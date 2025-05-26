GoFundMe est une plateforme de campagne de crowdfunding qui peut être un excellent moyen de promouvoir la mission ou la cause de votre organisation. Il peut également s'agir de l'un des meilleurs sites de collecte de fonds pour récolter rapidement des fonds pour un objectif individuel, comme des causes personnelles, des factures médicales ou pour soutenir des collectes de fonds internationales.

Bien que populaire, GoFundMe n'est peut-être pas le meilleur outil de collecte de fonds dans toutes les situations. Les frais et les limites de la portée d'une organisation poussent de nombreuses personnes à chercher des alternatives à GoFundMe. Dans cet article, nous fournirons huit alternatives pour créer des pages de collecte de fonds personnalisées, nous approfondirons ce qu'elles offrent et les commentaires de vrais utilisateurs.

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Les meilleures alternatives à GoFundMe

Les meilleures alternatives à GoFundMe pour les organisations à but non lucratif

Zeffy - La meilleure plateforme gratuite de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Fundly - Meilleure plateforme de collecte de fonds pour l'intégration des médias sociaux

GiveCampus - Excellente plateforme de collecte de fonds pour les écoles

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Meilleures alternatives à GoFundMe pour les particuliers

Spotfund - Facile à mettre en place et très flexible

Bonfire - Meilleure plateforme de collecte de fonds pour les t-shirts

Kickstarter - Idéal pour les projets créatifs

Patreon - Excellent outil d'adhésion

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Pourquoi avez-vous besoin d'une alternative à GoFundMe ?

Grâce à sa plateforme de crowdfunding, GoFundMe a permis de collecter plus de 15 milliards de dollars pour des organisations à but non lucratif, des particuliers et des groupes. Son impact est irréfutable, mais d'autres options conviennent mieux aux campagnes individuelles et organisationnelles.

Les pros de GoFundMe :

GoFundMe est une plateforme de collecte de fonds de confiance qui aide les particuliers et les organisations à soutenir leurs missions. Voici quelques-unes des nombreuses raisons de cette confiance :

Cryptage sécurisé des paiements

Les individus, les groupes et les organisations peuvent mettre en place une campagne pour eux-mêmes et pour d'autres.

Ajouter des images, des vidéos et du texte aux formulaires de don

Conception simple et intuitive des pages de campagne

La collecte de fonds ne s'arrête pas lorsque vous atteignez votre objectif

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GoFundMe contre

Les avantages de l'utilisation de GoFundMe sont parfois moins nombreux que les inconvénients. Les inconvénients suivants peuvent vous inciter à chercher d'autres solutions.

2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction déduits de chaque don

Les dons individuels sont traités dans un délai de 1 à 14 jours. Ensuite, il faut compter 2 à 5 jours ouvrables pour que les virements parviennent sur votre compte bancaire.

Disponible uniquement dans 19 pays. Si vous ne remplissez pas les conditions requises pour l'un des pays pris en charge, les dons vous seront remboursés.

Conçu spécifiquement pour les collectes de fonds individuelles, et non pour les collectes de fonds à but non lucratif.

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Pourquoi les organisations à but non lucratif ont-elles besoin d'outils différents de ceux des particuliers ?

Les plateformes de crowdfunding comme GoFundMe sont idéales pour les particuliers qui souhaitent rallier une cause personnelle, mais les organisations à but non lucratif ont des besoins plus complexes. La collecte de fonds n'est pas un effort ponctuel pour les organisations à but non lucratif - elle est continue, basée sur des relations et souvent réglementée. C'est pourquoi il est si important de choisir une plateforme conçue spécifiquement pour la collecte de fonds auprès des organisations à but non lucratif.

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Voici ce dont les organisations à but non lucratif ont besoin et que les plateformes de crowdfunding personnelles n'offrent pas, et pourquoi c'est important :

Capacités de gestion de la relation client (CRM) avec les donateurs: Les organisations à but non lucratif doivent suivre les données relatives aux donateurs, segmenter les sympathisants et établir des relations à long terme. Des plateformes comme Zeffy intègrent des outils de gestion des donateurs pour vous aider à y parvenir.



Reçus fiscaux automatiques: Les organisations à but non lucratif sont tenues de délivrer des reçus pour les dons déductibles des impôts. Zeffy s'en charge pour vous, ce qui vous permet de gagner du temps et d'être en conformité avec la loi.



Options de dons récurrents: La pérennité des dons est l'élément vital de la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. Zeffy permet aux donateurs de faire des dons mensuels, ce qui augmente la valeur des donateurs.



