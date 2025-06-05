Si vous êtes un petit organisme sans but lucratif au Canada, vous êtes déjà à la limite de chaque dollar. C'est pourquoi les plateformes de collecte de fonds qui prélèvent une part de chaque don que vous recevez sans vous en informer au préalable peuvent représenter un sérieux défi.
Qu'il s'agisse de frais de transaction, de coûts de plateforme ou de mises à niveau surprises, vous pourriez finir par payer des milliers de dollars lorsque vous collectez des fonds à l'aide de ces outils. Alors que votre équipe travaille sans relâche pour accroître votre impact, ces frais grugent ce que vous pouvez utiliser.
Ce guide a pour but de lever le voile sur les frais cachés et d'aider les organismes sans but lucratif canadiens à comprendre qu'il est possible de collecter des fonds sans frais. Nous présenterons la seule plateforme qui vous donne 100 % de chaque dollar recueilli et nous jetterons un regard plus approfondi sur d'autres options que vous utilisez peut-être aujourd'hui ou que vous envisagez d'utiliser.
La collecte de fonds la plus fructueuse a lieu lorsque vous savez exactement comment les fonds sont utilisés et que vous êtes sûr de pouvoir économiser sur les frais pour investir là où c'est important, c'est-à-dire dans votre mission.
Les plateformes de collecte de fonds ne sont pas toutes créées en fonction de votre organisme sans but lucratif. Qu'il s'agisse d'un outil conçu pour les organismes sans but lucratif canadiens, d'un outil qui comprend et répond aux besoins des équipes réduites qui ont besoin d'efficacité, d'une option qui élimine le fardeau des frais ou d'un outil qui coche toutes les cases (comme Zeffy), il est important d'être précis.
Examinons les meilleures plateformes de collecte de fonds en ligne pour les organismes sans but lucratif canadiens :
De nombreux logiciels de collecte de fonds populaires ont été conçus pour le système fiscal américain, et non pour les lois canadiennes.
En d'autres termes :
Nous vous présentons ci-dessous les deux meilleures options de collecte de fonds centrées sur le Canada, afin que vous puissiez éviter de faire des pieds et des mains pour offrir une excellente expérience aux donateurs tout en restant conforme à la réglementation.
De nombreux outils de collecte de fonds sont des plateformes de dons uniquement, qui conviennent si vous débutez et avez besoin de solutions simples. Cependant, il est essentiel de penser à la croissance lorsque vous choisissez un logiciel dans lequel vous investirez du temps et de l'expérience, en recherchant quelque chose qui vous soutiendra à tous les stades.
Les meilleures plateformes de collecte de fonds offrent tout ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds, de sorte que vous avez toujours des options pour engager les donateurs. Cela pourrait ressembler à ce qui suit :
Une plateforme qui vous comprend vraiment sera axée sur le Canada et cherchera à vous faire économiser de l'argent pour le réinvestir dans votre mission. Moins de frais signifie que vous augmentez votre potentiel de revenus, même avec une opération solo ou une équipe réduite.
À première vue, des frais de transaction de 3 à 5 % (même sur les plateformes "gratuites") peuvent sembler dérisoires. Mais lorsque vous commencez à collecter des fonds importants, ce petit pourcentage devient un obstacle important à votre impact.
La collecte de fonds à tarif zéro signifie que vous ne payez jamais de frais de plateforme, de frais de transaction ou de frais pour utiliser des fonctionnalités améliorées ou passer au "niveau" suivant. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui propose ce modèle car nous savons à quel point chaque centime de chaque don est important pour votre travail.
Voici un aperçu de la façon dont les frais réduisent l'impact de la collecte de fonds :
Cela représente entre 3 200 $ et 6 100 $ que votre organisme pourrait consacrer à ses programmes, à son personnel ou à des besoins urgents. Le fait de pouvoir garantir aux donateurs que leur don est entièrement consacré à votre cause peut également favoriser la fidélisation des donateurs.
