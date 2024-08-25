Dans le monde des organisations à but non lucratif, la gestion financière est primordiale. Au cœur de cette fonction cruciale se trouve le trésorier - un rôle qui va bien au-delà de l'équilibre des comptes.
Un trésorier compétent joue le rôle de stratège financier, de responsable de la conformité et de conseiller de confiance, en aidant à orienter l'organisation vers un impact durable.
Nous vous présenterons les multiples facettes des responsabilités d'un trésorier d'organisation à but non lucratif, en offrant des conseils aux aspirants trésoriers et aux organisations qui cherchent à pourvoir ce poste vital. Découvrez comment le bon trésorier peut transformer la santé financière de votre association et amplifier sa mission.
Table des matières
Qui est le trésorier d'une association ?
7 devoirs et responsabilités clés du trésorier d'une association à but non lucratif
5 qualités indispensables pour un trésorier d'association
Salaire du trésorier d'une organisation à but non lucratif
Description du poste de trésorier d'une organisation à but non lucratif
Dernières réflexions sur les responsabilités du trésorier d'une association à but non lucratif
FAQ sur les fonctions et responsabilités du trésorier
Le trésorier d'une organisation à but non lucratif s'occupe des finances de l'organisation et joue un rôle essentiel dans la gestion fiscale et la planification stratégique.
En tant que membre clé du conseil d'administration, ils supervisent tous les aspects financiers, depuis l'établissement du budget et des rapports jusqu'au respect de la législation. Leur expertise va au-delà de la simple compilation de chiffres ; les trésoriers d'organisations à but non lucratif fournissent des informations cruciales qui éclairent les décisions du conseil d'administration et façonnent la stratégie de l'organisation.
Le trésorier idéal allie un sens aigu des finances à une véritable passion pour la mission de l'organisation à but non lucratif, ce qui fait de lui un atout inestimable pour obtenir un impact durable.
Le trésorier d'une organisation à but non lucratif supervise les finances de l'organisation. Il peut s'agir d'un examen approfondi des politiques financières et des contrôles internes de la nouvelle organisation, puis de l'application active de ces lignes directrices afin de garantir une bonne gestion financière.
Le trésorier crée et présente des rapports financiers de fin d'année précis afin de fournir au conseil d'administration et aux parties prenantes des informations financières essentielles. Ces informations opportunes constituent la base de la planification stratégique et de l'allocation des ressources.
Le trésorier veille à l'intégrité financière en supervisant les audits internes et externes. Cela permet d'assurer la conformité avec les règlements et les meilleures pratiques, de protéger les actifs et de renforcer la crédibilité des donateurs et des régulateurs.
Le trésorier sert de liaison financière, comblant le fossé entre les données financières complexes et les membres du conseil d'administration qui ne sont pas des experts. Ce rôle s'étend au-delà de la salle du conseil, puisque le trésorier communique également les politiques et procédures financières au personnel.
En traduisant les informations financières en termes compréhensibles, le trésorier veille à ce que toutes les parties prenantes puissent prendre des décisions éclairées en toute transparence.
Dans certains cas, le trésorier est chargé de choisir les bons outils pour assurer le succès de votre organisation. Il aura besoin d'outils complets pour la comptabilité, la budgétisation et la planification financière.
Le trésorier est chargé d'élaborer et de superviser le budget annuel de l'organisation, en veillant à ce qu'il soit conforme aux objectifs stratégiques et à la mission. Il travaille également avec le comité chargé de la collecte de fonds et des finances pour allouer des ressources aux différents programmes et besoins opérationnels.
Le trésorier évalue de manière proactive les risques financiers potentiels qui pourraient affecter l'organisation, tels que les ralentissements économiques ou les déficits de financement, et élabore des stratégies pour atténuer ces risques. Cela s'étend également à la souscription d'assurances et à la mise en œuvre de mesures de santé et de sécurité.
Solide expérience en finance, audit, comptabilité ou dans des domaines connexes. Expérience de la budgétisation, des rapports financiers et de l'analyse financière.
Capacité à mener des discussions financières et à collaborer avec les autres membres du conseil d'administration. Fournir des conseils et un encadrement aux dirigeants de l'organisation, tels que les directeurs exécutifs.
Compétences en matière d'évaluation des politiques financières afin de préserver la santé financière de l'organisation. Capacité à identifier les risques financiers potentiels et à élaborer des stratégies pour atténuer ces risques.
Passionné par la mission de l'organisation à but non lucratif et dévoué à sa croissance. Participe activement aux réunions du conseil d'administration et est prêt à se surpasser pour faire passer l'organisation au niveau supérieur.
Faire preuve d'intégrité par l'honnêteté, l'éthique et la transparence dans toutes les interactions avec les parties prenantes. Donner la priorité aux intérêts de l'organisation, éviter les conflits et rendre compte de leurs décisions.
Le salaire annuel moyen d'un trésorier d'organisation à but non lucratif aux États-Unis varie en fonction de facteurs tels que la taille de l'organisation, le lieu et le niveau de responsabilité.
En 2024, le salaire moyen d'un trésorier d'organisme à but non lucratif est d'environ 93 013 $ par an, les salaires déclarés allant de 44 000 $ à 200 000 $, en fonction de l'expérience et de la taille du budget de l'organisme.
Les primes et la participation aux bénéfices peuvent représenter entre 1 000 et 53 000 dollars par an. Alors que certaines petites organisations à but non lucratif peuvent offrir des salaires plus bas ou même des postes de bénévoles pour cette fonction, les grandes organisations ont tendance à offrir une rémunération plus compétitive pour assurer la surveillance et la stabilité financières.
Consultez notre exemple de description de poste pour un trésorier d'association :
Un trésorier compétent ne se contente pas de gérer les finances ; il oriente la stratégie financière de l'organisation et assure sa viabilité à long terme. De l'élaboration du budget et des rapports financiers à la gestion des risques et à la conformité, le rôle d'un trésorier touche tous les aspects des opérations d'une organisation à but non lucratif.
Lorsque vous cherchez un trésorier, privilégiez les candidats qui allient une expertise financière à une véritable passion pour votre mission. La bonne personne ne se contentera pas de tenir vos comptes en ordre, elle vous apportera également des informations précieuses pour aider votre organisation à se développer et à amplifier son impact.
Pour en savoir plus sur la façon d'optimiser les opérations financières de votre association, consultez les ressources supplémentaires de Zeffy sur la budgétisation, les stratégies de collecte de fonds et les meilleures pratiques financières.
