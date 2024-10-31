Un conseil d'administration qui fonctionne bien est essentiel au succès et à la croissance de toute organisation à but non lucratif.

Dans ce guide complet, nous allons nous plonger dans la structure, les devoirs et les obligations légales des conseils d'administration des organisations à but non lucratif. Vous découvrirez les postes clés, l'importance de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, et la manière dont le conseil travaille pour faire avancer la mission de l'organisation.

Que vous soyez membre d'un conseil d'administration ou que vous envisagiez d'en rejoindre un, cet article vous permettra de comprendre clairement ce qu'il faut pour être un membre efficace d'un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif.

Qu'est-ce qu'un conseil d'administration d'association ?

Le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif est l'équipe d'administrateurs qui forme l'organe directeur de l'organisation. Ils sont les fiduciaires chargés de prendre les décisions clés qui font progresser la mission et les objectifs de l'organisation.

Ils se concentrent principalement sur l'élaboration de stratégies de haut niveau et veillent à ce que l'association dispose de fonds et de ressources suffisants pour aller de l'avant.

Le conseil d'administration de l'association oriente l'organisation vers un avenir durable et stable en adoptant des politiques éthiques, juridiques et bénéfiques.

Si l'équipe des membres du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif compte généralement de trois à cinquante personnes, en fonction de la taille de l'organisation, certains postes sont attribués à des membres individuels du conseil d'administration.

Voici trois postes courants et essentiels au sein des conseils d'administration des organisations à but non lucratif. Il s'agit généralement des membres les plus importants des conseils d'administration des organisations à but non lucratif.

Tableau des postes au sein des conseils d'administration des organisations à but non lucratif Position Qui sont-ils ? Quel rôle jouent-ils ? Président ou président du conseil d'administration Le président du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif est le chef du conseil d'administration et est responsable de la gouvernance. Responsable de la direction du conseil d'administration et de l'animation de ses réunions.

Il supervise les affaires du conseil d'administration.

Il assure la liaison entre les membres du conseil d'administration et les directeurs d'organisations à but non lucratif (cadres et directeurs généraux).

Aider à recruter de nouveaux membres du conseil d'administration hautement qualifiés.

Il recommande des membres pour les comités et nomme même les présidents des comités. Vice-président Le vice-président d'une organisation à but non lucratif est le second responsable après le président. Assiste le président dans la conduite du conseil d'administration et l'animation des réunions du conseil d'administration.

Assume les fonctions du président en son absence.

Aide au recrutement et à l'orientation des nouveaux membres du conseil d'administration.

Participe à la planification stratégique et à la prise de décision. Secrétaire Le secrétaire d'une ASBL est un professionnel chargé de protéger et de conserver les archives officielles de l'ASBL. Planifier les réunions du conseil d'administration et créer le modèle d'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif.

Contribuer à la planification et à la mise à jour de l'ordre du jour du conseil d'administration tout au long de l'année.

Gestion des archives des conseils d'administration des organisations à but non lucratif.

Participe à l'orientation des membres du conseil d'administration. Trésorier Le trésorier est le responsable financier de l'association, dont il surveille la situation financière. Aide à définir les politiques financières qui régissent une entité à but non lucratif.

Informe sur la situation financière de l'association.

Prendre l'initiative de l'audit annuel et répondre aux questions à ce sujet devant les conseils d'administration.

Il surveille et guide le comité des finances.

Cependant, l'équipe peut être plus importante avec plus d'employés, souvent appelés membres du conseil d'administration, en fonction de la taille de l'association. Ils n'ont pas nécessairement de responsabilités et de rôles spécifiques, mais ils constituent une partie importante du conseil. On attend généralement d'eux qu'ils assistent à toutes les réunions du conseil, qu'ils participent aux activités du conseil et qu'ils fassent partie d'au moins un comité.

Quelles sont les fonctions d'un membre du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif ?

1. Responsabilités juridiques

Le conseil d'administration est l'organe de direction légal chargé de veiller à ce que les activités de l'association soient menées conformément aux lois fédérales et nationales en vigueur. Cela signifie qu'il doit connaître toutes les exigences légales qui s'appliquent à une organisation à but non lucratif et veiller à ce qu'elles soient respectées.

Le fait de ne pas déposer le formulaire 990 de l'IRS dans les délais impartis peut avoir de graves conséquences pour une organisation à but non lucratif. Elle peut se voir imposer des pénalités et des amendes immédiates, voire perdre son statut d'exonération fiscale. L'association ne pourra pas accepter de dons déductibles des impôts tant que la situation n'aura pas été corrigée.

