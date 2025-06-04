PayPal est peut-être unlogiciel de traitement des paiements pratique( ), mais il réduit vos dons. Chaque transaction réduit l'impact de votre association, ce qui n'est pas négligeable pour les petites organisations dont le budget est serré et où chaque dollar compte.

Pour chaque don de 25 dollars, PayPal prélève près d'un dollar de frais. Si vous récoltez 500 $ grâce à 20 donateurs qui donnent 25 $ chacun, cela signifie que vous ne verrez qu'environ 480 $ sur votre compte bancaire.

La vérité est que les frais de PayPal (même avec la réduction pour les organisations à but non lucratif de 1,99 % + 0,49 $ par transaction) grugent des fonds essentiels à la mission de l'organisation. Et pourtant, de nombreuses organisations à but non lucratif s'en tiennent à PayPal pour leurs collectes de fonds, simplement parce que "tout le monde l'utilise".

Vous ne devriez pas avoir à choisir entre la facilité de traitement des paiements en ligne et l'économie d'argent. Ce guide présente les alternatives à PayPal pour rationaliser la collecte de fonds, y compris les seuls outils de collecte de fonds à frais zéro et le traitement des paiements(Zeffy) qui garantit que les petites organisations à but non lucratif perçoivent chaque centime qu'elles gagnent.

‍

‍

Table des matières :

‍

Pourquoi Zeffy est la meilleure alternative à PayPal pour les organisations à but non lucratif (et pas seulement parce qu'elle est gratuite) ?

La plupart des organisations à but non lucratif pensent que les frais sont inévitables, ou ne savent pas qu'il existe des alternatives à PayPal parce qu'il est bien connu. Nous voulons vous aider à voir ce que votre équipe mérite et nous assurer que chaque centime d'un don fait à votre mission le fait exactement.

Le processeur de paiement et la plateforme de collecte de fonds de Zeffy ne sont pas simplement une autre option, c'est une véritable amélioration de PayPal pour les organisations à but non lucratif. Ne vous laissez pas tromper par la structure sans frais - cet outil est tout le contraire d'un logiciel bon marché.

‍

Gratuité et priorité aux organisations à but non lucratif

‍

"Avec PayPal, les dons de 50 dollars devenaient 48 dollars - les frais s'accumulaient rapidement. Le passage à Zeffy nous a permis d'économiser près de 2 000 dollars rien que cette année. Cela a permis de financer 9 bourses de thérapie pour des enfants autistes. Zeffy nous a permis d'intégrer gratuitement des formulaires de don, et nos résultats pour le mardi de la charité sont passés de 3 000 à 18 000 dollars. Cela a totalement changé la donne.

‍



Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif qui veulent maximiser leur impact sans sacrifier l'expérience des donateurs et reste 100% gratuit parce que nous comprenons combien vous travaillez dur pour attirer les donateurs, collecter des fonds et transformer cet argent en impact réel.‍

‍

Zeffy : les organisations à but non lucratif adorent

Qu'il s'agisse de cartes de crédit, de chèques, d'Apple Pay ou de Google Pay, Zeffy accepte tous les types de paiement.

La solution "tap-to-pay" de Zeffy vous permet de recevoir des paiements en personne (aucun terminal ou point de vente n'est nécessaire).

Plateforme polyvalente de collecte de fonds offrant une billetterie pour les événements, des tirages au sort, des boutiques en ligne et une gestion des membres.

Les organisations à but non lucratif peuvent créer des formulaires de don personnalisables en ajoutant un logo, des couleurs et une bannière personnalisée.

Créez vos campagnes de collecte de fonds de pair à pair.

Outils de gestion des donateurs pour suivre et entretenir les relations avec les donateurs.

‍

Zeffy PayPal Frais 0 $ de frais - nous couvrons 100 %.

