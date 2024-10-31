Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Le guide ultime des statuts d'une organisation à but non lucratif (+modèles !)
Modèles

Le guide ultime des statuts d'une organisation à but non lucratif (+modèles !)

31 octobre 2024

Que sont les statuts d'une organisation à but non lucratif ?

Les statuts d'une association peuvent être considérés comme un ensemble de règles et de procédures qui régissent le fonctionnement d'une association.

En substance, les statuts définissent la structure d'une organisation à but non lucratif. Cela comprend les rôles et les responsabilités des dirigeants et des membres, ainsi que les processus de prise de décision et de gouvernance. Ils couvrent généralement des sujets tels que les détails concernant le conseil d'administration, les fonctions des dirigeants, les procédures de réunion, les critères d'adhésion et les procédures de modification des statuts (en répondant à des questions telles que "Ai-je besoin d'un vote majoritaire ?"). 

En général, quel que soit le type d'organisation que vous dirigez, les statuts d'une organisation à but non lucratif contribuent à garantir la transparence, la responsabilité et le respect des lois et réglementations en vigueur.

Quel est l'objectif des statuts ?

Bien que les statuts ne soient pas des documents publics, ils remplissent plusieurs fonctions importantes :

Dans l'ensemble, le règlement intérieur est un document fondamental qui guide les activités et les processus de prise de décision de l'organisation. Tout comme l'établissement de politiques internes pour une entreprise à but lucratif, les statuts d'une organisation à but non lucratif favorisent une gestion efficace et responsable au sein d'une organisation à but non lucratif.

Ce qu'il faut inclure dans les statuts d'une association à but non lucratif

Bien que chaque association soit différente, il existe quelques éléments nécessaires que toutes les associations doivent inclure dans leurs statuts :

Comment rédiger les statuts d'une association à but non lucratif 

La rédaction d'un règlement intérieur d'une association à but non lucratif peut sembler fastidieuse, mais si l'on dispose des bonnes lignes directrices et des bons conseils, il est facile de le créer.

Modèle de règlement intérieur d'une association à but non lucratif

Utilisez ces exemples de statuts pour créer vos propres règles de fonctionnement.

Article I : Nom

Le nom de cette organisation est [nom de l'organisation], ci-après dénommée "l'organisation".

Article II : Objet

L'objectif de l'Organisation est de [énoncer l'objectif caritatif ou la déclaration de mission].

Article III : Membres

Article IV : Conseil d'administration

Article V : Dirigeants

Article VI : Réunions

Article VII : Finances

Article VIII : Amendements

Les présents statuts peuvent être modifiés par [décrire la procédure de modification], à condition que ces modifications soient compatibles avec les objectifs d'exonération de l'organisation.

Article IX : Dissolution

En cas de dissolution, les actifs de l'Organisation seront distribués à [décrire la distribution des actifs].

Article X : Divers

Article XI : Date d'entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le conseil d'administration

Commencez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy 

La rédaction de vos propres statuts et la création de votre propre organisation à but non lucratif peuvent sembler insurmontables. Mais avec les bons outils et les bons conseils, votre organisation peut être opérationnelle en un rien de temps.

Avec Zeffy, votre association peut profiter d'une plateforme entièrement gratuite qui vous aide à gérer les donateurs, les événements et bien plus encore, et ce gratuitement. Que vous cherchiez à optimiser vos efforts de collecte de fonds ou que vous lanciez une association sans argent, Zeffy est une plateforme gratuite, simple mais puissante, qui répond à tous vos besoins.

Incorporez votre association gratuitement avec Zeffy !

FAQ sur les statuts des organisations à but non lucratif

Les statuts d'une organisation à but non lucratif sont un ensemble de règles et de procédures qui définissent la structure des organisations exonérées et de leurs membres. Les statuts servent de cadre juridique à l'organisation et contribuent à garantir la transparence, la responsabilité et la conformité avec les lois et réglementations du code des revenus internes (Internal Revenue Code).

Oui, les organisations à but non lucratif sont généralement tenues d'avoir des statuts dans le cadre de leurs documents d'organisation.

