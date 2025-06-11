Le nombre de sites web de donateurs en ligne pour les organisations à but non lucratif et les particuliers ne cesse de croître, et la plupart des organisations à but non lucratif de petite et moyenne taille n'ont ni le temps ni les ressources nécessaires pour rechercher tous les outils de collecte de fonds disponibles. C'est là que nous pouvons vous aider.
Nous avons effectué des recherches, utilisé et lu les avis sur les sites de donation afin de vous fournir des comparaisons et des recommandations complètes, vous aidant ainsi à maximiser les contributions et à minimiser les frais.
Dans cet article, nous vous donnons des conseils sur ce qu'il faut rechercher dans un site web de dons et vous fournissons des informations détaillées sur les 11 meilleurs sites web de dons pour les organisations à but non lucratif et les particuliers.
En découvrant chacun de ces outils de collecte de fonds en ligne, gardez à l'esprit les objectifs de collecte de fonds de votre organisation et les principaux intérêts des donateurs afin d'avoir le plus grand impact possible sur votre communauté à but non lucratif.
Nos articles sur les meilleurs sites de dons sont rédigés par des personnes qui ont passé leur carrière à travailler sur des collectes de fonds.
Nous passons des dizaines d'heures à rechercher et à tester des sites web afin de déterminer lequel est le mieux adapté à l'objectif poursuivi. Nous n'avons reçu aucune rémunération de la part d'un site web ou d'une entreprise pour le placement d'un article dans nos articles.
Notre objectif est d'être aussi transparent que possible avec les lecteurs afin d'assurer leur confiance.
La plupart des plateformes de dons permettent aux organisations et aux particuliers de créer des formulaires de dons et des pages web pour collecter des fonds en ligne. De nombreux sites web de dons se concentrent également sur les événements, la prospection de grands donateurs et la vente de produits.
Vous pouvez être à la recherche d'un simple site web de dons ou d'une plateforme complète de collecte de fonds. Nous vous présentons ci-dessous plusieurs options pour répondre à vos besoins.
La liste suivante comprend diverses fonctions de collecte de fonds que votre association peut utiliser pour collecter des fonds :
Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada
Zeffy a été créé au Canada par deux étudiants qui voulaient s'assurer que les organisations à but non lucratif puissent conserver tous les fonds qu'elles collectent. Cet outil facile à utiliser est le seul site web de dons 100 % gratuit. La seule source de revenus de Zeffy est constituée par les pourboires des donateurs volontaires.
Cette solution de collecte de fonds est excellente pour les nouvelles organisations et les petites organisations à but non lucratif. Avec tous les outils dont vous avez besoin, y compris la billetterie pour les événements et les tirages au sort, la collecte de fonds par équipe, les campagnes peer-to-peer, le commerce électronique et les adhésions, les organisations peuvent explorer diverses stratégies de collecte de fonds et développer leur organisation sans frais.
Le système de gestion des donateurs de Zeffy importe automatiquement les informations relatives aux donateurs lorsque des achats et des dons sont effectués. Les organisations à but non lucratif peuvent également importer manuellement les informations sur les donateurs et les transactions passées, ajouter des notes et segmenter les donateurs pour leur envoyer des communications personnelles.
100% gratuit - pas de frais cachés
"Zeffy a été extraordinaire ! Il était vraiment convivial, exceptionnellement facile à utiliser, tant du côté de la configuration que de l'utilisateur, et il a rendu le processus de collecte de fonds incroyablement fluide de notre côté. Les données fournies ainsi que la mise en forme claire et concise étaient adorables et tellement utiles ! Nous avons économisé une tonne et gagné une tonne, ce qui a été une victoire très significative pour toutes les parties. J'envoie cette ressource à toutes mes relations à but non lucratif !" - Hannah B.
Des philanthropes ont fondé Give Lively en 2015 afin d'uniformiser les règles du jeu pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles. Give Lively est un autre site web de dons 100 % gratuits. Il peut le faire grâce au financement des fondateurs et à son option "pay free forward" qui permet aux donateurs de laisser des pourboires volontaires lors du paiement.
Give Lively n'a pas de frais de plateforme ou de transaction. Les organisations à but non lucratif doivent néanmoins payer des frais de traitement Paypal, Stripe et Lob, ainsi que des frais d'intégration avec Salesforce et Double the Donation.
