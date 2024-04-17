Les organisations à but non lucratif mettent l'accent sur une gestion et une responsabilité financières claires afin de gagner la confiance, d'atteindre les objectifs de collecte de fonds et d'attirer les donateurs. Pour garantir cette transparence, il est essentiel de disposer d'un logiciel de comptabilité adapté pour suivre les dépenses et gérer les flux de trésorerie.

Voici une liste des meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui vous permettront de gérer vos finances et de stimuler vos initiatives de collecte de fonds.

10 meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif en un coup d'œil

Qu'est-ce qu'un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif ?

La comptabilité des organisations à but non lucratif peut s'avérer compliquée, en particulier pour les organisations dont les systèmes sont obsolètes. Si vous ne disposez pas d'outils à fort potentiel pour la planification financière, l'improductivité et les erreurs sont fréquentes.

De la budgétisation aux rappels de paiement, les logiciels de comptabilité couvrent tous vos besoins financiers. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les fonctionnalités offertes par ces plateformes pour :

Accepter et enregistrer les détails des dons

Aide à la planification et à l'établissement de rapports sur les subventions

Remplir correctement le formulaire 990 et les autres formulaires fiscaux nécessaires

Maintenir la transparence pour les donateurs et les membres du conseil d'administration

Les plateformes comptables automatisent la plupart de ces processus, ce qui vous permet de gagner un temps précieux tout en réduisant les erreurs et les déclarations erronées.

Principales caractéristiques d'un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

Lorsque vous choisissez un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel de prendre en compte quelques caractéristiques importantes. Si la taille de votre organisation peut influencer votre choix, certaines fonctionnalités, telles que le suivi des activités, les rapports et la gestion des donateurs, sont essentielles quoi qu'il en soit.

Gestion des donateurs

La gestion des don ateurs est l'une des principales caractéristiques des logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif. Comme son nom l'indique, la gestion des donateurs consiste à gérer toutes les informations relatives aux donateurs actuels et potentiels. Cet outil vous aide à suivre activement, à trouver et à développer des relations avec vos donateurs.

Les organisations à but non lucratif ont souvent des budgets plus serrés et des équipes plus réduites. Par conséquent, il devient long et fastidieux de suivre tous les donateurs et leurs interactions. Un logiciel de comptabilité offrant des fonctions de gestion des donateurs peut vous aider à identifier les tendances des donateurs et à améliorer vos chances de recevoir des dons sur la base d'informations pertinentes.

Une fois que vous avez identifié les opportunités potentielles, créez des formulaires de don en ligne et envoyez des messages de demande. Grâce à des fonctionnalités complètes de gestion des donateurs, vous pouvez également suivre la fréquence des contributions d'un donateur et prévoir ses chances de faire un don à l'avenir.

Comptabilité par fonds

Le logiciel de comptabilité par fonds permet aux organisations à but non lucratif de suivre et de gérer leurs finances. Il vous aide à suivre comment et où sont utilisés les capitaux qui arrivent dans votre organisation. La transparence permet d'améliorer la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l'association et de garantir le respect des règles comptables.

Avec un logiciel de comptabilité des fonds, vous pouvez également créer des rapports automatisés pour les donateurs et les autres parties prenantes.

Voici quelques-uns des principaux avantages d'un logiciel avancé de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui propose une comptabilité par fonds :

Budgétisation par fonds

Prévisions de trésorerie

Suivi financier des fonds

Suivi de plusieurs fonds et comptes bancaires

Suivi des dons

Les organisations à but non lucratif dépendent principalement des dons, des subventions et d'autres revenus non lucratifs pour faire avancer leur cause. Ces organisations doivent tenir des registres précis de ces dons pour s'assurer que les fonds sont utilisés correctement. Voici ce qu'une fonction de suivi des dons peut faire pour vous :

Suivre et traiter les dons séparément des autres sources de financement afin de garantir une affectation correcte et le respect des règles comptables.

Produire des rapports précis sur les flux de trésorerie et les dons par devise pour plus de transparence.

Gérer plusieurs devises et les normaliser pour obtenir des rapports cohérents et faciliter l'analyse financière.

Facturation

Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui intègrent des fonctions de facturation peuvent considérablement rationaliser les processus financiers. Ces outils permettent aux organisations de :

Créer des factures pour les achats effectués lors d'événements et de dîners de collecte de fonds.

Scanner et coder les factures entrantes pour suivre les dépenses avec précision

Automatisez les flux d'approbation, fixez des dates d'échéance pour les paiements des fournisseurs et faites correspondre les factures des fournisseurs avec les services reçus afin de gagner du temps, de réduire les erreurs et de prévenir la fraude.

Les logiciels de comptabilité vous permettent également de télécharger et de partager des factures personnalisées dans plusieurs formats, tels que Word, PDF et Excel.

Paiements

La gestion de la paie est essentielle à la gestion d'une organisation à but non lucratif, car elle permet de rationaliser les tâches liées à la paie. Grâce à ces outils, vous pouvez :

Traiter les salaires du personnel avec précision et efficacité

Suivi des déductions et des détails fiscaux pour garantir la conformité

Générer des rapports de paie pour un meilleur contrôle financier

En utilisant les fonctions de paie de votre logiciel comptable, vous pouvez gagner du temps, réduire les erreurs et maintenir des enregistrements financiers précis. Cela améliore votre flux de travail financier et vous aide à gérer plus efficacement les dépenses de votre personnel.

