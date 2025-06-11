Le nombre de sites web de donateurs en ligne pour les organisations à but non lucratif et les particuliers ne cesse de croître, et la plupart des organisations à but non lucratif de petite et moyenne taille n'ont ni le temps ni les ressources nécessaires pour rechercher tous les outils de collecte de fonds disponibles. C'est là que nous pouvons vous aider.

Nous avons effectué des recherches, utilisé et lu les avis sur les sites de donation afin de vous fournir des comparaisons et des recommandations complètes, vous aidant ainsi à maximiser les contributions et à minimiser les frais.

Dans cet article, nous vous donnons des conseils sur ce qu'il faut rechercher dans un site web de dons et vous fournissons des informations détaillées sur les 11 meilleurs sites web de dons pour les organisations à but non lucratif et les particuliers.

En découvrant chacun de ces outils de collecte de fonds en ligne, gardez à l'esprit les objectifs de collecte de fonds de votre organisation et les principaux intérêts des donateurs afin d'avoir le plus grand impact possible sur votre communauté à but non lucratif.

10 meilleurs sites web de collecte de fonds

‍1. Zeffy - Une collecte de fonds 100% gratuite pour votre organisation à but non lucratif.

‍2. Give Lively - outil de collecte de fonds flexible et abordable pour les organisations à but non lucratif

‍3. GoFundMe - outil gratuit de crowdfunding individuel

‍4. Fundly - le site de collecte de fonds individuels le plus facile à utiliser

‍5. Patreon - plateforme d'adhésion pour les particuliers et les organisations à but non lucratif

‍6. Donor Perfect - meilleur outil de gestion des grands donateurs et de collecte de fonds

‍7. Donorbox - outil de collecte de fonds abordable avec des intégrations pour aider les organisations caritatives à se développer

‍8. Doubler le don - outil complet de don avec contrepartie

‍9. Les donateurs choisissent - meilleur site web de collecte de fonds pour les enseignants

‍10. RallyUp - outil de collecte de fonds facile et efficace pour les organisations caritatives

Nos articles sur les meilleurs sites de dons sont rédigés par des personnes qui ont passé leur carrière à travailler sur des collectes de fonds.

Nous passons des dizaines d'heures à rechercher et à tester des sites web afin de déterminer lequel est le mieux adapté à l'objectif poursuivi. Nous n'avons reçu aucune rémunération de la part d'un site web ou d'une entreprise pour le placement d'un article dans nos articles.

Notre objectif est d'être aussi transparent que possible avec les lecteurs afin d'assurer leur confiance.

Principales caractéristiques à prendre en compte pour choisir les meilleurs sites web de dons de bienfaisance

La plupart des plateformes de dons permettent aux organisations et aux particuliers de créer des formulaires de dons et des pages web pour collecter des fonds en ligne. De nombreux sites web de dons se concentrent également sur les événements, la prospection de grands donateurs et la vente de produits.

Vous pouvez être à la recherche d'un simple site web de dons ou d'une plateforme complète de collecte de fonds. Nous vous présentons ci-dessous plusieurs options pour répondre à vos besoins.

La liste suivante comprend diverses fonctions de collecte de fonds que votre association peut utiliser pour collecter des fonds :

Dons récurrents

Billetterie pour les événements

Raffles

Peer-to-peer et crowdfunding

Enchères aux enchères

Bases de données des donateurs

Donner par texto

Adhésions

Intégrations de tiers

Don mobile

eCommerce

Pages de dons personnalisées

Tout savoir sur le sujet : Les 10 meilleurs sites de dons

Site web des dons À qui s'adresse-t-il ? Frais Analyse des caractéristiques Zeffy Organismes caritatifs et sans but lucratif 100% gratuit - 100% gratuit (pas de frais de plateforme, de transaction ou de traitement)

- Formulaires, pages et tickets d'événements personnalisables pour accepter les dons

- Base de données de gestion des donateurs intégrée

- Capacités de collecte de fonds de pair à pair et en équipe

- Adapté à la téléphonie mobile

- Processeur de paiement Donner en direct 501c3 Organismes à but non lucratif 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement avec Stripe - Pas de frais de plateforme ou de transaction pour les organisations à but non lucratif

- Collecte de fonds de pair à pair, dons par SMS et billetterie d'événements

- Pages de dons personnalisables (limitées par rapport à d'autres)

- Processus de demande manuel pour les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3)

