La gestion financière des organisations à but non lucratif est le processus stratégique de planification et d'organisation des ressources financières d'une organisation afin de soutenir sa mission, d'assurer sa viabilité à long terme et de maximiser son impact.

Pourquoi votre organisation à but non lucratif devrait-elle avoir un plan de gestion financière ?

Les organisations à but non lucratif, tout comme les entreprises à but lucratif, doivent disposer d'un plan de gestion financière. Ce faisant, elles peuvent assurer leur succès à long terme :

Stabilité financière : Un plan permet de maintenir une trésorerie saine, d'améliorer les prévisions budgétaires et de constituer des réserves financières. Cette stabilité permet à votre organisation de relever des défis inattendus et de continuer à fonctionner sans heurts.

Prise de décision stratégique : Un plan financier solide permet d'aligner les ressources sur les objectifs de l'organisation, de prendre des décisions fondées sur des données concernant les programmes et les services, et de hiérarchiser les dépenses de manière efficace.

Responsabilité et transparence : Un plan de gestion financière démontre une gestion responsable aux donateurs et aux parties prenantes. Il facilite l'établissement de rapports financiers clairs et favorise le respect des exigences légales et réglementaires, ce qui renforce la confiance et la crédibilité.



Atténuation des risques : En identifiant les menaces financières potentielles et en permettant l'élaboration de plans d'urgence, un plan de gestion financière contribue à protéger votre organisation contre les circonstances imprévues. Il soutient la création de politiques et de procédures financières solides.

5 éléments indispensables au plan financier de votre association

Bien que chaque association soit différente, il existe quelques documents financiers que la plupart des organisations doivent avoir à portée de main.

Prévisions économiques : Cet élément prospectif consiste à prévoir les conditions économiques futures qui pourraient avoir un impact sur votre association. Il s'agit d'analyser les tendances des sources de financement, les changements potentiels dans les politiques gouvernementales, les changements dans le comportement des donateurs et les indicateurs économiques plus généraux. En intégrant les prévisions économiques, vous pouvez mieux vous préparer aux défis et opportunités futurs, ajuster vos stratégies de manière proactive et assurer la résilience financière de votre organisation dans des climats économiques variables.



Excédent ou déficit projeté : Cette projection permet d'estimer si votre organisation terminera l'année avec plus de revenus que de dépenses (excédent) ou inversement (déficit). Elle se fonde sur les recettes et les dépenses prévues au budget, en tenant compte des données historiques et des changements anticipés. Ces prévisions vous aident à planifier votre viabilité financière, à prendre des décisions éclairées concernant l'expansion ou la contraction des programmes et à fixer des objectifs réalistes en matière de collecte de fonds afin de maintenir ou d'améliorer votre situation financière.



Flux de trésorerie prévisionnel : Ce document prévoit le calendrier et les montants des entrées et sorties de fonds sur une période donnée, généralement mensuelle, pour l'année à venir. Il est essentiel pour garantir que vous disposerez de suffisamment de liquidités pour couvrir les coûts d'exploitation, remplir vos obligations financières et éviter les difficultés de trésorerie. En anticipant les périodes de faible trésorerie, vous pouvez planifier des stratégies d'atténuation telles que l'ajustement des calendriers de paiement, l'échelonnement des dépenses importantes ou l'obtention d'un financement provisoire.



Bilan : Également connu sous le nom d'état de la situation financière, ce document donne un aperçu de la santé financière de votre organisation à un moment précis. Il dresse la liste des actifs (ce que vous possédez), des passifs (ce que vous devez) et des actifs nets (la différence entre les actifs et les passifs). L'inclusion d'un bilan prévisionnel dans votre plan financier vous aide à anticiper les changements dans la situation financière globale de votre organisation, à planifier la stabilité financière à long terme et à prendre des décisions concernant l'acquisition ou la liquidation d'actifs.



Ratios standard : Ces mesures financières donnent un aperçu rapide de la santé financière et des performances de votre organisation. Les ratios clés pour les organisations à but non lucratif comprennent le ratio des dépenses de programme (dépenses de programme / dépenses totales), le ratio d'efficacité de la collecte de fonds (dépenses de collecte de fonds / contributions) et les ratios de liquidité (actif à court terme / passif à court terme). En suivant l'évolution de ces ratios dans le temps et en les comparant aux valeurs de référence du secteur, vous pouvez identifier les tendances, repérer les domaines à améliorer et démontrer l'efficacité financière de votre organisation aux parties prenantes.

5 Meilleures pratiques de gestion financière pour les organisations à but non lucratif

Il ne suffit pas d'avoir les bons documents financiers. Lors de l'élaboration de votre plan de gestion financière, veillez également à respecter quelques bonnes pratiques.

Élaborer un processus : Mettez en œuvre un processus budgétaire approfondi et collaboratif qui s'aligne sur votre plan stratégique. Pour ce faire, établissez des projections détaillées et réalistes pour les recettes et les dépenses, et revoyez et ajustez régulièrement le budget tout au long de l'année pour tenir compte de l'évolution de la situation.