Rapports et prévisions

Il est essentiel pour les organisations à but non lucratif d'établir des rapports précis :

Gérer efficacement les fonds

Veiller au respect de la réglementation fiscale

Maintenir la transparence avec les donateurs et les bailleurs de fonds.

En montrant comment les dons sont utilisés et l'impact qu'ils ont, les organisations à but non lucratif peuvent instaurer un climat de confiance et obtenir le renouvellement des subventions,

Les rapports permettent aux organisations à but non lucratif de montrer leur impact. Par exemple, le fait de mettre en évidence le nombre de personnes logées dans le cadre d'un programme d'hébergement fournit une preuve concrète du travail de l'organisation et des avantages qu'elle apporte à la communauté.

Intégrations de tiers

Les organisations à but non lucratif utilisent de nombreux outils et services pour maintenir un flux de travail fluide, notamment le marketing par courriel, les plateformes de dons en ligne, les outils de médias sociaux, etc. Le logiciel de comptabilité doit fonctionner en synchronisation avec ces outils et systèmes existants.

Lorsque tous vos outils fonctionnent en harmonie, la saisie manuelle des données devient moins nécessaire. Voici quelques avantages des intégrations tierces.

Flux de données sans effort supplémentaire.

Gagnez du temps et évitez les problèmes liés à la connexion de vos applications.

Réduction des risques d'erreurs, de doublons et de divergences dans les documents financiers.

L'intégration garantit également l'évolutivité de votre système. Elle vous donne une vue à 360 degrés de vos performances financières et des informations en temps réel sur les indicateurs clés.

Facilité d'utilisation

La facilité d'utilisation est un facteur crucial lorsqu'il s'agit de n'importe quel type de logiciel. Les organisations à but non lucratif peuvent manquer de personnel et de ressources pour engager des professionnels capables de gérer des plates-formes comptables fastidieuses.

Recherchez un logiciel doté d'une interface intuitive et conviviale. Un logiciel convivial permet à votre équipe d'apprendre rapidement à utiliser le nouveau logiciel. Il permet de gagner du temps et de réduire la frustration liée à une formation approfondie.

Si vous avez l'impression qu'il est difficile à utiliser, ce n'est pas un bon choix pour vos besoins en comptabilité. Veillez à choisir un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui simplifie votre flux de travail au lieu de le compliquer.

Sécurité

Avec l'augmentation de la cybercriminalité, il est essentiel de disposer d'un système sécurisé. Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif qui offrent le cryptage des données, la protection par mot de passe et des mises à jour logicielles régulières sont indispensables. Il garantira la protection des données sensibles de votre organisation contre la fraude et les pirates informatiques.

Choisissez toujours une plateforme logicielle qui donne la priorité à la sécurité. Elle doit également être dotée de fonctions de conformité qui respectent les normes du secteur en matière de confidentialité des données. Vous pouvez ainsi protéger les informations sensibles, telles que les coordonnées des donateurs ou les dossiers des bénévoles.

Soutien à la clientèle

L'assistance rapide d'un expert est cruciale pour les organisations à but non lucratif, car les fonctionnalités des logiciels nécessitent souvent une assistance et des mises à jour. Les professionnels qui dirigent ces organisations peuvent avoir besoin d'aide pour utiliser efficacement un logiciel de comptabilité, même s'il est facile à utiliser, d'où l'importance d'une assistance initiale.

Choisissez un fournisseur de logiciel de gestion de comptes qui offre un service d'assistance à la clientèle et des ressources de formation afin de garantir une assistance rapide et d'aider votre équipe à se familiariser rapidement avec le nouveau logiciel.

Prix et accessibilité financière

Les limites budgétaires et la gestion des frais généraux sont des défis constants pour les organisations à but non lucratif. Tenez compte de votre budget avant de chercher un outil.

Une fois que vous savez combien vous pouvez dépenser, comparez les prix de différents outils comptables. Toutefois, cela ne signifie pas que vous devez faire des compromis sur les fonctionnalités.

Tenez compte de la taille de votre organisation lors de la sélection du meilleur logiciel de comptabilité, car les fournisseurs d'outils de comptabilité peuvent facturer davantage lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs. Vérifiez s'il y a des frais cachés ou des coûts de mise à l'échelle pour comprendre les dépenses futures. Vérifiez également si le logiciel est assorti d'une version d'essai gratuite ou s'il offre des réductions aux organisations à but non lucratif.

Sinon, il existe de nombreux logiciels de comptabilité gratuits. Si certaines fonctionnalités ne sont pas nécessaires pour votre petite association, vous pouvez opter pour un logiciel gratuit et le mettre à niveau lorsque votre organisation se développera.

