GoFundMe est une plateforme de campagne de crowdfunding qui peut être un excellent moyen de promouvoir la mission ou la cause de votre organisation. Il peut également s'agir de l'un des meilleurs sites de collecte de fonds pour récolter rapidement des fonds pour un objectif individuel, comme des causes personnelles, des factures médicales ou pour soutenir des collectes de fonds internationales.
Bien que populaire, GoFundMe n'est peut-être pas le meilleur outil de collecte de fonds dans toutes les situations. Les frais et les limites de la portée d'une organisation poussent de nombreuses personnes à chercher des alternatives à GoFundMe. Dans cet article, nous fournirons huit alternatives pour créer des pages de collecte de fonds personnalisées, nous approfondirons ce qu'elles offrent et les commentaires de vrais utilisateurs.
Grâce à sa plateforme de crowdfunding, GoFundMe a permis de collecter plus de 15 milliards de dollars pour des organisations à but non lucratif, des particuliers et des groupes. Son impact est irréfutable, mais d'autres options conviennent mieux aux campagnes individuelles et organisationnelles.
GoFundMe est une plateforme de collecte de fonds de confiance qui aide les particuliers et les organisations à soutenir leurs missions. Voici quelques-unes des nombreuses raisons de cette confiance :
Les avantages de l'utilisation de GoFundMe sont parfois moins nombreux que les inconvénients. Les inconvénients suivants peuvent vous inciter à chercher d'autres solutions.
Les plateformes de crowdfunding comme GoFundMe sont idéales pour les particuliers qui souhaitent rallier une cause personnelle, mais les organisations à but non lucratif ont des besoins plus complexes. La collecte de fonds n'est pas un effort ponctuel pour les organisations à but non lucratif - elle est continue, basée sur des relations et souvent réglementée. C'est pourquoi il est si important de choisir une plateforme conçue spécifiquement pour la collecte de fonds auprès des organisations à but non lucratif.
Voici ce dont les organisations à but non lucratif ont besoin et que les plateformes de crowdfunding personnelles n'offrent pas, et pourquoi c'est important :
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. Les petites et moyennes organisations à but non lucratif ont besoin de conserver tout l'argent qu'elles reçoivent de leurs donateurs. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds en ligne qui leur permet de le faire sans coûts cachés ni publicité mensongère.
Zeffy est une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif. Elle offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour mener à bien diverses campagnes et gérer les relations avec les donateurs sans frais supplémentaires.
Témoignage : 4,8 étoiles sur Capterra
"J'adore la façon dont Zeffy a facilité ma vie professionnelle à bien des égards. Je peux gérer ma liste d'adresses électroniques, envoyer des messages à différents segments, étiqueter des personnes et leurs intérêts, vendre des billets pour des événements, collecter des cotisations et suivre les revenus et l'engagement. Mieux encore, je peux faire tout cela (et plus encore) sans qu'une partie de nos revenus soit accaparée par un prétendu 'allié' des organisations à but non lucratif". - Maude S.
Prix : 100% gratuit (pas de frais de démarrage, de plateforme, de transaction ou de traitement)
Lorsque Loose Ends est passé du statut de projet secondaire à celui de 501(c)(3), il s'est rendu compte que les frais de GoFundMe étaient plus qu'un simple gouffre financier - ils étaient un frein à la croissance.
"Les frais dissuadent les gens de faire des dons ou les encouragent à donner moins", a déclaré Masey Kaplan, directeur exécutif.
Après avoir étudié les options qui s'offraient à eux, ils ont trouvé Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite. En passant de GoFundMe à Zeffy, Loose Ends a pu économiser 1 715 dollars de frais, collecter 34 307 dollars et se développer plus rapidement. Aujourd'hui, les fondateurs recommandent Zeffy à toutes les associations qu'ils rencontrent. En savoir plus sur leur expérience avec Zeffy
Spotfund offre une plateforme de crowdfunding permettant à chacun de lancer une campagne pour n'importe quelle cause. Lorsque vous comparez Spotfund à GoFundMe, vous devez tenir compte du fait que Spotfund permet aux utilisateurs de partager et de publier des mises à jour pour votre campagne de collecte de fonds et de suivre sa progression.