- Intégrations tierces telles que Salesforce et Double the Donation GoFundMe Organismes à but non lucratif et particuliers 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement avec Stripe ou PayPal - Campagnes de crowdfunding faciles à mettre en place

- Retrait des fonds à tout moment (aucun objectif de collecte n'est requis)

- Large audience et exposition publique de la campagne

- Disponibilité mondiale dans plusieurs pays Fundly Organismes à but non lucratif et particuliers 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement avec Stripe - Mise en place rapide et simple de la campagne

- Pages de collecte de fonds optimisées pour les mobiles

- Pas de montant minimum pour retirer des fonds

- Intégration automatique du flux d'activité des médias sociaux Patreon Organismes à but non lucratif et particuliers (créateurs de contenu) 5-12% de frais de plateforme + 2,9% + 0,30$ de frais de traitement - Plate-forme d'adhésion avec des revenus prévisibles et récurrents

- Partage de contenu exclusif pour les membres

- Multiples intégrations de paiement (Stripe, PayPal, etc.)

- Idéal pour les créateurs ; les organisations à but non lucratif peuvent l'utiliser mais avec des limitations Donateur parfait Organismes caritatifs et sans but lucratif Devis personnalisé requis - Personnalisation poussée de la base de données des donateurs

- Intégration de la prospection des grands donateurs

- Rapports complets et suivi des objectifs

- Téléchargement de photos pour les profils des donateurs et les connexions aux événements Donorbox Organismes à but non lucratif et particuliers Les forfaits standard sont de 1,75 % à 2,95 % de frais de plateforme + frais de traitement. - Outils QuickDonate et Live Kiosk pour faciliter les dons

- Configuration de dons récurrents pour les donateurs

- Options de paiement multiplateformes (Google Pay, Venmo, etc.)

- Segmentation des donateurs pour des campagnes ciblées Doubler le don Organismes caritatifs et sans but lucratif Les forfaits commencent à 300 $ par an - Plate-forme de dons jumelés à la pointe de l'industrie

- Intégration transparente avec de nombreux sites de collecte de fonds

- Modèles d'appels par courriel pour sensibiliser les donateurs

- Idéal pour maximiser les dons des entreprises Les donateurs choisissent Enseignants 1,5 % de frais de traitement/p> - Collecte de fonds spécialisée pour les enseignants et les salles de classe

- Mise en place d'une campagne facile et accès à des subventions de contrepartie

- Ne faire appel qu'à des fournisseurs agréés pour les achats RallyUp Organismes caritatifs et sans but lucratif 2,9 % - 6,9 % frais de plateforme + 2,9 %, plus 0,30 $ par transaction - Organiser facilement des tirages au sort, des ventes aux enchères et des sweepstakes

- Gérer plusieurs activités de collecte de fonds en même temps

- Configuration d'événements hautement personnalisable

- Excellente équipe d'assistance à la clientèle

1. Zeffy - Le seul site de dons 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif

Avantages :

100% gratuit (pas de frais de plateforme, de transaction ou de traitement) - Tout l'argent va à votre organisation.

Facile à utiliser

Formulaire de don, page et tickets personnalisables

Base de données des donateurs pour collecter des informations sur les donateurs en ligne et hors ligne

Un service clientèle efficace

Outil de collecte de fonds de pair à pair

Adapté aux mobiles

Méthodes de paiement multiples pour les donateurs (et options de dons récurrents)

Con :

Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

Zeffy a été créé au Canada par deux étudiants qui voulaient s'assurer que les organisations à but non lucratif puissent conserver tous les fonds qu'elles collectent. Cet outil facile à utiliser est le seul site web de dons 100 % gratuit. La seule source de revenus de Zeffy est constituée par les pourboires des donateurs volontaires.

Cette solution de collecte de fonds est excellente pour les nouvelles organisations et les petites organisations à but non lucratif. Avec tous les outils dont vous avez besoin, y compris la billetterie pour les événements et les tirages au sort, la collecte de fonds par équipe, les campagnes peer-to-peer, le commerce électronique et les adhésions, les organisations peuvent explorer diverses stratégies de collecte de fonds et développer leur organisation sans frais.

Le système de gestion des donateurs de Zeffy importe automatiquement les informations relatives aux donateurs lorsque des achats et des dons sont effectués. Les organisations à but non lucratif peuvent également importer manuellement les informations sur les donateurs et les transactions passées, ajouter des notes et segmenter les donateurs pour leur envoyer des communications personnelles.

