Gouvernance des organisations à but non lucratif : Construire une base solide pour la réussite
Guides sur les organisations à but non lucratif

Gouvernance des organisations à but non lucratif : Construire une base solide pour la réussite

31 octobre 2024

Une gouvernance efficace des organisations à but non lucratif est l'épine dorsale des organisations qui réussissent, car elle favorise l'accomplissement de la mission et assure la viabilité à long terme. La gouvernance englobe essentiellement la prise de décisions stratégiques, le contrôle financier et le leadership éthique d'un conseil d'administration dévoué. 

La maîtrise des pratiques de gouvernance est essentielle pour conserver la confiance des donateurs, se conformer aux réglementations et maximiser l'impact social. Dans ce guide, vous explorerez les composantes essentielles de la gouvernance des organisations à but non lucratif, des rôles et responsabilités du conseil d'administration aux meilleures pratiques et modèles de gouvernance. 

Apprenez à constituer un conseil d'administration diversifié et engagé, à mettre en œuvre des mécanismes de contrôle efficaces et à relever les défis courants en matière de gouvernance pour gérer avec succès une organisation à but non lucratif.

Table des matières :

Qu'est-ce que la gouvernance des organisations à but non lucratif et pourquoi est-elle importante ?

Rôles et responsabilités des conseils d'administration des organisations à but non lucratif

4 types de conseils d'administration d'organisations à but non lucratif

5 bonnes pratiques en matière de gouvernance des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif

4 modèles de gouvernance des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif

Derniers mots sur la gouvernance des organisations à but non lucratif

FAQ sur la gouvernance des organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que la gouvernance des organisations à but non lucratif et pourquoi est-elle importante ?

La gouvernance d'une organisation à but non lucratif guide la manière dont elle est dirigée et contrôlée, en englobant les systèmes, les processus et les pratiques de prise de décision. Une gouvernance efficace permet à l'organisation de remplir sa mission tout en respectant les normes éthiques et l'intégrité financière.

La bonne gouvernance a un impact sur la capacité d'une organisation à atteindre ses objectifs et à conserver la confiance du public. Elle implique la prise de décisions stratégiques, la surveillance financière et l'élaboration de politiques, autant d'éléments cruciaux pour la viabilité à long terme. 

Une gouvernance efficace joue également un rôle essentiel dans les relations avec les donateurs et le respect de la réglementation, en démontrant la responsabilité, la transparence et l'engagement envers la mission. Cela permet d'asseoir la crédibilité, d'attirer des financements et de garantir le respect de la législation et de l'éthique.

Si le conseil d'administration est au cœur de la gouvernance, celle-ci implique que la direction générale, le personnel et les principales parties prenantes travaillent ensemble pour orienter l'organisation vers ses objectifs et défendre ses valeurs et ses responsabilités à l'égard de la communauté.

Rôles et responsabilités des conseils d'administration des organisations à but non lucratif

1. Surveillance et responsabilité

Les membres du conseil d'administration aident les organisations à concevoir de nouveaux services et programmes, à renforcer la mission de l'organisation et à atteindre ses objectifs. 

Le comité de gouvernance défend également les intérêts de l'ensemble de l'organisation et parle à la communauté de ses services et de son impact social. En outre, il est chargé de recruter un directeur exécutif (DE) ou un PDG pour superviser le personnel et les bénévoles.

2. Obligations légales et fiduciaires

Le conseil d'administration joue un rôle crucial dans la surveillance financière. Cette responsabilité comprend

Le conseil d'administration établit des politiques visant à protéger les actifs de l'organisation et à prévenir les erreurs de gestion financière. Il joue également un rôle essentiel dans le maintien du statut d'exonération fiscale de l'organisation en veillant à ce que les documents et les informations fiscales nécessaires soient soumis en temps voulu aux autorités compétentes.

Lire notre guide pour comprendre comment gérer les finances d'une organisation à but non lucratif

3. Contribution active et planification stratégique

Les membres du conseil d'administration sont également impliqués dans les pratiques de collecte de fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent définir des attentes claires quant au type de participation qu'elles attendent dans la planification de campagnes ou d'événements.

Par exemple, le conseil d'administration peut utiliser ses relations sociales pour obtenir des dons et du soutien. Les membres peuvent également passer en revue les programmes et services en cours afin de les contrôler et d'abandonner ceux qui ne favorisent pas la croissance. En se concentrant sur des initiatives ayant plus d'impact, les membres du conseil d'administration peuvent s'assurer que l'association maximise son potentiel. 

Consultez notre guide détaillé pour comprendre les rôles et les responsabilités d'un conseil d'administration d'organisation à but non lucratif.