Au-delà de la responsabilité fiscale, les membres du conseil d'administration doivent comprendre les pénalités associées au paiement excessif de personnes au sein de l'organisation, à la participation à des activités de lobbying politique et à d'autres activités de ce type.

Le conseil d'administration doit également être au courant des autres réglementations locales concernant les activités de collecte de fonds

Le non-respect de l'une ou l'autre de ces lois entraîne des frais juridiques importants et nuit à la réputation de l'association, que le conseil d'administration s'est efforcé de construire.

2. Fournir des ressources et des fonds adéquats

Les membres du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif ont notamment pour mission d'organiser les ressources nécessaires et les fonds indispensables à l'organisation. Qu'il fasse don de son propre argent ou qu'il utilise ses relations pour collecter des fonds, le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif a pour rôle essentiel d'atteindre les objectifs de l'organisation. Les membres du conseil d'administration doivent s'engager à atteindre les objectifs de l'association en matière de collecte de fonds, en surveillant et en guidant efficacement les initiatives.

Les conseils d'administration des organisations à but non lucratif doivent également assister aux événements publics de collecte de fonds et aux ventes aux enchères/événements organisés par leur organisation.

3. Superviser les performances du directeur exécutif

Le conseil d'administration de l'association est également responsable du recrutement et de la supervision des activités du directeur général de l'association.

Le conseil d'administration exécute le processus de sélection, fixe la rémunération des PDG et évalue leurs performances. Il leur offre même des conseils et un soutien afin de garantir le bon fonctionnement de l'organisation.

Les membres du conseil d'administration participent également aux décisions de gestion visant à favoriser la croissance de l'organisation.

4. Recruter et orienter les nouveaux membres du conseil d'administration

Les fonctions d'un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif comprennent également l'intégration de membres nouvellement qualifiés pour les aider à étendre l'impact de leur mission.

Pour ce faire, ils doivent garder un œil sur les membres potentiels d'organisations à but non lucratif ou de réseaux qui apporteraient une vision, des compétences et une expérience supplémentaires.

Qu'est-ce que l'assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants d'organisations à but non lucratif ?

Travailler dans l'intérêt de l'association et renforcer sa mission peut parfois se heurter à des obstacles, ce qui entraîne des poursuites judiciaires. Ces poursuites peuvent affecter les actifs et la réputation des membres, ce qui a un impact négatif sur l'organisation.

L'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants protège les administrateurs, les membres du conseil d'administration et les dirigeants d'une organisation en cas de poursuites judiciaires à leur encontre, en particulier s'ils sont poursuivis par les employés, les clients et d'autres parties de l'organisation. Elle peut également couvrir les frais de justice et autres coûts qu'une organisation peut être amenée à payer à la suite d'une telle action.

Cette couverture d'assurance prend en compte les anciens, les actuels et les futurs administrateurs.

La police d'assurance les indemnise des frais de justice, des règlements et des pertes financières résultant de la mise en cause de leur responsabilité dans une action en justice.

Tableau de couverture de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants Couverture Ce qui est couvert Ce qui n'est pas couvert Assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants Protection des biens personnels des administrateurs, des dirigeants et des membres de l'ASBL

Couvre le coût des règlements, enquêtes et jugements concernant :

- Manquement à une obligation fiduciaire

- Actes ou omissions

- Erreurs présumées ou réelles

- Non-respect de la législation sur le lieu de travail

- Déclarations trompeuses ou mensongères Les demandes d'indemnisation en responsabilité civile générale pour les dommages corporels ou matériels

Faute commise avant le début de la couverture

Conduite frauduleuse ou criminelle

Actions entreprises à des fins personnelles, telles que des fonds acquis illégalement

Meilleures pratiques pour la gouvernance des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif

Des rôles et des responsabilités clairs : Définir et documenter les fonctions spécifiques des membres potentiels du conseil d'administration, des dirigeants et des comités. Veillez à ce que tous les membres du conseil d'administration comprennent leurs responsabilités légales et fiduciaires.

Planification et supervision stratégiques : Participer activement à l'élaboration et à l'examen régulier du plan stratégique de l'organisation. Suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et fournir des conseils sur les décisions importantes.

Gestion financière : Assurer une surveillance financière appropriée, y compris l'approbation du budget, des examens financiers réguliers et le maintien de contrôles financiers adéquats.

Un conseil d'administration diversifié et compétent : Choisissez des membres du conseil d'administration ayant des antécédents, des compétences et des points de vue diversifiés qui correspondent aux besoins et à la mission de l'organisation.