Prix :

100% gratuit - pas de frais cachés

Commentaires des utilisateurs :

"Zeffy a été extraordinaire ! Il était vraiment convivial, exceptionnellement facile à utiliser, tant du côté de la configuration que de l'utilisateur, et il a rendu le processus de collecte de fonds incroyablement fluide de notre côté. Les données fournies ainsi que la mise en forme claire et concise étaient adorables et tellement utiles ! Nous avons économisé une tonne et gagné une tonne, ce qui a été une victoire très significative pour toutes les parties. J'envoie cette ressource à toutes mes relations à but non lucratif !" - Hannah B.

2. Give Lively - Conceptions personnalisables et centrées sur les donateurs pour les pages de dons et les campagnes de collecte de fonds des organisations à but non lucratif.

Avantages :

Pas de frais de plateforme ou de transaction

Une mise en place simple

Donner par texto

Billetterie pour les événements

Collecte de fonds de pair à pair

Intégrations de tiers

Inconvénients :

Uniquement disponible pour les organisations caritatives 501(c)(3)

En tant qu'organisation à but non lucratif, Give Lively examine manuellement toutes les demandes.

Cela peut prendre jusqu'à 10 jours

Give Lively n'accepte pas les organisations qui ne respectent pas ses valeurs (cela peut être un avantage ou un inconvénient selon votre organisation).

Base de données et fonctions de rapport limitées

Pas aussi personnalisable que d'autres sites web

Des philanthropes ont fondé Give Lively en 2015 afin d'uniformiser les règles du jeu pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles. Give Lively est un autre site web de dons 100 % gratuits. Il peut le faire grâce au financement des fondateurs et à son option "pay free forward" qui permet aux donateurs de laisser des pourboires volontaires lors du paiement.

‍

Prix :

Give Lively n'a pas de frais de plateforme ou de transaction. Les organisations à but non lucratif doivent néanmoins payer des frais de traitement Paypal, Stripe et Lob, ainsi que des frais d'intégration avec Salesforce et Double the Donation.

Commentaires des utilisateurs :

"La plateforme est très facile à utiliser et à mettre en place. Elle donne à votre page de dons un aspect professionnel et convivial." - Svetlana I.

‍

3. GoFundMe - les particuliers et les organisations à but non lucratif peuvent atteindre un public plus large grâce à ce puissant outil de campagne de crowdfunding.

Avantages :

Disponible dans plusieurs pays

Vous n'avez pas besoin d'atteindre votre objectif de collecte de fonds pour retirer des fonds.

Les campagnes sont faciles à mettre en place

Vous n'avez pas besoin d'atteindre votre objectif pour collecter des fonds

‍

Modèle de frais avec 2,9 % + 0,30 $ par transaction.

Vous devez utiliser Facebook pour télécharger une photo de profil

Problèmes de transparence quant à l'utilisation des fonds

‍

GoFundMe est une plateforme de crowdfunding fondée en 2010 et devenue populaire parce qu'elle était la première du genre. Les campagnes de GoFundMe ont permis de récolter plus de 15 milliards de dollars. Depuis sa création, GoFundMe a apporté des modifications à son site web, permettant aux collecteurs de fonds de collecter des fonds même s'ils n'atteignent pas leurs objectifs.

Les campagnes GoFundMe posent des problèmes qui ont conduit les gens à remettre en question l'utilisation du site web. Des critiques récentes ont mis en évidence des problèmes de transparence, des fonds non comptabilisés et un soutien pratique inadéquat. GoFundMe reste populaire en raison de sa capacité à établir un lien avec les donateurs.

Les campagnes sont automatiquement rendues publiques et peuvent être trouvées dans le répertoire de recherche de GoFundMe ou vous pouvez les rendre privées.

‍

Prix :

2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction sur chaque don

Commentaires des utilisateurs :

"Le site est très utile pour ceux qui sont vraiment en difficulté. C'est un excellent moyen d'atteindre l'objectif pour un service très nécessaire" - - Angelique M. Angélique M.

‍

4. Fundly - cet outil de crowdfunding facilite la collecte de fonds pour votre prochaine campagne.

Avantages :

Facile à mettre en place

Optimisé pour les mobiles

Pas de montant minimum de collecte de fonds pour conserver vos fonds

Tous les "j'aime" et les commentaires des sites de médias sociaux sont automatiquement affichés dans votre flux d'activité.

