Le choix de la bonne solution de traitement des paiements peut faire ou défaire la capacité de votre association à collecter des fonds de manière efficace, en particulier lorsque chaque dollar compte. Pour les petites organisations locales qui travaillent avec des budgets serrés, un personnel limité et des relations personnelles avec les donateurs, les outils de type " grande surface " comme Square peuvent sembler hors de portée.

Si vous vous demandez si Square convient à votre association, ce guide est fait pour vous. Nous analyserons les prix, les avantages et les inconvénients, ainsi que les alternatives à Square pour les associations locales qui correspondent mieux aux réalités des petites organisations communautaires.

‍

Qu'est-ce que Square ?

Square est une plateforme de services financiers à grande échelle conçue pour soutenir les petites entreprises. Jack Dorsey, l'un des cofondateurs de X (anciennement Twitter), a fondé cette solution moderne de traitement des paiements.

Square a traité plus de 4 milliards de dollars de transactions commerciales individuelles en 2022. L'application et les lecteurs de cartes peuvent transformer n'importe quel téléphone ou tablette en système de point de vente (POS) Square pour collecter des dons en ligne et hors ligne. ‍

‍

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser Square ?

Au-delà des petites entreprises, les organisations caritatives peuvent utiliser le traitement des paiements à but non lucratif de Square pour collecter des dons. Bien que le système ne soit pas conçu spécifiquement pour les organisations caritatives, il peut soutenir un traitement efficace des paiements.‍

‍

Limites du traitement des dons par Square

Frais de traitement

Chaque paiement et chaque transaction par carte entraîne des frais pour les organisations à but non lucratif. Nombreux sont ceux qui souscrivent à l'offre gratuite sans tenir compte de ces frais cachés et qui font part de leurs commentaires :

‍

"Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour établir de nouveaux clients. De plus, les frais sont un peu élevés." - Michael L.

‍

Il n'existe pas de réduction Square pour les organisations à but non lucratif. Zeffy offre une alternative 100% gratuite qui ne nécessite jamais de frais de traitement des cartes de crédit. Les dons couvrent les frais de transaction avec la solution de paiement de Zeffy, et il n'y a jamais de frais de plateforme à craindre.

‍

Soutien limité à la clientèle

Le modèle de support client de Square consiste principalement en un chat en ligne et des tutoriels. C'est une bonne chose pour les problèmes mineurs, mais votre association risque de ne pas recevoir de réponses rapides ou ciblées.

Un manque d'assistance spécialisée peut augmenter le temps nécessaire à la résolution des problèmes et à l'efficacité, et vous laisser avec des donateurs mécontents.

‍

"L'assistance technique est épouvantable. D'abord, ils se lancent dans une discussion sur la vente au détail ou le Web, puis, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, ils ne semblent jamais savoir ce que sont les fonctionnalités ou comment résoudre les problèmes." - John C.

‍

Quels sont les frais de Square pour les organisations à but non lucratif ?

Le plan gratuit de Square facilite l'utilisation de la plateforme par les organisations à but non lucratif. Poser des questions sur les différents facteurs de coût peut vous aider à comprendre le coût réel.

‍

Square propose également des mises à niveau de plan qui s'accompagnent de frais supplémentaires :

Plan Square Plus (29 $/mois + frais de traitement)

Plan Square Premium (prix personnalisé par organisation + frais de traitement)

‍

Tous les plans sont soumis aux frais de traitement suivants. Le volume des dons peut aider à estimer la dépense totale.

Il est important de noter qu'il n'y a pas de réduction Square pour les organisations à but non lucratif.