Les meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif (gratuits et payants)

Tableau des logiciels de comptabilité réactifs Logiciel Caractéristiques Plan gratuit Frais Convient pour QuickBooks Ce que vous obtiendrez :

- Gestion des donateurs

- Comptabilité des fonds

- Suivi des dons

- Facturation

- Rapports et prévisions

- Intégrations de tiers

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Support téléphonique



Ce qui manque:

- Paie

- Abordable Plan d'essai gratuit de 30 jours QuickBooks Online Plus : 540 $/an

Advanced plan : 1200 $/an

Enterprise plan : 2160 $/an Les organisations à but non lucratif de grande taille et en pleine croissance. Sage Ce que vous obtiendrez :

- Gestion des donateurs

- Comptabilité des fonds

- Suivi des dons

- Facturation

- Rapports et prévisions

- Intégration des paiements en ligne et hors ligne

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Abordable

- Support client



Ce qui manque:

- Paie Plan d'essai gratuit de 30 jours 199 $/an Grandes associations et associations internationales Zoho Ce que vous obtiendrez :

- Gestion des donateurs

- Comptabilité des fonds

- Suivi des dons

- Facturation

- Fonctions d'automatisation avancées

- Accès basé sur les rôles

- Rapports et prévisions

- Intégrations de tiers

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Support client

- Abordable



Ce qui manque :

- Aucune liste Plan d'essai gratuit de 14 jours Standard : 180$/an

Professionnel : 480$/an

Premium : 720$/an

Elite : 1440$/an

Ultimate : 2880$/an



*15% de réduction pour les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives Idéal pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles Xero Ce que vous obtiendrez :

- Facturation

- Paie

- Intégrations de tiers

- Rapports et prévisions

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Support client

- Abordable



Ce qui manque :

- Comptabilité des fonds

- Gestion des donateurs

- Suivi des dons Plan d'essai gratuit de 30 jours Plan de démarrage : 348 $/an

Plan standard : 552 $/an

Plan premium : 744 $/an



*25% de réduction pour les organisations à but non lucratif Petites organisations à but non lucratif ayant des besoins comptables de base Money Minder Ce que vous obtiendrez :

- Suivi des dons

- Reporting

- Gestion des donateurs

- Intégrations de tiers

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Abordable



Ce qui manque :

- Facturation

- Paie

- Comptabilité par fonds

- Support client Oui (fonctions limitées)

Essai gratuit de 30 jours pour les plans premium Abonnement annuel : 199 $/an

Rapports multi-chapitres : 299 $/an Conçu pour les organisations dirigées par des bénévoles Vague Ce que vous obtiendrez :

- Facturation

- Paie

- Rapports et prévisions

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Abordable



Ce qui manque:

- Assistance à la clientèle

- Gestion des donateurs

- Suivi des dons

- Comptabilité des fonds

- Intégration de tiers Oui (avec des fonctionnalités limitées) Plan de démarrage : Gratuit

Plan Pro : 192 $/an Meilleur outil pour les petites organisations à but non lucratif (offre un plan entièrement gratuit avec des fonctions comptables de base) NetSuite Ce que vous obtiendrez :

- Gestion des donateurs

- Suivi des dons

- Comptabilité des fonds

- Facturation

- Rapports et prévisions

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Support client



Ce qui manque:

- Paie

- Intégration de tiers

- Prix abordable Non NA Idéal pour les grandes organisations qui ont des besoins financiers sur mesure

Autres logiciels de comptabilité populaires pour les organisations à but non lucratif

Tableau des logiciels de comptabilité réactifs Logiciel Caractéristiques Plan gratuit Frais Convient pour FreshBooks Ce que vous obtiendrez :

- Gestion des donateurs

- Comptabilité des fonds

- Suivi des dons

- Facturation

- Paie

- Intégrations de tiers

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Prix abordable



Ce qui manque:

- Support client

- Rapports et prévisions Plan d'essai gratuit de 30 jours Plan Lite : $68.40/an

Plan Plus : $118.80/an

Plan Premium : $216/an

Plan Select : prix disponible sur demande



*70% de réduction pendant 4 mois Idéal pour les petites organisations à but non lucratif Aplos Ce que vous obtiendrez :

- Gestion des donateurs

- Comptabilité des fonds

- Suivi des dons

- Rapports et prévisions

- Intégrations de tiers

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Support client gratuit par e-mail et par téléphone



Ce qui manque:

- Facturation

- Paie

- Abordable Plan d'essai gratuit de 15 jours Plan Lite : 474 $ par an

Plan Core : 594 $ par an

Plan Advanced : Prix sur demande Petites organisations à but non lucratif et églises à la recherche d'une plateforme facile à utiliser Quicken Ce que vous obtiendrez :

- Facturation

- Rapports et prévisions

- Intégrations de tiers

- Facilité d'utilisation

- Sécurité

- Abordable



Ce qui manque:

- Gestion des donateurs

- Suivi des dons

- Paie

- Comptabilité des fonds

- Support client Non 199 $ par an



*Offre 50% de réduction sur l'abonnement Convient aux petites organisations à but non lucratif en phase de démarrage

1. QuickBooks : Idéal pour les organisations à but non lucratif de grande taille et en pleine croissance

Note de Gartner : 4.1/5

Note G2 : 4/5

QuickBooks est l'un des logiciels de comptabilité les plus populaires pour les organisations à but non lucratif. Il possède les meilleures fonctions comptables et couvre la comptabilité des fonds, la gestion des donateurs et les services de paie en un seul endroit. Il s'agit d'un programme à service complet qui vous permet de suivre les fonds, de gérer les informations relatives aux donateurs et de gérer les paiements du personnel en toute simplicité.

Avantages et inconvénients de Quickbooks



Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Sauvegarde et protection en ligne des données financières

Outil de comptabilité simple

Offre une assistance téléphonique

1 mois d'essai ou prix réduit pour les 3 premiers mois Les fonctions de paie coûtent plus cher

Essai gratuit non disponible pour le plan d'entreprise

Frais

540 $/an pour QuickBooks Online Plus

1200 $ par an pour le plan comptable QuickBooks Advanced

Plan d'entreprise pour 2160 $ par an

‍

Ce que les utilisateurs aiment à propos de Quickbooks

Simple et facile à utiliser

Gestion comptable aisée

Accessibilité rapide

Logiciel en nuage

Ce que les utilisateurs n'ont pas aimé à propos de Quickbooks

Prix plus élevé

Moins de fonctionnalités que les autres options

Le service clientèle n'est pas à la hauteur

Questions fréquemment posées sur QuickBooks :

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser QuickBooks Online ?