Application gratuite Tap to Pay pour accepter les dons en personne 1,99 % + 0,49 $ par transaction (en ligne et en personne)

Frais uniques de 29 $ + 30 $/mois pour accepter les dons en personne Expérience des donateurs ✅ Des formulaires fluides et intuitifs conçus pour convertir les donateurs Un flux de paiement compliqué qui n'est pas conçu pour les donateurs Sécurité et paiements Powered by Stripe - sécurité de niveau entreprise, toujours sans frais à 100%. Sécurisé, mais vous payez toujours les frais Soutien à la croissance Formulaires de don, peer-to-peer, événements, billetterie, gestion des donateurs et autres fonctions de collecte de fonds sont tous inclus gratuitement. Des modules complémentaires et des solutions de contournement sont nécessaires pour les outils non lucratifs avancés.

‍

‍

Pourquoi les alternatives à PayPal améliorent-elles votre façon d'accepter les paiements ?

Que vous soyez prêt à passer au zéro frais ou que vous souhaitiez explorer d'autres options de traitement des paiements pour voir ce qui existe, nous vous aiderons à étudier en profondeur les alternatives à PayPal. En les examinant côte à côte et en écoutant les commentaires de vrais utilisateurs, vous pouvez être sûr que votre processeur de paiement travaille pour vous, et non contre vous.

‍

Inconvénients de PayPal pour les organisations à but non lucratif

L'assistance à la clientèle est automatisée et n'est pas adaptée aux besoins spécifiques des organisations à but non lucratif.

Les reçus fiscaux ne sont pas générés automatiquement, ce qui nécessite un travail de bureau supplémentaire et des efforts manuels de la part du personnel de l'association.

Les fonctions de gestion des donateurs sont limitées, avec un accès à l'historique des transactions de base et aucun outil avancé pour l'engagement des donateurs.

Les options de personnalisation des formulaires de don sont minimes, ce qui limite la possibilité de mettre en valeur les actifs de la marque et de fixer des montants de dons personnalisés.

Les fonctions de collecte de fonds sont basiques, ne permettant qu'un bouton de don en ligne sans prise en charge de la vente de billets, de tirages au sort ou de campagnes de collecte de fonds en peer-to-peer.

‍

‍

‍

Plus d'alternatives à PayPal pour les organisations à but non lucratif

Square: Solution de paiement sans contact tout-en-un

Stripe: Meilleur outil de traitement des paiements avec gestion avancée des fraudes

Google Pay: La meilleure solution pour un processus de don simple et fluide

Venmo: Le meilleur pour le partage social

Apple Pay: Le meilleur moyen pour les donateurs utilisant un appareil Apple d'effectuer des paiements rapides et sécurisés

Cash App: La meilleure solution pour les transactions rapides et les paiements de pair à pair

‍

Les meilleurs systèmes de paiement en ligne pour les dons des organisations à but non lucratif

‍

Processeur de paiement Caractéristiques remarquables Frais Zeffy - Dons en ligne et en personne 100% gratuits

- Accepte les dons uniques et récurrents

- Billetterie événementielle, peer-to-peer, reçus fiscaux

- Gestion simple des donateurs intégrée

- Application POS qui fonctionne de manière transparente avec les dons - 100% gratuit, tous les frais de transaction et de traitement sont couverts

- Application POS gratuite pour les transactions en personne Carré - Accepte les cadeaux en ligne et en personne

- Outils CRM de base et reçus - 2,6 % - 3,5 % + des frais de 10 à 30 ¢ pour chaque don

- En personne, le Square Reader ou le Register commencent aux alentours de 49 $. Stripe - Prise en charge des dons uniques et récurrents

- Passerelle de paiement fiable - 2,2 % + 0,30 $ par transaction (si vous traitez au moins 80 % de vos dons via Stripe)

- Les transactions en personne via Stripe Checkout commencent à 10 $/mois. Google Pay - IAccepte 25 devises

- Facile à installer et à utiliser - Pas de structure tarifaire claire pour les organisations à but non lucratif, en particulier pour recevoir des paiements internationaux Venmo - Codes QR et transferts rapides - Frais de transfert instantané : 1,75 % du montant transféré (min 0,25 $, max 25 $)

- Frais de transfert par carte de crédit : 3% du montant transféré

- Frais de dépôt de chèque : 1-5% du montant du chèque (min $5) Apple Pay - Remplissage automatique pour un don rapide et transparent