Frais de traitement Square

‍

Type de paiement Frais Notes En personne (swipe, tap, dip) 2,6 % + 15 ¢ par transaction Méthode la plus rentable En ligne (don via le site web) 2,9% + 30¢ par transaction Utilisé via le magasin en ligne Square ou la caisse Entrée manuelle (terminal virtuel ou par téléphone) 3,5% + 15¢ par transaction Taux le plus élevé ; idéal pour les besoins rares/éloignés Factures 3,3% + 30¢ par transaction Comprend des rappels par courrier électronique et l'option ACH Virement bancaire ACH (via la facture) 1% par transaction (min 1$) Rentabilité pour les dons importants Afterpay / Acheter maintenant payer plus tard 6% + 30¢ par transaction Utile pour la vente de produits ou d'articles en vente directe

‍

‍

‍Square les coûts supplémentaires pour les organisations à but non lucratif

‍

Fonctionnalité Coût Marketing par courrier électronique À partir de 15 $/mois SMS/marketing textuel À partir de 10 $/mois + tarifs de messagerie Matériel (terminal ou registre) A partir de 59

‍

Évaluation de Square pour les petites organisations à but non lucratif : S'agit-il d'une solution adaptée ?

Contrairement aux petites entreprises axées sur le profit, les organisations de base à but non lucratif fonctionnent avec le cœur, l'énergie et des budgets réduits. Elles s'appuient sur des bénévoles, sur des relations étroites avec les donateurs et n'ont souvent pas de personnel technique pour gérer les solutions de contournement. Square n'a pas été conçu en tenant compte de ces contraintes.

‍

Soyons encore plus précis en ce qui concerne Square pour les petites organisations à but non lucratif :

Pas conçu pour les organisations à but non lucratif : Square est conçu pour les petites entreprises, de sorte que les fonctionnalités pour le traitement des dons des associations locales (comme les reçus automatiques déductibles des impôts ou les outils de gestion des donateurs) sont limitées.



Les dons récurrents ne sont pas transparents : Bien que possible, la mise en place et la gestion des dons mensuels peuvent nécessiter des solutions de contournement ou des intégrations tierces.



Pas de CRM intégré pour les donateurs : Square n'offre pas d'outils permettant de suivre l'historique des donateurs ou d'établir des relations avec eux, ce qui est souvent essentiel pour les petites organisations qui ont un contact direct avec eux.



Des frais transparents mais fixes : Les frais de Square sont clairs mais n'offrent pas de réductions pour les organisations à but non lucratif, ce qui peut représenter une somme importante pour les organisations dont les marges sont étroites.

‍

Après avoir économisé 3 456 dollars en frais et collecté 69 117 dollars en utilisant Zeffy (conçu pour soutenir les petites organisations à but non lucratif sans en supporter le coût), Westerner Band Boosters partage :

‍

"Cela s'est résumé à quelques centimes. Vous savez, lorsque nous essayons de trouver le moindre centime pour fournir à ces enfants les choses dont ils ont besoin, comme des instruments en état de marche, les économies réalisées sur les frais ont un impact énorme." - Kelly, trésorière bénévole

‍

Chaque point de pourcentage prélevé sur un don compte lorsqu'il s'agit d'acheter des fournitures, de financer un programme ou de couvrir les frais généraux mensuels. C'est là que les processeurs de paiement pour les petites et moyennes organisations caritatives comme Zeffy font une différence significative.

Zeffy est conçu pour les organisations à but non lucratif et offre un traitement des dons 100% gratuit, répercutant le montant total de chaque contribution. Pour de nombreuses petites équipes, il ne s'agit pas seulement d'un avantage, mais d'un facteur décisif.

‍

‍

Principales caractéristiques de Square pour les organisations à but non lucratif

Dons en ligne sur Square

Square permet d'ajouter des dons comme articles à vendre sur un site web. Les liens de paiement Square peuvent également être partagés avec les clients et les donateurs pour effectuer une transaction à partir de n'importe quel appareil.

‍

Modalités de paiement :

Paiements uniques par carte de crédit/débit

Virements bancaires ACH

Apple Pay, Google Pay et Cash App Pay

"Achetez maintenant, payez plus tard" (Afterpay) pour les ventes de marchandises ou de billets





Pour les organisations à but non lucratif, il s'agit d'un moyen très simple ( ) de lancer rapidement des dons en ligne sur des pages d'événements, des campagnes de dons instantanés ou des options de dons en ligne. La seule limite est qu'il n'y a pas d'option native de dons récurrents, il faut donc trouver une solution de rechange (comme l'envoi de factures mensuelles).

