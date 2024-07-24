Guides sur les organisations à but non lucratif

La plupart des organisations à but non lucratif et des organisations caritatives prospèrent grâce à la générosité de leurs donateurs. Proposer des options de dons récurrents permet aux donateurs de contribuer selon un calendrier rentable, ce qui est un élément clé pour accepter davantage de dons.

Cet article explique les avantages des dons récurrents et donne des conseils pour lancer un programme de dons récurrents pour votre association.

4 raisons pour lesquelles les dons récurrents sont essentiels pour les organisations à but non lucratif

L'acquisition de donateurs récurrents vous aide à construire une base solide pour votre association. Voici quelques avantages à investir dans des programmes de dons récurrents :

1. Flux de revenus récurrents

Un flux régulier de fonds permet aux organisations à but non lucratif de mieux planifier leurs initiatives.

Les dons ponctuels augmentent lors des journées de dons saisonniers, mais vous devez supporter les coûts de fonctionnement annuels.

Les dons mensuels récurrents vous permettent d'allouer les ressources en conséquence et de rationaliser les opérations. Cela vous donne également la confiance nécessaire pour entreprendre des projets à long terme.

Les programmes de dons mensuels offrent également une certaine stabilité en cas de situations inattendues ayant un impact sur la trésorerie, telles que les pandémies ou les catastrophes naturelles.

2. Augmentation des dons récurrents pour les organisations à but non lucratif

Contrairement aux dons uniques, un programme de dons récurrents permet aux donateurs récurrents de verser régulièrement de petits montants. Les dons récurrents peuvent être mis en place par le biais d'un programme de dons mensuels ou d'un site web de dons sans grever les finances, ce qui en fait une option pratique et abordable.

En ce qui concerne les organisations à but non lucratif, il est plus facile de demander des dons récurrents afin d'encourager les engagements financiers à long terme.

3. Meilleure rétention et fidélisation des donateurs

Les donateurs acceptent de faire des dons récurrents lorsqu'ils croient fermement en votre cause. Les dons réguliers témoignent de leur engagement, ce qui implique qu'ils sont susceptibles de rester des donateurs récurrents et d'offrir un soutien constant.

Au fil du temps, ils pourraient s'impliquer davantage en faisant du bénévolat et en participant aux événements de collecte de fonds de votre association.

Un taux élevé de fidélisation des donateurs augmente le cycle de vie des donateurs, ce qui se traduit par une croissance financière globale de votre association.

4. Réduction des coûts d'acquisition des donateurs

Alors que le taux moyen de fidélisation des donateurs pour les organisations à but non lucratif est de 40-45 %, même une augmentation de 5 % peut accroître les dons de 25 %.

Pour les organisations à but non lucratif, l'acquisition de nouveaux donateurs coûte 10 fois plus cher que la fidélisation des donateurs existants.

Au lieu de vous concentrer sur les nouveaux donateurs, développez un plan de fidélisation des donateurs. Le système de gestion des donateurs de Zeffy, 100 % gratuit, vous permet de suivre l'activité des donateurs et d'obtenir des informations précieuses.

5 conseils efficaces pour transformer les donateurs ponctuels en donateurs récurrents

Transformer des donateurs ponctuels en donateurs récurrents peut être un processus facile si vous suivez ces bonnes pratiques :

1. Remerciez vos donateurs

Remerciez vos donateurs et encouragez-les à faire un nouveau don. Un simple remerciement montre que vous appréciez leur contribution. Il les incite à devenir des donateurs récurrents.

Reconnaître leurs efforts par le biais de :

Un courriel ou un SMS

Une vidéo d'appréciation

Une invitation à votre prochain événement

Un article dans votre lettre d'information

Pour les donateurs automatiques et mensuels, un courriel de remerciement après chaque don les rassurera sur le fait que leur argent va réellement à votre association et leur rappellera le bien qu'ils font.

Quelques astuces pour inciter vos donateurs mensuels à ouvrir vos e-mails de remerciement :

Personnalisez-les avec le nom de votre donateur

Faire défiler les lignes d'objet et les actualiser

Ajoutez un contenu intéressant à vos courriels de remerciement (nouveaux articles de blog, mises à jour sur votre cause, informations sur les événements et collectes de fonds à venir, etc.)

Vous pouvez également présenter les nouveaux donateurs et les donateurs de longue date dans vos bulletins d'information. Beaucoup de vos donateurs seront réticents à l'idée d'être cités individuellement, mais cela vaut la peine de demander. En accueillant brièvement les nouveaux donateurs mensuels et en remerciant publiquement ceux qui sont là depuis un certain temps, vous montrez à vos donateurs qu'ils ne sont pas seuls.

