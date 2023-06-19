Apprenez à promouvoir votre événement en ligne pour maximiser les inscriptions. Augmentez vos revenus grâce à la vente de billets en personne à l'aide de notre application Tap-to-Pay. Fidéliser les donateurs grâce à des communications post-événement attrayantes. Et bien d'autres choses encore.
La collecte de fonds peut vite devenir répétitive et cela signifie que les outils et techniques habituels peuvent ne pas donner les résultats escomptés. Notre webinaire sur l'optimisation de la collecte de fonds lors d'événements est là pour vous aider à franchir un nouveau palier.
Au cours de ce webinaire, vous pourrez
Nous avons divisé le webinaire en plusieurs sections (faites défiler vers le bas), ou vous pouvez regarder l'intégralité du webinaire ici :
Bonjour 🙂 .
Je m'appelle Gaspard et je travaille comme représentant commercial chez Zeffy. Depuis que j'ai commencé, j'ai beaucoup appris sur les réalités quotidiennes des organisations à but non lucratif. Même lorsque des défis se présentent (pandémie), j'ai vu tant de dévouement, de passion et de résilience de la part de toutes les organisations avec lesquelles je travaille. Mais ce qui me comble le plus dans mon travail, c'est que j'ai l'occasion de rencontrer tant de gens qui veulent faire le bien dans le monde. C'est vraiment un privilège.
Sur le plan personnel, je suis un cycliste passionné et je m'entraîne actuellement pour un Ironman. De plus, au cours des trois dernières années, j'ai organisé une campagne de collecte de fonds pour les Banques alimentaires du Québec. Ce travail m'a permis de comprendre à quel point il peut être difficile de créer et d'organiser un événement. Toutes mes expériences de travail, de formation et de bénévolat m'ont permis d'aider les organismes à but non lucratif à croître d'année en année avec Zeffy.
Applaudissements, Gasp.
Vous êtes novice en matière de collecte de fonds ? Ce guide complet en 8 étapes aide les organisations à but non lucratif à planifier des événements en toute confiance. Téléchargez votre kit de planification gratuit et découvrez comment augmenter les dons, sans frais cachés.
Découvrez notre liste d'idées novatrices de collecte de fonds pour récolter plus d'argent. Explorez des idées uniques et faciles à mettre en œuvre pour chaque organisation.
Les plateformes de collecte de fonds "gratuites" ne le sont pas toutes - voici ce pour quoi vous payez réellement. Nous analysons les coûts cachés et les principales caractéristiques pour vous aider à choisir le bon logiciel de collecte de fonds.