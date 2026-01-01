Nous savons que la collecte de fonds s'accompagne d'une forte pression, en particulier lorsque les budgets sont serrés. C'est pourquoi nous avons demandé à 1 000 donateurs américains ce qui les incite à donner, ce qui les décourage et ce qui les incite à revenir. Ce rapport est notre façon de soutenir les plus de 50 000 organisations à but non lucratif qui utilisent Zeffy en partageant des informations réelles pour vous aider à entrer en contact avec les donateurs et à collecter plus d'argent. Nous espérons qu'il vous aidera à accroître votre impact.
Les donateurs veulent savoir ce que leur don a permis de réaliser. Mais il y a une lacune : seuls 36 % d'entre eux déclarent avoir facilement accès à ce type d'informations. Lorsque les donateurs comprennent l'impact de leur don, ils sont plus enclins à donner à nouveau... et à donner davantage.
Les données sont claires : la connexion motive les donateurs à agir. Cette année, le lien émotionnel a été le facteur de motivation le plus fort pour l'augmentation des dons, devançant l'urgence, l'impact et même la transparence. Recherchez des personnes qui ont été personnellement touchées par les questions sur lesquelles vous travaillez ou qui ont soutenu des causes similaires dans le passé. Ils seront plus enclins à donner et à rester.
Les donateurs se soucient de savoir où va leur argent - et quand les choses ne sont pas claires, ils s'en détournent. 42% pensent que les dirigeants d'organisations à but non lucratif sont trop bien payés, et 31% pensent que les frais de marketing et de collecte de fonds sont trop élevés. Même si ces coûts contribuent souvent à la croissance des organisations à but non lucratif, de nombreux donateurs ne voient pas les choses de cette façon
40 % des donateurs ont déclaré s'être retirés parce qu'ils n'avaient pas l'impression que leur don était utilisé efficacement, qu'ils ne savaient pas à quoi il servait ou qu'ils étaient rebutés par les frais élevés de la plateforme. Ce qu'il faut retenir ? Montrez aux donateurs comment vous utilisez leur soutien. Lorsqu'ils verront que vous utilisez leur argent de manière intelligente, ils resteront avec vous.
Les données sont claires : si les donateurs ont l'impression de se compliquer la vie, ils ne le feront pas. Même de petits points de friction - trop de clics, des options de paiement manquantes ou une page mobile encombrante - suffisent à inciter les donateurs à renoncer à leur don. Une expérience de don fluide et adaptée aux mobiles n'est pas un avantage, c'est un élément non négociable.
Nous avons réalisé cette étude pour vous aider à collecter davantage de fonds, sans avoir à deviner ce qui intéresse les donateurs. Nous avons demandé aux donateurs américains pourquoi ils donnaient, ce qui les rebutait et ce qui les incitait à revenir. En seulement deux semaines, plus de 1 000 personnes ont répondu.
Nous avons nettoyé les données en supprimant les doublons et les réponses incomplètes, puis nous avons cherché des modèles, c'est-à-dire ce qui revenait sans cesse dans leurs réponses.L'étude reflète les donateurs quotidiens de tous les États-Unis. Ils ont donné moins de 10 000 dollars l'année dernière, ont soutenu toutes sortes de causes et proviennent de tous les États, de toutes les tranches d'âge et de tous les sexes.
Utilisez-le pour élaborer votre prochaine campagne. Partagez-le avec votre équipe. Ou gardez-le à portée de main la prochaine fois que vous vous demanderez : que pensent vraiment mes donateurs ?