2. S'assurer d'avoir une configuration solide pour les dons récurrents

Avant de demander des dons, assurez-vous que vous avez mis en place un programme de dons mensuels solide.

Le logiciel de dons en ligne Zeffy vous permet de collecter gratuitement des dons récurrents mensuels et annuels. Vous pouvez accepter plusieurs méthodes de paiement, envoyer des reçus fiscaux et des courriels de remerciement automatisés, et vous assurer que les informations relatives à vos donateurs sont sécurisées.

3. Présenter l'impact

En plus de les remercier, soulignez l'impact de leurs contributions. Vous pouvez fournir un rapport détaillé sur l'utilisation de leur argent.

Les donateurs mensuels qui savent que leurs contributions ont un impact sont plus susceptibles de faire des dons réguliers.

4. Être transparent et flexible

Faites savoir aux donateurs qu'ils peuvent annuler ou modifier la fréquence de leurs dons récurrents et le montant de leur don à tout moment. Ils seront ainsi plus à l'aise pour opter pour des dons récurrents.

Proposez des montants de dons suggérés sur une base mensuelle ou annuelle. Veillez à ce que votre système de paiement permette de lier facilement une méthode de paiement fiable.

5. Restez en contact avec vos donateurs

Communiquez régulièrement avec eux afin d'avoir une communauté active de donateurs récurrents qui offrent un soutien durable. Utilisez les médias sociaux pour interagir avec eux et organisez des événements où ils peuvent rencontrer d'autres acteurs du changement.

Vous pouvez également leur envoyer des lettres d'information directes, des courriels, des contenus exclusifs et des formulaires afin d'engager le dialogue avec eux et de recueillir leurs commentaires en cas de besoin.

Entretenir une relation avec un donateur peut s'avérer très utile. Veillez à ce qu'ils restent activement engagés, quel que soit le montant de leurs dons mensuels.

Comment mettre en place un programme de dons récurrents avec Zeffy

Lancez un programme de dons récurrents et acceptez des dons récurrents en ligne avec Zeffy en suivant ces 8 étapes simples :

Étape 1 : S'inscrire sur Zeffy

Étape 2 : Créer un formulaire de don en ligne

Étape 3 : Ajouter vos informations générales

Étape 4 : Personnalisation du formulaire

Étape 5 : Activer les dons récurrents

Étape 6 : Partager le formulaire

Étape 7 : Promouvoir le programme de dons récurrents

Étape 8 : Remercier les donateurs

Étape 9 : Suivre et optimiser votre campagne de dons récurrents

Vous pouvez également lancer votre programme de dons récurrents, remercier vos donateurs et suivre votre campagne avec Zeffy !

Étape 1 : S'inscrire sur Zeffy pour créer des formulaires de don gratuits

Inscrivez-vous sur la plateforme de dons récurrents de Zeffy pour accéder à un outil de collecte de fonds simple et 100 % gratuit. Si vous êtes déjà utilisateur, vous pouvez simplement vous connecter.

Cliquez sur "Nouveau formulaire" et choisissez une option de don pour permettre des dons récurrents.

Étape 2 : Ajouter vos informations générales

Modifiez le titre du formulaire et sélectionnez une langue.

Ajoutez une description convaincante de vos initiatives à but non lucratif et de l'utilisation que vous ferez des dons.

Étape 3 : Personnalisez votre formulaire de don

Modifier les montants de dons pré-suggérés avec une description de l'impact de chaque montant sur l'acceptation des dons récurrents.

Activez l'option de génération d'un reçu fiscal pour obtenir automatiquement un reçu fiscal après chaque don.

Incluez votre logo, une vidéo ou une image pour rendre le formulaire intéressant.

Ajoutez des questions personnalisées pour les donateurs.

Créez un courriel de remerciement personnalisé que vos donateurs recevront après avoir effectué leur don.

Étape 4 : Mettre en place des dons récurrents

Allez dans l'onglet "Dons" et cliquez sur "Créer un don récurrent".

Entrez les détails du don récurrent, y compris le montant, la fréquence et la date de début.

Choisissez le mode de paiement et fournissez les informations nécessaires.

Examinez les détails et cliquez sur "Enregistrer".

Une fois le don récurrent mis en place, les données du donateur seront automatiquement débitées à la fréquence spécifiée. Cela élimine la nécessité de traiter manuellement les dons et permet à votre organisation de bénéficier d'un soutien régulier.

Étape 5 : Partager le formulaire de don

Créez un bouton de don pour ajouter le lien du formulaire de don à votre page de don.

Intégrez le formulaire de don à votre site web à l'aide de votre code QR unique.