4 types de conseils d'administration d'organisations à but non lucratif

Conseil d'administration ou conseil consultatif

Conseil d'administration ou conseil consultatif
Aspect Conseils d'administration Conseils consultatifs
Rôle officiel Organisme officiel de prise de décision doté d'une autorité juridique Fournit des recommandations et des conseils sans autorité juridique
Devoirs fiduciaires Responsable de la gestion des actifs et de la santé financière Pas d'obligations fiduciaires
Discussions au sein du conseil d'administration Participation au recrutement du directeur, au respect de la législation et à la surveillance financière Elle s'occupe de la défense des intérêts, offre son expertise, contribue à la collecte de fonds et évalue les programmes.
Droits de vote Peut voter sur les questions d'organisation Limité à la fourniture de conseils, sans droit de vote
Représentation Peut s'exprimer officiellement et faire des déclarations officielles au nom de l'organisation Défendre les objectifs de l'organisation de manière informelle en tant qu'individus au sein de leurs réseaux
Supervision exécutive Responsabiliser le directeur exécutif Fournir des orientations, pas de contrôle direct

Conseils d'administration et conseils d'entreprise

Conseils d'administration et conseils d'entreprise
Aspect Conseils d'administration Conseils d'administration
Rôle dans la stratégie Responsable de la stratégie et de la mise en œuvre Se concentre sur la stratégie et la supervision de haut niveau
Présence organisationnelle Souvent dans des organisations communautaires à but non lucratif disposant d'un personnel limité Plus fréquente dans les OBNL bien établies disposant de ressources et de personnel importants
Participation aux opérations Elle participe aux opérations quotidiennes et s'appuie sur les compétences de ses membres pour des tâches telles que la collecte de fonds ou l'organisation d'événements. Ne s'occupe pas des tâches routinières, dépend du DE et des membres du personnel pour la gestion quotidienne et d'autres services.
Gestion et gouvernance Se situer à la frontière floue entre gestion et gouvernance sont distincts de la direction
Lisez notre guide sur les principales responsabilités d'un directeur exécutif dans une organisation à but non lucratif.

5 bonnes pratiques en matière de gouvernance des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif

1. Une communication régulière et efficace

Les changements de direction ou les interruptions de financement peuvent affecter les fonctions internes de l'association. Des réunions régulières du conseil d'administration permettent d'identifier plus rapidement les problèmes grâce à des mises à jour régulières. Un espace de réunion familier favorise également la transparence et encourage les membres à s'exprimer.

Pour que les discussions avec les membres du conseil d'administration soient productives, essayez de.. :

2. Évaluations régulières du conseil d'administration

Un calendrier cohérent pour l'évaluation des membres du conseil aidera votre organisation à identifier les lacunes. L'objectif doit être de mesurer leur performance par rapport à la mission de l'organisation.

Pour une prise de décision éclairée :

3. Diversité et inclusion au sein du conseil d'administration

La gestion de votre association doit refléter la communauté et la cause que vous souhaitez servir. Promouvoir la diversité et l'inclusion au sein du conseil d'administration :

La diversité et l'inclusion des membres du conseil d'administration le rendront crédible, permettront d'avoir des perspectives différentes et renforceront l'impact social de l'organisation.

4. Formation et développement du conseil d'administration

Pour s'assurer que les nouveaux membres du conseil d'administration comprennent leur rôle et leurs responsabilités, ainsi que les principales réglementations des organisations à but non lucratif, envisagez de mettre en œuvre les pratiques suivantes :

5. L'archivage

La tenue de registres précis et complets est fondamentale pour une gouvernance efficace des organisations à but non lucratif. Elle garantit la transparence, facilite la prise de décision et soutient la conformité légale. 

Voici comment optimiser la tenue de vos dossiers :

En donnant la priorité à la tenue méticuleuse des dossiers, votre association peut renforcer sa responsabilité, rationaliser ses opérations et instaurer un climat de confiance avec les parties prenantes. Utilisez le logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy pour organiser et sécuriser efficacement vos données critiques, ce qui vous permettra de vous concentrer davantage sur votre mission et moins sur les tâches administratives.

4 modèles de gouvernance des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif

1. Modèle traditionnel

Le modèle traditionnel de gouvernance des organisations à but non lucratif prévaut aux États-Unis depuis des décennies, le conseil d'administration adoptant une approche pratique de la direction de l'organisation. Ce modèle ressemble beaucoup aux conseils d'administration des petites associations, où les administrateurs s'engagent activement dans des rôles opérationnels et administratifs. 

Les membres du conseil d'administration sont profondément impliqués dans la planification stratégique, l'allocation du budget et la supervision des comités de gouvernance. L'un des principaux défis de ce modèle est de trouver le bon équilibre entre la gestion des opérations quotidiennes et le maintien d'une surveillance stratégique à long terme. Cette approche permet au conseil d'administration de s'impliquer pleinement, mais nécessite une gestion rigoureuse du temps afin que les tâches quotidiennes n'éclipsent pas les objectifs stratégiques.

