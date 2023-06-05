Les contributions volontaires : comment elles fonctionnent, pourquoi nous ne les appelons pas "pourboires" et pourquoi elles sont utiles aux organisations à but non lucratif.

Pour bien comprendre le modèle de contribution volontaire de Zeffy, il faut expliquer pourquoi, en tant qu'êtres humains, nous donnons des pourboires, pourquoi nous faisons des dons à des organisations caritatives et pourquoi il est important de donner aux autres. Mais pour résumer, voici comment Zeffy parvient à payer ses factures :

Le genre de personne qui attend impatiemment un TL;DR, TL;DR :

Les organisations à but non lucratif sont déjà confrontées à des frais généraux et aux attentes injustes des donateurs qui veulent les maintenir à un niveau insoutenable. Nous ne voulons pas en rajouter.

Quel pourcentage des dons va "directement à la cause" ? Pourquoi tout le monde ne travaille-t-il pas à domicile ? Pourquoi les employés doivent-ils être payés ? Les organisations à but non lucratif sont constamment interrogées sur la manière dont elles dépensent l'argent qu'on leur donne, même si leurs frais généraux comprennent les mêmes coûts que ceux de n'importe quelle autre entreprise. La seule différence réelle : une organisation à but non lucratif est susceptible d'être jugée sur le peu qu'elle investit en frais généraux et non sur ce qu'elle accomplit.

Pour offrir nos services gratuitement (nous couvrons même les frais de transaction), nous avons dû sortir des sentiers battus et trouver un autre moyen de financer notre plateforme.

Alors que d'autres plateformes prélèvent des frais de 3 à 10 % sur chaque transaction, Zeffy ne prélève rien. Zéro. Nada. Et nous ne le ferons jamais. Cela signifie que les organisations à but non lucratif conservent chaque dollar qui leur est donné.

Comment Zeffy gagne de l'argent ?

Nous avons décidé de sortir des sentiers battus et d'offrir aux organisations à but non lucratif une plateforme financée à 100 % par les donateurs. Sceptique ? Beaucoup le sont. C'est pourquoi nous sommes également transparents. Nous n'avons pas de frais cachés, de frais de transaction de tiers ou de frais de mise à niveau. Rien du tout. Comment ? Grâce à des contributions volontaires qui ne sont que cela, des contributions volontaires.

Comment fonctionnent les contributions volontaires ?

Au moment de la confirmation du paiement, les donateurs ont la possibilité (mais ne sont jamais obligés) de contribuer à Zeffy. C'est notre seule source de revenus et cela nous permet de couvrir tous les frais (y compris les frais de transaction par carte de crédit) pour les plus de 10 000 organisations à but non lucratif qui collectent des fonds avec Zeffy.

Le modèle de contribution volontaire de Zeffy est-il durable ? Rentable ?

Jusqu'à présent, environ 60 % des donateurs donnent une contribution volontaire supplémentaire. Et lorsqu'ils le font, ils donnent en moyenne 4 %. Certains mois, c'est presque suffisant pour couvrir nos coûts, d'autres mois, c'est plus que suffisant. Quoi qu'il en soit, collectivement, nous faisons en sorte que tout le monde y trouve son compte.

Pourquoi nous donnons des pourboires et pourquoi c'est important pour les organisations à but non lucratif qui utilisent Zeffy.

Le pourboire n'est pas un phénomène mondial. Il n'est même pas universellement accepté comme une bonne idée en Amérique du Nord. Alors, pourquoi Zeffy a-t-il opté pour son modèle de contribution volontaire ? Notre modèle de contribution volontaire signifie que les organisations à but non lucratif conservent chaque dollar que vous leur donnez. Et, techniquement, il ne s'agit pas d'un pourboire.

Pourquoi Zeffy ne demande pas aux organisations à but non lucratif de payer des frais de plateforme ou de transaction.

Donner nous fait du bien et nous rend heureux, mais cela ne veut pas dire que nous devons donner aveuglément. Il est important de s'assurer que notre générosité a un impact.

