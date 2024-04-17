Les organisations à but non lucratif mettent l'accent sur une gestion et une responsabilité financières claires afin de gagner la confiance, d'atteindre les objectifs de collecte de fonds et d'attirer les donateurs. Pour garantir cette transparence, il est essentiel de disposer d'un logiciel de comptabilité adapté pour suivre les dépenses et gérer les flux de trésorerie.
Voici une liste des meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui vous permettront de gérer vos finances et de stimuler vos initiatives de collecte de fonds.
La comptabilité des organisations à but non lucratif peut s'avérer compliquée, en particulier pour les organisations dont les systèmes sont obsolètes. Si vous ne disposez pas d'outils à fort potentiel pour la planification financière, l'improductivité et les erreurs sont fréquentes.
De la budgétisation aux rappels de paiement, les logiciels de comptabilité couvrent tous vos besoins financiers. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les fonctionnalités offertes par ces plateformes pour :
Les plateformes comptables automatisent la plupart de ces processus, ce qui vous permet de gagner un temps précieux tout en réduisant les erreurs et les déclarations erronées.
Lorsque vous choisissez un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel de prendre en compte quelques caractéristiques importantes. Si la taille de votre organisation peut influencer votre choix, certaines fonctionnalités, telles que le suivi des activités, les rapports et la gestion des donateurs, sont essentielles quoi qu'il en soit.
La gestion des don ateurs est l'une des principales caractéristiques des logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif. Comme son nom l'indique, la gestion des donateurs consiste à gérer toutes les informations relatives aux donateurs actuels et potentiels. Cet outil vous aide à suivre activement, à trouver et à développer des relations avec vos donateurs.
Les organisations à but non lucratif ont souvent des budgets plus serrés et des équipes plus réduites. Par conséquent, il devient long et fastidieux de suivre tous les donateurs et leurs interactions. Un logiciel de comptabilité offrant des fonctions de gestion des donateurs peut vous aider à identifier les tendances des donateurs et à améliorer vos chances de recevoir des dons sur la base d'informations pertinentes.
Une fois que vous avez identifié les opportunités potentielles, créez des formulaires de don en ligne et envoyez des messages de demande. Grâce à des fonctionnalités complètes de gestion des donateurs, vous pouvez également suivre la fréquence des contributions d'un donateur et prévoir ses chances de faire un don à l'avenir.
Le logiciel de comptabilité par fonds permet aux organisations à but non lucratif de suivre et de gérer leurs finances. Il vous aide à suivre comment et où sont utilisés les capitaux qui arrivent dans votre organisation. La transparence permet d'améliorer la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l'association et de garantir le respect des règles comptables.
Avec un logiciel de comptabilité des fonds, vous pouvez également créer des rapports automatisés pour les donateurs et les autres parties prenantes.
Voici quelques-uns des principaux avantages d'un logiciel avancé de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui propose une comptabilité par fonds :
Les organisations à but non lucratif dépendent principalement des dons, des subventions et d'autres revenus non lucratifs pour faire avancer leur cause. Ces organisations doivent tenir des registres précis de ces dons pour s'assurer que les fonds sont utilisés correctement. Voici ce qu'une fonction de suivi des dons peut faire pour vous :
Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui intègrent des fonctions de facturation peuvent considérablement rationaliser les processus financiers. Ces outils permettent aux organisations de :
Les logiciels de comptabilité vous permettent également de télécharger et de partager des factures personnalisées dans plusieurs formats, tels que Word, PDF et Excel.
La gestion de la paie est essentielle à la gestion d'une organisation à but non lucratif, car elle permet de rationaliser les tâches liées à la paie. Grâce à ces outils, vous pouvez :
En utilisant les fonctions de paie de votre logiciel comptable, vous pouvez gagner du temps, réduire les erreurs et maintenir des enregistrements financiers précis. Cela améliore votre flux de travail financier et vous aide à gérer plus efficacement les dépenses de votre personnel.
Il est essentiel pour les organisations à but non lucratif d'établir des rapports précis :
En montrant comment les dons sont utilisés et l'impact qu'ils ont, les organisations à but non lucratif peuvent instaurer un climat de confiance et obtenir le renouvellement des subventions,
Les rapports permettent aux organisations à but non lucratif de montrer leur impact. Par exemple, le fait de mettre en évidence le nombre de personnes logées dans le cadre d'un programme d'hébergement fournit une preuve concrète du travail de l'organisation et des avantages qu'elle apporte à la communauté.
