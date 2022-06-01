B Lab™ certifie Zeffy (anciennement Simplyk) comme entreprise ayant un impact positif sur la société et l’environnement.

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 - La première plateforme gratuite de collecte de fonds en ligne, Zeffy, annonce aujourd'hui qu'elle a officiellement reçu sa certification B Corp™. En tant que compagnie certifiée B Corporation™, Zeffy rejoint un réseau croissant d'entreprises du monde entier qui répondent aux normes vérifiées les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité.

"Dès le départ, la mission de Zeffy a été de fournir la meilleure technologie de collecte de fonds à tous les organismes à but non lucratif grâce à notre tarification sans frais", a déclaré François de Kerret, PDG et cofondateur de Zeffy.

Grâce à notre certification B Corp, nous renforçons notre engagement à ne pas seulement "parler", mais aussi à "marcher", car nous nous tenons constamment responsables envers les organisations à but non lucratif, nos employés, notre communauté et la planète que nous partageons."

"Nous sommes ravis de voir Zeffy recevoir sa certification B Corp", a déclaré Laurent Babut, investisseur de Zeffy représentant Ring, un fonds à impact social. "Zeffy a toujours eu pour vocation d'aider activement les organisations à but non lucratif à réaliser leurs missions, tout en tenant compte de l'impact des décisions commerciales sur la société et l'environnement. La certification B Corp ne fait que démontrer que le dévouement inscrit dans l'ADN de Zeffy répond aux normes mondiales les plus rigoureuses."

À propos de B Lab™

B Lab transforme l'économie mondiale au profit de tous les individus, des communautés et de la planète. Leader dans le changement des systèmes économiques, notre réseau mondial crée des normes, des politiques et des outils pour les entreprises, et nous certifions les entreprises - appelées B Corps - qui montrent la voie. À ce jour, notre communauté compte plus de 5 000 B Corps dans 82 pays et 156 secteurs d'activité, et plus de 100 000 entreprises gèrent leur impact grâce à l'évaluation d'impact B Corp et au SDG Action Manager. Visitez bcorporation.net pour plus d'informations.

À propos de Zeffy (anciennement Simplyk)

Zeffy est la première et la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif en Amérique du Nord. L'entreprise a été fondée par Thibaut Jaurou et François de Kerret qui, lorsqu'ils étaient étudiants à l'université, ont créé la plus grande place de marché du bénévolat au Québec et ont consacré leur carrière à la création de technologies qui accélèrent l'impact des organisations à but non lucratif.

Zeffy permet à plus de 4 000 organisations à but non lucratif et organismes de bienfaisance d'Amérique du Nord de se développer en offrant la première plateforme de collecte de fonds sans frais. Le modèle de revenu innovant de Zeffy est fondé sur les contributions volontaires des donateurs via son interface intuitive. En moins de trois ans, Zeffy a connu une croissance exponentielle et en 2021, Capterra a désigné Zeffy comme le logiciel à but non lucratif offrant la meilleure facilité d'utilisation et le meilleur rapport qualité-prix.