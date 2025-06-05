Si vous êtes un petit organisme sans but lucratif au Canada, vous êtes déjà à la limite de chaque dollar. C'est pourquoi les plateformes de collecte de fonds qui prélèvent une part de chaque don que vous recevez sans vous en informer au préalable peuvent représenter un sérieux défi.

Qu'il s'agisse de frais de transaction, de coûts de plateforme ou de mises à niveau surprises, vous pourriez finir par payer des milliers de dollars lorsque vous collectez des fonds à l'aide de ces outils. Alors que votre équipe travaille sans relâche pour accroître votre impact, ces frais grugent ce que vous pouvez utiliser.

Ce guide a pour but de lever le voile sur les frais cachés et d'aider les organismes sans but lucratif canadiens à comprendre qu'il est possible de collecter des fonds sans frais. Nous présenterons la seule plateforme qui vous donne 100 % de chaque dollar recueilli et nous jetterons un regard plus approfondi sur d'autres options que vous utilisez peut-être aujourd'hui ou que vous envisagez d'utiliser.

La collecte de fonds la plus fructueuse a lieu lorsque vous savez exactement comment les fonds sont utilisés et que vous êtes sûr de pouvoir économiser sur les frais pour investir là où c'est important, c'est-à-dire dans votre mission.

Pourquoi le choix de la bonne plateforme de collecte de fonds au Canada est-il important ?

Les plateformes de collecte de fonds ne sont pas toutes créées en fonction de votre organisme sans but lucratif. Qu'il s'agisse d'un outil conçu pour les organismes sans but lucratif canadiens, d'un outil qui comprend et répond aux besoins des équipes réduites qui ont besoin d'efficacité, d'une option qui élimine le fardeau des frais ou d'un outil qui coche toutes les cases (comme Zeffy), il est important d'être précis.

Examinons les meilleures plateformes de collecte de fonds en ligne pour les organismes sans but lucratif canadiens :

Recherchez des outils conçus pour le Canada

De nombreux logiciels de collecte de fonds populaires ont été conçus pour le système fiscal américain, et non pour les lois canadiennes.

En d'autres termes :

Vous devrez peut-être délivrer des reçus fiscaux ou risquer de ne pas respecter les règles manuellement.

Vos donateurs et votre personnel francophones peuvent être confrontés à des problèmes d'accessibilité

Les fonctions qui semblent "gratuites" comprennent souvent des frais de conversion de devises cachés ou des formats fiscaux non pris en charge.

Nous vous présentons ci-dessous les deux meilleures options de collecte de fonds centrées sur le Canada, afin que vous puissiez éviter de faire des pieds et des mains pour offrir une excellente expérience aux donateurs tout en restant conforme à la réglementation.

Connaître ses objectifs et ses besoins en matière de collecte de fonds

De nombreux outils de collecte de fonds sont des plateformes de dons uniquement, qui conviennent si vous débutez et avez besoin de solutions simples. Cependant, il est essentiel de penser à la croissance lorsque vous choisissez un logiciel dans lequel vous investirez du temps et de l'expérience, en recherchant quelque chose qui vous soutiendra à tous les stades.

Les meilleures plateformes de collecte de fonds offrent tout ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds, de sorte que vous avez toujours des options pour engager les donateurs. Cela pourrait ressembler à ce qui suit :

Collecte de fonds de pair à pair

eCommerce

Raffles

Encans

Evénements avec billetterie

Financement participatif (crowdfunding)

Programmes d'adhésion

Processeur de paiement

Procédure simple pour les recours en ligne

S'appuyer sur la collecte de fonds à tarif zéro

Une plateforme qui vous comprend vraiment sera axée sur le Canada et cherchera à vous faire économiser de l'argent pour le réinvestir dans votre mission. Moins de frais signifie que vous augmentez votre potentiel de revenus, même avec une opération solo ou une équipe réduite.

À première vue, des frais de transaction de 3 à 5 % (même sur les plateformes "gratuites") peuvent sembler dérisoires. Mais lorsque vous commencez à collecter des fonds importants, ce petit pourcentage devient un obstacle important à votre impact.

La collecte de fonds à tarif zéro signifie que vous ne payez jamais de frais de plateforme, de frais de transaction ou de frais pour utiliser des fonctionnalités améliorées ou passer au "niveau" suivant. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui propose ce modèle car nous savons à quel point chaque centime de chaque don est important pour votre travail.