Vous voulez connaître vos économies potentielles ? Utilisez le calculateur d'économies Zeffy et découvrez combien vous pourriez conserver pour votre cause.
Il n'est pas surprenant que Zeffy figure en tête de liste de notre aperçu des plateformes de collecte de fonds en ligne pour les organismes sans but lucratif canadiens. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs en ligne 100 % gratuite, conçue exclusivement pour les organismes à but non lucratif et fondée par des Canadiens.
Depuis sa création, les outils numériques de collecte de fonds de Zeffy ont permis à plus de 50 000 organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada de lancer plus de 200 000 campagnes de collecte de fonds, ce qui a permis de recueillir plus de 800 millions de dollars et d'économiser 40 millions de dollars en frais.
Chez Zeffy, nous avons décidé de briser le moule et d'offrir aux organisations à but non lucratif une plateforme 100 % gratuite. Nous n'avons pas de frais cachés, de frais de transaction avec des tiers ou de frais de mise à niveau - rien.
Sur Capterra, Zeffy reçoit :
"Zeffy a changé ma façon de faire les choses - il m'a simplifié la vie. En ayant tout sur Zeffy, je peux m'occuper de beaucoup de choses en un seul endroit, et de manière plus intuitive que sur d'autres plateformes. Le personnel a été serviable et amical. Sérieusement, Zeffy a sauvé ma santé mentale et m'a permis de me concentrer davantage sur mon travail plutôt que de disperser mon énergie dans tous les sens. - Maude S.
CanaDon soutient plus de 27 000 organismes de bienfaisance canadiens enregistrés grâce à des transferts de fonds rapides et à des outils novateurs tels que des reçus fiscaux instantanés, le suivi des dons et de multiples façons de donner et de collecter des fonds.
En établissant un profil d'organisme de bienfaisance dans la base de données de CanaDon, vous pouvez rejoindre plus de donateurs qui visitent le site pour trouver des causes dans lesquelles s'impliquer. Il peut s'agir d'une stratégie de collecte de fonds utile pour les organismes qui n'ont pas leur propre base de données de donateurs et qui disposent d'un budget pour la technologie de collecte de fonds.
CanaDon prélève les frais suivants sur les dons :
CanaDon offre une série de fonctions un peu moins robustes que celles de Zeffy, mais qui sont bien cotées par les organismes à but non lucratif qui l'utilisent :
Sur Capterra, CanadaHelps reçoit :
"L'équipe de CanaDon a été un partenaire incroyable et une ressource importante pour notre organisme de bienfaisance. Ils sont sympathiques, réceptifs et compétents. Nous nous sentons privilégiés d'avoir un partenaire qui comprend vraiment le secteur caritatif, qui comprend nos défis et qui fait la promotion de nos causes. - Alistair J.
Donorbox est disponible dans plus de 96 pays et est utilisé par plus de 80 000 organisations. Il s'agit d'une plateforme de collecte de fonds en ligne de confiance pour de nombreuses organisations caritatives internationales bien connues. C'est un choix solide pour les organisations à but non lucratif qui ont une présence mondiale et qui disposent d'un budget.
Donorbox est gratuit au départ, mais l'offre standard prévoit des frais de plateforme de 1,75 %. Le plan Pro, qui coûte 139 $/mois, réduit ces frais à 1,5 %.
Sur Capterra, Donorbox reçoit :
"Une fois que nous l'avons installé, il a été facile à utiliser. Nous apprécions la possibilité d'envoyer des reçus annuels en quelques étapes. Nous apprécions également la possibilité d'ajouter des dons hors ligne." - Jeffrey H.
Raisely est une plateforme de collecte de fonds en ligne tout-en-un, à but non lucratif. Comme Zeffy, il s'agit d'une B-corp et elle a été fondée pour aider les organisations caritatives à accéder à la technologie nécessaire. Depuis 2016, Raisely a aidé plus de 3 500 organismes de bienfaisance à collecter plus de 400 millions de dollars.
