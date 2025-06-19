Lorsque chaque dollar compte, des frais de plateforme élevés peuvent sérieusement réduire le total de votre collecte de fonds. La plupart des sites prélèvent entre 3 et 8 % de frais, alors que cet argent pourrait aller directement à votre cause.
Que vous collectiez des fonds pour une urgence médicale, un projet scolaire ou un besoin communautaire, vous avez besoin d'une plateforme simple et rapide qui vous permette de conserver un maximum de fonds.
Nous avons passé en revue les meilleurs sites de collecte de fonds pour vous aider à trouver la meilleure option, classée en fonction de la rapidité de lancement, de la facilité d'utilisation et de la modicité des frais. Si vous souhaitez maximiser les dons et minimiser les frais, commencez ici.
Avant de lancer votre prochaine campagne, posez-vous la question :
La plupart des plateformes prélèvent une part, parfois jusqu'à 8 %, de ce que vous collectez par le biais de frais de plateforme et de transaction qui ne sont pas reversés à votre cause. Zeffy est actuellement la seule plateforme 100 % gratuite, mais nous présentons ci-dessous d'autres options à frais réduits afin que vous puissiez comparer la part que vous conservez sur chaque don.
Vous ne devriez pas avoir besoin d'un diplôme en technologie ou d'un après-midi entier pour commencer à collecter des fonds. Recherchez des plates-formes offrant une prise en main simple, des modèles prêts à l'emploi et des formulaires de don adaptés aux téléphones portables, afin de vous lancer rapidement et de faciliter les dons de vos donateurs.
Que vous ayez besoin de fonds pour des factures médicales urgentes ou pour un événement scolaire à venir, le choix du moment est important. Les meilleures plateformes proposent des transferts rapides afin que vous puissiez accéder à vos fonds rapidement, sans délais inutiles ni procédures compliquées.
Selon le rapport 2025 Donor Behavior & Giving Trends Report de Zeffy, 40 % des donateurs se sont retirés parce qu'ils ne savaient pas comment leur don était utilisé ou parce qu'ils étaient rebutés par des frais élevés. Par ailleurs, 42 % des donateurs s'inquiètent de la rémunération des dirigeants d'organisations à but non lucratif et 31 % remettent en question les coûts excessifs de la collecte de fonds. Pour instaurer la confiance :
Zeffy est un site de collecte de fonds gratuit qui aide les organisations à but non lucratif à collecter des fonds grâce à une configuration facile, des paiements rapides, des campagnes polyvalentes pour les particuliers et les organisations à but non lucratif, et une garantie de sécurité pour les donateurs, le tout sans frais.
Zeffy propose également des outils de gestion des donateurs et d'engagement pour créer encore plus d'impact et établir des relations. Cela signifie que les organisations à but non lucratif peuvent créer une collecte de fonds en ligne, gérer les inscriptions aux événements, organiser des tirages au sort et des loteries, et collecter des dons, le tout à partir d'une seule plateforme, sans encourir de coûts qui viendraient réduire le montant total de leur collecte de fonds.
Zeffy fournit aux organisations à but non lucratif des outils conviviaux pour commencer à collecter des fonds, que ce soit par le biais de campagnes de crowdfunding, de l'organisation d'événements communautaires, de l'engagement des donateurs avec un thermomètre de collecte de fonds ou de l'utilisation d'un simple formulaire de don en ligne.
Alors que toutes les autres plateformes de dons déduisent des frais de votre mission, Zeffy reverse 100 % des fonds à votre association. Cela signifie que vous pouvez collecter des fonds et mener des campagnes réussies gratuitement.
Voici comment cela fonctionne : Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois, et c'est normal. Un nombre suffisant de donateurs laisse une contribution qui couvre les frais généraux et les honoraires, de sorte que les organisations à but non lucratif n'encourent aucune dépense.
En bref, les organisations à but non lucratif n'ont jamais à s'inquiéter de payer pour une fonctionnalité ou une transaction avec Zeffy, jamais. Un compte gratuit avec Zeffy est un compte gratuit à vie.
