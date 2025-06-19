Lorsque chaque dollar compte, des frais de plateforme élevés peuvent sérieusement réduire le total de votre collecte de fonds. La plupart des sites prélèvent entre 3 et 8 % de frais, alors que cet argent pourrait aller directement à votre cause.

Que vous collectiez des fonds pour une urgence médicale, un projet scolaire ou un besoin communautaire, vous avez besoin d'une plateforme simple et rapide qui vous permette de conserver un maximum de fonds.

Nous avons passé en revue les meilleurs sites de collecte de fonds pour vous aider à trouver la meilleure option, classée en fonction de la rapidité de lancement, de la facilité d'utilisation et de la modicité des frais. Si vous souhaitez maximiser les dons et minimiser les frais, commencez ici.

Tableau réactif Site web de collecte de fonds Frais Meilleur pour Zeffy 100% gratuit Organisations non lucratives et campagnes de terrain GoFundMe 0% + 2.9% + 30¢ Collecte de fonds personnels d'urgence Fundly 0% + 2.9% + 30¢ Campagnes de crowdfunding Feu de joie Jusqu'à 8 %. Vente de produits personnalisés Donorbox 1,5 % + jusqu'à 2,2 % + 49 ¢, et jusqu'à 139 $ de frais mensuels Dons récurrents pour les organisations à but non lucratif Kickstarter 3 % - 5 % du total des fonds collectés Projets créatifs FundRazr 0% + 2.9% + 30¢ Collecte de fonds pour les particuliers, les organisations à but non lucratif et les entreprises

Ce qu'il faut rechercher dans un site de collecte de fonds

Avant de lancer votre prochaine campagne, posez-vous la question :

Quelle part de chaque dollar vais-je réellement conserver ?

La plupart des plateformes prélèvent une part, parfois jusqu'à 8 %, de ce que vous collectez par le biais de frais de plateforme et de transaction qui ne sont pas reversés à votre cause. Zeffy est actuellement la seule plateforme 100 % gratuite, mais nous présentons ci-dessous d'autres options à frais réduits afin que vous puissiez comparer la part que vous conservez sur chaque don.

Est-il facile et rapide à mettre en place ?

Vous ne devriez pas avoir besoin d'un diplôme en technologie ou d'un après-midi entier pour commencer à collecter des fonds. Recherchez des plates-formes offrant une prise en main simple, des modèles prêts à l'emploi et des formulaires de don adaptés aux téléphones portables, afin de vous lancer rapidement et de faciliter les dons de vos donateurs.

Dans quel délai pouvez-vous obtenir vos fonds ?

Que vous ayez besoin de fonds pour des factures médicales urgentes ou pour un événement scolaire à venir, le choix du moment est important. Les meilleures plateformes proposent des transferts rapides afin que vous puissiez accéder à vos fonds rapidement, sans délais inutiles ni procédures compliquées.

Ce que pensent vraiment les donateurs (d'après l'étude Zeffy)

Selon le rapport 2025 Donor Behavior & Giving Trends Report de Zeffy, 40 % des donateurs se sont retirés parce qu'ils ne savaient pas comment leur don était utilisé ou parce qu'ils étaient rebutés par des frais élevés. Par ailleurs, 42 % des donateurs s'inquiètent de la rémunération des dirigeants d'organisations à but non lucratif et 31 % remettent en question les coûts excessifs de la collecte de fonds. Pour instaurer la confiance :

Choisissez des plateformes qui sont transparentes en ce qui concerne les frais.

Offrez des reçus avec une ventilation claire de l'utilisation des dons.

Utilisez des plateformes avec des formulaires sécurisés et optimisés pour les mobiles, car une expérience de don fluide augmente les conversions.

8 meilleurs sites de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif et les particuliers

Site web de collecte de fonds Site de collecte de fonds gratuit ? À qui cela s'adresse-t-il ? Rapport qualité-prix (Capterra) Facilité d'utilisation (Capterra) Zeffy Seule plateforme 100% gratuite, toutes les fonctionnalités sont gratuites et sans frais. Organismes à but non lucratif 4.9/5 4.8/5 GoFundMe Des frais de transaction s'appliquent Organismes à but non lucratif + particuliers 4.1/5 4.2/5 Fundly Des frais de transaction s'appliquent Organismes à but non lucratif + particuliers 3.8/5 3.5/5 Classy Pas de plan gratuit disponible Organismes à but non lucratif 3.9/5 4.3/5 Kickstarter Il n'y a pas de plan gratuit et des frais de transaction s'appliquent Organismes à but non lucratif + particuliers N/A N/A FundRazr Des frais de transaction s'appliquent Organismes à but non lucratif + particuliers 4.8/5 4.4/5 Feu de joie Des frais de transaction s'appliquent Organismes à but non lucratif + particuliers 3.8/5 4.5/5 Donorbox Des frais de plateforme et de transaction s'appliquent Organismes à but non lucratif 4.7/5 4.7/5

