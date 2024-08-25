Dans le monde des organisations à but non lucratif, la gestion financière est primordiale. Au cœur de cette fonction cruciale se trouve le trésorier - un rôle qui va bien au-delà de l'équilibre des comptes.

Un trésorier compétent joue le rôle de stratège financier, de responsable de la conformité et de conseiller de confiance, en aidant à orienter l'organisation vers un impact durable.

Nous vous présenterons les multiples facettes des responsabilités d'un trésorier d'organisation à but non lucratif, en offrant des conseils aux aspirants trésoriers et aux organisations qui cherchent à pourvoir ce poste vital. Découvrez comment le bon trésorier peut transformer la santé financière de votre association et amplifier sa mission.

Qui est le trésorier d'une association ?

Le trésorier d'une organisation à but non lucratif s'occupe des finances de l'organisation et joue un rôle essentiel dans la gestion fiscale et la planification stratégique.

En tant que membre clé du conseil d'administration, ils supervisent tous les aspects financiers, depuis l'établissement du budget et des rapports jusqu'au respect de la législation. Leur expertise va au-delà de la simple compilation de chiffres ; les trésoriers d'organisations à but non lucratif fournissent des informations cruciales qui éclairent les décisions du conseil d'administration et façonnent la stratégie de l'organisation.

Le trésorier idéal allie un sens aigu des finances à une véritable passion pour la mission de l'organisation à but non lucratif, ce qui fait de lui un atout inestimable pour obtenir un impact durable.

7 fonctions et responsabilités clés du trésorier dans les organisations à but non lucratif

1. La gestion financière

Le trésorier d'une organisation à but non lucratif supervise les finances de l'organisation. Il peut s'agir d'un examen approfondi des politiques financières et des contrôles internes de la nouvelle organisation, puis de l'application active de ces lignes directrices afin de garantir une bonne gestion financière.

2. Préparer les rapports financiers

Le trésorier crée et présente des rapports financiers de fin d'année précis afin de fournir au conseil d'administration et aux parties prenantes des informations financières essentielles. Ces informations opportunes constituent la base de la planification stratégique et de l'allocation des ressources.

3. Assurer la conformité et l'audit

Le trésorier veille à l'intégrité financière en supervisant les audits internes et externes. Cela permet d'assurer la conformité avec les règlements et les meilleures pratiques, de protéger les actifs et de renforcer la crédibilité des donateurs et des régulateurs.

4. Appuie la liaison financière

Le trésorier sert de liaison financière, comblant le fossé entre les données financières complexes et les membres du conseil d'administration qui ne sont pas des experts. Ce rôle s'étend au-delà de la salle du conseil, puisque le trésorier communique également les politiques et procédures financières au personnel.

En traduisant les informations financières en termes compréhensibles, le trésorier veille à ce que toutes les parties prenantes puissent prendre des décisions éclairées en toute transparence.

5. Logiciel financier Picks

Dans certains cas, le trésorier est chargé de choisir les bons outils pour assurer le succès de votre organisation. Il aura besoin d'outils complets pour la comptabilité, la budgétisation et la planification financière.

6. Facilite l'établissement d'un budget adéquat

Le trésorier est chargé d'élaborer et de superviser le budget annuel de l'organisation, en veillant à ce qu'il soit conforme aux objectifs stratégiques et à la mission. Il travaille également avec le comité chargé de la collecte de fonds et des finances pour allouer des ressources aux différents programmes et besoins opérationnels.

7. Identifier et gérer les risques

Le trésorier évalue de manière proactive les risques financiers potentiels qui pourraient affecter l'organisation, tels que les ralentissements économiques ou les déficits de financement, et élabore des stratégies pour atténuer ces risques. Cela s'étend également à la souscription d'assurances et à la mise en œuvre de mesures de santé et de sécurité.

5 qualités indispensables pour un trésorier d'association

1. Expertise financière

Solide expérience en finance, audit, comptabilité ou dans des domaines connexes. Expérience de la budgétisation, des rapports financiers et de l'analyse financière.

2. Le leadership

Capacité à mener des discussions financières et à collaborer avec les autres membres du conseil d'administration. Fournir des conseils et un encadrement aux dirigeants de l'organisation, tels que les directeurs exécutifs.

3. Analyse et résolution de problèmes

Compétences en matière d'évaluation des politiques financières afin de préserver la santé financière de l'organisation. Capacité à identifier les risques financiers potentiels et à élaborer des stratégies pour atténuer ces risques.

4. Engagement envers la mission

Passionné par la mission de l'organisation à but non lucratif et dévoué à sa croissance. Participe activement aux réunions du conseil d'administration et est prêt à se surpasser pour faire passer l'organisation au niveau supérieur.

5. Intégrité

Faire preuve d'intégrité par l'honnêteté, l'éthique et la transparence dans toutes les interactions avec les parties prenantes. Donner la priorité aux intérêts de l'organisation, éviter les conflits et rendre compte de leurs décisions.

Salaire du trésorier d'une organisation à but non lucratif

Le salaire annuel moyen d'un trésorier d'organisation à but non lucratif aux États-Unis varie en fonction de facteurs tels que la taille de l'organisation, le lieu et le niveau de responsabilité.

En 2024, le salaire moyen d'un trésorier d'organisme à but non lucratif est d'environ 93 013 $ par an, les salaires déclarés allant de 44 000 $ à 200 000 $, en fonction de l'expérience et de la taille du budget de l'organisme.

