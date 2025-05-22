Diriger une organisation à but non lucratif, c'est faire plus avec moins. Que vous souhaitiez recueillir des dons lors d'une collecte de fonds, vendre des marchandises pour collecter des fonds ou vendre des billets à la porte, le fait d'avoir le bon système de point de vente (PDV) peut faire une grande différence.

Alors que les donateurs d'aujourd'hui s'attendent à la rapidité, à la flexibilité et à la commodité, même en personne, de nombreuses organisations à but non lucratif comptent encore sur l'argent liquide, les chèques ou les formulaires de don en ligne de base. Un système de point de vente moderne facilite l'acceptation des dons spontanés, la vente de marchandises et de billets sur place, et la délivrance de reçus conformes à la législation fiscale, sans créer de travail administratif supplémentaire pour votre équipe.

Ce guide présente les meilleures solutions de point de vente pour les organisations à but non lucratif, y compris des options simples et abordables qui ne nécessitent pas de matériel coûteux. Nous nous concentrerons sur les outils qui rationalisent les ventes et le traitement des dons pour vous faire gagner du temps et de l'argent.

Pourquoi les organisations à but non lucratif ont-elles besoin d'un système POS ?

Pour les organisations à but non lucratif, chaque interaction est une occasion de créer des liens, d'inspirer et d'obtenir du soutien. Mais sans un système de point de vente fiable, vous risquez de vous heurter à des processus compliqués qui peuvent décourager les donateurs et les empêcher de faire un don ou d'effectuer un achat.





Quel est le meilleur système de point de vente (TPV) pour les organisations à but non lucratif ?

Un système de point de vente (TPV) pour les organisations à but non lucratif est un logiciel spécialisé qui va au-delà d'une simple plateforme de traitement des paiements. Il s'agit du centre de commandement de votre organisation - il gère les transactions de vente, suit les dons, peut accepter plusieurs types de paiement, gère les stocks et aide même à entretenir les relations avec les donateurs.

Vous pouvez accepter des paiements, mais plus important encore, vous pouvez collecter des dons en personne sur le terrain sans avoir besoin d'argent liquide ou de chèques. Toutes les fonctions offertes par un TPV vous aident à organiser les dons ou les ventes grâce à des reçus numériques de chaque transaction, et offrent généralement un dépôt automatique sur le compte bancaire de votre organisme sans but lucratif.

Contrairement aux systèmes de point de vente standard ou aux processeurs de cartes de crédit, les solutions de point de vente pour les organisations à but non lucratif sont conçues avec des fonctionnalités qui répondent aux besoins uniques des organisations caritatives :

Il traite à la fois les ventes traditionnelles et les dons de charité en un seul système.

Accepte les transactions ACH et les paiements par carte de crédit à l'aide d'un lecteur de carte mobile

Synchronisation avec les formulaires de dons pour des expériences de dons cohérentes

Offre des outils de gestion des donateurs pour suivre l'historique des dons et les relations.

Gestion automatique des reçus déductibles de la taxe

Offre des options de tarification spéciale pour les programmes d'adhésion

Comprend souvent des fonctions de billetterie et d'inscription à des événements

Création de rapports détaillés pour les réunions du conseil d'administration et les exigences en matière de subventions

Nous verrons comment choisir le meilleur système de point de vente pour votre association, ainsi que notre meilleur choix pour les associations : Zeffy's Tap to Pay.

En quoi un point de vente pour les organisations à but non lucratif diffère-t-il d'un point de vente pour le commerce de détail ?

Tableau réactif POS à but non lucratif Points de vente au détail Objectif principal Conçu pour traiter les dons et les ventes tout en soutenant les objectifs de la mission Conçu principalement pour la vente de produits et la gestion des stocks Soutien aux dons Outils intégrés pour les dons uniques et récurrents Peut nécessiter des solutions de contournement ou des outils tiers pour le traitement des dons. Recettes déductibles de l'impôt Génère automatiquement des reçus de dons conformes aux normes IRS Non inclus ; doit être créé manuellement ou à l'aide de modules complémentaires. Fonctionnalités de l'événement et de la billetterie Comprend souvent des outils d'enregistrement d'événements et de billetterie Généralement non intégrés ; conçus pour des événements ou des promotions dans le domaine de la vente au détail Intégrations pour la collecte de fonds Synchronisation avec les formulaires de don en ligne et les outils de collecte de fonds Rarement des intégrations natives pour la collecte de fonds Structure des frais Peut offrir des frais réduits ou nuls (comme le point de vente à frais zéro de Zeffy). Les frais de transaction habituels s'appliquent Exigences en matière de matériel Souvent sans matériel, d'abord mobile (comme le système Tap to Pay de Zeffy via un smartphone) Il faut généralement des lecteurs de cartes, des terminaux et des postes de contrôle.

