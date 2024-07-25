Quel est un bon ratio de frais généraux pour les organisations à but non lucratif ?

Lorsqu'il s'agit d'élaborer une stratégie pour gérer efficacement une organisation à but non lucratif, les finances sont primordiales. L'une des questions les plus importantes et parfois les plus difficiles qui se posent au cours du processus de comptabilité des associations est la suivante : quel est le bon pourcentage de frais généraux pour les associations en particulier?

Une étude sur les frais généraux des organisations à but non lucratif suggère qu'une entreprise à but lucratif ne devrait pas dépenser plus de 35 % en frais généraux, alors que les organisations à but non lucratif ont généralement des frais généraux plus proches de 20 %.

Les frais généraux d'un organisme à but non lucratif sont directement liés à la façon dont vous budgétisez les coûts de la collecte de fonds. Ci-dessous, nous vous aiderons à comprendre les avantages d'investir dans le ratio des frais généraux de votre association.

‍

La signification des frais généraux pour les organisations à but non lucratif

Il serait bon que le taux moyen de frais généraux par secteur d'activité soit simple, mais pour l'instant, contentons-nous de ce que nous savons. Le taux moyen de frais généraux des organisations à but non lucratif comprendra les mêmes coûts que ceux de toute autre entreprise. La seule différence réelle est que le ratio moyen des frais généraux des organisations à but non lucratif peut être examiné, remis en question et jugé en fonction du peu que vous dépensez - et non de ce que vous accomplissez.

‍

Le ratio des frais généraux de votre association dépend de plusieurs variables :

Votre taille

Votre cause ou votre objectif

D'où proviennent vos fonds

Votre conseil d'administration

La compréhension des frais généraux par vos donateurs

‍

Définition des frais généraux d'une organisation à but non lucratif

Il existe plus d'une réalité propre au monde des organisations à but non lucratif (si vous ne me croyez pas, il vous suffit de passer quelques minutes sur le site " Shit Nonprofits Say" ). Les frais généraux des organisations à but non lucratif en font partie. Ils comprennent tous les coûts qui ne sont pas des dépenses liées à la collecte de fonds ou qui ne sont pas directement investis dans votre cause ou votre objectif. Il peut s'agir de tout ce qui va du pourcentage des frais administratifs de votre association au budget que vous réservez à la publicité.

‍

Les frais généraux des organisations à but non lucratif peuvent inclure

Espace de bureau et fournitures

Frais administratifs

Salaires des employés

Publicité

Ressources humaines

Dirigeants d'organisations à but non lucratif

Dépenses de programme

Matériel de bureau

Soutien aux technologies de l'information (TI)

Frais de dossier pour les subventions

Marketing

Le lobbying

Voyages

Evénements

Logiciel de collecte de fonds

‍

Comment calculer les frais généraux pour les entreprises à but non lucratif ?

Moyens de réduire les frais généraux

Trouver des économies dans vos frais généraux peut être compliqué, mais un moyen simple d'économiser serait d'utiliser un logiciel de collecte de fonds qui ne vous fait pas payer des frais de transaction exorbitants comme Zeffy.

‍

Votre organisation à but non lucratif peut également réduire ses frais généraux :

Transition vers le travail à distance

Payer vos employés le moins possible

Ne rien dépenser ou presque en marketing

Réduire les événements de collecte de fonds

‍

Chaque domaine dans lequel vous faites des coupes peut avoir un impact sur la collecte de fonds, mais lorsque vous déterminez les activités qui génèrent le plus de retour sur investissement, vous pouvez planifier à l'avance pour couvrir les frais généraux dans votre budget.

Oui, vous pouvez prétendre que plus ou même 100 % de votre argent va directement à votre cause ou à votre objectif, mais collecterez-vous autant d'argent ? Aurez-vous le même impact ? Réaliserez-vous ce que vous avez décidé de faire ?

Même si la majeure partie, voire la totalité, de vos frais généraux est directement affectée à votre cause ou à votre objectif, les dons reçus peuvent être affectés.

Des études telles que "Avoiding overhead aversion in charity" montrent que les donateurs préféreraient qu'aucun pourcentage de leur don ne soit consacré aux frais généraux. Cela peut aider à démontrer le coût total de l'ignorance de votre taux de frais généraux ou la façon dont les dépenses peuvent avoir un impact sur la croissance de votre association.