Les organisations à but non lucratif utilisent de nombreux outils et services pour maintenir un flux de travail fluide, notamment le marketing par courriel, les plateformes de dons en ligne, les outils de médias sociaux, etc. Le logiciel de comptabilité doit fonctionner en synchronisation avec ces outils et systèmes existants.
Lorsque tous vos outils fonctionnent en harmonie, la saisie manuelle des données devient moins nécessaire. Voici quelques avantages des intégrations tierces.
L'intégration garantit également l'évolutivité de votre système. Elle vous donne une vue à 360 degrés de vos performances financières et des informations en temps réel sur les indicateurs clés.
La facilité d'utilisation est un facteur crucial lorsqu'il s'agit de n'importe quel type de logiciel. Les organisations à but non lucratif peuvent manquer de personnel et de ressources pour engager des professionnels capables de gérer des plates-formes comptables fastidieuses.
Recherchez un logiciel doté d'une interface intuitive et conviviale. Un logiciel convivial permet à votre équipe d'apprendre rapidement à utiliser le nouveau logiciel. Il permet de gagner du temps et de réduire la frustration liée à une formation approfondie.
Si vous avez l'impression qu'il est difficile à utiliser, ce n'est pas un bon choix pour vos besoins en comptabilité. Veillez à choisir un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui simplifie votre flux de travail au lieu de le compliquer.
Avec l'augmentation de la cybercriminalité, il est essentiel de disposer d'un système sécurisé. Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui offrent le cryptage des données, la protection par mot de passe et des mises à jour logicielles régulières sont indispensables. Il garantira la protection des données sensibles de votre organisation contre la fraude et les pirates informatiques.
Choisissez toujours une plateforme logicielle qui donne la priorité à la sécurité. Elle doit également être dotée de fonctions de conformité qui respectent les normes du secteur en matière de confidentialité des données. Vous pouvez ainsi protéger les informations sensibles, telles que les coordonnées des donateurs ou les dossiers des bénévoles.
L'assistance rapide d'un expert est cruciale pour les organisations à but non lucratif, car les fonctionnalités des logiciels nécessitent souvent une assistance et des mises à jour. Les professionnels qui dirigent ces organisations peuvent avoir besoin d'aide pour utiliser efficacement un logiciel de comptabilité, même s'il est facile à utiliser, d'où l'importance d'une assistance initiale.
Choisissez un fournisseur de logiciel de gestion de comptes qui offre un service d'assistance à la clientèle et des ressources de formation afin de garantir une assistance rapide et d'aider votre équipe à se familiariser rapidement avec le nouveau logiciel.
Les limites budgétaires et la gestion des frais généraux sont des défis constants pour les organisations à but non lucratif. Tenez compte de votre budget avant de chercher un outil.
Une fois que vous savez combien vous pouvez dépenser, comparez les prix de différents outils comptables. Toutefois, cela ne signifie pas que vous devez faire des compromis sur les fonctionnalités.
Tenez compte de la taille de votre organisation lors de la sélection du meilleur logiciel de comptabilité, car les fournisseurs d'outils de comptabilité peuvent facturer davantage lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs. Vérifiez s'il y a des frais cachés ou des coûts de mise à l'échelle pour comprendre les dépenses futures. Vérifiez également si le logiciel est assorti d'une version d'essai gratuite ou s'il offre des réductions aux organisations à but non lucratif.
Sinon, il existe de nombreux logiciels de comptabilité gratuits. Si certaines fonctionnalités ne sont pas nécessaires pour votre petite association, vous pouvez opter pour un logiciel gratuit et le mettre à niveau lorsque votre organisation se développera.
Note de Gartner : 4.1/5
Note G2 : 4/5
QuickBooks est l'un des logiciels de comptabilité les plus populaires pour les organisations à but non lucratif. Il possède les meilleures fonctions comptables et couvre la comptabilité des fonds, la gestion des donateurs et les services de paie en un seul endroit. Il s'agit d'un programme à service complet qui vous permet de suivre les fonds, de gérer les informations relatives aux donateurs et de gérer les paiements du personnel en toute simplicité.
