plus, il combine la gestion des donateurs avec des outils de collecte de fonds, d'inscription à des événements, de billetterie et bien plus encore, le tout en un seul endroit.

Avantages et inconvénients de l'utilisation de Salesforce pour les organisations à but non lucratif

Comme pour toute solution logicielle destinée aux organisations à but non lucratif, l'utilisation de Salesforce présente quelques avantages et inconvénients que les organisations à but non lucratif doivent prendre en compte.

Avantages de l'utilisation de Salesforce pour les organisations à but non lucratif

Inconvénients de l'utilisation de Salesforce pour les organisations à but non lucratif

 "Le coût de l'assistance de premier plan est prohibitif, surtout si l'on considère l'évolution dans le temps. -Amber E.
"Bien que très personnalisable, la réalisation de ces personnalisations nécessite une connaissance du système en amont. Il est donc nécessaire d'engager un programmeur ou quelqu'un d'autre." - Daisy G.
"L'installation prend un certain temps, surtout si vous êtes novice en matière de Salesforce. Cela dépend beaucoup du partenaire de mise en œuvre choisi." - Justin H. 

Principales fonctionnalités de Salesforce pour les organisations à but non lucratif

Comparez Zeffy à d'autres

Salesforce est-il vraiment gratuit pour les organisations à but non lucratif ?

Nonprofit Cloud offre aux organisations à but non lucratif éligibles 10 licences gratuites si elles postulent et sont acceptées dans le programme Power of Us. Mais une fois ces licences utilisées, le prix de Nonprofit Cloud passe à 60 $/mois par utilisateur pour le plan Entreprise et à 100 $/mois par utilisateur pour le plan Illimité. 

Quelles sont les alternatives gratuites à Salesforce pour les organisations à but non lucratif ?

Voici quelques alternatives gratuites à Salesforce pour les organisations à but non lucratif :

Zeffy se distingue par l'absence de frais sur les dons, les événements et la billetterie, ce qui en fait une solution tout-en-un idéale pour les petites organisations à but non lucratif.

Vous voulez en savoir plus ?
Découvrez les 6 meilleurs CRM gratuits pour les organisations à but non lucratif.

Comment Zeffy se compare-t-il à Salesforce pour les organisations à but non lucratif ? 

Si Salesforce pour les organisations à but non lucratif est une option intéressante pour de nombreuses organisations, elle peut rapidement devenir onéreuse. Pour de nombreuses organisations caritatives qui cherchent à se développer et à s'adapter, et à acheminer toutes les contributions de leurs donateurs vers leur cause, cela peut devenir un problème.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent suivre leurs donateurs, dialoguer avec eux et accéder à une gamme complète d'autres outils de collecte de fonds, et ce, tout à fait gratuitement. Contrairement à Salesforce pour les organisations à but non lucratif, Zeffy ne facture jamais un centime aux organisations caritatives, quels que soient les outils ou les fonctionnalités dont elles ont besoin pour changer le monde.

Salesforce est puissant, mais complexe. Zeffy est simple, axé sur les organisations à but non lucratif et gratuit.

Tableau réactif
Fonctionnalité Zeffy Salesforce
Personnalisation Grande personnalisation (formulaires, campagnes, suivi des donateurs) CRM hautement personnalisable, flux de travail, tableaux de bord, automatisation
Facilité d'utilisation Très facile à utiliser ; conçu pour les utilisateurs non techniciens Courbe d'apprentissage plus prononcée ; peut nécessiter un accueil/une formation et un soutien administratif
Intégration S'intègre bien à diverses plates-formes Nombreuses intégrations avec des tiers
Coût Gratuit Réductions pour les organisations à but non lucratif, mais le coût des consultants et de la personnalisation peut s'avérer élevé.
Caractéristiques spécifiques aux organisations à but non lucratif Formulaires de dons, billetterie, collecte de fonds de pair à pair, inscription à des événements Gestion des dons, suivi des bénévoles, gestion des dossiers, engagement des citoyens
Support client Assistance par courrier électronique et par chat ; documents d'aide destinés aux organisations à but non lucratif Options de soutien étendues (chat, téléphone, communauté, partenaires, plans de réussite)
Meilleur pour Petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche d'outils de collecte de fonds gratuits ou peu coûteux Les organisations à but non lucratif de taille moyenne à grande qui ont besoin d'une personnalisation poussée, d'une automatisation et d'une puissance CRM.
Cas d'utilisation Collecte de fonds en ligne, billetterie événementielle, gestion des donateurs Gestion complète du cycle de vie des donateurs, suivi des subventions, besoins complexes en matière de gestion de la relation client (CRM), automatisation

Choisissez Zeffy si...

Idéal pour : Les organisations de base, les nouvelles organisations à but non lucratif, les petites et moyennes organisations axées sur la collecte de fonds plutôt que sur la complexité de la gestion de la relation client.

✅ Choisissez Salesforce pour les organisations à but non lucratif si...

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif de grande taille ou en pleine croissance, celles qui ont des besoins complexes en matière de données/rapports, ou les organisations qui utilisent déjà Salesforce ailleurs.

Salesforce pour les organisations à but non lucratif - Foire aux questions (FAQ)

Oui, Salesforce fonctionne pour les organisations à but non lucratif. Il offre une gamme de fonctionnalités et d'outils spécialement conçus pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif, tels que la gestion des donateurs, le suivi des bénévoles, la gestion des programmes et les capacités de collecte de fonds.

Bien que Salesforce pour les organisations à but non lucratif offre des licences gratuites dans le cadre du programme Power of Us, ce n'est pas entièrement gratuit. Les organisations à but non lucratif reçoivent leurs 10 premières licences gratuitement, mais les licences supplémentaires et certaines fonctionnalités premium peuvent être payantes. Le prix varie en fonction du plan choisi (Entreprise ou Illimité) et du nombre d'utilisateurs.

Découvrez les 6 meilleures alternatives gratuites de CRM pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif peuvent accéder gratuitement à Salesforce pour leurs 10 premières licences dans le cadre du programme Power of Us. Au-delà, cependant, les organisations à but non lucratif doivent payer des frais.‍
Salesforce est puissant, mais complexe. Zeffy est simple, axé sur les organisations à but non lucratif et gratuit.

Rédigé par
François de Kerret