Ventilation détaillée des coûts

‍

Frais mensuels Frais de plateforme Frais de traitement Zeffy 100% gratuit 100% gratuit 100% gratuit GoFundMe $0 $0 Jusqu'à 2,9 % + 30 ¢ Fundly $0 $0 Jusqu'à 2,9 % + 30 ¢ Classy Devis personnalisé requis Devis personnalisé requis Jusqu'à 2,5 % + 30 ¢ Kickstarter $0 Jusqu'à 5 % du total des fonds collectés 3% - 5% FundRazr $0 $0 Jusqu'à 2,9 % + 30 ¢ Feu de joie $0 $0 Jusqu'à 8 %. Donorbox $0-$139+/mois 1.5% Jusqu'à 2,2 % + 49 ¢

1. Zeffy : le meilleur site de collecte de fonds 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est un site de collecte de fonds gratuit qui aide les organisations à but non lucratif à collecter des fonds grâce à une configuration facile, des paiements rapides, des campagnes polyvalentes pour les particuliers et les organisations à but non lucratif, et une garantie de sécurité pour les donateurs, le tout sans frais.

Zeffy propose également des outils de gestion des donateurs et d'engagement pour créer encore plus d'impact et établir des relations. Cela signifie que les organisations à but non lucratif peuvent créer une collecte de fonds en ligne, gérer les inscriptions aux événements, organiser des tirages au sort et des loteries, et collecter des dons, le tout à partir d'une seule plateforme, sans encourir de coûts qui viendraient réduire le montant total de leur collecte de fonds.

‍

Zeffy fournit aux organisations à but non lucratif des outils conviviaux pour commencer à collecter des fonds, que ce soit par le biais de campagnes de crowdfunding, de l'organisation d'événements communautaires, de l'engagement des donateurs avec un thermomètre de collecte de fonds ou de l'utilisation d'un simple formulaire de don en ligne.‍

Pourquoi Zeffy est la meilleure solution pour la collecte de fonds :

Créer des formulaires de don personnalisables

Susciter l'intérêt des donateurs et les gérer

Créer une boutique en ligne

Organiser des tombolas et des loteries

Accepter plusieurs types de paiement

Organiser des campagnes peer-to-peer

Tarifs et frais :

Alors que toutes les autres plateformes de dons déduisent des frais de votre mission, Zeffy reverse 100 % des fonds à votre association. Cela signifie que vous pouvez collecter des fonds et mener des campagnes réussies gratuitement.

Voici comment cela fonctionne : Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois, et c'est normal. Un nombre suffisant de donateurs laisse une contribution qui couvre les frais généraux et les honoraires, de sorte que les organisations à but non lucratif n'encourent aucune dépense.

En bref, les organisations à but non lucratif n'ont jamais à s'inquiéter de payer pour une fonctionnalité ou une transaction avec Zeffy, jamais. Un compte gratuit avec Zeffy est un compte gratuit à vie.

Avis de l'utilisateur :

"Les formulaires sont très faciles à utiliser et ont parfaitement fonctionné pour notre événement de collecte de fonds. Nous utilisons une combinaison de formulaires pour les événements avec billets et de formulaires pour les dons. J'aime qu'ils aient des options pour les reçus fiscaux automatiques, les emails de remerciement, les emails de rappel, la possibilité d'ajouter et même d'exiger des questions à réponse courte avec des achats spécifiques, et des options pour ajouter des notes à n'importe quelle commande. J'aime aussi les données que nous pouvons exporter vers Excel - en particulier les détails des paiements hebdomadaires et toutes les informations relatives à chaque achat. - Jennifer T.