"La plateforme est très facile à utiliser et à mettre en place. Elle donne à votre page de dons un aspect professionnel et convivial." - Svetlana I.
GoFundMe est une plateforme de crowdfunding fondée en 2010 et devenue populaire parce qu'elle était la première du genre. Les campagnes de GoFundMe ont permis de récolter plus de 15 milliards de dollars. Depuis sa création, GoFundMe a apporté des modifications à son site web, permettant aux collecteurs de fonds de collecter des fonds même s'ils n'atteignent pas leurs objectifs.
Les campagnes GoFundMe posent des problèmes qui ont conduit les gens à remettre en question l'utilisation du site web. Des critiques récentes ont mis en évidence des problèmes de transparence, des fonds non comptabilisés et un soutien pratique inadéquat. GoFundMe reste populaire en raison de sa capacité à établir un lien avec les donateurs.
Les campagnes sont automatiquement rendues publiques et peuvent être trouvées dans le répertoire de recherche de GoFundMe ou vous pouvez les rendre privées.
2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction sur chaque don
"Le site est très utile pour ceux qui sont vraiment en difficulté. C'est un excellent moyen d'atteindre l'objectif pour un service très nécessaire" - - Angelique M. Angélique M.
Fundly a été fondé en 2009, mais n'a pas obtenu le même niveau de reconnaissance de la marque. Les premières critiques dénonçaient des frais élevés, mais la structure des frais est désormais la même que celle d'autres sites web similaires. Fundly propose des options de collecte de fonds similaires à celles de GoFundMe et offre un service clientèle légèrement meilleur.
Les problèmes fondamentaux de ce site tiennent à ses limites en matière d'acceptation de dons récurrents et de personnalisation des campagnes, mais il répondra néanmoins à vos besoins de base en matière de collecte de fonds.
2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction sur chaque don
"J'apprécie la quantité d'informations qu'il contient et la façon dont il aide les entreprises à rester organisées, à donner des tâches, à conserver les données des employés, etc. - Utilisateur vérifié
Patreon est le dernier né de notre liste d'outils de collecte de fonds individuels. Il a été fondé en 2013 et, au lieu de se concentrer sur des causes caritatives, il a ciblé les créateurs de contenu à la recherche d'un revenu supplémentaire.
Depuis sa création, il est devenu une source principale de revenus pour les créateurs de contenu du monde entier. Elle a contribué à lever plus de 3,5 milliards de dollars pour les créateurs, mais elle prélève une commission comprise entre 5 % et 12 % de leurs gains.
Bien que les organisations à but non lucratif puissent créer des pages Patreon, les frais et les limites de diffusion rendent ce site moins utile que d'autres sites de dons. Si vous n'avez pas déjà un article de blog ou une chaîne YouTube populaire, nous vous recommandons de chercher ailleurs.
L'inscription à Patreon est gratuite, mais les frais sont plus élevés que ceux des autres sites de dons individuels. Le plan Lite de Patreon prévoit une commission de 5 % pour les ateliers, les outils de communication et une page web hébergée.
Les créateurs de contenu peuvent adhérer au plan Pro et payer 8 % de frais pour des fonctionnalités supplémentaires, notamment des niveaux d'adhésion, des analyses, des intégrations illimitées et des outils promotionnels. Patreon propose également un plan Premium avec des frais de 12 % et un gestionnaire de partenaires dédié.
"Patreon traite très bien ses créateurs de contenu et les créateurs peuvent demander des dons pour les aider à créer plus de contenu et à maintenir leurs chaînes sur Pateron. J'ai l'impression que Pateron permet aux créateurs de contenu de contrôler ce qu'ils choisissent de produire par rapport à d'autres plateformes qui ne sont pas aussi conviviales pour les créateurs de contenu et que je ne citerai pas. - Lindsay H.
Comme nous le savons tous, l'établissement de relations est la partie la plus cruciale de la collecte de fonds. Donor Perfect est un excellent outil à cette fin. Ce site web de collecte de fonds élabore des rapports détaillés sur les principaux donateurs, les subventions et les besoins financiers. Il permet également aux organisations à but non lucratif d'étiqueter les donateurs et d'extraire des rapports pour envoyer des appels personnels.