Voici un aperçu de la façon dont les frais réduisent l'impact de la collecte de fonds :

‍

Tableau réactif Plate-forme Si vous augmentez Vous paierez des frais de En vous laissant Zeffy $100,000 $0 $100,000 CanaDon $100,000 $4,000 $96,000 Donorbox $100,000 ~$6,100 ~$93,900

Cela représente entre 3 200 $ et 6 100 $ que votre organisme pourrait consacrer à ses programmes, à son personnel ou à des besoins urgents. Le fait de pouvoir garantir aux donateurs que leur don est entièrement consacré à votre cause peut également favoriser la fidélisation des donateurs.

Vous voulez connaître vos économies potentielles ? Utilisez le calculateur d'économies Zeffy et découvrez combien vous pourriez conserver pour votre cause.

Une plongée en profondeur dans les logiciels de dons pour les organisations à but non lucratif Canada

‍

Tableau réactif Plate-forme Conçu pour les organisations à but non lucratif canadiennes ? Reçus fiscaux conformes à l'ARC ? Soutien de la France ? Zeffy Oui, fondée et exploitée au Canada Oui, entièrement automatisé et conforme Oui, interface et support en français CanaDon Oui, une plateforme canadienne de longue date Oui, des reçus instantanés sont délivrés Oui, l'interface est disponible en français Donorbox Non, produit mondial axé sur les États-Unis Cela dépend, il faut une adaptation manuelle Non, le support français n'est pas intégré

Zeffy - Le seul outil de collecte de fonds sans frais conçu pour les organismes sans but lucratif canadiens

Il n'est pas surprenant que Zeffy figure en tête de liste de notre aperçu des plateformes de collecte de fonds en ligne pour les organismes sans but lucratif canadiens. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs en ligne 100 % gratuite, conçue exclusivement pour les organismes à but non lucratif et fondée par des Canadiens.

Depuis sa création, les outils numériques de collecte de fonds de Zeffy ont permis à plus de 50 000 organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada de lancer plus de 200 000 campagnes de collecte de fonds, ce qui a permis de recueillir plus de 800 millions de dollars et d'économiser 40 millions de dollars en frais.

Les caractéristiques de Zeffy pour les petites organisations à but non lucratif

Des outils simples et faciles à utiliser que vous pouvez mettre en place rapidement

Accepter plusieurs modes de paiement

Formulaires de dons personnalisables

Don mensuel et processus simple pour les donateurs récurrents

Logiciel de gestion des donateurs

Événements virtuels et hybrides

Pages de dons optimisées (pour les appareils mobiles)

Le commerce électronique pour collecter des dons d'une nouvelle manière

Programmes d'adhésion

Application Tap to Pay (point de vente en personne)

Prix de Zeffy

Chez Zeffy, nous avons décidé de briser le moule et d'offrir aux organisations à but non lucratif une plateforme 100 % gratuite. Nous n'avons pas de frais cachés, de frais de transaction avec des tiers ou de frais de mise à niveau - rien.

‍

Critiques de Zeffy

Sur Capterra, Zeffy reçoit :

4,8/5 note globale

4,9/5 Rapport qualité-prix

4.8/5 Facilité d'utilisation

"Zeffy a changé ma façon de faire les choses - il m'a simplifié la vie. En ayant tout sur Zeffy, je peux m'occuper de beaucoup de choses en un seul endroit, et de manière plus intuitive que sur d'autres plateformes. Le personnel a été serviable et amical. Sérieusement, Zeffy a sauvé ma santé mentale et m'a permis de me concentrer davantage sur mon travail plutôt que de disperser mon énergie dans tous les sens. - Maude S.

CanaDon

CanaDon soutient plus de 27 000 organismes de bienfaisance canadiens enregistrés grâce à des transferts de fonds rapides et à des outils novateurs tels que des reçus fiscaux instantanés, le suivi des dons et de multiples façons de donner et de collecter des fonds.