Pendant des années, le mythe des frais généraux des associations nous a appris que le succès d'une association se mesurait à la façon dont elle dépensait l'argent pour sa cause et non à son succès en matière de changement. Les donateurs préfèrent nettement donner lorsque les finances de l'organisation ne comprennent pas de frais généraux élevés, indépendamment du rapport coût-efficacité.

Lentement, les temps changent, et l'instauration de la confiance et de la transparence financière peut contribuer à éduquer les donateurs sur l'importance des frais généraux des organisations à but non lucratif.

‍

Combien gagnent les employés des organisations à but non lucratif ?

Les questions "Comment un organisme à but non lucratif rémunère-t-il ses employés ?", "Comment les organismes à but non lucratif rémunèrent-ils leurs employés ?" et leurs nombreuses variantes font l'objet de nombreuses recherches sur Google. Mais savez-vous ce qui ne fait l'objet d'aucune recherche sur Google ? "Les organisations à but non lucratif rémunèrent-elles bien leurs employés ?

‍

Ces résultats de recherche mettent en évidence les hypothèses de :

Les bénévoles dirigent principalement les organisations à but non lucratif

Les organisations peuvent fonctionner sans dirigeants à but non lucratif

Les salaires du personnel ne sont pas aussi élevés que ceux des entreprises à but lucratif.

‍

Il s'agit d'un problème pour deux raisons. Premièrement, le secteur à but non lucratif représente 8,3 % du PIB du Canada en 2024, soit une augmentation de 6,6 % par rapport à 2023. Aux États-Unis, il représente environ 5,6 %. Il est impossible qu'il soit entièrement géré par des bénévoles.

‍

Voici quelques statistiques importantes tirées du rapport 2023 du rapport 2023 du National Council of Nonprofits:

74,6 % des associations américaines ayant répondu à l'enquête ont déclaré des postes vacants.

51,7 % des organisations à but non lucratif américaines ont déclaré avoir plus de postes vacants aujourd'hui qu'avant la pandémie de COVID-19.

‍

En 2021, les organisations à but non lucratif employaient environ 2,5 millions de personnes et représentaient 14,5 % de tous les emplois au Canada.

‍

Attirer des talents de qualité sans sacrifier le financement

Les personnes qui travaillent pour des organisations à but non lucratif comptent parmi les employés les plus instruits, les plus dévoués et les plus passionnés - la plupart d'entre eux sont titulaires d'un diplôme universitaire ou collégial. Cependant, ils ont tendance à justifier et à accepter les salaires inférieurs des emplois à but non lucratif parce qu'ils se soucient de leur travail. Parce que les emplois associatifs ont été sous-rémunérés pendant si longtemps, ils n'attirent plus les mêmes talents.

‍

Voici quelques moyens de trouver un équilibre entre les talents de votre organisation et le nombre de donateurs prêts à investir dans cet atout crucial :

payer des salaires supérieurs à ceux du marché pour inciter les employés hautement qualifiés à rejoindre l'entreprise

Accorder une augmentation de salaire inattendue pour stimuler le moral et la productivité, avec une somme suffisante pour correspondre à la valeur apportée par les employés.

Expliquez ouvertement aux donateurs comment chaque employé joue un rôle dans la mission et l'envergure de votre organisation.

Encouragez les talents à rester chez vous et à se développer grâce à des incitations régulières, au lieu de repartir de zéro pour embaucher de nouveaux talents.

Envisager le passage à un lieu de travail à distance pour économiser jusqu'à 11 000 dollars par employé

‍

En informant vos donateurs des raisons pour lesquelles les frais généraux contribuent au bon fonctionnement de votre organisation, vous les aiderez à mieux comprendre que les frais généraux jouent souvent un rôle essentiel dans votre travail.

‍

Dépenses nécessaires à la collecte de fonds

Logiciel de collecte de fonds

La collecte de fonds nécessite de l'argent (et du temps). Les plateformes de collecte de fonds facturent souvent des frais élevés. La plupart des sites de collecte de fonds à but non lucratif facturant entre 3 % et 10 %, la collecte de fonds peut s'accumuler rapidement et représenter une part importante de vos frais généraux qui pourrait être investie dans votre cause ou votre objectif.

Zeffy peut vous aider en facturant 0 % de frais. Il n'y a pas de frais de plateforme de collecte de fonds à but non lucratif, ni de frais de transaction, ni quoi que ce soit d'autre.

