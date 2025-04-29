Qu'est-ce qu'un ordre du jour pour les réunions du conseil d'administration ?

L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, généralement établi par le secrétaire du conseil, est une sorte de feuille de route qui guide les discussions et les décisions prises au cours d'une réunion du conseil d'administration sur la manière de gérer l'association. Il s'agit d'un plan structuré des sujets à traiter, qui garantit que la réunion reste ciblée, productive et efficace.

En fournissant un ordre du jour clair avant la réunion, les membres du conseil peuvent se préparer, contribuer de manière significative aux discussions et s'assurer que les sujets importants sont abordés dans le temps imparti. De plus, un modèle d'ordre du jour pour le conseil d'administration est généralement un excellent outil pour favoriser la transparence, la responsabilité et une gouvernance efficace au sein de l'organisation à but non lucratif.

Pourquoi les ordres du jour des réunions du conseil d'administration sont-ils importants ?

Les ordres du jour des réunions du conseil d'administration sont importants pour plusieurs raisons :

L'organisation : L'ordre du jour permet de structurer la réunion, de veiller à ce que les discussions restent sur la bonne voie et à ce que les sujets pertinents soient abordés. Il permet d'éviter les détours et de faire en sorte que la réunion se concentre sur la réalisation de ses objectifs.

Efficacité : Avec un ordre du jour bien planifié, les réunions du conseil d'administration ont plus de chances d'être efficaces et productives. Les membres du conseil savent à quoi s'attendre et peuvent se préparer, ce qui permet des discussions plus harmonieuses et une prise de décision plus rapide.

Transparence : Un ordre du jour communique à toutes les parties prenantes, y compris les membres du conseil d'administration, le personnel et les électeurs, ce qui sera discuté et décidé au cours de la réunion. Cette transparence permet d'instaurer un climat de confiance et garantit que chacun est informé et engagé dans le processus de gouvernance de l'organisation.

Responsabilité : L'ordre du jour permet aux membres du conseil d'administration d'assumer leurs rôles et responsabilités en définissant des attentes claires pour chaque réunion. Il fournit également un cadre pour le suivi des progrès réalisés sur les points d'action et le suivi des décisions antérieures.

Préparation : Les membres du conseil d'administration peuvent utiliser l'ordre du jour pour se préparer à la réunion en examinant les documents pertinents, en recherchant des sujets et en formulant des questions ou des commentaires. Cette préparation permet de mener des discussions plus informées et de prendre de meilleures décisions.

Documentation : L'ordre du jour sert à consigner les discussions et les décisions prises au cours de la réunion. Il fournit un cadre pour les procès-verbaux des réunions et garantit que les informations importantes sont documentées pour référence ultérieure.

Qui fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration ?

La responsabilité d'établir l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration incombe généralement au président du conseil d'administration, en collaboration avec le directeur général de l'organisation à but non lucratif.

Structure d'un ordre du jour type pour une réunion de conseil d'administration

Chaque association est différente, tout comme son conseil d'administration. Mais un bon ordre du jour pour une réunion du conseil d'administration comprend généralement les points suivants

L'accueil : Le président du conseil d'administration ou le président ouvre la réunion, souhaite la bienvenue aux participants et donne le ton.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente : Toute réunion réussie du conseil d'administration porte d'abord sur l'examen et l'approbation par le conseil d'administration du procès-verbal de la réunion précédente. D'éventuelles corrections ou modifications peuvent être apportées avant l'approbation.

Rapports des membres du bureau et des commissions :

Rapport du président : Le président du conseil d'administration fait le point sur les activités, les initiatives et les événements à venir du conseil d'administration. Rapport du directeur exécutif : Le directeur exécutif ou le PDG rend compte des activités de l'organisation, de ses réalisations, de ses défis et de ses priorités stratégiques. Rapports des commissions : Les présidents des comités du conseil d'administration (finances, gouvernance, collecte de fonds, etc.) font le point sur les travaux, les recommandations et les mesures à prendre de leur comité.





Affaires anciennes : Discussion et suivi des points de l'ordre du jour précédemment déposés ou en cours. Les questions non résolues ou les mesures prises lors des réunions précédentes sont abordées.

Nouveaux points : Introduction et discussion de nouveaux points à l'ordre du jour. Il peut s'agir de propositions d'actions, de décisions ou d'initiatives nécessitant l'approbation du conseil d'administration.