‍

Application de point de vente Square

Square pour les organisations à but non lucratif offre davantage de moyens d'accepter les paiements, y compris les dons en personne. L'application Square POS accepte les paiements en personne lors d'événements de collecte de fonds, de rassemblements en direct ou à la volée.

Square prend en charge les paiements en personne avec des lecteurs et des terminaux mobiles, ainsi que les options à distance telles que les factures, les transferts bancaires ACH et les paiements par téléphone. Une telle fonctionnalité pourrait permettre à un organisme à but non lucratif organisant un gala de collecte de fonds d'accepter les paiements par carte lors de l'événement à l'aide de Square Terminal et d'effectuer un suivi auprès des personnes qui ont fait une promesse de don mais qui n'ont pas payé sur place par le biais de factures envoyées par courriel.

Cela dit, si vous recherchez une option de paiement en personne encore plus simple, l'application Tap to Pay de Zeffy (toujours 100 % gratuite) permet aux supporters de payer directement depuis leur téléphone sans avoir besoin d'un lecteur de carte. Cela signifie que n'importe quel membre de votre équipe peut collecter des paiements n'importe où, sans frais de matériel ni temps d'installation.

‍

‍

‍

‍

Paramètres des dons

Les organisations à but non lucratif peuvent créer des articles de donation dans Square avec les personnalisations suivantes :

Un titre, une description et une photo détaillés

Montants suggérés pour les dons

Modificateurs de texte pour les personnalisations telles que le don en mémoire

‍

Les fonds peuvent être transférés sur le compte bancaire d'une association instantanément (moyennant des frais) ou le lendemain (gratuitement). C'est utile si vous avez un flux de trésorerie serré, par exemple lorsque vous devez couvrir les coûts initiaux d'un événement et que vous avez besoin rapidement de revenus provenant de donateurs.

‍

Outils d'analyse de la place

Square Analytics offre aux organisations à but non lucratif des informations en temps réel sur leur santé organisationnelle en tant que plateforme de paiement avancée. Un simple tableau de bord Square montre des informations sur les donateurs, les transactions et l'organisation.

‍

Votre tableau de bord Square présente des données autour de :

Gestion des transactions à partir de formulaires de dons en ligne

Inscriptions à des événements de collecte de fonds et vente de billets

Dons en personne par l'intermédiaire du lecteur Square ou de l'application POS

Dons récurrents ou dons de membres

les informations relatives au paiement, telles que les dates de transaction par carte de débit ou la date d'expiration de la carte de crédit d'un donateur

Ventes de marchandises

Recettes provenant des stratégies de collecte de fonds

‍

Pour les organisations à but non lucratif, cela signifie que le personnel ou les membres du conseil d'administration peuvent instantanément vérifier le montant collecté lors d'une campagne ou d'un événement, ce qui permet de mieux planifier l'avenir.

‍

Collecte de données sur les donateurs

Une organisation à but non lucratif disposera d'un annuaire de donateurs qu'elle pourra segmenter en fonction d'informations pertinentes telles que

Les supporters fidèles ou récurrents

Les partisans passifs

Donateurs déchus

Participants à l'événement

‍

Les modèles d'email et de texte de Square vous aident à atteindre différents segments avec des appels pertinents. Cela peut être utile pour construire une base de données de donateurs de base et pour segmenter les perspectives de dons importants ou les participants à des événements fréquents.

‍

Important à noter : Square ne distingue pas les donateurs des clients, et il n'y a pas de champ pour l'intention de don, la désignation de la campagne ou la fréquence des dons. Il n'y a pas non plus de fonctions de marquage, de notes ou de segmentation qui s'alignent sur le suivi des donateurs ou de la collecte de fonds.‍

‍

Reçus automatiques

Tout don, inscription ou achat de marchandises déclenche une confirmation automatique aux supporters par l'intermédiaire de Square. Cette commodité élimine l'étape supplémentaire de la connexion à un service de gestion de la relation client(CRM) ou de courrier électronique.