2. GoFundMe : le meilleur pour les collectes de fonds personnelles

GoFundMe est un site de crowdfunding populaire et largement reconnu. GoFundMe est conçu pour aider les individus à collecter des fonds pour leurs besoins personnels et caritatifs. Grâce à sa portée étendue et à ses outils de partage social, il est devenu une plateforme de choix pour les personnes à la recherche d'un soutien financier en période de crise ou de difficultés.

‍

Pourquoi choisir GoFundMe pour collecter des fonds :

Processus simple de mise en place d'une campagne

Application mobile pour une gestion facile de la campagne en déplacement

Possibilité de retirer rapidement des fonds par virement bancaire ou par carte de débit

Partage social simple

Tarifs et frais :

Le lancement d'une collecte de fonds est gratuit, mais les dons sont soumis à des frais de transaction pouvant aller jusqu'à 2,9 % + 0,30 $.

Avis de l'utilisateur :

"GoFundMe est une société bien connue qui aide les gens à collecter des fonds pour des questions importantes. Elle permet à des personnes du monde entier de faire des dons en cliquant sur un bouton, sans qu'aucune procédure longue ou compliquée ne soit nécessaire." - Zoe D.

3. Fundly : le meilleur pour le crowdfunding

Fundly est une plateforme de collecte de fonds polyvalente qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux organisations à but non lucratif, offrant un large éventail de fonctionnalités pour soutenir diverses initiatives de collecte de fonds. Des pages de campagne personnalisables aux outils de partage social intégrés, Fundly permet aux utilisateurs de créer facilement des campagnes de collecte de fonds attrayantes et percutantes.

‍

Pourquoi choisir Fundly ou la collecte de fonds :

Pages de campagne personnalisables

Capacités de collecte de fonds de pair à pair

Intégration avec les plateformes de médias sociaux les plus populaires

Soutien et ressources dédiés aux organisations à but non lucratif

Prix :

0 % de frais de plateforme, 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction

Avis de l'utilisateur :

"Il est très facile de mettre en place une collecte de fonds et de la partager avec un grand nombre de personnes. De nombreux outils utiles sont disponibles sur le site web et le support client est vraiment bon." - Veronica F.‍

4. Donorbox : La meilleure solution pour les dons récurrents

Donorbox est une plateforme de dons conviviale qui s'adresse spécifiquement aux organisations à but non lucratif, offrant une suite d'outils pour rationaliser le processus de dons et maximiser les efforts de collecte de fonds. Des formulaires de dons personnalisables aux fonctions de gestion des donateurs, Donorbox fournit aux organisations à but non lucratif tout ce dont elles ont besoin pour collecter des fonds en ligne.

‍

Pourquoi choisir Donorbox pour la collecte de fonds :

Dons récurrents autogérés

Formulaires de dons personnalisés

‍Outils de gestion des donateurs pour le suivi et l'engagement des donateurs

Intégration avec les CRM et les plateformes de marketing par courriel les plus répandus

Tarifs et frais :

0 $ - 139 $+/mois, 1,5 % de frais de plateforme, et jusqu'à 2,2 % + 49 ¢ de frais de traitement

Avis de l'utilisateur :

"Une fois que nous l'avons installé, il a été facile à utiliser. Nous apprécions la possibilité d'envoyer des reçus annuels en quelques étapes. Nous apprécions également la possibilité d'ajouter des dons hors ligne." - Jeffrey H.

5. Classe : Idéal pour la collecte de fonds lors d'événements

Classy est une plateforme complète de collecte de fonds qui s'adresse exclusivement aux organisations à but non lucratif, en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour assurer une croissance et un impact durables. De la collecte de fonds de pair à pair à la gestion d'événements, Classy offre une gamme de fonctionnalités pour aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds en ligne de manière plus efficace.

‍

Pourquoi choisir Classy pour la collecte de fonds :

Collecte de fonds de pair à pair

Outils de gestion d'événements intégrés

Outils de gestion et d'engagement des donateurs

Sites web de crowdfunding

Pages de dons personnalisées

Prix :

‍Custom quote required, and up to 2.5% + $0.30 in processing fees.

Avis de l'utilisateur :

"Classy nous aide à mener des campagnes de collecte de fonds pour notre organisation ! Nous mettons en place diverses campagnes telles que la collecte de fonds par les pairs ou les dons récurrents et nous attirons, gérons et cultivons les donateurs avec l'aide des outils de Classy. Il est tellement facile de créer et de faire des rapports sur l'activité des donateurs ! - Lauren A.