Rapports financiers : Présentation et examen des états financiers, des mises à jour budgétaires et d'autres questions financières. Les membres du conseil d'administration peuvent poser des questions ou demander des éclaircissements sur les performances et les projections financières.

Discussions stratégiques : Discussion des priorités stratégiques, de la planification à long terme et des objectifs organisationnels. Il peut s'agir de mises à jour sur les initiatives de planification stratégique, d'évaluations de programmes et de mesures des performances.

Annonces et prochaines étapes : Toute annonce supplémentaire, tout événement à venir ou toute action à suivre par les membres du conseil d'administration. C'est l'occasion de communiquer des informations importantes et de clarifier les attentes.

Comment créer un ordre du jour pour une réunion du conseil d'administration

1. Identifier les objectifs de la réunion : Clarifier le but de la réunion et les objectifs spécifiques.

2. Examiner les procès-verbaux des réunions précédentes : Identifier les questions non résolues ou les actions à entreprendre.

3. Recueillir des informations : Solliciter l'avis des parties prenantes sur les points de l'ordre du jour.

4. Hiérarchiser les points de l'ordre du jour : Classez les points en fonction de leur importance et de leur pertinence.

5. Structurer l'ordre du jour : Organisez les points de manière logique pour une discussion efficace.

6. Inclure les documents à l'appui : Joignez les documents ou rapports pertinents.

7. Fixer des délais réalistes : Prévoyez suffisamment de temps pour chaque élément.

8. Communiquer l'ordre du jour : Distribuez l'ordre du jour et les détails de la réunion à l'avance.

9. Réviser et finaliser : S'assurer que l'ordre du jour est complet et exact.

Comment organiser une réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif ?

Préparation :

Créez un ordre du jour : Utilisez un modèle d'ordre du jour de réunion du conseil préexistant ou élaborez votre propre ordre du jour structuré qui décrit les sujets à discuter et l'ordre dans lequel ils seront abordés. Partagez l'ordre du jour avec les membres du conseil d'administration avant la réunion.

Rassembler les documents : Rassemblez tous les rapports, documents ou présentations nécessaires à la réunion. Distribuez ces documents aux membres du conseil d'administration à l'avance afin qu'ils puissent les examiner en détail.

Définir la logistique de la réunion : Choisissez une heure et un lieu convenables pour la réunion, en veillant à ce que tous les membres du conseil d'administration puissent y assister. Si la réunion est virtuelle, fournissez des instructions claires pour accéder à la plateforme en ligne.

Clarifier les rôles et les responsabilités : Définissez clairement les rôles du président du conseil d'administration, du directeur exécutif de et des autres participants à la réunion. Attribuez des tâches telles que la rédaction des procès-verbaux des réunions du conseil, l'animation des discussions et la gestion de la technologie.

Facilitation :

Commencer à l'heure : Commencez la réunion à l'heure prévue, en respectant le temps imparti à tous les participants.

Passez en revue l'ordre du jour : Passez brièvement en revue l'ordre du jour au début de la réunion afin de définir les attentes et le déroulement de la discussion.

Encourager la participation : Favoriser un environnement inclusif où tous les membres du conseil se sentent à l'aise pour partager leurs points de vue et leurs idées. Encouragez la participation active en posant des questions ouvertes et en sollicitant la contribution des membres plus silencieux.

Faciliter la prise de décision : Guider le conseil d'administration tout au long du processus de prise de décision en résumant les points clés, en clarifiant les options et en facilitant la recherche d'un consensus si nécessaire.

Suivi :

Consigner les décisions : Demandez à quelqu'un de rédiger le procès-verbal de la réunion, en y consignant les décisions clés, les mesures à prendre et les tâches de suivi. Distribuez le procès-verbal aux membres du conseil d'administration rapidement après la réunion pour qu'ils puissent l'examiner et s'y référer.

Assurer le suivi des actions : Veillez à ce que les actions soient assignées à des personnes responsables et à ce que les délais soient clairement définis. Entre les réunions, assurez un suivi de l'avancement des travaux et apportez votre soutien si nécessaire.

Évaluer l'efficacité de la réunion : Réfléchissez au succès de la réunion et identifiez les points à améliorer. Envisagez de mener une enquête après la réunion ou de tenir une séance de compte rendu avec les membres du conseil d'administration afin de recueillir leurs commentaires et leurs idées.