Les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser QuickBooks Online ?
Oui, QuickBooks Online est disponible pour les organisations à but non lucratif afin de gérer leurs finances et leurs dons.
Avez-vous besoin d'une formation ou de l'aide d'un expert pour utiliser QuickBooks ?
QuickBooks est un logiciel simple et facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'a pas de formation comptable. De nombreuses ressources en ligne sont disponibles sur QuickBooks pour vous aider à le découvrir.
Notes de Gartner : 4.5/5
G2 Ratings : 4.3/5
Sage Intacct est un outil complet pour gérer des finances complexes. Il est idéal pour les grandes organisations à but non lucratif ayant plusieurs sections. C'est également un excellent outil pour gérer plusieurs flux de revenus, créer des budgets et suivre les fonds et les dépenses.
Sage Accounting et Sage Intacct sont-ils identiques ?
Sage Accounting et Sage Intacct sont des solutions de comptabilité basées sur le cloud. Cependant, Sage Intacct s'adresse aux organisations à but non lucratif, aux PME et aux entreprises de taille moyenne. En revanche, Sage Accounting est plus populaire auprès des startups, des petites entreprises et des travailleurs indépendants.
Quels sont les rapports inclus dans Sage Intacct ?
Sage Intacct propose plusieurs options de reporting pour aider l'utilisateur à fournir des informations détaillées pour une prise de décision éclairée. Ces rapports comprennent des rapports sur les profits et les pertes, les flux de trésorerie et le bilan.
Notes de Gartner : 4.5/5
G2 Ratings : 4.5/5
Zoho Accounting est l'un des outils comptables les plus populaires et les plus complets pour les organisations à but non lucratif. Il offre des fonctions comptables avancées et d'autres fonctionnalités pour aider les associations à gérer efficacement leurs fonds et leurs subventions.
Vous pouvez envoyer un nombre illimité de factures, rapprocher les comptes et générer des rapports détaillés pour les donateurs. Il vous permet également de connecter votre compte bancaire et une plateforme de commerce électronique sans interruption.
Vous pouvez également créer des factures récurrentes et importer des relevés bancaires et de cartes de crédit. Toutes ces fonctionnalités vous permettent de suivre les fonds et les dépenses afin de maintenir un système financier efficace.
Zoho Accounting est disponible en différentes options :
Zoho Accounting est-il sécurisé ?
Le logiciel Zoho Accounting protège vos données et votre vie privée grâce à l'authentification à deux facteurs et à d'autres fonctions de sécurité.
Quelle est la limite des comptes Zoho ?
Les comptes Zoho prennent en charge un maximum de 50 sessions simultanées. Si l'une de ces sessions dépasse le nombre de sessions simultanées, elle n'est pas accessible tant que les sessions précédentes n'ont pas été supprimées.
Notes de Gartner : 4/5
G2 Ratings : 4.3/5
Xero est un excellent outil de comptabilité qui propose des rapports détaillés et des outils de personnalisation. Sa fonction "glisser-déposer" facilite la création de rapports personnalisés.
Si vous êtes une association à but non lucratif et que vous avez besoin de rapports détaillés incluant le suivi de plusieurs projets, Xero est fait pour vous.
Il offre également des options de stockage et de partage de fichiers pour que les autres membres clés restent au courant. Xero est livré avec un nombre illimité d'utilisations et de clients, ce qui vous permet d'économiser sur le coût de chaque utilisateur.
L'assistance gratuite est-elle incluse dans Xero ?
L'équipe d'assistance à la clientèle offre un support gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez contacter l'équipe Xero en utilisant le bouton dans le logiciel ou au bas de chaque article d'assistance.
Existe-t-il des réductions pour les organisations à but non lucratif ?
Si vous êtes un organisme de bienfaisance, une fiducie ou une société, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25 % sur votre abonnement à Xero.
G2 Ratings: 4.6/5
MoneyMinder est un bon outil pour les organisations à but non lucratif dirigées par des bénévoles. Ce logiciel de comptabilité est facile à utiliser. Si vous disposez de fonds limités et que vous manquez de personnel expérimenté, MoneyMinder est l'option la plus simple.
Quelles sont les langues prises en charge par MoneyMinder ?
