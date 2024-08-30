Un président de conseil d'administration fort est essentiel à la prospérité d'une organisation à but non lucratif. En tant que visage de votre organisation, il joue un rôle essentiel en vous aidant à réaliser votre vision.

Les présidents de conseil d'administration assument un large éventail de responsabilités, allant de la définition des objectifs stratégiques à la supervision de la mise en œuvre des politiques et à la représentation publique de l'organisation. Bien que leurs tâches principales soient décrites dans les statuts de l'organisation à but non lucratif, leur rôle évolue au fur et à mesure que l'organisation se développe.

Cet article traite des responsabilités et des compétences clés du président du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif. Que vous créiez un nouveau conseil ou que vous remplaciez un président sortant, comprenez ce que ce rôle implique.

Table des matières

Aperçu des responsabilités du président du conseil d'administration d'une association à but non lucratif

5 qualités et compétences essentielles pour un président de conseil d'administration d'organisation à but non lucratif

Salaire du président du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif

Modèle de description du poste de président d'une organisation à but non lucratif

Dernières réflexions sur le rôle d'un président de conseil d'administration d'organisation à but non lucratif

FAQ sur le rôle du président du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif

Le président est à la tête du conseil d'administration de l 'association. Il veille à ce que celui-ci fonctionne efficacement et s'acquitte de ses tâches. En collaboration avec le directeur exécutif et les membres du conseil d'administration, il guide la croissance de l'association. Le président fixe des objectifs à court et à long terme qui correspondent à la vision de l'organisation.

Leurs responsabilités se répartissent généralement en trois domaines clés :

Leadership et gouvernance

Diriger le conseil d'administration dans l'exercice de ses responsabilités en matière de gouvernance, telles que l'élaboration de politiques, l'obligation de rendre compte et l'alignement des décisions sur la mission de l'organisation à but non lucratif.

Veiller à ce que le conseil d'administration respecte les obligations fiduciaires énoncées dans les statuts de l'organisation.

prend l'initiative de l'évaluation annuelle des performances des directeurs exécutifs et des membres du conseil d'administration

Participe à des comités et guide les membres de l'organisation en leur fixant des objectifs clairs et en leur donnant régulièrement des informations en retour.

Collabore avec le fondateur pour identifier et choisir des membres du conseil d'administration ayant des compétences et des points de vue diversifiés.

Supervise le fonctionnement de l'organisation sans but lucratif, en veillant à ce qu'elle respecte les règles de l'IRS.

Collabore avec les autres membres du conseil d'administration pour décider de la rémunération des employés rémunérés.

Planification stratégique

collabore avec le directeur exécutif à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'action stratégique

Contrôler les progrès de l'organisation dans la réalisation de ses objectifs stratégiques et procéder aux ajustements nécessaires.

nomme les comités du conseil d'administration et sélectionne les responsables de chaque comité

Accroître l'efficacité et la cohérence dans l'ensemble de l'organisation en élaborant et en mettant en œuvre des programmes normalisés pour les opérations internes.

Présider toutes les réunions du conseil d'administration, examiner l'ordre du jour des réunions et diriger les discussions afin d'atteindre les objectifs à court et à long terme.

Collecte de fonds et plaidoyer

Représenter l'organisation lors de collectes de fonds ou d'événements communautaires et devant les donateurs et les médias.

Défend la mission et les initiatives de l'organisation auprès des parties prenantes, des partenaires et du grand public.

Fournir des orientations et des conseils dans le cadre des efforts de collecte de fonds et des stratégies de fidélisation des donateurs.

soutient l'organisation en aidant à identifier et à collecter des dons importants auprès de fondations, d'institutions et de particuliers

5 qualités et compétences essentielles pour un président de conseil d'administration d'organisation à but non lucratif

1. Passion pour la cause

Les personnes qui croient en votre mission apporteront un véritable enthousiasme à leur rôle. Vous pouvez enseigner des compétences, mais l'engagement profond pour votre cause - qu'il s'agisse de nourrir les affamés ou de sauver des animaux - doit venir de l'intérieur.

2. Compétences en matière de communication

Le président doit être capable de transmettre clairement ses idées aux membres par le biais d'une communication orale et écrite solide. Tout aussi important, il doit savoir écouter et être attentif aux préoccupations des membres. Le président doit favoriser un environnement de collaboration en reconnaissant la diversité des opinions et en les intégrant dans le processus de prise de décision.