"Les formulaires sont très faciles à utiliser et ont parfaitement fonctionné pour notre événement de collecte de fonds. Nous utilisons une combinaison de formulaires pour les événements avec billets et de formulaires pour les dons. J'aime qu'ils aient des options pour les reçus fiscaux automatiques, les emails de remerciement, les emails de rappel, la possibilité d'ajouter et même d'exiger des questions à réponse courte avec des achats spécifiques, et des options pour ajouter des notes à n'importe quelle commande. J'aime aussi les données que nous pouvons exporter vers Excel - en particulier les détails des paiements hebdomadaires et toutes les informations relatives à chaque achat. - Jennifer T.
GoFundMe est un site de crowdfunding populaire et largement reconnu. GoFundMe est conçu pour aider les individus à collecter des fonds pour leurs besoins personnels et caritatifs. Grâce à sa portée étendue et à ses outils de partage social, il est devenu une plateforme de choix pour les personnes à la recherche d'un soutien financier en période de crise ou de difficultés.
Le lancement d'une collecte de fonds est gratuit, mais les dons sont soumis à des frais de transaction pouvant aller jusqu'à 2,9 % + 0,30 $.
"GoFundMe est une société bien connue qui aide les gens à collecter des fonds pour des questions importantes. Elle permet à des personnes du monde entier de faire des dons en cliquant sur un bouton, sans qu'aucune procédure longue ou compliquée ne soit nécessaire." - Zoe D.
Fundly est une plateforme de collecte de fonds polyvalente qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux organisations à but non lucratif, offrant un large éventail de fonctionnalités pour soutenir diverses initiatives de collecte de fonds. Des pages de campagne personnalisables aux outils de partage social intégrés, Fundly permet aux utilisateurs de créer facilement des campagnes de collecte de fonds attrayantes et percutantes.
0 % de frais de plateforme, 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction
"Il est très facile de mettre en place une collecte de fonds et de la partager avec un grand nombre de personnes. De nombreux outils utiles sont disponibles sur le site web et le support client est vraiment bon." - Veronica F.
Donorbox est une plateforme de dons conviviale qui s'adresse spécifiquement aux organisations à but non lucratif, offrant une suite d'outils pour rationaliser le processus de dons et maximiser les efforts de collecte de fonds. Des formulaires de dons personnalisables aux fonctions de gestion des donateurs, Donorbox fournit aux organisations à but non lucratif tout ce dont elles ont besoin pour collecter des fonds en ligne.
0 $ - 139 $+/mois, 1,5 % de frais de plateforme, et jusqu'à 2,2 % + 49 ¢ de frais de traitement
"Une fois que nous l'avons installé, il a été facile à utiliser. Nous apprécions la possibilité d'envoyer des reçus annuels en quelques étapes. Nous apprécions également la possibilité d'ajouter des dons hors ligne." - Jeffrey H.
Classy est une plateforme complète de collecte de fonds qui s'adresse exclusivement aux organisations à but non lucratif, en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour assurer une croissance et un impact durables. De la collecte de fonds de pair à pair à la gestion d'événements, Classy offre une gamme de fonctionnalités pour aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds en ligne de manière plus efficace.
Custom quote required, and up to 2.5% + $0.30 in processing fees.
"Classy nous aide à mener des campagnes de collecte de fonds pour notre organisation ! Nous mettons en place diverses campagnes telles que la collecte de fonds par les pairs ou les dons récurrents et nous attirons, gérons et cultivons les donateurs avec l'aide des outils de Classy. Il est tellement facile de créer et de faire des rapports sur l'activité des donateurs ! - Lauren A.
Kickstarter est une plateforme de financement participatif de premier plan, connue pour l'importance qu'elle accorde aux projets créatifs et aux idées novatrices. Que vous soyez un artiste, un inventeur ou un entrepreneur, Kickstarter vous permet de présenter votre vision et de collecter des fonds auprès d'une communauté mondiale de bailleurs de fonds passionnés par le soutien à la créativité et à l'innovation.
Jusqu'à 5 % du total des fonds collectés, plus des frais de traitement compris entre 3 % et 5 %.
"Je pense que lorsque les gens pensent au crowdfunding, ils pensent souvent à Kickstarter. J'aime utiliser Kickstarter, car c'est l'un des premiers grands sites de financement participatif qui s'est fait connaître du grand public." - Emery D.
FundRazr est une plateforme de crowdfunding polyvalente qui s'adresse aux particuliers, aux organisations à but non lucratif et aux organisations communautaires cherchant à collecter des fonds pour une variété de causes. Grâce à son interface conviviale et à ses outils de collecte de fonds robustes, FundRazr permet aux utilisateurs de créer des campagnes percutantes et de mobiliser le soutien de leurs réseaux.