Le logiciel prend en charge les langues suivantes : anglais, chinois, tchèque, néerlandais, grec, allemand, français, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, thaïlandais, vietnamien, etc.
Qui utilise le plus souvent le logiciel MoneyMinder ?
De nombreuses catégories d'entreprises utilisent MoneyMinder, telles que les petites, moyennes et grandes entreprises, les organisations à but non lucratif et les indépendants.
G2 Ratings : 4.4/5
Wave Accounting propose un plan gratuit pour les organisations à but non lucratif et les propriétaires de petites entreprises. La plateforme offre diverses fonctionnalités, notamment un nombre illimité de dépenses, de factures et de reçus.
Wave offre des avantages tels que
Grâce à la comptabilité Wave, vous pouvez suivre les subventions et les dons, les événements spéciaux et les contributions. Elle vous permet également d'intégrer et de travailler avec de nombreuses applications tierces.
Quel est le niveau de sécurité du logiciel de comptabilité Wave ?
Wave est un logiciel de comptabilité sécurisé pour les organisations à but non lucratif. Il utilise des protocoles d'accès physique stricts pour stocker les données sur les serveurs. Toutes les informations sont cryptées lors de l'utilisation du logiciel Wave pour les besoins de la comptabilité.
Pouvez-vous créer des états financiers dans Wave ?
Vous pouvez facilement créer des états financiers et des rapports à l'aide du logiciel de comptabilité Wave.
Notes de Gartner : 4.2/5
G2 Ratings : 4/5
NetSuite est un produit d'Oracle connu pour offrir des solutions d'entreprise. C'est l'un des outils comptables les plus complets du marché. Il couvre tout ce dont vous avez besoin pour simplifier chaque aspect financier de la gestion d'une organisation à but non lucratif. Mais il vous faudra du temps et des efforts pour apprendre à utiliser le logiciel.
NetSuite peut vous aider à combiner tous vos besoins en matière de système financier en une seule plateforme. Vous pouvez l'utiliser pour les rapports financiers en temps réel, les comptes créditeurs et débiteurs, et la comptabilité par fonds.
Il dispose également de fonctionnalités avancées pour automatiser vos tâches administratives. Il vous permet ainsi de gagner du temps et de vous concentrer sur l'augmentation de votre portée et sur l'engagement des donateurs et autres contributeurs.
Non disponible
Quels sont les avantages de NetSuite Accounting ?
Le logiciel de comptabilité NetSuite pour les organisations à but non lucratif offre de nombreuses caractéristiques et fonctionnalités pour gérer les finances. Il permet d'accroître l'efficacité de la comptabilité, de fournir des informations financières en temps réel et de se conformer aux normes comptables.
Pouvez-vous utiliser NetSuite pour la comptabilité des fonds ?
NetSuite pour les organisations à but non lucratif offre des fonctionnalités clés pour la comptabilité des fonds. Il vous permet de gérer les fonds et de segmenter les données à l'aide de différentes catégories.
G2 Ratings : 4.5/5
FreshBooks est un autre logiciel de comptabilité riche en fonctionnalités pour les organisations à but non lucratif. Il répond à tous vos besoins en matière de comptabilité des fonds et de suivi des dons. Vous pouvez créer et envoyer des factures récurrentes et suivre vos dépenses.
Les outils de suivi du temps de la plateforme peuvent vous aider à vérifier le temps nécessaire à un employé pour accomplir une tâche. Vous pouvez ainsi calculer les fonds exacts pour le projet.
Il vous permet également de gérer plusieurs projets et clients et de consulter des rapports en un seul endroit. Des plans primaires et riches en fonctionnalités avec des fonctionnalités plus avancées à des prix personnalisés sont disponibles.
Pouvez-vous avoir deux entreprises sur FreshBooks ?
FreshBooks vous permet de gérer plusieurs comptes. Vous pouvez utiliser ce logiciel pour gérer vos finances indépendamment les unes des autres.
FreshBooks s'intègre-t-il à votre banque ?
Oui, FreshBooks s'intègre au compte bancaire, ce qui vous permet de transférer facilement des fonds et de suivre les transactions financières avec la banque.
G2 Ratings : 4.7/5
Aplos est un autre outil de comptabilité populaire conçu entièrement pour les organisations à but non lucratif et les églises. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités personnalisées pour votre organisation basée sur l'église.