Vous recevrez tous les fonds, que vous ayez ou non atteint vos objectifs financiers. Les donateurs du monde entier peuvent contribuer à votre campagne, mais seuls les utilisateurs disposant d'un compte bancaire aux États-Unis peuvent créer une campagne et retirer des fonds.
Spotfund est facile à mettre en place et très flexible pour les particuliers qui débutent ou les organisations à but non lucratif.
Témoignage : 4,7 étoiles sur Trustpilot
"J'ai pu créer une collecte de fonds sûre et facile pour aider à atteindre les amis et la famille lors d'une épreuve et tout a fonctionné de manière transparente, efficace et optimale. " - Carolyn
Tarifs : Spotfund n'a pas de frais d'installation ou de plateforme, mais les frais de traitement des cartes de crédit sont de 2,9 % + 0,30 $ sur chaque don et jusqu'à 3,9 % + 0,30 $ par transaction pour les paiements internationaux.
Bonfire est l'un des concurrents de GoFundMe qui convient parfaitement aux créateurs et aux petites entreprises. Vous pouvez télécharger des œuvres d'art personnalisées pour vendre des t-shirts et d'autres vêtements. Vous pouvez également définir des objectifs de collecte de fonds, choisir le prix des articles et vendre en ligne des articles tels que des t-shirts, des sweats à capuche, des débardeurs, etc. Les organisations à but non lucratif, les équipes sportives et les groupes sociaux peuvent utiliser Bonfire pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour leur cause.
Les coûts des produits sont basés sur les frais de fabrication, d'approvisionnement et d'impression. Plus le design est simple, moins il coûtera cher. Vous pouvez choisir un prix par défaut ou fixer des prix adaptés à votre organisation et à votre communauté.
Bonfire vous permet de concevoir et de vendre des vêtements personnalisés sans risque, et de collecter des fonds grâce à votre créativité.
Témoignage : 4,5 sur Capterra
"Facilité d'utilisation, non seulement pour moi, mais aussi pour les soumissionnaires et mes comités d'évaluation. Bonfire me permet de configurer mes projets de manière à répondre à mes besoins. Il peut gérer des projets très simples comme des projets très complexes. "Keri W.
Tarifs : Les frais de produit et de traitement de Bonfire s'élèvent à 8 % par transaction.
Fundly aide les organisations à but non lucratif et les particuliers à collecter des fonds par le biais d'une campagne de crowdfunding pour à peu près n'importe quoi. Qu'il s'agisse d'une cause personnelle, de frais médicaux ou de paiements par carte de crédit, les particuliers peuvent créer des formulaires de don avec des vidéos et des photos pour raconter une histoire.
Fundly permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de la collecte de fonds sur les réseaux sociaux en facilitant le partage grâce à l'application mobile gratuite Fundly et en intégrant des formulaires de collecte de fonds sur Facebook.
Fundly est une option intéressante pour le partage social, car il vous permet d'intégrer votre formulaire de collecte de fonds dans Facebook.
Témoignage : 2,9 étoiles sur G2
"Fundly est assez facile à utiliser et c'est un outil puissant - de plus, il est dans le nuage (il est donc accessible partout)". - Veronica F.
Prix : Il n'y a pas de frais d'installation ou de plateforme pour utiliser Fundly, mais il y a des frais de traitement de carte de crédit de 2,9 % + 0,30 $ par transaction.
GiveCampus est un site de collecte de fonds en ligne dirigé par des collecteurs de fonds issus d'établissements d'enseignement tels que Stanford et Emory. Leur expérience de la collecte de fonds pour les écoles et les établissements d'enseignement supérieur les a incités à créer une plateforme de collecte de fonds pour répondre aux problèmes spécifiques de collecte de fonds de nombreuses écoles.
GiveCampus permet aux écoles de collecter des fonds grâce à des pages de dons en ligne, des données sur les dons et le crowdfunding, des événements et bien plus encore. Leurs programmes de gestion des données sur la richesse et des bénévoles aident les écoles à identifier et à suivre les donateurs et les bénévoles afin de les aider à se développer.
GiveCampus utilise l'IA pour créer en quelques minutes des campagnes de sensibilisation convaincantes à l'intention des donateurs.