L'intégration avec Donor Search permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'historique des dons et les intérêts d'un donateur. Donor Perfect permet également aux utilisateurs de télécharger une photo du donateur afin que le personnel et les bénévoles puissent facilement le retrouver et se connecter lors d'événements.
Pour obtenir un devis pour votre site web de dons idéal, veuillez contacter Donor Perfect. Notez toutefois que plus vos besoins sont importants, plus le coût sera élevé.
" Nous utilisons DonorSearch dans notre boutique Advancement depuis 2017, et nous avons été très satisfaits de la livraison rapide des résultats ainsi que de la plateforme intuitive qu'ils ont fournie pour tous nos besoins de sélection par lots. Le service client a toujours été poli et opportun, et ils ont été plus que disposés à fournir des formations et des explications supplémentaires sur leurs outils chaque fois que cela a été nécessaire." - Aubrey H.
Donorbox a commencé comme un outil de collecte de fonds de base pour les petites et moyennes organisations. Depuis, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées et le prix a augmenté. Ces fonctionnalités supplémentaires et les intégrations avec d'autres sites web tiers permettent aux organisations à but non lucratif de collecter des informations vitales sur les donateurs et de développer un système personnalisé adapté à leurs besoins spécifiques.
Donorbox permet également aux organisations à but non lucratif de segmenter facilement les donateurs en fonction de leurs intérêts pour le programme et de leur capacité à payer. Donorbox est un excellent outil pour développer votre organisation, mais si le coût est votre principale préoccupation, il n'est plus aussi abordable que d'autres sites de collecte de fonds.
La mise en place de l'offre standard de Donorbox est gratuite et ne comporte pas de frais mensuels. Moyennant des frais de plateforme de 1,75 % plus les frais de traitement, les associations peuvent créer des formulaires et des pages de dons et utiliser les fonctions QuickDonate et Donorbox Live de Donorbox. Des frais de plateforme plus élevés (2,95 %) permettent aux associations d'utiliser les événements, les adhésions et les campagnes peer-to-peer de Donorbox.
L'offre Pro de Donorbox est de 139 $ par mois et comprend des frais de plateforme forfaitaires de 1,5 % pour toutes les fonctionnalités. Elle s'intègre à Zapier et à l'API pour améliorer la collecte, le suivi et l'analyse de la base de données des donateurs.
"Ce logiciel est très abordable, facile à installer et à utiliser et permet de bénéficier de tous ses avantages en peu de temps et, une fois que c'est fait, il continue à fonctionner sans aucun effort supplémentaire pour le conserver et le maintenir. Il intègre les processeurs de paiement et permet d'obtenir des informations immédiates et opportunes sur les donateurs, le numéro de transaction, les montants donnés et un rapport mensuel cumulatif sur le total des dons. Cette fonction de détail des dons est la plus précieuse avec les dépôts périodiques de Stripe sur notre compte bancaire, de sorte que nous avons de l'argent à dépenser". - Ahmad M.
Double the Donation se distingue dans cette liste et dans le monde des sites web de dons à but non lucratif parce qu'il domine une catégorie spécifique de collecte de fonds : les dons jumelés. Les organisations à but non lucratif qui cherchent à obtenir des dons de contrepartie de la part de leurs donateurs bénéficieront grandement de l'utilisation de ce site de dons. De nombreux sites de dons s'intègrent à ce site pour mieux servir leur base de donateurs.
"Double the Donation nous a aidé à gagner facilement de l'argent supplémentaire et à doubler notre impact. La mise en place a été facile et ils ont aidé notre agence à s'intégrer avec Qgiv et OneCause. Leur soutien à la clientèle est fantastique, tant au niveau de l'intégration que du soutien continu. Nous l'utilisons tous les jours ! -Bethany G.
DonorsChoose est un site web de dons spécialement conçu pour les enseignants. Les enseignants peuvent mettre en place une campagne pour leur classe et demander des outils spécifiques pour soutenir leurs efforts. Les donateurs, où qu'ils soient, peuvent contribuer au projet et DonorsChoose se charge d'acheter les produits nécessaires.
Les ressources ne sont destinées qu'aux classes pour lesquelles elles ont été demandées, de sorte que les enseignants ne peuvent pas les prendre s'ils changent d'école. Bien que cela puisse être frustrant pour les enseignants, cela permet aux écoles de disposer de plus de ressources.