Il génère facilement des états financiers pour les donateurs et les autres parties concernées et offre une solution comptable complète pour les organisations à but non lucratif.
Aplos vous permet de recevoir des dons en ligne par le biais d'un formulaire de don en ligne. Il vous permet également de gérer facilement votre personnel et vos donateurs en un seul endroit.
Ses rapports avancés et ses analyses permettent d'améliorer vos retours et de tenir les parties concernées informées. Vous pouvez également gérer des événements et des campagnes d'e-mailing pour sensibiliser le public à votre cause.
Aplos est-il un logiciel basé sur le cloud ?
Aplos est un logiciel de comptabilité basé sur le cloud pour les organisations à but non lucratif. Il stocke et aide à gérer vos informations comptables sur des services sécurisés. Vous pouvez accéder à vos données comptables de n'importe où, en travaillant à distance grâce à ses capacités en nuage.
Comment créer un budget dans Aplos ?
Vous pouvez vérifier la fonction de comptabilité de fonds d'Aplos et cliquer sur l'option Comptes. Vous y trouverez l'option Budgétisation pour créer un budget dans Aplos.
Dans la page Budgétisation, vous pouvez cliquer sur l'icône "+" pour créer un nouveau budget.
G2 Ratings : 4.2/5
Quicken est un logiciel de gestion financière complet qui offre une gamme de fonctionnalités pour les organisations à but non lucratif. Il vous permet de suivre les revenus et les dépenses, de créer des budgets et de générer des rapports. Avec Quicken, vous pouvez facilement catégoriser les transactions, surveiller les flux de trésorerie et obtenir des informations sur la santé financière de votre organisation.
Le logiciel fournit également des outils pour le suivi des investissements, la gestion des propriétés locatives et la planification des impôts. L'interface conviviale de Quicken et ses solides capacités de reporting en font un choix populaire parmi les organisations à but non lucratif qui cherchent à rationaliser leurs processus de gestion financière.
Quicken propose plusieurs plans tarifaires :
Quicken nécessite-t-il un abonnement ?
Quicken est un programme d'abonnement uniquement afin d'éviter les problèmes liés au processus de mise à niveau du programme. Toutefois, pour les nouveaux utilisateurs, il offre une garantie de remboursement de 30 jours.
Puis-je installer Quicken sur plusieurs ordinateurs ?
Quicken n'applique aucune limite au nombre d'ordinateurs qui installent le logiciel dans le cadre d'une formule d'abonnement. Il suffit d'utiliser le même identifiant Quicken sur chaque ordinateur.
Le choix d'un bon logiciel de comptabilité est crucial pour toute personne souhaitant créer une organisation à but non lucratif. Il peut aider à :
Lors de la sélection d'une solution, tenez compte de facteurs tels que la facilité d'utilisation, l'accessibilité financière et l'évolutivité. Recherchez des fonctionnalités telles que la comptabilité des fonds, le suivi des dons et les capacités de reporting.
En fin de compte, le meilleur logiciel de comptabilité permettra aux organisations à but non lucratif de prendre des décisions financières éclairées et de gagner la confiance des donateurs et des parties prenantes.
Le logiciel de comptabilité n'est pas un simple outil de gestion des dépenses et des fonds, il aide à respecter les règles de conformité. Les organisations à but non lucratif doivent également faire l'objet d'audits réguliers, ce qui n'est possible qu'avec la tenue de registres financiers précis.
Avec de tels outils, il devient facile de suivre chaque centime. Vous pouvez gérer efficacement les actifs, les dons, les subventions et les autres revenus. Cela permet également de rester transparent avec les donateurs et de gagner leur confiance dans votre organisation.
Il vous permet de conserver vos données financières en un seul endroit et de bénéficier d'une visibilité à 360 degrés. Cela permet de gagner du temps et de prendre des décisions en connaissance de cause. Cela signifie également que vous restez en phase avec votre vision et votre mission. Vous obtenez des rapports financiers clairs et opportuns et vous évitez les erreurs humaines lors du décompte des chiffres.
Ainsi, votre association peut atteindre une efficacité et une productivité accrues, en gardant en mémoire tous les détails liés à la finance.
