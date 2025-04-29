Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment diriger une réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif (2025)
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment diriger une réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif (2025)

29 avril 2025

Qu'est-ce qu'un ordre du jour pour les réunions du conseil d'administration ?

L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, généralement établi par le secrétaire du conseil, est une sorte de feuille de route qui guide les discussions et les décisions prises au cours d'une réunion du conseil d'administration sur la manière de gérer l'association. Il s'agit d'un plan structuré des sujets à traiter, qui garantit que la réunion reste ciblée, productive et efficace.

En fournissant un ordre du jour clair avant la réunion, les membres du conseil peuvent se préparer, contribuer de manière significative aux discussions et s'assurer que les sujets importants sont abordés dans le temps imparti. De plus, un modèle d'ordre du jour pour le conseil d'administration est généralement un excellent outil pour favoriser la transparence, la responsabilité et une gouvernance efficace au sein de l'organisation à but non lucratif.

Pourquoi les ordres du jour des réunions du conseil d'administration sont-ils importants ?

Les ordres du jour des réunions du conseil d'administration sont importants pour plusieurs raisons :

Qui fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration ?

La responsabilité d'établir l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration incombe généralement au président du conseil d'administration, en collaboration avec le directeur général de l'organisation à but non lucratif.

Structure d'un ordre du jour type pour une réunion de conseil d'administration

Chaque association est différente, tout comme son conseil d'administration. Mais un bon ordre du jour pour une réunion du conseil d'administration comprend généralement les points suivants

Comment créer un ordre du jour pour une réunion du conseil d'administration

Comment organiser une réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif ?

Préparation :

Facilitation :

Suivi :

Conseils pour planifier l'ordre du jour du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif

La planification de l'ordre du jour d'une organisation à but non lucratif nécessite une attention particulière afin que les réunions soient productives et conformes aux objectifs de l'organisation. Voici quelques conseils pour vous aider à planifier un ordre du jour efficace :

Ordres du jour des conseils d'administration des organisations à but non lucratif : FAQ

Au début d'une réunion du conseil d'administration, il est essentiel de donner un ton positif et de veiller à ce que chacun se sente bien accueilli et concentré. Voici une suggestion de début de réunion :
"Bonjour [matin/après-midi/soir] à tous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Bienvenue à notre réunion [mensuelle/trimestrielle] du conseil d'administration. Avant d'entamer l'ordre du jour, prenons le temps de reconnaître nos objectifs collectifs et le travail important qui nous attend. N'hésitez pas à nous faire part de vos premières réflexions ou de vos mises à jour. [Facultatif : Commençons par passer en revue le procès-verbal de notre dernière réunion pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde].

La fréquence des réunions du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif dépend de la taille de l'organisation, de sa mission et de ses obligations légales. Cela dit, la cadence habituelle est la suivante :

  • Réunions trimestrielles (4 fois par an) : C'est une pratique courante pour de nombreuses organisations à but non lucratif, qui permet de trouver un bon équilibre entre l'information et le respect du temps des membres du conseil d'administration.
  • Réunions mensuelles ou bimensuelles : Ces réunions sont plus fréquentes pour les nouvelles organisations ou celles qui gèrent une campagne ou une transition de grande envergure.
  • Réunions annuelles : Certains conseils d'administration ne se réunissent qu'une fois par an, mais cela est rare et généralement complété par les travaux des comités ou les mises à jour de l'équipe de direction.

    • En règle générale, le président du conseil d'administration (ou le président) est chargé de diriger les réunions du conseil. Ses responsabilités sont les suivantes

  • Établir l'ordre du jour (souvent avec le directeur exécutif/chef d'entreprise)
  • Faciliter la réunion pour que les choses restent sur la bonne voie
  • Encourager la participation et la discussion
  • Veiller à ce que le conseil d'administration s'acquitte de ses tâches de gouvernance

    Rédigé par
    François de Kerret

