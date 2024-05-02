Comment les organisations à but non lucratif gagnent-elles de l'argent pour couvrir leurs frais de fonctionnement et étendre l'impact de leur mission principale ? Cet article met en lumière dix façons différentes de le faire.

Explorez 10 stratégies éprouvées pour diversifier vos sources de revenus et assurer la prospérité de votre mission en 2024. De l'optimisation des dons individuels à l'exploration des possibilités de revenus gagnés, vous obtiendrez des informations pratiques à mettre en œuvre immédiatement.

Préparez-vous à prendre le contrôle de l'avenir financier de votre association et à avoir un impact durable sur les vies que vous servez.

Comment les organisations à but non lucratif gagnent-elles de l'argent ? 10 façons de collecter des fonds en 2024

1. Manifestations de collecte de fonds

Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif, l'une des méthodes les plus populaires et les plus efficaces qui vient souvent à l'esprit est l'organisation d'événements de collecte de fonds.

Ces événements constituent une plateforme attrayante pour sensibiliser à votre cause et une occasion fantastique de nouer des liens avec votre communauté et de générer des fonds indispensables.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'organisation d'événements de collecte de fonds :

Générer des revenus grâce à la vente de billets.

Collecte de dons supplémentaires au cours du processus de billetterie.

Vendre de la nourriture, des marchandises ou d'autres articles pendant l'événement.

Faciliter les dons en personne sur le lieu de l'événement.

Organiser une tombola le jour de l'événement.

L'organisation d'un événement qui correspond aux intérêts et aux préférences de vos sympathisants cibles est plus susceptible de susciter des niveaux d'engagement plus élevés et, par conséquent, d'augmenter les dons.

Comment organiser un événement de collecte de fonds réussi

Pour garantir la réussite d'un événement de collecte de fonds, il est essentiel de prendre en compte les facteurs suivants :

Fixez des objectifs clairs : Déterminez le montant des fonds que vous souhaitez collecter.

Fixer un budget réaliste : Allouez des ressources pour l'organisation et la réalisation de l'événement.

Comprenez vos supporters : Adaptez l'événement aux préférences de votre public cible.

Identifier les types de donateurs : Répondez aux besoins des catégories spécifiques de donateurs que vous souhaitez attirer (par exemple, les donateurs de niveau intermédiaire, les donateurs majeurs ou les donateurs de niveau modeste).

Évaluer les ressources disponibles : Évaluez les ressources dont vous disposez pour répondre aux besoins de l'événement.

Recruter des volontaires : Déterminez le nombre de bénévoles supplémentaires nécessaires pour une exécution sans heurts.

En examinant attentivement ces facteurs, vous pourrez prendre une décision éclairée quant au type d'événement le mieux adapté pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds tout en répondant aux intérêts de vos sympathisants.

Vous avez la possibilité d'organiser des événements sur une base trimestrielle, annuelle ou ponctuelle, en fonction des besoins de votre organisation et de la nature de l'événement lui-même.

2. Dons individuels

Lorsqu'il s'agit de savoir comment les organisations à but non lucratif gagnent de l'argent, les dons individuels constituent la source de revenus la plus courante et la plus importante. Ces contributions proviennent de personnes qui soutiennent la mission de votre organisation.

Vos donateurs se répartissent en plusieurs catégories, allant des soutiens généraux aux donateurs majeurs en passant par les donateurs de niveau intermédiaire. Voici quelques types de dons individuels :

Les dons : Ils proviennent des pages de dons en ligne des organisations à but non lucratif et des dons en personne.

Ils proviennent des pages de dons en ligne des organisations à but non lucratif et des dons en personne. Dons d'événements : Dons provenant d'événements organisés par des organisations à but non lucratif.

Dons provenant d'événements organisés par des organisations à but non lucratif. Les contributions en nature : Il s'agit de dons physiques, tels que de la nourriture, des vêtements, des fournitures médicales ou toute autre chose que de l'argent. Les OBNL doivent enregistrer leur valeur en tant que dons dans leur système comptable.

Il s'agit de dons physiques, tels que de la nourriture, des vêtements, des fournitures médicales ou toute autre chose que de l'argent. Les OBNL doivent enregistrer leur valeur en tant que dons dans leur système comptable. Actions : Certains donateurs individuels proposent des actions plutôt que des fonds directs ou des biens matériels.

