Description du poste de directeur exécutif 2024 : 5 responsabilités clés à connaître
Guides sur les organisations à but non lucratif

Description du poste de directeur exécutif 2024 : 5 responsabilités clés à connaître

9 septembre 2024

Le directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif joue un rôle essentiel dans la réussite de l'organisation. 

Ce poste exige des compétences exceptionnelles en matière de gestion pour diriger les opérations quotidiennes, les initiatives de collecte de fonds, les efforts de conformité, les relations publiques et la direction stratégique - tout en inspirant les équipes à poursuivre sans relâche la mission de l'organisation à but non lucratif.

Ce guide complet couvre les cinq responsabilités principales qui définissent la description du poste de directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif en 2024. 

Qu'est-ce qu'un directeur exécutif d'association ?

Le directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif est un professionnel expérimenté chargé de diriger l'organisation vers ses objectifs. Il occupe le poste le plus élevé, juste en dessous du conseil d'administration (CA), et sert de pont entre les parties prenantes et les chefs d'équipe. 

La description du poste de directeur exécutif varie en fonction de la taille de l'association. 

Les directeurs exécutifs sont généralement responsables

Le directeur exécutif détermine la bonne combinaison de talents et de ressources dont une organisation à but non lucratif a besoin pour réussir. 

Que fait un directeur exécutif d'organisation à but non lucratif - 5 rôles et responsabilités essentiels 

Chaque association peut confier à son directeur exécutif des responsabilités différentes en fonction de sa taille et de sa structure. Cependant, la description du poste de directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif sera quelque peu uniforme dans l'ensemble du secteur à but non lucratif. 

Les aspects fondamentaux de la description du poste de directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif sont les mêmes dans la plupart des organisations. Examinons les cinq responsabilités les plus courantes et les plus essentielles. 

1. La gestion financière 

La gestion financière comprend plusieurs aspects cruciaux au-delà de la collecte de fonds. Le directeur exécutif doit avoir une compréhension claire de ces domaines et s'y impliquer :

Bien qu'il n'ait pas besoin d'une grande expertise financière, un directeur exécutif compétent sur le plan financier peut formuler des stratégies de collecte de fonds à croissance réelle dans les limites financières d'une organisation à but non lucratif. 

2. Maintien de la conformité 

Un DE veille à ce que l'organisation à but non lucratif se conforme à toutes les réglementations au niveau fédéral et au niveau de l'État. Cela s'applique également aux règles relatives aux tombolas dans la province ou le territoire où l'organisation opère localement et recueille des dons.

Il leur incombe de s'assurer que leurs campagnes de dons sont légales dans leur État. Par exemple, les tombolas sont totalement interdites dans certains États comme l'Alabama; dans d'autres, elles peuvent fonctionner dans le cadre de certaines lois. 

Le directeur exécutif est chargé de veiller à ce que toutes les activités de collecte de fonds soient conformes à la législation en vigueur.

3. Fournir une orientation stratégique 

C'est au directeur exécutif qu'il incombe de fournir une orientation stratégique qui permette d'étendre le champ d'action de l'organisation. 

Les parties prenantes attendent des administrateurs qu'ils élaborent des stratégies qui favorisent le développement de l'organisation. Il peut s'agir de mettre à jour les politiques et les programmes des organisations à but non lucratif, d'établir de nouvelles pratiques pour le personnel et d'apporter davantage de ressources et de technologies. 

4. Gestion des relations publiques 

Le directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif gère l'image publique de l'organisation. Il est le visage public de l'entreprise et est chargé de présenter l'association de manière positive et professionnelle. Il représente l'organisation lors des événements de collecte de fonds et entretient des relations étroites avec les sponsors, les partenaires et les donateurs. 

Leur rôle consiste également à rechercher de nouvelles alliances et des partenariats stratégiques afin d'élargir le réseau de donateurs. Cela les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de l'organisation de ventes aux enchères et d'événements.

5. Développement du conseil d'administration

Le directeur exécutif travaille avec le conseil d'administration pour planifier, créer et introduire des programmes qui apportent des changements et favorisent la croissance. Il collabore avec le conseil d'administration pour traiter les problèmes majeurs de l'entreprise dans les différents départements.

En tant que principale ressource du conseil d'administration, la description du poste de directeur exécutif implique.. :

Assister les conseils dans leur administration, leur fonctionnement, leur planification et la diffusion d'informations.

Quand une organisation doit-elle recruter un directeur exécutif ? 