Choisir les meilleurs systèmes de point de vente pour les événements caritatifs et les dons

Étape 1 : Identifier les moyens de rationaliser les opérations

Votre système de point de vente ne doit pas se contenter d'enregistrer les ventes. Il doit permettre de saisir toutes les occasions de donner, de simplifier la logistique des événements et de réduire le temps consacré à l'administration. Un TPV vous permet de collecter des fonds rapidement et efficacement tout en restant concentré sur votre mission.

Voici quelques exemples de la manière dont les organisations à but non lucratif utilisent les systèmes de point de vente pour rationaliser leurs efforts :

Dons spontanés en personne (pas d'argent liquide ? Pas de problème - nous acceptons les paiements par carte, les cartes et les portefeuilles mobiles)

Ventes dans les magasins d'occasion ou les boutiques de cadeaux avec reçus et suivi des stocks en temps réel

Événements de collecte de fonds avec des reçus conformes à la législation fiscale et un traitement intégré des dons

Vente de billets à la porte lors d'événements communautaires ou de dîners de bienfaisance

Accepter les dons en ligne via le même système ou la même application

Gestion des programmes d'adhésion et des paiements récurrents

Organiser des ventes aux enchères silencieuses avec des options de paiement rapides et flexibles

Lancer des campagnes de collecte de fonds par téléphone portable avec des bénévoles utilisant des smartphones





En simplifiant les transactions et en éliminant les étapes supplémentaires, votre système POS devient un outil essentiel pour accroître l'efficacité et faire gagner du temps à votre équipe, pendant et après l'événement.

Étape 2 : Évaluer les principales caractéristiques des systèmes de point de vente pour les organisations à but non lucratif

Tous les outils de point de vente ne sont pas conçus pour les organisations à but non lucratif. Vous avez besoin d'un système qui reflète la complexité de votre travail et le simplifie, en combinant la collecte de fonds axée sur la mission avec des opérations efficaces et professionnelles. Voici les fonctions indispensables :

Suivi des dons

Les organisations à but non lucratif dépendent souvent à la fois des revenus de la vente au détail et des contributions des donateurs. Un point de vente adapté aux associations doit pouvoir traiter les dons aussi facilement que les ventes de marchandises, et conserver ces dons séparément pour un reporting précis (y compris les paiements récurrents). Par exemple, lors d'une collecte de fonds communautaire, le fait d'accepter un don directement à la caisse, sans changer d'application, permet de saisir plus facilement la générosité sur le moment.

‍

Inscription aux événements et billetterie

Qu'il s'agisse d'un dîner de charité, d'une journée de nettoyage de la communauté ou d'un bénéfice pour un musée, les événements sont au cœur de l'engagement des organisations à but non lucratif. Une fonction intégrée d'organisation d'événements permet de gagner du temps, de réduire les saisies manuelles et d'offrir une expérience transparente aux participants. La vente de billets d'événements sur place ou en ligne à partir du même tableau de bord peut augmenter la participation et rationaliser la planification des événements futurs.

‍

Gestion des relations avec les donateurs

Le suivi de l'historique des donateurs n'est pas réservé aux directeurs du développement ; il est crucial pour un engagement significatif. Recherchez des systèmes de point de vente qui intègrent les ventes et les dons aux profils des donateurs, ce qui vous permet d'établir des relations à long terme. Le fait de savoir qu'un client qui vient d'acheter un t-shirt fait également un don mensuel permet à votre équipe d'envoyer une note de remerciement personnalisée qui renforce la fidélité.

Lorsque votre point de vente gère les données et le suivi pour vous, il y a beaucoup moins de travail administratif à faire après un événement ou une grosse journée de vente.

Reçus de dons automatisés et conformes aux normes IRS

Lorsque votre système peut générer et envoyer automatiquement des reçus fiscaux conformes aux normes de l'IRS, il réduit la charge administrative de votre équipe et veille à ce que les donateurs reçoivent rapidement les documents nécessaires. Par exemple, une personne qui achète un billet de tombola à un stand pop-up reçoit instantanément son reçu fiscal par courrier électronique.

‍

Options de paiement flexibles

Un processeur de paiement qui accepte les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et les options sans contact permet de maximiser les dons et les ventes. La flexibilité est essentielle, en particulier pour les événements communautaires ou les collectes de fonds itinérantes. À un stand de nourriture mobile pendant le nettoyage d'un parc, être en mesure d'accepter un don tap-to-pay à partir d'un smartphone signifie ne jamais manquer une contribution.