Certains donateurs individuels proposent des actions plutôt que des fonds directs ou des biens matériels. Les dons planifiés : Il s'agit de dons plus importants promis à des organisations caritatives et versés à une date ultérieure. Ils sont souvent reçus par le biais de testaments et de fiducies après le décès du donateur.

Les organisations à but non lucratif doivent consacrer beaucoup de temps et d'efforts à la constitution d'une base solide de donateurs individuels. La visibilité s'en trouve accrue, car vos donateurs font connaître votre mission au sein de leurs réseaux, ce qui permet d'élargir la portée de votre action.

Le fait d'avoir de nombreux donateurs individuels diversifie vos sources de financement. Une fois que vous avez gagné leur confiance et leur fidélité, vous pouvez les encourager à faire des dons récurrents, ce qui vous assure un flux régulier de fonds.

Pour attirer et fidéliser efficacement les donateurs individuels, les organisations à but non lucratif doivent :

Mettre en œuvre un solide programme de gestion des donateurs afin de cultiver des relations durables.

Concevoir des appels personnalisés qui correspondent aux intérêts et aux motivations de chaque donateur.

Démontrez l'impact tangible de leurs contributions sur votre mission.

Montrez votre reconnaissance par des gestes attentionnés, tels que des cadeaux de remerciement ou des récompenses surprises.

Maintenir une communication régulière par le biais de canaux tels que les bulletins d'information électroniques afin de garder les donateurs engagés et informés.

En donnant la priorité à la gestion des donateurs, à la personnalisation, aux rapports d'impact et à une communication cohérente, vous pouvez constituer une base fidèle de donateurs individuels qui se sentent valorisés et liés à votre cause.

3. Dons d'entreprises

Les dons d'entreprise sont des contributions financières des entreprises à des fins caritatives ou philanthropiques. Ils peuvent prendre plusieurs formes, notamment des dons en nature de biens ou de services, des dons en espèces ou des subventions pour financer des initiatives.

Ils peuvent également prendre la forme de programmes d'abondement, un type de programme de dons dans lequel les entreprises abonde les dons de leurs employés à des organisations caritatives jusqu'à un certain montant, doublant ainsi les dons de ces derniers.

Les entreprises bénéficient d'un avantage fiscal lorsqu'elles font des dons à des organisations à but non lucratif de type 501(c)(3). Elles peuvent consacrer jusqu'à 25 % de leur revenu imposable à la mission de l'organisation à but non lucratif. L'avantage est que toute entreprise, petite ou grande, peut bénéficier d'avantages fiscaux en donnant de l'argent à des œuvres de bienfaisance.

4. Subventions aux organisations à but non lucratif

Les subventions aux organisations à but non lucratif sont un autre excellent moyen pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds. D'autres organisations les accordent pour aider à atteindre des objectifs caritatifs spécifiques. Vous trouverez des subventions pour tous les types d'organisations à but non lucratif, y compris les organisations de protection des animaux, les programmes parascolaires, les centres culturels et les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'environnement.

Voici quelques types de subventions disponibles pour les organisations caritatives :

Subventions publiques

Ces subventions proviennent de sources fédérales, étatiques ou locales. Elles soutiennent souvent des initiatives qui s'alignent sur les priorités du gouvernement, telles que l'éducation, les soins de santé, les services sociaux et le développement communautaire.

Les subventions gouvernementales peuvent également couvrir les dépenses liées au développement de l'infrastructure, à l'organisation de voyages de groupes missionnaires de jeunes, etc.

Subventions aux organismes publics de bienfaisance

Ils proviennent d'autres organisations plus importantes dont les convictions sont en accord avec votre mission. Elles aident les organisations à but non lucratif à entrer en contact avec des sympathisants potentiels. Ils sont utiles aux organisations caritatives qui créent des programmes et des initiatives visant à soutenir le développement de la communauté locale.

Subventions de la Fondation indépendante et familiale

Il s'agit de subventions accordées par des fondations privées créées par des individus ou des familles. Les subventions des fondations familiales ou privées soutiennent un large éventail de causes, telles que la santé, l'éducation et les arts. L'établissement de relations avec des fondations familiales peut également s'avérer utile pour obtenir un financement régulier.

Subventions des fondations d'entreprise

Il s'agit d'une aide financière que les organisations peuvent solliciter auprès de fondations créées par des entreprises. Ces subventions financent généralement des programmes et des projets qui correspondent aux valeurs et aux intérêts de l'entreprise.