Oui, QuickBooks Online est disponible pour les organisations à but non lucratif afin de gérer leurs finances et leurs dons.

Avez-vous besoin d'une formation ou de l'aide d'un expert pour utiliser QuickBooks ?

QuickBooks est un logiciel simple et facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'a pas de formation comptable. De nombreuses ressources en ligne sont disponibles sur QuickBooks pour vous aider à le découvrir.

2. Sage : idéal pour les organisations à but non lucratif présentes sur plusieurs sites

Notes de Gartner : 4.5/5

G2 Ratings : 4.3/5

Sage Intacct est un outil complet pour gérer des finances complexes. Il est idéal pour les grandes organisations à but non lucratif ayant plusieurs sections. C'est également un excellent outil pour gérer plusieurs flux de revenus, créer des budgets et suivre les fonds et les dépenses.

‍

Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Essai de 30 jours sans données de carte de crédit

Offre un service d'assistance par téléphone et par courrier électronique

Plus de 12 000 intégrations bancaires (y compris PayPal, Stripe et Square)

Outils de gestion des volontaires

Suivi des dons

Facile à utiliser Seuls des outils de base de gestion des donateurs sont disponibles

Les intégrations bancaires sont disponibles en tant que fonctionnalité supplémentaire payante.

Frais



Un seul plan disponible pour 199 $/an

‍

Ce que les utilisateurs aiment à propos de Sage

Interface conviviale

Fonctionnalités intuitives et faciles à utiliser

Des capacités et des fonctionnalités de reporting étonnantes

Rapport qualité-prix

‍

Difficile de rectifier les erreurs

L'interface est un peu lente

‍

Questions fréquemment posées sur Sage :

Sage Accounting et Sage Intacct sont-ils identiques ?

Sage Accounting et Sage Intacct sont des solutions de comptabilité basées sur le cloud. Cependant, Sage Intacct s'adresse aux organisations à but non lucratif, aux PME et aux entreprises de taille moyenne. En revanche, Sage Accounting est plus populaire auprès des startups, des petites entreprises et des travailleurs indépendants.

Quels sont les rapports inclus dans Sage Intacct ?

Sage Intacct propose plusieurs options de reporting pour aider l'utilisateur à fournir des informations détaillées pour une prise de décision éclairée. Ces rapports comprennent des rapports sur les profits et les pertes, les flux de trésorerie et le bilan.

3. Zoho Accounting : Le meilleur pour la collaboration avec les employés et les bénévoles

Notes de Gartner : 4.5/5

G2 Ratings : 4.5/5

Zoho Accounting est l'un des outils comptables les plus populaires et les plus complets pour les organisations à but non lucratif. Il offre des fonctions comptables avancées et d'autres fonctionnalités pour aider les associations à gérer efficacement leurs fonds et leurs subventions.

Vous pouvez envoyer un nombre illimité de factures, rapprocher les comptes et générer des rapports détaillés pour les donateurs. Il vous permet également de connecter votre compte bancaire et une plateforme de commerce électronique sans interruption.

Vous pouvez également créer des factures récurrentes et importer des relevés bancaires et de cartes de crédit. Toutes ces fonctionnalités vous permettent de suivre les fonds et les dépenses afin de maintenir un système financier efficace.

Avantages et inconvénients de Zoho Accounting

Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Fonctions d'automatisation avancées

Comptes en ligne et hors ligne

Accès facile au tableau de bord

Application mobile avancée

15% de réduction pour les organismes de bienfaisance enregistrés et les organisations à but non lucratif

L'accès basé sur les rôles permet aux utilisateurs de travailler à distance.

Assistance gratuite par chat, e-mail et téléphone Coût distinct pour la réception des dons

2,5 $/utilisateur/mois frais supplémentaires pour les utilisateurs supplémentaires

‍

Zoho Accounting est disponible en différentes options :

Gratuit : 0

Standard : 180 $ par an

Professionnel : 480 $ par an

Prime : 720 $ par an

Elite : 1440 $ par an

Ultime : 2880 $ par an

‍

Intégration facile

Gestion comptable

L'efficacité de l'automatisation est bonne

Meilleur pour la collaboration et l'efficacité globale

‍

Ce que les utilisateurs n'ont pas aimé à propos de Zoho Accounting

Options de personnalisation limitées

Absence de fonction de rapport

Courbe d'apprentissage nécessaire

Questions fréquemment posées sur Zoho Accounting :

Zoho Accounting est-il sécurisé ?

Le logiciel Zoho Accounting protège vos données et votre vie privée grâce à l'authentification à deux facteurs et à d'autres fonctions de sécurité.

Quelle est la limite des comptes Zoho ?

Les comptes Zoho prennent en charge un maximum de 50 sessions simultanées. Si l'une de ces sessions dépasse le nombre de sessions simultanées, elle n'est pas accessible tant que les sessions précédentes n'ont pas été supprimées.

