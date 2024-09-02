Comment Zeffy peut être gratuit ?
Guides sur les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que la gestion financière des organisations à but non lucratif ?

2 septembre 2024

La gestion financière des organisations à but non lucratif est le processus stratégique de planification et d'organisation des ressources financières d'une organisation afin de soutenir sa mission, d'assurer sa viabilité à long terme et de maximiser son impact. 

Pourquoi votre organisation à but non lucratif devrait-elle avoir un plan de gestion financière ?

Les organisations à but non lucratif, tout comme les entreprises à but lucratif, doivent disposer d'un plan de gestion financière. Ce faisant, elles peuvent assurer leur succès à long terme :

5 éléments indispensables au plan financier de votre association

Bien que chaque association soit différente, il existe quelques documents financiers que la plupart des organisations doivent avoir à portée de main.

5 Meilleures pratiques de gestion financière pour les organisations à but non lucratif

Il ne suffit pas d'avoir les bons documents financiers. Lors de l'élaboration de votre plan de gestion financière, veillez également à respecter quelques bonnes pratiques. 

Les 8 meilleurs cours de formation à la gestion financière des organisations à but non lucratif et où les trouver

Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy 

Gérer les finances de votre association - et prendre les décisions les plus rentables pour votre mission - peut sembler insurmontable. Mais avec les bons outils et les bons conseils, votre organisation peut être opérationnelle en un rien de temps.

Avec Zeffy, votre association peut profiter d'une plateforme entièrement gratuite qui vous aide à gérer tous les dons et contributions que vous recevez, et ce gratuitement. Que vous cherchiez à optimiser vos efforts de collecte de fonds ou que vous lanciez une association sans argent, Zeffy est une plateforme gratuite, simple mais puissante, qui répond à tous vos besoins.

Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy

FAQ sur la gestion financière des organisations à but non lucratif

Les responsabilités du gestionnaire financier d'une organisation à but non lucratif sont généralement les suivantes :

  • Superviser la budgétisation et la planification financière
  • Gestion des flux de trésorerie et des risques financiers
  • Préparation et analyse des états financiers
  • Veiller au respect de la législation et de la réglementation fiscales
  • Élaborer des politiques et des procédures financières
  • Collaborer avec le conseil d'administration sur la stratégie financière
  • Superviser le personnel et les processus comptables
  • Gestion des audits et des rapports financiers
  • Superviser la gestion des subventions et l'établissement des rapports
  • Conseiller les dirigeants sur les décisions financières

    • Les responsabilités financières d'une organisation à but non lucratif sont généralement réparties entre plusieurs rôles :

  • Conseil d'administration : assure la surveillance financière et approuve les budgets
  • Directeur exécutif/chef de la direction : Supervise la santé financière globale et la stratégie
  • Directeur financier (CFO) ou directeur financier : Gère les opérations financières quotidiennes
  • Trésorier : Membre du conseil d'administration qui assure la liaison entre le conseil d'administration et le personnel financier.
  • Personnel comptable : Il s'occupe de la comptabilité, de la paie et des tâches financières courantes.
  • Auditeur externe : Effectue des audits financiers annuels (pour les grandes organisations à but non lucratif).
  • Comité des finances : Sous-comité du conseil d'administration chargé des questions financières

    • La structure du service financier d'une organisation à but non lucratif dépend de la taille et de la complexité de l'organisation. Voici un cadre général :

    Petites organisations à but non lucratif :

  • Aide-comptable ou comptable (à temps partiel ou sous contrat)
  • Trésorier (membre du conseil d'administration)
  • Le directeur exécutif supervise les finances

    • Les organisations à but non lucratif de taille moyenne :

  • Directeur financier ou CFO
  • Comptable salarié
  • Commis aux comptes créditeurs/recevables
  • Spécialiste de la gestion des subventions

    • Grandes organisations à but non lucratif :

  • DIRECTEUR FINANCIER
  • Contrôleur
  • Comptable principal
  • Comptables salariés
  • Spécialiste de la paie
  • Équipe de gestion des subventions
  • Analystes financiers

    Rédigé par
    François de Kerret