Malheureusement, même lorsque nous faisons des dons à des organisations caritatives, l'argent ne parvient pas toujours à ceux qui en ont besoin. La technologie contribue à changer cette situation en faisant en sorte qu'une plus grande partie de nos dons de bienfaisance aboutissent là où ils seront les plus efficaces. Le modèle de contribution volontaire de Zeffy a un objectif simple : donner aux organisations à but non lucratif l'accès à la technologie dont elles ont besoin tout en veillant à ce qu'elles conservent 100 % des dons qui leur sont faits.8

Notre modèle de contribution volontaire encourage également la transparence. Nous sommes francs quant à notre modèle économique et nous encourageons les organisations qui utilisent notre plateforme à le partager avec le plus grand nombre de personnes possible. On nous a tous dit depuis l'enfance que rien n'est gratuit. Il faut donc un peu de persuasion (et beaucoup de transparence) pour convaincre les gens que Zeffy ne croit pas aux frais cachés. Nous n'avons pas de forfaits premium. Et nous ne répercutons pas les frais de transaction des tiers. Nous couvrons tout à 100 %.

Nous croyons également qu'il faut être là les uns pour les autres. Notre modèle de contribution volontaire permet aux petites et moyennes organisations à but non lucratif d'accéder à la technologie et aux services de collecte de fonds en ligne dont elles ont besoin et qu'elles n'auraient peut-être pas pu s'offrir jusqu'à Zeffy.

Le modèle de contribution volontaire de Zeffy est-il bon pour les organisations à but non lucratif ?

Nous avons rendu Zeffy libre parce que nous voulions montrer l'exemple. Pour briser le moule. Oui, dépendre entièrement de la générosité des donateurs signifie que nous gagnons moins d'argent. Mais cela signifie aussi que nous pouvons nous rapprocher des organisations qui utilisent Zeffy et, surtout, que nous pouvons aider des millions d'organisations à but non lucratif à accomplir leur mission.

Donc, oui. Le modèle de contribution volontaire de Zeffy fonctionne grâce aux donateurs, aux organisations et aux Zeffyites qui le font fonctionner.

D'accord, mais pourquoi les contributions volontaires fonctionnent-elles ?

Pourquoi sommes-nous si catégoriques sur le fait que les contributions volontaires ne sont pas des pourboires ? Le pourboire n'a pas une grande histoire et n'existe même pas dans la plupart des régions du monde. Dans la plupart des cas, il est utilisé pour compléter un salaire horaire déraisonnablement bas. Il permet à la personne qui donne un pourboire de contrôler ce que quelqu'un gagne pour son travail. Enfin, il a perdu toute signification.

Entrons dans les détails.

Le pourboire n'a pas une grande histoire.

Le pourboire est apparu en Europe au XVIIe siècle mais, avec l'amélioration des droits des travailleurs, il a naturellement disparu.1 Aujourd'hui, les gens ne laissent généralement qu'un ou deux euros de pourboire (voire pas du tout). Et l'Europe n'est pas la seule.

En Australie, le pourboire n'est pas attendu et au Japon, le pourboire peut être perçu comme une offense. En revanche, au Canada et aux États-Unis, le pourboire reste la norme en raison du mode de rémunération des travailleurs à pourboire.1

Le pourboire est utilisé pour compléter un salaire horaire déraisonnablement bas.

Aux États-Unis, la plupart des États adhèrent au Fair Labor Standards Act (FLSA) de 1938. La FLSA permet aux employeurs d'utiliser les pourboires "comme un crédit par rapport au salaire minimum". Ainsi, au lieu de payer les travailleurs au salaire minimum de 7,25 dollars, les employeurs peuvent les rémunérer à partir de 2,13 dollars en espèces et leur accorder un "crédit de pourboire" maximum de 5,12 dollars. Si l'employé ne reçoit pas suffisamment de pourboires pour gagner le salaire minimum, l'employeur est tenu de compenser la différence.1 (Mais qui calcule réellement cela ?)