Mettre en place des contrôles internes solides : Mettez en place un système de vérifications et de bilans pour protéger les actifs de votre organisation et garantir l'exactitude des rapports financiers. Il s'agit notamment de séparer les tâches financières (par exemple, la personne qui enregistre les transactions ne doit pas être la même que celle qui les approuve), d'exiger une double signature pour les dépenses importantes et de procéder à des audits internes réguliers. Des contrôles internes solides permettent non seulement de prévenir les fraudes et les erreurs, mais aussi de renforcer la confiance des donateurs dans votre gestion financière.



Conserver des réserves de trésorerie suffisantes : Constituez et maintenez un fonds de réserve pour couvrir les dépenses imprévues ou les manques à gagner. Ce coussin financier assure la stabilité pendant les périodes difficiles et permet à votre organisation de saisir les opportunités de croissance lorsqu'elles se présentent.



Diversifier les sources de revenus : Ne dépendez pas trop d'une seule source de revenus, qu'il s'agisse de subventions, de dons individuels ou de frais de programme. Explorez de nouvelles stratégies de collecte de fonds, envisagez des possibilités de revenus gagnés qui correspondent à votre mission et cultivez une large base de donateurs. Une combinaison diversifiée de revenus améliore la résilience de votre organisation et fournit un financement plus stable pour la croissance à long terme.



Investir dans l'éducation financière : Veillez à ce que tous les intervenants clés, y compris les membres du conseil d'administration, les dirigeants et les gestionnaires de programmes, aient une solide compréhension des finances des organisations à but non lucratif. Proposez régulièrement des formations sur la lecture des états financiers, la compréhension des principales mesures financières et la prise de décisions fondées sur des données, afin que votre équipe puisse faire des choix éclairés qui soutiennent la santé financière de votre organisation.

Les 8 meilleurs cours de formation à la gestion financière des organisations à but non lucratif et où les trouver

Ateliers du Fonds de financement des organisations à but non lucratif (NFF) : Proposés en ligne et en personne, ces ateliers se concentrent sur la gestion financière, la planification et la durabilité. Ils sont idéaux pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif et le personnel financier, et proposent une approche pratique avec des études de cas concrets.

Cours de gestion financière : Disponibles en ligne par l'intermédiaire de Candid Learning, ces modules autodidactes couvrent la budgétisation, la planification financière et la gestion des subventions. Ils sont particulièrement utiles pour les demandeurs de subventions et les gestionnaires financiers d'organisations à but non lucratif, car ils proposent des exercices interactifs pour le développement des compétences.



Webinaires du Conseil national des organisations à but non lucratif : Ces webinaires en ligne traitent de divers sujets financiers adaptés aux organisations à but non lucratif. Adaptés aux professionnels de tous niveaux, ils fournissent des mises à jour régulières sur les questions d'actualité concernant les finances des organisations à but non lucratif.



Gestion financière des organisations à but non lucratif de la Harvard Kennedy School : Ce cours en ligne se concentre sur la gestion financière stratégique et la prise de décision. Il convient mieux aux dirigeants d'organisations à but non lucratif et aux membres des conseils d'administration, car il offre un enseignement de qualité de l'université de Harvard dans une perspective mondiale.



Coursera's Nonprofit Financial Stewardship Webinar (Séminaire en ligne sur la gestion financière des organisations à but non lucratif) : Un cours en ligne, à son rythme, sur la gouvernance financière, la transparence et la responsabilité. Il est idéal pour les membres des conseils d'administration et les dirigeants d'organisations à but non lucratif, car il offre une formation flexible dispensée par les meilleures universités.



Ateliers des associations d'État à but non lucratif : Proposés par diverses associations d'État, ces ateliers (souvent à la fois en ligne et en personne) se concentrent sur les réglementations financières et les meilleures pratiques des organisations à but non lucratif spécifiques à l'État. Ils sont excellents pour les professionnels locaux des organisations à but non lucratif, car ils leur offrent des possibilités de réseautage avec leurs pairs.

FAQ sur la gestion financière des organisations à but non lucratif

Que fait un gestionnaire financier pour une organisation à but non lucratif ? Les responsabilités du gestionnaire financier d'une organisation à but non lucratif sont généralement les suivantes : Superviser la budgétisation et la planification financière Gestion des flux de trésorerie et des risques financiers Préparation et analyse des états financiers Veiller au respect de la législation et de la réglementation fiscales Élaborer des politiques et des procédures financières Collaborer avec le conseil d'administration sur la stratégie financière Superviser le personnel et les processus comptables Gestion des audits et des rapports financiers Superviser la gestion des subventions et l'établissement des rapports Conseiller les dirigeants sur les décisions financières

Qui s'occupe des finances dans une organisation à but non lucratif ? Les responsabilités financières d'une organisation à but non lucratif sont généralement réparties entre plusieurs rôles : Conseil d'administration : assure la surveillance financière et approuve les budgets Directeur exécutif/chef de la direction : Supervise la santé financière globale et la stratégie Directeur financier (CFO) ou directeur financier : Gère les opérations financières quotidiennes Trésorier : Membre du conseil d'administration qui assure la liaison entre le conseil d'administration et le personnel financier. Personnel comptable : Il s'occupe de la comptabilité, de la paie et des tâches financières courantes. Auditeur externe : Effectue des audits financiers annuels (pour les grandes organisations à but non lucratif). Comité des finances : Sous-comité du conseil d'administration chargé des questions financières