Témoignage : 4,7 étoiles sur G2
"J'aime la facilité d'utilisation et la possibilité de créer des campagnes simples et efficaces. Je peux ajouter autant ou aussi peu de détails que nécessaire, et j'ai la possibilité de rencontrer mes donateurs là où ils se trouvent. La plateforme GC a été formidable, en particulier pour les journées de dons et les projets ponctuels. - Ashley S.
Tarifs : Les plans GiveCampus commencent à 1 000 dollars par an.
Kickstarter est l'un des meilleurs sites de crowdfunding pour concrétiser des idées.
Kickstarter existe depuis 2009, et vous l'avez peut-être reconnu lors des campagnes pour le "fidget spinner" ou pour le prolifique écrivain de fantasy Brandon Sanderson. Une campagne Kickstarter est une excellente option si vous avez un produit ou un projet unique et créatif qui a besoin d'être financé.
Kickstarter n'autorise pas la collecte de fonds pour les organisations caritatives, mais les particuliers peuvent voir leurs rêves se réaliser sans avoir besoin de prêts bancaires, de subventions ou de la demande d'investisseurs. Kickstarter permet aux gens de contrôler leurs idées et d'atteindre des supporters qui se sentent concernés. Il est possible que votre campagne échoue et que vous ne récoltiez pas d'argent, mais de nombreuses campagnes réussissent.
Historique des collectes de fonds réussies et 7,68 milliards de dollars collectés pour les utilisateurs
Témoignage : 3,8 étoiles sur G2
"Ce qui est le plus utile avec kickstarter, c'est qu'il aide les idées et les projets des gens à se concrétiser grâce aux fonds qu'ils reçoivent." - Joel A.
Tarifs : Si votre projet est financé avec succès, Kickstarter prélève des frais de plateforme de 5 % et des frais de traitement des paiements de 3 à 5 % par transaction. Il n'y a pas de frais pour les projets qui n'atteignent pas leurs objectifs.
Patreon est une autre plateforme destinée aux personnes qui souhaitent réussir à collecter des fonds à titre personnel. Vous pouvez collecter des fonds pour votre organisation caritative préférée sur Patreon, mais ses principaux utilisateurs sont des créateurs de contenu qui se connectent à leur public et collectent des fonds en ligne.
Patreon permet aux utilisateurs de créer une adhésion, de vendre des produits numériques et de faire du crowdfunding pour obtenir des revenus réguliers de la part de leurs partisans.
Patreon met les créateurs de contenu aux commandes.
Témoignage: 4,1 étoiles sur G2
"Les avantages de Patreon sont qu'il est bien connu et que je peux télécharger du texte ou des images en quelques secondes. J'ai la chance d'avoir quelques mécènes." - Linda S.
Prix : L'inscription de produits sur Patreon est gratuite, mais la plupart des utilisateurs s'inscrivent à l'un de ses plans. Le plan Pro de Patreon comprend des frais de 8 % des revenus gagnés, et les plans Premium ont des frais de 12 %. Les utilisateurs peuvent également vendre des produits numériques sur Patreon moyennant des frais de 5 % plus le traitement du paiement.
Maintenant que vous avez pris en compte les critiques de GoFundMe et que vous avez examiné de nombreuses autres plateformes de collecte de fonds, laquelle devriez-vous utiliser ?
Zeffy est 100% gratuit pour les formulaires de dons en ligne des organisations à but non lucratif, le crowdfunding, la billetterie d'événements, la collecte de fonds peer-to-peer et les adhésions. Alors que de nombreux logiciels de collecte de fonds prétendent être gratuits parce qu'il n'y a pas de frais de plateforme, les frais de traitement des paiements se faufilent et déduisent le potentiel total de la collecte de fonds.
Avec Zeffy, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour la collecte de fonds à but non lucratif, des sites de crowdfunding aux événements et au commerce électronique, sans frais de transaction uniques.
Les plateformes de collecte de fonds "gratuites" ne le sont pas toutes - voici ce pour quoi vous payez réellement. Nous analysons les coûts cachés et les principales caractéristiques pour vous aider à choisir le bon logiciel de collecte de fonds.
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