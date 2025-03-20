Le bouton de don PayPal est un choix populaire pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent accepter des dons en ligne. Cependant, ses limites - frais de transaction, image de marque limitée et absence de reçus fiscaux automatisés - peuvent freiner la collecte de fonds en ligne.

Découvrez comment maximiser les dons et rationaliser l'expérience de vos donateurs grâce au processus simple ci-dessous.

‍

Qu'est-ce que PayPal ?

PayPal est une plateforme de paiement en ligne largement utilisée qui permet aux particuliers et aux organisations d'envoyer et de recevoir de l'argent en toute sécurité. Pour les organisations à but non lucratif, PayPal propose un bouton de don, qui peut être intégré sur les sites web pour collecter des dons.

‍

Comment configurer le bouton de don PayPal en 6 étapes

Le bouton de don PayPal est un moyen simple et sûr de collecter des dons à partir des principales cartes de crédit et de débit. Après avoir créé le bouton, vous pouvez le placer n'importe où sur votre site web et les donateurs seront dirigés vers PayPal pour effectuer leur paiement.

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer un bouton de don PayPal peuvent suivre les étapes suivantes :

‍

1. créer ou mettre à jour un compte PayPal Business ou Charity

Pour créer un bouton de don, vous devez disposer d'un compte PayPal Business ou PayPal Charity. Si vous disposez déjà d'un compte PayPal personnel, vous devez passer à un compte professionnel (c'est gratuit).

‍

Comment mettre à niveau ou créer un compte :

1. Allez sur le site PayPal.com et cliquez sur S'inscrire (ou connectez-vous et sélectionnez Passer à un compte professionnel).

2. Sélectionnez Compte d'entreprise et remplissez les détails de votre association.

3. Si vous êtes une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3), vous pouvez bénéficier des tarifs préférentiels de PayPal pour les organisations caritatives après vérification.

‍

2. Ouvrir la page des boutons

Ouvrez la page des boutons PayPal à l'adresse https://www.paypal.com/buttons/

S'inscrire ou se connecter au compte professionnel ou personnel PayPal.

Achetez un bouton et ajoutez les coordonnées de votre association pour accepter les paiements PayPal.

‍

3. Choisir le style du bouton PayPal

Choisissez votre pays et votre langue.

Vous pouvez sélectionner le style de bouton PayPal proposé ou télécharger votre propre image. Veillez à ce que l'image soit au format PNG, JPG, GIF ou BMP.

Sélectionnez Continuer.

‍

4. Mettre en place le bouton de don PayPal

Téléchargez le logo de l'organisation et l'image de couverture pour créer un bouton de don.

Saisissez l'objectif de votre organisation (facultatif).

Choisissez entre une fenêtre contextuelle ou une page entière pour les dons.

Sélectionnez Continuer.

‍

5. Personnaliser les détails du don

Choisissez la devise principale pour recevoir les dons.

Fixez des montants spécifiques prédéfinis ou permettez-leur d'ajouter leur propre montant.

Indiquez si vous autorisez les donateurs à effectuer des dons mensuels récurrents.

Choisissez de permettre ou non aux donateurs d'augmenter leurs dons pour aider à compenser le coût des frais.

Choisissez si les donateurs peuvent choisir des programmes spécifiques pour leur don.

Sélectionnez le bouton Construire et enregistrer.

‍

6. Intégrer le bouton de don

Ajoutez le bouton à votre site web en copiant et en collant le code HTML généré.

Utilisez l'URL partageable avec les médias sociaux, les courriels et autres notifications.

Imprimez le code QR pour l'utiliser sur du matériel physique ou lors d'événements.

‍

Avantages de l'utilisation d'un bouton de don PayPal

Facile à mettre en place: Le bouton de don de PayPal est simple à créer et ne nécessite aucune compétence en programmation. Il suffit de copier et de coller le code HTML sur votre site Web, sans frais d'installation.

Sécurisé et fiable: PayPal assure la détection des fraudes et se conforme aux règles PCI, ce qui garantit la sécurité des informations relatives aux donateurs.

Connexion avec des systèmes tiers: PayPal s'intègre à des outils de CRM tels que Bitrix24, Salesflare et ActiveCampaign, et fonctionne avec des plateformes de collecte de fonds pour un passage à la caisse en toute transparence.