En établissant un profil d'organisme de bienfaisance dans la base de données de CanaDon, vous pouvez rejoindre plus de donateurs qui visitent le site pour trouver des causes dans lesquelles s'impliquer. Il peut s'agir d'une stratégie de collecte de fonds utile pour les organismes qui n'ont pas leur propre base de données de donateurs et qui disposent d'un budget pour la technologie de collecte de fonds.‍

‍

Prix de l'aide canadienne

CanaDon prélève les frais suivants sur les dons :

Dons uniques provenant de votre profil d'organisme de bienfaisance : 4%

Tous les dons mensuels : 3.5%

Dons de fonds de cause : 3.75%

Dons de titres : 2-3%

Caractéristiques principales pour les petites organisations à but non lucratif

CanaDon offre une série de fonctions un peu moins robustes que celles de Zeffy, mais qui sont bien cotées par les organismes à but non lucratif qui l'utilisent :

Gestion des donateurs

Formulaires de dons

Evénements

Campagnes pair-à-pair

Dons mensuels

Liste des bases de données

Commentaires sur CanadaHelps

Sur Capterra, CanadaHelps reçoit :

4,5/5 note globale

4.0/5 Facilité d'utilisation

Note de 4,4 /5 pour le rapport qualité-prix

"L'équipe de CanaDon a été un partenaire incroyable et une ressource importante pour notre organisme de bienfaisance. Ils sont sympathiques, réceptifs et compétents. Nous nous sentons privilégiés d'avoir un partenaire qui comprend vraiment le secteur caritatif, qui comprend nos défis et qui fait la promotion de nos causes. - Alistair J.

Donorbox

Donorbox est disponible dans plus de 96 pays et est utilisé par plus de 80 000 organisations. Il s'agit d'une plateforme de collecte de fonds en ligne de confiance pour de nombreuses organisations caritatives internationales bien connues. C'est un choix solide pour les organisations à but non lucratif qui ont une présence mondiale et qui disposent d'un budget.

‍

Prix de Donorbox

Donorbox est gratuit au départ, mais l'offre standard prévoit des frais de plateforme de 1,75 %. Le plan Pro, qui coûte 139 $/mois, réduit ces frais à 1,5 %.

‍

Fonctionnalités de Donorbox pour les petites organisations à but non lucratif

Formulaires de dons adaptés aux mobiles et à la marque pour le web ou les liens directs

Permettre des contributions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles régulières

Organiser les données des donateurs, suivre leur historique et envoyer des reçus personnalisés

Cryptage SSL et conformité PCI-DSS pour la sécurité

Des tableaux de bord pour suivre les tendances, les performances et l'engagement‍

Critiques de Donorbox

Sur Capterra, Donorbox reçoit :

4,8/5 note globale

4,7/5 Facilité d'utilisation

Note de 4,7/5 pour le rapport qualité-prix

‍

"Une fois que nous l'avons installé, il a été facile à utiliser. Nous apprécions la possibilité d'envoyer des reçus annuels en quelques étapes. Nous apprécions également la possibilité d'ajouter des dons hors ligne." - Jeffrey H.

‍

Raisely

‍

Raisely est une plateforme de collecte de fonds en ligne tout-en-un, à but non lucratif. Comme Zeffy, il s'agit d'une B-corp et elle a été fondée pour aider les organisations caritatives à accéder à la technologie nécessaire. Depuis 2016, Raisely a aidé plus de 3 500 organismes de bienfaisance à collecter plus de 400 millions de dollars.

Bien que Raisely ne soit pas canadien, il permet aux organisations à but non lucratif d'accepter des dons en dollars canadiens, d'émettre des reçus fiscaux conformes à l'ARC et de mener des campagnes bilingues. Il est également important de noter que Raisely est une plateforme qui peut facturer des frais si vous ne lisez pas les petits caractères.

Prix Raisely

Raisely facture des frais de plateforme de 4 % (avec des pourboires optionnels pour les donateurs pour les financer). Cependant, ils répercutent les frais de transaction de tiers (carte de crédit) de 2,2 % + 30 cents par transaction.

