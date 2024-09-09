Le directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif joue un rôle essentiel dans la réussite de l'organisation.

Ce poste exige des compétences exceptionnelles en matière de gestion pour diriger les opérations quotidiennes, les initiatives de collecte de fonds, les efforts de conformité, les relations publiques et la direction stratégique - tout en inspirant les équipes à poursuivre sans relâche la mission de l'organisation à but non lucratif.

Ce guide complet couvre les cinq responsabilités principales qui définissent la description du poste de directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif en 2024.

‍

Qu'est-ce qu'un directeur exécutif d'association ?

Le directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif est un professionnel expérimenté chargé de diriger l'organisation vers ses objectifs. Il occupe le poste le plus élevé, juste en dessous du conseil d'administration (CA), et sert de pont entre les parties prenantes et les chefs d'équipe.

La description du poste de directeur exécutif varie en fonction de la taille de l'association.

‍

Les directeurs exécutifs sont généralement responsables

Entretenir une relation avec les membres du conseil d'administration

Exécuter des stratégies pour atteindre les objectifs de collecte de fonds

Gestion des opérations quotidiennes

Assurer le suivi des différentes initiatives et des autres départements d'organisations à but non lucratif.

‍

Le directeur exécutif détermine la bonne combinaison de talents et de ressources dont une organisation à but non lucratif a besoin pour réussir.

‍

Que fait un directeur exécutif d'organisation à but non lucratif - 5 rôles et responsabilités essentiels

Chaque association peut confier à son directeur exécutif des responsabilités différentes en fonction de sa taille et de sa structure. Cependant, la description du poste de directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif sera quelque peu uniforme dans l'ensemble du secteur à but non lucratif.

Les aspects fondamentaux de la description du poste de directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif sont les mêmes dans la plupart des organisations. Examinons les cinq responsabilités les plus courantes et les plus essentielles.

‍

1. La gestion financière

La gestion financière comprend plusieurs aspects cruciaux au-delà de la collecte de fonds. Le directeur exécutif doit avoir une compréhension claire de ces domaines et s'y impliquer :

Collecte de fonds et dons

Compréhension financière

Conformité fiscale et audit

Planification financière stratégique

Analyse

Principes de base des déclarations fiscales 990 et de l'audit

‍

Bien qu'il n'ait pas besoin d'une grande expertise financière, un directeur exécutif compétent sur le plan financier peut formuler des stratégies de collecte de fonds à croissance réelle dans les limites financières d'une organisation à but non lucratif.

‍

2. Maintien de la conformité

Un DE veille à ce que l'organisation à but non lucratif se conforme à toutes les réglementations au niveau fédéral et au niveau de l'État. Cela s'applique également aux règles relatives aux tombolas dans la province ou le territoire où l'organisation opère localement et recueille des dons.

Il leur incombe de s'assurer que leurs campagnes de dons sont légales dans leur État. Par exemple, les tombolas sont totalement interdites dans certains États comme l'Alabama; dans d'autres, elles peuvent fonctionner dans le cadre de certaines lois.

Le directeur exécutif est chargé de veiller à ce que toutes les activités de collecte de fonds soient conformes à la législation en vigueur.

‍

3. Fournir une orientation stratégique

C'est au directeur exécutif qu'il incombe de fournir une orientation stratégique qui permette d'étendre le champ d'action de l'organisation.

Les parties prenantes attendent des administrateurs qu'ils élaborent des stratégies qui favorisent le développement de l'organisation. Il peut s'agir de mettre à jour les politiques et les programmes des organisations à but non lucratif, d'établir de nouvelles pratiques pour le personnel et d'apporter davantage de ressources et de technologies.

‍

4. Gestion des relations publiques

Le directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif gère l'image publique de l'organisation. Il est le visage public de l'entreprise et est chargé de présenter l'association de manière positive et professionnelle. Il représente l'organisation lors des événements de collecte de fonds et entretient des relations étroites avec les sponsors, les partenaires et les donateurs.

