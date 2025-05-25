Le choix de la bonne solution de traitement des paiements peut faire ou défaire la capacité de votre association à collecter des fonds de manière efficace, en particulier lorsque chaque dollar compte. Pour les petites organisations locales qui travaillent avec des budgets serrés, un personnel limité et des relations personnelles avec les donateurs, les outils de type " grande surface " comme Square peuvent sembler hors de portée.
Si vous vous demandez si Square convient à votre association, ce guide est fait pour vous. Nous analyserons les prix, les avantages et les inconvénients, ainsi que les alternatives à Square pour les associations locales qui correspondent mieux aux réalités des petites organisations communautaires.
Square est une plateforme de services financiers à grande échelle conçue pour soutenir les petites entreprises. Jack Dorsey, l'un des cofondateurs de X (anciennement Twitter), a fondé cette solution moderne de traitement des paiements.
Square a traité plus de 4 milliards de dollars de transactions commerciales individuelles en 2022. L'application et les lecteurs de cartes peuvent transformer n'importe quel téléphone ou tablette en système de point de vente (POS) Square pour collecter des dons en ligne et hors ligne.
Au-delà des petites entreprises, les organisations caritatives peuvent utiliser le traitement des paiements à but non lucratif de Square pour collecter des dons. Bien que le système ne soit pas conçu spécifiquement pour les organisations caritatives, il peut soutenir un traitement efficace des paiements.
Chaque paiement et chaque transaction par carte entraîne des frais pour les organisations à but non lucratif. Nombreux sont ceux qui souscrivent à l'offre gratuite sans tenir compte de ces frais cachés et qui font part de leurs commentaires :
"Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour établir de nouveaux clients. De plus, les frais sont un peu élevés." - Michael L.
Il n'existe pas de réduction Square pour les organisations à but non lucratif. Zeffy offre une alternative 100% gratuite qui ne nécessite jamais de frais de traitement des cartes de crédit. Les dons couvrent les frais de transaction avec la solution de paiement de Zeffy, et il n'y a jamais de frais de plateforme à craindre.
Le modèle de support client de Square consiste principalement en un chat en ligne et des tutoriels. C'est une bonne chose pour les problèmes mineurs, mais votre association risque de ne pas recevoir de réponses rapides ou ciblées.
Un manque d'assistance spécialisée peut augmenter le temps nécessaire à la résolution des problèmes et à l'efficacité, et vous laisser avec des donateurs mécontents.
"L'assistance technique est épouvantable. D'abord, ils se lancent dans une discussion sur la vente au détail ou le Web, puis, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, ils ne semblent jamais savoir ce que sont les fonctionnalités ou comment résoudre les problèmes." - John C.
Le plan gratuit de Square facilite l'utilisation de la plateforme par les organisations à but non lucratif. Poser des questions sur les différents facteurs de coût peut vous aider à comprendre le coût réel.
Square propose également des mises à niveau de plan qui s'accompagnent de frais supplémentaires :
Tous les plans sont soumis aux frais de traitement suivants. Le volume des dons peut aider à estimer la dépense totale.
Il est important de noter qu'il n'y a pas de réduction Square pour les organisations à but non lucratif.
Contrairement aux petites entreprises axées sur le profit, les organisations de base à but non lucratif fonctionnent avec le cœur, l'énergie et des budgets réduits. Elles s'appuient sur des bénévoles, sur des relations étroites avec les donateurs et n'ont souvent pas de personnel technique pour gérer les solutions de contournement. Square n'a pas été conçu en tenant compte de ces contraintes.
Soyons encore plus précis en ce qui concerne Square pour les petites organisations à but non lucratif :
Après avoir économisé 3 456 dollars en frais et collecté 69 117 dollars en utilisant Zeffy (conçu pour soutenir les petites organisations à but non lucratif sans en supporter le coût), Westerner Band Boosters partage :
"Cela s'est résumé à quelques centimes. Vous savez, lorsque nous essayons de trouver le moindre centime pour fournir à ces enfants les choses dont ils ont besoin, comme des instruments en état de marche, les économies réalisées sur les frais ont un impact énorme." - Kelly, trésorière bénévole
Chaque point de pourcentage prélevé sur un don compte lorsqu'il s'agit d'acheter des fournitures, de financer un programme ou de couvrir les frais généraux mensuels. C'est là que les processeurs de paiement pour les petites et moyennes organisations caritatives comme Zeffy font une différence significative.