Important : avec l'option 100% gratuite de Zeffy, vous pouvez également éviter les frais de traitement et conserver tous vos dons.

‍

Convivialité et absence de matériel

De nombreux systèmes de point de vente modernes (comme Zeffy) vous permettent d'accepter des dons et des ventes directement à partir de votre smartphone, sans avoir besoin de matériel ou de terminaux coûteux. Cela change la donne pour les équipes de bénévoles des marchés de producteurs ou des événements scolaires, où la simplicité est de mise et où les budgets sont serrés.





Étape 3. Faites le choix qui convient le mieux à votre organisation

Lorsque vous choisissez un système de point de vente, ne vous limitez pas au traitement des paiements. Les meilleurs outils vous aident à renforcer les relations avec vos donateurs, à rendre des comptes à votre conseil d'administration et à vos bailleurs de fonds, et à rationaliser toutes les étapes du processus de donation et de vente.

Choisissez un système qui vous correspond là où vous êtes : rentable, convivial, prêt pour la téléphonie mobile et entièrement intégré à vos outils à but non lucratif existants. Que vous planifiez votre prochaine grande collecte de fonds ou que vous cherchiez simplement à ne pas rater les dons de passage, le bon système de PDV devrait évoluer avec vous, et non pas vous ralentir.

S'appuyer sur Zeffy, le seul outil de collecte de fonds et de point de vente 100% gratuit

‍Zeffy, le premier et le seul logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif en Amérique du Nord et une entreprise certifiée B-Corp, a lancé la première solution de point de vente (POS) pour les organisations à but non lucratif à offrir des fonctionnalités sans coût. Tap to Pay de Zeffy est la première et la seule solution gratuite de point de vente (POS) et de traitement des cartes de crédit qui permet aux organisations à but non lucratif aux États-Unis d'accepter les transactions en personne.

Si cela semble trop beau pour être vrai, Thibaut Jaurou-Zeffy, cofondateur et directeur technique de Zeffy, explique que les systèmes actuels de traitement des paiements n'ont pas été conçus pour les organisations à but non lucratif et qu'ils n'ont donc jamais vraiment fonctionné pour elles. Zeffy a été créé pour briser le moule:

"Pendant trop longtemps, la technologie offerte aux organisations à but non lucratif a été très en retard par rapport à celle des autres industries à but lucratif. Zeffy a été fondée pour inverser ce paradigme".

‍

Capable d'accepter tous les types de paiement directement à partir de votre iPhone - y compris les principales cartes de crédit, les paiements par carte de débit, Apple Pay et Google Pay - Zeffy essayait de créer la meilleure solution de point de vente pour les organisations à but non lucratif. Et selon Daniel Stec, président et cofondateur de Y'all, ils ont réussi :

"En tant que nouvelle organisation à but non lucratif s'occupant de notre communauté, chaque centime compte. Zeffy a été un partenaire incroyable tout au long de notre parcours, et maintenant, avec Tap to Pay, il nous donne encore plus de liberté pour être créatifs dans cette prise en charge. Tap to Pay nous a facilité la tâche en nous permettant de distribuer des hot-dogs lors de notre événement et de nourrir la communauté homosexuelle d'Indianapolis tout en collectant des fonds pour notre organisation. Nous avons adoré nous connecter avec chaque personne d'une manière plus personnelle.

‍

Depuis le premier jour, Zeffy s'est efforcé de s'impliquer et de soutenir les organisations à but non lucratif dans leurs efforts pour rendre notre monde meilleur. Le développement de Tap to Pay, le premier système de point de vente de dons avec 0% de frais pour le traitement des cartes de crédit des organisations à but non lucratif, était une étape naturelle et la bonne chose à faire. François de Kerret, cofondateur et directeur général, le dit très bien :

"Zeffy est là pour permettre aux organisations à but non lucratif de collecter davantage de fonds en facturant 0 % de frais. Nous avons rendu cela possible en ligne, mais les organisations à but non lucratif devaient encore acheter des appareils coûteux et payer des frais de 3 % ou plus pour accepter les dons en personne. Tap to Pay est une innovation importante pour les organisations à but non lucratif qui veulent éliminer les coûts et remplacer les dons en espèces et par chèque.