Inconvénients :

Frais de transaction : 2,9 % + 30 cents/transaction

Personnalisation limitée

Pas de dons récurrents

Moins d'exposition aux donateurs externes que GoFundMe

Fundly a été fondé en 2009, mais n'a pas obtenu le même niveau de reconnaissance de la marque. Les premières critiques dénonçaient des frais élevés, mais la structure des frais est désormais la même que celle d'autres sites web similaires. Fundly propose des options de collecte de fonds similaires à celles de GoFundMe et offre un service clientèle légèrement meilleur.

Les problèmes fondamentaux de ce site tiennent à ses limites en matière d'acceptation de dons récurrents et de personnalisation des campagnes, mais il répondra néanmoins à vos besoins de base en matière de collecte de fonds.

‍

Prix :

2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction sur chaque don

Commentaires des utilisateurs :

"J'apprécie la quantité d'informations qu'il contient et la façon dont il aide les entreprises à rester organisées, à donner des tâches, à conserver les données des employés, etc. - Utilisateur vérifié

5. Patreon - Construisez et renforcez les relations avec votre public grâce à ce programme d'adhésion.

Avantages :

Utilisable partout

Partager un contenu exclusif en échange d'une adhésion payante

Des flux de revenus prévisibles et fiables

Vous pouvez également vendre des produits médiatiques

Les membres reçoivent des rappels en cas d'expiration de la carte ou de refus de paiement.

‍

Uniquement utile pour les créateurs de contenu

Pas conçu pour les organisations à but non lucratif

‍

Patreon est le dernier né de notre liste d'outils de collecte de fonds individuels. Il a été fondé en 2013 et, au lieu de se concentrer sur des causes caritatives, il a ciblé les créateurs de contenu à la recherche d'un revenu supplémentaire.

Depuis sa création, il est devenu une source principale de revenus pour les créateurs de contenu du monde entier. Elle a contribué à lever plus de 3,5 milliards de dollars pour les créateurs, mais elle prélève une commission comprise entre 5 % et 12 % de leurs gains.

Bien que les organisations à but non lucratif puissent créer des pages Patreon, les frais et les limites de diffusion rendent ce site moins utile que d'autres sites de dons. Si vous n'avez pas déjà un article de blog ou une chaîne YouTube populaire, nous vous recommandons de chercher ailleurs.

‍

L'inscription à Patreon est gratuite, mais les frais sont plus élevés que ceux des autres sites de dons individuels. Le plan Lite de Patreon prévoit une commission de 5 % pour les ateliers, les outils de communication et une page web hébergée.

Les créateurs de contenu peuvent adhérer au plan Pro et payer 8 % de frais pour des fonctionnalités supplémentaires, notamment des niveaux d'adhésion, des analyses, des intégrations illimitées et des outils promotionnels. Patreon propose également un plan Premium avec des frais de 12 % et un gestionnaire de partenaires dédié.

"Patreon traite très bien ses créateurs de contenu et les créateurs peuvent demander des dons pour les aider à créer plus de contenu et à maintenir leurs chaînes sur Pateron. J'ai l'impression que Pateron permet aux créateurs de contenu de contrôler ce qu'ils choisissent de produire par rapport à d'autres plateformes qui ne sont pas aussi conviviales pour les créateurs de contenu et que je ne citerai pas. - Lindsay H.

‍

6. Donor Perfect - Utilisez cet outil de collecte de fonds pour débloquer et exploiter au mieux les données relatives à vos donateurs.

Avantages :

Base de données de donateurs personnalisable pour répondre à des besoins spécifiques

Capacité à suivre les objectifs de l'équipe

Collecte de fonds et rapports financiers complets

S'intègre à des sites web tiers pour fournir des outils tels que la prospection de grands donateurs.

Excellent service à la clientèle

Il est facile d'importer des données, de suivre les relations avec les donateurs et de produire des rapports.

‍

Il peut être difficile de déterminer

Coûteux

Elle ne permet pas de rechercher les donateurs et n'indique pas si le don a été fait à la mémoire ou en l'honneur d'une personne.

ne prévoit pas de moyen simple d'enregistrer les heures de bénévolat et d'en rendre compte

‍

Comme nous le savons tous, l'établissement de relations est la partie la plus cruciale de la collecte de fonds. Donor Perfect est un excellent outil à cette fin. Ce site web de collecte de fonds élabore des rapports détaillés sur les principaux donateurs, les subventions et les besoins financiers. Il permet également aux organisations à but non lucratif d'étiqueter les donateurs et d'extraire des rapports pour envoyer des appels personnels.