0 % de frais de plateforme: Chaque dollar compte pour les organisations à but non lucratif. Alors que GoFundMe prend une part, Zeffy s'assure que 100% des dons vont directement à votre mission, sans frais cachés.





Les meilleures alternatives à GoFundMe pour les organisations à but non lucratif

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Plateformes de crowdfunding Meilleur pour Caractéristique de mise en évidence Frais Note de Capterra Zeffy Petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche d'outils gratuits de collecte de fonds spécifiques aux organisations à but non lucratif 100% gratuit (pas de frais de plateforme - pas de frais de transaction) 100% gratuit 4.8 Fundly Personnes bénéficiant d'une forte audience en ligne Formulaires de dons pour les campagnes qui peuvent être intégrés dans Facebook 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement 3.8 GiveCampus Les écoles à la recherche d'une plateforme de crowdfunding L'IA permet d'élaborer en quelques minutes des campagnes de sensibilisation convaincantes à l'intention des donateurs. Les plans commencent à 1 000 dollars par an 4.5

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Les meilleures alternatives à GoFundMe pour les particuliers

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Plateformes de crowdfunding Meilleur pour Caractéristique de mise en évidence Frais Note de Capterra SpotFund Les particuliers à la recherche d'un outil de crowdfunding facile à utiliser Facile à utiliser et flexible pour les nouvelles campagnes 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement s/o Feu de joie Organismes à but non lucratif et particuliers à la recherche d'options de collecte de fonds pour les produits T-shirts et formulaires de collecte de fonds personnalisables 8% de frais de traitement pour les dons 4.5 Kickstarter Personnes souhaitant collecter des fonds pour des projets créatifs Créez une page de projet pour mettre en valeur votre produit ou votre projet à l'aide d'images, de vidéos et de textes. 5% du total des fonds collectés et 3% + 3-5% de frais de traitement s/o Patreon Les créateurs de contenu à la recherche d'options de crowdfunding Excellente prise en charge des transferts de membres Les plans commencent à 8% de vos revenus pour un plan Patreon Pro s/o

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1. Zeffy : la meilleure alternative gratuite à GoFundMe pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. Les petites et moyennes organisations à but non lucratif ont besoin de conserver tout l'argent qu'elles reçoivent de leurs donateurs. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds en ligne qui leur permet de le faire sans coûts cachés ni publicité mensongère.

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Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Zeffy pour :

Personnalisez les pages de dons pour qu'elles correspondent à votre image de marque

Élargissez votre champ d'action grâce à des collecteurs de fonds dirigés par les supporters et à une interface intuitive permettant de toucher les bons donateurs.

Suivre et entretenir les relations avec les donateurs sans effort grâce à des informations détaillées

Stimulez l'engagement grâce à des tirages au sort faciles à gérer

Collecte de fonds avec des dons en personne par une simple pression sur un bouton

Vendre des produits en ligne pour collecter davantage de fonds

Simplifier la gestion des inscriptions et des renouvellements des membres

Accepter Apple Pay, Google Pay et d'autres méthodes flexibles

Combiner la vente de billets et les dons de manière transparente

Permettre aux donateurs de faire un don en quelques clics seulement

Accédez à l'aide quand vous en avez besoin

Protéger les données des donateurs grâce à des protections avancées

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Qu'est-ce qui distingue cette alternative à GoFundMe ?

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif. Elle offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour mener à bien diverses campagnes et gérer les relations avec les donateurs sans frais supplémentaires.

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Témoignage : 4,8 étoiles sur Capterra

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"J'adore la façon dont Zeffy a facilité ma vie professionnelle à bien des égards. Je peux gérer ma liste d'adresses électroniques, envoyer des messages à différents segments, étiqueter des personnes et leurs intérêts, vendre des billets pour des événements, collecter des cotisations et suivre les revenus et l'engagement. Mieux encore, je peux faire tout cela (et plus encore) sans qu'une partie de nos revenus soit accaparée par un prétendu 'allié' des organisations à but non lucratif". - Maude S.

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Prix : 100% gratuit (pas de frais de démarrage, de plateforme, de transaction ou de traitement)‍

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De GoFundMe à Zeffy : comment Loose Ends a économisé 1 715 dollars et s'est développé plus rapidement

Lorsque Loose Ends est passé du statut de projet secondaire à celui de 501(c)(3), il s'est rendu compte que les frais de GoFundMe étaient plus qu'un simple gouffre financier - ils étaient un frein à la croissance.