‍

Raisely Pro est également disponible pour augmenter les fonctionnalités disponibles pour la collecte de fonds, avec le coût suivant après un essai gratuit de 30 jours :

Plan mensuel : 119 $/mois

Plan annuel : 59,90 $/mois

Fonctionnalités de Raisely pour les petites organisations à but non lucratif

Raisely propose une série de services et d'outils pour aider les organisations à but non lucratif à atteindre leurs objectifs de collecte de fonds en ligne :

Gestion des donateurs

Formulaires de dons

Campagnes pair-à-pair

Sites web de collecte de fonds

Inscription aux événements et billetterie‍

Critiques de Raisely

Sur Capterra, Raisely reçoit :

4.9/5 note globale

4,6/5 Facilité d'utilisation

4,9/5 Rapport qualité-prix

"Raisely a révolutionné notre fonctionnalité de don en ligne, ainsi que notre collecte de fonds de pair à pair, à la fois en général et pour des événements spécifiques. Nous avons collecté plus d'argent que nous ne l'aurions jamais fait sans lui, j'en suis certain." - André P.

DonorPerfect

DonorPerfect est une plateforme canadienne de collecte de fonds en ligne qui offre un logiciel à plus de 50 000 professionnels à but non lucratif. La plateforme affirme que les organisations à but non lucratif peuvent collecter 25 % de fonds en plus dès la première année d'utilisation de DonorPerfect et propose diverses options payantes et gratuites.

Les frais font partie de l'équation avec DonorPerfect, il est donc essentiel de budgétiser ce que vous aurez à payer lorsque vous fixez vos objectifs de collecte de fonds.

Tarifs de DonorPerfect

DonorPerfect propose trois niveaux de logiciel de collecte de fonds en ligne : Core, Plus et Pro. Bien que la tarification spécifique des frais de plateforme ne soit disponible que sur devis sur leur site web, les frais mensuels commencent autour de 99 $/mois et les frais de transaction ne sont pas divulgués.

‍

Fonctionnalités de DonorPerfect pour les petites organisations à but non lucratif

Formulaires de dons en ligne

Manifestations de collecte de fonds

Gestion des bénévoles

Courrier direct

Gestion mensuelle des adhésions

Recettes fiscales canadiennes

‍

Commentaires sur DonorPerfect

Sur Capterra, DonorPerfect reçoit :

4,6/5 note globale

Note de 4,5/5 pour le rapport qualité-prix

4,3 /5 Facilité d'utilisation

"Nous adorons utiliser DonorPerfect au bureau de développement du Calvert Marine Museum ! Il a transformé la façon dont nous gérons les relations avec les donateurs, en facilitant le suivi des contributions, la gestion des campagnes et l'analyse de nos efforts de collecte de fonds. " Lisa H.

GoFundMe Pro (anciennement Classy)

Comme celle de Zeffy, la plateforme de dons de Classy a été conçue exclusivement pour les organisations à but non lucratif, qui doivent avoir le statut 501(c)(3) pour utiliser ses services. Faisant partie de la famille GoFundMe et maintenant nommée GoFundMe Pro, la plateforme permet aux organisations, grâce à une technologie innovante, de libérer la générosité, de créer des expériences attrayantes pour les donateurs et de faire avancer leurs missions au sein d'une communauté mondiale de 150 millions de philanthropes.

GoFundMe Pro est une option populaire parmi les grandes organisations à but non lucratif ou celles qui ont besoin d'un ensemble complexe de fonctionnalités et de campagnes, c'est pourquoi il a également un prix. ‍

Prix de GoFundMe Pro

Classy n'est pas transparent sur ses prix. Cependant, nous savons que les frais de plateforme sont élevés en fonction de la taille de l'organisation, et que les frais de transaction varient, en particulier lorsque l'on utilise divers modes de paiement comme PayPal et Venmo.‍

‍

Fonctionnalités de GoFundMe Pro pour les petites organisations à but non lucratif

Classy propose une suite de logiciels et de services pour les organisations à but non lucratif.

Sites web et formulaires de dons

Gestion des donateurs

Campagnes pair-à-pair

Collecte de fonds internationale

Financement participatif (crowdfunding)

Événements de collecte de fonds et billetterie en ligne

Ventes aux enchères et enchères mobiles

Critiques de GoFundMe Pro

Sur Capterra, GoFundMe Pro reçoit :

4,3 /5 note globale

3,9 /5 rapport qualité/prix

4,3 /5 Facilité d'utilisation

"Au-delà de la facilité d'utilisation et du large éventail de fonctionnalités, le service client de Classy est exceptionnel. Ils se surpassent toujours pour apporter de la valeur à la communauté des organisations à but non lucratif. Leurs boîtes à outils, livres blancs et articles de blog sont disponibles gratuitement pour tous, et le support client et technique est toujours disponible et utile. En somme, un excellent service. - Mick W.