‍

Les sympathisants peuvent également désactiver les reçus comme ils le feraient pour se désabonner des courriels. Les reçus contiennent des informations de base sur les transactions, telles que

Nom de l'article

Montant

Mode de paiement

Nom et coordonnées de votre organisation

‍

Vous pouvez personnaliser les bas de page des reçus avec un message tel qu'une note de remerciement ou un numéro d'identification fiscale, ce qui facilite la reconnaissance des contributions des donateurs en temps réel, en particulier pour les dons uniques en ligne ou les événements en personne.

Les reçus automatiques sont utiles pour les donateurs qui ont besoin d'une preuve de paiement à des fins de remboursement ou d'imposition, bien que Square ne génère pas automatiquement des reçus fiscaux conformes à l'IRS avec le libellé du don, comme le fait Zeffy.

‍

Comparons à titre de référence :

‍

Fonctionnalité Carré Zeffy Confirmation automatique par courrier électronique Oui Oui Pied de page personnalisable (par exemple, remerciement ou numéro d'identification fiscale) Oui Oui Langue de donation conforme à l'IRS Non (manuel ou par un tiers) Oui (inclus automatiquement) Conçu pour les organisations à but non lucratif ? Non, mieux pour les transactions générales et les ventes Oui

‍

Les reçus fiscaux intégrés à Zeffy peuvent faire gagner du temps et de l'énergie aux petites équipes, en particulier pendant les périodes de forte affluence comme le mardi de la générosité ou les appels de fin d'année.

‍

‍

Transferts rapides

Avec les transferts standard de Square, les organisations à but non lucratif peuvent recevoir de l'argent sur le compte bancaire de leur choix dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

‍

Square propose également des mises à niveau pour des options de transfert plus rapides :

Les virements instantanés sont effectués sur des comptes bancaires externes à la demande, à la vitesse d'applications telles que Zelle, moyennant des frais de 1,75 % du montant transféré.

Virements le jour même vers des comptes bancaires externes selon un calendrier automatisé et personnalisable, moyennant des frais de 1,75 % du montant transféré. Les jours ouvrables peuvent varier.

‍

Comparaison des processeurs de paiement pour les organisations à but non lucratif

Square est un processeur de paiement fiable avec des outils conviviaux pour les transactions en personne et en ligne ; cependant, vous remarquerez peut-être qu'il manque des fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif que l'on trouve dans des alternatives comme Zeffy. Alors que Square facture des frais de traitement standard, d'autres plateformes proposent des tarifs plus bas - ou, dans le cas de Zeffy, des frais nuls - adaptés aux besoins des organisations à but non lucratif.

‍

Comment Square se compare-t-il à d'autres plateformes de dons à bas prix ?

‍

Alternatives à Square pour les organisations de base à but non lucratif Fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif Frais Zeffy: la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Plus de 10 000 organisations à but non lucratif font confiance à Zeffy en Amérique du Nord. - Dons en ligne

- Billetterie événementielle (vente de billets et gestion des inscriptions)

- Tombolas et loteries

- Campagnes peer-to-peer

- Gestion des donateurs

- Adhésion

- Commerce électronique et boutique en ligne

- Point de vente et dons en personne - Zeffy est gratuit pour les organisations à but non lucratif. Ils donnent 100 $, vous recevez 100 $. Stripe: un système de paiement en ligne pour les entreprises. Les organisations ayant le statut 501(c)(3) peuvent également utiliser Stripe pour les organisations à but non lucratif. - Plusieurs options en ligne pour traiter les paiements

- Liens de paiement et codes QR partageables

- Options de dons uniques, récurrents et à la carte

- Paiement en un clic à l'aide d'un lien - Frais réduits de 2,2 % + 0,30 $ par transaction pour les organisations à but non lucratif qui traitent au moins 80 % des dons par l'intermédiaire de la plateforme. PayPal: Aide les organisations à but non lucratif à collecter des dons en quelques clics. Des boutons de donation personnalisés s'intègrent aux sites web existants et les transactions en ligne sont gérées par PayPal. - Toutes les principales transactions par carte de crédit sont acceptées