Bien que Raisely ne soit pas canadien, il permet aux organisations à but non lucratif d'accepter des dons en dollars canadiens, d'émettre des reçus fiscaux conformes à l'ARC et de mener des campagnes bilingues. Il est également important de noter que Raisely est une plateforme qui peut facturer des frais si vous ne lisez pas les petits caractères.
Raisely facture des frais de plateforme de 4 % (avec des pourboires optionnels pour les donateurs pour les financer). Cependant, ils répercutent les frais de transaction de tiers (carte de crédit) de 2,2 % + 30 cents par transaction.
Raisely Pro est également disponible pour augmenter les fonctionnalités disponibles pour la collecte de fonds, avec le coût suivant après un essai gratuit de 30 jours :
Raisely propose une série de services et d'outils pour aider les organisations à but non lucratif à atteindre leurs objectifs de collecte de fonds en ligne :
Sur Capterra, Raisely reçoit :
"Raisely a révolutionné notre fonctionnalité de don en ligne, ainsi que notre collecte de fonds de pair à pair, à la fois en général et pour des événements spécifiques. Nous avons collecté plus d'argent que nous ne l'aurions jamais fait sans lui, j'en suis certain." - André P.
DonorPerfect est une plateforme canadienne de collecte de fonds en ligne qui offre un logiciel à plus de 50 000 professionnels à but non lucratif. La plateforme affirme que les organisations à but non lucratif peuvent collecter 25 % de fonds en plus dès la première année d'utilisation de DonorPerfect et propose diverses options payantes et gratuites.
Les frais font partie de l'équation avec DonorPerfect, il est donc essentiel de budgétiser ce que vous aurez à payer lorsque vous fixez vos objectifs de collecte de fonds.
DonorPerfect propose trois niveaux de logiciel de collecte de fonds en ligne : Core, Plus et Pro. Bien que la tarification spécifique des frais de plateforme ne soit disponible que sur devis sur leur site web, les frais mensuels commencent autour de 99 $/mois et les frais de transaction ne sont pas divulgués.
Sur Capterra, DonorPerfect reçoit :
"Nous adorons utiliser DonorPerfect au bureau de développement du Calvert Marine Museum ! Il a transformé la façon dont nous gérons les relations avec les donateurs, en facilitant le suivi des contributions, la gestion des campagnes et l'analyse de nos efforts de collecte de fonds. " Lisa H.
Comme celle de Zeffy, la plateforme de dons de Classy a été conçue exclusivement pour les organisations à but non lucratif, qui doivent avoir le statut 501(c)(3) pour utiliser ses services. Faisant partie de la famille GoFundMe et maintenant nommée GoFundMe Pro, la plateforme permet aux organisations, grâce à une technologie innovante, de libérer la générosité, de créer des expériences attrayantes pour les donateurs et de faire avancer leurs missions au sein d'une communauté mondiale de 150 millions de philanthropes.
GoFundMe Pro est une option populaire parmi les grandes organisations à but non lucratif ou celles qui ont besoin d'un ensemble complexe de fonctionnalités et de campagnes, c'est pourquoi il a également un prix.
Classy n'est pas transparent sur ses prix. Cependant, nous savons que les frais de plateforme sont élevés en fonction de la taille de l'organisation, et que les frais de transaction varient, en particulier lorsque l'on utilise divers modes de paiement comme PayPal et Venmo.
Sur Capterra, GoFundMe Pro reçoit :
"Au-delà de la facilité d'utilisation et du large éventail de fonctionnalités, le service client de Classy est exceptionnel. Ils se surpassent toujours pour apporter de la valeur à la communauté des organisations à but non lucratif. Leurs boîtes à outils, livres blancs et articles de blog sont disponibles gratuitement pour tous, et le support client et technique est toujours disponible et utile. En somme, un excellent service. - Mick W.
Fondé en 2001 par America Online, Cisco Systems et Yahoo !, Bonterra Network for Good offre des solutions de collecte de fonds en ligne à plus de 7 000 petites organisations à but non lucratif et a traité plus de 2,2 milliards de dollars de transactions.