L'intégration avec Donor Search permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'historique des dons et les intérêts d'un donateur. Donor Perfect permet également aux utilisateurs de télécharger une photo du donateur afin que le personnel et les bénévoles puissent facilement le retrouver et se connecter lors d'événements.

‍

Prix :

Pour obtenir un devis pour votre site web de dons idéal, veuillez contacter Donor Perfect. Notez toutefois que plus vos besoins sont importants, plus le coût sera élevé.

Commentaires des utilisateurs :

" Nous utilisons DonorSearch dans notre boutique Advancement depuis 2017, et nous avons été très satisfaits de la livraison rapide des résultats ainsi que de la plateforme intuitive qu'ils ont fournie pour tous nos besoins de sélection par lots. Le service client a toujours été poli et opportun, et ils ont été plus que disposés à fournir des formations et des explications supplémentaires sur leurs outils chaque fois que cela a été nécessaire." - Aubrey H.

Avantages :

Les donateurs peuvent payer avec Stripe, PayPal, ACH, Google Pay, Apple Pay, Venmo.

Les donateurs peuvent couvrir tous les frais

Les organisations à but non lucratif peuvent collecter des informations sur les donateurs en arrière-plan et segmenter les donateurs en fonction de nombreux facteurs.

Formulaires et pages de dons personnalisables

S'intègre bien avec plusieurs outils de collecte de fonds tiers

QuickDonate permet aux donateurs d'établir facilement leurs propres dons récurrents et de faire des dons réguliers sans avoir à importer leurs coordonnées.

Live Kiosk permet aux organisations à but non lucratif de collecter des dons par carte de crédit à l'aide d'une simple tablette

‍

Tout est conservé dans Donorbox. Si un donateur souhaite gérer ses informations, il doit créer un compte Donorbox.

Modèle de tarification complexe. Leur structure tarifaire est en constante évolution

‍

Donorbox a commencé comme un outil de collecte de fonds de base pour les petites et moyennes organisations. Depuis, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées et le prix a augmenté. Ces fonctionnalités supplémentaires et les intégrations avec d'autres sites web tiers permettent aux organisations à but non lucratif de collecter des informations vitales sur les donateurs et de développer un système personnalisé adapté à leurs besoins spécifiques.

Donorbox permet également aux organisations à but non lucratif de segmenter facilement les donateurs en fonction de leurs intérêts pour le programme et de leur capacité à payer. Donorbox est un excellent outil pour développer votre organisation, mais si le coût est votre principale préoccupation, il n'est plus aussi abordable que d'autres sites de collecte de fonds.

‍

Prix :

La mise en place de l'offre standard de Donorbox est gratuite et ne comporte pas de frais mensuels. Moyennant des frais de plateforme de 1,75 % plus les frais de traitement, les associations peuvent créer des formulaires et des pages de dons et utiliser les fonctions QuickDonate et Donorbox Live de Donorbox. Des frais de plateforme plus élevés (2,95 %) permettent aux associations d'utiliser les événements, les adhésions et les campagnes peer-to-peer de Donorbox.

L'offre Pro de Donorbox est de 139 $ par mois et comprend des frais de plateforme forfaitaires de 1,5 % pour toutes les fonctionnalités. Elle s'intègre à Zapier et à l'API pour améliorer la collecte, le suivi et l'analyse de la base de données des donateurs.

Commentaires des utilisateurs :

"Ce logiciel est très abordable, facile à installer et à utiliser et permet de bénéficier de tous ses avantages en peu de temps et, une fois que c'est fait, il continue à fonctionner sans aucun effort supplémentaire pour le conserver et le maintenir. Il intègre les processeurs de paiement et permet d'obtenir des informations immédiates et opportunes sur les donateurs, le numéro de transaction, les montants donnés et un rapport mensuel cumulatif sur le total des dons. Cette fonction de détail des dons est la plus précieuse avec les dépôts périodiques de Stripe sur notre compte bancaire, de sorte que nous avons de l'argent à dépenser". - Ahmad M.

‍

8. Doublez le don - Doublez les revenus de votre organisation grâce aux dons de contrepartie.

Avantages :

Le meilleur outil d'abondement disponible

S'intègre à de nombreux autres sites web de collecte de fonds

Modèles d'appels par courrier électronique

‍

Pas de liste simple des entreprises qui versent des dons

Coûteux avec le coût de la licence

‍

Double the Donation se distingue dans cette liste et dans le monde des sites web de dons à but non lucratif parce qu'il domine une catégorie spécifique de collecte de fonds : les dons jumelés. Les organisations à but non lucratif qui cherchent à obtenir des dons de contrepartie de la part de leurs donateurs bénéficieront grandement de l'utilisation de ce site de dons. De nombreux sites de dons s'intègrent à ce site pour mieux servir leur base de donateurs.