Leur rôle consiste également à rechercher de nouvelles alliances et des partenariats stratégiques afin d'élargir le réseau de donateurs. Cela les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de l'organisation de ventes aux enchères et d'événements.

‍

5. Développement du conseil d'administration

Le directeur exécutif travaille avec le conseil d'administration pour planifier, créer et introduire des programmes qui apportent des changements et favorisent la croissance. Il collabore avec le conseil d'administration pour traiter les problèmes majeurs de l'entreprise dans les différents départements.

‍

En tant que principale ressource du conseil d'administration, la description du poste de directeur exécutif implique.. :

Informer le conseil d'administration des changements de direction, des détails de la campagne en cours, des informations sur les donateurs et de tous les domaines dans lesquels le personnel a besoin d'aide.

Transmettre les idées du personnel et des bénévoles ainsi que les autres préoccupations qui requièrent l'attention et l'implication du conseil d'administration.

Planifier les réunions du conseil d'administration, préparer les structures de réunion et définir les ordres du jour des réunions en coordination avec le président du conseil d'administration.

‍

Assister les conseils dans leur administration, leur fonctionnement, leur planification et la diffusion d'informations.

‍

Quand une organisation doit-elle recruter un directeur exécutif ?

Au fur et à mesure que les organisations à but non lucratif évoluent, elles atteignent souvent un point où la direction professionnelle devient cruciale. Voici quelques indicateurs clés qui montrent qu'il est peut-être temps d'engager un directeur exécutif :

Croissance organisationnelle : Lorsque votre association se développe au-delà de son champ d'action initial, la direction bénévole peut ne plus suffire. Un directeur exécutif peut assurer la supervision nécessaire pour gérer efficacement l'augmentation des opérations, du personnel et des programmes.

Stabilité financière : l 'embauche d'un directeur exécutif représente un engagement financier important. Avant de franchir cette étape, assurez-vous que votre organisation dispose de sources de financement stables pour soutenir le poste à long terme. Cela comprend non seulement le salaire, mais aussi les coûts associés tels que les avantages sociaux et l'espace de bureau.

Complexité opérationnelle : Lorsque les opérations quotidiennes deviennent trop complexes pour une gestion à temps partiel ou bénévole, il est temps d'envisager une direction professionnelle. Cette situation coïncide souvent avec une augmentation des programmes, du personnel et des responsabilités administratives.

Transition du rôle du conseil d'administration : Si votre conseil d'administration consacre plus de temps aux tâches opérationnelles qu'à la gouvernance, c'est le signe qu'une direction exécutive est nécessaire. Un directeur exécutif permet au conseil d'administration de se concentrer sur la prise de décision et le contrôle de haut niveau.

Des exigences accrues en matière de collecte de fonds : La croissance de votre organisation s'accompagne d'une augmentation de vos besoins en matière de financement. Un directeur exécutif peut consacrer du temps à l'établissement de relations avec les donateurs, à la rédaction de demandes de subventions et au développement de diverses sources de financement afin d'assurer la viabilité financière.

Représentation externe : Un responsable à plein temps peut être le visage cohérent de votre organisation, la représentant dans les relations publiques, les partenariats et les efforts de plaidoyer. Cette fonction devient de plus en plus importante à mesure que le profil et l'influence de votre organisation se développent.

Conformité réglementaire : Les grandes organisations sont confrontées à des exigences légales et réglementaires plus complexes. Un directeur exécutif peut veiller au respect des diverses lois sur les organisations à but non lucratif, des réglementations fiscales et des normes du secteur.

Évaluation des programmes et mesure de l'impact : Les bailleurs de fonds et les parties prenantes exigeant de plus en plus de preuves d'impact, un directeur exécutif peut mettre en œuvre des systèmes d'évaluation solides pour mesurer et communiquer l'efficacité de votre organisation.