- Compatible avec Touch ID, Face ID et Apple Watch - Gratuit pour les donateurs qui utilisent des appareils Apple Application Cash - Transferts rapides grâce aux codes QR et aux cashtags partageables - 3% par transaction par carte de crédit

- 0,5% - 1,75% par dépôt instantané

‍

‍

Des alternatives moins chères à PayPal pour la meilleure expérience de traitement des paiements‍



Carré: Le meilleur pour l'enregistrement des informations sur les donateurs

‍

Ce que les utilisateurs aiment Ce que les utilisateurs n'aiment pas Notations - Square facilite la mise en place et la gestion des dons récurrents

- Processus de don sécurisé et convivial pour les donateurs

- Rapports en temps réel avec des dons détaillés pour un meilleur suivi financier - Les fonctions avancées nécessitent un abonnement payant

- Les coûts globaux sont relativement élevés

- Certains utilisateurs trouvent que Square n'offre pas assez de fonctionnalités pour répondre à leurs besoins - Note G2 : 4.7

- Note Capterra : 4.6

‍

‍

Avis des clients

"Mon organisation adore utiliser Square Payments parce qu'en tant qu'organisation à but non lucratif, nous réalisons une grande partie de notre financement par le biais d'événements de collecte de fonds. Le fait d'avoir une option mobile pour accepter les paiements sur place est absolument énorme pour nous afin d'obtenir le financement pour notre programme de bourses d'études et au-delà." - Sarah B.

‍

‍

Stripe: Meilleur outil de traitement des paiements avec protection contre la fraude

‍

Ce que les utilisateurs aiment Ce que les utilisateurs n'aiment pas Notations - Paiements rapides pour les dons

- Prise en charge de diverses cartes

- Possibilité de recevoir des paiements internationaux

- Bonne documentation de support et assistance par chat en direct

- Haut niveau de personnalisation - Les taux d'actualisation restent élevés et réduisent la valeur des dons

- Le taux d'actualisation ne s'applique pas aux revenus autres que les dons, ce qui pourrait augmenter les coûts globaux.

- Configuration et utilisation complexes pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui n'ont pas d'assistance technique - Note G2 : 4.2

- Note Capterra : 4.6

‍

‍

Avis des clients

"Nous apprécions le service et la facilité d'utilisation de Stripe. Il nous est facile de créer une facture et de l'envoyer par e-mail à nos clients. Nous avons apprécié la possibilité de recevoir un paiement immédiatement sur notre compte. Leur service clientèle a toujours été serviable et a répondu à nos questions." - Jeffrey.

‍

Zeffy utilise Stripe pour traiter les dons des organisations à but non lucratif en toute sécurité, tout en couvrant tous les frais de transaction pour votre organisation. Cela signifie que vous bénéficiez de l'expérience du traitement des paiements sans en supporter le coût.

‍

‍

Google Pay: Idéal pour un processus de don simple

‍

Ce que les utilisateurs aiment Ce que les utilisateurs n'aiment pas Notations - Accepte 25 devises, ce qui le rend utile pour les donateurs internationaux.

- Facile à installer et à utiliser sur les sites web de collecte de dons - Absence de structure tarifaire claire pour les organisations à but non lucratif

- Le coût des dons internationaux n'est pas clairement défini, ce qui pourrait entraîner des frais plus élevés. - Note G2 : 4.6

- Note Capterra : 4.6

‍

Avis des clients

"Le suivi des contrats et des budgets est difficile pour tout le monde, en particulier pour les organisations à but non lucratif. Google Pay (anciennement connu sous le nom de Google Wallet) permet de rationaliser les paiements en ligne pour votre service des opérations financières. L'utilisation de la plateforme est suffisamment simple pour que les membres de l'équipe puissent être formés au système assez rapidement. - Sara Yaseen

‍

Les organisations à but non lucratif qui utilisent la plateforme Zeffy peuvent accepter sans effort les dons via Google Pay dans tous leurs formulaires de dons en ligne. Zeffy intègre automatiquement Google Pay, garantissant ainsi une expérience de don transparente pour les donateurs. Zeffy prend en charge tous les coûts de transaction, ce qui permet aux organisations de recevoir le montant du don sans déductions.