Lorsque des sociétés font don d'actions ou d'autres actifs à des organisations à but non lucratif, la déduction fiscale peut être basée sur la juste valeur marchande (JVM) de l'actif au moment du don.

Les organisations à but non lucratif doivent comprendre les principes du "marché équitable" afin de déclarer avec précision ces dons, de garantir la conformité et de maximiser les avantages financiers de ces contributions.

5. Revenu gagné

Les revenus gagnés sont des revenus autogénérés qui aident à couvrir les frais d'exploitation. C'est un excellent moyen d'accéder à un flux régulier de revenus tout en faisant avancer votre cause.

Les revenus gagnés doivent contribuer directement à la mission de l'association afin de garantir son statut d'exonération fiscale.

Parmi les exemples les plus courants, on peut citer

Vendre des billets pour des activités et des programmes en rapport avec la mission

Organiser des cours communautaires et facturer des frais de service

Location de salles

6. Parrainages et partenariats d'entreprises

Un autre moyen pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds consiste à établir des parrainages et des partenariats avec d'autres organisations à but non lucratif ou des entreprises à but lucratif. Il s'agit d'une situation classique où tout le monde est gagnant : Vous recevez de l'argent tandis que l'entreprise partenaire bénéficie d'une exposition de marque.

En les ajoutant en tant que sponsors à votre événement, l'entreprise gagnera en notoriété au sein de la communauté. En échange, elle apportera son soutien pour étendre l'impact de votre mission.

Les trois principaux types de parrainage à rechercher sont les suivants :

Parrainages financiers

Le type de parrainage le plus courant est celui où une entreprise donne directement de l'argent pour soutenir votre programme ou votre événement. Le montant que vous recevrez dépendra du parrainage ou de l'exposition que votre organisation offre.

Parrainages en nature

Les parrainages en nature impliquent qu'une entreprise offre des biens ou des services, comme un panier-cadeau ou un service de restauration, pendant l'événement. Déterminez le type d'articles ou de services dont vous avez besoin et veillez à mettre en valeur les sponsors pendant l'événement.

Parrainage des médias

Travaillez avec les médias locaux, tels que la presse écrite, la radio et la télévision, pour promouvoir votre événement et le faire connaître rapidement. Tout en assurant la visibilité de l'événement, l'entreprise médiatique sera perçue de manière positive et renforcera sa réputation.

7. Programmes d'adhésion

Comment les organisations à but non lucratif gagnent-elles de l'argent ? Logiciel gratuit de gestion des adhésions Meilleur pour Caractéristique de mise en valeur Type de solution Frais Zeffy Les organisations à but non lucratif à la recherche d'un logiciel de gestion des adhésions gratuit pour gérer les adhésions et collecter des fonds de différentes manières Suivi des membres et des donateurs

Dons en ligne

Billets d'événements et de tombolas

Collecte de fonds de pair à pair Logiciel web gratuit 100% gratuit

Les programmes d'adhésion constituent une autre source de financement importante pour une croissance durable. De nombreuses organisations à but non lucratif en ont mis en place afin de constituer une base fiable et fidèle de sympathisants qui, en retour, obtiennent davantage d'avantages et de primes de la part de votre organisation. Il peut s'agir de billets pour des événements exclusifs, de l'accès à des programmes de bienfaisance ou d'autres opportunités.

Avec un groupe actif et solidaire de membres inscrits, vous avez de l'argent à portée de main, car les cotisations sont payées régulièrement.

Un programme d'adhésion peut également attirer des dons d'autres sources. Les membres fidèles sont prêts à faire des dons réguliers à votre association, et ils peuvent également l'aider à se développer et à recruter de nouveaux membres.

Voici quelques points à garder à l'esprit lorsqu'il s'agit de programmes d'adhésion :

Niveaux d'adhésion

Envisagez de proposer des adhésions à différents niveaux, chacun offrant des avantages et des privilèges afin d'inciter davantage de personnes à s'inscrire. Cela peut commencer par l'accès à une lettre d'information réservée aux membres ou à une carte de remerciement numérique ou imprimée, puis s'étendre à des produits dérivés exclusifs et à des laissez-passer pour des événements VIP.

Avantages pour les membres

Personne n'adhérera à votre programme si vous n'offrez pas quelque chose de valeur ou d'exclusif. Par exemple, si vous organisez un événement, offrez aux membres la possibilité de s'inscrire à l'avance et de réserver des places.