Au Canada, la plupart des provinces ont supprimé les salaires ajustés pour les employés à pourboire. Toutefois, au Québec, le salaire minimum est de 14,25 $ et le salaire minimum pour les pourboires est de 11,40 $.2‍

Le montant des revenus d'une personne ne devrait pas être décidé par le client.

"Dans un monde de pourboires, nos clients décident du montant de la rémunération des membres de l'équipe en contact avec le public. "3

- Erin Moran, responsable de la culture chez Union Square Hospitality Group (USHG)

Le pourboire représente tout sauf une récompense pour un bon service.

De nos jours, le pourboire n'est plus vraiment considéré comme un remerciement pour un service de qualité, il est devenu une obligation dans les endroits où l'on s'amuse beaucoup plus que les personnes qui nous servent : bars, restaurants, bateaux de croisière.1,4 Alors, si ce n'est pas pour un service de qualité, pourquoi les gens donnent-ils un pourboire?5‍

Nous aimons nous montrer. Nous aimons être là l'un pour l'autre. Pour être sûr d'obtenir le même service la prochaine fois. Pour éviter de se faire mal voir. Par sens du devoir.4

"Il est tout à fait possible que les normes en matière de pourboire nuisent à la satisfaction générale ou au bonheur. Les pressions sociales exercées sur les gens pour qu'ils renoncent à de l'argent qu'ils préféreraient garder font que le pourboire représente pour eux une perte nette. Et il est très possible que cette perte nette soit supérieure aux bénéfices."5

- Professeur Michael Lynn

Le modèle de contribution volontaire de Zeffy est différent.

D'un point de vue psychologique, les contributions volontaires sont similaires aux pourboires. Les donateurs choisissent de laisser une contribution volontaire pour s'assurer que Zeffy sera là (et gratuit) la prochaine fois. AKA : nous aimons tous être là pour les autres.

Mais si l'on y réfléchit bien, il n'y a pas tant de similitudes que cela entre laisser un pourboire et donner une contribution volontaire. Tout d'abord, et c'est le plus important, notre modèle de contribution volontaire est facultatif et ne constitue pas une obligation. Les membres de notre équipe ne sont pas payés plus ou moins en fonction de la contribution que nous recevons. La qualité de notre service ne change pas si un donateur décide de ne pas verser de contribution volontaire. Et nous serons toujours gratuits pour les organisations à but non lucratif qui utilisent notre plateforme, que leurs donateurs donnent une contribution volontaire ou non.

Dépenser de l'argent pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Ou pourquoi nous faisons des dons à des organisations caritatives.

La psychologie qui sous-tend nos dons renforce encore davantage le modèle de contribution volontaire de Zeffy.

Lorsque nous disons aux gens : "Saviez-vous que le fait de donner aux autres peut vous rendre heureux ? la plupart des gens ne sont pas époustouflés", a déclaré Michael Norton, professeur d'administration des affaires à la Harvard Business School, à Big Think. "Ils comprennent. Ils ont vécu des expériences [caritatives] qui les ont rendus heureux "6.

Vous avez bien lu, donner nous rend heureux.

Dépenser pour soi produit un bonheur qui s'estompe avec le temps. Mais ce sentiment de chaleur et de confort que vous ressentez lorsque vous dépensez de l'argent pour quelqu'un d'autre ? Ce sentiment persiste. Et peu importe combien d'argent vous dépensez, ce qui compte vraiment, c'est que vous le dépensiez pour quelqu'un d'autre plutôt que pour vous-même.7

C'est pourquoi notre modèle de contribution volontaire rompt avec le moule en structurant notre activité autour de l'idée de don. Nous offrons nos services et les donateurs versent une contribution volontaire pour aider à couvrir les coûts. Nous avons accepté de ne pas être aussi rentables que d'autres entreprises offrant des services similaires et cela ne nous dérange pas. Nous savons que, collectivement, nous gagnerons suffisamment de contributions volontaires pour que notre plateforme de collecte de fonds reste gratuite pour les organisations à but non lucratif qui l'utilisent, et nous nous sentirons bien en le faisant.