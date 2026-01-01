Des mises à jour régulières entraînent une augmentation de 40 % des dons

Les donateurs veulent savoir ce que leur don a permis de réaliser. Mais il y a une lacune : seuls 36 % d'entre eux déclarent avoir facilement accès à ce type d'informations. Lorsque les donateurs comprennent l'impact de leur don, ils sont plus enclins à donner à nouveau... et à donner davantage.

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles Des gains rapides pour vous : Ajoutez une note " Votre impact ce mois-ci " aux reçus ou aux bulletins d'information et soyez précis ! La mention "25 $ = 50 déjeuners scolaires" est plus convaincante que la mention "Votre don aide les enfants".

Montrez une répartition visuelle de l'utilisation des fonds sur votre page de don. Voir plus de bonnes pratiques en matière d'e-mail →

Cibler les donateurs émotionnellement liés à votre mission

Les données sont claires : la connexion motive les donateurs à agir. Cette année, le lien émotionnel a été le facteur de motivation le plus fort pour l'augmentation des dons, devançant l'urgence, l'impact et même la transparence. Recherchez des personnes qui ont été personnellement touchées par les questions sur lesquelles vous travaillez ou qui ont soutenu des causes similaires dans le passé. Ils seront plus enclins à donner et à rester.

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles Des gains rapides pour vous : Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés. Voir notre guide pour les déclarations de mission →

Les donateurs ont des idées fausses : il faut y remédier rapidement

Les donateurs se soucient de savoir où va leur argent - et quand les choses ne sont pas claires, ils s'en détournent. 42% pensent que les dirigeants d'organisations à but non lucratif sont trop bien payés, et 31% pensent que les frais de marketing et de collecte de fonds sont trop élevés. Même si ces coûts contribuent souvent à la croissance des organisations à but non lucratif, de nombreux donateurs ne voient pas les choses de cette façon

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles Des gains rapides pour vous : Montrez pourquoi vous dépensez dans certains domaines et quel est le retour sur investissement.

Mettez en évidence ce que vous ne dépensez pas : "Nous ne dépensons pas trop pour les frais de collecte de fonds parce que nous utilisons Zeffy. En savoir plus sur la gestion des donateurs →

Montrez aux donateurs comment les fonds sont utilisés dans votre association.

40 % des donateurs ont déclaré s'être retirés parce qu'ils n'avaient pas l'impression que leur don était utilisé efficacement, qu'ils ne savaient pas à quoi il servait ou qu'ils étaient rebutés par les frais élevés de la plateforme. Ce qu'il faut retenir ? Montrez aux donateurs comment vous utilisez leur soutien. Lorsqu'ils verront que vous utilisez leur argent de manière intelligente, ils resteront avec vous.

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles Des gains rapides pour vous : Soyez franc : Si vous payez des frais, indiquez-les dans votre rapport financier. Les donateurs apprécient l'honnêteté.

Ajoutez une section "Où va votre don" à votre site web ou à vos reçus pour montrer comment vous maximisez chaque dollar. En savoir plus sur la façon dont Zeffy peut vous permettre d'économiser de l'argent →

Simplifier l'expérience du don

Les données sont claires : si les donateurs ont l'impression de se compliquer la vie, ils ne le feront pas. Même de petits points de friction - trop de clics, des options de paiement manquantes ou une page mobile encombrante - suffisent à inciter les donateurs à renoncer à leur don. Une expérience de don fluide et adaptée aux mobiles n'est pas un avantage, c'est un élément non négociable.