Bien que les caractéristiques de chaque organisation soient très subjectives, un logiciel bien équilibré doit couvrir certaines fonctions comptables de base. Prenez en compte les caractéristiques suivantes dans un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif.
Trouver un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif peut s'avérer très utile. Voici quelques-unes des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte :
Tenir compte de la taille de votre organisation permet également de réduire le nombre d'options. Vous aurez besoin d'un programme plus robuste si votre organisation gère des centaines de donateurs et de paiements.
En revanche, les petites associations peuvent se contenter d'options gratuites ou bon marché qui offrent des fonctions comptables de base.
Dans ce cas, n'oubliez pas de choisir un outil évolutif. Il facilitera la transition de vos besoins comptables en cas de croissance ultérieure de votre organisation.
Les états financiers d'une organisation à but non lucratif fournissent un aperçu comptable de la santé financière globale de l'organisation. Voici quelques étapes essentielles que les organisations à but non lucratif doivent suivre lors de la préparation des états financiers :
Tout d'abord, ils rassemblent tous les documents financiers en un seul endroit, qu'il s'agisse de factures, de relevés bancaires, de collectes de fonds ou d'autres transactions financières.
Le bilan est essentiel pour donner un aperçu de la situation financière d'une association. Il contient des informations sur l'actif, le passif et l'actif net (les fonds propres).
Également appelé état des activités, le compte de résultat présente les recettes, les dépenses et les variations de l'actif net au cours d'une période comptable donnée.
Le tableau des flux de trésorerie enregistre tous les mouvements financiers de l'argent liquide, y compris les détails de l'argent liquide dans la charité. Il couvre les activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
La note d'information est également un document important pour les états financiers. Elle permet de clarifier la situation financière de l'organisme de bienfaisance pour les donateurs et le public. Elle couvre les politiques, les événements, les engagements, etc.
Les documents font souvent l'objet d'audits externes afin d'indiquer l'authenticité de leurs chiffres. Cela permet également de faire preuve de transparence à l'égard de leurs partisans.
Bien que QuickBooks ne soit pas entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif, il offre une réduction. Si vous accédez à ce logiciel par l'intermédiaire de TechSoup, une place de marché technologique à but non lucratif, vous pouvez l'obtenir moyennant des frais d'administration de 75 $ seulement. Si vous passez par le site web de QuickBooks, vous obtiendrez le plan QuickBooks Plus pour 90 dollars par mois.
Vous pouvez également essayer QuickBooks Online Advanced gratuitement pendant 30 jours. Cela signifie qu'entre le moment où vous vous inscrivez et les 30 jours d'utilisation de l'outil, celui-ci est disponible gratuitement.
À l'issue de cette période, le logiciel vous demandera de fournir une carte de crédit valide afin de pouvoir continuer à l'utiliser.
Oui, l'utilisation d'un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif est sûre lorsque vous choisissez un fournisseur de bonne réputation. Recherchez un logiciel doté de solides fonctions de sécurité, telles que le cryptage, le stockage sécurisé des données et des sauvegardes régulières. Assurez-vous que le logiciel est conforme aux réglementations en vigueur, telles que FASB et GAAP. En outre, vérifiez les contrôles d'accès des utilisateurs et les pistes d'audit pour maintenir l'intégrité financière. Les fournisseurs dignes de confiance accorderont la priorité à la sécurité et à la confidentialité des données financières sensibles de votre organisation.
Il existe trois méthodes comptables principales pour les organisations à but non lucratif :
Les GAAP (principes comptables généralement admis) encouragent les entreprises à utiliser la comptabilité d'exercice. La raison en est qu'elle permet d'obtenir un aperçu immédiat et plus clair des ventes.
Toutefois, il n'existe pas d'approche unique, de sorte que la comptabilité la mieux adaptée dépend des organisations à but non lucratif.
Faites des recherches de votre côté et voyez si votre État a des exigences réglementaires en matière de méthodes comptables. Identifiez également vos besoins actuels et futurs.
Tenez compte du niveau d'expertise et de la structure de vos équipes financières. Toutes ces étapes vous aideront à trouver la meilleure méthode comptable pour votre association.
Découvrez les processus comptables des organisations à but non lucratif, les réglementations, la conformité et les meilleures pratiques. Obtenez tous les détails dont vous avez besoin pour gérer une comptabilité efficace pour votre mission.