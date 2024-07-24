La plupart des organisations à but non lucratif et des organisations caritatives prospèrent grâce à la générosité de leurs donateurs. Proposer des options de dons récurrents permet aux donateurs de contribuer selon un calendrier rentable, ce qui est un élément clé pour accepter davantage de dons.
Cet article explique les avantages des dons récurrents et donne des conseils pour lancer un programme de dons récurrents pour votre association.
L'acquisition de donateurs récurrents vous aide à construire une base solide pour votre association. Voici quelques avantages à investir dans des programmes de dons récurrents :
Un flux régulier de fonds permet aux organisations à but non lucratif de mieux planifier leurs initiatives.
Les dons ponctuels augmentent lors des journées de dons saisonniers, mais vous devez supporter les coûts de fonctionnement annuels.
Les dons mensuels récurrents vous permettent d'allouer les ressources en conséquence et de rationaliser les opérations. Cela vous donne également la confiance nécessaire pour entreprendre des projets à long terme.
Les programmes de dons mensuels offrent également une certaine stabilité en cas de situations inattendues ayant un impact sur la trésorerie, telles que les pandémies ou les catastrophes naturelles.
Contrairement aux dons uniques, un programme de dons récurrents permet aux donateurs récurrents de verser régulièrement de petits montants. Les dons récurrents peuvent être mis en place par le biais d'un programme de dons mensuels ou d'un site web de dons sans grever les finances, ce qui en fait une option pratique et abordable.
En ce qui concerne les organisations à but non lucratif, il est plus facile de demander des dons récurrents afin d'encourager les engagements financiers à long terme.
Les donateurs acceptent de faire des dons récurrents lorsqu'ils croient fermement en votre cause. Les dons réguliers témoignent de leur engagement, ce qui implique qu'ils sont susceptibles de rester des donateurs récurrents et d'offrir un soutien constant.
Au fil du temps, ils pourraient s'impliquer davantage en faisant du bénévolat et en participant aux événements de collecte de fonds de votre association.
Un taux élevé de fidélisation des donateurs augmente le cycle de vie des donateurs, ce qui se traduit par une croissance financière globale de votre association.
Alors que le taux moyen de fidélisation des donateurs pour les organisations à but non lucratif est de 40-45 %, même une augmentation de 5 % peut accroître les dons de 25 %.
Pour les organisations à but non lucratif, l'acquisition de nouveaux donateurs coûte 10 fois plus cher que la fidélisation des donateurs existants.
Au lieu de vous concentrer sur les nouveaux donateurs, développez un plan de fidélisation des donateurs. Le système de gestion des donateurs de Zeffy, 100 % gratuit, vous permet de suivre l'activité des donateurs et d'obtenir des informations précieuses.
Transformer des donateurs ponctuels en donateurs récurrents peut être un processus facile si vous suivez ces bonnes pratiques :
Remerciez vos donateurs et encouragez-les à faire un nouveau don. Un simple remerciement montre que vous appréciez leur contribution. Il les incite à devenir des donateurs récurrents.
Reconnaître leurs efforts par le biais de :
Pour les donateurs automatiques et mensuels, un courriel de remerciement après chaque don les rassurera sur le fait que leur argent va réellement à votre association et leur rappellera le bien qu'ils font.
Quelques astuces pour inciter vos donateurs mensuels à ouvrir vos e-mails de remerciement :
Vous pouvez également présenter les nouveaux donateurs et les donateurs de longue date dans vos bulletins d'information. Beaucoup de vos donateurs seront réticents à l'idée d'être cités individuellement, mais cela vaut la peine de demander. En accueillant brièvement les nouveaux donateurs mensuels et en remerciant publiquement ceux qui sont là depuis un certain temps, vous montrez à vos donateurs qu'ils ne sont pas seuls.
Avant de demander des dons, assurez-vous que vous avez mis en place un programme de dons mensuels solide.