"Les frais dissuadent les gens de faire des dons ou les encouragent à donner moins", a déclaré Masey Kaplan, directeur exécutif.

Après avoir étudié les options qui s'offraient à eux, ils ont trouvé Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite. En passant de GoFundMe à Zeffy, Loose Ends a pu économiser 1 715 dollars de frais, collecter 34 307 dollars et se développer plus rapidement. Aujourd'hui, les fondateurs recommandent Zeffy à toutes les associations qu'ils rencontrent. En savoir plus sur leur expérience avec Zeffy

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Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission $1,715 sauvegardé 1 nouvelle embauche 2500+ projets textiles finis

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2. Spotfund : La meilleure alternative à GoFundMe pour les particuliers qui souhaitent collecter des fonds

Spotfund offre une plateforme de crowdfunding permettant à chacun de lancer une campagne pour n'importe quelle cause. Lorsque vous comparez Spotfund à GoFundMe, vous devez tenir compte du fait que Spotfund permet aux utilisateurs de partager et de publier des mises à jour pour votre campagne de collecte de fonds et de suivre sa progression.

Vous recevrez tous les fonds, que vous ayez ou non atteint vos objectifs financiers. Les donateurs du monde entier peuvent contribuer à votre campagne, mais seuls les utilisateurs disposant d'un compte bancaire aux États-Unis peuvent créer une campagne et retirer des fonds.

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Qu'est-ce qui distingue cette alternative à GoFundMe ?

Spotfund est facile à mettre en place et très flexible pour les particuliers qui débutent ou les organisations à but non lucratif.

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Témoignage : 4,7 étoiles sur Trustpilot

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"J'ai pu créer une collecte de fonds sûre et facile pour aider à atteindre les amis et la famille lors d'une épreuve et tout a fonctionné de manière transparente, efficace et optimale. " - Carolyn

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Tarifs : Spotfund n'a pas de frais d'installation ou de plateforme, mais les frais de traitement des cartes de crédit sont de 2,9 % + 0,30 $ sur chaque don et jusqu'à 3,9 % + 0,30 $ par transaction pour les paiements internationaux.

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3. Bonfire : La meilleure alternative à GoFundMe pour une campagne de crowdfunding de produits

Bonfire est l'un des concurrents de GoFundMe qui convient parfaitement aux créateurs et aux petites entreprises. Vous pouvez télécharger des œuvres d'art personnalisées pour vendre des t-shirts et d'autres vêtements. Vous pouvez également définir des objectifs de collecte de fonds, choisir le prix des articles et vendre en ligne des articles tels que des t-shirts, des sweats à capuche, des débardeurs, etc. Les organisations à but non lucratif, les équipes sportives et les groupes sociaux peuvent utiliser Bonfire pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour leur cause.

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Les coûts des produits sont basés sur les frais de fabrication, d'approvisionnement et d'impression. Plus le design est simple, moins il coûtera cher. Vous pouvez choisir un prix par défaut ou fixer des prix adaptés à votre organisation et à votre communauté.

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Qu'est-ce qui distingue cette alternative à GoFundMe ?

Bonfire vous permet de concevoir et de vendre des vêtements personnalisés sans risque, et de collecter des fonds grâce à votre créativité.

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Témoignage : 4,5 sur Capterra

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"Facilité d'utilisation, non seulement pour moi, mais aussi pour les soumissionnaires et mes comités d'évaluation. Bonfire me permet de configurer mes projets de manière à répondre à mes besoins. Il peut gérer des projets très simples comme des projets très complexes. "Keri W.

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Tarifs : Les frais de produit et de traitement de Bonfire s'élèvent à 8 % par transaction.

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4. Fundly : Le meilleur site comme GoFundMe pour les besoins du CRM

Fundly aide les organisations à but non lucratif et les particuliers à collecter des fonds par le biais d'une campagne de crowdfunding pour à peu près n'importe quoi. Qu'il s'agisse d'une cause personnelle, de frais médicaux ou de paiements par carte de crédit, les particuliers peuvent créer des formulaires de don avec des vidéos et des photos pour raconter une histoire.

Fundly permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de la collecte de fonds sur les réseaux sociaux en facilitant le partage grâce à l'application mobile gratuite Fundly et en intégrant des formulaires de collecte de fonds sur Facebook.

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Qu'est-ce qui distingue cette alternative à GoFundMe ?