Bonterra Network for Good

Fondé en 2001 par America Online, Cisco Systems et Yahoo !, Bonterra Network for Good offre des solutions de collecte de fonds en ligne à plus de 7 000 petites organisations à but non lucratif et a traité plus de 2,2 milliards de dollars de transactions.

Les fonctions de collecte de fonds soutiennent tous les aspects du parcours du donateur pour les petites organisations à but non lucratif, mais elles ont un coût et peuvent entraîner une courbe d'apprentissage.

Bonterra Network for Good pricing

Bonterra Network for Good n'est pas très transparent sur ses prix. Cependant, nous avons pu découvrir que ses forfaits commencent à 200 $ par mois et à 2,9 % + 0,30 % par transaction.‍

‍

Caractéristiques du Bonterra Network for Good pour les petites organisations à but non lucratif

Plateforme de collecte de fonds en ligne tout-en-un pour les dons en ligne, les campagnes et la communication avec les donateurs

Des pages de dons faciles à créer, à l'image de l'identité de votre association.

Outils de suivi des données des donateurs, de l'engagement et de l'historique des dons

Simplifier la délivrance des reçus fiscaux pour les donateurs

Gérer les ventes de billets, les inscriptions et les promotions de l'événement

Accéder aux rapports et aux analyses pour optimiser les campagnes

Coaching et ressources en ligne pour la collecte de fonds afin d'accroître votre impact

Commentaires sur le Bonterra Network for Good

Sur Capterra, Bonterra Network for Good reçoit :

4,6/5 note globale

Note de 4,4 /5 pour le rapport qualité-prix

4,6 /5 Facilité d'utilisation

"Nous avons apprécié le coach au début de notre adhésion à Network for Good et maintenant les représentants des clients qui nous aident lorsque nous avons une question. Dans l'ensemble, les différents aspects de la plateforme de collecte de fonds répondent à nos besoins et nous donnent une image claire de nos efforts de collecte de fonds." - Donna B.

Eventbrite

Les organisations à but non lucratif au Canada peuvent utiliser Eventbrite pour organiser des événements de collecte de fonds en ligne, qu'il s'agisse de ventes aux enchères, de tombolas, d'événements d'endurance ou de galas. Cependant, le coût de ces activités et la gestion des participants diffèrent de ceux des autres activités de collecte de fonds.

Tarifs Eventbrite

La publication d'événements gratuits sur Eventbrite (sans frais d'entrée) est gratuite et il n'y a pas de frais initiaux. Pour les autres événements de collecte de fonds pour lesquels un billet ou un droit d'entrée est demandé, la structure tarifaire d'Eventbrite se décompose comme suit :

3,7 % + 1,79 $ de frais de service par billet

2,9 % de frais de traitement des paiements par commande

Les participants paient des frais, à moins que votre organisation ne choisisse de les prendre en charge.

En outre, Eventbrite propose des tarifs réduits sur les billets de donation pour les organisations à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif qui remplissent les conditions requises peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % sur les plans Eventbrite Pro, ce qui leur permettra d'envoyer davantage d'e-mails de marketing événementiel et de susciter l'intérêt des invités.

Fonctionnalités d'Eventbrite pour les petites organisations à but non lucratif

Création d'événements attrayants et de formulaires d'inscription aux événements

Outils de marketing pour les médias sociaux

Vente de billets sur mesure

Manifestations gratuites disponibles

Capacités de traitement des paiements

Gestion des événements dans une interface utilisateur reconnaissable

Événements hybrides, événements de groupe et événements avec zoom

Commentaires sur Eventbrite

Sur Capterra, Eventbrite reçoit :

4,6/5 note globale

Note de 4,5/5 pour le rapport qualité-prix

4,6/5 Facilité d'utilisation

"C'est un outil formidable, en particulier pour les petites associations ou les groupes qui cherchent à promouvoir et à vendre des billets (même gratuits). J'aime les options de paiement au fur et à mesure qui ne vous enferment pas dans un engagement annuel/mensuel. J'ai apprécié le fait qu'il y ait toujours une option gratuite pour les petits événements". - Brian H.