Planification de la succession : Le recrutement d'un directeur exécutif est également l'occasion de planifier la réussite future. Ce rôle permet de former les futurs dirigeants de l'organisation et d'assurer la continuité et la stabilité.

‍

Comment être le meilleur directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif : 3 compétences indispensables

Un directeur exécutif est un atout inestimable pour toute entreprise, qu'il s'agisse d'une société à but lucratif ou d'une organisation à but non lucratif. Pour être un directeur exécutif efficace et apporter des changements significatifs à la croissance des organisations à but non lucratif, il doit posséder les compétences adéquates.

Examinons quelques qualités importantes que l'on retrouve dans la description du poste de directeur exécutif.

‍

1. Des compétences remarquables en matière de communication

Les directeurs exécutifs travaillent avec un large éventail de personnes issues de différents secteurs. Ils s'expriment au nom de l'association en public, maintiennent une ligne de contact claire avec le conseil d'administration, discutent des initiatives avec les chefs d'équipe et s'adressent à des sponsors potentiels.

Ils doivent être capables d'écouter activement et de comprendre quand et comment parler au nom de l'association.

‍

2. Leadership exceptionnel

Un directeur exécutif efficace doit faire preuve d'une grande capacité de leadership, car il supervise les responsables de chaque département des organisations à but non lucratif. Les directeurs des départements des ressources humaines, de la collecte de fonds, des finances, etc. se tournent souvent vers eux pour obtenir des conseils d'experts.

Un véritable leader les guidera sur la bonne voie, en alignant l'ensemble de l'organisation dans le sens de la croissance.

‍

3. Compétences interpersonnelles

La collecte de fonds consiste à identifier des donateurs potentiels et à entretenir un lien avec eux. Pour réussir en tant que directeur exécutif, vous devez avoir de bonnes compétences interpersonnelles afin de nouer des relations avec les donateurs. Vous devez également faire preuve de persuasion pour présenter une demande de soutien convaincante et attirer les donateurs.

‍

Modèle de description du poste de directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif

Voici un modèle de description de poste que vous pouvez utiliser pour votre poste de directeur exécutif.

Directeur exécutif

Lieu de travail : [Lieu ou indiquer s'il s'agit d'un lieu éloigné] Type d'emploi : Temps plein/temps partiel

‍

Aperçu de l'organisation :

Présentez votre organisation à but non lucratif en soulignant sa mission, ses valeurs et l'impact qu'elle vise à créer. Cette section doit être attrayante et permettre à votre organisation de se démarquer des autres.

‍

Résumé de l'emploi :

Nous sommes à la recherche d'un directeur exécutif dynamique pour mener notre organisation vers sa prochaine phase de croissance et d'impact. Le candidat retenu supervisera nos opérations, conduira la planification stratégique, gérera les efforts de collecte de fonds et dirigera notre équipe vers la réalisation de la mission et des objectifs de l'organisation.

‍

Responsabilités :

Leadership stratégique et gouvernance : Collaborer avec le conseil d'administration pour affiner et mettre en œuvre le plan stratégique tout en veillant à ce que le budget, le personnel et les priorités soient conformes à la mission fondamentale de l'organisation. Fournir un leadership et une orientation inspirants à tous les cadres et assurer le développement et la gestion continus d'une organisation professionnelle et efficace.

Gestion opérationnelle : Superviser les opérations quotidiennes de l'organisation, en veillant à l'efficacité de la gestion administrative, de l'élaboration des programmes et de l'affectation des ressources.

Supervision financière : Assurer l'intégrité financière de l'organisation, y compris la planification et la gestion du budget et des activités financières. Superviser la planification et la mise en œuvre de la collecte de fonds, y compris l'identification des besoins en ressources, la recherche de sources de financement et l'élaboration de stratégies pour approcher les bailleurs de fonds.