- Acceptation directe des paiements provenant de comptes PayPal

- Montants et désignations de dons personnalisés

- Dons récurrents - Les frais de PayPal pour les dons à but non lucratif sont de 2,2 % + 0,30 $ par transaction. Venmo pour les organisations à but non lucratif: Des paiements sociaux rapides et sûrs. Les organisations caritatives dotées du statut 501(c)(3) peuvent créer un profil Venmo. - Accepte le solde Venmo et les principales cartes de crédit

- Coche bleue pour instaurer la confiance avec les donateurs

- Rapports sur l'historique des dons

- Transfert de fonds le jour même

- Paiements mobiles

- Code QR pour les dons en personne - 1,9 % + 0,10 $ par transaction Cash App: Une plateforme de services financiers qui facilite et accélère la collecte de dons. Les comptes Cash App for Business peuvent prendre en charge le traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif. - Code QR partageable et $cashtags pour les paiements

- Dépôt instantané d'argent

- Adapté aux mobiles - 2,75 % de frais de traitement par transaction iATS payments: Un processeur de paiement sécurisé pour les organisations à but non lucratif. La plateforme est conçue uniquement pour le secteur social. - Traitement des cartes de crédit (la plupart des principales cartes de crédit)

- Débits directs et transactions ACH

- Traitement des paiements internationaux

- Sécurité des données - Tarif mensuel fixe et taux de traitement des cartes de crédit compris entre 2,49 % et 3,2 %, ainsi que 0,26 $ par transaction ACH.

‍

Square ou PayPal sont-ils plus adaptés aux petites organisations à but non lucratif ?

Square et PayPal sont des options bien connues pour la collecte de dons, mais elles ne sont pas exactement conçues pour les organisations à but non lucratif. PayPal offre des fonctionnalités spécifiques aux associations, telles que des boutons de dons personnalisables et des dons récurrents, tandis que Square excelle avec des outils conviviaux pour les dons en personne.

Cela dit, les deux plateformes facturent des frais de transaction, ce qui peut peser sur le montant total de votre collecte de fonds.

‍

Quel est le meilleur processeur de paiement pour les petites organisations à but non lucratif ?

Si vous recherchez une solution conçue spécialement pour les organisations à but non lucratif, avec des fonctionnalités telles que la billetterie pour les événements, la gestion des donateurs et l'absence de frais de traitement, des plateformes comme Zeffy sont peut-être mieux adaptées à une croissance à long terme.

‍

‍

Avantages de l'utilisation de Square pour la collecte de dons

Interface utilisateur flexible

L'application simple permet à n'importe quel membre de votre équipe d'utiliser Square. En quelques clics, les utilisateurs peuvent collecter des dons, contacter les donateurs et gérer l'activité des dons.

Un lecteur Square gratuit est fourni avec votre compte, avec la possibilité d'en acheter d'autres si nécessaire.

Plusieurs façons d'accepter les dons

Avec Square, les organisations à but non lucratif peuvent offrir à leurs donateurs davantage de moyens de faire des dons. Les options flexibles vous aident à capturer les donateurs avec n'importe quelle préférence de paiement qu'ils peuvent avoir.

‍

Square prend actuellement en charge les options de paiement suivantes :

Cartes de crédit et de débit

Paiements par virement bancaire à la chambre de compensation automatique (ACH)

Paiements par portefeuille électronique (Apple Pay et Google Pay)

Application Cash

Financement après paiement pour les achats importants

Espèces et chèques en papier pour les cadeaux hors ligne

‍

Sécurité des données et des paiements

Square crypte les informations relatives aux cartes et s'engage à ne jamais stocker les données après les transactions par carte. La sécurité des données de paiement est un facteur clé pour établir la confiance avec les donateurs. ‍

‍

Guide d'installation de Square pour les dons à but non lucratif

Square pour les organisations à but non lucratif facilite le démarrage. Vous trouverez ci-dessous un guide de traitement des dons Square pour vous aider à vous préparer et à utiliser rapidement les outils spécifiques aux organisations à but non lucratif.