Faites confiance à la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organismes sans but lucratif du Canada

Bien qu'il existe plusieurs plateformes de collecte de fonds, chacune ayant ses propres avantages, inconvénients et structures tarifaires, Zeffy demeure la seule à être 100 % gratuite, sans frais cachés, frais de plateforme ou frais de traitement des cartes de crédit. Pour les organismes canadiens à but non lucratif et les petites organisations qui tentent de tirer le meilleur parti de chaque dollar, cela change la donne.

Mais Zeffy, ce n'est pas seulement la gratuité. Il s'agit de renforcer votre mission grâce à des outils conçus pour accroître votre impact, sans réduire vos fonds. Qu'il s'agisse d'organiser des tombolas, des ventes aux enchères ou des événements avec billets, de gérer les adhésions, de lancer une boutique en ligne ou d'organiser une campagne de pair-à-pair, Zeffy vous offre la technologie et l'assistance dont vous avez besoin pour vous développer, sans frais.

L'expérience de Zeffy, centrée sur le donateur, rend le don plus facile, plus rapide et plus satisfaisant, contribuant à un taux de conversion 130% plus élevé que la moyenne du secteur. De plus, les donateurs peuvent accéder à leur portail pour suivre les transactions et télécharger les reçus fiscaux, ce qui donne une impression de professionnalisme et de transparence à leur parcours de donateur.

En fin de compte, votre plateforme de collecte de fonds doit travailler pour vous, et non pas vous prendre. Zeffy rend cela possible.

FAQs : Les meilleures plateformes de collecte de fonds au Canada

Zeffy est-il disponible au Canada ? Oui, les outils de collecte de fonds en ligne de Zeffy sont disponibles au Canada. Il s'agit d'une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite qui soutient les organisations à but non lucratif à l'échelle nationale.‍

Quel est le meilleur logiciel de collecte de fonds pour les petites organisations à but non lucratif ? Le meilleur logiciel de collecte de fonds pour les petites organisations à but non lucratif est facile à utiliser, adapté à votre taille et à votre budget, et vous aide à collecter plus d'argent sans frais cachés. Zeffy s'impose comme le meilleur choix parce qu'il est.. : 100% gratuit - pas de frais de plateforme ou de transaction Conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif Conçu pour être simple pour les petites équipes Tout y est, des formulaires de dons à la billetterie d'événements en passant par la gestion des donateurs. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif au Canada et aux États-Unis lui font confiance. Les petites organisations n'ont pas besoin d'une plus grande complexité ; elles ont besoin d'une plateforme qui élimine les obstacles et maximise chaque dollar collecté. Inscrivez-vous gratuitement à Zeffy et commencez à travailler en moins d'une heure.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des dons pour les organismes sans but lucratif au Canada ? Pour les organismes sans but lucratif canadiens, ce ne sont pas tous les outils de collecte de fonds qui répondent à leurs besoins. Voici ce qu'il faut prioriser : Émission de reçus fiscaux conformes aux normes de l'ARC : Assurez-vous que la plateforme peut émettre automatiquement des reçus conformes à la réglementation canadienne. Prise en charge de la langue française : Si vous servez des communautés bilingues, vos outils doivent l'être aussi. Pas de frais cachés : Ne vous contentez pas d'affirmer que le service est gratuit au départ et comprenez ce que vous paierez réellement par transaction. Facilité d'utilisation : Recherchez des tableaux de bord clairs, une gestion facile des donateurs et une configuration minimale. Outils pour les événements et les campagnes : Les fonctions intégrées de collecte de fonds (comme la billetterie, les formulaires et le peer-to-peer) permettent de gagner du temps et de faciliter les dons. Conçus pour les organisations à but non lucratif : Évitez les outils génériques ou à but lucratif qui n'ont pas été conçus en fonction de la mission de l'organisation. Faites confiance à la seule plateforme de collecte de fonds sans frais conçue pour les organismes sans but lucratif canadiens. Inscrivez-vous gratuitement à Zeffy.

Quelle plateforme de don n'a pas de frais ? Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds réellement gratuite. Contrairement à d'autres plateformes de collecte de fonds en ligne, Zeffy couvre tous les frais de plateforme et de transaction, de sorte que chaque dollar donné va directement à votre cause. Découvrez comment Zeffy reste libre