Fundly est une option intéressante pour le partage social, car il vous permet d'intégrer votre formulaire de collecte de fonds dans Facebook.

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Témoignage : 2,9 étoiles sur G2

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"Fundly est assez facile à utiliser et c'est un outil puissant - de plus, il est dans le nuage (il est donc accessible partout)". - Veronica F.

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Prix : Il n'y a pas de frais d'installation ou de plateforme pour utiliser Fundly, mais il y a des frais de traitement de carte de crédit de 2,9 % + 0,30 $ par transaction.

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5. GiveCampus : Les meilleures alternatives à GoFundMe pour les écoles

GiveCampus est un site de collecte de fonds en ligne dirigé par des collecteurs de fonds issus d'établissements d'enseignement tels que Stanford et Emory. Leur expérience de la collecte de fonds pour les écoles et les établissements d'enseignement supérieur les a incités à créer une plateforme de collecte de fonds pour répondre aux problèmes spécifiques de collecte de fonds de nombreuses écoles.

GiveCampus permet aux écoles de collecter des fonds grâce à des pages de dons en ligne, des données sur les dons et le crowdfunding, des événements et bien plus encore. Leurs programmes de gestion des données sur la richesse et des bénévoles aident les écoles à identifier et à suivre les donateurs et les bénévoles afin de les aider à se développer.

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Qu'est-ce qui distingue cette alternative à GoFundMe ?

GiveCampus utilise l'IA pour créer en quelques minutes des campagnes de sensibilisation convaincantes à l'intention des donateurs.

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Témoignage : 4,7 étoiles sur G2

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"J'aime la facilité d'utilisation et la possibilité de créer des campagnes simples et efficaces. Je peux ajouter autant ou aussi peu de détails que nécessaire, et j'ai la possibilité de rencontrer mes donateurs là où ils se trouvent. La plateforme GC a été formidable, en particulier pour les journées de dons et les projets ponctuels. - Ashley S.

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Tarifs : Les plans GiveCampus commencent à 1 000 dollars par an.

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6. Kickstarter : la meilleure alternative à GoFundMe pour les personnes ayant un projet créatif

Kickstarter est l'un des meilleurs sites de crowdfunding pour concrétiser des idées.

Kickstarter existe depuis 2009, et vous l'avez peut-être reconnu lors des campagnes pour le "fidget spinner" ou pour le prolifique écrivain de fantasy Brandon Sanderson. Une campagne Kickstarter est une excellente option si vous avez un produit ou un projet unique et créatif qui a besoin d'être financé.

Kickstarter n'autorise pas la collecte de fonds pour les organisations caritatives, mais les particuliers peuvent voir leurs rêves se réaliser sans avoir besoin de prêts bancaires, de subventions ou de la demande d'investisseurs. Kickstarter permet aux gens de contrôler leurs idées et d'atteindre des supporters qui se sentent concernés. Il est possible que votre campagne échoue et que vous ne récoltiez pas d'argent, mais de nombreuses campagnes réussissent.

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Qu'est-ce qui distingue cette alternative à GoFundMe ?

Historique des collectes de fonds réussies et 7,68 milliards de dollars collectés pour les utilisateurs

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Témoignage : 3,8 étoiles sur G2

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"Ce qui est le plus utile avec kickstarter, c'est qu'il aide les idées et les projets des gens à se concrétiser grâce aux fonds qu'ils reçoivent." - Joel A.

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Tarifs : Si votre projet est financé avec succès, Kickstarter prélève des frais de plateforme de 5 % et des frais de traitement des paiements de 3 à 5 % par transaction. Il n'y a pas de frais pour les projets qui n'atteignent pas leurs objectifs.

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7. Patreon : La meilleure alternative à GoFundMe pour les créateurs de contenu

Patreon est une autre plateforme destinée aux personnes qui souhaitent réussir à collecter des fonds à titre personnel. Vous pouvez collecter des fonds pour votre organisation caritative préférée sur Patreon, mais ses principaux utilisateurs sont des créateurs de contenu qui se connectent à leur public et collectent des fonds en ligne.

Patreon permet aux utilisateurs de créer une adhésion, de vendre des produits numériques et de faire du crowdfunding pour obtenir des revenus réguliers de la part de leurs partisans.

Qu'est-ce qui distingue cette alternative à GoFundMe ?

Patreon met les créateurs de contenu aux commandes.