Vous pouvez contacter vos sponsors et voir s'ils seraient ouverts à l'idée d'offrir un programme de réduction aux membres sur leurs produits et services.

Cotisations des membres

Vous devrez fixer le prix adéquat pour vos cotisations, faute de quoi les gens ne s'inscriront pas. Tenez compte de l'objectif final de vos recettes provenant des adhésions, des avantages offerts et du nombre de personnes que vous souhaitez voir adhérer. Fixez une cotisation qui soit rentable pour votre organisation et raisonnable pour vos sympathisants.

Le logiciel d'adhésion à but non lucratif 100% gratuit de Zeffy facilite la gestion de vos adhésions. Vous pouvez créer des formulaires d'adhésion personnalisables, définir plusieurs niveaux, proposer des renouvellements d'adhésion automatiques, et bien plus encore.

8. Marchandises et produits

Les organisations à but non lucratif voient également leurs revenus augmenter en vendant des marchandises et des produits qui soutiennent leur mission. Il existe plusieurs façons de commencer à vendre, qu'il s'agisse d'ouvrir une boutique en ligne ou un magasin d'articles de bienfaisance d'occasion.

Les sympathisants qui souhaitent représenter votre association en public seront prêts à acheter des articles de marque.

De nombreuses organisations à but non lucratif ayant une présence en personne, comme un musée, vendent ces produits dans leurs boutiques de souvenirs. D'autres, comme les églises ou les institutions religieuses, vendent des marchandises, de la nourriture et des boissons lors d'événements.

Ces événements comprennent des soirées de jeux en famille, des soirées cinéma, des concours de talents et bien d'autres choses encore, qui peuvent également rapporter plus de fonds. Vous pouvez solliciter l'aide de sponsors et de partenaires pour couvrir les coûts d'acquisition des articles.

Les organisations à but non lucratif peuvent tirer parti des outils numériques pour diversifier leurs sources de revenus. Avec Zeffy, les organisations peuvent facilement mettre en place et gérer une boutique en ligne entièrement gratuite, ce qui leur permet de vendre des produits aux sympathisants. Cela permet non seulement de générer des fonds, mais aussi de sensibiliser le public à la cause.

Le point de vente 100% gratuit de Zeffy - tap-to-pay - permet aux organisations à but non lucratif d'accepter des paiements sans contact pour les marchandises vendues lors d'événements de collecte de fonds ou dans des lieux physiques.

En adoptant le commerce électronique et les solutions de paiement mobile, les organisations à but non lucratif peuvent ouvrir de nouvelles voies pour engager leur communauté, fidéliser leurs sympathisants et générer des revenus réguliers pour soutenir leurs missions vitales.

9. Investissements

Si vous cherchez des moyens pour les organisations à but non lucratif de gagner de l'argent, un moyen moins connu est l'investissement. Il s'agit d'une excellente source de revenus pour les organisations à but non lucratif, mais elle n'est peut-être pas aussi rapide que d'autres sources telles que les dons individuels ou la collecte de fonds. Comme un investisseur individuel, les organisations à but non lucratif peuvent ouvrir un compte de courtage et investir dans des actions, des obligations ou d'autres titres pour générer des revenus.

Leur statut d'exonération fiscale signifie qu'elles peuvent ne pas avoir à payer l'impôt sur le revenu sur les gains de portefeuille et les dividendes. En investissant, les organisations à but non lucratif peuvent gagner plus, constituer des actifs et augmenter leur épargne à long terme.

Voici quelques sources où les organisations à but non lucratif peuvent investir :

Une dotation est un fonds investi dans le but de générer des revenus pour les programmes ou les opérations d'une organisation. Il est généralement constitué grâce à des dons et peut être assorti de restrictions spécifiques quant à l'utilisation des revenus. Les fonds de réserve sont mis de côté pour les urgences ou les dépenses imprévues. Ils peuvent être investis pour sécuriser l'organisation en cas d'événements imprévus. La plupart des organisations à but non lucratif peuvent investir dans des actions afin de générer des revenus pour leurs activités. Pour éviter d'enfreindre les réglementations de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de l'IRS, votre investissement ne doit pas bénéficier aux membres du conseil d'administration ou aux employés de l'association.