"De nombreux utilisateurs trouvent PayPal facile à utiliser et apprécient ses politiques de protection des acheteurs et des vendeurs. PayPal offre également des taux de change compétitifs pour les transactions internationales et dispose de fonctions intégrales permettant aux entreprises d'accepter des paiements en ligne." -Sameer A., directeur général de Plan

‍

Inconvénients de l'utilisation d'un bouton de don PayPal

Redirige les donateurs vers un site web tiers: PayPal renvoie les donateurs vers un site externe, ce qui peut poser des problèmes de sécurité et décourager les dons. Zeffy vous permet d'intégrer des formulaires de don directement sur votre site, afin que le processus reste transparent.

Options limitées en matière de marque et de collecte de fonds: PayPal offre une personnalisation minimale et aucun outil de gestion des donateurs. Zeffy propose des formulaires personnalisables en fonction de l'image de marque de votre association et prend en charge les collectes de fonds événementielles.

Frais de traitement et de transaction élevés: PayPal prélève 1,99 % + 0,49 $ pour les organisations à but non lucratif, les frais s'accumulant au fil du temps. Zeffy est 100 % gratuit et vous permet de conserver l'intégralité du montant du don.

Pas de reçus fiscaux automatisés: PayPal exige la distribution manuelle des reçus fiscaux, ce qui entraîne un surcroît de travail. Zeffy automatise les reçus fiscaux et fournit des résumés annuels pour faciliter la tenue des dossiers des donateurs.

"PayPal n'offre pas de flexibilité en ce qui concerne les dons récurrents. Comme nous sommes une église, de nombreux membres aiment payer leur dîme et leurs offrandes en ligne et plusieurs d'entre eux ont demandé à faire des dons automatiques par l'intermédiaire de PayPal, qui n'offre pas autant d'options que d'autres plates-formes. Nous n'aimons pas non plus les frais plus élevés lorsque les cartes sont traitées manuellement (au lieu d'être glissées ou d'utiliser la puce). -Katelyn C., Assistante administrative de direction

‍

‍

Zeffy : la meilleure alternative au bouton de don PayPal

Bien que le bouton de don de PayPal soit une option largement reconnue pour accepter les dons en ligne, il présente certaines limites qui peuvent correspondre aux besoins uniques de certaines organisations à but non lucratif. Les frais de transaction réduisent le montant total que votre organisation reçoit, tandis que le manque d'options de personnalisation peut entraver votre capacité à créer une expérience de don entièrement personnalisée.

Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, tout-en-un, adaptée aux besoins des organisations à but non lucratif. Notre modèle de contribution innovant garantit que votre organisation conserve le montant total de chaque don sans aucune déduction.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif ont accès aux services suivants

‍

Inscrivez-vous gratuitement et découvrez la différence d'une plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.

‍

FAQ sur le bouton de don PayPal

‍

Est-il sûr d'utiliser le bouton de don PayPal ? Oui, le bouton Don de PayPal est généralement sûr et sécurisé, car il utilise le cryptage et la protection contre la fraude de PayPal. Cependant, il manque de fonctionnalités de personnalisation et d'engagement des donateurs par rapport aux plateformes de collecte de fonds complètes. Si vous souhaitez une meilleure image de marque, un meilleur suivi des donateurs et de multiples options de paiement, Zeffy offre une meilleure expérience pour les organisations à but non lucratif.

‍

Qu'est-ce que le fonds de donation PayPal ? Le Fonds de don PayPal est un programme qui permet aux donateurs de faire des dons à des organisations à but non lucratif par l'intermédiaire de plateformes telles que PayPal, eBay et GoFundMe, sans frais de transaction pour les organisations à but non lucratif. Toutefois, les dons ne sont pas versés immédiatement : les fonds peuvent mettre des semaines à parvenir à votre organisation.

‍

Puis-je accepter des dons avec un compte PayPal personnel ? Techniquement, oui, mais ce n'est pas recommandé. L'utilisation d'un compte PayPal personnel pour les dons peut entraîner des problèmes fiscaux et de conformité, et vous ne bénéficierez pas d'avantages pour les organisations à but non lucratif, tels que des frais réduits. Un compte PayPal Business ou PayPal Charity est nécessaire pour une collecte de fonds appropriée.

‍