Relations publiques et communautaires : Agir en tant que principal porte-parole de l'organisation, en articulant la mission, la vision et les objectifs de l'organisation avec le public, les parties prenantes et les médias. Développer et entretenir des relations avec d'autres organisations et créer des partenariats qui contribueront à améliorer les objectifs et la portée de l'organisation.

Ressources humaines : Gérer efficacement les ressources humaines de l'organisation conformément aux politiques et procédures autorisées en matière de personnel qui sont pleinement conformes aux lois et réglementations en vigueur. Veiller à l'excellence des programmes, à leur évaluation rigoureuse et à la qualité constante des finances et de l'administration, de la collecte de fonds, des communications et des systèmes.

‍

Qualifications :

Licence requise, maîtrise préférée, en gestion d'entreprise, gestion d'organisations à but non lucratif ou dans un domaine connexe.

Expérience avérée en tant que directeur exécutif ou à d'autres postes de direction pendant [insérer le nombre d'années] ans dans un environnement à but non lucratif, démontrant une expertise en matière de planification stratégique, de développement organisationnel et de gouvernance.

Grande capacité à s'exprimer en public et excellentes compétences en matière de relations interpersonnelles et de projets pluridisciplinaires.

Connaissance et maîtrise de la gestion fiscale des organisations à but non lucratif, y compris la préparation du budget, l'analyse, la prise de décision et l'établissement de rapports.

‍

Procédure de candidature :

[Instructions sur la manière de poser sa candidature, le lieu d'envoi des candidatures et toute exigence spécifique relative à la procédure de candidature].

‍

Pourquoi nous rejoindre ?

Présentez un argument convaincant qui souligne les aspects uniques de votre organisation, ce qui en fait un lieu de travail agréable, ainsi que les avantages et les opportunités offerts aux employés.

‍

Derniers mots sur la description du poste de directeur exécutif

Le directeur exécutif est le moteur de la mission d'une organisation à but non lucratif.

‍

Ce rôle consiste à gérer :

Leadership financier

Renforcement de la communauté

Conformité réglementaire

Relations publiques

Inspirer son équipe

‍

Le monde des organisations à but non lucratif ne cessant d'évoluer, les directeurs généraux les plus avisés seront ceux qui parviendront à combiner habilement les nouvelles technologies et les nouveaux outils avec une éthique solide comme le roc, afin d'amplifier l'impact.

Il s'agit d'un rôle difficile mais gratifiant, qui exige d'améliorer en permanence des compétences telles que la planification stratégique, la prospection de donateurs et la conduite du changement sans crainte. Le véritable changement se produit lorsque l'on réussit ce mélange magique de passion pour les organisations à but non lucratif et de multitâches avec la bonne équipe.

‍

Utilisez Zeffy pour dynamiser votre organisation à but non lucratif

Trouver un directeur exécutif pour votre organisation à but non lucratif peut sembler insurmontable. Mais avec les bons outils et les bons conseils, votre organisation peut être opérationnelle en un rien de temps.

Avec Zeffy, votre association peut s'alléger d'une tâche supplémentaire pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Zeffy est une plateforme entièrement gratuite qui vous aide à gérer les donateurs, les événements et bien plus encore. C'est une plateforme simple mais puissante qui répond à tous vos besoins.

‍

‍

Directeur exécutif JD FAQs

‍

Quel est le poste le plus élevé, celui de directeur général ou celui de directeur exécutif ? Bien qu'il s'agisse dans les deux cas des postes de direction les plus élevés d'une entreprise, le PDG est plus haut placé que le directeur exécutif. Cependant, les deux descriptions de poste mettent l'accent sur la gestion des fonctions essentielles d'une organisation tout en offrant un leadership.

‍

Quelles sont les qualifications d'un directeur exécutif ? La plupart des directeurs exécutifs sont titulaires d'une licence en économie, finance ou comptabilité et d'un MBA. Ils doivent également avoir plusieurs années d'expérience dans la gestion d'une organisation à but non lucratif.

‍