3. Plaidoyer et mise en réseau

Le président doit se faire le champion de la mission de l'organisation et mobiliser le soutien en faveur d'initiatives clés. Il doit être capable d'établir et d'entretenir des relations mutuellement bénéfiques avec les entreprises, les dirigeants de la communauté et d'autres organisations à but non lucratif. Vous serez en mesure de construire un réseau de soutien qui renforcera l'impact de l'organisation.

4. Résolution des conflits

Un président compétent en matière de gestion des conflits peut gérer efficacement les tensions afin de créer un environnement de travail positif. Il doit comprendre les différents points de vue, identifier les problèmes sous-jacents et guider les parties prenantes vers des solutions mutuellement bénéfiques.

5. Prise de décision

Un président doit analyser les problèmes, peser les options et choisir la meilleure pour l'organisation. Il doit être capable de trouver un équilibre entre ce qui est nécessaire aujourd'hui et ce qui est le mieux pour l'avenir, en veillant à ce que ses décisions aident l'organisation à atteindre ses objectifs.

Salaire du président du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif

Dans de nombreuses organisations à but non lucratif, en particulier les plus petites, le poste de président du conseil d'administration est occupé par des bénévoles et n'est pas assorti d'un salaire. Le président peut recevoir des jetons de présence, des honoraires ou des actions. Les présidents peuvent être remboursés pour des dépenses raisonnables telles que les frais de déplacement, la participation à des réunions et les frais de conférence.

Dans les organisations à but non lucratif plus importantes, les présidents de conseil d'administration peuvent recevoir un salaire. Selon ZipRecruiter, en août 2024, les présidents d'organisations à but non lucratif aux États-Unis gagnent généralement entre 115 000 et 261 500 dollars par an, avec des salaires allant de 29 500 à 368 500 dollars dans les cas extrêmes.

Si vous décidez de rémunérer les membres du conseil d'administration de votre association, assurez-vous que vos statuts décrivent clairement les processus de détermination et de paiement des salaires. Voici d'autres facteurs à prendre en compte pour rémunérer votre conseil d'administration :

Conflit d'intérêts : L'IRS exige qu'un comité indépendant fixe la rémunération du conseil d'administration. Ce groupe exclut le président et les personnes ayant des relations personnelles avec les membres du conseil d'administration.

L'IRS exige qu'un comité indépendant fixe la rémunération du conseil d'administration. Ce groupe exclut le président et les personnes ayant des relations personnelles avec les membres du conseil d'administration. Surcompensation : N'offrez qu'une compensation raisonnable en échange des services et du travail.

N'offrez qu'une compensation raisonnable en échange des services et du travail. Situation financière : Une expérience préalable au sein d'une organisation à but non lucratif est très utile, car elle permet aux candidats d'acquérir les compétences en matière de leadership et l'expérience de la prise de décision qui sont essentielles pour ce poste.

Une expérience préalable au sein d'une organisation à but non lucratif est très utile, car elle permet aux candidats d'acquérir les compétences en matière de leadership et l'expérience de la prise de décision qui sont essentielles pour ce poste. Statut professionnel : Déclarer les rémunérations du conseil d'administration supérieures à 600 $ sur le formulaire 1099 Misc. de l'IRS afin de maintenir la conformité et la transparence.

Modèle de description du poste de président d'une organisation à but non lucratif

Consultez l'exemple de description de poste pour recruter la bonne personne pour votre association.

Description de l'emploi : Président Fonction : Président (Nom de l'organisation à but non lucratif) Lieu : [Préciser le lieu ou indiquer s'il s'agit d'un lieu éloigné] Aperçu du poste : Le président sera le leader du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif, travaillant en collaboration avec les autres membres et les principaux dirigeants pour mener la transformation de l'organisation à but non lucratif XYZ afin qu'elle réalise sa vision à long terme. Il devra veiller à ce que le conseil s'acquitte de ses responsabilités en matière de gouvernance et supervise la mise en œuvre de la mission et du plan stratégique de l'organisation. Principales responsabilités : Travailler en collaboration avec les membres du conseil d'administration et le directeur exécutif pour fixer les objectifs de l'organisation.