6. Kickstarter : idéal pour les entreprises en phase de démarrage

Kickstarter est une plateforme de financement participatif de premier plan, connue pour l'importance qu'elle accorde aux projets créatifs et aux idées novatrices. Que vous soyez un artiste, un inventeur ou un entrepreneur, Kickstarter vous permet de présenter votre vision et de collecter des fonds auprès d'une communauté mondiale de bailleurs de fonds passionnés par le soutien à la créativité et à l'innovation.

‍

Pourquoi choisir Kickstarter pour collecter des fonds :

Facile à lancer

Accès à une large communauté de bailleurs de fonds et de sympathisants

Processus de vérification du projet pour assurer la qualité et l'authenticité

Tarifs et frais :

‍Jusqu'à 5 % du total des fonds collectés, plus des frais de traitement compris entre 3 % et 5 %.

Avis de l'utilisateur :

"Je pense que lorsque les gens pensent au crowdfunding, ils pensent souvent à Kickstarter. J'aime utiliser Kickstarter, car c'est l'un des premiers grands sites de financement participatif qui s'est fait connaître du grand public." - Emery D.‍

7. FundRazr : Le meilleur pour les collectes de fonds personnelles

FundRazr est une plateforme de crowdfunding polyvalente qui s'adresse aux particuliers, aux organisations à but non lucratif et aux organisations communautaires cherchant à collecter des fonds pour une variété de causes. Grâce à son interface conviviale et à ses outils de collecte de fonds robustes, FundRazr permet aux utilisateurs de créer des campagnes percutantes et de mobiliser le soutien de leurs réseaux.

‍

Pourquoi choisir FundRazr pour la collecte de fonds :

Outils de partage social pour maximiser la visibilité de la campagne

Intégration avec les passerelles de paiement les plus courantes

Soutien et ressources dédiés aux organisateurs de la campagne

Tarifs et frais :

‍0% de frais de plateforme plus jusqu'à 2,9% + 0,30$ de frais de traitement

Avis de l'utilisateur :

"J'ai apprécié le fait que la campagne ne soit pas obligée d'être tout ou rien. J'ai également apprécié que les fonds collectés en dehors de la plateforme puissent être comptabilisés dans le total. Ce sont des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles lors de mes précédentes campagnes sur Kickstarter. J'ai été très heureux d'avoir la possibilité d'atteindre mon objectif par des moyens personnels ainsi que par le biais de la campagne en ligne." - Andrew C.

8. Bonfire : Meilleur pour la collecte de fonds pour les vêtements

Bonfire est une plateforme unique de collecte de fonds qui permet aux particuliers de collecter des fonds en vendant des vêtements et des marchandises personnalisés. Qu'il s'agisse de collecter des fonds pour une cause personnelle ou de soutenir une organisation caritative, Bonfire offre un moyen simple de concevoir et de vendre des t-shirts, des sweats à capuche et d'autres articles personnalisés à vos sympathisants.

‍

Pourquoi choisir Bonfire pour la collecte de fonds :

Outil de conception facile à utiliser pour créer des vêtements personnalisés

Pas de coûts initiaux ni de gestion des stocks

Soutien dédié aux organisateurs de la campagne

Intégration avec les plateformes de médias sociaux les plus populaires

Tarifs et frais :

Jusqu'à 8 % à 3,5 % de frais de traitement

Avis de l'utilisateur :

"Bonfire facilite grandement la création de produits dérivés et leur vente pour mon association. Je reçois les dons et ils s'occupent de la taxe de vente." - Meg‍

Comment trouver la bonne plateforme de collecte de fonds pour simplifier les dons ?

Avant de vous lancer dans la comparaison des fonctionnalités, vous devez d'abord tenir compte de vos objectifs et de votre public cible pour déterminer le bon site de collecte de fonds au bon coût pour vous.

Identifier vos objectifs de collecte de fonds

Déterminez si vous collectez des fonds pour des besoins personnels, des causes caritatives, des projets créatifs ou des initiatives à but non lucratif.

Tenez compte de votre public cible

Certaines plateformes peuvent avoir un public de niche ou se spécialiser dans des types particuliers de campagnes de collecte de fonds. Choisissez une plateforme qui correspond aux intérêts et aux préférences de vos donateurs ou bailleurs de fonds potentiels.