Le logiciel de dons en ligne Zeffy vous permet de collecter gratuitement des dons récurrents mensuels et annuels. Vous pouvez accepter plusieurs méthodes de paiement, envoyer des reçus fiscaux et des courriels de remerciement automatisés, et vous assurer que les informations relatives à vos donateurs sont sécurisées.
En plus de les remercier, soulignez l'impact de leurs contributions. Vous pouvez fournir un rapport détaillé sur l'utilisation de leur argent.
Les donateurs mensuels qui savent que leurs contributions ont un impact sont plus susceptibles de faire des dons réguliers.
Faites savoir aux donateurs qu'ils peuvent annuler ou modifier la fréquence de leurs dons récurrents et le montant de leur don à tout moment. Ils seront ainsi plus à l'aise pour opter pour des dons récurrents.
Proposez des montants de dons suggérés sur une base mensuelle ou annuelle. Veillez à ce que votre système de paiement permette de lier facilement une méthode de paiement fiable.
Communiquez régulièrement avec eux afin d'avoir une communauté active de donateurs récurrents qui offrent un soutien durable. Utilisez les médias sociaux pour interagir avec eux et organisez des événements où ils peuvent rencontrer d'autres acteurs du changement.
Vous pouvez également leur envoyer des lettres d'information directes, des courriels, des contenus exclusifs et des formulaires afin d'engager le dialogue avec eux et de recueillir leurs commentaires en cas de besoin.
Entretenir une relation avec un donateur peut s'avérer très utile. Veillez à ce qu'ils restent activement engagés, quel que soit le montant de leurs dons mensuels.
Lancez un programme de dons récurrents et acceptez des dons récurrents en ligne avec Zeffy en suivant ces 8 étapes simples :
Vous pouvez également lancer votre programme de dons récurrents, remercier vos donateurs et suivre votre campagne avec Zeffy !
Voici quelques étapes supplémentaires pour améliorer votre installation :
Faites la promotion de votre site web de dons récurrents par le biais de plusieurs canaux tels que :
Créez des graphiques accrocheurs, de courtes vidéos et des légendes convaincantes qui attirent l'attention et communiquent les avantages des dons récurrents.
Utilisez des fonctionnalités telles que les Stories Instagram, Facebook Live et les fils Twitter pour partager des histoires de réussite. Mettez en avant l'impact des dons récurrents et fournissez des liens d'inscription faciles.
Engagez-vous auprès de votre public en répondant aux commentaires, en organisant des sessions de questions-réponses et en encourageant les supporters à partager votre campagne avec leurs réseaux afin d'attirer de nouveaux donateurs récurrents.
Communiquez régulièrement avec vos donateurs récurrents. Utilisez la fonction d'envoi automatisé d'emails de Zeffy pour envoyer des emails de remerciement et des rappels personnalisés. Tenez-les au courant des progrès de la mission. Racontez des histoires sur l'impact de leurs œuvres de bienfaisance.
Contrôlez les performances de votre programme de dons récurrents. Avec Zeffy, vous pouvez suivre les méthodes de paiement et les données des donateurs afin de simplifier les rapports destinés à un public cible.
Vous pouvez surveiller les taux d'ouverture des courriels, les clics des donateurs et les désabonnements. Cela vous aidera à améliorer la page des dons et à ajuster vos stratégies de sensibilisation.
Ajoutez les détails de paiement des dons hors ligne pour suivre les dons récurrents centralisés.
Les dons récurrents garantissent la stabilité financière et une source de dons durable pour votre association. Les avantages ne se limitent pas à l'obtention d'un flux de revenus réguliers et récurrents.
Vous pouvez allonger le cycle de vie de vos donateurs et attirer davantage de donateurs pour qu'ils commencent à faire des dons récurrents. Les dons récurrents leur permettent de contribuer plus fréquemment à une cause qu'ils soutiennent et à des efforts de collecte de fonds importants.
Combiner les contributions récurrentes avec d'autres méthodes de collecte de fonds peut aider votre association à réussir.