Soutenir et conseiller le directeur exécutif dans l'élaboration d'un plan de développement professionnel et l'aider à résoudre les problèmes et les préoccupations des clients.

Aider à trouver et à recruter de nouveaux membres qualifiés pour le conseil d'administration de l'organisation.

Servir de porte-parole à l'association et rencontrer les donateurs et les entreprises pour obtenir leur soutien.

Créer et superviser des comités d'intérêt spécial axés sur la collecte de fonds, la sensibilisation de la communauté, le marketing et le développement de la jeunesse.

Superviser la situation financière de l'organisation et vérifier l'état d'avancement du plan stratégique visant à accroître la capacité de l'organisation. Qualifications : Expérience professionnelle préalable, idéalement au sein d'une organisation à but non lucratif.

Licence en administration des affaires, en travail social ou dans un domaine pertinent.

Maîtrise, doctorat ou diplôme d'études supérieures dans un domaine connexe.

Engagement à l'égard de la mission et des valeurs de l'organisation.

Excellentes compétences en matière de communication, de relations interpersonnelles et d'organisation.

Solide compréhension de la gouvernance, des finances et de la planification stratégique des organisations à but non lucratif. Mandats/participation au conseil d'administration : Les membres du conseil d'administration seront tenus d'exercer un mandat de [préciser la durée du mandat] pour pouvoir être reconduits dans leurs fonctions pour un mandat supplémentaire. Les réunions du conseil d'administration se tiendront [préciser la fréquence des réunions], et les réunions des comités se tiendront en coordination avec les réunions du conseil d'administration. Procédure de candidature : Pour postuler, veuillez soumettre votre CV et une lettre de motivation détaillant votre intérêt et vos qualifications à [adresse électronique de la personne de contact] avant le [date limite de dépôt des candidatures]. Pourquoi nous rejoindre ? Rejoindre notre conseil d'administration, c'est faire partie d'une équipe passionnée qui s'engage à avoir un impact significatif. Vous aurez l'occasion d'apporter votre expertise et votre leadership, de définir notre orientation stratégique et de contribuer à la poursuite de notre mission. Ensemble, nous apporterons un réel changement à notre communauté.

Dernières réflexions sur le rôle d'un président de conseil d'administration d'organisation à but non lucratif

Diriger le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif exige plus que des qualifications et de l'expérience. Le président doit être un stratège compétent, un communicateur et un défenseur passionné de votre mission. Un bon président aide l'équipe à relever les défis, l'inspire et fait avancer l'association.

Recherchez des personnes qui inspirent les autres et qui ont une véritable passion pour votre cause. Faites un choix judicieux et définissez clairement les attentes de chaque membre du conseil d'administration, y compris du président. Avec le bon dirigeant à la barre, votre association aura un impact positif durable.

Pour plus d'informations utiles, consultez le blog de Zeffy sur les organisations à but non lucratif. Vous y trouverez des conseils d'experts et des pratiques exemplaires sur la gestion des organisations à but non lucratif, la direction des conseils d'administration et la collecte de fonds afin d'aider votre organisation à se développer.

FAQ sur le rôle du président du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif

Quelle est la différence entre un président de conseil d'administration et un directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif ? Dans une organisation à but non lucratif, le président du conseil d'administration s'occupe de la gouvernance, tandis que le directeur exécutif supervise la gestion. Le président dirige le conseil, préside les réunions et supervise les affaires du conseil. Il assure la supervision générale et le contrôle de l'organisation. Le directeur exécutif se concentre sur les initiatives quotidiennes de l'organisation. Il travaille avec les employés, les bénévoles et les autres membres du personnel pour réaliser la mission de l'organisation.

Quelles sont les qualifications que doit posséder le président d'un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif ? Les présidents de conseil d'administration d'organisations à but non lucratif doivent généralement être titulaires d'une licence en commerce. Nombre d'entre eux possèdent également un MBA, un MPA ou un diplôme supérieur dans un domaine connexe. Ils doivent avoir au moins 15 à 20 ans d'expérience à des postes de haut niveau. Une expérience préalable au sein d'une organisation à but non lucratif est très utile, car elle permet aux candidats d'acquérir les compétences en leadership et l'expérience en matière de prise de décision qui sont essentielles pour ce poste.