Évaluation régulière du conseil d'administration : Réaliser des auto-évaluations annuelles des performances du conseil d'administration et des contributions individuelles des membres. Utiliser les résultats pour améliorer les pratiques de gouvernance.

Formation continue du conseil d'administration : Fournir une orientation aux nouveaux membres et une formation continue à tous les membres du conseil afin qu'ils restent informés sur l'organisation et les tendances du secteur à but non lucratif.

Normes éthiques et politiques en matière de conflits d'intérêts : Élaborer et respecter un code d'éthique et une politique en matière de conflits d'intérêts. Divulguer et gérer régulièrement les conflits potentiels.

Supervision exécutive : recruter, soutenir et évaluer le directeur exécutif/chef d'entreprise. Veiller à ce qu'un plan de succession soit en place pour les postes de direction clés.

Prise de décision axée sur la mission : Aligner toutes les décisions du conseil d'administration sur la mission et les valeurs de l'organisation. Revoir régulièrement la déclaration de mission et l'affiner si nécessaire.

Transparence et responsabilité : Maintenir une communication ouverte avec les parties prenantes et assurer la transparence dans les rapports sur les activités et les finances de l'organisation.

Gestion efficace des réunions : Organiser des réunions du conseil d'administration bien planifiées et ciblées, avec des ordres du jour clairs et des actions de suivi. Veillez à ce que toutes les voix soient entendues et à ce que les décisions soient correctement documentées.

Participation à la collecte de fonds : Participer activement aux efforts de collecte de fonds, y compris par des dons personnels et en tirant parti des réseaux pour soutenir l'organisation.

Gestion des risques : Évaluer et atténuer régulièrement les risques organisationnels, notamment les risques financiers, opérationnels et de réputation.

Élaboration et révision des politiques : Établir et réviser régulièrement les politiques clés de l'organisation afin de s'assurer qu'elles restent pertinentes et conformes aux lois en vigueur et aux meilleures pratiques.

Engagement des parties prenantes : Favoriser les relations avec les principales parties prenantes, notamment les donateurs, les bénévoles et les communautés desservies par l'organisation.

Conclusion

Le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif joue un rôle essentiel dans la définition de la croissance de cette organisation. Il a le pouvoir et la responsabilité de jeter les bases du succès en mettant en œuvre les bonnes politiques et stratégies organisationnelles. Il est également essentiel de veiller à ce qu'ils bénéficient d'une protection adéquate.

L'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants les protège contre les réclamations coûteuses résultant de leurs actions dans l'exercice de leurs fonctions organisationnelles. Elle veille à ce que ces coûts potentiels n'empêchent pas les conseils d'administration des organisations à but non lucratif de jouer leur rôle dans l'accomplissement de la mission de l'organisation.

Les conseils d'administration des organisations à but non lucratif peuvent accéder à un logiciel comme Zeffy, qui est 100 % gratuit, afin d'accroître leurs efforts pour collecter légalement des fonds pour leur cause.

Vous venez de commencer ? Incorporez votre association gratuitement avec Zeffy.

Conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif - Questions fréquemment posées

Combien de personnes siègent généralement au conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif ? La taille du conseil d'administration d'une association dépend de sa taille, mais dans l'idéal, elle doit se situer entre trois et cinquante membres.

Pour une grande association, la taille du conseil sera plus importante, tandis que pour les petites associations, elle sera de trois à cinq membres. Un conseil d'administration efficace est suffisamment restreint pour permettre une prise de décision rapide, tout en laissant de la place à la diversité d'opinions et d'expériences.

Les membres des conseils d'administration des organisations à but non lucratif ont-ils besoin d'une assurance ? L'assurance du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif est essentielle car, parfois, même les meilleures actions aboutissent à un procès. C'est une catastrophe non seulement pour eux et pour la réputation de l'organisation, mais aussi pour ses donateurs et les personnes qu'elle sert.

L'assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants d'organisations à but non lucratif peut les aider à faire face à une éventuelle action en justice. Elle couvre les frais de défense juridique, les règlements, les enquêtes et les jugements en cas de manquement à l'obligation fiduciaire dans l'exercice de leurs fonctions.

Qu'est-ce que l'assurance responsabilité civile liée aux pratiques d'emploi ? L'assurance responsabilité civile des pratiques d'emploi protège une organisation contre les réclamations des employés ou des travailleurs qui estiment que leurs droits légaux ont été violés.

La couverture d'assurance permet de se prémunir contre des réclamations telles que le licenciement abusif, la discrimination et le harcèlement.