Pour rédiger les statuts d'une association à but non lucratif, il convient de suivre les étapes suivantes :

  • 1. Commencez par un modèle ou un échantillon : Commencez par un modèle ou un exemple de règlement intérieur fourni par des sources réputées telles que des associations d'État à but non lucratif, des organisations d'assistance juridique ou des ressources en ligne. Personnalisez le modèle pour qu'il corresponde aux besoins et aux caractéristiques spécifiques de votre organisation.
  • 2. Identifier les dispositions : Déterminez les principales dispositions à inclure dans vos statuts, telles que les membres, la structure du conseil d'administration, les rôles des dirigeants, les procédures de réunion, la gestion financière et les amendements.
  • 3. Collaborer avec les parties prenantes : Impliquer les principales parties prenantes, telles que les membres du conseil d'administration, le personnel et les experts juridiques, dans le processus de rédaction. Sollicitez des contributions et des commentaires pour vous assurer que les statuts reflètent les besoins de l'organisation et sont conformes aux lois et réglementations en vigueur.
  • 4. Être clair et concis : Rédigez les statuts dans un langage clair et direct, en évitant le jargon ou les termes juridiques inutiles. Utilisez des titres, des sous-titres et des puces pour améliorer la lisibilité et la compréhension.
  • 5. Inclure les éléments requis : Veillez à ce que vos statuts contiennent tous les éléments requis, tels que le nom de l'organisation, son objectif, les critères d'adhésion, la composition du conseil d'administration, les rôles des dirigeants, les procédures de réunion, la procédure d'amendement et les dispositions relatives à la dissolution de l'organisation.
  • 6. Examiner et réviser : Examinez attentivement le projet de règlement intérieur afin d'identifier toute incohérence, ambiguïté ou omission. Révisez-le si nécessaire pour garantir l'exactitude, la clarté et l'exhaustivité.
  • 7. Obtenir un examen juridique : Consultez un conseiller juridique ou des experts en droit des organisations à but non lucratif pour examiner les statuts et assurer la conformité avec les lois et réglementations fédérales, nationales et locales. Les conseils juridiques peuvent aider à éviter des problèmes juridiques ou des conflits potentiels à l'avenir.

    • Le format des statuts d'une organisation à but non lucratif suit généralement une structure standard qui comprend des sections ou des articles couvrant les aspects clés des opérations de l'organisation.
    Chaque section peut comprendre des dispositions spécifiques portant sur des sujets tels que le nom et l'objet de l'organisation, les membres et des dispositions diverses. Ces dispositions doivent être organisées avec des titres et des sous-titres clairs afin d'en faciliter la lecture.

    Vous pouvez trouver les statuts d'une organisation à but non lucratif auprès de différentes sources, notamment

  • Associations d'État à but non lucratif : De nombreuses associations d'État à but non lucratif proposent des ressources, des modèles et des exemples de statuts pour aider les organisations à but non lucratif à rédiger leurs propres statuts.
  • Ressources en ligne : De nombreuses ressources et modèles en ligne sont disponibles pour les statuts des organisations à but non lucratif, y compris des sites Web d'organisations de soutien aux organisations à but non lucratif, des sites Web juridiques et des ressources sur la gestion des organisations à but non lucratif.
  • Conseillers professionnels : Consultez des conseillers juridiques, des consultants en organisation à but non lucratif ou d'autres conseillers professionnels spécialisés dans le droit et la gouvernance des organisations à but non lucratif. Ils peuvent fournir des conseils d'experts pour la rédaction des statuts.

    • Non, les statuts des organisations à but non lucratif ne sont généralement pas déposés auprès de l'IRS. Bien que l'IRS exige des organisations à but non lucratif qu'elles conservent certains documents organisationnels, tels que les statuts et les documents de demande d'exonération fiscale (par exemple, le formulaire 1023 ou le formulaire 1024), les statuts eux-mêmes ne sont pas tenus d'être déposés auprès de l'IRS. Il est également important de noter que l'IRS n'exige pas non plus de langage spécifique dans les statuts.

    Si une organisation ne respecte pas ses statuts, ou si elle risque d'enfreindre la législation de l'État, l'organisation à but non lucratif risque d'en pâtir :

  • Risques juridiques : Le non-respect des statuts peut exposer l'organisation à des conséquences réglementaires.
  • Désorganisation interne : En l'absence de lignes directrices et de procédures claires, la prise de décision peut devenir confuse. Cela risque d'entraver la capacité de l'organisation à accomplir sa mission.
  • Perte de confiance et de crédibilité : Le non-respect des statuts peut entraîner un manque de responsabilité ou un mépris des normes éthiques, ce qui peut nuire à la réputation et aux relations de l'organisation.

    • La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Rachel Ayotte

    Continuez à lire :

    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Guide ultime des responsabilités du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif

    Découvrez les principales responsabilités d'un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif et la façon dont elles influencent le succès de l'organisation. Renseignez-vous sur les rôles clés, les obligations légales et les couvertures d'assurance essentielles.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Description du poste de directeur exécutif 2024 : 5 responsabilités clés à connaître

    Découvrez les responsabilités d'un directeur exécutif au sein d'une organisation à but non lucratif. Lisez la suite pour découvrir les trois compétences vitales à développer pour être le meilleur directeur exécutif.

    En savoir plus
    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une association gratuitement (2025)

    Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.