‍

Venmo: Idéal pour le partage social

Ce que les utilisateurs aiment Ce que les utilisateurs n'aiment pas Notations - Processus de don simple

- Codes QR Venmo uniques et partageables

- Utilisation gratuite pour les transferts standard et les paiements effectués par le biais de votre compte bancaire ou de votre carte de débit

- Agit comme une plateforme de partage social, encourageant les donateurs à soutenir une cause. - Les différents frais peuvent être déroutants et s'additionner

- Les donateurs doivent posséder un compte Venmo - Note G2 : 4.5

- Note Capterra : 4.7

‍

Avis des clients

"Venmo nous permet de mieux nous engager auprès de nos membres en leur permettant d'acheter des cadeaux, de renouveler leur adhésion et de faire des dons rapidement et facilement. Je n'ai encore jamais rencontré de problème important car l'équipe d'assistance a été formidable." - Andrew A.

‍

‍

Apple Pay: Le meilleur moyen pour les donateurs utilisant un appareil Apple d'effectuer des paiements rapides et sécurisés

‍

Ce que les utilisateurs aiment Ce que les utilisateurs n'aiment pas Notations - Remplit automatiquement toutes les informations sur la page de don de l'organisation à but non lucratif.

- Paiements sans contact avec Touch ID, Face ID ou en double-cliquant sur l'Apple Watch.

- Vous pouvez ajouter plusieurs comptes bancaires - Limité aux utilisateurs d'appareils Apple, excluant potentiellement les donateurs qui utilisent d'autres plateformes - Note G2 : 4.7

- Note Capterra : 4.8

‍

‍

L'application Cash: La meilleure solution pour des transactions rapides et des options de don flexibles

Ce que les utilisateurs aiment Ce que les utilisateurs n'aiment pas Notations - Transferts rapides grâce aux codes QR et aux cashtags partageables - Les frais peuvent être élevés et déduits du total de la collecte de fonds

- Les donateurs doivent posséder un compte - Note G2 : 4.3

- Note Capterra : 4.3

‍

Avis des clients

"J'aimerais avoir plus d'une carte de débit et plus d'un compte courant pour ne pas avoir à changer de carte si souvent, c'est très difficile de changer de carte parfois, surtout si je suis pressé. - Verified Reviewer

‍

Quels sont les éléments à prendre en compte lors du choix d'une alternative à PayPal pour les dons ?

Une bonne alternative à PayPal devrait soutenir votre association en offrant des services sans frais, de sorte qu'une plus grande partie des fonds que vous donnez profite directement à votre cause. Voici quelques caractéristiques à prendre en compte qui vous aideront à choisir la meilleure solution de traitement des paiements en ligne :

‍

1. Un système simple pour traiter les dons

Choisissez une plateforme dotée d'une interface conviviale qui permet aux donateurs de faire facilement des dons en ligne et par téléphone portable, et rapidement en personne. Le processus doit être simple et rapide, avec un minimum d'étapes pour faire un don.

Vous pouvez imaginer des moyens créatifs d'accepter des transactions en ligne, tels que des liens de paiement, des codes QR pour envoyer de l'argent instantanément et une carte prépayée, souvent associée à des processeurs et des applications de paiement mobile.

Un système simple permet de réduire les abandons de donateurs et d'augmenter le nombre de dons réussis.

‍

2. Réactivité des mobiles

De nombreux donateurs préfèrent donner en déplacement en utilisant leurs appareils mobiles. Une page de don adaptée aux mobiles permet à vos donateurs de contribuer facilement, quel que soit leur appareil. Optez pour des solutions de paiement qui offrent une expérience de don mobile transparente, avec une mise en page claire et des boutons faciles à utiliser, afin de maximiser les dons des utilisateurs mobiles.