10. Publicité

Même pour les organisations caritatives, la publicité est nécessaire pour étendre la portée et la notoriété qui, en fin de compte, aideront à collecter des fonds. Bien que les campagnes publicitaires nécessitent un investissement initial, elles ont généralement un retour sur investissement plus élevé pour les organisations à but non lucratif.

Des plateformes comme Google offrent aux organisations caritatives une aide financière pour accroître la visibilité de leur cause. Google propose des subventions Google Ad Grants qui permettent aux organisations à but non lucratif d'obtenir jusqu'à 10 000 dollars par mois de recherche gratuite de publicité. Le fonds communautaire de Facebook soutient les organisations qui s'efforcent de renforcer les communautés dans certaines régions des États-Unis.

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles gagner de l'argent avec Zeffy ?

Pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel de maximiser les revenus issus de la collecte de fonds afin de maintenir et d'accroître leur impact.

Grâce à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy, les organisations peuvent augmenter leurs revenus de manière significative sans encourir de frais de plateforme ou de transaction.

Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de créer des formulaires de dons personnalisables, de gérer les relations avec les donateurs et de vendre des billets d'événements sans frais. Chaque dollar collecté par votre organisation est directement reversé à votre cause.

Grâce aux outils conviviaux et à l'approche rentable de Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent allouer davantage de ressources à leurs programmes de base, ce qui leur permet de faire une plus grande différence dans les communautés qu'elles servent.

FAQ sur la manière dont les organisations à but non lucratif gagnent de l'argent

1. Les organisations à but non lucratif réalisent-elles des bénéfices ?

Oui, les organisations à but non lucratif sont autorisées à le faire et elles réalisent parfois des bénéfices. Cependant, les bénéfices ne sont exonérés d'impôts que s'ils proviennent d'activités connexes.

Les activités connexes s'alignent sur la mission et l'objectif déclarés de l'association. Prenons l'exemple d'une organisation caritative dont la mission est de vendre des livres et de contribuer à l'éducation des pauvres. L'argent gagné ici est acceptable car il soutient les objectifs de l'association.

On parle d'activités non connexes lorsqu'un organisme à but non lucratif mène des activités qui dépassent le cadre de son objet. Par exemple, une organisation caritative publique gère un café. Ce type de revenus est délicat et peut ne pas être déductible fiscalement.

Il est également important de noter ce qu'elles sont autorisées à faire avec ces bénéfices. Les organisations à but non lucratif, contrairement aux organisations à but lucratif, ne peuvent pas distribuer leurs bénéfices à des particuliers.

Les ASBL doivent réinvestir tous leurs fonds excédentaires dans l'organisation. En effet, les organisations à but non lucratif exonérées d'impôt bénéficient au public et ne soutiennent pas d'intérêts privés.

2. Comment le directeur général d'une organisation à but non lucratif est-il rémunéré ?

Le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif s'occupe de l'embauche et de la fixation d'une rémunération raisonnable et non excessive (avantages et salaire) pour le directeur général ou le directeur exécutif. Cette rémunération doit être suffisante pour attirer et conserver les meilleurs talents à la tête de l'organisation caritative.

Les conseils d'administration des organisations à but non lucratif déterminent la rémunération appropriée en examinant la rémunération du directeur général, ce qui implique de comparer la rémunération des dirigeants d'organisations de taille similaire, ayant des missions et des budgets similaires et situées dans la même zone géographique.

3. Combien une organisation à but non lucratif doit-elle dépenser en salaires ?

Il n'existe pas de plafond idéal pour les dépenses salariales des organisations à but non lucratif. En effet, les salaires varient d'une organisation à l'autre, en fonction de son emplacement, de sa taille, de son type, de l'expérience de ses employés et de ses responsabilités.

Les Charity Accountability Standards du Better Business Bureau mentionnent que les OBNL doivent consacrer au moins 65 % de leur budget de fonctionnement aux dépenses de programme. Sur ces 65 %, 75 à 90 % doivent être consacrés à la rémunération des employés.

4. Pouvez-vous utiliser des subventions d'organisations à but non lucratif pour couvrir les charges salariales ?

Oui, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les subventions pour couvrir les dépenses salariales, à condition que les membres du personnel travaillent sur des projets liés à la subvention.

Les employés dont les salaires sont couverts par des subventions devront suivre leur travail afin de s'assurer que leurs activités et leurs heures sont éligibles aux subventions. Envisagez d'utiliser un logiciel en ligne pour faciliter le suivi du travail des employés.