Les campagnes de ce type sont délicates. Si vous avez une idée unique qui attirera l'attention des gens, un site web comme celui-ci peut être idéal. Selon ce site, 75 % des dons proviennent de donateurs qui n'ont aucun lien avec l'école ou l'enseignant.
Si vous avez simplement besoin de fonds pour couvrir un manque de crayons ou de papier, il est probablement préférable de rester au niveau local et d'essayer de trouver des ressources plus abordables.
Pourtant, ce site web de dons a permis de financer plus de deux millions de projets scolaires.
Des frais de traitement de 1,5 % s'appliquent à chaque don.
"Mes élèves comptent sur des supports visuels pour les aider à naviguer dans notre emploi du temps chaque jour. Le grand écran couleur et les rappels sonores aideront mes élèves à rester concentrés sur leur tâche. Ils sauront exactement combien de temps il leur reste pour terminer une activité et quand ils seront autorisés à faire une pause. Les minuteurs aideront également les nombreux adultes de ma classe à suivre notre programme quotidien. - Enseignant
RallyUp est un site web de dons qui se spécialise dans la collecte de dons par le biais de tombolas et de ventes aux enchères, et qui offre des outils de collecte de fonds supplémentaires aux utilisateurs Premium. Le système RallyUp est facile à mettre en place et à utiliser, et le personnel d'assistance est là pour répondre aux questions.
Le principal problème que les organisations à but non lucratif peuvent rencontrer avec ce site web est que son offre gratuite ne permet pas de collecter des informations détaillées sur les donateurs. Cela signifie que les relations avec les gagnants des tirages au sort et des ventes aux enchères sont limitées. À court terme, la facilité d'utilisation de ce site est excellente ; cependant, pour développer votre association, vous devrez souscrire aux services Premium.
Les plans gratuits et flexibles de RallyUp vous donnent accès à toutes les activités et fonctionnalités de collecte de fonds de RallyUp. La formule gratuite vous permet d'utiliser la plateforme RallyUp sans payer de frais de plateforme.
Avec la tarification flexible, RallyUp déduit des frais de plateforme, qui varient de 2,9 % à 3,9 %, en fonction de l'activité. Des frais de transaction de 2,9 %, plus 0,30 $, sont également prélevés pour chaque don effectué.
"RallyUp est extraordinaire ! J'avais entendu parler de la plateforme par le bouche à oreille. Je n'avais jamais organisé d'enchères silencieuses auparavant, ni construit un site web de ce type, et c'était si convivial et si facile à utiliser ! Depuis la création du site jusqu'à l'assistance que j'ai reçue de notre spécialiste de la collecte de fonds, tout a été incroyable. Elle a répondu à toutes mes questions et m'a tenu la main pendant que je lançais le site ! - Jackie J.
Toute personne travaillant dans le secteur à but non lucratif sait à quel point la création d'une organisation à but non lucratif peut s'avérer difficile. Y'all a été fondée dans l'Indiana en 2022. Son objectif était de créer un environnement favorable et inclusif pour les personnes homosexuelles.
L'organisation de leur premier événement de collecte de fonds, "Fill All My Bowls", semblait simple, mais ils n'ont pas tardé à réaliser qu'ils avaient besoin d'un moyen de vendre des billets. Ils ont opté pour Zeffy parce que c'était gratuit et que les dons auraient le plus d'impact.
En tant que nouvelle organisation à but non lucratif, Y'all n'avait pas encore reçu sa lettre d'incorporation fiscale de l'IRS. Le fait que Zeffy leur permette de lancer une campagne en tant qu'organisation à but non lucratif à n'importe quel niveau leur a permis de collecter des fonds immédiatement.
Après une collecte de fonds réussie, Y'all a décidé d'utiliser Zeffy pour tout. Ils prévoient même d'ouvrir une boutique en ligne avec le site de commerce électronique de Zeffy. Jusqu'à présent, Y'all a économisé 850 dollars en frais et a collecté 17 435 dollars.
La collecte de fonds est essentielle pour les organisations à but non lucratif. Les sites de dons en ligne permettent aux associations et aux particuliers de collecter plus facilement des fonds pour n'importe quel objectif.