Voici quelques étapes supplémentaires pour améliorer votre installation :

Étape 6 : Promouvoir le programme de dons récurrents

Faites la promotion de votre site web de dons récurrents par le biais de plusieurs canaux tels que :

Votre site web

Campagnes par courrier électronique

Votre compte de médias sociaux

Créez des graphiques accrocheurs, de courtes vidéos et des légendes convaincantes qui attirent l'attention et communiquent les avantages des dons récurrents.

Utilisez des fonctionnalités telles que les Stories Instagram, Facebook Live et les fils Twitter pour partager des histoires de réussite. Mettez en avant l'impact des dons récurrents et fournissez des liens d'inscription faciles.

Engagez-vous auprès de votre public en répondant aux commentaires, en organisant des sessions de questions-réponses et en encourageant les supporters à partager votre campagne avec leurs réseaux afin d'attirer de nouveaux donateurs récurrents.

Étape 7 : Remercier vos donateurs

Communiquez régulièrement avec vos donateurs récurrents. Utilisez la fonction d'envoi automatisé d'emails de Zeffy pour envoyer des emails de remerciement et des rappels personnalisés. Tenez-les au courant des progrès de la mission. Racontez des histoires sur l'impact de leurs œuvres de bienfaisance.

Étape 8 : Suivre et optimiser votre campagne de dons récurrents

Contrôlez les performances de votre programme de dons récurrents. Avec Zeffy, vous pouvez suivre les méthodes de paiement et les données des donateurs afin de simplifier les rapports destinés à un public cible.

Vous pouvez surveiller les taux d'ouverture des courriels, les clics des donateurs et les désabonnements. Cela vous aidera à améliorer la page des dons et à ajuster vos stratégies de sensibilisation.

Ajoutez les détails de paiement des dons hors ligne pour suivre les dons récurrents centralisés.

Résumé des principes de base des dons récurrents pour les organisations à but non lucratif

Les dons récurrents garantissent la stabilité financière et une source de dons durable pour votre association. Les avantages ne se limitent pas à l'obtention d'un flux de revenus réguliers et récurrents.

Vous pouvez allonger le cycle de vie de vos donateurs et attirer davantage de donateurs pour qu'ils commencent à faire des dons récurrents. Les dons récurrents leur permettent de contribuer plus fréquemment à une cause qu'ils soutiennent et à des efforts de collecte de fonds importants.

Combiner les contributions récurrentes avec d'autres méthodes de collecte de fonds peut aider votre association à réussir.

FAQs : Dons récurrents pour les organisations à but non lucratif

Quel est le montant moyen des dons récurrents ? Le donateur récurrent moyen fait un don mensuel d'environ 52 dollars en ligne, tandis que le don unique moyen est d'environ 128 dollars.

Comment reconnaître les dons récurrents ? Reconnaissez les dons récurrents des organisations à but non lucratif et augmentez les taux de fidélisation des donateurs : Envoyez immédiatement un courriel de remerciement confirmant que vous avez reçu le don. N'oubliez pas d'indiquer les coordonnées du contact au cas où les donateurs auraient des questions. Appelez directement un nouveau donateur ou envoyez-lui une lettre de remerciement personnalisée. Mettez en avant vos donateurs sur différents canaux et médias sociaux. Féliciter un donateur ponctuel qui commence à verser des contributions régulières. Offrez un accès anticipé aux événements afin d'apprécier leur contribution. Envoyez des paniers-cadeaux pour montrer que vous appréciez la fidélité de vos donateurs.

Est-il préférable de faire un don mensuel ou unique ? Les dons uniques sont plus importants et ont une influence immédiate. Cependant, les dons mensuels peuvent accroître votre impact.

Les dons récurrents s'accumulent chaque année et ont un impact plus important à long terme. Même un petit don mensuel peut commencer à générer un soutien substantiel au fil du temps.

Les dons automatiques sont-ils une bonne chose pour les donateurs ? Les dons automatiques permettent d'éviter de penser et de ressentir la nécessité de donner aux autres. Cela ne semble pas terrible, mais lorsque vous supprimez la réflexion et le sentiment, vous affaiblissez l'attachement émotionnel. Et si vos donateurs n'ont pas d'attachement émotionnel à votre organisation ou à votre cause, ils risquent de se désinscrire la prochaine fois qu'ils vérifieront leur relevé de carte de crédit.

Les dons automatiques sont-ils une bonne chose pour les organisations à but non lucratif ? La plupart des organisations à but non lucratif ont beaucoup à gagner des dons automatiques et récurrents. Il s'agit notamment de la stabilité financière, des économies de frais généraux et de la capacité de planification.

Raisons de proposer des dons automatiques récurrents : Plus d'argent pour votre cause Économie de temps et d'argent pour les organisations à but non lucratif Aide les organisations à but non lucratif à économiser sur le marketing Planification Attachement émotionnel avec les donateurs

