Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment ajouter un bouton de don PayPal à votre site Web à but non lucratif ?

20 mars 2025

Le bouton de don PayPal est un choix populaire pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent accepter des dons en ligne. Cependant, ses limites - frais de transaction, image de marque limitée et absence de reçus fiscaux automatisés - peuvent freiner la collecte de fonds en ligne. 

Découvrez comment maximiser les dons et rationaliser l'expérience de vos donateurs grâce au processus simple ci-dessous.

Qu'est-ce que PayPal ?

PayPal est une plateforme de paiement en ligne largement utilisée qui permet aux particuliers et aux organisations d'envoyer et de recevoir de l'argent en toute sécurité. Pour les organisations à but non lucratif, PayPal propose un bouton de don, qui peut être intégré sur les sites web pour collecter des dons.

Comment configurer le bouton de don PayPal en 6 étapes  

Le bouton de don PayPal est un moyen simple et sûr de collecter des dons à partir des principales cartes de crédit et de débit. Après avoir créé le bouton, vous pouvez le placer n'importe où sur votre site web et les donateurs seront dirigés vers PayPal pour effectuer leur paiement.

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer un bouton de don PayPal peuvent suivre les étapes suivantes :

1. créer ou mettre à jour un compte PayPal Business ou Charity

Pour créer un bouton de don, vous devez disposer d'un compte PayPal Business ou PayPal Charity. Si vous disposez déjà d'un compte PayPal personnel, vous devez passer à un compte professionnel (c'est gratuit).

Comment mettre à niveau ou créer un compte :

2. Ouvrir la page des boutons

3. Choisir le style du bouton PayPal

4. Mettre en place le bouton de don PayPal

5. Personnaliser les détails du don

6. Intégrer le bouton de don

Avantages de l'utilisation d'un bouton de don PayPal 

"De nombreux utilisateurs trouvent PayPal facile à utiliser et apprécient ses politiques de protection des acheteurs et des vendeurs. PayPal offre également des taux de change compétitifs pour les transactions internationales et dispose de fonctions intégrales permettant aux entreprises d'accepter des paiements en ligne." -Sameer A., directeur général de Plan

Inconvénients de l'utilisation d'un bouton de don PayPal

"PayPal n'offre pas de flexibilité en ce qui concerne les dons récurrents. Comme nous sommes une église, de nombreux membres aiment payer leur dîme et leurs offrandes en ligne et plusieurs d'entre eux ont demandé à faire des dons automatiques par l'intermédiaire de PayPal, qui n'offre pas autant d'options que d'autres plates-formes. Nous n'aimons pas non plus les frais plus élevés lorsque les cartes sont traitées manuellement (au lieu d'être glissées ou d'utiliser la puce). -Katelyn C., Assistante administrative de direction

> PayPal prélève des frais ? Découvrez comment Zeffy offre plus pour moins.

Zeffy : la meilleure alternative au bouton de don PayPal

Bien que le bouton de don de PayPal soit une option largement reconnue pour accepter les dons en ligne, il présente certaines limites qui peuvent correspondre aux besoins uniques de certaines organisations à but non lucratif. Les frais de transaction réduisent le montant total que votre organisation reçoit, tandis que le manque d'options de personnalisation peut entraver votre capacité à créer une expérience de don entièrement personnalisée.

Zeffy propose une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, tout-en-un, adaptée aux besoins des organisations à but non lucratif. Notre modèle de contribution innovant garantit que votre organisation conserve le montant total de chaque don sans aucune déduction. 

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif ont accès aux services suivants

Inscrivez-vous gratuitement et découvrez la différence d'une plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.

FAQ sur le bouton de don PayPal

Oui, le bouton Don de PayPal est généralement sûr et sécurisé, car il utilise le cryptage et la protection contre la fraude de PayPal. Cependant, il manque de fonctionnalités de personnalisation et d'engagement des donateurs par rapport aux plateformes de collecte de fonds complètes. Si vous souhaitez une meilleure image de marque, un meilleur suivi des donateurs et de multiples options de paiement, Zeffy offre une meilleure expérience pour les organisations à but non lucratif.

Le Fonds de don PayPal est un programme qui permet aux donateurs de faire des dons à des organisations à but non lucratif par l'intermédiaire de plateformes telles que PayPal, eBay et GoFundMe, sans frais de transaction pour les organisations à but non lucratif. Toutefois, les dons ne sont pas versés immédiatement : les fonds peuvent mettre des semaines à parvenir à votre organisation.

Techniquement, oui, mais ce n'est pas recommandé. L'utilisation d'un compte PayPal personnel pour les dons peut entraîner des problèmes fiscaux et de conformité, et vous ne bénéficierez pas d'avantages pour les organisations à but non lucratif, tels que des frais réduits. Un compte PayPal Business ou PayPal Charity est nécessaire pour une collecte de fonds appropriée.

PayPal ne facture pas de frais de mise en place, mais des frais de transaction s'appliquent. Pour les organisations enregistrées en tant que 501(c)(3), PayPal propose des frais de traitement réduits, généralement de 1,99 % + 0,49 $ par transaction aux États-Unis (contre 2,99 % + 0,49 $ pour les comptes standard).

Rédigé par
Camille Duboz

