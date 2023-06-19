Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.

Webinaires

Webinaire - Maximiser la collecte de fonds lors de vos événements caritatifs avec Zeffy.

19 juin 2023

Découvrez les dernières fonctionnalités de Zeffy en matière de billetterie (toujours 100% gratuites).

Apprenez à promouvoir votre événement en ligne pour maximiser les inscriptions. Augmentez vos revenus grâce à la vente de billets en personne à l'aide de notre application Tap-to-Pay. Fidéliser les donateurs grâce à des communications post-événement attrayantes. Et bien d'autres choses encore.

La collecte de fonds peut vite devenir répétitive et cela signifie que les outils et techniques habituels peuvent ne pas donner les résultats escomptés. Notre webinaire sur l'optimisation de la collecte de fonds lors d'événements est là pour vous aider à franchir un nouveau palier.

Au cours de ce webinaire, vous pourrez

Nous avons divisé le webinaire en plusieurs sections (faites défiler vers le bas), ou vous pouvez regarder l'intégralité du webinaire ici :

Pourquoi les événements sont si importants pour la collecte de fonds.

Tous les outils de gestion d'événements et de billetterie de Zeffy sont gratuits :

Canva Pro est gratuit pour les organisations à but non lucratif et il est très utile pour créer des visuels et des vidéos pour votre événement.

ChatGPT : un outil puissant pour vous aider à rédiger des descriptions, des courriels, etc. pour votre prochain événement de collecte de fonds.

Un exemple de formulaire de billetterie pour un événement de collecte de fonds sur Zeffy.

Découvrez la fonction de programmation d'événements de Zeffy :

A quoi ressemblent les billets électroniques de Zeffy :

Exemple de billetterie sur plusieurs jours comprenant une table.

Ajouter des questions (choix du repas, nom, etc.) aux billets de votre événement de collecte de fonds :

Pouvez-vous réaliser un plan de table pour votre événement de collecte de fonds ? Oui !

Comment créer un formulaire pour la collecte de fonds de votre association sur Zeffy.

Découvrez nos modèles de plans de table :

Rester en contact avec les donateurs qui participent à votre événement de collecte de fonds (mises à jour, changements, etc.) :

Comment ajouter manuellement les participants qui paient leurs billets en espèces ou par chèque :

Comment suivre les courriels que vous envoyez pour connaître le taux d'ouverture, etc.

Rencontrez Gaspard (votre hôte pour ce webinaire) :

Bonjour 🙂 .

Je m'appelle Gaspard et je travaille comme représentant commercial chez Zeffy. Depuis que j'ai commencé, j'ai beaucoup appris sur les réalités quotidiennes des organisations à but non lucratif. Même lorsque des défis se présentent (pandémie), j'ai vu tant de dévouement, de passion et de résilience de la part de toutes les organisations avec lesquelles je travaille. Mais ce qui me comble le plus dans mon travail, c'est que j'ai l'occasion de rencontrer tant de gens qui veulent faire le bien dans le monde. C'est vraiment un privilège.

Sur le plan personnel, je suis un cycliste passionné et je m'entraîne actuellement pour un Ironman. De plus, au cours des trois dernières années, j'ai organisé une campagne de collecte de fonds pour les Banques alimentaires du Québec. Ce travail m'a permis de comprendre à quel point il peut être difficile de créer et d'organiser un événement. Toutes mes expériences de travail, de formation et de bénévolat m'ont permis d'aider les organismes à but non lucratif à croître d'année en année avec Zeffy.

Applaudissements, Gasp.

Rédigé par
David Purkis