Zeffy est conçu pour les organisations à but non lucratif et offre un traitement des dons 100% gratuit, répercutant le montant total de chaque contribution. Pour de nombreuses petites équipes, il ne s'agit pas seulement d'un avantage, mais d'un facteur décisif.
Square permet d'ajouter des dons comme articles à vendre sur un site web. Les liens de paiement Square peuvent également être partagés avec les clients et les donateurs pour effectuer une transaction à partir de n'importe quel appareil.
Modalités de paiement :
Pour les organisations à but non lucratif, il s'agit d'un moyen très simple ( ) de lancer rapidement des dons en ligne sur des pages d'événements, des campagnes de dons instantanés ou des options de dons en ligne. La seule limite est qu'il n'y a pas d'option native de dons récurrents, il faut donc trouver une solution de rechange (comme l'envoi de factures mensuelles).
Square pour les organisations à but non lucratif offre davantage de moyens d'accepter les paiements, y compris les dons en personne. L'application Square POS accepte les paiements en personne lors d'événements de collecte de fonds, de rassemblements en direct ou à la volée.
Square prend en charge les paiements en personne avec des lecteurs et des terminaux mobiles, ainsi que les options à distance telles que les factures, les transferts bancaires ACH et les paiements par téléphone. Une telle fonctionnalité pourrait permettre à un organisme à but non lucratif organisant un gala de collecte de fonds d'accepter les paiements par carte lors de l'événement à l'aide de Square Terminal et d'effectuer un suivi auprès des personnes qui ont fait une promesse de don mais qui n'ont pas payé sur place par le biais de factures envoyées par courriel.
Cela dit, si vous recherchez une option de paiement en personne encore plus simple, l'application Tap to Pay de Zeffy (toujours 100 % gratuite) permet aux supporters de payer directement depuis leur téléphone sans avoir besoin d'un lecteur de carte. Cela signifie que n'importe quel membre de votre équipe peut collecter des paiements n'importe où, sans frais de matériel ni temps d'installation.
Les organisations à but non lucratif peuvent créer des articles de donation dans Square avec les personnalisations suivantes :
Les fonds peuvent être transférés sur le compte bancaire d'une association instantanément (moyennant des frais) ou le lendemain (gratuitement). C'est utile si vous avez un flux de trésorerie serré, par exemple lorsque vous devez couvrir les coûts initiaux d'un événement et que vous avez besoin rapidement de revenus provenant de donateurs.
Square Analytics offre aux organisations à but non lucratif des informations en temps réel sur leur santé organisationnelle en tant que plateforme de paiement avancée. Un simple tableau de bord Square montre des informations sur les donateurs, les transactions et l'organisation.
Votre tableau de bord Square présente des données autour de :
Pour les organisations à but non lucratif, cela signifie que le personnel ou les membres du conseil d'administration peuvent instantanément vérifier le montant collecté lors d'une campagne ou d'un événement, ce qui permet de mieux planifier l'avenir.
Une organisation à but non lucratif disposera d'un annuaire de donateurs qu'elle pourra segmenter en fonction d'informations pertinentes telles que
Les modèles d'email et de texte de Square vous aident à atteindre différents segments avec des appels pertinents. Cela peut être utile pour construire une base de données de donateurs de base et pour segmenter les perspectives de dons importants ou les participants à des événements fréquents.
Important à noter : Square ne distingue pas les donateurs des clients, et il n'y a pas de champ pour l'intention de don, la désignation de la campagne ou la fréquence des dons. Il n'y a pas non plus de fonctions de marquage, de notes ou de segmentation qui s'alignent sur le suivi des donateurs ou de la collecte de fonds.