‍

3. Dons sans frais

L'enquête 2025 de Zeffy sur le comportement des donateurs et les tendances en matière de dons a révélé que 40 % des donateurs ont déclaré s'être retirés parce qu'ils n'avaient pas l'impression que leur don avait été utilisé efficacement, qu'ils ne savaient pas à quoi il avait servi ou qu'ils étaient rebutés par les frais élevés de la plateforme. Chaque fois que des frais de traitement réduisent l'impact d'un don, la confiance et la fidélisation des donateurs sont menacées.

Zeffy permet à votre association de collecter gratuitement des dons en ligne et en personne. Notre modèle innovant maximise l'impact de votre association en vous permettant de recevoir 100 % de chaque don promis.

4. Gestion des donateurs

La rationalisation de la gestion des donateurs est essentielle pour les organisations à but non lucratif, en particulier si vous développez votre communauté. Choisissez une plateforme de traitement des paiements dotée d'outils permettant de saisir les données des donateurs, de suivre l'historique des dons et de générer des rapports.

Cela vous aidera à mieux comprendre vos donateurs, à personnaliser votre approche et à cultiver des relations solides qui déboucheront sur un soutien à long terme.

‍

‍

5. Expériences de marque

Votre page de dons doit ressembler à une extension de la marque de votre association. Choisissez une plateforme qui vous permet de personnaliser vos pages avec votre logo, vos couleurs et vos messages. Cela permet d'instaurer un climat de confiance avec les donateurs et de créer une expérience de don plus fluide qui incite les donateurs à revenir.

‍

6. Soutien à la demande

Tout problème ou retard dans le traitement des dons peut être coûteux et, franchement, les petites associations et les équipes réduites n'ont pas le temps d'attendre des réponses. Choisissez une passerelle de paiement dotée d'une équipe d'assistance dédiée qui comprend les besoins uniques des organisations à but non lucratif.

L'accès à une assistance compétente et réactive garantit le bon déroulement de votre processus de donation et vous permet de vous concentrer sur votre mission. Ceci est particulièrement important si vous envisagez d'accepter des paiements internationaux et que vous dépendez de la conversion de devises ou des frais de traitement d'un compte bancaire extérieur.

‍

Quelle alternative à PayPal devriez-vous utiliser ?

PayPal est l'un des moyens les plus connus pour collecter des paiements en ligne et mobiles, mais les organisations à but non lucratif méritent des outils qui leur conviennent et qui ne les privent pas de leurs dons. Les organisations à but non lucratif ont besoin de fonctionnalités telles que la collecte de fonds de pair à pair, la gestion des donateurs et les dons récurrents, et chaque centime prélevé en frais peut réduire l'impact potentiel.

C'est là qu'intervient Zeffy, la meilleure et la seule alternative gratuite pour les organisations à but non lucratif. Se tourner vers Zeffy signifie que votre cause reçoit 100% du don. Faites l'expérience d'un traitement des paiements entièrement automatisé avec Zeffy !

‍

‍

‍

FAQ

‍

Zeffy utilise-t-il Stripe ? Oui ! Zeffy est fièrement alimenté par Stripe, la référence en matière de paiements en ligne sécurisés.

Stripe prend en charge le traitement sécurisé de chaque don effectué par l'intermédiaire de Zeffy, ce qui vous permet de bénéficier d'une protection des paiements de niveau professionnel sans avoir à payer de frais. Zeffy absorbe 100% des coûts de traitement de Stripe, ce qui signifie que votre association conserve chaque dollar donné.

‍

Stripe est-il plus sûr que PayPal ? Stripe et PayPal sont tous deux sécurisés, mais de nombreuses organisations à but non lucratif et entreprises considèrent Stripe comme le choix le plus sûr et le plus convivial pour les donateurs. Voici pourquoi : Une protection moderne contre la fraude : Stripe utilise l'IA avancée et l'apprentissage automatique pour détecter et bloquer les transactions frauduleuses en temps réel. Sécurité de niveau entreprise : Stripe est reconnu par des plateformes majeures comme Amazon, Google et Shopify. Si vous souhaitez des dons fluides, une protection renforcée contre la fraude et des frais nuls, vous pouvez utiliser Zeffy pour bénéficier de la sécurité de Stripe sans en supporter le coût. Inscrivez-vous gratuitement à Zeffy.