‍

Prix :

Un plan "Essentials" est disponible pour les organisations dont le revenu annuel total est inférieur à 500 000 dollars. Le montant de la subvention varie entre 300 et 1 200 dollars, en fonction du montant jumelé.

Plan standard à partir de 999 $/an

Plans personnalisables à partir de 30 000 $/an

‍

"Double the Donation nous a aidé à gagner facilement de l'argent supplémentaire et à doubler notre impact. La mise en place a été facile et ils ont aidé notre agence à s'intégrer avec Qgiv et OneCause. Leur soutien à la clientèle est fantastique, tant au niveau de l'intégration que du soutien continu. Nous l'utilisons tous les jours ! -Bethany G.

Avantages :

Gratuit pour les enseignants

Il est facile de créer un compte et de lancer une campagne pour des projets scolaires.

Offre des possibilités de jumelage des dons

Les particuliers peuvent soutenir les enseignants et les salles de classe dans tout le pays.

‍

Prix plus élevés - Donors Choose ajoute des frais automatiques

Ne peut faire appel qu'à des fournisseurs agréés

Les enseignants ne reçoivent des fonds que s'ils atteignent leurs objectifs de collecte de fonds.

Pas d'assistance en ligne

Les envois peuvent prendre du temps

‍

DonorsChoose est un site web de dons spécialement conçu pour les enseignants. Les enseignants peuvent mettre en place une campagne pour leur classe et demander des outils spécifiques pour soutenir leurs efforts. Les donateurs, où qu'ils soient, peuvent contribuer au projet et DonorsChoose se charge d'acheter les produits nécessaires.

Les ressources ne sont destinées qu'aux classes pour lesquelles elles ont été demandées, de sorte que les enseignants ne peuvent pas les prendre s'ils changent d'école. Bien que cela puisse être frustrant pour les enseignants, cela permet aux écoles de disposer de plus de ressources.

Les campagnes de ce type sont délicates. Si vous avez une idée unique qui attirera l'attention des gens, un site web comme celui-ci peut être idéal. Selon ce site, 75 % des dons proviennent de donateurs qui n'ont aucun lien avec l'école ou l'enseignant.

Si vous avez simplement besoin de fonds pour couvrir un manque de crayons ou de papier, il est probablement préférable de rester au niveau local et d'essayer de trouver des ressources plus abordables.

Pourtant, ce site web de dons a permis de financer plus de deux millions de projets scolaires.

‍

Prix :

Des frais de traitement de 1,5 % s'appliquent à chaque don.

Commentaires des utilisateurs :

"Mes élèves comptent sur des supports visuels pour les aider à naviguer dans notre emploi du temps chaque jour. Le grand écran couleur et les rappels sonores aideront mes élèves à rester concentrés sur leur tâche. Ils sauront exactement combien de temps il leur reste pour terminer une activité et quand ils seront autorisés à faire une pause. Les minuteurs aideront également les nombreux adultes de ma classe à suivre notre programme quotidien. - Enseignant

Avantages :

Facile à utiliser et à personnaliser

Excellent service à la clientèle

Possibilité d'organiser plusieurs tombolas et ventes aux enchères silencieuses lors d'un même événement

Possibilité d'inclure plusieurs photos dans votre vente aux enchères silencieuse

Gestion des billets en ligne et hors ligne

Contacts limités avec les personnes qui achètent des billets

Rapports limités

Doit payer plus cher pour les pages de dons, les formulaires et la gestion de la relation client (CRM)

RallyUp est un site web de dons qui se spécialise dans la collecte de dons par le biais de tombolas et de ventes aux enchères, et qui offre des outils de collecte de fonds supplémentaires aux utilisateurs Premium. Le système RallyUp est facile à mettre en place et à utiliser, et le personnel d'assistance est là pour répondre aux questions.

Le principal problème que les organisations à but non lucratif peuvent rencontrer avec ce site web est que son offre gratuite ne permet pas de collecter des informations détaillées sur les donateurs. Cela signifie que les relations avec les gagnants des tirages au sort et des ventes aux enchères sont limitées. À court terme, la facilité d'utilisation de ce site est excellente ; cependant, pour développer votre association, vous devrez souscrire aux services Premium.