Comparaison des 3 meilleures solutions POS pour les organisations à but non lucratif

En un coup d'œil : Comparaison des solutions POS gratuites

Tableau réactif Solution POS Zeffy Carré PayPal Zettle Frais 0$ de frais et 100% de dons/caractéristiques gratuits pour les organisations à but non lucratif 2,6 % + 10 ¢ par transaction pour les transactions en personne ; 2,9 % + 30 ¢ pour les transactions en ligne 2,29 % + 9 ¢ par transaction en personne ; 3,49 % + 9 ¢ pour la facturation Besoins en matériel Aucun matériel n'est nécessaire ; utilisez votre téléphone pour Tap to Pay Nécessite un lecteur Square ou un registre (à partir de 49 $ environ) Nécessite le lecteur Zettle (à partir de 29 $ environ) Dons déductibles d'impôts automatisés Oui, des reçus automatiques conformes à la législation fiscale pour les dons. Non, manuellement ou par intégration Non, manuellement ou via l'interface PayPal Suivi des dons Traitement intégré des dons, suivi des données des donateurs Principalement axé sur le commerce de détail, le suivi des dons est possible avec des solutions de contournement. Pas adapté au suivi des dons Inscription aux événements et billetterie Oui, inclus Disponible avec des applications tierces ou des modules complémentaires Limitée ou non intégrée Gestion des donateurs Profils intégrés et outils de dons récurrents Nécessite une intégration (par exemple, avec des plates-formes de gestion de la relation client) Caractéristiques limitées du profil du donateur Rapports Rapports et informations personnalisés sur les organisations à but non lucratif Rapports standard sur les ventes et les stocks Rapports de base

1. Zeffy - Le meilleur point de vente 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est le seul système de point de vente (POS) conçu exclusivement pour les organisations à but non lucratif qui ne facture aucuns frais - aucuns frais de logiciel, aucuns frais de traitement des cartes de crédit, et aucuns frais pour tout type de transaction. Il permet aux associations de traiter les dons, les billets d'événements et les ventes de marchandises à partir d'une seule plateforme, sans sacrifier un pourcentage de leurs revenus.

Caractéristiques principales pour les organisations à but non lucratif :

Aucun matériel n'est nécessaire - l'application Tap to Pay POS de Zeffy fonctionne directement à partir de n'importe quel iPhone (aucun lecteur de carte ou terminal n'est nécessaire).

Prise en charge des cartes de crédit/débit, Apple Pay et Google Pay

Délivre automatiquement des reçus déductibles des impôts pour les dons.

Comprend la billetterie pour les événements, le suivi des donateurs et l'intégration des systèmes de gestion de la relation client.

Fournit des rapports faciles à générer pour les réunions du conseil d'administration ou la documentation relative aux subventions.

100% en ligne et adapté aux mobiles, sans logiciel ni frais d'installation



Considérations pour les organisations à but non lucratif

Actuellement disponible uniquement aux États-Unis.

Tap to Pay nécessite un accès à Internet et une compatibilité avec l'iPhone

Prix et besoins en matériel

Frais de traitement des dons en personne et en ligne : 0% (couverts par les contributions volontaires des donateurs)

Matériel : Aucun matériel n'est requis, il suffit d'avoir un iPhone avec la fonction "Tap to Pay" activée.

Frais mensuels : 0

Frais cachés : 0

Retour d'information d'autres organisations à but non lucratif

"Zeffy a été un excellent partenaire. Il offre constamment des suggestions sur la manière d'utiliser au mieux la plateforme. J'ai essayé presque toutes les fonctionnalités. J'aime le fait qu'il propose sans cesse de nouvelles choses pour soutenir les organisations à but non lucratif. J'ai vu qu'il avait été annoncé que l'on pouvait payer avec son téléphone. C'est formidable de ne pas avoir à acheter un autre appareil". - Athenia R, directrice exécutive

2. Square - Point de vente pour augmenter les ventes d'événements et de marchandises

Square est une plateforme de point de vente très répandue qui offre une application gratuite, une configuration facile et des options de paiement flexibles. Bien qu'elle ne soit pas spécifiquement conçue pour les organisations à but non lucratif, de nombreuses petites et moyennes organisations l'utilisent pour la vente d'événements, de marchandises et de dons occasionnels.

Caractéristiques principales pour les organisations à but non lucratif

Application POS gratuite avec suivi des stocks et rapports sur les ventes

Peut accepter les cartes de crédit/débit, Apple Pay, Google Pay

Boutique en ligne pour la vente d'articles de marque

Contournement des dons par des boutons personnalisés ou des formulaires en ligne

Reçus numériques ou imprimés



Considérations pour les organisations à but non lucratif

Pas de fonctionnalité intégrée de gestion des donateurs ou des reçus déductibles des impôts

Le suivi des dons doit être intégré ou exporté manuellement

Peu de rapports spécifiques aux organisations à but non lucratif ou d'intégrations CRM

Les pages de collecte de fonds carrées et les flux spécifiques aux donateurs nécessitent une configuration supplémentaire ou des outils tiers.