‍

Recueillir les informations nécessaires

Vous vous inscrirez à Square avec un seul titulaire de compte principal, et non avec une organisation. Le choix du titulaire du compte déterminera les informations que vous recueillerez au cours de la phase de préparation.

‍

Une fois que vous avez désigné le titulaire du compte de votre association, vous pouvez recueillir les informations suivantes :

Nom légal complet

Numéro de sécurité sociale (SSN) ou numéro d'identification du contribuable (ITIN)

Date de naissance

Adresse postale du domicile

‍

Créer un compte Square

Vous pouvez créer votre compte sur squareup.com où vous cliquerez sur "Get Started".

‍

Ensuite, vous suivrez les étapes ci-dessous pour activer le compte :

Saisissez une adresse électronique préférée et confirmez-la, ainsi qu'un mot de passe sécurisé.

Cliquez sur Créer un compte.

Sélectionnez Organisations à but non lucratif (MCC 8398) dans la liste déroulante du type d'entreprise.

Saisissez les informations relatives à votre association et au titulaire du compte personnel, puis cliquez sur Continuer.

Répondez à quelques questions pour vérifier votre identité et cliquez sur Continuer.

Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique.

Square enverra un lien à votre appareil mobile pour télécharger l'application Square Point of Sale.

Appuyez sur le lien du courriel ou du message texte pour télécharger l'application sur votre (vos) appareil(s).

‍

Une fois que le titulaire de votre compte a téléchargé l'application Square, vous pouvez compléter le processus d'activation. Les organisations à but non lucratif peuvent alors commencer à collecter des dons immédiatement.

‍

"La facilité d'utilisation a été le plus grand attrait de ce produit. Tout a été facile à configurer et nous avons pu commencer à vendre nos produits en quelques minutes après avoir téléchargé les photos et les descriptions, il n'y a rien de plus facile." - Eric A.

‍

Mettre en place des dons avec Square Payment Links

Une fois que votre compte Square est configuré, vous pouvez commencer à accepter des dons rapidement et facilement en utilisant les liens de paiement Square qui vous permettent de collecter des dons en ligne sans avoir besoin d'un site Web complet.

‍

Pour créer vos liens de donation :

Naviguez vers Commandes et paiements, Factures et paiements, ou simplement Paiements > Liens de paiement dans votre tableau de bord Square.

Cliquez sur Créer un lien, puis sélectionnez Accepter un don et cliquez sur Continuer.

‍

Pour personnaliser votre lien :

Ajoutez un titre que les sympathisants verront (par exemple, "Soutenez notre programme d'été pour les jeunes").

Choisissez une fréquence (unique ou récurrente)

En option, ajoutez une description et téléchargez une image pour créer un attrait visuel.

Cliquez sur Définir un objectif de don et entrez le montant que vous souhaitez collecter ainsi qu'une date limite pour créer un sentiment d'urgence (par exemple, pour respecter la date limite d'un don complémentaire).

‍

"Notre site web est superbe, fonctionne bien et donne une excellente impression à nos clients. La combinaison de la facilité d'utilisation et de l'intégration complète dans nos systèmes de point de vente Square rend la mise à jour automatique." - John L.

‍

‍

Liste de contrôle : Ce qu'il faut savoir avant de choisir un système de paiement en ligne pour obtenir des dons

L'expérience est primordiale lorsqu'il s'agit de vos efforts de collecte de fonds en ligne. Vos donateurs ne sont pas de simples clients, mais des sympathisants passionnés à la recherche d'un lien avec une cause.

Le choix d'un système de paiement en ligne vise à réduire au minimum les frictions dans l'expérience de vos donateurs. Il est tout aussi important de s'assurer que chaque dollar va à votre mission.

Les organisations à but non lucratif doivent tenir compte des éléments suivants lorsqu'elles choisissent un système de paiement en ligne efficace.

‍

✅ Coûts des organisations à but non lucratif

Êtes-vous sûr de vous en ce qui concerne les frais de transaction, les frais du plan et les dépenses liées aux fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir ?