‍

Qui est le plus grand concurrent de PayPal ? Stripe pour les organisations à but non lucratif est l'un des principaux concurrents de PayPal. Il s'agit d'un moyen d'accepter les paiements mobiles avec des fonctionnalités telles que les paiements récurrents et les paiements en personne. Les petites entreprises et les organisations peuvent également envisager l'utilisation d'un compte marchand : Paiements Shopify Paiements Quickbooks Compte Payoneer Amazon Pay Pour les organisations à but non lucratif, Zeffy est le concurrent le plus puissant de PayPal en raison de ses fonctions de collecte de fonds et de sa structure de coûts sans frais, de sorte que chaque don est utilisé à bon escient (et n'est pas perdu dans les frais). Appuyez-vous sur le processeur de paiement 100% gratuit de Zeffy pour les collectes de fonds à but non lucratif.

‍

Venmo est-il une alternative à PayPal ? Venmo, un service de paiement mobile appartenant à PayPal depuis 2013, permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir facilement de l'argent par l'intermédiaire de comptes bancaires liés. Venmo permet de transférer rapidement des fonds en scannant un code-barres sur son téléphone.

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Venmo pour accepter des dons en créant des profils d'organisations caritatives. Ainsi, les donateurs peuvent verser de l'argent directement sur le compte de l'organisation à l'aide de leur téléphone portable, ce qui simplifie le processus et le rend plus pratique pour les sympathisants.

Comparez Zeffy (100 % gratuit) avec ces processeurs de paiement pour les dons.

‍

PayPal propose-t-il des dons récurrents à des organisations caritatives ? Oui, les donateurs peuvent mettre en place des paiements mensuels ou d'autres paiements récurrents. Les organisations caritatives peuvent établir des prévisions et des budgets en fonction des sources de dons réguliers. Les donateurs bénéficient également de la commodité de l'automatisation de leurs contributions, assurant un soutien constant aux causes qui leur tiennent à cœur sans avoir à se souvenir de faire des dons individuels à chaque fois.

‍

Venmo appartient-il à PayPal ? Oui, PayPal possède Venmo (créé en 2008) depuis 2013, ce qui en fait un leader dans le domaine des paiements numériques et des outils qui soutiennent le commerce en ligne. Venmo est une application de paiement de pair à pair qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir facilement de l'argent de leurs amis et de leur famille. Elle dispose également d'un flux social qui montre les transactions effectuées, ce qui ajoute un aspect social unique à la plateforme. En savoir plus sur Venmo pour les organisations à but non lucratif.

‍

Existe-t-il une alternative gratuite à PayPal ? Oui, la meilleure alternative 100% gratuite à Paypal est Zeffy pour les organisations à but non lucratif. Zeffy est une plateforme de dons en ligne qui offre une expérience conviviale aux organisations à but non lucratif et aux donateurs, et qui s'engage à éliminer tous les coûts qui pourraient réduire le total de vos collectes de fonds.

‍

Les organisations à but non lucratif doivent-elles payer des frais de traitement des cartes de crédit ? Oui, certaines plateformes facturent des frais mensuels de traitement des cartes de crédit pour les dons et les processeurs de paiement comme PayPal les exigent. Mais ce n'est pas forcément le cas.

La collecte de fonds à frais zéro avec Zeffy supprime le fardeau des frais pour votre organisation à but non lucratif, de sorte que lorsque vous collectez 50 $, vous recevez 50 $.

‍

Un compte bancaire est-il nécessaire pour utiliser PayPal ? Oui, vous devez utiliser un compte bancaire pour ajouter des fonds à votre compte PayPal et désigner un emplacement pour tous les fonds reçus par l'intermédiaire du processeur de paiement. Une carte de débit ou un compte désigné est également utilisé pour de nombreux autres systèmes de paiement en ligne et alternatives à PayPal.

‍