Tout don, inscription ou achat de marchandises déclenche une confirmation automatique aux supporters par l'intermédiaire de Square. Cette commodité élimine l'étape supplémentaire de la connexion à un service de gestion de la relation client(CRM) ou de courrier électronique.
Les sympathisants peuvent également désactiver les reçus comme ils le feraient pour se désabonner des courriels. Les reçus contiennent des informations de base sur les transactions, telles que
Vous pouvez personnaliser les bas de page des reçus avec un message tel qu'une note de remerciement ou un numéro d'identification fiscale, ce qui facilite la reconnaissance des contributions des donateurs en temps réel, en particulier pour les dons uniques en ligne ou les événements en personne.
Les reçus automatiques sont utiles pour les donateurs qui ont besoin d'une preuve de paiement à des fins de remboursement ou d'imposition, bien que Square ne génère pas automatiquement des reçus fiscaux conformes à l'IRS avec le libellé du don, comme le fait Zeffy.
Comparons à titre de référence :
Les reçus fiscaux intégrés à Zeffy peuvent faire gagner du temps et de l'énergie aux petites équipes, en particulier pendant les périodes de forte affluence comme le mardi de la générosité ou les appels de fin d'année.
Avec les transferts standard de Square, les organisations à but non lucratif peuvent recevoir de l'argent sur le compte bancaire de leur choix dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.
Square propose également des mises à niveau pour des options de transfert plus rapides :
Square est un processeur de paiement fiable avec des outils conviviaux pour les transactions en personne et en ligne ; cependant, vous remarquerez peut-être qu'il manque des fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif que l'on trouve dans des alternatives comme Zeffy. Alors que Square facture des frais de traitement standard, d'autres plateformes proposent des tarifs plus bas - ou, dans le cas de Zeffy, des frais nuls - adaptés aux besoins des organisations à but non lucratif.
Square et PayPal sont des options bien connues pour la collecte de dons, mais elles ne sont pas exactement conçues pour les organisations à but non lucratif. PayPal offre des fonctionnalités spécifiques aux associations, telles que des boutons de dons personnalisables et des dons récurrents, tandis que Square excelle avec des outils conviviaux pour les dons en personne.
Cela dit, les deux plateformes facturent des frais de transaction, ce qui peut peser sur le montant total de votre collecte de fonds.
Si vous recherchez une solution conçue spécialement pour les organisations à but non lucratif, avec des fonctionnalités telles que la billetterie pour les événements, la gestion des donateurs et l'absence de frais de traitement, des plateformes comme Zeffy sont peut-être mieux adaptées à une croissance à long terme.
L'application simple permet à n'importe quel membre de votre équipe d'utiliser Square. En quelques clics, les utilisateurs peuvent collecter des dons, contacter les donateurs et gérer l'activité des dons.
Un lecteur Square gratuit est fourni avec votre compte, avec la possibilité d'en acheter d'autres si nécessaire.
Avec Square, les organisations à but non lucratif peuvent offrir à leurs donateurs davantage de moyens de faire des dons. Les options flexibles vous aident à capturer les donateurs avec n'importe quelle préférence de paiement qu'ils peuvent avoir.
Square prend actuellement en charge les options de paiement suivantes :
Square crypte les informations relatives aux cartes et s'engage à ne jamais stocker les données après les transactions par carte. La sécurité des données de paiement est un facteur clé pour établir la confiance avec les donateurs.
Square pour les organisations à but non lucratif facilite le démarrage. Vous trouverez ci-dessous un guide de traitement des dons Square pour vous aider à vous préparer et à utiliser rapidement les outils spécifiques aux organisations à but non lucratif.
Vous vous inscrirez à Square avec un seul titulaire de compte principal, et non avec une organisation. Le choix du titulaire du compte déterminera les informations que vous recueillerez au cours de la phase de préparation.