Recherchez les principales caractéristiques d'une collecte de fonds réussie

Pour choisir le meilleur logiciel de collecte de fonds, vous devrez évaluer les fonctionnalités, la facilité d'utilisation, l'assistance et les coûts.‍

Caractéristiques et fonctionnalités

Personnalisation : Recherchez des plateformes qui offrent des pages de campagne personnalisables, ce qui vous permet de raconter votre histoire et d'engager vos partisans de manière efficace.

Gestion des donateurs : Envisagez des plateformes qui offrent de solides fonctions de gestion des donateurs, y compris le suivi des données des donateurs, des outils de communication et des rapports d'analyse, pour vous aider à entretenir des relations avec vos donateurs.

Traitement des paiements : Vérifiez les options de traitement des paiements, les frais et les mesures de sécurité de la plateforme afin de garantir une collecte de fonds en ligne transparente et sécurisée.

Rapports et analyses : Recherchez des plateformes offrant de solides fonctions de reporting et d'analyse pour suivre les performances de la collecte de fonds, les données démographiques des donateurs, les tendances en matière de dons et les résultats des campagnes. L'accès à des informations exploitables vous permet d'optimiser vos stratégies de collecte de fonds et de mesurer efficacement les résultats obtenus.

Collecte de fonds pour des événements : Évaluez si la plateforme fournit des outils pour organiser et gérer des événements de collecte de fonds, y compris la vente de billets, le suivi des RSVP, la promotion de l'événement et la gestion des participants. (Consultez notre guide étape par étape sur l'organisation d'un événement caritatif ici)

Engagement des donateurs : Recherchez des plateformes qui offrent des outils de communication intégrés, tels que des modèles de courriels, des bulletins d'information et des capacités de messagerie personnalisée. Des outils de communication pratiques vous permettent d'impliquer les donateurs, de partager des informations sur l'impact de votre organisation et d'exprimer votre gratitude pour leur soutien.

Pourquoi c'est important : Notre enquête 2025 sur le comportement des donateurs et les tendances en matière de dons a révélé que 82 % des donateurs sont plus enclins à faire un don lorsqu'une organisation à but non lucratif communique clairement sur son impact.

Facilité d'utilisation

Interface utilisateur : Évaluez l'interface utilisateur et la facilité de navigation de la plateforme, en veillant à ce qu'elle soit intuitive et conviviale, tant pour les organisateurs de la campagne que pour les donateurs. Vous devez pouvoir créer votre site de collecte de fonds ou votre page de don en quelques clics.

Processus de configuration de la campagne : Recherchez des plateformes avec des processus de configuration de campagne simples qui vous permettent de créer et de lancer votre campagne de collecte de fonds rapidement et efficacement.

Intégrations : Choisissez des plateformes qui offrent une intégration transparente avec les réseaux de médias sociaux les plus populaires. Cela vous permettra d'exploiter efficacement votre présence sur les médias sociaux et d'amplifier la portée de votre campagne.

Soutien et ressources

Assistance à la clientèle : Évaluez les options d'assistance à la clientèle de la plateforme, y compris l'assistance par e-mail, par téléphone et par chat en direct, ainsi que les ressources en ligne telles que les FAQ, les tutoriels et les guides.

Ressources éducatives : Recherchez des plateformes qui proposent des ressources éducatives, des conseils en matière de collecte de fonds, des bonnes pratiques et des exemples de réussite pour vous aider à optimiser vos efforts de collecte de fonds.

Coût et frais

Frais mensuels de la plateforme : Comparez les frais de la plateforme, y compris les frais de plateforme et tous les frais supplémentaires, pour vous assurer qu'ils correspondent à votre budget et à vos objectifs de collecte de fonds.

Frais de traitement des paiements : Pour comprendre le coût total de la collecte de fonds sur la plateforme, prenez en compte les frais de traitement des paiements par carte de crédit, y compris les frais de transaction et les taux de traitement.

Pourquoi c'est important : Notre enquête 2025 sur le comportement des donateurs et les tendances en matière de dons a également révélé que les frais de plateforme ou de traitement trop élevés sont l'une des principales raisons pour lesquelles les donateurs cessent de donner.

Découvrez comment cette association a économisé 1 715 dollars de frais en passant de GoFundMe à Zeffy.