4. Xero : le meilleur pour le suivi de plusieurs projets

Notes de Gartner : 4/5

G2 Ratings : 4.3/5

Xero est un excellent outil de comptabilité qui propose des rapports détaillés et des outils de personnalisation. Sa fonction "glisser-déposer" facilite la création de rapports personnalisés.

Si vous êtes une association à but non lucratif et que vous avez besoin de rapports détaillés incluant le suivi de plusieurs projets, Xero est fait pour vous.

Il offre également des options de stockage et de partage de fichiers pour que les autres membres clés restent au courant. Xero est livré avec un nombre illimité d'utilisations et de clients, ce qui vous permet d'économiser sur le coût de chaque utilisateur.

‍

Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Offre une assistance en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Prise en charge de plus de 1000 applications tierces

Tableau de bord convivial et intuitif

Période d'essai de 30 jours

25% de réduction pour les organisations à but non lucratif

Prise en charge de plusieurs devises Certaines fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif ne sont pas disponibles

La fonction de paie est disponible pour un coût supplémentaire de 40 $.

Analyse limitée disponible pour certains régimes

‍

Le plan de démarrage est de 348 $ par an.

Le plan standard est disponible pour 552 $ par an.

Le plan Premium est de 744 $ par an.

‍

Logiciel simple et facile à utiliser

Intégrations simplifiées

Fonctionnalités de reporting efficaces

Les fonctions d'automatisation fonctionnent bien et permettent de gagner du temps

‍

Pas assez intuitif

Fonctionnalités limitées

Assistance clientèle moyenne

‍

Questions fréquemment posées sur Xero :

L'assistance gratuite est-elle incluse dans Xero ?

L'équipe d'assistance à la clientèle offre un support gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez contacter l'équipe Xero en utilisant le bouton dans le logiciel ou au bas de chaque article d'assistance.

Existe-t-il des réductions pour les organisations à but non lucratif ?

Si vous êtes un organisme de bienfaisance, une fiducie ou une société, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25 % sur votre abonnement à Xero.

5. MoneyMinder : Le meilleur pour les associations gérées par des bénévoles

G2 Ratings: 4.6/5

MoneyMinder est un bon outil pour les organisations à but non lucratif dirigées par des bénévoles. Ce logiciel de comptabilité est facile à utiliser. Si vous disposez de fonds limités et que vous manquez de personnel expérimenté, MoneyMinder est l'option la plus simple.

‍

Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Importation et exportation de données comptables

Comptabilité analytique

Création aisée de documents financiers (compte de résultat, bilan, etc.)

Suivi financier en temps réel

Abonnement annuel peu élevé par rapport à la concurrence Intégration des comptes et des banques pour 59 $ supplémentaires par an

Pas d'outils de gestion des donateurs

Plan gratuit avec des fonctionnalités limitées

‍

Abonnement annuel pour 199

Les rapports multi-chapitres sont disponibles pour 299 $ par an.

‍

Ce que les utilisateurs aiment à propos de MoneyMinder

Logiciel facile à naviguer

Options utiles de budgétisation et d'établissement de rapports

Fonctionnalités de reporting efficaces

Les fonctions d'automatisation fonctionnent bien et permettent de gagner du temps

‍

Certains utilisateurs le trouvent cher

‍

Quelles sont les langues prises en charge par MoneyMinder ?

Le logiciel prend en charge les langues suivantes : anglais, chinois, tchèque, néerlandais, grec, allemand, français, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, thaïlandais, vietnamien, etc.

Qui utilise le plus souvent le logiciel MoneyMinder ?

De nombreuses catégories d'entreprises utilisent MoneyMinder, telles que les petites, moyennes et grandes entreprises, les organisations à but non lucratif et les indépendants.

6. Vague : Meilleur logiciel de comptabilité pour la facilité d'utilisation

G2 Ratings : 4.4/5

Wave Accounting propose un plan gratuit pour les organisations à but non lucratif et les propriétaires de petites entreprises. La plateforme offre diverses fonctionnalités, notamment un nombre illimité de dépenses, de factures et de reçus.

Wave offre des avantages tels que

Accès facile au suivi des dépenses

Un nombre illimité d'utilisateurs peut travailler sur la plateforme

Gérer les comptes de profits et pertes et les bilans sans restriction

Synchronisation automatique des transactions bancaires pour gagner du temps

Grâce à la comptabilité Wave, vous pouvez suivre les subventions et les dons, les événements spéciaux et les contributions. Elle vous permet également d'intégrer et de travailler avec de nombreuses applications tierces.

‍

Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Factures en ligne via l'application Wave

Prix raisonnable

Suivi des revenus et des dépenses Pas de fonction de suivi des fonds restreints

La paie est un service complémentaire

Des options de paiement en ligne sont disponibles moyennant des frais supplémentaires de 2,9 % + 0,60 $ par transaction par carte de crédit.

Coût supplémentaire pour le chat en direct et l'assistance par courrier électronique dans la version gratuite

‍

Le plan Starter est disponible gratuitement

Le plan Pro est un abonnement annuel de 192 $.

‍

Ce que les utilisateurs aiment à propos de Wave

Facile à mettre en place

Interface simple

Simplicité de gestion depuis n'importe où

‍

Pas d'assistance en ligne dans la version gratuite

Intégration avec d'autres applications

‍

Quel est le niveau de sécurité du logiciel de comptabilité Wave ?