Une fois que vous avez désigné le titulaire du compte de votre association, vous pouvez recueillir les informations suivantes :
Vous pouvez créer votre compte sur squareup.com où vous cliquerez sur "Get Started".
Ensuite, vous suivrez les étapes ci-dessous pour activer le compte :
Une fois que le titulaire de votre compte a téléchargé l'application Square, vous pouvez compléter le processus d'activation. Les organisations à but non lucratif peuvent alors commencer à collecter des dons immédiatement.
"La facilité d'utilisation a été le plus grand attrait de ce produit. Tout a été facile à configurer et nous avons pu commencer à vendre nos produits en quelques minutes après avoir téléchargé les photos et les descriptions, il n'y a rien de plus facile." - Eric A.
Une fois que votre compte Square est configuré, vous pouvez commencer à accepter des dons rapidement et facilement en utilisant les liens de paiement Square qui vous permettent de collecter des dons en ligne sans avoir besoin d'un site Web complet.
Pour créer vos liens de donation :
Pour personnaliser votre lien :
"Notre site web est superbe, fonctionne bien et donne une excellente impression à nos clients. La combinaison de la facilité d'utilisation et de l'intégration complète dans nos systèmes de point de vente Square rend la mise à jour automatique." - John L.
L'expérience est primordiale lorsqu'il s'agit de vos efforts de collecte de fonds en ligne. Vos donateurs ne sont pas de simples clients, mais des sympathisants passionnés à la recherche d'un lien avec une cause.
Le choix d'un système de paiement en ligne vise à réduire au minimum les frictions dans l'expérience de vos donateurs. Il est tout aussi important de s'assurer que chaque dollar va à votre mission.
Les organisations à but non lucratif doivent tenir compte des éléments suivants lorsqu'elles choisissent un système de paiement en ligne efficace.
Êtes-vous sûr de vous en ce qui concerne les frais de transaction, les frais du plan et les dépenses liées aux fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir ?
Avez-vous examiné l'expérience de don de la plateforme du point de vue d'un donateur ? Pouvez-vous créer un formulaire de don qui permette d'effectuer une transaction sans friction ?
Disposez-vous d'un nombre suffisant d'options de personnalisation ? Pouvez-vous ajouter une touche personnelle avec des questions personnalisées et des préférences linguistiques ?
Pouvez-vous accéder aux informations sur les donateurs et à l'historique des transactions en un seul endroit ? Pouvez-vous collecter des informations sur les donateurs et vous assurer qu'elles sont disponibles chaque fois que vous en avez besoin ?
Est-il facile de segmenter les donateurs et de créer un engagement sur mesure ? Avez-vous des courriels automatiques qui sont envoyés après un don ?
La plateforme prend-elle en charge la collecte de fonds de pair à pair, la gestion d'événements et les dons récurrents ? Est-il facile de suivre et de gérer les dons d'une campagne à l'autre ?
Pouvez-vous intégrer votre formulaire de don sur votre site web et vos médias sociaux ?
Square est un outil utile et simple à utiliser. Cependant, il y a des compromis en ce qui concerne le coût et le soutien pour les organisations à but non lucratif.
Passer de Square à Zeffy est assez simple. Commencez par créer un compte Zeffy gratuit et configurez vos formulaires de dons, vos événements ou vos campagnes à l'aide de leurs outils spécifiques aux organisations à but non lucratif.
Une fois que vous êtes prêt, mettez à jour tous les liens de donation sur votre site web, vos bulletins d'information par courriel et vos médias sociaux pour qu'ils pointent vers vos nouvelles pages Zeffy. Vous pouvez également informer vos donateurs de ce changement, afin qu'ils soient au courant et enthousiastes à l'idée que 100 % de leur don est directement affecté à votre mission.
Zeffy propose même une assistance pour faciliter la transition si vous avez besoin d'un coup de main.
Zeffy est une alternative 100% gratuite à Square. La plateforme de collecte de fonds est construite pour les organisations à but non lucratif par une équipe qui est disponible chaque fois que vous en avez besoin.