2. Modèle de gouvernance politique (modèle Carver)

Ce modèle de gouvernance rend le conseil d'administration responsable de l'ASBL. Il existe une séparation claire entre les rôles du conseil d'administration et ceux des bénévoles ou du personnel. Dans le modèle de Carver, le conseil d'administration

3. Modèle de conseil consultatif

Le modèle du conseil consultatif offre une approche flexible de la gouvernance des organisations à but non lucratif, complétant le conseil d'administration principal sans détenir d'autorité légale. Ce modèle apporte une expertise spécialisée pour guider les décisions stratégiques et les opérations de l'organisation. 

Les membres du conseil consultatif possèdent généralement des connaissances approfondies dans des domaines essentiels tels que la conformité juridique, la cybersécurité, la finance ou des domaines spécifiques à l'industrie. Leur rôle va au-delà de l'orientation interne, car ils servent souvent de défenseurs externes, tirant parti de leurs réseaux pour améliorer les efforts de collecte de fonds et élargir la portée de l'organisation à but non lucratif. 

Ce modèle est particulièrement avantageux pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent bénéficier de perspectives diverses et de compétences spécialisées sans avoir à élargir leur conseil d'administration.

4. Modèle de gouvernance des mécènes

Le conseil d'administration collecte activement des fonds selon le modèle du mécénat. Ils contribuent à la cause et encouragent leur entourage lors d'événements de mise en réseau. Ce modèle met l'accent sur :

Derniers mots sur la gouvernance des organisations à but non lucratif

L'évolution de votre organisation doit s'accompagner de celle de vos pratiques de gouvernance à but non lucratif. Réévaluez régulièrement la structure, la diversité et l'efficacité de votre conseil d'administration. Adoptez les nouvelles technologies et méthodologies qui peuvent améliorer la transparence et la prise de décision. 

Une bonne gouvernance n'est pas seulement une question de conformité, mais aussi de création d'une culture d'amélioration continue et d'un leadership axé sur la mission. Pour soutenir vos efforts en matière de gouvernance, pensez à utiliser des outils qui simplifient les tâches administratives. 

Les outils de collecte de fonds 100% gratuits de Zeffy pour les organisations à but non lucratif permettent à votre conseil d'administration de se concentrer sur les priorités stratégiques. En intégrant des outils puissants, vous donnerez à votre équipe de gouvernance les moyens d'avoir un plus grand impact sur les communautés que vous servez.

S'inscrire à la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur la gouvernance des organisations à but non lucratif

Voici à quoi ressemblent les rôles de gouvernance dans un OBNL :

  • Conseil d'administration : Il prend des décisions stratégiques pour atteindre les objectifs.
  • Responsables principaux : Ils supervisent les finances, enregistrent les réunions du conseil d'administration, etc.
  • Les comités : De nombreuses organisations ont des comités qui supervisent des domaines spécifiques.
  • Directeur exécutif/chef d'entreprise : il est le plus haut placé dans le groupe et joue un rôle crucial dans le statut de l'organisation à but non lucratif.
  • Le personnel et les bénévoles : Ils assurent le fonctionnement quotidien de l'OBNL.
  • Conseil consultatif : Les membres guident la mission de l'association sans droit de vote.

Les conseils d'administration des organisations à but non lucratif peuvent commencer par élaborer ces cinq politiques de bonne gouvernance :

  • Politique en matière de conflits d'intérêts visant à garantir un consensus exempt de parti pris ou d'influence.
  • La politique de protection des dénonciateurs offre un refuge à ceux qui signalent des pratiques contraires à l'éthique.
  • Le code d'éthique ou la politique de conduite établit des pratiques et des normes éthiques.
  • La politique de conservation et de destruction des documents définit le calendrier de conservation des documents de l'OBNL.
  • Politique d'acceptation des dons pour déterminer les types de dons à accepter ou à restreindre.

Il existe cinq modes de gouvernance dans les organisations à but non lucratif :

  • Mode fiduciaire : Responsable de la conformité légale, de la surveillance financière et de la protection des actifs.
  • Mode stratégique : Fixer des objectifs à long terme et aligner les actions sur la mission.
  • Mode génératif : Identifier les défis et discuter des menaces potentielles.
  • Mode de représentation : Pour l'engagement communautaire, la représentation des parties prenantes et le renforcement des relations publiques.
  • Mode opérationnel : Pour la mise en œuvre des programmes, le suivi du personnel et la gestion des ressources.

Le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif peut gérer les cinq modes en même temps ou se concentrer sur un ou deux modes seulement. La différence dépend de la taille, de la mission et des objectifs de l'organisation.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