Wave est un logiciel de comptabilité sécurisé pour les organisations à but non lucratif. Il utilise des protocoles d'accès physique stricts pour stocker les données sur les serveurs. Toutes les informations sont cryptées lors de l'utilisation du logiciel Wave pour les besoins de la comptabilité.

Pouvez-vous créer des états financiers dans Wave ?

Vous pouvez facilement créer des états financiers et des rapports à l'aide du logiciel de comptabilité Wave.

7. NetSuite : La meilleure plateforme comptable intégrée tout-en-un

Notes de Gartner : 4.2/5

G2 Ratings : 4/5

NetSuite est un produit d'Oracle connu pour offrir des solutions d'entreprise. C'est l'un des outils comptables les plus complets du marché. Il couvre tout ce dont vous avez besoin pour simplifier chaque aspect financier de la gestion d'une organisation à but non lucratif. Mais il vous faudra du temps et des efforts pour apprendre à utiliser le logiciel.

NetSuite peut vous aider à combiner tous vos besoins en matière de système financier en une seule plateforme. Vous pouvez l'utiliser pour les rapports financiers en temps réel, les comptes créditeurs et débiteurs, et la comptabilité par fonds.

Il dispose également de fonctionnalités avancées pour automatiser vos tâches administratives. Il vous permet ainsi de gagner du temps et de vous concentrer sur l'augmentation de votre portée et sur l'engagement des donateurs et autres contributeurs.

‍

Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Fonctionnalités comptables de base

Sécurité adéquate et respect des règles de soutien

Visibilité de la piste d'audit

Convient aux grandes entreprises ayant des flux de travail complexes

Établir un calendrier pour la facturation automatique des subventions A besoin d'une formation pour apprendre

Aucune information sur les prix n'est disponible

‍



Frais

Non disponible

Ce que les utilisateurs aiment à propos de NetSuite

Des options de personnalisation simples et faciles

Création et extraction aisées de rapports financiers

S'intègre bien à d'autres applications

‍

Aucun détail sur les prix n'est disponible à l'avance

Difficile à apprendre

Une mise en œuvre difficile

‍

Quels sont les avantages de NetSuite Accounting ?

Le logiciel de comptabilité NetSuite pour les organisations à but non lucratif offre de nombreuses caractéristiques et fonctionnalités pour gérer les finances. Il permet d'accroître l'efficacité de la comptabilité, de fournir des informations financières en temps réel et de se conformer aux normes comptables.

Pouvez-vous utiliser NetSuite pour la comptabilité des fonds ?

NetSuite pour les organisations à but non lucratif offre des fonctionnalités clés pour la comptabilité des fonds. Il vous permet de gérer les fonds et de segmenter les données à l'aide de différentes catégories.

8. FreshBooks : Le meilleur des systèmes de facturation

G2 Ratings : 4.5/5

FreshBooks est un autre logiciel de comptabilité riche en fonctionnalités pour les organisations à but non lucratif. Il répond à tous vos besoins en matière de comptabilité des fonds et de suivi des dons. Vous pouvez créer et envoyer des factures récurrentes et suivre vos dépenses.

Les outils de suivi du temps de la plateforme peuvent vous aider à vérifier le temps nécessaire à un employé pour accomplir une tâche. Vous pouvez ainsi calculer les fonds exacts pour le projet.

Il vous permet également de gérer plusieurs projets et clients et de consulter des rapports en un seul endroit. Des plans primaires et riches en fonctionnalités avec des fonctionnalités plus avancées à des prix personnalisés sont disponibles.

‍

Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Tableau de bord convivial et intuitif

Suivi et gestion des dépenses

70% de réduction pendant 4 mois

Disponible pour les appareils mobiles

Facturation professionnelle

Protection des données grâce à la norme industrielle SSL et au cryptage Ne convient pas aux grandes organisations à but non lucratif

Coûts : 11 $/mois par utilisateur supplémentaire

‍



68,40 $ pour l'abonnement annuel au plan Lite

118,80 $ par an pour le plan Plus

216 $ par an pour un plan premium

Pour le plan Select - prix disponibles sur demande

‍

Interface simple et conviviale

Suivi facile des dépenses

Soutien à la clientèle

Fonctionnalité utile de gestion des factures

‍

Des prix plus élevés

Fonctionnalité limitée

‍

Pouvez-vous avoir deux entreprises sur FreshBooks ?

FreshBooks vous permet de gérer plusieurs comptes. Vous pouvez utiliser ce logiciel pour gérer vos finances indépendamment les unes des autres.

FreshBooks s'intègre-t-il à votre banque ?

Oui, FreshBooks s'intègre au compte bancaire, ce qui vous permet de transférer facilement des fonds et de suivre les transactions financières avec la banque.

9. Aplos : Le meilleur choix pour le financement des églises

G2 Ratings : 4.7/5

Aplos est un autre outil de comptabilité populaire conçu entièrement pour les organisations à but non lucratif et les églises. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités personnalisées pour votre organisation basée sur l'église.

Il génère facilement des états financiers pour les donateurs et les autres parties concernées et offre une solution comptable complète pour les organisations à but non lucratif.

Aplos vous permet de recevoir des dons en ligne par le biais d'un formulaire de don en ligne. Il vous permet également de gérer facilement votre personnel et vos donateurs en un seul endroit.

Ses rapports avancés et ses analyses permettent d'améliorer vos retours et de tenir les parties concernées informées. Vous pouvez également gérer des événements et des campagnes d'e-mailing pour sensibiliser le public à votre cause.