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Témoignage: 4,1 étoiles sur G2

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"Les avantages de Patreon sont qu'il est bien connu et que je peux télécharger du texte ou des images en quelques secondes. J'ai la chance d'avoir quelques mécènes." - Linda S.

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Prix : L'inscription de produits sur Patreon est gratuite, mais la plupart des utilisateurs s'inscrivent à l'un de ses plans. Le plan Pro de Patreon comprend des frais de 8 % des revenus gagnés, et les plans Premium ont des frais de 12 %. Les utilisateurs peuvent également vendre des produits numériques sur Patreon moyennant des frais de 5 % plus le traitement du paiement.

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Autres alternatives à GoFundMe et sites de collecte de fonds

Subsplash - Permet aux églises d'accéder à des applications mobiles, des sites web, des textes et des dons en ligne.

Indiegogo - Campagnes de crowdfunding pour les produits révolutionnaires, la recherche scientifique et les entrepreneurs innovants

Donorbox - Des outils tels que QuickDonate™ et UltraSwift™ checkout permettent aux donateurs de donner plus facilement.

‍Snap!Raise - Plate-forme numérique de collecte de fonds en groupe pour les projets scolaires, les groupes et les équipes

Bloomerang - Logiciel de gestion des donateurs et outil de collecte de fonds qui aide les organisations à collecter davantage de fonds et à renforcer les liens avec les donateurs.

Classy - Des campagnes de collecte de fonds complètes pour rencontrer les donateurs là où ils se trouvent

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La seule alternative 100% gratuite à GoFundMe, conçue pour les organisations à but non lucratif

Maintenant que vous avez pris en compte les critiques de GoFundMe et que vous avez examiné de nombreuses autres plateformes de collecte de fonds, laquelle devriez-vous utiliser ?

Zeffy est 100% gratuit pour les formulaires de dons en ligne des organisations à but non lucratif, le crowdfunding, la billetterie d'événements, la collecte de fonds peer-to-peer et les adhésions. Alors que de nombreux logiciels de collecte de fonds prétendent être gratuits parce qu'il n'y a pas de frais de plateforme, les frais de traitement des paiements se faufilent et déduisent le potentiel total de la collecte de fonds.

Avec Zeffy, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour la collecte de fonds à but non lucratif, des sites de crowdfunding aux événements et au commerce électronique, sans frais de transaction uniques.

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Questions fréquemment posées sur GoFundMe pour les organisations à but non lucratif

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Quels sont les frais de GoFundMe ? Il n'y a pas de frais d'installation ou de transaction, mais GoFundMe a de petits frais de traitement standard qui s'élèvent à 2,9 % + 0,30 $ par transaction. Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui avec Zeffy, la seule solution 100 % gratuite.

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Existe-t-il une alternative gratuite à GoFundMe ? Zeffy est 100 % gratuit pour les formulaires de dons en ligne des organisations à but non lucratif, le crowdfunding, la billetterie d'événements, la collecte de fonds de pair à pair et les adhésions. Alors que de nombreux outils prétendent être gratuits parce qu'il n'y a pas de frais de plateforme, les frais de traitement des paiements se faufilent et déduisent le potentiel total de collecte de fonds.

Avec Zeffy, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour la collecte de fonds à but non lucratif, des sites de crowdfunding aux événements et au commerce électronique, sans aucun frais de transaction. Inscrivez-vous à Zeffy dès aujourd'hui.

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Quelles sont les meilleures alternatives à GoFundMe ? Toute personne créant une page de crowdfunding et recherchant la bonne plateforme de crowdfunding avec des fonctionnalités de collecte de fonds qui maintiennent l'engagement des donateurs et collectent les dons efficacement peut se tourner vers les alternatives GoFundMe suivantes. Zeffy SpotFund Feu de joie Fundly Givebutter GiveCampus Kickstarter Patreon Trouver la bonne plateforme de crowdfunding pour votre association peut sembler une tâche ardue, mais cela vaut la peine d'explorer les options qui s'offrent à vous. Chaque plateforme possède des caractéristiques uniques, et il est donc essentiel d'en choisir une qui corresponde à vos objectifs spécifiques, qu'il s'agisse de prendre en charge les dons récurrents, de s'intégrer à votre site Web ou de vous aider à entrer en contact avec les donateurs de manière plus efficace.

En examinant et en comparant ce qui existe, vous pourrez prendre une décision éclairée qui assurera le succès de vos efforts de collecte de fonds. La bonne plateforme peut faire toute la différence dans la réalisation de vos objectifs et l'engagement de vos donateurs.

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