Au fur et à mesure que les organisations à but non lucratif évoluent, elles atteignent souvent un point où la direction professionnelle devient cruciale. Voici quelques indicateurs clés qui montrent qu'il est peut-être temps d'engager un directeur exécutif :

Comment être le meilleur directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif : 3 compétences indispensables

Un directeur exécutif est un atout inestimable pour toute entreprise, qu'il s'agisse d'une société à but lucratif ou d'une organisation à but non lucratif. Pour être un directeur exécutif efficace et apporter des changements significatifs à la croissance des organisations à but non lucratif, il doit posséder les compétences adéquates. 

Examinons quelques qualités importantes que l'on retrouve dans la description du poste de directeur exécutif. 

1. Des compétences remarquables en matière de communication

Les directeurs exécutifs travaillent avec un large éventail de personnes issues de différents secteurs. Ils s'expriment au nom de l'association en public, maintiennent une ligne de contact claire avec le conseil d'administration, discutent des initiatives avec les chefs d'équipe et s'adressent à des sponsors potentiels. 

Ils doivent être capables d'écouter activement et de comprendre quand et comment parler au nom de l'association. 

2. Leadership exceptionnel

Un directeur exécutif efficace doit faire preuve d'une grande capacité de leadership, car il supervise les responsables de chaque département des organisations à but non lucratif. Les directeurs des départements des ressources humaines, de la collecte de fonds, des finances, etc. se tournent souvent vers eux pour obtenir des conseils d'experts. 

Un véritable leader les guidera sur la bonne voie, en alignant l'ensemble de l'organisation dans le sens de la croissance.       

3. Compétences interpersonnelles

La collecte de fonds consiste à identifier des donateurs potentiels et à entretenir un lien avec eux. Pour réussir en tant que directeur exécutif, vous devez avoir de bonnes compétences interpersonnelles afin de nouer des relations avec les donateurs. Vous devez également faire preuve de persuasion pour présenter une demande de soutien convaincante et attirer les donateurs.  

Modèle de description du poste de directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif

Voici un modèle de description de poste que vous pouvez utiliser pour votre poste de directeur exécutif. 

Directeur exécutif

Lieu de travail : [Lieu ou indiquer s'il s'agit d'un lieu éloigné] Type d'emploi : Temps plein/temps partiel

Aperçu de l'organisation :

Présentez votre organisation à but non lucratif en soulignant sa mission, ses valeurs et l'impact qu'elle vise à créer. Cette section doit être attrayante et permettre à votre organisation de se démarquer des autres.

Résumé de l'emploi :

Nous sommes à la recherche d'un directeur exécutif dynamique pour mener notre organisation vers sa prochaine phase de croissance et d'impact. Le candidat retenu supervisera nos opérations, conduira la planification stratégique, gérera les efforts de collecte de fonds et dirigera notre équipe vers la réalisation de la mission et des objectifs de l'organisation.

Responsabilités :

Qualifications :

Procédure de candidature :

[Instructions sur la manière de poser sa candidature, le lieu d'envoi des candidatures et toute exigence spécifique relative à la procédure de candidature].

Pourquoi nous rejoindre ?

Présentez un argument convaincant qui souligne les aspects uniques de votre organisation, ce qui en fait un lieu de travail agréable, ainsi que les avantages et les opportunités offerts aux employés.

Derniers mots sur la description du poste de directeur exécutif 

Le directeur exécutif est le moteur de la mission d'une organisation à but non lucratif. 

Ce rôle consiste à gérer :

Le monde des organisations à but non lucratif ne cessant d'évoluer, les directeurs généraux les plus avisés seront ceux qui parviendront à combiner habilement les nouvelles technologies et les nouveaux outils avec une éthique solide comme le roc, afin d'amplifier l'impact. 

Il s'agit d'un rôle difficile mais gratifiant, qui exige d'améliorer en permanence des compétences telles que la planification stratégique, la prospection de donateurs et la conduite du changement sans crainte. Le véritable changement se produit lorsque l'on réussit ce mélange magique de passion pour les organisations à but non lucratif et de multitâches avec la bonne équipe.

Directeur exécutif JD FAQs

Bien qu'il s'agisse dans les deux cas des postes de direction les plus élevés d'une entreprise, le PDG est plus haut placé que le directeur exécutif. Cependant, les deux descriptions de poste mettent l'accent sur la gestion des fonctions essentielles d'une organisation tout en offrant un leadership.

La plupart des directeurs exécutifs sont titulaires d'une licence en économie, finance ou comptabilité et d'un MBA. Ils doivent également avoir plusieurs années d'expérience dans la gestion d'une organisation à but non lucratif.

Le directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif supervise les opérations, les finances et les efforts de collecte de fonds de l'organisation. Il donne des conseils et gère les chefs d'équipe et les employés. Il représente même l'organisation devant le conseil d'administration.

Rédigé par
Camille Duboz