Avant de trouver le bon outil de collecte de fonds pour votre organisation, vous devez avoir des objectifs détaillés et un plan stratégique de collecte de fonds.
Par exemple :
Une stratégie de collecte de fonds constitue une feuille de route pour votre conseil d'administration, votre personnel et vos bénévoles. Elle décrit les moyens de communiquer efficacement la mission de votre organisation et de collecter les fonds nécessaires. En recherchant ces sites de dons, gardez à l'esprit la stratégie de collecte de fonds de votre organisation et la manière dont chaque fonctionnalité vous aidera à gérer les dons.
Outre les objectifs de votre association en matière de collecte de fonds, vous disposez également d'une base de donateurs unique. La plupart de vos donateurs sont-ils de jeunes professionnels ou des personnes âgées souhaitant prendre leur retraite ? Avez-vous plus de familles ou de donateurs individuels ?
La réponse à ces questions déterminera quels types de collecteurs de fonds peuvent vous aider à réussir. Avant de choisir un site de collecte de fonds en ligne offrant des fonctionnalités intéressantes, assurez-vous que ces fonctionnalités correspondent aux intérêts de vos donateurs et à leur capacité à donner.
Au fur et à mesure que votre organisation se développe, vous souhaiterez disposer d'une plateforme de collecte de fonds en ligne complète qui évoluera avec vous. De nombreux sites de dons figurant sur cette liste offrent des possibilités de personnalisation et d'intégration avec d'autres sites tiers.
Vous pouvez également chercher des moyens de soutenir les relations avec les donateurs récurrents à long terme, de suivre les objectifs de collecte de fonds et de poursuivre l'engagement des donateurs. Ces fonctionnalités sont essentielles pour les nouvelles organisations et les petites organisations qui souhaitent essayer différentes campagnes afin de déterminer celle qui répond le mieux à leurs besoins.
La plupart des sites de dons en ligne proposent le crowdfunding et la collecte de fonds de pair à pair, mais pourquoi cette approche est-elle devenue si populaire et en vaut-elle la peine ? 41 % des gens ont fait un don à une campagne de crowdfunding, et la popularité de ces campagnes ne diminue pas.
Le crowdfunding et la collecte de fonds de pair à pair ont déjà permis de récolter des milliards de dollars pour des particuliers et des organisations à but non lucratif dans le monde entier. Les campagnes qui informent régulièrement leurs partisans reçoivent 126 % de plus et ont de meilleures chances de succès.
Ces chiffres sont passionnants, mais votre organisation a également besoin de plusieurs éléments clés pour une campagne réussie.
Les donateurs ont le choix entre de nombreuses organisations et sont mieux informés sur la manière dont les organisations utilisent leurs fonds et leurs informations privées. Vous devrez faire preuve de diligence raisonnable pour vous assurer que les sites web de dons ont mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour protéger ces informations.
Les politiques de sécurité peuvent changer au fil du temps, il est donc conseillé de consulter la version actuelle avant d'effectuer un achat. N'oubliez pas que l'une des principales raisons pour lesquelles les donateurs font des dons à des organismes de bienfaisance est de bénéficier d'une déduction fiscale. Les donateurs ne peuvent le faire que s'ils disposent d'une documentation appropriée.
Les sites de dons en ligne peuvent aider les donateurs et les organisations à but non lucratif en leur fournissant des reçus de dons automatiques. Dans la plupart des cas, les donateurs recevront un reçu par courrier électronique après avoir effectué un achat ou un don. Dans certains cas, les sites de dons en ligne permettent également aux organisations à but non lucratif d'envoyer des reçus fiscaux de fin d'année à l'ensemble de leurs donateurs.
Le choix d'un site web de dons en ligne pour votre organisation à but non lucratif peut prendre du temps et prêter à confusion. Nous espérons que notre liste d'outils et de caractéristiques vous a fourni un bon point de départ pour trouver celui qui convient à votre organisation.
N'oubliez pas de garder à l'esprit les objectifs de collecte de fonds de votre association et de rechercher des sites Web qui offrent des possibilités de personnalisation, d'intégration et d'évolutivité pour s'assurer qu'ils grandissent avec votre organisation. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez d'autres articles qui vous aideront à trouver des outils pour les organisations à but non lucratif et à obtenir des dons pour une collecte de fonds.