‍

Prix :

Les plans gratuits et flexibles de RallyUp vous donnent accès à toutes les activités et fonctionnalités de collecte de fonds de RallyUp. La formule gratuite vous permet d'utiliser la plateforme RallyUp sans payer de frais de plateforme.

Avec la tarification flexible, RallyUp déduit des frais de plateforme, qui varient de 2,9 % à 3,9 %, en fonction de l'activité. Des frais de transaction de 2,9 %, plus 0,30 $, sont également prélevés pour chaque don effectué.

‍

Commentaires des utilisateurs :

"RallyUp est extraordinaire ! J'avais entendu parler de la plateforme par le bouche à oreille. Je n'avais jamais organisé d'enchères silencieuses auparavant, ni construit un site web de ce type, et c'était si convivial et si facile à utiliser ! Depuis la création du site jusqu'à l'assistance que j'ai reçue de notre spécialiste de la collecte de fonds, tout a été incroyable. Elle a répondu à toutes mes questions et m'a tenu la main pendant que je lançais le site ! - Jackie J.

Comment vous avez utilisé Zeffy pour collecter 17 435 dollars grâce à la collecte de fonds en ligne

Toute personne travaillant dans le secteur à but non lucratif sait à quel point la création d'une organisation à but non lucratif peut s'avérer difficile. Y'all a été fondée dans l'Indiana en 2022. Son objectif était de créer un environnement favorable et inclusif pour les personnes homosexuelles.

L'organisation de leur premier événement de collecte de fonds, "Fill All My Bowls", semblait simple, mais ils n'ont pas tardé à réaliser qu'ils avaient besoin d'un moyen de vendre des billets. Ils ont opté pour Zeffy parce que c'était gratuit et que les dons auraient le plus d'impact.

En tant que nouvelle organisation à but non lucratif, Y'all n'avait pas encore reçu sa lettre d'incorporation fiscale de l'IRS. Le fait que Zeffy leur permette de lancer une campagne en tant qu'organisation à but non lucratif à n'importe quel niveau leur a permis de collecter des fonds immédiatement.

Après une collecte de fonds réussie, Y'all a décidé d'utiliser Zeffy pour tout. Ils prévoient même d'ouvrir une boutique en ligne avec le site de commerce électronique de Zeffy. Jusqu'à présent, Y'all a économisé 850 dollars en frais et a collecté 17 435 dollars.

Facteurs à prendre en compte avant de choisir les meilleurs sites de dons

La collecte de fonds est essentielle pour les organisations à but non lucratif. Les sites de dons en ligne permettent aux associations et aux particuliers de collecter plus facilement des fonds pour n'importe quel objectif.

Définissez vos objectifs

Avant de trouver le bon outil de collecte de fonds pour votre organisation, vous devez avoir des objectifs détaillés et un plan stratégique de collecte de fonds.

Par exemple :

Comment votre site web de dons doit-il s'aligner sur les efforts de marketing ?

De quoi avez-vous besoin pour établir des relations avec les donateurs ?

Avez-vous besoin d'un portail pour les donateurs ?

Allez-vous mener plusieurs campagnes, et lesquelles sont les plus importantes ?

Quels sont les éléments non négociables de votre processus de don ?

Une stratégie de collecte de fonds constitue une feuille de route pour votre conseil d'administration, votre personnel et vos bénévoles. Elle décrit les moyens de communiquer efficacement la mission de votre organisation et de collecter les fonds nécessaires. En recherchant ces sites de dons, gardez à l'esprit la stratégie de collecte de fonds de votre organisation et la manière dont chaque fonctionnalité vous aidera à gérer les dons.

Tenez compte de votre public

Outre les objectifs de votre association en matière de collecte de fonds, vous disposez également d'une base de donateurs unique. La plupart de vos donateurs sont-ils de jeunes professionnels ou des personnes âgées souhaitant prendre leur retraite ? Avez-vous plus de familles ou de donateurs individuels ?

La réponse à ces questions déterminera quels types de collecteurs de fonds peuvent vous aider à réussir. Avant de choisir un site de collecte de fonds en ligne offrant des fonctionnalités intéressantes, assurez-vous que ces fonctionnalités correspondent aux intérêts de vos donateurs et à leur capacité à donner.