‍

‍

Frais de publicité

Le TED Talk de Dan Pallotta : The way we think about charity is dead wrong montre pourquoi la publicité est si importante pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à maximiser leurs frais généraux. En 18 minutes et 38 secondes, Dan Pallotta explique le "double standard qui est à l'origine de notre relation brisée avec les organisations caritatives". Une grande partie de ce double standard est liée à la publicité.

La publicité fonctionne. En créant une demande pour quelque chose, on suscite le désir de donner, ce qui modifie la quantité et le nombre de donateurs qui soutiendront votre cause. Parfois, les donateurs ont du mal à comprendre pourquoi une partie de leur argent est investie dans la publicité.

Cependant, les dons caritatifs valent la peine d'être investis à long terme dans les frais généraux afin de les rendre plus significatifs et plus présents dans notre vie de tous les jours.‍

‍

Le mot "dépense" et les frais généraux

‍

Le mot "dépenser" peut avoir de nombreuses connotations négatives, mais que se passerait-il si on le remplaçait par "investir" ? Nous avons déjà parlé de ce changement de mentalité que les organisations à but non lucratif doivent susciter chez les donateurs lorsqu'il s'agit de leur affinité pour des frais généraux réduits. Le langage est important.

Expliquez à vos donateurs pourquoi le fait d'investir dans les employés et les dépenses opérationnelles contribue à l'efficacité de l'organisation. Mieux encore, si vous pouvez expliquer pourquoi l'investissement dans le marketing vous aide à collecter plus d'argent en sensibilisant le public à votre cause, alors là, vous avez la parole.

Les statistiques seront votre meilleur ami. Par exemple, en moyenne, les organisations à but non lucratif qui investissent dans la publicité numérique collectent 1 dollar pour chaque 0,12 dollar investi.

Les gens aiment les chiffres et les retours concrets sur leurs nouveaux investissements.

‍

Soyez transparent sur vos investissements en frais généraux

Trouver le bon ratio de frais généraux pour votre association nécessitera beaucoup d'essais et d'erreurs. Et, comme pour tout bon modèle d'entreprise, le maintien de frais généraux peu élevés avec un sens aigu de la façon dont les coûts généraux conduisent à l'efficacité de l'association vous permettra d'en apprendre davantage au fur et à mesure que vous avancerez.

Nous savons que le mythe des frais généraux des organisations à but non lucratif présente des critères dépassés et injustes. En même temps, les gens s'intéressent de plus en plus aux réalisations et veulent comprendre pourquoi vous investissez leur argent durement gagné comme vous le faites.

Maintenez votre site web à jour, communiquez fréquemment et appuyez-vous sur des sites d'évaluation tels que Charity Watch et Charity Navigator. En partageant le plus possible, aussi souvent que possible, vous restez honnête et vous aidez vos donateurs à comprendre l'importance d'investir dans ce en quoi eux et vous croyez.

‍

Prochaines étapes pour les organisations à but non lucratif

Le projet de philanthropie basée sur la confiance suggère que les organisations à but non lucratif devraient avoir un ensemble de valeurs claires pour guider toutes leurs actions. Ces valeurs garantissent que la culture, les structures, le leadership et les pratiques de l'organisation fonctionnent ensemble. En fin de compte, elles rassurent les donateurs sur le fait que chaque dollar investi - même dans les frais généraux - contribue à votre cause.

‍

Alors que vous réfléchissez à la manière de passer à l'action, voici quelques derniers rappels :

Les donateurs sont curieux de savoir comment les organisations à but non lucratif dépensent l'argent de leurs dons, mais il ne faut pas prendre ce scepticisme pour une défaite. La plupart d'entre eux soutiendront volontiers les dépenses administratives lorsqu'ils verront un lien clair avec les résultats.

Évaluez chaque frais généraux (coûts indirects et coûts directs) d'un œil attentif pour vous assurer qu'ils produisent des résultats que vous pouvez partager ouvertement.

Le mythe des frais généraux limite les organisations à but non lucratif, et vous pouvez vous sentir responsable de la manière dont vous dépensez votre argent lorsque cela contribue à l'efficacité de votre organisation à but non lucratif.

Le secteur à but non lucratif est vaste, et comparer les résultats des autres organisations n'est pas toujours la meilleure approche pour budgétiser vos efforts de collecte de fonds. Le ratio des frais généraux de votre association est unique, comme il se doit.

‍