‍

Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Suivi des dons

Gestion facile des événements

Outils de budgétisation et de comptabilité budgétaire

Spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif et les églises

Assistance gratuite par courriel et par téléphone

Outils pour créer et héberger des sites web à but non lucratif La période d'essai n'est que de 15 jours

Pas de fonction de gestion des salaires

Coût supplémentaire pour les utilisateurs supplémentaires

‍



Frais

Le plan Lite est disponible pour 474 $ par an.

Le plan de base est de 594 $ par an

Le prix du plan avancé est disponible sur demande (à partir de 189 $ pour les fonctions personnalisées).

‍

Des intégrations harmonieuses

Facile à apprendre et à utiliser

Caractéristiques d'une gestion efficace du budget et des fonds

Interface simple

‍

Aucun rapport d'erreur

Limites des rapports

Problèmes liés à l'aide

‍

Aplos est-il un logiciel basé sur le cloud ?

Aplos est un logiciel de comptabilité basé sur le cloud pour les organisations à but non lucratif. Il stocke et aide à gérer vos informations comptables sur des services sécurisés. Vous pouvez accéder à vos données comptables de n'importe où, en travaillant à distance grâce à ses capacités en nuage.

Comment créer un budget dans Aplos ?

Vous pouvez vérifier la fonction de comptabilité de fonds d'Aplos et cliquer sur l'option Comptes. Vous y trouverez l'option Budgétisation pour créer un budget dans Aplos.

Dans la page Budgétisation, vous pouvez cliquer sur l'icône "+" pour créer un nouveau budget.

10. Quicken : Le meilleur pour la gestion du budget

G2 Ratings : 4.2/5

Quicken est un logiciel de gestion financière complet qui offre une gamme de fonctionnalités pour les organisations à but non lucratif. Il vous permet de suivre les revenus et les dépenses, de créer des budgets et de générer des rapports. Avec Quicken, vous pouvez facilement catégoriser les transactions, surveiller les flux de trésorerie et obtenir des informations sur la santé financière de votre organisation.

Le logiciel fournit également des outils pour le suivi des investissements, la gestion des propriétés locatives et la planification des impôts. L'interface conviviale de Quicken et ses solides capacités de reporting en font un choix populaire parmi les organisations à but non lucratif qui cherchent à rationaliser leurs processus de gestion financière.

‍

Tableau des avantages et des inconvénients Pour Cons Fonctionnalités complètes de gestion financière

Outils de budgétisation et de prévision

Capacités de reporting et d'analyse robustes

Intégration avec les services de banque en ligne et de paiement de factures Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Options de personnalisation limitées pour les besoins spécifiques des organisations à but non lucratif

‍



Quicken propose plusieurs plans tarifaires :

Démarrage : 35,99 $/an

Deluxe : 51,99 $/an

Premier : 77,99 $/an

Particuliers et entreprises : 103,99 $/an

‍

Gestion facile des finances

Relativement bon marché

Suivi des dépenses

Rapports financiers simples

‍

Option de paie coûteuse

Pas d'option de répartition des revenus et des dépenses dans le plan de niveau inférieur

‍

Quicken nécessite-t-il un abonnement ?

Quicken est un programme d'abonnement uniquement afin d'éviter les problèmes liés au processus de mise à niveau du programme. Toutefois, pour les nouveaux utilisateurs, il offre une garantie de remboursement de 30 jours.

Puis-je installer Quicken sur plusieurs ordinateurs ?

Quicken n'applique aucune limite au nombre d'ordinateurs qui installent le logiciel dans le cadre d'une formule d'abonnement. Il suffit d'utiliser le même identifiant Quicken sur chaque ordinateur.

Réflexions finales - Choisir le meilleur logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

Le choix d'un bon logiciel de comptabilité est crucial pour toute personne souhaitant créer une organisation à but non lucratif. Il peut aider à :

Gérer efficacement les finances

Maintenir la transparence

Assurer la conformité avec les réglementations

Lors de la sélection d'une solution, tenez compte de facteurs tels que la facilité d'utilisation, l'accessibilité financière et l'évolutivité. Recherchez des fonctionnalités telles que la comptabilité des fonds, le suivi des dons et les capacités de reporting.

En fin de compte, le meilleur logiciel de comptabilité permettra aux organisations à but non lucratif de prendre des décisions financières éclairées et de gagner la confiance des donateurs et des parties prenantes.

Logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif - FAQ

Pourquoi les organisations à but non lucratif ont-elles besoin d'un logiciel de comptabilité ?

Le logiciel de comptabilité n'est pas un simple outil de gestion des dépenses et des fonds, il aide à respecter les règles de conformité. Les organisations à but non lucratif doivent également faire l'objet d'audits réguliers, ce qui n'est possible qu'avec la tenue de registres financiers précis.

Avec de tels outils, il devient facile de suivre chaque centime. Vous pouvez gérer efficacement les actifs, les dons, les subventions et les autres revenus. Cela permet également de rester transparent avec les donateurs et de gagner leur confiance dans votre organisation.

Il vous permet de conserver vos données financières en un seul endroit et de bénéficier d'une visibilité à 360 degrés. Cela permet de gagner du temps et de prendre des décisions en connaissance de cause. Cela signifie également que vous restez en phase avec votre vision et votre mission. Vous obtenez des rapports financiers clairs et opportuns et vous évitez les erreurs humaines lors du décompte des chiffres.