‍

Rechercher l'évolutivité

Au fur et à mesure que votre organisation se développe, vous souhaiterez disposer d'une plateforme de collecte de fonds en ligne complète qui évoluera avec vous. De nombreux sites de dons figurant sur cette liste offrent des possibilités de personnalisation et d'intégration avec d'autres sites tiers.

Vous pouvez également chercher des moyens de soutenir les relations avec les donateurs récurrents à long terme, de suivre les objectifs de collecte de fonds et de poursuivre l'engagement des donateurs. Ces fonctionnalités sont essentielles pour les nouvelles organisations et les petites organisations qui souhaitent essayer différentes campagnes afin de déterminer celle qui répond le mieux à leurs besoins.

Recherche de tendances en matière de collecte de fonds

La plupart des sites de dons en ligne proposent le crowdfunding et la collecte de fonds de pair à pair, mais pourquoi cette approche est-elle devenue si populaire et en vaut-elle la peine ? 41 % des gens ont fait un don à une campagne de crowdfunding, et la popularité de ces campagnes ne diminue pas.

Le crowdfunding et la collecte de fonds de pair à pair ont déjà permis de récolter des milliards de dollars pour des particuliers et des organisations à but non lucratif dans le monde entier. Les campagnes qui informent régulièrement leurs partisans reçoivent 126 % de plus et ont de meilleures chances de succès.

Ces chiffres sont passionnants, mais votre organisation a également besoin de plusieurs éléments clés pour une campagne réussie.

Vérifier les mesures de sécurité et les reçus fiscaux

Les donateurs ont le choix entre de nombreuses organisations et sont mieux informés sur la manière dont les organisations utilisent leurs fonds et leurs informations privées. Vous devrez faire preuve de diligence raisonnable pour vous assurer que les sites web de dons ont mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour protéger ces informations.

Les politiques de sécurité peuvent changer au fil du temps, il est donc conseillé de consulter la version actuelle avant d'effectuer un achat. N'oubliez pas que l'une des principales raisons pour lesquelles les donateurs font des dons à des organismes de bienfaisance est de bénéficier d'une déduction fiscale. Les donateurs ne peuvent le faire que s'ils disposent d'une documentation appropriée.

Les sites de dons en ligne peuvent aider les donateurs et les organisations à but non lucratif en leur fournissant des reçus de dons automatiques. Dans la plupart des cas, les donateurs recevront un reçu par courrier électronique après avoir effectué un achat ou un don. Dans certains cas, les sites de dons en ligne permettent également aux organisations à but non lucratif d'envoyer des reçus fiscaux de fin d'année à l'ensemble de leurs donateurs.

Quel site web de don devriez-vous utiliser ?

Le choix d'un site web de dons en ligne pour votre organisation à but non lucratif peut prendre du temps et prêter à confusion. Nous espérons que notre liste d'outils et de caractéristiques vous a fourni un bon point de départ pour trouver celui qui convient à votre organisation.

N'oubliez pas de garder à l'esprit les objectifs de collecte de fonds de votre association et de rechercher des sites Web qui offrent des possibilités de personnalisation, d'intégration et d'évolutivité pour s'assurer qu'ils grandissent avec votre organisation. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez d'autres articles qui vous aideront à trouver des outils pour les organisations à but non lucratif et à obtenir des dons pour une collecte de fonds.

Questions fréquemment posées

Quel est le meilleur moyen d'obtenir des dons en ligne ? Il existe plusieurs façons de solliciter des dons en ligne, notamment par le biais de billets d'événements, de plateformes de commerce électronique, de tirages au sort et de ventes aux enchères. Le moyen le plus simple est le don, en utilisant des campagnes en ligne individuelles et peer-to-peer avec un formulaire de don. Découvrez les meilleures applications de collecte de fonds pour augmenter votre portée.

Comment créer un site web de dons gratuit ? La création d'un compte gratuit sur Zeffy est très simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre nom, du nom de votre organisation, de votre adresse électronique, de votre numéro de téléphone et de votre site web. Un système d'accueil est prévu pour vous aider à démarrer. Ensuite, vous pouvez connecter le compte bancaire de votre organisation, vérifier votre compte Stripe et mettre en place votre équipe de collecte de fonds.

Existe-t-il un site de don gratuit ? Zeffy est le seul site de dons entièrement gratuit, sans frais de plateforme, de transaction ou de traitement. Vous êtes curieux de connaître les plateformes de collecte de fonds spécifiques au Canada ? Consultez notre liste complète.

‍