Les fonctions de collecte de fonds soutiennent tous les aspects du parcours du donateur pour les petites organisations à but non lucratif, mais elles ont un coût et peuvent entraîner une courbe d'apprentissage.
Bonterra Network for Good n'est pas très transparent sur ses prix. Cependant, nous avons pu découvrir que ses forfaits commencent à 200 $ par mois et à 2,9 % + 0,30 % par transaction.
Sur Capterra, Bonterra Network for Good reçoit :
"Nous avons apprécié le coach au début de notre adhésion à Network for Good et maintenant les représentants des clients qui nous aident lorsque nous avons une question. Dans l'ensemble, les différents aspects de la plateforme de collecte de fonds répondent à nos besoins et nous donnent une image claire de nos efforts de collecte de fonds." - Donna B.
Les organisations à but non lucratif au Canada peuvent utiliser Eventbrite pour organiser des événements de collecte de fonds en ligne, qu'il s'agisse de ventes aux enchères, de tombolas, d'événements d'endurance ou de galas. Cependant, le coût de ces activités et la gestion des participants diffèrent de ceux des autres activités de collecte de fonds.
La publication d'événements gratuits sur Eventbrite (sans frais d'entrée) est gratuite et il n'y a pas de frais initiaux. Pour les autres événements de collecte de fonds pour lesquels un billet ou un droit d'entrée est demandé, la structure tarifaire d'Eventbrite se décompose comme suit :
En outre, Eventbrite propose des tarifs réduits sur les billets de donation pour les organisations à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif qui remplissent les conditions requises peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % sur les plans Eventbrite Pro, ce qui leur permettra d'envoyer davantage d'e-mails de marketing événementiel et de susciter l'intérêt des invités.
Sur Capterra, Eventbrite reçoit :
"C'est un outil formidable, en particulier pour les petites associations ou les groupes qui cherchent à promouvoir et à vendre des billets (même gratuits). J'aime les options de paiement au fur et à mesure qui ne vous enferment pas dans un engagement annuel/mensuel. J'ai apprécié le fait qu'il y ait toujours une option gratuite pour les petits événements". - Brian H.
Bien qu'il existe plusieurs plateformes de collecte de fonds, chacune ayant ses propres avantages, inconvénients et structures tarifaires, Zeffy demeure la seule à être 100 % gratuite, sans frais cachés, frais de plateforme ou frais de traitement des cartes de crédit. Pour les organismes canadiens à but non lucratif et les petites organisations qui tentent de tirer le meilleur parti de chaque dollar, cela change la donne.
Mais Zeffy, ce n'est pas seulement la gratuité. Il s'agit de renforcer votre mission grâce à des outils conçus pour accroître votre impact, sans réduire vos fonds. Qu'il s'agisse d'organiser des tombolas, des ventes aux enchères ou des événements avec billets, de gérer les adhésions, de lancer une boutique en ligne ou d'organiser une campagne de pair-à-pair, Zeffy vous offre la technologie et l'assistance dont vous avez besoin pour vous développer, sans frais.
L'expérience de Zeffy, centrée sur le donateur, rend le don plus facile, plus rapide et plus satisfaisant, contribuant à un taux de conversion 130% plus élevé que la moyenne du secteur. De plus, les donateurs peuvent accéder à leur portail pour suivre les transactions et télécharger les reçus fiscaux, ce qui donne une impression de professionnalisme et de transparence à leur parcours de donateur.
En fin de compte, votre plateforme de collecte de fonds doit travailler pour vous, et non pas vous prendre. Zeffy rend cela possible.
Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.
Les plateformes de collecte de fonds "gratuites" ne le sont pas toutes - voici ce pour quoi vous payez réellement. Nous analysons les coûts cachés et les principales caractéristiques pour vous aider à choisir le bon logiciel de collecte de fonds.
Voici les meilleures plateformes de collecte de fonds en ligne (avec une option 100 % gratuite) qui vous aideront à collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif ou votre association caritative.