‍

Facilité des dons

Avez-vous examiné l'expérience de don de la plateforme du point de vue d'un donateur ? Pouvez-vous créer un formulaire de don qui permette d'effectuer une transaction sans friction ?

‍

✅ Expériences de marque

Disposez-vous d'un nombre suffisant d'options de personnalisation ? Pouvez-vous ajouter une touche personnelle avec des questions personnalisées et des préférences linguistiques ?

‍

✅ Gestion des donateurs et établissement de relations

Pouvez-vous accéder aux informations sur les donateurs et à l'historique des transactions en un seul endroit ? Pouvez-vous collecter des informations sur les donateurs et vous assurer qu'elles sont disponibles chaque fois que vous en avez besoin ?

‍

✅ Établissement de relations

Est-il facile de segmenter les donateurs et de créer un engagement sur mesure ? Avez-vous des courriels automatiques qui sont envoyés après un don ?

‍

Des efforts diversifiés de collecte de fonds en ligne

La plateforme prend-elle en charge la collecte de fonds de pair à pair, la gestion d'événements et les dons récurrents ? Est-il facile de suivre et de gérer les dons d'une campagne à l'autre ?

‍

✅ Croissance future

Pouvez-vous intégrer votre formulaire de don sur votre site web et vos médias sociaux ?

‍

Comment passer de Square à Zeffy pour les dons à but non lucratif ?

Square est un outil utile et simple à utiliser. Cependant, il y a des compromis en ce qui concerne le coût et le soutien pour les organisations à but non lucratif.

Passer de Square à Zeffy est assez simple. Commencez par créer un compte Zeffy gratuit et configurez vos formulaires de dons, vos événements ou vos campagnes à l'aide de leurs outils spécifiques aux organisations à but non lucratif.

Une fois que vous êtes prêt, mettez à jour tous les liens de donation sur votre site web, vos bulletins d'information par courriel et vos médias sociaux pour qu'ils pointent vers vos nouvelles pages Zeffy. Vous pouvez également informer vos donateurs de ce changement, afin qu'ils soient au courant et enthousiastes à l'idée que 100 % de leur don est directement affecté à votre mission.

Zeffy propose même une assistance pour faciliter la transition si vous avez besoin d'un coup de main.

‍

Square vs Zeffy pour les organisations à but non lucratif : Quelle est la meilleure solution ?

‍Zeffy est une alternative 100% gratuite à Square. La plateforme de collecte de fonds est construite pour les organisations à but non lucratif par une équipe qui est disponible chaque fois que vous en avez besoin.

‍

‍

Square pour les organisations à but non lucratif : FAQ

‍

Pouvez-vous utiliser Square en tant qu'organisation à but non lucratif ? Oui. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Square pour traiter les dons en ligne et en personne.

‍

Square offre-t-il des réductions pour les organisations à but non lucratif ? Non. Les réductions pour les organisations à but non lucratif ne sont pas annoncées actuellement. Les organisations à but non lucratif paient les frais de transaction standard avec Square, qui diffèrent selon la méthode de paiement.

‍

Square s'intègre-t-il aux CRM des organisations à but non lucratif ? Square peut s'intégrer à des CRM spécifiques, mais cela peut nécessiter une ou deux étapes supplémentaires. Il n'offre pas d'outils CRM à but non lucratif intégrés, mais vous pouvez le connecter à des plateformes comme Salesforce à l'aide d'outils tiers comme Zapier ou d'intégrations personnalisées.

‍

Square peut-il gérer les dons récurrents pour les organisations à but non lucratif ? Oui, Square peut traiter des paiements récurrents, mais il n'est pas aussi adapté aux besoins des organisations à but non lucratif que d'autres plateformes. Vous devrez mettre en place un paiement par abonnement, et les options de personnalisation, comme la communication avec les donateurs ou la flexibilité des intervalles de dons, sont limitées par rapport à des plateformes plus axées sur les associations.

‍

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser Square pour la billetterie d'événements et la vente de marchandises ? Oui. Square aide les organisations à but non lucratif à vendre des marchandises et des articles non physiques tels que des billets d'événements et des adhésions.

‍