Conseils pour planifier l'ordre du jour du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif

La planification de l'ordre du jour d'une organisation à but non lucratif nécessite une attention particulière afin que les réunions soient productives et conformes aux objectifs de l'organisation. Voici quelques conseils pour vous aider à planifier un ordre du jour efficace :

Définir les objectifs de la réunion : Pour que les réunions du conseil d'administration soient efficaces, il faut d'abord définir clairement l'objectif de la réunion et les résultats spécifiques que l'on espère obtenir. C'est essentiel pour avoir des discussions productives.

Organiser les points de l'ordre du jour : Structurez l'ordre du jour selon une séquence logique, en commençant par les points de routine (par exemple, l'approbation du procès-verbal) et en progressant vers des discussions plus substantielles. Regroupez les points connexes afin de rationaliser les discussions.

Encourager la participation : Créer des opportunités pour tous les membres du conseil d'administration de contribuer aux discussions et à la prise de décision. Favoriser un environnement inclusif où la diversité des points de vue est valorisée.

Faciliter les discussions : Désignez un animateur compétent pour guider les discussions, maintenir la réunion sur la bonne voie et veiller à ce que le conseil d'administration aborde tous les points de l'ordre du jour. Encouragez une communication respectueuse et une écoute active entre les membres du conseil. Notez que certaines organisations à but non lucratif peuvent discuter de certains sujets dans le cadre d'une session exécutive ou d'une réunion plus privée pour les questions confidentielles.

Examinez et révisez : Évaluez en permanence l'efficacité du format et du contenu de votre ordre du jour. Sollicitez les commentaires des membres du conseil d'administration et procédez aux ajustements nécessaires pour améliorer les réunions à venir.

Où puis-je trouver un modèle gratuit d'ordre du jour pour une réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif ?

Besoin d'un modèle pour vous aider à démarrer ? Nous avons ce qu'il vous faut!‍

Impressionner les membres du conseil d'administration avec une collecte de fonds gratuite

La gestion d'un conseil d'administration peut s'avérer fastidieuse - et pour les organisations à but non lucratif très occupées, il s'agit d'une chose de plus à cocher sur leur énorme liste de choses à faire.

Simplifiez au maximum la gestion de votre association en utilisant Zeffy, afin que vous puissiez commencer à collecter des fonds en quelques minutes. Zeffy est la seule plateforme de dons et de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Elle est conçue pour aider votre organisation caritative à obtenir plus de dons pour moins cher.

Contrairement à d'autres plateformes, qui facturent des frais de plateforme et de traitement onéreux, Zeffy ne facture pas un centime. Cela signifie que les organisations peuvent organiser des événements, vendre des billets, organiser des tirages au sort, lancer un programme d'adhésion et même une campagne saisonnière, le tout directement dans Zeffy, sans payer un seul centime.

Ordres du jour des conseils d'administration des organisations à but non lucratif : FAQ

Que dites-vous au début d'une réunion du conseil d'administration ? Au début d'une réunion du conseil d'administration, il est essentiel de donner un ton positif et de veiller à ce que chacun se sente bien accueilli et concentré. Voici une suggestion de début de réunion :

"Bonjour [matin/après-midi/soir] à tous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Bienvenue à notre réunion [mensuelle/trimestrielle] du conseil d'administration. Avant d'entamer l'ordre du jour, prenons le temps de reconnaître nos objectifs collectifs et le travail important qui nous attend. N'hésitez pas à nous faire part de vos premières réflexions ou de vos mises à jour. [Facultatif : Commençons par passer en revue le procès-verbal de notre dernière réunion pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde].

À quelle fréquence le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif doit-il se réunir ? La fréquence des réunions du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif dépend de la taille de l'organisation, de sa mission et de ses obligations légales. Cela dit, la cadence habituelle est la suivante : Réunions trimestrielles (4 fois par an) : C'est une pratique courante pour de nombreuses organisations à but non lucratif, qui permet de trouver un bon équilibre entre l'information et le respect du temps des membres du conseil d'administration. Réunions mensuelles ou bimensuelles : Ces réunions sont plus fréquentes pour les nouvelles organisations ou celles qui gèrent une campagne ou une transition de grande envergure. Réunions annuelles : Certains conseils d'administration ne se réunissent qu'une fois par an, mais cela est rare et généralement complété par les travaux des comités ou les mises à jour de l'équipe de direction.

‍