Prix et besoins en matériel

Frais de traitement en personne : 2,6 % + 10 ¢ par transaction

Frais de donation/vente en ligne : 2,9% + 30¢ par transaction

Matériel : Lecteur Square optionnel pour bande magnétique (10 $) ou lecteur sans contact + puce (59 $) ; Terminal Square à partir de 299 $.

‍

Commentaires des utilisateurs

"J'aime la façon dont tout s'intègre dans Square et lorsque nous avons une fonction que nous aimerions voir apparaître, Square est là pour nous écouter. Tout est si facile à mettre en place et assez facile à comprendre. Ce que j'aime aussi, c'est que nous pouvons facilement emballer notre point de vente lorsque nous organisons des événements hors site, ce qui est très fréquent pendant les mois d'été." - Joseph B.

‍

3. PayPal - Point de vente pour les dons occasionnels

PayPal Zettle est une solution de point de vente mobile qui s'intègre de manière transparente aux comptes PayPal, ce qui permet aux organisations à but non lucratif qui utilisent déjà PayPal d'accepter facilement les paiements en personne. Son utilisation est gratuite et simple, mais elle n'est pas adaptée aux besoins des organisations à but non lucratif.

Caractéristiques principales pour les organisations à but non lucratif

Synchronisation avec PayPal pour un accès facile aux fonds

Accepte les cartes à puce, les paiements sans contact, Apple Pay et Google Pay

Catalogue de produits de base et suivi des ventes

Possibilité de créer un article ou un bouton de don

Prise en charge des reçus et des pourboires multilingues

Considérations pour les organisations à but non lucratif

Pas de reçus de dons intégrés ni de système de gestion des relations avec les donateurs

Les fonds sont déposés sur le compte PayPal, dont l'accès peut nécessiter une configuration supplémentaire.

Le suivi des déductions fiscales doit être effectué manuellement

Le tableau de bord de Zettle peut sembler basique pour les organisations ayant des besoins complexes

Prix et besoins en matériel

Frais de traitement en personne : 2,29% + 9¢ par transaction

Dons en ligne via PayPal : 1,99% + 49¢ (avec statut d'organisation à but non lucratif confirmé)

Matériel : Le lecteur de cartes Zettle coûte 29 dollars pour le premier appareil (79 dollars pour les lecteurs supplémentaires).

Pas de frais mensuels pour l'application Zettle POS

Commentaires des utilisateurs

"Ce que j'apprécie le plus chez PayPal Zettle, c'est son intégration transparente avec PayPal, qui offre un écosystème complet pour la gestion des paiements en ligne et hors ligne. L'interface conviviale, la configuration rapide et la possibilité d'accepter un large éventail de méthodes de paiement améliorent l'expérience globale des entreprises et des clients. En outre, les fonctions d'analyse et de reporting détaillées fournissent des informations précieuses sur les performances des ventes, ce qui est essentiel pour prendre des décisions commerciales éclairées." - Ruksana B.

FAQ : POS pour les organisations à but non lucratif

Quel est le meilleur système de paiement pour les organisations à but non lucratif ? Le meilleur système de paiement pour les organisations à but non lucratif est celui qui correspond à la fois à votre mission et à vos besoins opérationnels. Recherchez un système capable de gérer à la fois les ventes et les dons, offrant des outils tels que le suivi des donateurs et l'automatisation des reçus fiscaux, qui s'intègre à vos efforts de collecte de fonds et qui, idéalement, maintient les frais à un niveau aussi bas que possible.

Certaines plateformes, comme Zeffy, sont spécialement conçues pour les organisations à but non lucratif et offrent un traitement entièrement gratuit, ce qui peut améliorer considérablement l'impact de votre collecte de fonds.

Square est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? Square propose une application de point de vente et un tableau de bord gratuits, mais ce n'est pas entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif. En même temps, il n'y a pas de frais mensuels pour utiliser le logiciel ; Square facture des frais de traitement sur chaque transaction, généralement 2,6 % + 10 ¢ pour les transactions en personne et 2,9 % + 30 ¢ pour les transactions en ligne.

Il n'offre pas non plus d'outils intégrés tels que le CRM pour les donateurs ou les reçus déductibles d'impôt, de sorte que vous devrez peut-être créer des solutions de contournement manuelles ou utiliser un logiciel supplémentaire pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation à but non lucratif.