Les primes et la participation aux bénéfices peuvent représenter entre 1 000 et 53 000 dollars par an. Alors que certaines petites organisations à but non lucratif peuvent offrir des salaires plus bas ou même des postes de bénévoles pour cette fonction, les grandes organisations ont tendance à offrir une rémunération plus compétitive pour assurer la surveillance et la stabilité financières.

Description du poste de trésorier d'une organisation à but non lucratif

Consultez notre exemple de description de poste pour un trésorier d'association :

Liste des emplois de trésorier Trésorier Lieu de travail : [préciser l'adresse de l'organisation ou mentionner si elle est éloignée]

Type de poste : [temps partiel/temps plein] Vue d'ensemble de l'organisation : Présentez votre organisation à but non lucratif en décrivant sa mission, ses valeurs et ses objectifs. Soulignez l'impact que vous souhaitez avoir. Cette section doit être attrayante et montrer clairement ce qui distingue votre organisation. Poste : Le trésorier, en tant que membre du conseil d'administration, soutiendra le travail de [Mentionner le nom de l'organisation]. Il supervisera la gestion financière et la santé fiscale de l'organisation. Ce poste exige un engagement envers la mission de l'organisation. Il exige une participation active aux réunions du conseil d'administration et aux comités financiers. Principales responsabilités : Aider à la préparation du budget annuel et le présenter aux autres membres du conseil d'administration pour examen.

Veiller à ce que les états financiers mensuels et trimestriels corrects de l'organisation soient examinés par le conseil d'administration.

Superviser le dépôt des déclarations fiscales afin de garantir le respect de toutes les exigences réglementaires.

Coordonner le processus d'audit annuel, en assurant la liaison avec les auditeurs externes si nécessaire.

Concevoir et superviser les contrôles internes afin de protéger les actifs de l'organisation.

Élaborer et mettre en place les politiques financières et les stratégies d'investissement de l'association afin de maintenir les réserves de trésorerie. Qualifications : Licence en comptabilité, finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe ; CPA ou MBA de préférence.

Expérience confirmée en gestion financière, de préférence dans une organisation à but non lucratif.

Forte compréhension des principes financiers et des réglementations applicables aux organisations à but non lucratif.

Excellentes capacités d'analyse, d'organisation et de communication.

Compétences en matière de logiciels de comptabilité, de collecte de fonds et de systèmes de gestion financière. Procédure de candidature : [Mentionnez les exigences spécifiques de la demande, qu'elle soit en ligne ou hors ligne]. Pourquoi nous rejoindre ? Présentez des arguments solides pour mettre en évidence les différents aspects de votre organisation. Discutez de ce qui en fait un excellent lieu de travail et des opportunités qui s'offrent à eux. Un impact significatif : Contribuer à une organisation qui s'est donné pour mission de faire une réelle différence au sein de la communauté.

Environnement favorable : Rejoignez une équipe dévouée qui valorise la collaboration et le soutien.

Croissance professionnelle : Possibilités de développement professionnel et de croissance au sein de l'organisation.

Horaires de travail flexibles : Nous comprenons l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et proposons des horaires de travail flexibles.

Reconnaissance : Faire partie d'une équipe qui célèbre et valorise les contributions de ses bénévoles et de son personnel.

Dernières réflexions sur les responsabilités du trésorier d'une association à but non lucratif

Un trésorier compétent ne se contente pas de gérer les finances ; il oriente la stratégie financière de l'organisation et assure sa viabilité à long terme. De l'élaboration du budget et des rapports financiers à la gestion des risques et à la conformité, le rôle d'un trésorier touche tous les aspects des opérations d'une organisation à but non lucratif.

Lorsque vous cherchez un trésorier, privilégiez les candidats qui allient une expertise financière à une véritable passion pour votre mission. La bonne personne ne se contentera pas de tenir vos comptes en ordre, elle vous apportera également des informations précieuses pour aider votre organisation à se développer et à amplifier son impact.

Pour en savoir plus sur la façon d'optimiser les opérations financières de votre association, consultez les ressources supplémentaires de Zeffy sur la budgétisation, les stratégies de collecte de fonds et les meilleures pratiques financières.

FAQ sur les fonctions et responsabilités du trésorier

Qu'est-ce qu'un directeur financier et en quoi est-il différent d'un trésorier ? Bien que le directeur financier et le trésorier aient des rôles distincts, leurs responsabilités peuvent parfois se chevaucher dans les organisations à but non lucratif. Bien que leurs responsabilités puissent se chevaucher avec celles des trésoriers d'organisations à but non lucratif, chaque poste a une fonction distincte. Le trésorier d'une association se concentre sur la gouvernance en tant que membre du conseil d'administration de l'association. Sa tâche principale consiste à assurer la surveillance et l'approbation. Le directeur financier aborde la gestion financière d'un point de vue opérationnel et stratégique. Il prend la direction des prévisions de trésorerie, de la planification financière et fournit un soutien consultatif aux autres membres du personnel.

Quelle est la différence entre un trésorier et un comptable dans une association ? Dans les organisations à but non lucratif, un trésorier gère les finances, planifie la stratégie et rend compte aux membres du conseil d'administration. Un comptable s'occupe de l'enregistrement quotidien des transactions financières de l'organisation. Il tient des registres financiers précis, traite les paiements et gère les recettes. Le trésorier se concentre sur la supervision et la stratégie financières de haut niveau, tandis que l'aide-comptable gère les tâches financières de routine et la saisie des données.