Ainsi, votre association peut atteindre une efficacité et une productivité accrues, en gardant en mémoire tous les détails liés à la finance.

Quelles sont les caractéristiques à rechercher dans un logiciel de comptabilité ?

Bien que les caractéristiques de chaque organisation soient très subjectives, un logiciel bien équilibré doit couvrir certaines fonctions comptables de base. Prenez en compte les caractéristiques suivantes dans un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif.

Des capacités de reporting permettant de générer facilement des rapports montrant la conformité et l'impact des donateurs.

Prise en charge d'applications tierces, évolutivité et sécurité.

Prix raisonnable.

Offrir toutes les fonctionnalités du logiciel de comptabilité des fonds afin d'assurer le suivi et le reporting des fonds séparément.

Le suivi des dons, car la plupart des organisations à but non lucratif dépendent des dons.

Les outils de gestion des subventions, comme le suivi des subventions et les rapports, sont indispensables.

Comment choisir le meilleur logiciel de comptabilité pour mon organisation ?

Trouver un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif peut s'avérer très utile. Voici quelques-unes des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte :

Facile à utiliser

Abordable

Logiciel de comptabilité des fonds riche en fonctionnalités

Évolutivité

Options de rapports et de suivi des performances

Tenir compte de la taille de votre organisation permet également de réduire le nombre d'options. Vous aurez besoin d'un programme plus robuste si votre organisation gère des centaines de donateurs et de paiements.

En revanche, les petites associations peuvent se contenter d'options gratuites ou bon marché qui offrent des fonctions comptables de base.

Dans ce cas, n'oubliez pas de choisir un outil évolutif. Il facilitera la transition de vos besoins comptables en cas de croissance ultérieure de votre organisation.

Comment les organisations à but non lucratif préparent-elles leurs états financiers ?

Les états financiers d'une organisation à but non lucratif fournissent un aperçu comptable de la santé financière globale de l'organisation. Voici quelques étapes essentielles que les organisations à but non lucratif doivent suivre lors de la préparation des états financiers :

Collecte de données financières

Tout d'abord, ils rassemblent tous les documents financiers en un seul endroit, qu'il s'agisse de factures, de relevés bancaires, de collectes de fonds ou d'autres transactions financières.

Création du bilan

Le bilan est essentiel pour donner un aperçu de la situation financière d'une association. Il contient des informations sur l'actif, le passif et l'actif net (les fonds propres).

Préparation du compte de résultat

Également appelé état des activités, le compte de résultat présente les recettes, les dépenses et les variations de l'actif net au cours d'une période comptable donnée.

État des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie enregistre tous les mouvements financiers de l'argent liquide, y compris les détails de l'argent liquide dans la charité. Il couvre les activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

Informations et notes

La note d'information est également un document important pour les états financiers. Elle permet de clarifier la situation financière de l'organisme de bienfaisance pour les donateurs et le public. Elle couvre les politiques, les événements, les engagements, etc.

Examen et audit

Les documents font souvent l'objet d'audits externes afin d'indiquer l'authenticité de leurs chiffres. Cela permet également de faire preuve de transparence à l'égard de leurs partisans.

QuickBooks est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ?

Bien que QuickBooks ne soit pas entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif, il offre une réduction. Si vous accédez à ce logiciel par l'intermédiaire de TechSoup, une place de marché technologique à but non lucratif, vous pouvez l'obtenir moyennant des frais d'administration de 75 $ seulement. Si vous passez par le site web de QuickBooks, vous obtiendrez le plan QuickBooks Plus pour 90 dollars par mois.

Vous pouvez également essayer QuickBooks Online Advanced gratuitement pendant 30 jours. Cela signifie qu'entre le moment où vous vous inscrivez et les 30 jours d'utilisation de l'outil, celui-ci est disponible gratuitement.

À l'issue de cette période, le logiciel vous demandera de fournir une carte de crédit valide afin de pouvoir continuer à l'utiliser.

L'utilisation d'un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif est-elle sans danger ?

Oui, l'utilisation d'un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif est sûre lorsque vous choisissez un fournisseur de bonne réputation. Recherchez un logiciel doté de solides fonctions de sécurité, telles que le cryptage, le stockage sécurisé des données et des sauvegardes régulières. Assurez-vous que le logiciel est conforme aux réglementations en vigueur, telles que FASB et GAAP. En outre, vérifiez les contrôles d'accès des utilisateurs et les pistes d'audit pour maintenir l'intégrité financière. Les fournisseurs dignes de confiance accorderont la priorité à la sécurité et à la confidentialité des données financières sensibles de votre organisation.

Quels sont les différents types de comptabilité pour les organisations à but non lucratif ?

Il existe trois méthodes comptables principales pour les organisations à but non lucratif :

Comptabilité d'exercice

Comptabilité par fonds

Comptabilité de caisse

Les GAAP (principes comptables généralement admis) encouragent les entreprises à utiliser la comptabilité d'exercice. La raison en est qu'elle permet d'obtenir un aperçu immédiat et plus clair des ventes.

Toutefois, il n'existe pas d'approche unique, de sorte que la comptabilité la mieux adaptée dépend des organisations à but non lucratif.

Faites des recherches de votre côté et voyez si votre État a des exigences réglementaires en matière de méthodes comptables. Identifiez également vos besoins actuels et futurs.

Tenez compte du niveau d'expertise et de la structure de vos équipes financières. Toutes ces étapes vous aideront à trouver la meilleure méthode comptable pour votre association.