0% de frais de plateforme plus jusqu'à 2,9% + 0,30$ de frais de traitement
"J'ai apprécié le fait que la campagne ne soit pas obligée d'être tout ou rien. J'ai également apprécié que les fonds collectés en dehors de la plateforme puissent être comptabilisés dans le total. Ce sont des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles lors de mes précédentes campagnes sur Kickstarter. J'ai été très heureux d'avoir la possibilité d'atteindre mon objectif par des moyens personnels ainsi que par le biais de la campagne en ligne." - Andrew C.
Bonfire est une plateforme unique de collecte de fonds qui permet aux particuliers de collecter des fonds en vendant des vêtements et des marchandises personnalisés. Qu'il s'agisse de collecter des fonds pour une cause personnelle ou de soutenir une organisation caritative, Bonfire offre un moyen simple de concevoir et de vendre des t-shirts, des sweats à capuche et d'autres articles personnalisés à vos sympathisants.
Jusqu'à 8 % à 3,5 % de frais de traitement
"Bonfire facilite grandement la création de produits dérivés et leur vente pour mon association. Je reçois les dons et ils s'occupent de la taxe de vente." - Meg
Avant de vous lancer dans la comparaison des fonctionnalités, vous devez d'abord tenir compte de vos objectifs et de votre public cible pour déterminer le bon site de collecte de fonds au bon coût pour vous.
Déterminez si vous collectez des fonds pour des besoins personnels, des causes caritatives, des projets créatifs ou des initiatives à but non lucratif.
Certaines plateformes peuvent avoir un public de niche ou se spécialiser dans des types particuliers de campagnes de collecte de fonds. Choisissez une plateforme qui correspond aux intérêts et aux préférences de vos donateurs ou bailleurs de fonds potentiels.
Pour choisir le meilleur logiciel de collecte de fonds, vous devrez évaluer les fonctionnalités, la facilité d'utilisation, l'assistance et les coûts.
Pourquoi c'est important : Notre enquête 2025 sur le comportement des donateurs et les tendances en matière de dons a révélé que 82 % des donateurs sont plus enclins à faire un don lorsqu'une organisation à but non lucratif communique clairement sur son impact.
Pourquoi c'est important : Notre enquête 2025 sur le comportement des donateurs et les tendances en matière de dons a également révélé que les frais de plateforme ou de traitement trop élevés sont l'une des principales raisons pour lesquelles les donateurs cessent de donner.
Loose Ends a commencé comme un projet parallèle fondé par Jen et Masey, utilisant GoFundMe pour collecter des fonds et le soutien de chaque donateur qui pouvait le rendre possible. Comme leur succès les a amenés à se développer plus rapidement et à devenir un 501(c) (3) établi, ils savaient qu'il était temps de chercher un site de collecte de fonds qui pourrait suivre le rythme.
Les coûts du personnel, de la technologie et du marketing n'étaient pas réalisables, et les frais de donation de GoFundMe réduisaient le montant global des contributions que l'organisation recevait à la fin de la journée. C'est alors qu'ils se sont tournés vers la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour économiser beaucoup d'argent tout en bénéficiant de fonctionnalités conçues pour le succès des organisations à but non lucratif.
"Les économies réalisées sur les frais éliminent les obstacles aux dons. Les frais facturés par d'autres plateformes dissuadent les gens de faire des dons ou les encouragent à en faire moins, afin de s'acquitter de ces frais... L'élimination des obstacles aux dons a changé la donne, et le sera encore plus à l'approche de la prochaine saison de collecte de fonds ! - Masey Kaplan, directrice exécutive et cofondatrice
Si vous avez une douzaine de casquettes et que vous devez tirer le meilleur parti de vos ressources, de votre temps et de votre argent, vous avez besoin d'une plateforme de dons simple à mettre en place, rapide à lancer et qui n'épuise pas votre budget déjà serré.
De nombreux outils de collecte de fonds promettent d'aider, mais prélèvent ensuite une partie de chaque don par le biais de frais de plateforme ou de transaction. C'est de l'argent dont vous avez besoin pour vos programmes, pas des frais de traitement.
Zeffy est la seule plateforme de dons 100% gratuite, sans frais cachés, sans coûts mensuels, ni pourcentage prélevé sur vos contributions durement gagnées.