Loose Ends a commencé comme un projet parallèle fondé par Jen et Masey, utilisant GoFundMe pour collecter des fonds et le soutien de chaque donateur qui pouvait le rendre possible. Comme leur succès les a amenés à se développer plus rapidement et à devenir un 501(c) (3) établi, ils savaient qu'il était temps de chercher un site de collecte de fonds qui pourrait suivre le rythme.

‍

Les coûts du personnel, de la technologie et du marketing n'étaient pas réalisables, et les frais de donation de GoFundMe réduisaient le montant global des contributions que l'organisation recevait à la fin de la journée. C'est alors qu'ils se sont tournés vers la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour économiser beaucoup d'argent tout en bénéficiant de fonctionnalités conçues pour le succès des organisations à but non lucratif.

"Les économies réalisées sur les frais éliminent les obstacles aux dons. Les frais facturés par d'autres plateformes dissuadent les gens de faire des dons ou les encouragent à en faire moins, afin de s'acquitter de ces frais... L'élimination des obstacles aux dons a changé la donne, et le sera encore plus à l'approche de la prochaine saison de collecte de fonds ! - Masey Kaplan, directrice exécutive et cofondatrice

Quelles sont les meilleures plateformes de dons pour une collecte de fonds simple, rapide et sans frais ?

Si vous avez une douzaine de casquettes et que vous devez tirer le meilleur parti de vos ressources, de votre temps et de votre argent, vous avez besoin d'une plateforme de dons simple à mettre en place, rapide à lancer et qui n'épuise pas votre budget déjà serré.

De nombreux outils de collecte de fonds promettent d'aider, mais prélèvent ensuite une partie de chaque don par le biais de frais de plateforme ou de transaction. C'est de l'argent dont vous avez besoin pour vos programmes, pas des frais de traitement.

Zeffy est la seule plateforme de dons 100% gratuite, sans frais cachés, sans coûts mensuels, ni pourcentage prélevé sur vos contributions durement gagnées.

Installation en quelques minutes, aucune compétence technique n'est requise

Lancer des formulaires de don, des pages de crowdfunding, des campagnes peer-to-peer et même une boutique en ligne.

Tout est regroupé en un seul endroit, avec des rapports en temps réel

Conservez chaque dollar donné par vos sympathisants

Se sentir soutenu à chaque étape

FAQs : Les meilleurs sites de collecte de fonds pour économiser de l'argent et simplifier votre journée

Quel est le meilleur site de collecte de fonds en ligne ? Pour les organisations à but non lucratif : Zeffy est le meilleur choix parce qu'il est 100 % gratuit et qu'il offre des fonctionnalités telles que la billetterie, la gestion des donateurs et des formulaires personnalisables, le tout sans frais.

Existe-t-il une meilleure option que GoFundMe ? Oui, Zeffy est une meilleure alternative à GoFundMe pour les organisations à but non lucratif. Alors que GoFundMe est excellent pour la visibilité, Zeffy offre une suite complète d'outils de collecte de fonds sans frais de plateforme ou de traitement, ce qui signifie que plus d'argent va directement à votre cause. Zeffy est particulièrement avantageux pour les organisations qui organisent des campagnes ou des événements permanents.

Quel site de collecte de fonds est gratuit ? Zeffy est actuellement la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement. D'autres plateformes peuvent annoncer "pas de frais de plateforme" mais facturer des frais de transaction ou de carte de crédit. Zeffy couvre ses coûts grâce aux contributions optionnelles des donateurs, de sorte que les organisations à but non lucratif n'ont jamais à débourser d'argent.

Quelle est la meilleure plateforme de crowdfunding ? Cela dépend de l'objet du crowdfunding : Pour les organisations à but non lucratif et les causes communautaires : Zeffy est le choix par excellence. C'est la seule plateforme 100 % gratuite, sans frais cachés, et elle comprend des outils robustes tels que la gestion des donateurs, la billetterie événementielle et des formulaires de don personnalisables. Pour les campagnes personnelles ou d'urgence : GoFundMe est bien connu et digne de confiance, ce qui en fait une option solide pour les personnes dans le besoin. Pour les projets créatifs ou les start-ups : Kickstarter ouvre la voie en offrant un accès à une vaste communauté mondiale de bailleurs de fonds, en particulier pour les lancements de produits et les projets artistiques. La meilleure plateforme dépend donc de vos objectifs, mais Zeffy l'emporte pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à maximiser leur impact.

